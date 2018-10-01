Правоохранители Российской империи. Часть 2
Для Российской империи, большинство подданных которой проживало в сельской местности, поддержание должного правопорядка и спокойствия в уездах и волостях было приоритетной задачей. Власть принимала меры и выделяла определенные средства для развития полицейского аппарата на селе. В 1878 году Александр II одобрил предложение о введении в 46 губерниях до 5000 должностей полицейских урядников. Под эту задачу были выделены немалые средства из казны. Поскольку в империи шло реформирование полицейской системы, то все документы в отношении к полицейским урядникам выпускались с формулировкой «временный». Однако, как показала жизнь, должностная категория урядников сохранялась в штатах полиции вплоть до 1903 года.
Урядник – главный полицейский на селе
Изначально должности урядников вводились для усиления полиции в уездах и для надзора за действиями сотских и десятских на местах. Иными словами, урядник не просто был подчиненным станового пристава. Одновременно он являлся полицейским начальником для низового уровня выборной сельской полиции. Крестьяне, как правило, сами на сходах выбирали из своей среды десятских и сотских. На этих людей возлагалось исполнение определенных полицейских функций. Они становились помощниками и опорой урядника на местах. Помимо этого, полицейский урядник тесно взаимодействовал с волостными старшинами и сельскими старостами.
Назначение на должности урядников осуществлялось уездным полицейским начальником в лице исправника, который проводил с ними «вступительное испытание». Чаще всего это было в форме собеседования. Важным условием успешной службы урядника было завоевание доверия местных жителей, для чего ему предписывалось «вести жизнь честную и трезвую».
Урядник содержал собственную лошадь. Его вооружение, как правило, включало револьвер, укороченную драгунскую винтовку и драгунскую шашку. Годовое жалованье составляло 200 рублей. Дополнительно ему ежегодно выплачивалось 50 рублей на пошив обмундирования, 100 рублей на содержание лошади и 55 коп. на ремонт шашки. Иными словами, если пересчитать его жалованье по расходам на день, то получалось примерно по 55 коп. в сутки. На такие деньги даже в деревне прожить было непросто.
Обязанности урядника отличались обширностью и разноплановостью задач, которые в ту пору относили к вопросам «охраны спокойствия и безопасности». На практике ему приходилось наблюдать за исполнением санитарных правил, мер пожарной безопасности, правил благочиния, а также проводить первичное дознание, выявлять и пресекать преступные замыслы и антигосударственные выступления. Урядник осуществлял гласное наблюдение за всеми выдворенными на жительство под надзор полиции. На него возлагалось и негласное наблюдение за всеми подозрительными и неблагонадежными лицами в зоне его ответственности. Занимался он сыском беглых, беспаспортных и нищих из крестьян. Расследовал мелкие правонарушения, при необходимости, осуществлял задержание подозрительных и виновных лиц.
Важнейшим правилом службы являлось ежедневное ведение записей о происшествиях, непорядках и нарушениях в «памятной книжке». Часто бывало, что спустя время эти записи становились важными уликами и фактами в расследованиях преступлений. К тому же чиновники в МВД считали, что ведение записей повышает общую грамотность урядника и формирует привычку к письменному труду.
Социальный состав категории полицейских урядников был весьма широкого спектра. В этом полицейском чине состояли дворяне, почетные граждане, мещане, крестьяне и даже лица духовного звания. Сословные пропорции в каждой губернии были свои. Например, в Саратовской губернии из 97 урядников 54 были выходцами из крестьян, а в Самарской губернии из 120 урядников крестьянами было 87 человек. Это составляло почти 56% и около 73% от всего штатного состава полицейских урядников в этих губерниях соответственно. Как правило, до поступления в полицию многие будущие урядники успевали потрудится на разных работах – почтальонами, писарями, конторщиками и т.п. Нередко на службу в полицию попадали случайные люди. Отсутствие кадрового полицейского резерва и некачественный подбор кандидатов приводил к массовым увольнением среди урядников. Так, в тех же Саратовской и Самарской губерниях из 232 назначенных в 1878 году на должности урядников менее чем через полгода были уволены 165 человек. А спустя год там же 140 урядников были привлечены к ответственности, в основном, за служебные проступки (поборы, побои, незаконные аресты, сокрытие правонарушений за вознаграждение). Полицейские урядники злоупотребляли своей властью над сотскими и десятскими, раздавая им поручения личного характера или возлагая на них работу в своем личном хозяйстве.
