История

ГУЛАГ: архивы против лжи

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ГУЛАГ: архивы против лжи


Подлинные данные показывают реальность, которая коренным образом отличается от той, которую со школьной скамьи внедряется в умы людей как на Западе, так и в самой России. Миф о «кровавом СССР» был создан, чтобы оболгать и очернить Россию-СССР и советскую цивилизацию как главного противника Запада на планете.

В частности, создателей мифа о «кровавом терроре» в СССР не интересовал состав преступлений, совершенных заключенными. Те, кто был осужден советскими репрессивно-карательными органами, всегда предстают в работах «разоблачителей» невинными жертвами сталинизма. А ведь на деле большинство заключенных были обычными уголовниками: ворами, убийцами, насильниками и т. п. И такие люди никогда не считались невинными жертвами в любое время и в любой стране. В частности, в Европе и США, на Западе в целом вплоть последнего периода новейшей истории наказания в отношении преступников были весьма суровыми. А в нынешних Соединенных Штатах такое отношение существует вплоть до нашего времени.


Советская карательная система не была чем-то из ряда вон выходящим. В 1930-е годы советская карательная система включала: тюрьмы, трудовые лагеря, трудовые колонии ГУЛАГа и специальные открытые зоны. В трудовые лагеря направляли тех, кто совершил серьёзные преступления (убийства, изнасилования, экономические преступления и т. д.). Это в значительной степени распространялось и на тех, кто был осужден за контрреволюционную деятельность. Другие преступники, приговорённые к срокам более 3 лет, также могли попасть в трудовые лагеря. После отбытия определённого срока в трудовом лагере заключенный мог попасть на более мягкий режим в трудовую колонию или специальную открытую зону.

Трудовые лагеря были обычно зонами больших размеров, в которых заключенные жили и работали под пристальным наблюдением и охраной. Заставить их работать было объективной необходимостью, так как общество не могло взять обузу с полноценным содержанием заключенных в полной изоляции и неприкосновенности. По состоянию на 1940 год было 53 трудовых лагеря. Очевидно, что, если в настоящее время провести опрос граждан России на тему правильности работы заключенных, то большинство будет согласно с тем, что преступники должны работать, чтобы содержать себя и по возможности возмещать материальный ущерб обществу и пострадавшим от их рук людям.

В систему ГУЛАГ также входили 425 трудовых колоний. Они были гораздо меньше, чем лагеря, с не столько жестким режимом содержания и меньшим надзором. В них направлялись заключенные с небольшими сроками – осужденные за менее серьезные уголовные и политические преступления. Они имели возможность работать на свободе на предприятиях и в сельском хозяйстве и были частью гражданского общества. Специальные открытые зоны были большей частью сельскохозяйственными территориями для тех, кто был отправлен в ссылку (например, кулаков в ходе коллективизации). Люди, вина которых была меньше, могли отбывать срок в этих зонах.

Как показывают цифры из архивов, политических заключенных было намного меньше, чем уголовных, хотя клеветники СССР пытались и пытаются показать обратное. Так, один из ведущих клеветников СССР, англо-американский писатель Роберт Конквест утверждал, что в 1939 году в трудовых лагерях было 9 млн. политзаключенных и ещё 3 млн. человек умерло в 1937–1939 гг. Всё это, по его мнению, политические заключенные. По Конквесту, в 1950 году было 12 млн. политзаключенных. Однако архивные данные показывают, что в 1939 году общее число заключенных было чуть более 2 млн. человек: из них в трудовых лагерях ГУЛАГ – 1,3 млн. человек, из них 454 тыс. были осуждены за политические преступления (34,5%). А не 9 млн., как утверждал Конквест. В 1937–1939 гг. в лагерях умерло 166 тыс. человек, а не 3 млн., как сообщает западный профессиональный дезинформатор. В 1950 году насчитывалось всего 2,5 млн. заключенных, в трудовых лагерях ГУЛАГа – 1,4 млн., из них контрреволюционеры (политзаключенные) – 578 тыс., а не 12 миллионов!

