Универсальный автомат Васильева: оружие для большой войны
Статья Андрея Васильева "Стрелковый комплекс пуля-патрон-оружие" привлекла мое внимание новизной предложения, неплохой проработкой концепта, ну и тем, что сам концепт мне понравился. И его я хотел бы рассмотреть с военно-экономической точки зрения.
Это не критика самого концепта (я заметил, что в комментариях автор статьи имеет склонность к излишне категоричным суждениям; впрочем понятную, поскольку у нас конструктивная критика, развивающая чью-то идею, вообще большая редкость), а, скорее, размышления на тему того, как такое оружие сделать массовым, пригодным для вооружения большой армии численностью в 5-6 млн. человек, а также обеспечить подобным оружием мобилизационный контингент, разумеется, с достаточным количеством патронов. Я не раз уже говорил, повторю еще, что стрелковое оружие одним концом связано с тактикой пехотного боя, а другим концом с промышленным производством самого оружия и патронов к нему.
Хорошее стрелковое оружие должно иметь не только превосходные характеристики, но и быть пригодным к массовому производству. Второе не менее важно, чем первое, ибо опыт больших войн учит, что нехватка стрелкового оружия может вынудить перейти к оружию весьма посредственных характеристик и невысокой надежности, если его можно быстро и дешево произвести в потребных количествах. Британский STEN — хрестоматийный тому пример.
Сам Васильев именует предлагаемый им образец винтовкой VAR, но я для простоты дальнейшего обозначения буду условно называть его "универсальным автоматом Васильева" (УАВ). Вероятно, VAR расшифровывается как Vasilyev's Automatic Rifle. Если это так, то мое обозначение получается аналогичным по смыслу. Просто не хочется всякий раз переключать раскладку клавиатуры.
Что мне в нем нравится?
Что мне понравилось в универсальном автомате Васильева, если рассматривать его со специфической военно-экономической точки зрения?
Во-первых, универсальность. УАВ, насколько можно судить, может выступать в роли штурмовой винтовки, легкого ручного пулемета, марксманской винтовки, то есть выполнять все те функции, которые обычно возлагаются на стрелковое оружие мотострелкового отделения. Универсальность — сильное преимущество в крупнопоточном производстве.
Во-вторых, простота и рациональность конструкции, которую видно с первого же взгляда. Детали, по первому впечатлению, не требуют особо сложной механической обработки. Такое оружие может быть, к примеру, дополнительной продукцией моторостроительного или автомобилестроительного предприятия, или же некоторые части (шатуны и кривошипы) могут изготовляться на них. Производство такого оружия может быть поделено между несколькими отраслями машиностроительной промышленности, что также создает все условия для наращивания выпуска и организации поточной сборки.
В-третьих, очень интересно предложение по части конструкции патрона с использованием алюминиевой гильзы. Вопрос о производстве большого количества патронов к стрелковому оружию, на мой взгляд, самый важный. Без достатка и избытка патронов, даже самое лучшее стрелковое оружие практически бесполезно на войне. Производство же патронов упирается в производство гильз, которое для существующих образцов стрелковых патронов сложное и многостадийное, с трудом поддающееся автоматизации и почти не имеющее резервов упрощения с целью наращивания выпуска. Гильза из композитного сплава алюминия с волокнами оксида алюминия (которые можно производить крупномасштабно; сейчас уже осваивается производство таких волокон для текстильных нужд, например, для оплетки проводов) способна решить основные проблемы производства гильз. Алюминиевые гильзы целыми партиями можно отливать в одном кокиле литьем под давлением или штамповать. Отпадают многочисленные операции по вытяжке гильзы, свойственные для нынешнего патронного производства, которые и тормозят весь процесс.
Уже это достаточное основание к тому, чтобы поддерживать дальнейшее развитие УАВ. У него еще могут быть различные "детские болезни", но уже в основе своей этот автомат годится для массового производства и большой войны.
