Аналитика

Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…

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Недавно в статье про попытку российского МВД закупить компьютеры с ОС Windows (ФАС сажает МВД за компьютеры без "Винды") мы выяснили, что и в нашей стране есть свои операционные системы. Вроде бы.

При более детальном рассмотрении тут, как в поговорке, не всё так однозначно. Но обо всём по порядку.

Давайте сразу оговорим, что рассматривать мы будем именно программное обеспечение. Своего «железа» у нас нет и не будет. Страсти по «Эльбрусу» мы оставим для какой-нибудь другой статьи, поскольку наличие собственного процессора – это не наличие всего комплекса «железа», необходимого для сборки хотя бы офисного системника.


А для того, чтобы разговаривать о своих разработках в сфере IT, надо жить в той стране, про которую мы по телевизору смотрим, про которую нам рассказывают весьма красиво, но по факту мы имеем то, что имеем.

Итак. Операционная система Windows. Всем знакома и дома, и на работе. Разрабатывается с 1985 года, на данный момент самая глобальная операционная система (работает на 89% всех компьютеров). Выглядит красиво, звучит солидно. По причине своей массовости, разработки всех основных программ и прикладного ПО делаются именно с упором на семейство Microsoft.

Теперь вспомним о вроде бы «наших» продуктах, которые предлагаются на замену. Почему кавычки? Ниже мы всё это разберём. Скажем сразу, все наши продукты базируются исключительно на основе ядра Linux в более старых или новых версиях.

Номер раз.



Герой прошлой статьи, «ОСь» (ОС "ОСь") — операционная система на базе ядра Linux с измененным интерфейсом, который очень сильно напоминает (ладно, просто скопирована) оболочку KDE 3. Сразу после установки содержит в себе минимальный набор программного обеспечения, необходимого для офисной работы.

Номер два.



«РОСа» (ОС "РОСА") – также базируется на Linux, в основе всё тот же изменённый KDE. Набор ПО не отличается от остальных.

Однако, раз дьявол (а IT-дьявол в особенности) кроется в деталях, то давайте более детально.

Раз мы говорим о государственных структурах, которые нуждаются в защищенном от всех невзгод отечественном программном обеспечении, давайте обозначим самые часто встречаемые программы при работе. Дабы не раздувать технические особенности, просто перечислим.

Список, конечно, гораздо обширнее и зависит от спецификации отдельного учреждения. Мы рассмотрим на примере сферического военно-медицинского учреждения в вакууме.

Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, 1C, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, веб-браузер Mozilla Firefox, МИС КАУЗ, СБИС, Консультант Плюс, ФНС, ПФР, продукты Касперского и Dr.Web.

Это в «винде» зачастую не работает толком, а мы тут за Linux… А если добавить еще постоянные обновления, то и вообще получается карнавал с переходом в бесконечность.

Для серверных систем – отдельная тема, более обширная и исключительно техническая.

Конечно, есть и бесплатные аналоги большинства перечисленных программ, которые поставить в принципе в госучреждение можно, но для этого необходимо отдельное разрешение в виде сертификации.

О, сертификация — это процедура, которая вызывает отдельные жжения в области ягодиц у разработчиков и интеграторов информационных технологий в нашей стране.

Кстати, сертификацией занимаются ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и конторы, получившие лицензию на деятельность.

Рассказ о лицензировании ПО в плане адаптации в современные госструктуры на ночь лучше не читать, поэтому мы так, вкратце.

Всего-навсего 8 кругов ада, которые начинаются с подачи заявления. Заявление – это почти не больно, всего-то около 300 страниц с приложением сопутствующих документов вас и ваших работников, за исключением, пожалуй, свидетельства о рождении. Его не надо прикладывать.

Да, абы кто работать в этой сфере не могут. Абы кто, даже гениальные, сидят в офисах и настраивают «Одинэску». А здесь – исключительно дипломированные специалисты, имеющие определенный стаж именно в этой области, совпадающей с дипломом.

Так что с первого раза получить желаемый сертификат не всем дано, но и это не самое страшное. Самое страшное – это то, что на ваше ПО, которое вы хотите предложить госструктурам, дадут сертификат на 3 года. А потом все заново…

Но есть еще девятый круг ада. Это когда вы получили сертификат на свое ПО, вам еще надо доказать его необходимость и важность. То есть, угробив вагон времени, вы можете просто получить отлуп в стиле «Нэ треба!»