Цифры же ещё одного профессионального лжеца, Александра Солженицына, о 60 млн. и более человек, умерших в трудовых лагерях, вообще нет необходимости анализировать из-за их полной абсурдности.

Как много людей было приговорено к смертной казни до 1953 года? Конквест сообщает, что большевики убили в период с 1930 по 1953 г. 12 млн. политзаключенных в трудовых лагерях. Из них примерно 1 млн. человек было уничтожено в 1937—1938 гг. Солженицын сообщает о десятках миллионов убитых, из них не менее 3 млн. – только в 1937–1938 гг.

Архивы говорят иное. Советский и российский историк Дмитрий Волкогонов, заведовавший при президенте Б. Ельцине советскими архивами, привёл такую цифру: между 1 октября 1936 года и 30 сентября 1938 года было 30 тыс. 514 человек, приговоренных к смертной казни военными трибуналами. Другая информация идёт от данных КГБ: к смертной казни за контрреволюционную деятельность было приговорено 786 098 человек в период с 1930 по 1953 годы (то есть за 23 года). При этом большинство было осуждено в 1937–1938 гг. Необходимо также принять во внимание тот факт, что не все приговорённые к смерти были на самом деле казнены. Значительную часть смертельных приговоров заменяли сроками в трудовых лагерях.

Ещё одна клевета на СССР – неограниченный срок пребывания в тюрьмах и лагерях. Мол, тот, кто попал туда, никогда уже не выходил. Это очередная ложь. Большинство тех, кто попал в заключение в сталинский период, были осуждены на срок, как правило не более 5 лет. Так, уголовные преступники в РСФСР в 1936 году полечили следующие приговоры: 82,4 % — до 5 лет, 17,6 % — 5-10 лет. 10 лет были максимально возможным сроком до 1937 года. Политзаключенные, осужденные гражданскими судами в СССР в 1936 году, получили приговоры: 42,2 % — до 5 лет, 50,7 % — 5-10 лет. Что касается приговоренных к заключению в трудовых лагерях ГУЛАГа, где устанавливались более длительные сроки заключения, то статистика 1940 года показывает, что тех, кто отбывал там до 5 лет, было 56,8 %, от 5 до 10 лет – 42,2 %. Только 1 % заключенных получил срок более 10 лет. То есть большая часть заключенных имела сроки до 5 лет.

Количество же умерших в трудовых лагерях колеблется из года в год: от 5,2 % — в 1934 году (при 510 тыс. заключенных в трудовых лагерях), 9,1 % — в 1938 году (996 тыс. заключенных) до 0,3 % (1,7 млн. заключенных) в 1953 году. Самые высокие цифры в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны: 18 % — 1942 год (на 1,4 млн. заключенных), 17% — в 1943 году (983 тыс.). Далее идёт постоянный и большой спад смертности: от 9,2 % в 1944 году (663 тыс.) до 3% — в 1946 году (600 тыс.) и 1% в 1950 году (1,4 млн.). То есть по мере прекращения войны, налаживания материальных условий жизни в стране смертность в местах заключения резко сократилась.

Очевидно, что смертность в лагерях была связана не с «кровавым режимом» и личными жесткими наклонностями Сталина и его окружения, а с общими проблемами страны, недостатком ресурсов в обществе (особенно нехваткой лекарств и продовольствия). Самыми страшными были годы великой войны, когда вторжение гитлеровского «евросоюза» привело к геноциду советского народа и резкому падению уровня жизни даже на свободных территориях. В 1941-1945 гг. в лагерях умерло более 600 тыс. человек. После войны, когда условия жизни в СССР стали быстро улучшаться, как и здравоохранение (в частности, антибиотики массово вошли в практику), смертность в лагерях также резко пошла вниз.