Ситуация приближалась к критической точке и было решено провести ревизию службы урядников. Среди недостатков и упущений по службе вскрылось, что большинство полицейских урядников были не местными жителями. Поэтому они ощущали себя временными на занимаемой должности и во вверенной им волости. Страдала правовая подготовка и общая грамотность, поскольку многие из них не имели даже начального образования, а грамоте большинство обучилось во время службы в армии. Более того, в ряде губерний сельское общество встретило назначение урядников недружелюбно. Почвой для этого стало превышение власти, нарушение установленных законами порядков и правил самими урядниками, имевшими довольно широкие, но не вполне конкретные полномочия. Бывали случаи, когда полицейский урядник становился угрозой для законопослушных сельчан вместо защиты их «спокойствия и охранения от преступных посягательств».
Создание полицейской стражи
В результате вскрытых недостатков в мае 1903 года в ходе продолжавшейся полицейской реформы должность урядника была упразднена. Однако сразу же она была возрождена, правда, в несколько ином качестве. Урядником стал именоваться волостной начальник команды полицейских стражников, наделенный другими полномочиями и обремененный иными обязанностями.
В связи с нарастающей предреволюционной нестабильностью общие силы полиции все в большей степени использовались во внутриполитических целях в ущерб борьбе с уголовной преступностью. В соответствии с упомянутым майским законом 1903 года в 46 губерниях России для укрепления правопорядка в сельской местности была создана полицейская стража. Позже число губерний возросло до 50, где правопорядок на селе обеспечивала реформированная полицейская структура. Она предназначалась «для охраны благочиния, общего спокойствия и порядка в местностях, подведомственных уездной полиции». Вместе с тем одной из ее главных задач стало пресечение крестьянских бунтов и протестных выступлений местного значения с тем, чтобы не отвлекать на это основные силы общей полиции. Руководство МВД империи считало, что сил и средств уездной полицейской стражи, переданной в подчинение губернаторов и уездных исправников, вполне достаточно для преследования уголовных преступников и подавления беспорядков на подведомственных территориях. Одновременно принятые меры позволяли освободить армейские части от несвойственных для них функций борьбы с разбоем и народными протестами.
В целом, организация уездной полицейской стражи отличалась от устройства городской полиции в столицах и губернских городах. Уездное полицейское управление возглавлял исправник. Эту должность занимал, в зависимости от численности населения и значения того или иного уездного города, полицейский начальник в чине от капитана до полковника. Законодательно было установлено, что общее количество полицейских стражников в губернии определялось из расчета - один стражник на 2500 жителей. При этом, наряду с формированием полицейской стражи, из ее состава образовывались «особые конные команды». Численность конной полиции не могла превышать четверти от штатного числа стражников. Стражники подбирались из местных жителей, отслуживших действительную военную службу, как правило, в артиллерии или кавалерии. Формирование конной полицейской стражи было обоснованной мерой в условиях обширных территорий уездов и в целях повышения оперативности в перемещении полицейских сил в нужное время и в нужное место.
Полицейские урядники, как известно, в разные годы наделялись различными полномочиями. Например, в отдельной команде конных стражников на плечи урядника возлагались конкретные командирские обязанности и отвечал он только за выполнение поставленной задачи и правильность действий своих подчиненных. Другое дело, когда полицейский урядник обеспечивал правопорядок в закрепленной за ним волости. На этой территории он являлся старшим полицейским начальником и руководствовался требованиями законов, инструкций и распоряжениями исправника и станового пристава.
Для борьбы с преступностью в сельской местности с 1912 года по опыту Екатеринославской и Курской губерний стали создаваться на средства земств «летучие сыскные отряды». Однако этот проект реализован не был, несмотря на то, что в Екатеринославской губернии такие отряды показали свою эффективность.
Вооружение и снабжение полиции
При поступлении на службу в полицию после принесения клятвенного обещания каждому вручалось личное оружие и боеприпасы. Например, городовому при вступлении в должность вместе с револьвером выдавалось 42 патрона к нему, а затем по 30 патронов ежегодно – для несения службы и тренировочных стрельб.
