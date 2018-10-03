Выставка трофеев из Сирии. Стрелковое и холодное оружие
В соответствии с распоряжением министра обороны в ряде городов России проводится выставка трофейных образцов вооружения и снаряжения, изъятых у террористических организаций в Сирии. На прошлой неделе такая выставка посетила Ростов-на-Дону. В Доме офицеров Южного военного округа были показаны многочисленные трофеи разного рода, в том числе значительное количество захваченного стрелкового и холодного оружия.
Не секрет, что еще в середине прошлого века многие страны продавали или дарили устаревшее оружие и технику странам Ближнего Востока, в том числе Сирии. Значительные объемы такой продукции до недавнего времени оставались на сирийских складах, вместе с которыми попали в руки бандформирований. Кроме того, некоторые вооруженные группировки того или иного рода, действующие в Сирии, получают материальную помощь от зарубежных друзей и хозяев. Естественно, во всех этих случаях к боевикам попадает не самое новое оружие. Наконец, некоторые террористы занимались «техническим творчеством» и пытались самостоятельно изготавливать вооружение.
События отдаленного и недавнего прошлого привели к тому, что в распоряжении боевиков имелось великое множество стрелкового оружия самых разных классов и типов. Вместе с этим на вооружении банд состоят образцы, выпущенные в разных странах. Выставка трофеев, организованная министерством обороны, наглядно показала, каким «зоопарком» пользуется противник.
В состав выставки вошли образцы из разных стран и даже эпох. Самые старые трофейные образцы были изготовлены еще в начале прошлого века, тогда как новым едва исполнилось несколько лет. Боевики пользовались автоматами и винтовками разных типов, а также охотничьими ружьями. Мало того, среди экспонатов присутствуют пневматические винтовки, использовавшиеся для тренировки. Не обошлось и без пулеметов нескольких моделей – как пехотных, так и демонтированных с бронетехники.
Особо стоит отметить целый набор автоматических винтовок европейского производства – едва ли весь спектр подобного оружия, выпускавшегося в середине прошлого века. Примечательно и иронично на выставке трофеев выглядела винтовка FN FAL. «Правая рука свободного мира» попала явно не в те руки. Впрочем, теперь она поменяла хозяев и принадлежит хорошим людям.
Вооруженные формирования, даже получающие помощь из-за границы, далеко не всегда могут рассчитывать на своевременные поставки желаемых изделий, и это заставляет их изготавливать оружие самостоятельно. Среди прочих экспонатов особый интерес представляла кустарная 23-мм «антиматериальная» винтовка, изготовленная из ствола поврежденной серийной автоматической пушки. Однозарядное чудовище пришлось разместить рядом с минометами. Впрочем, и на их фоне оно не выглядело компактным. Также категорию самоделок на выставке представлял ручной гранатомет сомнительного вида и столь же специфической конструкции.
Кустарный характер имеет и ремонт имеющихся на вооружении образцов. Боевикам приходилось чинить поломанное оружие с применением подручных материалов. В ход шли деревянные бруски, металлические и пластиковые хомуты из ближайшей мастерской и т.д. Ремонтники-кустари не обошли своим вниманием даже клейкую ленту.
Любопытно, что боевики использовали не только огнестрельное оружие. Так, Минобороны показало набор клинков, ранее использовавшихся в составе некоего холодного оружия. Бывшие хозяева не поленились отполировать клинки и нанести на них гравировку арабской вязью. Украшенные сабли вместе с другим оружием достались правительственным войскам и российским специалистам в качестве трофеев.
По очевидным причинам, небольшая передвижная выставка не может раскрыть все вопросы вооружения боевиков в Сирии, но и представленные образцы оставляют вполне определенное впечатление. В распоряжении террористических организаций, не имеющих доступа к полноценным поставкам военной продукции, имелся широкий спектр вооружений. Теперь солидная часть этих арсеналов лежит на складах правительственных войск или участвует в выставках российского министерства обороны.
Не секрет, что еще в середине прошлого века многие страны продавали или дарили устаревшее оружие и технику странам Ближнего Востока, в том числе Сирии. Значительные объемы такой продукции до недавнего времени оставались на сирийских складах, вместе с которыми попали в руки бандформирований. Кроме того, некоторые вооруженные группировки того или иного рода, действующие в Сирии, получают материальную помощь от зарубежных друзей и хозяев. Естественно, во всех этих случаях к боевикам попадает не самое новое оружие. Наконец, некоторые террористы занимались «техническим творчеством» и пытались самостоятельно изготавливать вооружение.
События отдаленного и недавнего прошлого привели к тому, что в распоряжении боевиков имелось великое множество стрелкового оружия самых разных классов и типов. Вместе с этим на вооружении банд состоят образцы, выпущенные в разных странах. Выставка трофеев, организованная министерством обороны, наглядно показала, каким «зоопарком» пользуется противник.
В состав выставки вошли образцы из разных стран и даже эпох. Самые старые трофейные образцы были изготовлены еще в начале прошлого века, тогда как новым едва исполнилось несколько лет. Боевики пользовались автоматами и винтовками разных типов, а также охотничьими ружьями. Мало того, среди экспонатов присутствуют пневматические винтовки, использовавшиеся для тренировки. Не обошлось и без пулеметов нескольких моделей – как пехотных, так и демонтированных с бронетехники.
Особо стоит отметить целый набор автоматических винтовок европейского производства – едва ли весь спектр подобного оружия, выпускавшегося в середине прошлого века. Примечательно и иронично на выставке трофеев выглядела винтовка FN FAL. «Правая рука свободного мира» попала явно не в те руки. Впрочем, теперь она поменяла хозяев и принадлежит хорошим людям.
Вооруженные формирования, даже получающие помощь из-за границы, далеко не всегда могут рассчитывать на своевременные поставки желаемых изделий, и это заставляет их изготавливать оружие самостоятельно. Среди прочих экспонатов особый интерес представляла кустарная 23-мм «антиматериальная» винтовка, изготовленная из ствола поврежденной серийной автоматической пушки. Однозарядное чудовище пришлось разместить рядом с минометами. Впрочем, и на их фоне оно не выглядело компактным. Также категорию самоделок на выставке представлял ручной гранатомет сомнительного вида и столь же специфической конструкции.
Кустарный характер имеет и ремонт имеющихся на вооружении образцов. Боевикам приходилось чинить поломанное оружие с применением подручных материалов. В ход шли деревянные бруски, металлические и пластиковые хомуты из ближайшей мастерской и т.д. Ремонтники-кустари не обошли своим вниманием даже клейкую ленту.
Любопытно, что боевики использовали не только огнестрельное оружие. Так, Минобороны показало набор клинков, ранее использовавшихся в составе некоего холодного оружия. Бывшие хозяева не поленились отполировать клинки и нанести на них гравировку арабской вязью. Украшенные сабли вместе с другим оружием достались правительственным войскам и российским специалистам в качестве трофеев.
По очевидным причинам, небольшая передвижная выставка не может раскрыть все вопросы вооружения боевиков в Сирии, но и представленные образцы оставляют вполне определенное впечатление. В распоряжении террористических организаций, не имеющих доступа к полноценным поставкам военной продукции, имелся широкий спектр вооружений. Теперь солидная часть этих арсеналов лежит на складах правительственных войск или участвует в выставках российского министерства обороны.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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