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Реакция китайцев на инцидент с эсминцем ВМС США. Комментарии пользователей

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В китайской прессе, а также в сегменте социальных сетей КНР горячо комментируют инцидент с американским ракетным эсминцем Decatur вблизи спорного архипелага Спратли, который в КНР именуют Наньша. О самом инциденте "Военное обозрение" сообщало в утреннем материале - ссылка.

Реакция китайцев на инцидент с эсминцем ВМС США. Комментарии пользователей


Китайские пользователи выражают откровенное возмущение в связи с тем, что в районе спорных островов оказался именно американский боевой корабль, который оснащён серьёзнейшими вооружениями. Нередки комментарии с определённой долей сарказма в отношении появления американского эсминца у спорных островов.


Представляем подборку комментариев китайских пользователей и журналистов (частично к англоязычным материалам, включая достаточно либеральную South China Morning Post, частично – к материалам на китайском языке, включая "Жэньминь Жибао").

Пользователь «Голос Китая»:
Я бы бросался на американский военный корабль каждый раз, когда он приближается. Это научило бы их стоимости Свободы навигации, о которой они говорят. Давайте посмотрим, сколько раз они готовы это сделать. Гуам находится на приличном расстоянии, а стоимость постоянного использования их кораблей будет намного выше, чем у Китая.


tctdh@:
Ну же, ребята! Пора поднимать вопрос о статусе Гавайских островов. Ведь, по международному законодательству, это королевство находится под американской оккупацией. В 1993 году это признала даже администрация Билла Клинтона.
Кстати, вы слышали, что выдал CNN:
Малая дистанция заставила командира корабля ВМС США отреагировать для изменение курса, - сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, который провел 12 лет в море. Он говорит: "Это было очень опасно. Капитаны очень нервничают, когда корабли становятся ближе, чем на 1000 ярдов, друг от друга", - сказал Шустер, теперь профессор Университета Гавайи Тихоокеанского университета. «Даже небольшой просчёт может привести к столкновению», - сказал он.
Вопрос: А почему же их Decatur до всего этого довёл? Какое разочарование, да?!


gtlang99@:
Вы можете быть уверены, что больше корабля США в течение ближайшего времени у китайского острова не будет. Их идиома звучит так: обжегшись на молоке, дуют на воду. США научены этому.


karmicc108@:
А перед встречей с кораблём НОАК американский эсминец явно скучал, пытаясь найти в этом районе хоть кого-то, кому Китай запрещал бы осуществлять гражданское судоходство...


В китайских СМИ выражается возмущение в связи с тем, что американский корабль умышленно шёл на конфликт в районе архипелага Наньша в преддверии главного государственного праздника в Китае – день образования КНР. В государственных СМИ Китая этот факт назвали явной провокацией.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/DDG73
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Как корабль ВМС НОАК отгонял эсминец ВМС США "Decatur" от спорных островов
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6 комментариев
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  1. DenZ
    DenZ Сегодня, 10:55
    +2
    Комментарий karmicc108@ прям в точку. Не прибавить ни убавить.
  2. Лесс
    Лесс Сегодня, 11:05
    0
    Представляем подборку комментариев китайских пользователей...
    Вот это новость... Да это просто "не паханное поле" новостей. Давайте теперь вместо реальных новостей публиковать комментарии к этим самым новостям. Читать может и интересно, но...
  3. solzh
    solzh Сегодня, 11:21
    +2
    Комментарии китайцев в отношении действий США ничем от наших не отличаются... good Китайские комментарии и наши тождественны.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +1
    Предсказуемая и закономерная реакция китайских пользователей. Понравилось про
    ...американский эсминец явно скучал...
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 11:48
    +1
    Надо китайцам специальные суда/корабли/катера изготовить с носом по типу конца 19-го начала 20-го веков, чтобы дырки ударами "сверлить". lol
    Оружие же нельзя применять во избежания эскалации, ну а стукнуть янкенсов сами Боги велели. yes laughing
  6. Антоха
    Антоха Сегодня, 11:54
    +1
    Что-то комментарии беззубые, на наши официальные похожи. Сарказм и прочее. А американцы не шутят. Их сарказм не остановит, и попытки приблизиться тоже. Ну приближайтесь, и что? Тут нужна угроза конкретного ущерба, и только им, а не как у нас в Чёрном море, когда мы сдвигали их корабль своим. Есть оружие. Не готовы применять - надо собрать военных и думать как с этим поступать в принципе. Готовы - уведомить и применить, и быть готовыми к последствиям. А пока это сопли. Есть место соплям на начальном этапе, но это военные, дальше должно быть разработано и применено силовое решение.