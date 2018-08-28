История

Пропагандистская ложь Солженицына

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Один из самых известных лжецов и создателей мифом о «кровавой истории» СССР – это Солженицын. Он прославился благодаря западным СМИ в конце 1960-х годов, которые активно использовали его книгу «Архипелаг ГУЛаг».

Сам Александр Солженицын был в 1945 году арестован за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в распространении антисоветских материалов. Солженицын был заочно приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. Освобождён в феврале 1953 года.

По мнению антисоветчика, войны с нацистской Германии можно было избежать если бы Москва достигла компромисса с Гитлером. Солженицын осуждали лично Сталина за ужасные последствия войны для народов СССР, причём сильнее, чем Гитлера. Выходило так, что автор сочувствовал фашистам.


С 1962 года, с разрешения Хрущева, который проводил политику десталинизации СССР (т. н. «перестройка-1» или «оттепель»), Солженицын начал публиковаться в СССР. Рассказ под названием «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в журнале «Новый мир» и сразу же переиздан и переведён на иностранные языки. 30 декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз писателей СССР. Солженицына сознательно «раскрутили» в Советском Союза и на Западе. Хрущёв использовал материалы писателя как таран для разрушения сталинского наследия. При этом, когда в СССР к нему охладели (Хрущева отстранили от власти и его «перегибы» постарались устранить), на Западе его популярность была сохранена. Книги Солженицына стали печататься на Западе огромными тиражами, а довольно посредственного писателя раскрутили как мировую звезду. Автор стал одним из самых ценных орудий западного империализма (хищного капитализма) для критики и разрушения социализма. В 1970 году Солженицын был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе, и в итоге премия была ему присуждена. От первой публикации произведения Солженицына до присуждения награды прошло всего восемь лет — такого в истории Нобелевских премий по литературе не было ни до, ни после. В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. Его выслали из СССР (подробнее в статье ВО: Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне).

На Западе его работы использовали на полную катушку, чтобы разоблачить «ужасы» Красной империи. Солженицын часто приглашался для выступлений на влиятельных собраниях. Писатель выступал за наращивание мощи США и НАТО против СССР. В своих выступлениях Солженицын резко критиковал коммунистический режим и идеологию, призывал США отказаться от сотрудничества с СССР и политики разрядки. Писатель воспринимал Запад как союзника в освобождении России от «коммунистического тоталитаризма» (продолжение идеологии Белого движения времен Гражданской войны).

После смерти испанского диктатора-каудильо Франко фашистский режим в Испании зашатался. В стране начались стачки и демонстрации с требованиями свободы и демократии, и наследник Франко король Хуан Карлос был вынужден начать политику реформ. В этот сложный момент, в марте 1976 года Солженицын посетил Испанию. В громком выступлении по испанскому телевидению он одобрительно высказался о недавнем режиме Франко и предостерёг Испанию от «слишком быстрого продвижения к демократии». Также в своём интервью он заявил, что 110 миллионов русских погибло, став жертвами социализма, и сравнил «рабство, которому подвергается советский народ», со свободой, которой наслаждаются испанцы. Стоит отметить, что поддержка испанского фашизма привела к усилению критики в западной прессе Солженицына. Писатель стал исчезать из поля зрения общественности. Всему есть предел, идеи фашизма в это время на Западе не поддерживались. Начался период наступления неолибельной идеологии.

Пропагандистская ложь

Таким образом, самыми ценными столпами западных мифов о миллионах якобы истребленных в Советском Союзе во время «кровавого диктатора» Сталина стали гитлеровские пособники, американский нацист и медиа магнат Уильям Херст, англо-американский разведчики и профессиональных пропагандист (специалист по ведению информационной войны) Роберт Конквест и антисоветчик Александр Солженицын. Средин них Конквест сыграл ведущую роль, так как был первоклассным специалистом по дезинформации. При этом Конквест получил огромную информационную поддержку со стороны Солженицына и других второстепенных фигур. Таких как Андрей Сахаров и Рой Медведев.

