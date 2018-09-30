Турция из окна легкового автомобиля (часть 2)
Продолжаем знакомиться с Турцией из окна автомобиля. На этот раз маршрут наших путешественников лежал в город Демре в 150 километрах от Антальи. Место это совершенно уникальное и съездить туда стоит тем, кто интересуется историей прошлого. Любителям чисто пляжного отдыха делать там совершенно нечего. У въезда в город происходит забавная сценка. Машину дочери с мужем останавливает турок. Настоящий такой, в теле, с носом… Только тюрбана и ятагана не хватает. Смотрит, кто за рулем, видит женщина и спрашивает: «Америкенз?!» Ноу – рашнз! «Русские?! О–о–о, выходите, пожалуйста. Я вам все показать! Вот тут – ликийские гробницы, вон там – римский амфитеатр! А это мой бизнес!» Весь бизнес – прилавок с навесом, на котором стоит соковыжималка и холодильник для льда. Но… «мой бизнес!» произносится с гордостью. Самое забавное, однако, не в этом, а в том, как он это говорит, с какой интонацией. Все как в «Нашей Раше». «Мы думали наши переигрывают, утрируют… Нет, все так!» «Буду смотреть ваша машина, чтобы ничего не случилось!» Ну и «смотрел». В итоге купили у него по стакану свежевыжатого гранатового сока со льдом за 10 лир и пошли смотреть гробницы.
Пять колонн храма Аполлона в Сиде. Это тоже Турция, но удаленная от Малоазийской Греции на два тысячелетия.
А гробницы и впрямь интересные. Вырублены прямо в скалах и поднимаются уступами по горе. Многим из них более 2000 лет, а связано их появление с верованиями древних ликийцев – чем, мол, не выше тебя погребли, тем ближе до рая. Поэтому богатство человека определяли по тому, сколь высоко он был похоронен. Самые богатые и знатные погребались здесь «у небеси», а беднота ютилась внизу.
Вот они – знаменитые ликийские гробницы. В некоторых сохранились надписи…
Вид на гробницы издали. Но… если чуть ближе подойти к каменной стенке, то вы увидите слева все те же теплицы. Многие ряды теплиц, в которых турки выращивают овощи. Тут бизнес ту4ристический, а здесь – овощной!
Неподалеку от этих гробниц находится еще одно впечатляющее сооружение минувшего – греко-римский амфитеатр, относящийся к IV веку н.э. Построили его греки, поэтому архитектура у него классическая греческая. Его разрушали землетрясения, но жители города всегда отстраивали его вновь. Римляне перестроили амфитеатр по собственным канонам, вот почему его называют греко-римским.
Амфитеатр Демре
Впечатление он производит очень сильное, ведь по расчету в нем могло находиться сразу 10 тысяч зрителей. В театре огромная сцена, на которой устраивали грандиозные театральные представления и… столь любимые римлянами гладиаторские бои. Интересно, что акустика в театре столь совершенна, что там можно услышать даже шепот на сцене. Неудивительно, что этот амфитеатр сегодня излюбленная достопримечательность Демре. Кстати, вход на территорию исторического комплекса платный и стоит 6,5 $ с человека. Кстати, стоянка там тоже платная, так что предприимчивый турок, помог дочери с мужем сберечь толику баксов. Ну… и сам что-то получил!
Саркофаг Святого Николая Чудотворца.
Есть там и христианская церковь Святого Николая Чудотворца (или Николая Угодника), остатки колонн, фрески и саркофаг с разбитой крышкой. Она относится к IV в. н.э. и явно нуждается в реставрации, но… пока что ее не проводят, хотя плата за посещение и взимается. Но это так во многих местах, а не только в Турции.
Вот чем хорошо путешествовать на своем (или прокатном) авто: увидел вот такое живописное местечко с уютным пляжиком, остановился, и плавай сколько душе угодно!
Кстати, климат здесь суше, чем в Анталье, но море такое же теплое и ласковое. Правда, сам Демре стоит не на море. До него пять километров, вот почему сюда все же лучше всего ехать на авто. В добавок на автобусе из Антальи ехать еще и долго – около двух с половиной часов.
