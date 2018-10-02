Сухопутные подразделения ВСУ. Тактика боевого применения. Окончание
Тяжелые минометы и пушки калибром свыше 100 мм, а также РЗСО необычно массово применяются на Донбассе. Системы залпового огня работают в среднем в два-три раза более активно, чем во всех предыдущих локальных войнах. Особенной популярностью пользуются «Грады» и «Ураганы», которыми относительно просто пользоваться и ополченцам, и артиллеристам ВСУ. Кроме того, к плюсам РСЗО относят высокую мощность, мобильность, а также огромное поле поражения – до 6 гектаров. Наконец, на Украине накопились просто гигантские запасы БК для таких артсистем, пусть и просроченного.
Отличительной чертой конфликта является факт использования обеими сторонами устаревшего оружия, среди которых самыми «пожилыми» считаются «Грады», Д-20, вся 122-мм артиллерия и 100-мм противотанковые пушки. Относительно новыми можно назвать самоходные и буксируемые «Мста» с «Гиацинтом», «Ураган» и 120-мм орудие «Нона». Самым «молодым», пожалуй, является и самый могущественный «бог войны» Донбасса — РЗСО «Смерч».
Артиллерия — одно из главных действующих лиц войны на Донбассе.
По мнению бывшего заместителя министра обороны Украины Владимира Терещенко, самой главной проблемой артиллерии становится ресурс ствола в 1,5-2 тысячи выстрелов. В среднем одно орудие на Донбассе выстреливает свой ресурс за один, максимум два месяца, а затем его необходимо отправлять в тыл для замены ствола. На Украине собственного производства артиллерийский орудий нет, а запасы пушечных стволов не безграничны. Очевидно, что какую-то помощь окажут страны бывшего Варшавского договора, но конец неизбежен: украинская ствольная артиллерия из советских запасов в конце концов прикажет долго жить. «Точка-У» могла бы стать панацеей для ВСУ, хотя сам факт применение такого оружия в ходе гражданской войны вызывает оторопь. Но в армии, похоже, не осталось специалистов по работе с такой техникой: ракетчики не могут корректно ввести программу полета. Американцы тщетно пытались помочь в наведении ракет собственной спутниковой системой, но возраст электроники «Точки-У» в данном случае сыграл на руку ополченцам.
Следующей «изюминкой» ВСУ стала связь, которая не защищена практически ничем. 95% оперативной информации передается через мобильные телефоны генералов, офицеров и солдат, а оставшиеся 5% приходятся на иностранные цифровые станции для спецподразделений. Однако даже элитные части не всегда корректно пользуются подобной техникой, зачастую не соблюдая режим радиомолчания. Практика показывает, что при связи во время марша радиосигналы подразделений ВСУ легко пеленгуются ополченцами, а по местам выхода в эфир наносятся артиллерийские удары. Безусловно, подобный опыт не проходит бесследно для украинских военных: в настоящее время такие инциденты становятся единичными. Но сотовой связью ВСУ пользовались и, очевидно, будут продолжать пользоваться. Такая телефонная связь становится бесценным информационным источников не только для ополченцев, но, как это ни парадоксально, для командования АТО.
Так, 11 июля 2014 года штаб АТО узнал о фактическом уничтожении 24-й механизированной бригады после того, как супруга одного из уцелевших бойцов смогла дозвониться до генерала. Подобные ситуации в украинской армии не единичны. Нередко о результатах операции ВСУ можно узнать только из личного «Твиттера» или «Фейсбука» командира подразделения, а порой на подобных страничках появляются детали готовящегося наступления. Кроме того, опасность активной работы штабов АТО в радиоэфире заключается в возможности определения ополченцами их местоположения методами триангуляции. Учитывая малую мобильность штабов, вероятность артиллерийского удара по ним кратно увеличивается.
Уничтоженная 24-я отдельная моторизованная бригада ВСУ под Зеленодольем. Отчетливо просматривается пренебрежение инженерной подготовкой в рядах Украинской армии.
