Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…
Недавно в статье про попытку российского МВД закупить компьютеры с ОС Windows (ФАС сажает МВД за компьютеры без "Винды") мы выяснили, что и в нашей стране есть свои операционные системы. Вроде бы.
При более детальном рассмотрении тут, как в поговорке, не всё так однозначно. Но обо всём по порядку.
Давайте сразу оговорим, что рассматривать мы будем именно программное обеспечение. Своего «железа» у нас нет и не будет. Страсти по «Эльбрусу» мы оставим для какой-нибудь другой статьи, поскольку наличие собственного процессора – это не наличие всего комплекса «железа», необходимого для сборки хотя бы офисного системника.
А для того, чтобы разговаривать о своих разработках в сфере IT, надо жить в той стране, про которую мы по телевизору смотрим, про которую нам рассказывают весьма красиво, но по факту мы имеем то, что имеем.
Итак. Операционная система Windows. Всем знакома и дома, и на работе. Разрабатывается с 1985 года, на данный момент самая глобальная операционная система (работает на 89% всех компьютеров). Выглядит красиво, звучит солидно. По причине своей массовости, разработки всех основных программ и прикладного ПО делаются именно с упором на семейство Microsoft.
Теперь вспомним о вроде бы «наших» продуктах, которые предлагаются на замену. Почему кавычки? Ниже мы всё это разберём. Скажем сразу, все наши продукты базируются исключительно на основе ядра Linux в более старых или новых версиях.
Номер раз.
Герой прошлой статьи, «ОСь» (ОС "ОСь") — операционная система на базе ядра Linux с измененным интерфейсом, который очень сильно напоминает (ладно, просто скопирована) оболочку KDE 3. Сразу после установки содержит в себе минимальный набор программного обеспечения, необходимого для офисной работы.
Номер два.
«РОСа» (ОС "РОСА") – также базируется на Linux, в основе всё тот же изменённый KDE. Набор ПО не отличается от остальных.
Однако, раз дьявол (а IT-дьявол в особенности) кроется в деталях, то давайте более детально.
Раз мы говорим о государственных структурах, которые нуждаются в защищенном от всех невзгод отечественном программном обеспечении, давайте обозначим самые часто встречаемые программы при работе. Дабы не раздувать технические особенности, просто перечислим.
Список, конечно, гораздо обширнее и зависит от спецификации отдельного учреждения. Мы рассмотрим на примере сферического военно-медицинского учреждения в вакууме.
Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, 1C, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, веб-браузер Mozilla Firefox, МИС КАУЗ, СБИС, Консультант Плюс, ФНС, ПФР, продукты Касперского и Dr.Web.
Это в «винде» зачастую не работает толком, а мы тут за Linux… А если добавить еще постоянные обновления, то и вообще получается карнавал с переходом в бесконечность.
Для серверных систем – отдельная тема, более обширная и исключительно техническая.
Конечно, есть и бесплатные аналоги большинства перечисленных программ, которые поставить в принципе в госучреждение можно, но для этого необходимо отдельное разрешение в виде сертификации.
О, сертификация — это процедура, которая вызывает отдельные жжения в области ягодиц у разработчиков и интеграторов информационных технологий в нашей стране.
Кстати, сертификацией занимаются ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и конторы, получившие лицензию на деятельность.
Рассказ о лицензировании ПО в плане адаптации в современные госструктуры на ночь лучше не читать, поэтому мы так, вкратце.
Всего-навсего 8 кругов ада, которые начинаются с подачи заявления. Заявление – это почти не больно, всего-то около 300 страниц с приложением сопутствующих документов вас и ваших работников, за исключением, пожалуй, свидетельства о рождении. Его не надо прикладывать.
Да, абы кто работать в этой сфере не могут. Абы кто, даже гениальные, сидят в офисах и настраивают «Одинэску». А здесь – исключительно дипломированные специалисты, имеющие определенный стаж именно в этой области, совпадающей с дипломом.
Так что с первого раза получить желаемый сертификат не всем дано, но и это не самое страшное. Самое страшное – это то, что на ваше ПО, которое вы хотите предложить госструктурам, дадут сертификат на 3 года. А потом все заново…
Но есть еще девятый круг ада. Это когда вы получили сертификат на свое ПО, вам еще надо доказать его необходимость и важность. То есть, угробив вагон времени, вы можете просто получить отлуп в стиле «Нэ треба!»
Правда, без сертификата вас даже слушать не будут. А так хоть какой-то шанс.