Некоторые спорные моменты
Есть некоторые моменты в статье Васильева, которые требуют некоторой доработки с точки зрения требований военной экономики. Конечно, УАВ можно сделать в точности таким, как его видит Васильев. Однако, без адаптации к массовому выпуску тоже не обойтись.
Момент первый: вольфрамовая пуля. Васильев предлагает подкалиберную пулю из сплава ВНЖ. Этот сплав, к примеру, марки ВНЖ 3,5-1,5, содержит 95% вольфрама, 3,5% никеля и 1,5% железа. Использовать тяжелый сплав с плотностью свыше 17 граммов на кубический сантиметр для пули — идея остроумная. Сплав ВНЖ более плотный и более тяжелый, чем свинец, компактная по размерам и тяжелая коническая пуля имеет высокую кинетическую энергию.
Весь вопрос только в том, что у нас мало вольфрама. В 2012 году, к примеру, все внутреннее российское потребление металлического вольфрама составило около 704 тонн, половина из которого была импортной (при том, что вольфрамодобывающие компании в России экспортировали триоксид вольфрама, то есть, по сути, мы вывозили полуфабрикат и ввозили готовый металл). При весе пули в 1,8 граммов, сколько можно пуль из 704 тонн вольфрама? Около 430 млн. штук. Это сущие крохи и для большой войны точно не хватит.
Тырныаузский горно-обогатительный комбинат в Кабардино-Балкарии. В месторождении содержится около 50% всех российских запасов вольфрама, но сам комбинат выглядит как после бомбардировки и, конечно, не работает. Многочисленные попытки его восстановления не увенчались успехом.
К тому же в военное время основной потребитель вольфрама — это двигателестроение и производство твердых сплавов для инструментов. Обе сферы важнейшие с точки зрения военного хозяйства. Совершенно очевидно, что вольфрам, скажем, потраченный на инструменты, дает гораздо большую отдачу для военного хозяйства, чем потраченный на пулю.
Пули из тяжелого сплава вполне могут быть, но они неизбежно будут выпускаться небольшими партиями для спецназа или разведки. Для массового производства патронов к УАВ придется использовать стальную коническую пулю. На мой взгляд, потенциал для переделки есть. Пулю нужно увеличить в размерах, чтобы она была тяжелее (стальная пуля при тех же размерах, что и вольфрамовая, весит вдвое меньше — 0,78 граммов), а пластмассовый поддон для нее, соответственно, уменьшить. Думаю, что вполне может быть выработана модификация пули, представляющая собой стальной конус предложенной Васильевым конструкции, в пластиковой оболочке.
Без этой модификации пули массовому производству УАВ не быть. У нас просто нет столько вольфрама.
Момент второй: пластиковый магазин и его приемник. Он вызвал наибольшие споры в комментариях. Мне придется присоединиться к возражавшим, и сказать, что предложенная Васильевым конструкция магазина, увы, нежизнеспособна. Конечно, опытный образец или опытную партию для экспериментов можно сделать точно таким, каким его видит автор. Однако, рекомендовать в войска нельзя. Во-первых, всунуть длинный, в 61 см, магазин в столь же длинный приемник через передний торец со стороны ствола до крайности неудобно. Если держать оружие в правой руке на весу, а левой взять магазин за самый конец, то придется левую руку вытянуть, вставить магазин в загрузочное окно и еще два или три раза перехватить его, пока магазин не будет вставлен целиком. Решение абсолютно неэргономичное, а в боевых условиях еще и опасное — манипуляции с магазином дадут хороший сигнал вражеским бойцам и особенно снайперам. Во-вторых, довод Васильева, высказанный им в комментариях, что допустима перезарядка более чем за три секунды, нельзя принять вот по какой причине. Хорошо известно явление самоподавления огня, когда все подразделение перезаряжается. Оно опасно тем, что дает противнику преимущество, особенно в ближнем бою. Самоподавление огня с вышеописанной перезарядкой оружия на 8-10 секунд даст противнику возможность сблизиться на расстояние броска ручной гранаты и это решит исход боя в его пользу. В-третьих, Васильев несколько раз написал в комментариях, что такая конструкция приемника связана с тем, что пластиковый магазин надо защищать от ударов и механических нагрузок. То есть, он хрупкий, что неудивительно при его длине. В боевых условиях длинный и хрупкий магазин легко может быть сломан.