Правда, без сертификата вас даже слушать не будут. А так хоть какой-то шанс.

С пакетом программного обеспечения для Windows разобрались. Давайте теперь рассмотрим аналоги, которые предлагают для Linux-систем.

LibreOffice и OpenOffice, Mozilla Thunderbird, 1С, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox. Всё! Дальше только танцы с бубнами при помощи эмулятора Wine или его платных версий CrossOver и Cedega. И это мы еще не учитывали специфичные рукописные программы, которые написаны строго для определённого учреждения.

И теперь давайте плавно перейдём к самим операционным системам, которые «наши».

Обозначим в общих чертах, что такое Linux-системы: это конструктор. Конструктор, который собирается из уже наработанных продуктов программного обеспечения, в основе которых лежит ядро Linux. Они могут быть платными, бесплатными и доработанными напильником. Это если грубо.

Драйверы для начинки и оргтехники — отдельная боль и красные глаза системных администраторов. Которых, кстати, как специалистов в Linux/Unix системах, не так уж и много. И денег за свою работу они хотят больше, чем системный администратор Windows. Но и тут «наши» проявили смекалку. Нет специалистов? Не беда — за отдельные деньги всё сделаем.

Отсюда делаем вывод, что на самом-то деле никакие они не наши. Ни один из перечисленных продуктов не является отечественной разработкой, а просто входит в состав конструктора, который собрали наши инженеры.

Да так можно и баварский автопром, который собирают в Калининграде, нашим считать. Другой вопрос, станет ли он таковым…

Примеры? Сколько угодно.

«Роса» была создана на руинах операционной системы Mandriva, которая в свою очередь является разработкой французских инженеров.

«ОСь» вообще не проходила обязательную сертификацию ФСТЭК. Поэтому их долгое время и не включали в реестр отечественного софта. Отдельный привет Александру Кулакову из «Стопкартеля», который предложил её как альтернативу Windows.

А вот продукты, которые эти системы в себя включают, вообще никакого отношения к нашему Отечеству не имеют. Кроме, может, всяких там 1С да «Консультантов» с «Гарантами». Будем честными и здесь. 1С только пару лет назад ввела поддержку unix-систем.

И перечислять можно бесконечно, вдаваясь в технические аспекты и особенности правового поля.

Как итог можно сказать, что завтрашнее дно – оно уже рядом.

И если по массе причин мы не можем «в железо», то при исключительной базе российских программистов не заниматься разработкой собственных программ, а пытаться заработать на бесплатных продуктах, – это преступление высшей степени.

О каком развитии сферы ИТ мы можем вообще рассуждать, если главная задача — заработать денег, да еще и так бездарно? Мало того, что мы и так от всего мира отстали на 15 лет, так мы еще и делать с этим ничего не хотим и не будем, видимо.

Вот вроде и подходит к концу статья, а привкус «Роснано» во рту всё еще стоит. Правильнее было бы сказать о перемоге, ну мы все-таки патриоты хоть немного.

Ах, да! Экономическая составляющая! Вот тут многое раскрывается. Проверьте сами, если хотите.

Отечественные разработчики скромнейше так скрывают стоимость продукта и предлагают выяснить её «по запросу».

Да, Microsoft лично нам тоже ничего не продаёт и работает через местных представителей. Тут цена варьируется от 7 т.р. до 200 т.р. в среднем за одну лицензию. Сами понимаете, в зависимости от чего.

Программное обеспечение в каждом случае покупается отдельно. Средняя стоимость готовой рабочей станции выходит около 80 т.р. с учетом оргтехники и стандартного набора программного обеспечения.

Вывод только один. Нельзя идти по течению в сфере информационных технологий. Тем более, если под вопросом информационная безопасность государства. А у нас на лицо мошенничество, пусть и не чистой воды, но явно проглядывающее из-под оболочек «отечественных операционных систем» — бесплатных разработок мировых специалистов, продаваемых теперь за вполне себе конкретные тысячи рублей.

Ну и натягивание отечественной информационной совы на мировой глобус в попытке выдать желаемое за действительное.