Бронежилет стал культом в рядах ВСУ.
Настоящий культ бронежилетов и средств индивидуальной защиты при почти полном пренебрежении к фортификации – это также стало визитной карточкой тактики ВСУ на юго-востоке. В этом смысле показателен пример операции по блокированию Славянска, когда техника, люди и палатки были размещены на открытом пространстве площадью примерно в гектар. Теперь становится понятно, почему ополченцы так эффективно пользуются РЗСО. Во время наступательных операций 2014 года техника ВСУ на стоянках почти никогда не окапывалась, либо углублялась на недостаточную глубину. Бойцы спали на кроватях в палатках, установленных прямо на открытом грунте, даже без обваловывания. Технику часто ставили скученно «борт к борту» — это закономерно в случае артналета увеличивало потери боевых машин.
Серия уничтоженной техники, расположенной фактически борт к борту.
Во многом такое разгильдяйство является следствием нетребовательности командования АТО в первые годы конфликта к инженерному обеспечению войск. Танки на блокпостах не окапываются, а фортификационные сооружения возводятся из шин, досок и кирпичей. Со временем в украинскую армию приходит понимание, что даже самый совершенный натовский бронежилет уступает в условиях обороны обычному окопу. Особенно это актуально в возможностях массированного применения противником всех видов артиллерии. Фактически сейчас боевые столкновения на юго-востоке Украины обходят без непосредственного контакта сторон, а проходят вокруг блокпостов и опорных точек.
Оперативно-тактическая стерильность командования ВСУ ярко проявляется в деблокировании окруженных группировок и попытках отсечь ЛДНР от границы с Россией. Окруженные, как правило, не получают никакой помощи извне и вынуждены массово сдаваться, погибать или, в лучшем случае, прорываться собственными силами. Так, вблизи Иловайска 12 августа 2014 года после серии неудачных попыток взять город «в лоб» командование отправило батальонную тактическую группу атаковать с севера. И это удалось – группа кинжальным ударом прорвалась между Моспино и Иловайском, а затем двинулась в направлении Зеленое – Федоровка. Никакой поддержки дальнейшему продвижению со стороны ВСУ не было, и ополченцы нанесли фланговые удары, захлопнув БТГ в мышеловке.
Примерно вот так на Украине окапывается техника.
Причиной таких провалов ВСУ на полях сражений стало невежество высшего командного состава, а также отсутствие элементарных навыков ведения боя у командиров среднего и младшего звена. На должности в командовании зачастую назначаются люди не по профессиональным качествам, а по идеологическому признаку. Также сыграла свою роль свистопляска в Генеральном штабе, когда на посту министра обороны за короткий период сменилось пять человек. Одним из них стал Валерий Гелетей, который в армии вообще провел всего два года, остальное время служил в МВД. Немаловажно и американское влияние на командование ВСУ – спецы из Вест-Пойнта пытаются перевести тактику ведения боевых действий украинской армии на свой лад. Беда в том, что армия Украины разучилась воевать даже по советским канонам, не говоря уже про заокеанские стандарты. Крайне тяжело даются сухопутным силам наступательные операции. Во многом это обусловлено низкой мотивацией пехоты, которая отказывается воевать без поддержки бронетехники, а эта самая техника своими поломками часто срывает даже обычные переброски войск вдоль фронта. Низкий уровень инженерной службы не позволяет эффективно ремонтировать вышедшую из строя бронетехнику, которая зачастую попадает в руки ополченцам, а они, в свою очередь, к таким подаркам очень внимательны и успешно восстанавливают машины. Командовать танковыми войсками на Украине эффективно не умеют, поэтому ограничиваются точечными ударами групп по 6-8 машин. Возлагали надежды на «Хаммеры» в 95-й отдельной аэромобильной бригаде из Житомира, но они слабо бронированы, не любят украинскую грязь и сложны в ремонте по причине нехватки запчастей.