Я думаю, что Васильев прекрасно понимает недостатки своей конструкции, но защищает эстетику своего универсального автомата, который в предложенной версии действительно выглядит красиво и грозно.
Однако же эстетика не должна ухудшать характеристик автомата и делать его неудобным в использовании. Потому нам надо найти другое решение, не отступая в целом от предложенной схемы.
Первое возможное решение, высказанное в комментариях, состоит в том, чтобы вместо крепежной планки сделать в верхней части приемника прорезь под магазин. Это вполне возможно, тем более, что можно усилить стенки приемника ребрами жесткости. Правда, вставлять длинный магазин ребром в узкую прорезь не слишком удобно.
Второе возможное решение состоит в том, чтобы срезать весь приемник, оставив только переднюю часть под крепление прицельных приспособлений, так чтобы магазин вставлялся сверху свободно, как на пистолете-пулемете FN P90, с фиксацией его защелкой.
FN P90 — довольно удачный пример верхнего расположения магазина
Этот вариант мне кажется наилучшим с точки зрения эргономичности и быстроты перезарядки. Кроме того, этот вариант создает возможности для использования и других магазинов, более коротких коробчатых, а также шнековых, дисковых, вплоть до пулеметной ленты.
Эта проблема должна быть решена, поскольку без удобной и быстрой перезарядки УАВ просто не дойдет до принятия на вооружение, и хорошая идея пропадет впустую.
Если не получится найти приемлемого решения для верхнего расположения магазина (которое имеет свои веские преимущества, отмеченные Васильевым — больший запас патронов), то, на мой взгляд, вполне возможно адаптировать предложенную схему под вполне традиционный буллпап, с размещением магазина позади рукоятки и с приемным окном в нижней части приклада.
В общем, при некоторых переделках и модификациях, которые должны устранить отмеченные выше недостатки, УАВ вполне может претендовать на роль автомата для большой войны.
Это не критика самого концепта (я заметил, что в комментариях автор статьи имеет склонность к излишне категоричным суждениям; впрочем понятную, поскольку у нас конструктивная критика, развивающая чью-то идею, вообще большая редкость), а, скорее, размышления на тему того, как такое оружие сделать массовым, пригодным для вооружения большой армии численностью в 5-6 млн. человек, а также обеспечить подобным оружием мобилизационный контингент, разумеется, с достаточным количеством патронов. Я не раз уже говорил, повторю еще, что стрелковое оружие одним концом связано с тактикой пехотного боя, а другим концом с промышленным производством самого оружия и патронов к нему.
Хорошее стрелковое оружие должно иметь не только превосходные характеристики, но и быть пригодным к массовому производству. Второе не менее важно, чем первое, ибо опыт больших войн учит, что нехватка стрелкового оружия может вынудить перейти к оружию весьма посредственных характеристик и невысокой надежности, если его можно быстро и дешево произвести в потребных количествах. Британский STEN — хрестоматийный тому пример.
Сам Васильев именует предлагаемый им образец винтовкой VAR, но я для простоты дальнейшего обозначения буду условно называть его "универсальным автоматом Васильева" (УАВ). Вероятно, VAR расшифровывается как Vasilyev's Automatic Rifle. Если это так, то мое обозначение получается аналогичным по смыслу. Просто не хочется всякий раз переключать раскладку клавиатуры.
Что мне в нем нравится?
Что мне понравилось в универсальном автомате Васильева, если рассматривать его со специфической военно-экономической точки зрения?
Во-первых, универсальность. УАВ, насколько можно судить, может выступать в роли штурмовой винтовки, легкого ручного пулемета, марксманской винтовки, то есть выполнять все те функции, которые обычно возлагаются на стрелковое оружие мотострелкового отделения. Универсальность — сильное преимущество в крупнопоточном производстве.
