Синяя борода из Гамбе. Часть 2
В условиях Первой мировой войны люди часто пропадали без везти. А у полиции и так забот хватало, к тому же далеко не всегда родственники исчезнувших обращались к стражам порядка за помощью. Этим обстоятельством и воспользовался Ландрю. Он при помощи объявлений в газетах знакомился с одинокими состоятельными женщинами. «Обрабатывал» их, а затем убивал, устраняя следы своих преступлений. Выйти на него полиции удалось случайно. Мадам Лакост — родственница одной из пропавших — неожиданно встретила Анри.
Разматывая кровавый клубок
Казалось бы, кости и кости, чего тут такого? Но криминалисты заинтересовались собачьими останками. Поскольку зацепки появлялись в разных местах, было решено прощупать этот след. Опрос жителей Вернулле оказался более продуктивным, чем населения Гамбе. Дело в том, что Ландрю в этом городе бывал гораздо чаще и снимал там поместье с осени 1914 года до весны 1917. Рыжебородого мужчину с большой лысиной запомнили. Соседи вспомнили, что примерно летом 1915 года Анри впервые приехал в Вернулле с некой немолодой, но изящной и красивой дамой, которая говорила по-французски с акцентом. Первое время они посещали поместье короткими наездами, но затем обосновались здесь по-серьезному. Соседи помнили тот день, когда дама приехала к бородачу с большими чемоданами и парой небольших собачек. Таких совпадений не бывает. Стало ясно, что скелеты, найденные во время «земельных работ», принадлежат тем самым животным. Не вызывала сомнений и трагическая судьба женщины. Затем полицейским удалось установить, что та дама носила фамилию Лаборде. Она являлась весьма состоятельной, поскольку вместе с мужем владела несколькими гостиницами, одна из которых находилась аж в Аргентине. Но когда мужа не стало, мадам Лаборде продала бизнес и перебралась во Францию. Здесь она познакомилась с Диардом, благодаря все тем же объявлениям в газетах. Их роман развивался стремительно, дело шло к свадьбе, но… однажды женщина просто растворилась, словно ее никогда и не было.
Соответственно по отделениям полиции были разосланы ориентировки на мадам Лаборде. Понятно, что шансов отыскать ее живой практически не было, но попробовать-то стоило. А пока шли следственные мероприятия, касавшиеся поместья в Вернулле, полицейские принялись перекапывать участок возле дома в Гамбе. Заодно и почти полностью разобрали постройки, надеясь отыскать хоть какой-нибудь след. Но этот путь привел их в тупик. По факту, полицейским нечего было предъявить Ландрю. И задержанный это прекрасно понимал, поэтому продолжал играть в молчанку со стражами порядка. Но, что интересно, стоило завести разговор на какую-либо другую тему, не касавшуюся исчезнувших женщин, Анри мгновенно включался. Он «задвигал» мудреные фразы, касавшиеся нравственности и морали. Но стоило задать вопрос о женщинах, Ландрю тут же замолкал. Однажды он попросил принести ему в камеру карандаши и бумагу, мол, захотелось заняться творчеством. И вечерами Анри рисовал и что-то напевал себе под нос. Вообще, он выглядел вполне спокойным и уверенным. Казалось, тот факт, что он находится под следствием в тюрьме, мужчину совершенно не беспокоил.
А полицейские продолжали изучать содержимое коробок. И случайно одному из стражей порядка попался лист, на котором были написаны фамилии: «Кюше, А.Кюше, Резиль, Крозатье, Гавр, Бюиссон, Колломб… ». Тот список продолжался и дальше. Полицейские точно знали, что мать и сын Кюше пропали без вести, как и Бюиссон. Получалось, что на бумаге были написаны фамилии жертв Ландрю. Раньше времени самому Анри решили об этом не говорить. Вместо этого стражи порядка попытались найти хотя бы одну упомянутую женщину. И, конечно, все они оказались пропавшими без вести. Удалось сделать и еще одно открытие: все дамы были в возрасте и обладали финансовыми накоплениями. Из списка выбивались лишь Андре Кюше, да некая молодая Эндри Бабелай. И если парня преступник убрал как лишнего свидетеля, то с Бабелай было не все так просто. Подняв архивные документы, стражам порядка удалось установить, что она являлась нищенкой, которая занималась бродяжничеством, а на жизнь зарабатывала попрошайничеством. Появился вполне логичный вопрос: почему и ее убил расчетливый преступник? Например, смерть мадам Жаумэ была понятна — женщина владела солидным состоянием, являлась акционером нескольких крупных фирм. А что можно было взять с бродяжки, которая, скорее всего, еще занималась проституцией? Но прежде чем заняться этой историей, полицейские приступили к поиску Луизы Жаумэ. Ведь именно она являлась самой обеспеченной из списка Ландрю.