Безусловно, как и любая другая армия, ВСУ учатся на собственных ошибках и со временем повышают свой боевой потенциал. Однако до сих пор сказывается эффект низкой стартовой базы, а также гораздо более эффективный рост возможностей армии ЛДНР в последнее время.
По материалам работы А. Д. Цыганка "Донбасс: неоконченная война. Гражданская война (2014-2016): русский взгляд".
Отличительной чертой конфликта является факт использования обеими сторонами устаревшего оружия, среди которых самыми «пожилыми» считаются «Грады», Д-20, вся 122-мм артиллерия и 100-мм противотанковые пушки. Относительно новыми можно назвать самоходные и буксируемые «Мста» с «Гиацинтом», «Ураган» и 120-мм орудие «Нона». Самым «молодым», пожалуй, является и самый могущественный «бог войны» Донбасса — РЗСО «Смерч».
Артиллерия — одно из главных действующих лиц войны на Донбассе.
По мнению бывшего заместителя министра обороны Украины Владимира Терещенко, самой главной проблемой артиллерии становится ресурс ствола в 1,5-2 тысячи выстрелов. В среднем одно орудие на Донбассе выстреливает свой ресурс за один, максимум два месяца, а затем его необходимо отправлять в тыл для замены ствола. На Украине собственного производства артиллерийский орудий нет, а запасы пушечных стволов не безграничны. Очевидно, что какую-то помощь окажут страны бывшего Варшавского договора, но конец неизбежен: украинская ствольная артиллерия из советских запасов в конце концов прикажет долго жить. «Точка-У» могла бы стать панацеей для ВСУ, хотя сам факт применение такого оружия в ходе гражданской войны вызывает оторопь. Но в армии, похоже, не осталось специалистов по работе с такой техникой: ракетчики не могут корректно ввести программу полета. Американцы тщетно пытались помочь в наведении ракет собственной спутниковой системой, но возраст электроники «Точки-У» в данном случае сыграл на руку ополченцам.
Следующей «изюминкой» ВСУ стала связь, которая не защищена практически ничем. 95% оперативной информации передается через мобильные телефоны генералов, офицеров и солдат, а оставшиеся 5% приходятся на иностранные цифровые станции для спецподразделений. Однако даже элитные части не всегда корректно пользуются подобной техникой, зачастую не соблюдая режим радиомолчания. Практика показывает, что при связи во время марша радиосигналы подразделений ВСУ легко пеленгуются ополченцами, а по местам выхода в эфир наносятся артиллерийские удары. Безусловно, подобный опыт не проходит бесследно для украинских военных: в настоящее время такие инциденты становятся единичными. Но сотовой связью ВСУ пользовались и, очевидно, будут продолжать пользоваться. Такая телефонная связь становится бесценным информационным источников не только для ополченцев, но, как это ни парадоксально, для командования АТО.
Так, 11 июля 2014 года штаб АТО узнал о фактическом уничтожении 24-й механизированной бригады после того, как супруга одного из уцелевших бойцов смогла дозвониться до генерала. Подобные ситуации в украинской армии не единичны. Нередко о результатах операции ВСУ можно узнать только из личного «Твиттера» или «Фейсбука» командира подразделения, а порой на подобных страничках появляются детали готовящегося наступления. Кроме того, опасность активной работы штабов АТО в радиоэфире заключается в возможности определения ополченцами их местоположения методами триангуляции. Учитывая малую мобильность штабов, вероятность артиллерийского удара по ним кратно увеличивается.
Уничтоженная 24-я отдельная моторизованная бригада ВСУ под Зеленодольем. Отчетливо просматривается пренебрежение инженерной подготовкой в рядах Украинской армии.
Бронежилет стал культом в рядах ВСУ.