Во всем этом размышлизме есть только одна светлая мысль. Теперь у нас в стране не одна компания умных людей, которая продает под видом «труда мозгов» просто сборку из бесплатных составляющих, а две.

То есть мы получаем пока что конкуренцию, которая может привести к чему-то положительному. Как минимум – понижению цен на бывшие бесплатные продукты, как максимум – компании «ОСь» и «РОСА» станут тратить деньги на разработки новых проектов.

Это уже что-то. А там уже и до того момента, когда появятся реальные отечественные разработки программного обеспечения, рукой подать. Каких-то лет 10-15…
Автор:
Роман Кривов, Роман Скоморохов
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33 комментария
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  1. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 06:26
    -1
    Проблемы с отечественным программным обеспечением.. это отсутствие воли и как следствие денег... Миллиард рублей на подводную лодку пожалуйста... А на разработку опереционку нет...
    1. туц Офлайн
      туц Сегодня, 06:59
      +2
      там другой порядок цифр
      Данные в моем примере не точные и даны для понимание глубины наших глубин
      Условно на развитие того-же компаса государство(в лице заказчика) выделяет 8 миллиардов рублей в год.
      На развитие AutoCad компании разработчиком ежегодно тратиться около 100 миллиардов рублей.
  2. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:39
    +2
    А меня в Ташкенте всё устраивает.Купил в Янгиабаде (барахолка такая) Chip Win за 30 центов (в нашей волюте) и не парюсь!
  3. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 06:46
    +4
    Ни один из перечисленных продуктов не является отечественной разработкой, а просто входит в состав конструктора, который собрали наши инженеры.

    И что в этом плохого? Если есть ПО с открытым исходным кодом, то изобретать собственный велосипед за государственные деньги - такое же преступление...
    1. туц Офлайн
      туц Сегодня, 07:11
      +3
      Говорю как специалист иногда и в собственном коде разобраться не могу, а в чужом без литра кофе даже не суюсь.
      Тот же MS office и Windows по заверению экспертов это костыль на костыле в коде которого сам воланд ногу сломит
      1. тасха Офлайн
        тасха Сегодня, 07:26
        +3
        Подозрительный вы какой-то специалист.. wink Зачем копаться в коде MS Office? Речь идёт об ОС и библиотеках, которые можно проанализировать на предмет враждебных закладок...
    2. vadson Офлайн
      vadson Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: тасха
      Ни один из перечисленных продуктов не является отечественной разработкой, а просто входит в состав конструктора, который собрали наши инженеры.

      И что в этом плохого? Если есть ПО с открытым исходным кодом, то изобретать собственный велосипед за государственные деньги - такое же преступление...