А вот это Сиде – вид сверху. И хороший вид, потому, что на нем хорошо виден и огромный амфитеатр, и колонные улицы, и два здания музея в центре фото с арочными крышами и даже, рядом с амфитеатром, ворота в город (к ним на фото ведет дорога с авто) и рядом с ними мемориал императора Веспасиана. Ну… того самого, неприличного, вздумавшего зарабатывать деньги на моче. Что-то и не видно – развалины на самом берегу моря у мола, где при греках находились храмы Афины и Аполлона. Впрочем, если присмотреться, то верхняя часть колоннады храма богини Афины на фоне моря как раз и видна! Так что ориентироваться в этом городе очень легко. Легко и пройти его из конца в конец пешком!
Ну, а теперь мы направимся еще в один древний город средиземноморском побережье Анталии – Сиде, город ну совершенно уникальный и очень интересный для посещения. Лежит он в 75 км к востоку от Антальи и добраться туда по шоссе – а дороги в Турции просто прекрасные, большого труда не составит. А там… там вы увидите выступающий море полуостров, практически полностью застроенный всевозможными древностями, либо теми развалинами, что от них на сегодня остались.
Город по-настоящему древний – греки устроили здесь свое поселение (колонию) еще в VII веке до н. э. Население здесь уже было и разговаривало на местном сидетском языке и мало того, что разговаривали – имели свою письменность. Ну, а само Сиде означает «гранат» и гранатов здесь и поныне выращивается очень много. В I в. до н.э. город захватили киликийские пираты и сделали его своей опорной базой. Но пиратов прогнал Гней Помпей, за что жители Сиде почтили его статуей. При римлянах город вступил в пору расцвета. Но затем он попал под власть Византии и в нем была даже утверждена епископская кафедра. Но в VII веке город захватили арабы и сожгли, а жители его перебрались в город Анталью.
Раскопки в городе начались в 1947 году и продолжались до 1966-ого, а затем были возобновлены в 2009-ом и продолжаются и по сей день.
Попав в этот город просто даже не знаешь, на что смотреть, так много в нем всего интересного. Вот, например, остатки свинцовых, мраморных и глиняных труб по которым с гор в город поступала (она и сейчас поступает!) вода. В городе, прямо напротив Больших входных ворот сохранился источник Нимфа, которых опять же действует и поныне, а построен он был во II в. н.э.
Вот так это место выглядит сегодня.
А это его компьютерная реконструкция. Вполне возможно, что Нимфа выглядела бы в то время вот так!
Театр Сиде построен в самом центре города. На этом месте был театр Эллинистского времени, затем во II веке н.э. на его месте был построен римский театр. Амфитеатр его вмещал почти 20 тысяч зрителей и являлся в прошлом самым большим театром Памфилии (древнее называние прибрежной области южной части Малой Азии). В то время такие амфитеатры обычно устраивались на склонах гор, чтобы упростить работу строителей, но в данном случае его построили на ровном месте, установив террасы для зрительских мест на арочных конструкциях, поддерживаемых колоннами.
Вид на амфитеатр Сиде. Хорошо видны восстановленные сиденья из мрамора – они белого цвета.
Вид на амфитеатр со стороны оркестры.
Сцена.
В полукруглом здании рядом с театром для удобства зрителей находился общественный туалет (латриум) на 24 «посадочных» места. Под каменными сидениями был проложен каменный водосток с проточной водой. Стены этого уличного «сортира» здесь были покрыты мрамором, а пол покрывала великолепная мозаика. О совершенстве этого театра говорит тот факт, что оркестра (полукруглая площадка перед сценой) была устроена так, что на нее можно было наливать воду и проводить на ней «морские баталии».
Вот они «ворота в город». Мемориал императора Веспасиана слева.
Кстати, проехать к театру вы сможете через «ворота», которые на самом деле представляют собой триумфальную арку, которая находится как раз рядом с театральной уборной. И здесь же, на входе можно увидеть остатки мемориала императора Веспасиана. Мемориал установлен на подиум, и состоит из полукруглой ниши в центре и эдикул по краям. В центре ниши мемориала должна была по идее стоять статуя Веспасиана, как и боковых эдикулах. Но… почему-то вместо нее там был сделан мемориальный источник, вода в который поступает по глиняным трубам.
Современный вид мемориала (вверху). Его реконструкция (внизу).
Гуляя по сохранившимся улицам Сиде не перестаешь удивляться тому, как красиво в то время жили люди. Тут тебе и торговая агора – прямо напротив музея, улица с колоннадой по обеим сторонам которой шли каменные помещения больших и малых магазинов и проходы к театру. Колонны гранитные и на них лежала деревянная кровля, так что люди по ней гуляли в тени. Также окружена колоннами и затенена крышей была и Государственная агора (магазины здесь тоже были, но, видимо, для более «благородных товаров»), а рядом находилась двухэтажная библиотека, на территории которой найдено множество обломков статуй императоров и богов.