Таким образом, сказки о многих миллионах и даже десятках миллионов человек, сознательно уничтоженных при Сталине, – это чёрный миф, созданный врагами Союза на Западе в ходе информационной войны и поддержанный антисоветчиками в самой России. Цель мифа – очернение и дискредитация советской цивилизации в глазах человечества и самих граждан России. Происходит разрушение и переписывание подлинной истории в интересах Запада.
Автор:
Самсонов Александр
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22 комментария
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  1. merkava-2bet Онлайн
    merkava-2bet Сегодня, 05:18
    +10
    Я думаю нужно просто выпустить книгу на основе архивных данных,и создать сайт с полным перечислением всех осуждённых,казнённых и главное по каким статьям.Да работа не простая,но очень важная во всех аспектах,и прежде всего моральном и психологическом.Спасибо за статью.
    1. василий50 Офлайн
      василий50 Сегодня, 06:13
      +2
      Ну что Вы. Книги такие есть и их не мало.
      То как создаются завиральные и откровенно брехливые теории сегодня видно практически в режиме *онлайн*. Но если раньше этим баловались те кого стыдливо называли *частными лицами* то сегодня этим занимаются государственные деятели на государственной службе.
      1. Котище Офлайн
        Котище Сегодня, 07:09
        +3





        Мемориальный комплекс Жертвам политических репрессий на 12 км Ново-Московского тракта - Екатеринбург.
        Привожу цитату с официального сайта комплекса -
        Органам НКВД в то время спускали «сверху» план по расстрелам. В Свердловской области сталинский план перевыполнили… Ни в чем не повинных людей арестовывали, пытали, предъявляли совершенно абсурдные обвинения. В подвалах НКВД на Ленина, 17 только за неполные два года (1937-38 гг.) расстреляли около 20 тысяч (!) человек. Порой за одну ночь расстреливали до 400 человек. Казнили даже известных в городе людей: деятелей науки, искусства, профессоров, видных партийных работников.

        В свое время мне довелось побывать в подвалах упомянутого Авторами сайта "Ленина 17". Даже доводилось разговаривать с очевидцеми, кто вытаскивал заветную "расстрельную дверь" у которой исполняли приговор. Более того в качестве эксперемента проводили хронометраж "высшей меры наказания". Так при определенной сноровке один приговоренный к высшей мере наказания за 10 минут и не иначе. Теперь займемся математикой. 60 минут (1 час) делим на 10 минут (один расстреленный) получаем 6 человек в час. 6 умножаем на 24 часа, полкчаем 144 расстреленных в сутки! И это при круглосуточной работе команды из 15 человек. Могу привести примеры по выкладкам в машинах, человеках-часах, человеко-лопатах и так далее. Везде в районе 150 человек в сутки, а не 400 как на сайте. Но зато какой драматизм!!!
        Следующий "перл" авторов местного сайта
        "Казнили даже известных в городе людей: деятелей науки, искусства, профессоров, видных партийных работников". Так и подмывает спросить, а если неизвестный то его в расход - это нормально?
        Зачем привожу эти цифры, цитаты и данные! Мое виденение проблемы в том, что "исследователи" разных толков и направлений не ставят задачу найти истину, а наооборот притянуть последнюю к "своей правде," теории или версии.
        Задача у работников Мемориала одна, у господина Самсонова другая. Те и другие самозабвенно продолжают кормить нас различными истинами и правдами, изобличать, опровергать и .......
        Я не за хороших или плохих (моего прадеда также репресировали и растреляли) я как не банально просто против истерии и штампов. Причем как одной так и другой стороны. Например мне хотелось бы увидеть прямую цитату Солженицина, на которую ссылается уважаемый Автор!!!?
        А так увы в обоих лагерях куча-мала и набор "истин" на любой вкус и цвет!!!
        С уважением, Котище!
    2. З.О.В. Офлайн
      З.О.В. Сегодня, 06:37
      +2
      Подлинные данные показывают реальность, которая коренным образом отличается от той, которую со школьной скамьи внедряется в умы людей как на Западе, так и в самой России.