      + однозначно, винда не подходит по безопасности из-за закрытого исходного кода, как и макос - это юникс только также закрытый. без доступного исходного кода, вы не можете ее проверить на бэкдоры и тому подобные закладки. с линуксом и юниксом проще. грамотные спецы по всему миру ищут уязвимости в ярде и софте линукса, и их намного больше чем разработчиков мелкомягких. определенный процент из которых с руками растущими из заднего места. не случайно большинство серверов в которых требуется безопасность работают под управлением unix\linux. сложность этих систем компенсируется безопасностью. поэтому и спецы в этой сфере востребованы. естественно если у них голова на месте и руки из нужного места растут. есть проект http://astralinux.ru недавно себе ставил посмотреть, с безопасностью они заморочились. и постарались сделать интерфейс похожий на винду. дабы не пугать пользователей пересевших с винды на линукс. и да - разрабатывать свою операционку с нуля - это шагнуть назад лет на 30. оно нам надо? большая проблема - низкая компьютерная грамотность пользователей в среде windows. про linux я не говорю.
  4. nov_tech.vrn Офлайн
    nov_tech.vrn Сегодня, 06:47
    +11
    Печально, типичный взгляд продвинутого дилетанта. Во первых, почему рассматривается именно Ось? В вооруженных силах и ОПК используются и довольно широко, совсем другие продукты. Во вторых - главный минус винды в конце концов не экономика, а не предоставление разработчиком в полной мере той информации, которая может позволить выявить незадокументированные возможности. Почему мы должный осуществлять помощь иностранным спецслужбам? Им - то предоставляется все, вопрос о специально заложенных, оставляю за кадром, из-за недоказуемости. В третьих - коррупционная составляющая, которая мешает разработке и продвижению отечественного продукта. А вот это уже экономика, с большими нулями. Добросовестная конкуренция белых и пушистых транснациональных корпораций из разряда агиток за построение капитализма с человеческим лицом в России, родом из конца 80-х - начала 90-х годов.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:51
    +2
    А там уже и до того момента, когда появятся реальные отечественные разработки программного обеспечения, рукой подать. Каких-то лет 10-15…
    ..Если, доживешь до пенсии, глядишь свои ПО и отечественные компы,появятся... вскочим на подножку вагона , уходящего поезда, а затем как побежим впереди паровоза...
    1. тасха Офлайн
      тасха Сегодня, 07:00
      +2
      Думаю, что догнать будет тяжело. Нужен качественный скачок. Оптика, наверное...
      1. gridasov Онлайн
        gridasov Сегодня, 08:00
        0
        Сначала нужна математика, чтобы понимать разницу между системой построенной на двоичном и линейном коде от многополярной и радиальной логики . Затем перейдете к плниманию физики передачи мультиполярного кода через соответствующий так наз транзистор или распределитель кодов.
  6. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:02
    +2
    Это везде в России. Стоит только зайти на известный сайт -которым всегда, как победным флагом, размахивают "патриоты" -"Сделано в России"(у нас)" и пройтись по каждой позиции, там представленной-поискать в инете информацию, особенно на профильных форумах и тут вдруг выяснится, что "сделано у нас" на самом деле обычная "отвертка" в "евроангарах" или в цехах из турецкого цемента, на импортном оборудовании, причем, закупленном, по хитрым схемам или взятом в лизинг, на импортном програмном обеспечении и пр. Даже пресловутая "наша" сельхозпродукция в крупные сети выращивается из импортного семенного материала с добавкой импортных же микроудобрений.
    1. свой1970 Офлайн
      свой1970 Сегодня, 09:27
      +3
      Цитата: Улиточник N9
      Даже пресловутая "наша" сельхозпродукция в крупные сети выращивается из импортного семенного материала с добавкой импортных же микроудобрений.
      а у нас фермеры третий год на полях пашут как при СССР - и днями и ночами.И семена (по приколу!!!) не импортные и навоз свой,местный....
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:56
        0
        Правда? Ух-ты, ну надо же.... Вон оно, как....Михалыч.... И у меня, возле дачи, типа фермер на своем тракторе(made in Belarus) пашет, правда семена сеет те, какие ему дадут..... wink Вот, типичный пример современного "отечественного" производства...да еще и под патронажем "премьера": https://finobzor.ru/68194-igrushka-dlya-premera-zachem-v-rossii-vozrozhdayut-proizvodstvo-zenita.html?utm_campaign=auction lol love
  7. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:04
    +1
    Согласен с автором!
    В таком случае, лучше уж просто уж ставить бесплатные Centos и Ubuntu!

    Но, таки, "чиста отечественные" продукты системного уровня всё же есть!
    - ФИЗТЕХ-СОФТ с операционной системой PTS-DOS.
    http://phystechsoft.ru/about
    - Группа компаний РЕЛЭКС с СУБД ЛИНТЕР.
    https://relex.ru/ru/
    - «Лаборатория Касперского» (правда, уже относительно российская) с KasperskyOS для встраиваемых систем, АСУТП, станков с ЧПУ и т.п.
    https://os.kaspersky.ru/products/kasperskyos/
    - Бортовое ПО Су-35
    http://aviation21.ru/bortovoe-po-su-35-eto-milliony-strok-programmnogo-koda/