Когда-то это была библиотека.
Вдали агора, а на переднем плане круглый храм богини судьбы Тихе.
Кстати, о богах. Понятно, что за такую хорошую жизнь их следовало регулярно благодарить. И они тут были расположены повсюду! К северу от театра находится храм Диониса, есть храм бога Луны (Мена), а на самом берегу моря стояли сразу два прекрасных храма с колоннами в коринфском стиле – храм Афины и храм Аполлона. Оба они были разрушены, а колонны рухнули в результате землетрясения. Но пять колонн в ходе реставрационных работ были все-таки подняты и сейчас украшают морской пейзаж Сиде. Смотреть через них на море можно очень долго. Причем мысли тебе в голову приходят какие-то очень уж… красивые и «спокойные», а вся наша будничная и мелочная суета исчезает напрочь!
Компьютерная реконструкция внешнего вида храмов Афины (слева) и Аполлона (справа).
Археологи раскопали и целый ряд жилых домов. Все они были двухэтажными и очень удобными для жизни. И при каждом доме был туалет с проточной водой! Что ни говори, а это вам не под плетнем облегчаться (если летом) и не под рукомойником на глинобитном полу (если мороз), чтобы, мол, куры все это поклевали! Во дворе одного из домов, получившего название «дом с перистилем» был собственный колодец, бассейн, а сам дворик окружен колоннами. Имелся зал, приемная с дверью на улицу, отдельные помещения для женщин, а по обе стороны двора – закрытые галереи, дававшие тень.
А вот это фото и следующее были специально сделаны для посетителей сайта ВО, интересующихся древним оружием и доспехами. Надгробный камень с изображением двух интересных мечей с разными эфесами. То есть – вот такими мечами жители Сиде пользовались в античное время.
Не менее интересный римский панцирь с двумя рядами птериг, украшенных бахромой и наплечниками. Поскольку панцирь явно не анатомический, то можно предположить, что он или льняной, или же это кольчуга.
Римляне не могли обходиться без терм. И в Сиде их обнаружено целых три: «портовые», и термы агоры. Все они имели отопление по системе гипокозиса (нагрев пола горячим воздухом из отдельной топки) и мраморные бассейны с холодной, теплой и горячей водой! Рядом палестра – древний «спортзал». Есть в Сиде и свой некрополь, «город мертвых». Но так как город был богатый, то и гробницы в нем и саркофаги представляют собой настоящие произведения искусства, а самые красивые выставлены в городском музее, который, кстати, находится в бывшем здании терм агоры.
А вот так над Бильдиби заходит солнце… Красиво, не правда ли?!
Словом, хотите, словно на машине времени, окунуться в далекое прошлое – поезжайте в Сиде, и желательно на целый день! Кстати, учтите: в Сиде и суше, и жарче, чем в других местах побережья!
Продолжение следует…
Пять колонн храма Аполлона в Сиде. Это тоже Турция, но удаленная от Малоазийской Греции на два тысячелетия.
А гробницы и впрямь интересные. Вырублены прямо в скалах и поднимаются уступами по горе. Многим из них более 2000 лет, а связано их появление с верованиями древних ликийцев – чем, мол, не выше тебя погребли, тем ближе до рая. Поэтому богатство человека определяли по тому, сколь высоко он был похоронен. Самые богатые и знатные погребались здесь «у небеси», а беднота ютилась внизу.
Вот они – знаменитые ликийские гробницы. В некоторых сохранились надписи…
Вид на гробницы издали. Но… если чуть ближе подойти к каменной стенке, то вы увидите слева все те же теплицы. Многие ряды теплиц, в которых турки выращивают овощи. Тут бизнес ту4ристический, а здесь – овощной!
Неподалеку от этих гробниц находится еще одно впечатляющее сооружение минувшего – греко-римский амфитеатр, относящийся к IV веку н.э. Построили его греки, поэтому архитектура у него классическая греческая. Его разрушали землетрясения, но жители города всегда отстраивали его вновь. Римляне перестроили амфитеатр по собственным канонам, вот почему его называют греко-римским.