С пакетом программного обеспечения для Windows разобрались. Давайте теперь рассмотрим аналоги, которые предлагают для Linux-систем.
LibreOffice и OpenOffice, Mozilla Thunderbird, 1С, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox. Всё! Дальше только танцы с бубнами при помощи эмулятора Wine или его платных версий CrossOver и Cedega. И это мы еще не учитывали специфичные рукописные программы, которые написаны строго для определённого учреждения.
И теперь давайте плавно перейдём к самим операционным системам, которые «наши».
Обозначим в общих чертах, что такое Linux-системы: это конструктор. Конструктор, который собирается из уже наработанных продуктов программного обеспечения, в основе которых лежит ядро Linux. Они могут быть платными, бесплатными и доработанными напильником. Это если грубо.
Драйверы для начинки и оргтехники — отдельная боль и красные глаза системных администраторов. Которых, кстати, как специалистов в Linux/Unix системах, не так уж и много. И денег за свою работу они хотят больше, чем системный администратор Windows. Но и тут «наши» проявили смекалку. Нет специалистов? Не беда — за отдельные деньги всё сделаем.
Отсюда делаем вывод, что на самом-то деле никакие они не наши. Ни один из перечисленных продуктов не является отечественной разработкой, а просто входит в состав конструктора, который собрали наши инженеры.
Да так можно и баварский автопром, который собирают в Калининграде, нашим считать. Другой вопрос, станет ли он таковым…
Примеры? Сколько угодно.
«Роса» была создана на руинах операционной системы Mandriva, которая в свою очередь является разработкой французских инженеров.
«ОСь» вообще не проходила обязательную сертификацию ФСТЭК. Поэтому их долгое время и не включали в реестр отечественного софта. Отдельный привет Александру Кулакову из «Стопкартеля», который предложил её как альтернативу Windows.
А вот продукты, которые эти системы в себя включают, вообще никакого отношения к нашему Отечеству не имеют. Кроме, может, всяких там 1С да «Консультантов» с «Гарантами». Будем честными и здесь. 1С только пару лет назад ввела поддержку unix-систем.
И перечислять можно бесконечно, вдаваясь в технические аспекты и особенности правового поля.
Как итог можно сказать, что завтрашнее дно – оно уже рядом.
И если по массе причин мы не можем «в железо», то при исключительной базе российских программистов не заниматься разработкой собственных программ, а пытаться заработать на бесплатных продуктах, – это преступление высшей степени.
О каком развитии сферы ИТ мы можем вообще рассуждать, если главная задача — заработать денег, да еще и так бездарно? Мало того, что мы и так от всего мира отстали на 15 лет, так мы еще и делать с этим ничего не хотим и не будем, видимо.
Вот вроде и подходит к концу статья, а привкус «Роснано» во рту всё еще стоит. Правильнее было бы сказать о перемоге, ну мы все-таки патриоты хоть немного.
Ах, да! Экономическая составляющая! Вот тут многое раскрывается. Проверьте сами, если хотите.
Отечественные разработчики скромнейше так скрывают стоимость продукта и предлагают выяснить её «по запросу».
Да, Microsoft лично нам тоже ничего не продаёт и работает через местных представителей. Тут цена варьируется от 7 т.р. до 200 т.р. в среднем за одну лицензию. Сами понимаете, в зависимости от чего.
Программное обеспечение в каждом случае покупается отдельно. Средняя стоимость готовой рабочей станции выходит около 80 т.р. с учетом оргтехники и стандартного набора программного обеспечения.
Вывод только один. Нельзя идти по течению в сфере информационных технологий. Тем более, если под вопросом информационная безопасность государства. А у нас на лицо мошенничество, пусть и не чистой воды, но явно проглядывающее из-под оболочек «отечественных операционных систем» — бесплатных разработок мировых специалистов, продаваемых теперь за вполне себе конкретные тысячи рублей.
Ну и натягивание отечественной информационной совы на мировой глобус в попытке выдать желаемое за действительное.
Во всем этом размышлизме есть только одна светлая мысль. Теперь у нас в стране не одна компания умных людей, которая продает под видом «труда мозгов» просто сборку из бесплатных составляющих, а две.
То есть мы получаем пока что конкуренцию, которая может привести к чему-то положительному. Как минимум – понижению цен на бывшие бесплатные продукты, как максимум – компании «ОСь» и «РОСА» станут тратить деньги на разработки новых проектов.