    Да, хотелось бы, чтобы наши мозги что-то состряпали прорывное, чтобы мир ахнул,
    но...
    Деньги и время, не до собственных разработок!
  8. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 07:14
    +7
    Ну во-первых, отечественное ПО у нас есть и очень неплохое. Под Windows. Во-вторых, не путайте разработку прикладного ПО с разработкой операционной системы. Если первое может разрабатывать небольшая фирма, то на вторую нужно угрохать невероятное количество ресурсов. Включая написание сотен прикладных программ к этой ОС. Сложность современных операционных систем высока, требования к ним еще выше. И не стоит плакаться, что у нас нет своей ОС, ее ни у кого нет в виде, хотя бы наполовину совместимой с Windows. Закрытый код, лицензии, и т.д. не добавляют возможности такое разрабатывать.
    И больше скажу, к сожалению альтернативы Windows нет. Клоны Linux еще можно использовать в серверах и отдельных областях производства. Но вот запустить специфические программы - моделирование, САРП и прочее без Windows не получиться. Проблемы будут начиная с производительности под эмуляторами и самой возможности запуска из-за специфических библиотек, до совместимости драйверов и самой возможности использовать подключаемое оборудование. Увы.
    И это еще не говоря о десятках тысяч программ, написанных только под Windows и только под Windows нормально работающих.
    1. Minus Офлайн
      Minus Сегодня, 08:08
      0
      А для нужд организаций промышленности эти десятки тысяч готовых программ не нужны. Процентов 90 машинного времени используется не рационально. В личных целях персонала!
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 08:24
        +1
        А для нужд организаций промышленности эти десятки тысяч готовых программ не нужны.

        Уверены? Действительно, десятки тысяч для промышленности не нужны. Там нужны специализированные, зачастую встраиваемые ОС, работающие в реальном времени. Но вот заходим в бухгалтерию условного завода и приехали... 1С, СБИС, КриптоПр с его ЭЦП, и прочее... Ну попробуйте настроить все это на Linux... Заходим в условный магазин с кассами. Ой, ККМ под Linux не работает... драйверов НЕТ. Та же фигня с печатью - дешевые принтеры, которые легко справляются работой под Windows, в том числе в терминале, под Linux просто не видимы. Просто потому, что производитель, дабы удешевить производство, не сделал драйверов под Linux, а самосборки тупо не работают как надо. И так почти в каждом случае - тут работает, тут не работает, тут рыбу заворачивали.
        1. vadson Офлайн
          vadson Сегодня, 09:04
          +1
          Цитата: Wedmak
          А для нужд организаций промышленности эти десятки тысяч готовых программ не нужны.

          Уверены? Действительно, десятки тысяч для промышленности не нужны. Там нужны специализированные, зачастую встраиваемые ОС, работающие в реальном времени. Но вот заходим в бухгалтерию условного завода и приехали... 1С, СБИС, КриптоПр с его ЭЦП, и прочее... Ну попробуйте настроить все это на Linux... Заходим в условный магазин с кассами. Ой, ККМ под Linux не работает... драйверов НЕТ. Та же фигня с печатью - дешевые принтеры, которые легко справляются работой под Windows, в том числе в терминале, под Linux просто не видимы. Просто потому, что производитель, дабы удешевить производство, не сделал драйверов под Linux, а самосборки тупо не работают как надо. И так почти в каждом случае - тут работает, тут не работает, тут рыбу заворачивали.

          ну винда и работа в реальном времени практически не совместимы))))))
          пока читал и писал комментарий - родился бизнес план - дарю инициативным - взять современный принтер с хорошим ресурсом. в идеале разработать свой и написать дрова под пингвина. с политикой нашего государства на покупку отечественного продукта в гос учреждениях пойдет на ура. рынок большой
    2. gridasov Онлайн
      gridasov Сегодня, 08:18
      0
      На повестке дня создание самих методик моделирования и внедрения множества различных операционных систем и ПО. Это можно сделать только на основе открытий в математике и в ее фундаментальной основе, а именно тех понятий о которых неоднократно говорил я . Но воз иныне там. Все понимают ,что нужны изменения , но не понимают ничего более.
  9. Nitarius Офлайн
    Nitarius Сегодня, 07:50
    +3
    ну что могу сказать автор и прав и не прав! Одно дело сделать Windows другое дело .. что под него заточенны- принтеры, факсы, копиры итп! а так же СТАНКИ ЧПУ , деревообработка- так же автоматизация тех же СКАДА систем... так что по сути. Надо делать все с нуля .. и ПРИНТЕРЫ И КОПИРЫ и тп! потому что .. никто не продаст коды их управления а ДЫР в ТОМ же например процессоре пруд пруди.. и не официальных кодов управления так же! а сколь НЕЗАКОННЫХ промолчу! многие даже сами разработчики не знают! потому как полагаются на идеальную модель управления))
    1. Minus Офлайн
      Minus Сегодня, 08:05
      +1
      Вся перефирия стандартная и написать драйвера проблем никаких! Все команды задокоментированы!
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 08:37
        +1
        написать драйвера проблем никаких!