Свое личное оружие, а чаще всего это был револьвер системы «Смит и Вессон» или револьвер системы Наган, городовые носили в черной кобуре, укрепленной на поясе. По какой-то не вполне понятной логике, в период с 1900 по 1917 годы револьвер носили то с правой, то с левой стороны (рукоятью вперед). К револьверу прикреплялся прочный шнур красного цвета с медным перехватом у шеи. По борту шинели или мундира на пуговице городового на металлической цепочке висел тревожный свисток. Помимо этого, городовому выдавалась шашка пехотного образца с деревянной рукояткой коричневого цвета и с черными ножнами, отделанными медными частями. На шашке крепился кожаный солдатский темляк пехотного образца. В народе полицейскую шашку прозвали «селедкой». Носили шашку с левой стороны на перевязи из черного ремня. Позже в дополнение к оружию на поясе городового появилась кожаная сумка для бумаг с пряжкой-застежкой.
С учетом того, что долгие годы существовала практика комплектования полиции военными и гражданскими чинами, вооружение полицейских чинов в тот период выглядело разнообразно. Высшие чины и полицейские чиновники обычно носили при парадных мундирах шпаги образца 1855 года. Многие полицейские из офицеров имели пехотные сабли. На эфесе холодного оружия обязательно крепился темляк - специальный прочный ремешок, который надевался на запястье. При проведении операций по задержанию вооруженных революционеров-террористов или в случаях подавления массовых беспорядков нижние полицейские чины могли вооружаться винтовками со штыками.
В начале 1900-х годов значительная часть полиции была перевооружена револьверами системы Наган образца1895 года, хотя и прежние «Смит-Вессоны» продолжали оставаться на вооружении, особенно у полицейских в провинции. Офицерам и гражданским чинам полиции разрешалось за свой счет приобретать не состоявшие на вооружении полиции, но более современные револьверы и пистолеты типа Маузер, Браунинг, Парабеллум и другие.
При этом надо отметить, что до начала ХХ века в оружейных магазинах империи всякий желающий мог свободно приобрести боевое оружие. Оно было доступно по цене и широко рекламировалось в печатных изданиях. В качестве примера приведем краткий пересказ одной из таких рекламных публикаций Товарищества «Слава» из г. Лодзь. Всего за 2 рубля предлагался револьвер с 50-ю патронами. Разрешение на револьвер не требовалось. При заказе 3-х револьверов еще один прилагался бесплатно в подарок. За 75 коп. можно было купить дополнительно 50 патронов. Револьвер можно было купить даже по почте, оплатив 35 коп. за его пересылку наложенным платежом. Популярными были мелкокалиберные револьверы «Велодог», предназначенные для защиты велосипедистов от собак. Одним из самых популярных пистолетов был бельгийский Браунинг. Его можно было купить, в зависимости от комплектации, по цене от 20 до 60 рублей. Для сравнения: патефон стоил около 40 рублей, а корова от 45 до 60 рублей. Так что новинки были не всем по карману. Но дешевых моделей оружия, доступных даже для рабочих и низших служителей, предлагалось в избытке.
Свободный оборот оружия стал вызывать беспокойство у властей. В этой связи стали применяться ограничительно-контрольные меры к оружейной торговле. С 1900 года ввели запрет на ввоз из-за границы зарубежного боевого оружия военных образцов. В конце мая 1903 года Николай II утвердил важный документ под названием «О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и об устройстве стрельбищ». С той поры купить нарезное (боевое) оружие можно было только по особому свидетельству, выданному губернатором. Оборот оружия стал учитываться в особых книгах, которые велись в оружейных магазина. Однако гладкоствольные охотничьи ружья по-прежнему продавались без каких-либо разрешений. На руках у населения находилось большое количество самого разнообразного оружия. Опасность такой ситуации проявилась в декабре 1905 года с началом вооруженного восстания.
В результате просчетов и упущений, к примеру, московская полиция оказалась перед восставшими почти безоружной. Генерал-адъютант Ф.В. Дубасов распорядился немедленно вооружить городовых московской полиции однозарядными ружьями Бердана из военных запасов. Новый московский градоначальник А.А. Рейнбот, вступивший в должность в начале 1906 года, в своем отчете писал: «При ближайшем ознакомлении оказалось, что полиция не только не обучена, но почти безоружна. Так, … на 4000 городовых имелось 1332 револьвера старой системы Смита и Вессона, большинство коих в неисправном виде, и ни к чему не пригодные шашки по 2 р. 20 коп. штука». Для вооружения городовых Рейнбот приказал выдать приставам деньги в виде наградных и купить на них 900 револьверов системы Нагана и патроны к ним. Околоточным надзирателям также были выданы в виде наградных деньги на закупку 375 револьверов системы Смита и Вессона. Городовым «берданки» были заменены 3-линейными винтовками Мосина. Вооруженное столкновение полиции с восставшими привело к кровопролитию и к тяжелым последствиям для империи в дальнейшем.