Вскоре удалось выяснить, что все ее состояние исчезло осенью 1917 года. В сентябре в банк пришел бородатый мужчина с лысиной и представился доверенным лицом мадам Жаумэ. Поговорив с работником компании, он сообщил, что женщина попала в щекотливую ситуацию и ей необходимо «спрятать» лишние банковские счета. Поэтому он попросил перевести средства на новый объединенный счет. Поскольку подобные ситуации происходили довольно часто, у банковского клерка не возникло подозрений. И в короткий срок деньги ушли по указанным реквизитам. А с того счета их быстро сняли. Больше ни мадам Жаумэ, ни бородатого мужчину в банке не видели. Но когда полицейские показали клеркам фотографию Ландрю, они его опознали, заявив, что это он представился «доверенным лицом».
Еще большее удивление полицейских вызвала история мадам Меркадье. Тереза была довольно известной женщиной, которая вращалась в высших кругах. По факту, она являлась «дорогой проституткой». Ее клиентами были обеспеченные люди. Например, дипломаты, банкиры, предприниматели. Удалось установить, что периодически она посещала Лондон по приглашению «сильных мира сего». В общем, жизнь у нее складывалась весьма успешно. Денег и поклонников хватало – эдакая Нана из одноименного романа Эмиля Золя. Тем удивительней был факт того, что она каким-то образом попала в ловушку Ландрю. Зачем ей знакомиться с мужчиной через объявление в газете? Но ларчик, как известно, просто открывался. Через знакомых Анри узнал, что Тереза собиралась поменять мебель в своем доме. И поскольку финансовых проблем она не испытывала, то решила приобрести антиквариат. И «очень вовремя» Тереза познакомилась с Ландрю, опытным и профессиональным оценщиком. Был ли у них роман или нет, установить не удалось. Зато полицейские выяснили, что Тереза приезжала с Анри в якобы его поместье в Гамбе. И после этого визита, как несложно догадаться, женщина буквально испарилась.
Затем удалось установить и жизненный путь Эндри Бабилай. Она перебиралась от одного города до другого пешком, следуя вдоль железнодорожных путей. В населенных пунктах проводила пару месяцев и отправлялась дальше. Во время «стоянок» Эндри просила милостыню, воровала или же занималась проституцией. Ее часто задерживали, но быстро отпускали. Как раз из полицейского протокола за март 1917 года удалось установить, что в то время она была еще жива. Каким образом судьба свела нищенку и Ландрю, выяснить не удалось. Полицейские предположили, что девушка стала невольной свидетельницей преступления, поэтому Анри предпочел от нее избавиться и занести в свой список.
Но всех этих улик было недостаточно для обвинения Ландрю. Мало ли, что написано на бумаге? Да и объяснить исчезновение женщин было просто — они просто уехали в другую страну. Ведь в то время все шла война, а дамы были обеспеченными и могли позволить себе длительный «курорт». Что мешало той же мадам Лаборде вернуться в Аргентину и спокойно попивать вино на пляже? Поэтому от полиции требовалось найти неопровержимые доказательства виновности Ландрю. И стражи порядка сделали запрос в пограничную службу. Они передали имена и фамилии пропавших женщин, попросив выяснить, пересекали ли они границу Франции. Пограничники, конечно, пошли на встречу и оказали содействие в расследовании. Им пришлось проделать гигантскую работу — прошерстить архив с 1914 по 1918 годы. Быстрого результата никто не ждал. Поэтому, пока пограничники изучали бумаги, полицейские продолжали заминаться своей работой. Забегая вперед, скажу, что на проверку документов ушло немногим меньше года. И, конечно, ни одна женщина из списка официально не покидала территорию Франции. Отрицательный результат, как известно, тоже результат. Последние сомнения рассеялись, все женщины, которые побывали в поместьях Гамбе и Вернулле, давно уже мертвы. Но где тела?
Была выдвинута версия, что Ландрю избавлялся от трупов при помощи щелочи или кислоты. Мол, он их в буквальном смысле растворял. Но даже приблизительные подсчеты показали — на то, чтобы это провернуть Анри потребовалось бы несколько сотен килограммов химикатов. И этого бы хватило на ликвидацию одиннадцати тел (именно столько женщин по самым минимальным подсчетам убил Ландрю). Где-либо похитить необходимые химикаты в таком количестве Ландрю просто не мог. Единственный путь — попытаться приобрести легально. Поэтому пришлось проверить и эту версию. Но сделать это было не так просто. Поскольку из-за войны химическая промышленность во Франции резко активизировалась. Но, несмотря на потраченные время и усилия, ничего конкретного узнать не удалось. И полиции пришлось признать, что от тел Ландрю избавлялся каким-то другим способом.