        Да,да... к примеру, что-то до сих пор нет нормальных драйверов ККМ под работу в терминале. Чек печатается в 10 раз медленнее, чем в локальной базе!!!! Вот что мешает сделать? Информации там пересылается с гулькин нос!
  10. ALLxANDr Офлайн
    ALLxANDr Сегодня, 08:05
    +12
    Про операционки мало написано.
    Продукты, которые хотят "впарить", как собственные разработки, гораздо больше.
    Сюда входят: Астра Линукс, ГосЛинукс, Ось, Роса, Альт Линукс (Базальт), ИКС Линукс (Шлюз, фаервол), Восход Линукс (Рассвет). Может, что-то еще забыл..
    Из всего этого, действительно реально работали программисты только над Альт Линукс и ИКС Линукс. И тот и другой продукт глючат, но справедливости ради, с каждым релизом все меньше и меньше.
    Да, ядро Линукс сами не разрабатывали, взяли готовое, но разрабатывать полностью с нуля - не имеет никакого смысла. Также справедливости ради, могу сказать, что все дистрибутивы (кроме Астра Линукс и Восход (Рассвет) Линукс), можно скачать с оф.сайта без ограничения использования для физ.лиц. Деньги берут в основном за тех.поддержку.
    Все операционки (кроме Восхода (Рассвета)) для теста, ставил самолично, знаю о чем говорю.
    Из всего этого разнообразия понравились следующие операционки: Роса и ИКС.
    Если делать вывод, то Линукс стал очень дружелюбным. Если сравнивать эту систему сейчас и 10-15 лет назад, то это небо и земля! Ставить софт и настраивать операционку Линукс становится с каждым годом все проще и проще. В Росе сильно переработанный интерфейс, о чем на оф.сайте открыто и говориться.

    Что еще... Ах да! Основные и пока неустранимые минусы.

    До сих пор нет реализации нормальной работы офисных работников в всевозможных российских порталах. Это наверное самый большой минус. В Линукс не работают следующие порталы и информационные системы:
    - Единый портал государственных услуг
    - ГИС «Энергоэффективность»
    - ГИС «ЖКХ»
    - Федеральная информационная адресная система
    - Портал открытых данных
    - Электронный бюджет
    - Портал закупок
    - Электронные торговые площадки
    - Портал Росреестр
    - Портал поставщиков услуг
    - Единая система идентификации и аутентификации
    - Единая государственная информационная система социального обеспечения
    - ГАС «Управления»
    - ИАС Мониторинг
    Ну и т.д. Это не говоря о том, что не работают системы электронного документооборота. По крайней мере нормально работать, без костылей, без эмуляторов, без виртуальных машин, без удаленного доступа через RDP - вышеперечисленные системы не будут.

    То аналогов нет под Линукс, то не работает плагин или компонент (а зачастую его попросту и нет)... и когда это исправится - не известно.

    Некоторые районы нашей необъятной страны, официально переходят на Линукс. Это не шутка. Пошел тестовый период 2018-2020, после чего, опыт работы районов будет передаваться на регионы и области. И только после этого (но не раньше), начнут писаться программы и плагины по Линукс. Бред, но это реальность и действительность этого дня.
    1. Лесс Онлайн
      Лесс Сегодня, 08:33
      +4
      Цитата: ALLxANDr
      Все операционки (кроме Восхода (Рассвета)) для теста, ставил самолично, знаю о чем говорю.