Все заявления «исследователей» вроде Конквеста и Солженицына по поводу миллионов расстрелянных, умерших и помещенных в лагеря имеют одно общее – отсутствие научной базы. Они являются результатом ложных статистических и оценочных методов. Миллионы и даже десятки миллионов жертв придумали фальсификаторы и их последователи. При этом использовались данные (в основном мнения) таких явных врагов советской власти как немецкие и украинские нацисты (гитлеровцы и бандеровцы). Западная же пропагандистская машина их использовала, так как вела информационную (холодную) войну против Советского Союза. Проверять информацию не стали, в этом не было необходимости. На Западе, и теперь уже во всем мире, СМИ (чаще всего уже средства массовой дезинформации) формируют мировоззрение простого обывателя. Необходим был миф о «кровавом Сталине», советской «империи зла», и его создали. Использовали для этого байки гитлеровцев, украинских нацистов, антисоветчиков вроде Солженицына, привлекли профессионалов пропаганды, таких как Конквест.

Конквест, Солженицын, Медведев и другие противники СССР использовали статистику, опубликованную в Советском Союзе (к примеру, переписи населения), к которой авторы прибавляли предполагаемый рост населения без учёта общей ситуации в стране. Таким способом получалось заключением о том, сколько должно быть населения к концу данного периода. Люди, которых не хватает, записываются в мертвые или заключенные лагерей. Методика простая, но ложная. Причём этот метод не используется в западных странах, так как вызвал бы протест местных историков и общественности. Он допускается только для СССР.

Согласно Конквесту (оценка 1961 года) в СССР 6 млн. человек умерли от голода в начале 1930-х годов. Это число в 1986 году он увеличил до 14 млн. человек. По мнению англо-американского писателя, в ГУЛаге содержалось 5 млн. человек в 1937 году, ещё накануне «великой чистки» в партии, госаппарате и армии. После чисток, в период 1937 – 1938 гг. к этому добавилось ещё 7 млн. человек, то есть стало 12 млн. заключенных. В 1950 году в СССР также было 12 млн. заключенных. И все 12 млн. по мнению Конквеста, были политическими заключенными. В лагерях также сидели обычные уголовные преступники, которые по численности значительно превосходили политических. То есть в советских тюрьмах и лагерях сидело 25 – 30 млн. человек. Согласно Конквесту 1 млн. политзаключенных был истреблен в период 1937 - 1939 гг., ещё 2 млн. человек умерли от голода. Всего за период 1930 – 1953 гг. советский режим якобы истребил не менее 12 млн. политических заключенных. Присоединив к этим данным умерших от голода, Конквест выводил общую цифру в 26 млн. человек, которых убили большевики.

Солженицын использовал схожую методику. Однако привёл ещё более ужасные цифры. Солженицын согласился с оценкой Конквиста о 6 млн. умерших от голода. С момента чисток 1936 -1939 гг., по его мнению, погибало от 1 млн. и больше человек в год. В результате с момента коллективизации до смерти Сталина в 1953 году коммунисты якобы уничтожили 66 млн. человек. Кроме того, он обвинял советское правительство в гибели 44 млн. человек во время Великой Отечественной войны. То есть в войне и её ужасных последствия была виновата Москва, а не нацистский режим в Германии, фашистско-националистические правительства в Европе и настоящие поджигатели войны в Лондоне и Вашингтоне. Солженицын сделала вывод, что коммунисты уничтожили 110 миллионов человек. При этом в трудовых лагерях в 1953 году сидело 25 млн. человек.

Таким образом, эти фантастические цифры есть результат информационной войны Запада против России-СССР. Это хорошо проплаченная фальсификация (в том числе и за счёт популярности), за которой стоят западные спецслужбы, в основном американские и британские.

Интересно, что когда в период гласности при Горбачеве для исследователей были открыты ранее секретные архивы, то истинное лицо фальсификаторов открылось, но для мировой общественности ничего не изменилось. Сталин остался «кровавым диктатором», а СССР – «империей зла». Архивы открыли исследовательские отсчёты, основанные на подлинных документах. Миллионы «замученных и репрессированных» испарились. Однако, и «свободная» горбачёвская печать, и мировые СМИ, и публицисты, спекулирующие на теме репрессий, сразу же потеряли интерес к подлинным цифрам. Их опубликовали в научных журнала, но они были малотиражными и их замалчивали в крупных СМИ. На Западе отсчёты русских исследователей о системе наказаний при Сталине были также проигнорированы.