Амфитеатр Демре
Впечатление он производит очень сильное, ведь по расчету в нем могло находиться сразу 10 тысяч зрителей. В театре огромная сцена, на которой устраивали грандиозные театральные представления и… столь любимые римлянами гладиаторские бои. Интересно, что акустика в театре столь совершенна, что там можно услышать даже шепот на сцене. Неудивительно, что этот амфитеатр сегодня излюбленная достопримечательность Демре. Кстати, вход на территорию исторического комплекса платный и стоит 6,5 $ с человека. Кстати, стоянка там тоже платная, так что предприимчивый турок, помог дочери с мужем сберечь толику баксов. Ну… и сам что-то получил!
Саркофаг Святого Николая Чудотворца.
Есть там и христианская церковь Святого Николая Чудотворца (или Николая Угодника), остатки колонн, фрески и саркофаг с разбитой крышкой. Она относится к IV в. н.э. и явно нуждается в реставрации, но… пока что ее не проводят, хотя плата за посещение и взимается. Но это так во многих местах, а не только в Турции.
Вот чем хорошо путешествовать на своем (или прокатном) авто: увидел вот такое живописное местечко с уютным пляжиком, остановился, и плавай сколько душе угодно!
Кстати, климат здесь суше, чем в Анталье, но море такое же теплое и ласковое. Правда, сам Демре стоит не на море. До него пять километров, вот почему сюда все же лучше всего ехать на авто. В добавок на автобусе из Антальи ехать еще и долго – около двух с половиной часов.
А вот это Сиде – вид сверху. И хороший вид, потому, что на нем хорошо виден и огромный амфитеатр, и колонные улицы, и два здания музея в центре фото с арочными крышами и даже, рядом с амфитеатром, ворота в город (к ним на фото ведет дорога с авто) и рядом с ними мемориал императора Веспасиана. Ну… того самого, неприличного, вздумавшего зарабатывать деньги на моче. Что-то и не видно – развалины на самом берегу моря у мола, где при греках находились храмы Афины и Аполлона. Впрочем, если присмотреться, то верхняя часть колоннады храма богини Афины на фоне моря как раз и видна! Так что ориентироваться в этом городе очень легко. Легко и пройти его из конца в конец пешком!
Ну, а теперь мы направимся еще в один древний город средиземноморском побережье Анталии – Сиде, город ну совершенно уникальный и очень интересный для посещения. Лежит он в 75 км к востоку от Антальи и добраться туда по шоссе – а дороги в Турции просто прекрасные, большого труда не составит. А там… там вы увидите выступающий море полуостров, практически полностью застроенный всевозможными древностями, либо теми развалинами, что от них на сегодня остались.
Город по-настоящему древний – греки устроили здесь свое поселение (колонию) еще в VII веке до н. э. Население здесь уже было и разговаривало на местном сидетском языке и мало того, что разговаривали – имели свою письменность. Ну, а само Сиде означает «гранат» и гранатов здесь и поныне выращивается очень много. В I в. до н.э. город захватили киликийские пираты и сделали его своей опорной базой. Но пиратов прогнал Гней Помпей, за что жители Сиде почтили его статуей. При римлянах город вступил в пору расцвета. Но затем он попал под власть Византии и в нем была даже утверждена епископская кафедра. Но в VII веке город захватили арабы и сожгли, а жители его перебрались в город Анталью.
Раскопки в городе начались в 1947 году и продолжались до 1966-ого, а затем были возобновлены в 2009-ом и продолжаются и по сей день.
Попав в этот город просто даже не знаешь, на что смотреть, так много в нем всего интересного. Вот, например, остатки свинцовых, мраморных и глиняных труб по которым с гор в город поступала (она и сейчас поступает!) вода. В городе, прямо напротив Больших входных ворот сохранился источник Нимфа, которых опять же действует и поныне, а построен он был во II в. н.э.
Вот так это место выглядит сегодня.
А это его компьютерная реконструкция. Вполне возможно, что Нимфа выглядела бы в то время вот так!
Театр Сиде построен в самом центре города. На этом месте был театр Эллинистского времени, затем во II веке н.э. на его месте был построен римский театр. Амфитеатр его вмещал почти 20 тысяч зрителей и являлся в прошлом самым большим театром Памфилии (древнее называние прибрежной области южной части Малой Азии). В то время такие амфитеатры обычно устраивались на склонах гор, чтобы упростить работу строителей, но в данном случае его построили на ровном месте, установив террасы для зрительских мест на арочных конструкциях, поддерживаемых колоннами.
Вид на амфитеатр Сиде. Хорошо видны восстановленные сиденья из мрамора – они белого цвета.
Вид на амфитеатр со стороны оркестры.
Сцена.