      Неправда, что у России нет идеологии, которая запрещена конституцией. На самом деле у правящей верхушки и "элитки" есть идеология - это антисоветизм!!! Под это создавались большинство ТВ и радио каналов. Газет и школьных программ(Солженицын в школьной программе или год Солженицына), Ельцин-центры и памятнитки жертвам репрессий. Антисоветчиков полно во властных, общественных и финансовых структурах. Бесконечные венедиктовы, млечины, гозманы, чубайсы, пивоваровы и прочие веллеры сутками нам рассказывают об ужасах сталинизма. Да патриоты немного всколыхнулись после "Крымнаш", но поднятием налогов и пенсионного возраста либералы четко дали понять, что курс на разрушение России в их исполнении, остается неизменным.
    3. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 06:56
      +1
      Цитата: merkava-2bet
      Я думаю нужно просто выпустить книгу на основе архивных данных

      если данные будут противоречить мнению больных либерализмом мозга они их просто отвергнут
    4. Ольгович Офлайн
      Ольгович Сегодня, 06:59
      -3
      Цитата: merkava-2bet
      Я думаю нужно просто выпустить книгу на основе архивных данных,и создать сайт с полным перечислением всех осуждённых,казнённых и главное по каким статьям.Да работа не простая,но очень важная во всех аспектах,и прежде всего моральном и психологическом

      Такая работа ведется с 1988 года, созданы региональные книги памяти, где указаны те данные которые Вы упомянули: фамилия, имя, отчество, год рождения,место рождения,образование,места работы,дата ареста,осуждающий орган,дата осуждения,приговор,дата расстрела (в случае ВМН).
      Например Книга памяти Смоленской обл., например::
      Николаев Ефим Кузьмич , 1888г. р. Уроженец Рославль.р. д.Любестово. русский; б/п. колхозник. Место проживания: Рославль.р. д.Любестово. Арестован 11.10.37. Осужден 21.11.37 Тройки УНКВД Зап. обл.. Статьи обвинения: 58-10,11. Расстрелян 07.12.37.

      Николаев Андрей Афанасьевич , 1877г. р. Уроженец Ярцев.ро. д.Труново. русский; б/п. Ярцев. контора «Заготзерно», плотник. Место проживания: Ярцев.ро. д.Труново. Арестован 19.10.37. Осужден 03.11.37 Тройки УНКВД Смол. обл.. Статьи обвинения: 58-10,11. Расстрелян 11.11.37.
      И т.д.

      Советская карательная система не была чем-то из ряда вон выходящим.


      Предлагается просто соблюдать и уважать действующее Законодательство Российской Федерации, где эта система осуждена
      16.01.89 Указ Президиума Верховного Совета СССР "О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов"

      14.11.89 Декларация Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав"

      13.08.90 Указ Президента СССР "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов"

      26.04.91 Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I "О реабилитации репрессированных народов" (с изменениями от 1 июля 1993 г.
      )

      Кстати , может, кто-то укажет, в какой еще стране мира расстреливали в день примерно 680тыс/30дней/12 мес=1888 чел, как это было с августа 1937 по авг 1938 г? Даже если мелким шрифтом печатать фамилии дневного "показателя", то никакой газеты -не хватит.
    5. kalibr Офлайн
      kalibr Сегодня, 07:01
      0
      Так все это давно уж есть!
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexVas44 Онлайн
    AlexVas44 Сегодня, 05:57
    +5
    Цитата: merkava-2bet
    ..сайт с полным перечислением всех осуждённых,казнённых и главное по каким статьям.

    Практически в каждой области (регионе) есть книги памяти и в электронном и бумажном видах . Мой дед был одним из многих невинно пострадавших, от ареста до казни прошло всего двадцать дней. Не могу согласиться с автором, пытающемся принизить число репрессированных граждан, хотя и конкретной цифры до сих пор нет .
    1. З.О.В. Офлайн
      З.О.В. Сегодня, 06:44
      +3
      Не могу согласиться с автором, пытающемся принизить число репрессированных граждан, хотя и конкретной цифры до сих пор нет .
      Жертвы троцкистов подсчитаны разными историками с точностью до тысяч человек. Разнятся данные из-за потери документов во время ВОВ, пожаров и других бедствий. Очень хорошая работа по масштабам репрессий здесь: - М.СОУСА «Гулаг: Архивы против лжи». http://trudoros.narod.ru/teor/repress_sousa.htm
    2. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 06:57
      0
      Цитата: AlexVas44
      Мой дед был одним из многих невинно пострадавших

      кем работал или служил, статья по которой осудили?
      1. AlexVas44 Онлайн
        AlexVas44 Сегодня, 07:45
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        кем работал или служил, статья по которой осудили?