Продолжение следует…
Урядник – главный полицейский на селе
Изначально должности урядников вводились для усиления полиции в уездах и для надзора за действиями сотских и десятских на местах. Иными словами, урядник не просто был подчиненным станового пристава. Одновременно он являлся полицейским начальником для низового уровня выборной сельской полиции. Крестьяне, как правило, сами на сходах выбирали из своей среды десятских и сотских. На этих людей возлагалось исполнение определенных полицейских функций. Они становились помощниками и опорой урядника на местах. Помимо этого, полицейский урядник тесно взаимодействовал с волостными старшинами и сельскими старостами.
Назначение на должности урядников осуществлялось уездным полицейским начальником в лице исправника, который проводил с ними «вступительное испытание». Чаще всего это было в форме собеседования. Важным условием успешной службы урядника было завоевание доверия местных жителей, для чего ему предписывалось «вести жизнь честную и трезвую».
Урядник содержал собственную лошадь. Его вооружение, как правило, включало револьвер, укороченную драгунскую винтовку и драгунскую шашку. Годовое жалованье составляло 200 рублей. Дополнительно ему ежегодно выплачивалось 50 рублей на пошив обмундирования, 100 рублей на содержание лошади и 55 коп. на ремонт шашки. Иными словами, если пересчитать его жалованье по расходам на день, то получалось примерно по 55 коп. в сутки. На такие деньги даже в деревне прожить было непросто.
Обязанности урядника отличались обширностью и разноплановостью задач, которые в ту пору относили к вопросам «охраны спокойствия и безопасности». На практике ему приходилось наблюдать за исполнением санитарных правил, мер пожарной безопасности, правил благочиния, а также проводить первичное дознание, выявлять и пресекать преступные замыслы и антигосударственные выступления. Урядник осуществлял гласное наблюдение за всеми выдворенными на жительство под надзор полиции. На него возлагалось и негласное наблюдение за всеми подозрительными и неблагонадежными лицами в зоне его ответственности. Занимался он сыском беглых, беспаспортных и нищих из крестьян. Расследовал мелкие правонарушения, при необходимости, осуществлял задержание подозрительных и виновных лиц.
Важнейшим правилом службы являлось ежедневное ведение записей о происшествиях, непорядках и нарушениях в «памятной книжке». Часто бывало, что спустя время эти записи становились важными уликами и фактами в расследованиях преступлений. К тому же чиновники в МВД считали, что ведение записей повышает общую грамотность урядника и формирует привычку к письменному труду.
Социальный состав категории полицейских урядников был весьма широкого спектра. В этом полицейском чине состояли дворяне, почетные граждане, мещане, крестьяне и даже лица духовного звания. Сословные пропорции в каждой губернии были свои. Например, в Саратовской губернии из 97 урядников 54 были выходцами из крестьян, а в Самарской губернии из 120 урядников крестьянами было 87 человек. Это составляло почти 56% и около 73% от всего штатного состава полицейских урядников в этих губерниях соответственно. Как правило, до поступления в полицию многие будущие урядники успевали потрудится на разных работах – почтальонами, писарями, конторщиками и т.п. Нередко на службу в полицию попадали случайные люди. Отсутствие кадрового полицейского резерва и некачественный подбор кандидатов приводил к массовым увольнением среди урядников. Так, в тех же Саратовской и Самарской губерниях из 232 назначенных в 1878 году на должности урядников менее чем через полгода были уволены 165 человек. А спустя год там же 140 урядников были привлечены к ответственности, в основном, за служебные проступки (поборы, побои, незаконные аресты, сокрытие правонарушений за вознаграждение). Полицейские урядники злоупотребляли своей властью над сотскими и десятскими, раздавая им поручения личного характера или возлагая на них работу в своем личном хозяйстве.