      Тот случай, когда по теме статьи из комментария узнал больше, чем из самой статьи hi
    2. vadson Офлайн
      vadson Сегодня, 09:15
      0
      как говорится москва не сразу строилась. 5-10 лет назад о переходе на линукс и разговоров не было а безопасность обеспечивалась в основном выдергивание коннектора из сетевого гнезда. гос порталы доведут до ума - с горем пополам но доведут. курс на это проглядывается не вооруженным взглядом. сбис и прочая коммерческая братия тоже будут делать разработки на линукс - рынок заставит.
    3. 3vs Офлайн
      3vs Сегодня, 10:29
      0
      "Также справедливости ради, могу сказать, что все дистрибутивы (кроме Астра Линукс и Восход (Рассвет) Линукс), можно скачать с оф.сайта без ограничения использования для физ.лиц. Деньги берут в основном за тех.поддержку."
      Да где ж они "бесплатные"!
      Да, для дома, для семьи, используйте бесплатно, а для организаций, извините!:
  11. KiryakovDenis Офлайн
    KiryakovDenis Сегодня, 08:46
    +1
    С разработкой ПО у нас в стране - беда.
    Да и по другому быть не может, если даже крупные компании даже не пытаются использовать отечественное ПО.
    Работаю руководителем в небольшой компании по разработке ПО, после того как основной наш заказчик был вертикально интегрирован Газпромом, мы остались не у дел. Газпром внедряет свое ПО. Я согласен, что в крупной компании по другому сложно поддерживать порядок в ИТ поэтому стандартные решения использовать удобнее.
    Обидно только, что отлаженные системы меняют на зарубежные аналоги вроде SAP (ничего против не имею против SAP, но в конце концов есть же и 1С). Да и результаты миграции оставляют желать лучшего. Цены на сопровождение увеличились, а результат на месте - весьма плачевный. Рядовые сотрудники вернулись в эпоху всемогущего Excel.
  12. Бер Офлайн
    Бер Сегодня, 09:06
    0
    Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…


    Когда начнётся прокладка изолированной от глобальной сети, ветки промышленного интернета, для начала, а уж потом IT сфера.
  13. Кариб Онлайн
    Кариб Сегодня, 09:06
    +1
    В дополнение к последнему. И бизнес в некоторых отраслях всё больше вынужден переходить на Линукс.
    Очень жёстко силовые ведомства взялись в нашем регионе за оконщиков, и строителей ( предположительно расчищают для кого-то, вплоть до выема компьютеров с Линуксом, что б заблокировать работу конкурентов).
    Мы перевели всех менеджеров на Убунту, основные рабочие программы на серверах с RDP, зато никокой шифровальщик, ни какую ломанную программу пользователь не поставит, и старые компы летают.
    Для менеджера главное почта, офис, просмотрщик рисунков, пдф, чертежей, распечатка, остальное на сервере через РДП.
    Сервера БД тоже под Линухой, и быстрее Винды и не зашифруешь при взломе. Да проблемма во всяких прибамбасах, без которых работать не удобно, IP-телефония, удалённое администрирование и помощь типа ТимВьювера и АммиАдмина, опять же принтеров со сканерами...
  14. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 10:16
    0
    IT-сфера настолько запутанная, что временами хочется взять кувалду и ее пройтись по всем системам. У нас в конторе есть Айтишник: корчит из себя гения и деньги получает, а если понадобится, что-то серьезное ищем знакомых или родственников кто хоть чуть-чуть" шурупит"
    1. Malkavianin Онлайн
      Malkavianin Сегодня, 10:49
      +1
      laughing Вообще то это нормальная ситуация. В учреждениях, где по штату один IT-шник, основная работа, как правило, это вкл/выкл сервера, проброска "витуха", переустановка "винды" и ответы на вопросы типа "Ой, а тут раньше была кнопочка, а теперь ее нет.. Как быть?". Для специализированной аппаратной части и софта есть техподдержка. Впрочем, она нередко платная и на ней экономят. Вот отсюда частенько и вырастает ситуация, когда приходится бегать по знакомым и соседям и искать того, кто хоть что-то "шурупит".
  15. Garri_ Онлайн
    Garri_ Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: Бер
    Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…


    Когда начнётся прокладка изолированной от глобальной сети, ветки промышленного интернета, для начала, а уж потом IT сфера.

    ..в этой системе (где основной закон заработать как можно больше денег и где человек -человеку волк) ничего хорошего ждать не приходится...и не только в IT-сфере. С экрана одни победные реляции..., а на самом деле - пшик, гулькин хрен (который не слаще редьки).