Во-вторых, простота и рациональность конструкции, которую видно с первого же взгляда. Детали, по первому впечатлению, не требуют особо сложной механической обработки. Такое оружие может быть, к примеру, дополнительной продукцией моторостроительного или автомобилестроительного предприятия, или же некоторые части (шатуны и кривошипы) могут изготовляться на них. Производство такого оружия может быть поделено между несколькими отраслями машиностроительной промышленности, что также создает все условия для наращивания выпуска и организации поточной сборки.
В-третьих, очень интересно предложение по части конструкции патрона с использованием алюминиевой гильзы. Вопрос о производстве большого количества патронов к стрелковому оружию, на мой взгляд, самый важный. Без достатка и избытка патронов, даже самое лучшее стрелковое оружие практически бесполезно на войне. Производство же патронов упирается в производство гильз, которое для существующих образцов стрелковых патронов сложное и многостадийное, с трудом поддающееся автоматизации и почти не имеющее резервов упрощения с целью наращивания выпуска. Гильза из композитного сплава алюминия с волокнами оксида алюминия (которые можно производить крупномасштабно; сейчас уже осваивается производство таких волокон для текстильных нужд, например, для оплетки проводов) способна решить основные проблемы производства гильз. Алюминиевые гильзы целыми партиями можно отливать в одном кокиле литьем под давлением или штамповать. Отпадают многочисленные операции по вытяжке гильзы, свойственные для нынешнего патронного производства, которые и тормозят весь процесс.
Уже это достаточное основание к тому, чтобы поддерживать дальнейшее развитие УАВ. У него еще могут быть различные "детские болезни", но уже в основе своей этот автомат годится для массового производства и большой войны.
Некоторые спорные моменты
Есть некоторые моменты в статье Васильева, которые требуют некоторой доработки с точки зрения требований военной экономики. Конечно, УАВ можно сделать в точности таким, как его видит Васильев. Однако, без адаптации к массовому выпуску тоже не обойтись.
Момент первый: вольфрамовая пуля. Васильев предлагает подкалиберную пулю из сплава ВНЖ. Этот сплав, к примеру, марки ВНЖ 3,5-1,5, содержит 95% вольфрама, 3,5% никеля и 1,5% железа. Использовать тяжелый сплав с плотностью свыше 17 граммов на кубический сантиметр для пули — идея остроумная. Сплав ВНЖ более плотный и более тяжелый, чем свинец, компактная по размерам и тяжелая коническая пуля имеет высокую кинетическую энергию.
Весь вопрос только в том, что у нас мало вольфрама. В 2012 году, к примеру, все внутреннее российское потребление металлического вольфрама составило около 704 тонн, половина из которого была импортной (при том, что вольфрамодобывающие компании в России экспортировали триоксид вольфрама, то есть, по сути, мы вывозили полуфабрикат и ввозили готовый металл). При весе пули в 1,8 граммов, сколько можно пуль из 704 тонн вольфрама? Около 430 млн. штук. Это сущие крохи и для большой войны точно не хватит.
Тырныаузский горно-обогатительный комбинат в Кабардино-Балкарии. В месторождении содержится около 50% всех российских запасов вольфрама, но сам комбинат выглядит как после бомбардировки и, конечно, не работает. Многочисленные попытки его восстановления не увенчались успехом.
К тому же в военное время основной потребитель вольфрама — это двигателестроение и производство твердых сплавов для инструментов. Обе сферы важнейшие с точки зрения военного хозяйства. Совершенно очевидно, что вольфрам, скажем, потраченный на инструменты, дает гораздо большую отдачу для военного хозяйства, чем потраченный на пулю.