Ситуация приближалась к критической точке и было решено провести ревизию службы урядников. Среди недостатков и упущений по службе вскрылось, что большинство полицейских урядников были не местными жителями. Поэтому они ощущали себя временными на занимаемой должности и во вверенной им волости. Страдала правовая подготовка и общая грамотность, поскольку многие из них не имели даже начального образования, а грамоте большинство обучилось во время службы в армии. Более того, в ряде губерний сельское общество встретило назначение урядников недружелюбно. Почвой для этого стало превышение власти, нарушение установленных законами порядков и правил самими урядниками, имевшими довольно широкие, но не вполне конкретные полномочия. Бывали случаи, когда полицейский урядник становился угрозой для законопослушных сельчан вместо защиты их «спокойствия и охранения от преступных посягательств».
Создание полицейской стражи
В результате вскрытых недостатков в мае 1903 года в ходе продолжавшейся полицейской реформы должность урядника была упразднена. Однако сразу же она была возрождена, правда, в несколько ином качестве. Урядником стал именоваться волостной начальник команды полицейских стражников, наделенный другими полномочиями и обремененный иными обязанностями.
В связи с нарастающей предреволюционной нестабильностью общие силы полиции все в большей степени использовались во внутриполитических целях в ущерб борьбе с уголовной преступностью. В соответствии с упомянутым майским законом 1903 года в 46 губерниях России для укрепления правопорядка в сельской местности была создана полицейская стража. Позже число губерний возросло до 50, где правопорядок на селе обеспечивала реформированная полицейская структура. Она предназначалась «для охраны благочиния, общего спокойствия и порядка в местностях, подведомственных уездной полиции». Вместе с тем одной из ее главных задач стало пресечение крестьянских бунтов и протестных выступлений местного значения с тем, чтобы не отвлекать на это основные силы общей полиции. Руководство МВД империи считало, что сил и средств уездной полицейской стражи, переданной в подчинение губернаторов и уездных исправников, вполне достаточно для преследования уголовных преступников и подавления беспорядков на подведомственных территориях. Одновременно принятые меры позволяли освободить армейские части от несвойственных для них функций борьбы с разбоем и народными протестами.
В целом, организация уездной полицейской стражи отличалась от устройства городской полиции в столицах и губернских городах. Уездное полицейское управление возглавлял исправник. Эту должность занимал, в зависимости от численности населения и значения того или иного уездного города, полицейский начальник в чине от капитана до полковника. Законодательно было установлено, что общее количество полицейских стражников в губернии определялось из расчета - один стражник на 2500 жителей. При этом, наряду с формированием полицейской стражи, из ее состава образовывались «особые конные команды». Численность конной полиции не могла превышать четверти от штатного числа стражников. Стражники подбирались из местных жителей, отслуживших действительную военную службу, как правило, в артиллерии или кавалерии. Формирование конной полицейской стражи было обоснованной мерой в условиях обширных территорий уездов и в целях повышения оперативности в перемещении полицейских сил в нужное время и в нужное место.
Полицейские урядники, как известно, в разные годы наделялись различными полномочиями. Например, в отдельной команде конных стражников на плечи урядника возлагались конкретные командирские обязанности и отвечал он только за выполнение поставленной задачи и правильность действий своих подчиненных. Другое дело, когда полицейский урядник обеспечивал правопорядок в закрепленной за ним волости. На этой территории он являлся старшим полицейским начальником и руководствовался требованиями законов, инструкций и распоряжениями исправника и станового пристава.
Для борьбы с преступностью в сельской местности с 1912 года по опыту Екатеринославской и Курской губерний стали создаваться на средства земств «летучие сыскные отряды». Однако этот проект реализован не был, несмотря на то, что в Екатеринославской губернии такие отряды показали свою эффективность.
Вооружение и снабжение полиции
При поступлении на службу в полицию после принесения клятвенного обещания каждому вручалось личное оружие и боеприпасы. Например, городовому при вступлении в должность вместе с револьвером выдавалось 42 патрона к нему, а затем по 30 патронов ежегодно – для несения службы и тренировочных стрельб.
Свое личное оружие, а чаще всего это был револьвер системы «Смит и Вессон» или револьвер системы Наган, городовые носили в черной кобуре, укрепленной на поясе. По какой-то не вполне понятной логике, в период с 1900 по 1917 годы револьвер носили то с правой, то с левой стороны (рукоятью вперед). К револьверу прикреплялся прочный шнур красного цвета с медным перехватом у шеи. По борту шинели или мундира на пуговице городового на металлической цепочке висел тревожный свисток. Помимо этого, городовому выдавалась шашка пехотного образца с деревянной рукояткой коричневого цвета и с черными ножнами, отделанными медными частями. На шашке крепился кожаный солдатский темляк пехотного образца. В народе полицейскую шашку прозвали «селедкой». Носили шашку с левой стороны на перевязи из черного ремня. Позже в дополнение к оружию на поясе городового появилась кожаная сумка для бумаг с пряжкой-застежкой.