Настоящий культ бронежилетов и средств индивидуальной защиты при почти полном пренебрежении к фортификации – это также стало визитной карточкой тактики ВСУ на юго-востоке. В этом смысле показателен пример операции по блокированию Славянска, когда техника, люди и палатки были размещены на открытом пространстве площадью примерно в гектар. Теперь становится понятно, почему ополченцы так эффективно пользуются РЗСО. Во время наступательных операций 2014 года техника ВСУ на стоянках почти никогда не окапывалась, либо углублялась на недостаточную глубину. Бойцы спали на кроватях в палатках, установленных прямо на открытом грунте, даже без обваловывания. Технику часто ставили скученно «борт к борту» — это закономерно в случае артналета увеличивало потери боевых машин.
Серия уничтоженной техники, расположенной фактически борт к борту.
Во многом такое разгильдяйство является следствием нетребовательности командования АТО в первые годы конфликта к инженерному обеспечению войск. Танки на блокпостах не окапываются, а фортификационные сооружения возводятся из шин, досок и кирпичей. Со временем в украинскую армию приходит понимание, что даже самый совершенный натовский бронежилет уступает в условиях обороны обычному окопу. Особенно это актуально в возможностях массированного применения противником всех видов артиллерии. Фактически сейчас боевые столкновения на юго-востоке Украины обходят без непосредственного контакта сторон, а проходят вокруг блокпостов и опорных точек.
Оперативно-тактическая стерильность командования ВСУ ярко проявляется в деблокировании окруженных группировок и попытках отсечь ЛДНР от границы с Россией. Окруженные, как правило, не получают никакой помощи извне и вынуждены массово сдаваться, погибать или, в лучшем случае, прорываться собственными силами. Так, вблизи Иловайска 12 августа 2014 года после серии неудачных попыток взять город «в лоб» командование отправило батальонную тактическую группу атаковать с севера. И это удалось – группа кинжальным ударом прорвалась между Моспино и Иловайском, а затем двинулась в направлении Зеленое – Федоровка. Никакой поддержки дальнейшему продвижению со стороны ВСУ не было, и ополченцы нанесли фланговые удары, захлопнув БТГ в мышеловке.
Примерно вот так на Украине окапывается техника.
Причиной таких провалов ВСУ на полях сражений стало невежество высшего командного состава, а также отсутствие элементарных навыков ведения боя у командиров среднего и младшего звена. На должности в командовании зачастую назначаются люди не по профессиональным качествам, а по идеологическому признаку. Также сыграла свою роль свистопляска в Генеральном штабе, когда на посту министра обороны за короткий период сменилось пять человек. Одним из них стал Валерий Гелетей, который в армии вообще провел всего два года, остальное время служил в МВД. Немаловажно и американское влияние на командование ВСУ – спецы из Вест-Пойнта пытаются перевести тактику ведения боевых действий украинской армии на свой лад. Беда в том, что армия Украины разучилась воевать даже по советским канонам, не говоря уже про заокеанские стандарты. Крайне тяжело даются сухопутным силам наступательные операции. Во многом это обусловлено низкой мотивацией пехоты, которая отказывается воевать без поддержки бронетехники, а эта самая техника своими поломками часто срывает даже обычные переброски войск вдоль фронта. Низкий уровень инженерной службы не позволяет эффективно ремонтировать вышедшую из строя бронетехнику, которая зачастую попадает в руки ополченцам, а они, в свою очередь, к таким подаркам очень внимательны и успешно восстанавливают машины. Командовать танковыми войсками на Украине эффективно не умеют, поэтому ограничиваются точечными ударами групп по 6-8 машин. Возлагали надежды на «Хаммеры» в 95-й отдельной аэромобильной бригаде из Житомира, но они слабо бронированы, не любят украинскую грязь и сложны в ремонте по причине нехватки запчастей.
Безусловно, как и любая другая армия, ВСУ учатся на собственных ошибках и со временем повышают свой боевой потенциал. Однако до сих пор сказывается эффект низкой стартовой базы, а также гораздо более эффективный рост возможностей армии ЛДНР в последнее время.
По материалам работы А. Д. Цыганка "Донбасс: неоконченная война. Гражданская война (2014-2016): русский взгляд".
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- lostarmour.info
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