Это уже что-то. А там уже и до того момента, когда появятся реальные отечественные разработки программного обеспечения, рукой подать. Каких-то лет 10-15…
При более детальном рассмотрении тут, как в поговорке, не всё так однозначно. Но обо всём по порядку.
Давайте сразу оговорим, что рассматривать мы будем именно программное обеспечение. Своего «железа» у нас нет и не будет. Страсти по «Эльбрусу» мы оставим для какой-нибудь другой статьи, поскольку наличие собственного процессора – это не наличие всего комплекса «железа», необходимого для сборки хотя бы офисного системника.
А для того, чтобы разговаривать о своих разработках в сфере IT, надо жить в той стране, про которую мы по телевизору смотрим, про которую нам рассказывают весьма красиво, но по факту мы имеем то, что имеем.
Итак. Операционная система Windows. Всем знакома и дома, и на работе. Разрабатывается с 1985 года, на данный момент самая глобальная операционная система (работает на 89% всех компьютеров). Выглядит красиво, звучит солидно. По причине своей массовости, разработки всех основных программ и прикладного ПО делаются именно с упором на семейство Microsoft.
Теперь вспомним о вроде бы «наших» продуктах, которые предлагаются на замену. Почему кавычки? Ниже мы всё это разберём. Скажем сразу, все наши продукты базируются исключительно на основе ядра Linux в более старых или новых версиях.
Номер раз.
Герой прошлой статьи, «ОСь» (ОС "ОСь") — операционная система на базе ядра Linux с измененным интерфейсом, который очень сильно напоминает (ладно, просто скопирована) оболочку KDE 3. Сразу после установки содержит в себе минимальный набор программного обеспечения, необходимого для офисной работы.
Номер два.
«РОСа» (ОС "РОСА") – также базируется на Linux, в основе всё тот же изменённый KDE. Набор ПО не отличается от остальных.
Однако, раз дьявол (а IT-дьявол в особенности) кроется в деталях, то давайте более детально.
Раз мы говорим о государственных структурах, которые нуждаются в защищенном от всех невзгод отечественном программном обеспечении, давайте обозначим самые часто встречаемые программы при работе. Дабы не раздувать технические особенности, просто перечислим.
Список, конечно, гораздо обширнее и зависит от спецификации отдельного учреждения. Мы рассмотрим на примере сферического военно-медицинского учреждения в вакууме.
Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, 1C, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, веб-браузер Mozilla Firefox, МИС КАУЗ, СБИС, Консультант Плюс, ФНС, ПФР, продукты Касперского и Dr.Web.
Это в «винде» зачастую не работает толком, а мы тут за Linux… А если добавить еще постоянные обновления, то и вообще получается карнавал с переходом в бесконечность.
Для серверных систем – отдельная тема, более обширная и исключительно техническая.
Конечно, есть и бесплатные аналоги большинства перечисленных программ, которые поставить в принципе в госучреждение можно, но для этого необходимо отдельное разрешение в виде сертификации.
О, сертификация — это процедура, которая вызывает отдельные жжения в области ягодиц у разработчиков и интеграторов информационных технологий в нашей стране.
Кстати, сертификацией занимаются ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и конторы, получившие лицензию на деятельность.
Рассказ о лицензировании ПО в плане адаптации в современные госструктуры на ночь лучше не читать, поэтому мы так, вкратце.
Всего-навсего 8 кругов ада, которые начинаются с подачи заявления. Заявление – это почти не больно, всего-то около 300 страниц с приложением сопутствующих документов вас и ваших работников, за исключением, пожалуй, свидетельства о рождении. Его не надо прикладывать.
Да, абы кто работать в этой сфере не могут. Абы кто, даже гениальные, сидят в офисах и настраивают «Одинэску». А здесь – исключительно дипломированные специалисты, имеющие определенный стаж именно в этой области, совпадающей с дипломом.
Так что с первого раза получить желаемый сертификат не всем дано, но и это не самое страшное. Самое страшное – это то, что на ваше ПО, которое вы хотите предложить госструктурам, дадут сертификат на 3 года. А потом все заново…
Но есть еще девятый круг ада. Это когда вы получили сертификат на свое ПО, вам еще надо доказать его необходимость и важность. То есть, угробив вагон времени, вы можете просто получить отлуп в стиле «Нэ треба!»
Правда, без сертификата вас даже слушать не будут. А так хоть какой-то шанс.
С пакетом программного обеспечения для Windows разобрались. Давайте теперь рассмотрим аналоги, которые предлагают для Linux-систем.