        МОРОЗОВ Иван Дмитриевич
        1891 г.р., уроженец д. Мальцево Чухломского района. Место работы – Чухломский райотдел связи, и.о. помощника начальника. Проживал – г. Чухлома Чухломского района Ярославской области. Арестован 06.08.1937 г. Антисоветская агитация. Подрывная вредительская деятельность. Участие в контрреволюционной организации. Террористические намерения. Статья УК не указана. Решение от 25.08.1937 г. – ВМН. Дата расстрела – 26.08.1937 г. Реабилитирован 14.10.1959 г.
        Учтен в «КНИГА ПАМЯТИ жертв политических репрессий Костромской области. Том 3»
    3. avt Онлайн
      avt Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: AlexVas44
      Не могу согласиться с автором, пытающемся принизить число репрессированных граждан, хотя и конкретной цифры до сих пор нет .

      То есть конкретно НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ , но согласиться не можете ? ! fool С чем не соглашаетесь то , ежели ничего конкретно не знаете ? wassatЕсли даже
      Цитата: AlexVas44
      Мой дед был одним из многих невинно пострадавших
      судьбу предка нет желания узнать ?Ну что конкретно ему инкреминировали. Не бог весть какая трудность - направил запрос, поднял зад от компа и посмотрел конкретное уголовное дело , как тот же покойный артист Жжёнов, да и многие другие.Если дело не загрифовано по линии НКГБ -проблем нет .
      Цитата: AlexVas44
      Практически в каждой области (регионе) есть книги памяти и в электронном и бумажном видах .

      Только составители сих скрижалий , как правило ,,Мемориал", как чёрт ладана боятся зайти в рассекреченный архив ГУЛага. Вот всех этих сванидземлеченых и летом письца -Солженицина в 90-е , после рассекречивания дел архива , в формулярах на выдачу документов нет ! От слова вообще .
  4. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 06:06
    +3
    но не 60 же миллионов как по Солженицину . тот еще печальник земли русской. Шаламов о его "Один день из жизни Ивана Денисовича" хорошо сказал "Хорошо написано, но где так сидели?"))) (за точность цитаты не ручаюсь.
  5. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 06:17
    0
    «Врал» ли Солженицын о «100 миллионах репрессированных»?
    https://tsargrad.tv/articles/vral-li-solzhenicyn-o-100-millionah-repressirovannyh_97537
    Отрывок:
    Есть широко распространенный в неосталинистских кругах мем "ложь Солженицына о 100 миллионах репрессированных", постепенно трансформировавшийся в "100 мульонов расстрелянных лично Сталиным".

    Всякий раз, когда мне его приводят, я прошу привести цитату из Солженицына, где он об этом что-либо говорит. Но цитату привести не могут. Точнее могут, но совсем другую.

    «По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и, включая дефицит от пониженной рождаемости, — оно обошлось нам в… 66,7 миллиона человек (без этого дефицита — 55 миллионов).

    Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!

    Свой или чужой — кто не онемеет?

    Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. (Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаённой и раздёрганной советской статистики, — но страшные тьмы погубленных наплывают те же)». (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. т.2; ч.3; гл.1)

    Как видим, в данном случае Солженицын с оговоркой «не ручаемся» ссылается на статью И.А. Курганова "Три цифры", в которой проведена статистико-демографическая оценка последствий красной катастрофы. При этом он говорит о 55 или 65 миллионах потерь.

    То есть фраза «100 миллионов репрессированных», в любом случае, - вранье, независимо от достоверности или недостоверности цифры в 65. Она выдумана борцами с Солженицыным.

    Откуда это вранье взялось? Оно взялось путем искажения смысла выступления Солженицына на испанском телевидении в 1976 году, когда им было сказано следующее.

