Я бы бросался на американский военный корабль каждый раз, когда он приближается. Это научило бы их стоимости Свободы навигации, о которой они говорят. Давайте посмотрим, сколько раз они готовы это сделать. Гуам находится на приличном расстоянии, а стоимость постоянного использования их кораблей будет намного выше, чем у Китая.

Ну же, ребята! Пора поднимать вопрос о статусе Гавайских островов. Ведь, по международному законодательству, это королевство находится под американской оккупацией. В 1993 году это признала даже администрация Билла Клинтона.

Кстати, вы слышали, что выдал CNN:

Малая дистанция заставила командира корабля ВМС США отреагировать для изменение курса, - сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, который провел 12 лет в море. Он говорит: "Это было очень опасно. Капитаны очень нервничают, когда корабли становятся ближе, чем на 1000 ярдов, друг от друга", - сказал Шустер, теперь профессор Университета Гавайи Тихоокеанского университета. «Даже небольшой просчёт может привести к столкновению», - сказал он.

Вопрос: А почему же их Decatur до всего этого довёл? Какое разочарование, да?!

Вы можете быть уверены, что больше корабля США в течение ближайшего времени у китайского острова не будет. Их идиома звучит так: обжегшись на молоке, дуют на воду. США научены этому.

А перед встречей с кораблём НОАК американский эсминец явно скучал, пытаясь найти в этом районе хоть кого-то, кому Китай запрещал бы осуществлять гражданское судоходство...