Пули из тяжелого сплава вполне могут быть, но они неизбежно будут выпускаться небольшими партиями для спецназа или разведки. Для массового производства патронов к УАВ придется использовать стальную коническую пулю. На мой взгляд, потенциал для переделки есть. Пулю нужно увеличить в размерах, чтобы она была тяжелее (стальная пуля при тех же размерах, что и вольфрамовая, весит вдвое меньше — 0,78 граммов), а пластмассовый поддон для нее, соответственно, уменьшить. Думаю, что вполне может быть выработана модификация пули, представляющая собой стальной конус предложенной Васильевым конструкции, в пластиковой оболочке.
Без этой модификации пули массовому производству УАВ не быть. У нас просто нет столько вольфрама.
Момент второй: пластиковый магазин и его приемник. Он вызвал наибольшие споры в комментариях. Мне придется присоединиться к возражавшим, и сказать, что предложенная Васильевым конструкция магазина, увы, нежизнеспособна. Конечно, опытный образец или опытную партию для экспериментов можно сделать точно таким, каким его видит автор. Однако, рекомендовать в войска нельзя. Во-первых, всунуть длинный, в 61 см, магазин в столь же длинный приемник через передний торец со стороны ствола до крайности неудобно. Если держать оружие в правой руке на весу, а левой взять магазин за самый конец, то придется левую руку вытянуть, вставить магазин в загрузочное окно и еще два или три раза перехватить его, пока магазин не будет вставлен целиком. Решение абсолютно неэргономичное, а в боевых условиях еще и опасное — манипуляции с магазином дадут хороший сигнал вражеским бойцам и особенно снайперам. Во-вторых, довод Васильева, высказанный им в комментариях, что допустима перезарядка более чем за три секунды, нельзя принять вот по какой причине. Хорошо известно явление самоподавления огня, когда все подразделение перезаряжается. Оно опасно тем, что дает противнику преимущество, особенно в ближнем бою. Самоподавление огня с вышеописанной перезарядкой оружия на 8-10 секунд даст противнику возможность сблизиться на расстояние броска ручной гранаты и это решит исход боя в его пользу. В-третьих, Васильев несколько раз написал в комментариях, что такая конструкция приемника связана с тем, что пластиковый магазин надо защищать от ударов и механических нагрузок. То есть, он хрупкий, что неудивительно при его длине. В боевых условиях длинный и хрупкий магазин легко может быть сломан.
Я думаю, что Васильев прекрасно понимает недостатки своей конструкции, но защищает эстетику своего универсального автомата, который в предложенной версии действительно выглядит красиво и грозно.
Однако же эстетика не должна ухудшать характеристик автомата и делать его неудобным в использовании. Потому нам надо найти другое решение, не отступая в целом от предложенной схемы.
Первое возможное решение, высказанное в комментариях, состоит в том, чтобы вместо крепежной планки сделать в верхней части приемника прорезь под магазин. Это вполне возможно, тем более, что можно усилить стенки приемника ребрами жесткости. Правда, вставлять длинный магазин ребром в узкую прорезь не слишком удобно.
Второе возможное решение состоит в том, чтобы срезать весь приемник, оставив только переднюю часть под крепление прицельных приспособлений, так чтобы магазин вставлялся сверху свободно, как на пистолете-пулемете FN P90, с фиксацией его защелкой.
FN P90 — довольно удачный пример верхнего расположения магазина
Этот вариант мне кажется наилучшим с точки зрения эргономичности и быстроты перезарядки. Кроме того, этот вариант создает возможности для использования и других магазинов, более коротких коробчатых, а также шнековых, дисковых, вплоть до пулеметной ленты.
Эта проблема должна быть решена, поскольку без удобной и быстрой перезарядки УАВ просто не дойдет до принятия на вооружение, и хорошая идея пропадет впустую.
Если не получится найти приемлемого решения для верхнего расположения магазина (которое имеет свои веские преимущества, отмеченные Васильевым — больший запас патронов), то, на мой взгляд, вполне возможно адаптировать предложенную схему под вполне традиционный буллпап, с размещением магазина позади рукоятки и с приемным окном в нижней части приклада.
В общем, при некоторых переделках и модификациях, которые должны устранить отмеченные выше недостатки, УАВ вполне может претендовать на роль автомата для большой войны.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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