В результате вплоть до настоящего времени в мировой общественности господствует миф о десятках миллионов убитых и репрессированных, невинных жертвах сталинизма. Схожая картина и в российских ведущих СМИ, которые продолжают пропаганду прозападных, либерально-демократических ценностей. По сути, СМИ формируют у простого человека картину «проклятого советского прошлого», и идеализируют историю Российской империи. На выходе - прозападно-либеральная, полуфеодально-полукапиталистическая, и полуколониальная модель современной России, зависимой от Запада. Понятно, что на таком фундаменте никакая «суверенная демократия» в принципе невозможна.
Автор:
Самсонов Александр
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19 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:54
    +2
    Россия единственная страна которая постоянно является объектом наглого вранья... Солженицын один из многих кто кормился на этой почве...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:08
      +1
      Один из самых известных лжецов и создателей мифом о «кровавой истории» СССР – это Солженицын.
      как вы можете !!! .
      1. василий50 Офлайн
        василий50 Сегодня, 07:16
        +1
        Фотография отражает действительность. В недрах андроповского КГБ вырастили не только литераторов-антисоветчиков и горбачёвскую поросль но и таких как Калугин и прочие. Помимо этого, за государственный счёт создавали целые научные сообщества по разрушению СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
      2. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 07:34
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        как вы можете !!! .

        И в самом деле. Благодаря ему столько гнид выявлено.

        Он и мёртвый продолжает их высвечивать, а что бы цвет его маяка не угас, можно и цветочки положить - типа власть его уважает, а вы мотыльки летите, летите, мы вас всех посчитаем.

        Работа такая - свой, среди чужих, чужой, среди своих.
      3. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 07:38
        0
        Да уж несет бывает, то вот печальник земли русской , то горби орден дать.
  2. Camel Офлайн
    Camel Сегодня, 06:00
    +3
    Чего ж так опечаток много, статью на телефоне набирали?
    1. kalibr Онлайн
      kalibr Сегодня, 08:14
      0
      Торопился человек обличить врага России.
  3. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:12
    +1
    Таким образом, эти фантастические цифры

    В результате вплоть до настоящего времени в мировой общественности господствует миф о десятках миллионов убитых и репрессированных, невинных жертвах сталинизма.

    Да, цифры очень и очень преувеличенные... Автор, вы же знаете реальные цифры. Ну так приведите их.. И напишите невинные это жертвы или нет, по вашему мнению..

    Вот вопрос, двадцать апельсинов - это куча? А пять?
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 06:41
      +4
      В моем понимании Автор раскрывая тему должен стремится к объективности, взвешенно сравнивая как плюсы так и минусы. Статьи лозунги меня напрягают!
      С уважением, Котище!
    2. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: тасха
      двадцать апельсинов - это куча? А пять?

      куча это нечто иное
    3. Комментарий был удален.
    4. kalibr Онлайн
      kalibr Сегодня, 08:13
      0
      Да все давно выложено на сайте ГАРФ. Зачем ЕМУ повторяться?
  4. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 06:24
    +1
    Начинать надо с А.И.Герцена, который еще в середине 19 века свалил в Англию и начал поливать Россию грязью, за что получал от бриттов нехилую денюжку, гораздо больше, чем он смог бы заработать дома своей писаниной (такой же корявой, как и у А.И.С.).
    1. HanTengri Офлайн
      HanTengri Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: дилетант2
      Начинать надо с А.И.Герцена, который еще в середине 19 века свалил в Англию и начал поливать Россию грязью, за что получал от бриттов нехилую денюжку, гораздо больше, чем он смог бы заработать дома своей писаниной (такой же корявой, как и у А.И.С.).