LibreOffice и OpenOffice, Mozilla Thunderbird, 1С, Крипто-ПРО, VipNet, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox. Всё! Дальше только танцы с бубнами при помощи эмулятора Wine или его платных версий CrossOver и Cedega. И это мы еще не учитывали специфичные рукописные программы, которые написаны строго для определённого учреждения.
И теперь давайте плавно перейдём к самим операционным системам, которые «наши».
Обозначим в общих чертах, что такое Linux-системы: это конструктор. Конструктор, который собирается из уже наработанных продуктов программного обеспечения, в основе которых лежит ядро Linux. Они могут быть платными, бесплатными и доработанными напильником. Это если грубо.
Драйверы для начинки и оргтехники — отдельная боль и красные глаза системных администраторов. Которых, кстати, как специалистов в Linux/Unix системах, не так уж и много. И денег за свою работу они хотят больше, чем системный администратор Windows. Но и тут «наши» проявили смекалку. Нет специалистов? Не беда — за отдельные деньги всё сделаем.
Отсюда делаем вывод, что на самом-то деле никакие они не наши. Ни один из перечисленных продуктов не является отечественной разработкой, а просто входит в состав конструктора, который собрали наши инженеры.
Да так можно и баварский автопром, который собирают в Калининграде, нашим считать. Другой вопрос, станет ли он таковым…
Примеры? Сколько угодно.
«Роса» была создана на руинах операционной системы Mandriva, которая в свою очередь является разработкой французских инженеров.
«ОСь» вообще не проходила обязательную сертификацию ФСТЭК. Поэтому их долгое время и не включали в реестр отечественного софта. Отдельный привет Александру Кулакову из «Стопкартеля», который предложил её как альтернативу Windows.
А вот продукты, которые эти системы в себя включают, вообще никакого отношения к нашему Отечеству не имеют. Кроме, может, всяких там 1С да «Консультантов» с «Гарантами». Будем честными и здесь. 1С только пару лет назад ввела поддержку unix-систем.
И перечислять можно бесконечно, вдаваясь в технические аспекты и особенности правового поля.
Как итог можно сказать, что завтрашнее дно – оно уже рядом.
И если по массе причин мы не можем «в железо», то при исключительной базе российских программистов не заниматься разработкой собственных программ, а пытаться заработать на бесплатных продуктах, – это преступление высшей степени.
О каком развитии сферы ИТ мы можем вообще рассуждать, если главная задача — заработать денег, да еще и так бездарно? Мало того, что мы и так от всего мира отстали на 15 лет, так мы еще и делать с этим ничего не хотим и не будем, видимо.
Вот вроде и подходит к концу статья, а привкус «Роснано» во рту всё еще стоит. Правильнее было бы сказать о перемоге, ну мы все-таки патриоты хоть немного.
Ах, да! Экономическая составляющая! Вот тут многое раскрывается. Проверьте сами, если хотите.
Отечественные разработчики скромнейше так скрывают стоимость продукта и предлагают выяснить её «по запросу».
Да, Microsoft лично нам тоже ничего не продаёт и работает через местных представителей. Тут цена варьируется от 7 т.р. до 200 т.р. в среднем за одну лицензию. Сами понимаете, в зависимости от чего.
Программное обеспечение в каждом случае покупается отдельно. Средняя стоимость готовой рабочей станции выходит около 80 т.р. с учетом оргтехники и стандартного набора программного обеспечения.
Вывод только один. Нельзя идти по течению в сфере информационных технологий. Тем более, если под вопросом информационная безопасность государства. А у нас на лицо мошенничество, пусть и не чистой воды, но явно проглядывающее из-под оболочек «отечественных операционных систем» — бесплатных разработок мировых специалистов, продаваемых теперь за вполне себе конкретные тысячи рублей.
Ну и натягивание отечественной информационной совы на мировой глобус в попытке выдать желаемое за действительное.
Во всем этом размышлизме есть только одна светлая мысль. Теперь у нас в стране не одна компания умных людей, которая продает под видом «труда мозгов» просто сборку из бесплатных составляющих, а две.
То есть мы получаем пока что конкуренцию, которая может привести к чему-то положительному. Как минимум – понижению цен на бывшие бесплатные продукты, как максимум – компании «ОСь» и «РОСА» станут тратить деньги на разработки новых проектов.
Это уже что-то. А там уже и до того момента, когда появятся реальные отечественные разработки программного обеспечения, рукой подать. Каких-то лет 10-15…
- Автор:
- Роман Кривов, Роман Скоморохов
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