В полукруглом здании рядом с театром для удобства зрителей находился общественный туалет (латриум) на 24 «посадочных» места. Под каменными сидениями был проложен каменный водосток с проточной водой. Стены этого уличного «сортира» здесь были покрыты мрамором, а пол покрывала великолепная мозаика. О совершенстве этого театра говорит тот факт, что оркестра (полукруглая площадка перед сценой) была устроена так, что на нее можно было наливать воду и проводить на ней «морские баталии».
Вот они «ворота в город». Мемориал императора Веспасиана слева.
Кстати, проехать к театру вы сможете через «ворота», которые на самом деле представляют собой триумфальную арку, которая находится как раз рядом с театральной уборной. И здесь же, на входе можно увидеть остатки мемориала императора Веспасиана. Мемориал установлен на подиум, и состоит из полукруглой ниши в центре и эдикул по краям. В центре ниши мемориала должна была по идее стоять статуя Веспасиана, как и боковых эдикулах. Но… почему-то вместо нее там был сделан мемориальный источник, вода в который поступает по глиняным трубам.
Современный вид мемориала (вверху). Его реконструкция (внизу).
Гуляя по сохранившимся улицам Сиде не перестаешь удивляться тому, как красиво в то время жили люди. Тут тебе и торговая агора – прямо напротив музея, улица с колоннадой по обеим сторонам которой шли каменные помещения больших и малых магазинов и проходы к театру. Колонны гранитные и на них лежала деревянная кровля, так что люди по ней гуляли в тени. Также окружена колоннами и затенена крышей была и Государственная агора (магазины здесь тоже были, но, видимо, для более «благородных товаров»), а рядом находилась двухэтажная библиотека, на территории которой найдено множество обломков статуй императоров и богов.
Когда-то это была библиотека.
Вдали агора, а на переднем плане круглый храм богини судьбы Тихе.
Кстати, о богах. Понятно, что за такую хорошую жизнь их следовало регулярно благодарить. И они тут были расположены повсюду! К северу от театра находится храм Диониса, есть храм бога Луны (Мена), а на самом берегу моря стояли сразу два прекрасных храма с колоннами в коринфском стиле – храм Афины и храм Аполлона. Оба они были разрушены, а колонны рухнули в результате землетрясения. Но пять колонн в ходе реставрационных работ были все-таки подняты и сейчас украшают морской пейзаж Сиде. Смотреть через них на море можно очень долго. Причем мысли тебе в голову приходят какие-то очень уж… красивые и «спокойные», а вся наша будничная и мелочная суета исчезает напрочь!
Компьютерная реконструкция внешнего вида храмов Афины (слева) и Аполлона (справа).
Археологи раскопали и целый ряд жилых домов. Все они были двухэтажными и очень удобными для жизни. И при каждом доме был туалет с проточной водой! Что ни говори, а это вам не под плетнем облегчаться (если летом) и не под рукомойником на глинобитном полу (если мороз), чтобы, мол, куры все это поклевали! Во дворе одного из домов, получившего название «дом с перистилем» был собственный колодец, бассейн, а сам дворик окружен колоннами. Имелся зал, приемная с дверью на улицу, отдельные помещения для женщин, а по обе стороны двора – закрытые галереи, дававшие тень.
А вот это фото и следующее были специально сделаны для посетителей сайта ВО, интересующихся древним оружием и доспехами. Надгробный камень с изображением двух интересных мечей с разными эфесами. То есть – вот такими мечами жители Сиде пользовались в античное время.
Не менее интересный римский панцирь с двумя рядами птериг, украшенных бахромой и наплечниками. Поскольку панцирь явно не анатомический, то можно предположить, что он или льняной, или же это кольчуга.
Римляне не могли обходиться без терм. И в Сиде их обнаружено целых три: «портовые», и термы агоры. Все они имели отопление по системе гипокозиса (нагрев пола горячим воздухом из отдельной топки) и мраморные бассейны с холодной, теплой и горячей водой! Рядом палестра – древний «спортзал». Есть в Сиде и свой некрополь, «город мертвых». Но так как город был богатый, то и гробницы в нем и саркофаги представляют собой настоящие произведения искусства, а самые красивые выставлены в городском музее, который, кстати, находится в бывшем здании терм агоры.
А вот так над Бильдиби заходит солнце… Красиво, не правда ли?!
Словом, хотите, словно на машине времени, окунуться в далекое прошлое – поезжайте в Сиде, и желательно на целый день! Кстати, учтите: в Сиде и суше, и жарче, чем в других местах побережья!
Продолжение следует…
- Автор:
- В.Шпаковский
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