Дальнейшие события
Тем временем подходил к завершению 1920 год. То есть, с момента задержания Анри прошло уже более года. Следствие до сих пор находилось в тупике. Все ниточки, которые удавалось отыскать, вскоре обрывались. Было понятно, что Ландрю совершал преступления в поместьях, расположенных в Гамбе и Вернулле. Удалось доподлинно установить, что дом в Гамбе Анри арендовал с весны 1917 до конца 1918 года. А вот здание в Вернулле он использовал раньше — с осени 1914 года по весну 1917. Полиция пришла к выводу, что в Вернулле что-то произошло, поэтому Ландрю и пришлось сменить место дислокации. Иной причины перебираться в глухомань не было. Дело в том, что дом в Вернулле являлся более респектабельным и находился в непосредственной близости от Парижа. Поскольку Анри позиционировал себя как мужчину с «достаточным доходом, серьёзный и вращающийся в хороших кругах», этот вариант явно был более выигрышным для запудривания женских мозгов. Ведь Гамбе — находился дальше от столицы и являлся куда менее престижным. Значит, была веская причина для переезда. Оставалось выяснить, что могло произойти.
Изучая дома, полиция обратила внимание на печи. В доме, расположенном в Гамбе, печь была впечатляющих размеров. Она находилась в подвале и предназначалась для отопления всего здания. Поместье в Вернулле ничем подобным похвастать не могло. В нем полицейские обнаружили лишь камин, да пару небольших печей, предназначенных для обогрева одной комнаты. И тогда появилась мысль, а что если Ландрю сжигал тела?
В поместье в Вернулле сделать это было просто невозможно. И даже если бы преступник предварительно расчленил свою жертву, это не помогло бы. Для камина и двух небольших печек это являлось невыполнимым заданием. Другое дело дом в Гамбе. Полицейские решили проверить в эту версию. Хотя, конечно, особого энтузиазма по этому поводу не испытывали. Все-таки Ландрю являлся очень хитрым человеком, способным просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.
Первым делом стражи порядка опросили соседей Ландрю в Вернулле и Гамбе. В первом случае результат был ожидаемо нулевым. Зато во втором… Люди рассказали стражам порядка, что Анри топил печь от случаю к случаю, без привязки к погодным условиям. Например, густой черный дым с неприятным запахом валил из трубы в сентябре 1917 года. Погода стояла теплая и смысл в печном отоплении отсутствовал. Тоже самое происходило еще несколько раз, вплоть до весны 1918 года. То есть, осень 1917 года — дата исчезновения Луизы Жаумэ, а весна 1918 — Анетт Паскаль, еще одной дамы из списка Ландрю.
Этот факт являлся, хотя и косвенной, но все же серьезной зацепкой. Полицейские принялись работать с удвоенной энергией. Спустя столько времени они впервые почувствовали себя охотничьими псами, сумевшим напасть на кровавый след. Стражи порядка поняли, что все это время искали не там. Они перекопали всю территорию поместья, но ни одна лопата не коснулась ямы с золой, расположенной на заднем дворе. Никто не додумался до этого момента искать в ней.
Весной 1921 года несколько полицейских вновь приехали в Гамбе. Они были вооружены не только привычными лопатами, но и ситом. С его помощью они собирались просеивать содержимое ямы. И их колоссальные труды оказались не напрасными. Полицейские сумели обнаружить кости, зубы, коронки, а также пуговицы. Экспертиза показала, что кости и зубы являлись человеческими. Ландрю сжигал своих жертв! Находки стали прямым доказательством его преступлений. Располагая столь весомыми уликами, можно было всерьез надавить на Анри и, тем самым, заставить его во всем признаться.
Но, вопреки ожиданиям полицейских, Ландрю решил держаться до последнего. Правда, по большом счету, это уже никакой определяющей роли не играло. Следствие и без него сумело восстановить жуткую картину преступлений Анри. Освободившись из тюрьмы, Ландрю пришел к выводу, что еще одну «отсидку» он не вынесет. Поэтому преступник решил действовать другим путем. Его арестовывали из-за свидетелей, которых он оставлял в живых. А раз так, необходимо было их устранять. Нет человека, нет проблем. Причем просто убивать — было слишком рискованно. Ландрю придумал идеальный план. Жертвы должны тихо и незаметно исчезать. Войти в доверие к женщине, запудрить мозги ее родственникам, а потом устроить переезд в «семейное гнездышко» - вот основные пункты плана Анри. А если бы исчезновение раскрылось слишком рано, у него был заготовлен маневр — заявить, что семейной жизни не получилось, мол, не сошлись характерами. Женщина ушла и где она сейчас, он и сам не знает.