С учетом того, что долгие годы существовала практика комплектования полиции военными и гражданскими чинами, вооружение полицейских чинов в тот период выглядело разнообразно. Высшие чины и полицейские чиновники обычно носили при парадных мундирах шпаги образца 1855 года. Многие полицейские из офицеров имели пехотные сабли. На эфесе холодного оружия обязательно крепился темляк - специальный прочный ремешок, который надевался на запястье. При проведении операций по задержанию вооруженных революционеров-террористов или в случаях подавления массовых беспорядков нижние полицейские чины могли вооружаться винтовками со штыками.
В начале 1900-х годов значительная часть полиции была перевооружена револьверами системы Наган образца1895 года, хотя и прежние «Смит-Вессоны» продолжали оставаться на вооружении, особенно у полицейских в провинции. Офицерам и гражданским чинам полиции разрешалось за свой счет приобретать не состоявшие на вооружении полиции, но более современные револьверы и пистолеты типа Маузер, Браунинг, Парабеллум и другие.
При этом надо отметить, что до начала ХХ века в оружейных магазинах империи всякий желающий мог свободно приобрести боевое оружие. Оно было доступно по цене и широко рекламировалось в печатных изданиях. В качестве примера приведем краткий пересказ одной из таких рекламных публикаций Товарищества «Слава» из г. Лодзь. Всего за 2 рубля предлагался револьвер с 50-ю патронами. Разрешение на револьвер не требовалось. При заказе 3-х револьверов еще один прилагался бесплатно в подарок. За 75 коп. можно было купить дополнительно 50 патронов. Револьвер можно было купить даже по почте, оплатив 35 коп. за его пересылку наложенным платежом. Популярными были мелкокалиберные револьверы «Велодог», предназначенные для защиты велосипедистов от собак. Одним из самых популярных пистолетов был бельгийский Браунинг. Его можно было купить, в зависимости от комплектации, по цене от 20 до 60 рублей. Для сравнения: патефон стоил около 40 рублей, а корова от 45 до 60 рублей. Так что новинки были не всем по карману. Но дешевых моделей оружия, доступных даже для рабочих и низших служителей, предлагалось в избытке.
Свободный оборот оружия стал вызывать беспокойство у властей. В этой связи стали применяться ограничительно-контрольные меры к оружейной торговле. С 1900 года ввели запрет на ввоз из-за границы зарубежного боевого оружия военных образцов. В конце мая 1903 года Николай II утвердил важный документ под названием «О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и об устройстве стрельбищ». С той поры купить нарезное (боевое) оружие можно было только по особому свидетельству, выданному губернатором. Оборот оружия стал учитываться в особых книгах, которые велись в оружейных магазина. Однако гладкоствольные охотничьи ружья по-прежнему продавались без каких-либо разрешений. На руках у населения находилось большое количество самого разнообразного оружия. Опасность такой ситуации проявилась в декабре 1905 года с началом вооруженного восстания.
В результате просчетов и упущений, к примеру, московская полиция оказалась перед восставшими почти безоружной. Генерал-адъютант Ф.В. Дубасов распорядился немедленно вооружить городовых московской полиции однозарядными ружьями Бердана из военных запасов. Новый московский градоначальник А.А. Рейнбот, вступивший в должность в начале 1906 года, в своем отчете писал: «При ближайшем ознакомлении оказалось, что полиция не только не обучена, но почти безоружна. Так, … на 4000 городовых имелось 1332 револьвера старой системы Смита и Вессона, большинство коих в неисправном виде, и ни к чему не пригодные шашки по 2 р. 20 коп. штука». Для вооружения городовых Рейнбот приказал выдать приставам деньги в виде наградных и купить на них 900 револьверов системы Нагана и патроны к ним. Околоточным надзирателям также были выданы в виде наградных деньги на закупку 375 револьверов системы Смита и Вессона. Городовым «берданки» были заменены 3-линейными винтовками Мосина. Вооруженное столкновение полиции с восставшими привело к кровопролитию и к тяжелым последствиям для империи в дальнейшем.
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Сухоруков
- Использованы фотографии:
- lenta.ru
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