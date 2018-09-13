ГУЛАГ: архивы против лжи

Подлинные данные показывают реальность, которая коренным образом отличается от той, которую со школьной скамьи внедряется в умы людей как на Западе, так и в самой России. Миф о «кровавом СССР» был создан, чтобы оболгать и очернить Россию-СССР и советскую цивилизацию как главного противника Запада на планете.В частности, создателей мифа о «кровавом терроре» в СССР не интересовал состав преступлений, совершенных заключенными. Те, кто был осужден советскими репрессивно-карательными органами, всегда предстают в работах «разоблачителей» невинными жертвами сталинизма. А ведь на деле большинство заключенных были обычными уголовниками: ворами, убийцами, насильниками и т. п. И такие люди никогда не считались невинными жертвами в любое время и в любой стране. В частности, в Европе и США, на Западе в целом вплоть последнего периода новейшей истории наказания в отношении преступников были весьма суровыми. А в нынешних Соединенных Штатах такое отношение существует вплоть до нашего времени.Советская карательная система не была чем-то из ряда вон выходящим. В 1930-е годы советская карательная система включала: тюрьмы, трудовые лагеря, трудовые колонии ГУЛАГа и специальные открытые зоны. В трудовые лагеря направляли тех, кто совершил серьёзные преступления (убийства, изнасилования, экономические преступления и т. д.). Это в значительной степени распространялось и на тех, кто был осужден за контрреволюционную деятельность. Другие преступники, приговорённые к срокам более 3 лет, также могли попасть в трудовые лагеря. После отбытия определённого срока в трудовом лагере заключенный мог попасть на более мягкий режим в трудовую колонию или специальную открытую зону.Трудовые лагеря были обычно зонами больших размеров, в которых заключенные жили и работали под пристальным наблюдением и охраной. Заставить их работать было объективной необходимостью, так как общество не могло взять обузу с полноценным содержанием заключенных в полной изоляции и неприкосновенности. По состоянию на 1940 год было 53 трудовых лагеря. Очевидно, что, если в настоящее время провести опрос граждан России на тему правильности работы заключенных, то большинство будет согласно с тем, что преступники должны работать, чтобы содержать себя и по возможности возмещать материальный ущерб обществу и пострадавшим от их рук людям.В систему ГУЛАГ также входили 425 трудовых колоний. Они были гораздо меньше, чем лагеря, с не столько жестким режимом содержания и меньшим надзором. В них направлялись заключенные с небольшими сроками – осужденные за менее серьезные уголовные и политические преступления. Они имели возможность работать на свободе на предприятиях и в сельском хозяйстве и были частью гражданского общества. Специальные открытые зоны были большей частью сельскохозяйственными территориями для тех, кто был отправлен в ссылку (например, кулаков в ходе коллективизации). Люди, вина которых была меньше, могли отбывать срок в этих зонах.Как показывают цифры из архивов, политических заключенных было намного меньше, чем уголовных, хотя клеветники СССР пытались и пытаются показать обратное. Так, один из ведущих клеветников СССР, англо-американский писатель Роберт Конквест утверждал, что в 1939 году в трудовых лагерях было 9 млн. политзаключенных и ещё 3 млн. человек умерло в 1937–1939 гг. Всё это, по его мнению, политические заключенные. По Конквесту, в 1950 году было 12 млн. политзаключенных. Однако архивные данные показывают, что в 1939 году общее число заключенных было чуть более 2 млн. человек: из них в трудовых лагерях ГУЛАГ – 1,3 млн. человек, из них 454 тыс. были осуждены за политические преступления (34,5%). А не 9 млн., как утверждал Конквест. В 1937–1939 гг. в лагерях умерло 166 тыс. человек, а не 3 млн., как сообщает западный профессиональный дезинформатор. В 1950 году насчитывалось всего 2,5 млн. заключенных, в трудовых лагерях ГУЛАГа – 1,4 млн., из них контрреволюционеры (политзаключенные) – 578 тыс., а не 12 миллионов!Цифры же ещё одного профессионального лжеца, Александра Солженицына, о 60 млн. и более человек, умерших в трудовых лагерях, вообще нет необходимости анализировать из-за их полной абсурдности.Как много людей было приговорено к смертной казни до 1953 года? Конквест сообщает, что большевики убили в период с 1930 по 1953 г. 12 млн. политзаключенных в трудовых лагерях. Из них примерно 1 млн. человек было уничтожено в 1937—1938 гг. Солженицын сообщает о десятках миллионов убитых, из них не менее 3 млн. – только в 1937–1938 гг.Архивы говорят иное. Советский и российский историк Дмитрий Волкогонов, заведовавший при президенте Б. Ельцине советскими архивами, привёл такую цифру: между 1 октября 1936 года и 30 сентября 1938 года было 30 тыс. 514 человек, приговоренных к смертной казни военными трибуналами. Другая информация идёт от данных КГБ: к смертной казни за контрреволюционную деятельность было приговорено 786 098 человек в период с 1930 по 1953 годы (то есть за 23 года). При этом большинство было осуждено в 1937–1938 гг. Необходимо также принять во внимание тот факт, что не все приговорённые к смерти были на самом деле казнены. Значительную часть смертельных приговоров заменяли сроками в трудовых лагерях.Ещё одна клевета на СССР – неограниченный срок пребывания в тюрьмах и лагерях. Мол, тот, кто попал туда, никогда уже не выходил. Это очередная ложь. Большинство тех, кто попал в заключение в сталинский период, были осуждены на срок, как правило не более 5 лет. Так, уголовные преступники в РСФСР в 1936 году полечили следующие приговоры: 82,4 % — до 5 лет, 17,6 % — 5-10 лет. 10 лет были максимально возможным сроком до 1937 года. Политзаключенные, осужденные гражданскими судами в СССР в 1936 году, получили приговоры: 42,2 % — до 5 лет, 50,7 % — 5-10 лет. Что касается приговоренных к заключению в трудовых лагерях ГУЛАГа, где устанавливались более длительные сроки заключения, то статистика 1940 года показывает, что тех, кто отбывал там до 5 лет, было 56,8 %, от 5 до 10 лет – 42,2 %. Только 1 % заключенных получил срок более 10 лет. То есть большая часть заключенных имела сроки до 5 лет.Количество же умерших в трудовых лагерях колеблется из года в год: от 5,2 % — в 1934 году (при 510 тыс. заключенных в трудовых лагерях), 9,1 % — в 1938 году (996 тыс. заключенных) до 0,3 % (1,7 млн. заключенных) в 1953 году. Самые высокие цифры в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны: 18 % — 1942 год (на 1,4 млн. заключенных), 17% — в 1943 году (983 тыс.). Далее идёт постоянный и большой спад смертности: от 9,2 % в 1944 году (663 тыс.) до 3% — в 1946 году (600 тыс.) и 1% в 1950 году (1,4 млн.). То есть по мере прекращения войны, налаживания материальных условий жизни в стране смертность в местах заключения резко сократилась.Очевидно, что смертность в лагерях была связана не с «кровавым режимом» и личными жесткими наклонностями Сталина и его окружения, а с общими проблемами страны, недостатком ресурсов в обществе (особенно нехваткой лекарств и продовольствия). Самыми страшными были годы великой войны, когда вторжение гитлеровского «евросоюза» привело к геноциду советского народа и резкому падению уровня жизни даже на свободных территориях. В 1941-1945 гг. в лагерях умерло более 600 тыс. человек. После войны, когда условия жизни в СССР стали быстро улучшаться, как и здравоохранение (в частности, антибиотики массово вошли в практику), смертность в лагерях также резко пошла вниз.