    «От конца гражданской войны, собственно, и началась война режима против своего народа. На Западе двенадцать лет тому назад опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959-й только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, - только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек. Этой цифры почти невозможно себе представить. В неё нельзя поверить. Профессор Курганов приводит другую цифру: сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого её ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя - 110 миллионов человек! Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдётся России в сто миллионов человек».

    Как видим, «100 миллионов» - это слова не Солженицына и не Курганова, а Достоевского.

    «...как мiр ни лечи, все равно не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., ГИХЛ, Москва, 1957. Том 7. Роман "Бесы", стр. 421-424).

    Претензии за 100 миллионов нужно адресовать Федору Михайловичу. У Солженицына же со ссылкой на Курганова 66+44, то есть 110 миллионов. Но не репрессированных, а общих демографических потерь народа России за 1917-1959 годы. Не "расстрелянных лично Сталиным", равно как и вообще не расстрелянных, а грубая прикидка общих демографических потерь.

    Наверное, это вообще большая научная и историческая работа, которая ждёт своих исследователей честных и добросовестных.
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 06:59
      +1
      Цитата: 3vs
      По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь

      прямой пример подтасовки фактов и переворачивания с ног на голову
  6. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:25
    +1
    Пустая статья ни о чём.. Основной тезис - всё ложь и клевета... Ну так приведите реальные цифры..

    А ведь на деле большинство заключенных были обычными уголовниками: ворами, убийцами, насильниками и т. п

    Вот так вот..
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 07:21
      +1
      Сам же автор пишет-если посчитать умерших от нечеловеческих условий и рабского труда в сталинских концлагерях-то это будут миллионы. Ах, да-они же "сами" умерли, "захотели" и "умерли"- по "собственному желанию", ведь- не Сталин же их лично расстрелял.....время типа, такое было, как автор пишет-"тяжелое для всей страны" ..... request Да и главное-их же всего миллионы были, а не десятки и сотни, всего то пара-тройка миллионов-подумаешь, фигня какая.... winked
  7. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 06:59
    +3
    Не который любят кричать...я репрессированный, шел по 58 статье... только это статья имела трактовку "Преступления против государства", а там расхитители, взяточники. шпионы и диверсанты, предатели... только один из подпунктов был политический для диссидентов. Не будем забывать, что заключенными числились в тот период не только уголовники и политические, но и так же переселенные народы немцы, чеченцы,колмыки, татары.
  8. kalibr Офлайн
    kalibr Сегодня, 07:01
    +2
    "Как показывают цифры из архивов," - а я то думал, что автор приведет ссылки на документы. А так что "они" показывают, увы, не проверяется. На сайте ГАРФ есть и фотокопии документов и ими можно было бы дополнить материал. Пока же очень легковесно и не серьезно.Здесь ведь не все люди от "сохи", им хочется более совершенной доказательной базы. И врагам нашим она бы тоже не помешала. Выделения "жирным шрифтом" взрослых людей ни в чем не убеждают!
  9. kalibr Офлайн
    kalibr Сегодня, 07:12
    0
    Цитата: тасха
    Пустая статья ни о чём.. Основной тезис - всё ложь и клевета... Ну так приведите реальные цифры..

    А ведь на деле большинство заключенных были обычными уголовниками: ворами, убийцами, насильниками и т. п

    Вот так вот..

    А цифры с ссылками на документы? И сколько же было насильников, убийц... Или и насильники тоже шли по 58-й?
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 07:26
      0
      Не знает автор статьи цифр реальных или достоверных по его, автора, мнению, пусть и не пишет тогда..

      Тут вот некоторые уверяют, что 5+5 = 14, так вот это всё - ложь, потому что 2+7 = 9 и между 11 и 13 есть число 12...
  10. kalibr Офлайн
    kalibr Сегодня, 07:16
    +2
    Цитата: 3vs
    Наверное, это вообще большая научная и историческая работа, которая ждёт своих исследователей честных и добросовестных.

    Вы смеетесь? До сих пор не рассекречено количество персональных дел бойцов и командиров РККА за конкретные преступления. Первых было 500000, а вторых 80 000. Но за что именно "попали" - узнать нельзя! Все есть "но оно запрещено". До 2045 года! И таких "секретов" много Как работать?