      Старикова начитались? Вы бы поосторожнее с его "историческими" изысканиями. Гражданин, мягко говоря, весьма вольно обращается с историческими фактами. А грубо говоря, в наглую, занимается их подтасовкой, экстраполируя современное "Англичанка гадит" до (условно) "Англичанка гадила еще русским трилобитам, в палеозое "
      Чтобы не быть голословным:
      Клим Жуков "Стариковская история" http://red-sovet.su/post/29476/starikovskaya-istoriya
      Петр Балаев "Анти-Стариков. Почему история все-таки наука" https://bookz.ru/authors/petr-balaev/anti-sta_794/1-anti-sta_794.html
  5. Ольгович Онлайн
    Ольгович Сегодня, 06:57
    +1
    Неверные цифры появляются там, где нет ....верных цифр.
    Чего же все архивы были закрыты и засекречены при коммунистах? Были бы они открыты и доступны для исследователей-и никакие спекуляции были бы невозможны в принципе.
    Тот же Солженицын заявлял, что его цифры являются сугубо субъективной оценкой, т.к. научные данные из архивов закрыты и засекречены. И они должны быть откорректированы после того, как архивы будут открыты.
    Казалось бы, чего проще, не обзывать в 1960-х, 1970-х годах оппонентов д.ураками и лжецами, а привести свои, "правдивые", так сказать, конкрентные цифры, опровергающие наглую "ложь". А-НЕТ их!
    Цифры появлялись:только, например, в 1993 г, когда была снята Гостайна, например, с документов по потерям в ВОВ и Кривошеев смог подситать потери : только 2015 году Министерство обороны Российской Федерации (государства правопреемника СССР) объявило следующие данные: безвозвратные военные потери - около 12 000 000 человек, общие людские потери страны (СССР) - военнослужащих и гражданского населения - 26 600 000 человек. А ведь была и "правда" в 7 млн потерь.
    Голода с немыслимым нигде в мире количеством смертей от него в 1933 г в СССР-вообще-официально НЕ сущестовавало!.
    Так что не солженицыны виноваты в инфвойне, а само коммруководство, стыдившиеся своих "достижений" типа 7 млн голодных смертей 1933 г и замалчивающее их
    1. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 07:06
      +1
      Цитата: Ольгович
      Тот же Солженицын заявлял, что его цифры являются сугубо субъективной оценкой

      Цитата: Ольгович
      Тот же Солженицын заявлял, что его цифры являются сугубо субъективной оценкой

      то есть признался во вранье
    2. kalibr Онлайн
      kalibr Сегодня, 08:10
      0
      Только недавно рассекретили данные о внесудебных убийствах офицерами РККА рядовых в 1940 году, а уж про избиения и говорить нечего. Правда, застреливший солдата офицер в БВО, за то, что тот стер ноги и не мог идти дальше (!) получил в итоге 10 лет. Но человека-то нет. А сколько "там" еще нелицеприятных фактов? Недаром масса материалов вообще засекречена до 2045 года. Так что чего обличать Солженицына. Это как зеркало. Нечего на него пенять, коль рожа крива!
  6. wooja Офлайн
    wooja Сегодня, 07:19
    0
    Ложь Солженицина …., не все так просто..., не только западный заказ, но и внутренний , как это ни печально. Информационная война..., СССР с треском ее проиграл, как и Россия до революции, и горе-- побежденным. С другой стороны руководство страны сделало все для поражения, а Солженицын -- вишенка на торте... Технические детали уже никого не волнуют, слово сказано...,
  7. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 08:04
    0
    Их опубликовали в научных журнала, но они были малотиражными и их замалчивали в крупных СМИ.
    Не надо так торопиться обличать... И одну ложь другой не победить. Все архивные данные тут же попали в учебники истории для школы. Кстати, я в своем материале "Напишем учебник истории" приводил отрывок из одного из них. Учебник 1995 года. А данные из ГАРФ рассекретили в 1993 году. Чего еще нужно и куда больше?
  8. baudolino Онлайн
    baudolino Сегодня, 08:23
    0
    Это всё от чрезмерной русской эмоциональности. В Европе писатель книжку написал, денежку заработал и всё. А у нас же по малейшему поводу лепят "совесть нации", "инженеры человеческих душ" и прочую лабуду. А эти толстые, евтушенки и солженицыны начинают сами верить в свою богоизбранность и теряют всякую меру.