Точно было установлено, что Анри в поместье, расположенном в Вернулле, расправился с мадам Кюше и ее сыном Андре, мадам Лаборде и еще несколькими женщинами. Точное количество жертв установить так и не удалось. Поскольку тела он не сжигал, а избавлялся от них каким-то другим способом. А после убийства бродяжки Бабелай, Ландрю сменил место дислокации. Видимо, он посчитал, что данное преступление может погубить его. Таким образом убийца оказался в Гамбе. Поместье «Эрмитаж» с большой печью являлось идеальным.
Поскольку Анри являлся педантичным человеком, он вел записи, касавшиеся своих жертв. Вряд ли он тогда мог представить, что полиция заинтересуется содержимым его блокнота. А если и заглянет туда, то ничего не поймет. Но такая самоуверенность и подвела убийцу. Он записывал в блокнот буквально все. Начиная от трат на билеты до циничных фраз, например: «Мне - туда и обратно, Аннетт — туда».
Обнаружили полицейские и запись, в которой Анри сообщил о продаже мебели, которую в поместье в Вернулле привезла мадам Лаборде.
На всякий случай, полицейские обратились ко всем женщинам из списка Ландрю через газету. Они просили связаться со стражами порядка и рассказать о знакомстве с бородатым мужчиной. Но, конечно, никакой реакции не последовало. И «Дело Ландрю» было отправлено в суд.
***
Удивительно, но Анри слишком поздно понял, что его песенка, как говорится, спета. Но до последнего не верил, что полиции удастся доказать его вину. Поэтому даже не старался выдать себя за умалишенного человека. Во время психиатрического обследования, которому мужчина подвергся еще в начале следствия, он гордо заявил, что «не считает себя больным человеком и если его все же признают таковым, то он оспорит это заключение». Возможно, в 1921 году, когда началось слушание, он пожалел о той ошибке. Но исправить уже ничего не мог. Он, словно ломанный патефон, повторял одни и те же фразы: «Если я убийца, то покажите тела убитых мною людей!» и «Мне нет дела до исчезновения женщин!».
Не мог он и объяснить тот факт, что женщины, с которыми он сближался, вскоре исчезали. А на вопрос об интимных отношениях заявил: «Я воспитанный человек и ничего не скажу о своих отношениях с упомянутой женщиной. Если Вас интересуют упомянутые обстоятельства, Вам следует отыскать даму и получить ее разрешение на их публичное обсуждение».
В общем, линия защиты у Ландрю отсутствовала. Он пытался как-то оправдываться, но выходило это у него глупо и неубедительно. Улики, которые с таким трудом добыли полицейские, своей тяжестью буквально раздавили преступника. И впоследствии (а сам суд длился немногим меньше месяца) Анри лишь сокрушенно вздыхал, картинно закатывал глаза и бормотал: «Я не имею ничего, что хотел бы сказать…»
Так что, нет ничего удивительного в том, что его признали виновным в убийстве как минимум одиннадцати женщин (следствие было уверено, что на самом деле количество трупов куда больше — около трехсот, но доказать это не смогли). Новость о гильотине Ландрю воспринял спокойно, даже буднично. Видимо, он уже смирился с неизбежной расплатой. Правда, апелляцию Анри все же подал. Но ее очень быстро отклонили. Была у него и еще одна возможность избежать гильотины — попросить о помиловании президента страны. За эту соломинку, чаще всего, пытались ухватиться женщины, приговоренные к высшей мере наказания. И иногда президент их спасал, проявляя гуманизм. Но Ландрю не стал даже пытаться, понимая, что за такие преступления ему не миновать гильотины.
Ожидая казни, Анри рисовал в камере, предназначенной для смертников. Он отказался от соседа (подставной заключенный, который должен был развлекать приговоренного к высшей мере, чтобы скрасить его последние дни), объяснив желанием побыть в одиночестве. Он создавал картины, которые (к большому сожалению для полицейских) никоим образом не относились к его преступной деятельности.
Ландрю казнили двадцать пятого февраля 1922 года. Перед смертью ему по традиции предложили выпить стакан рома и выкурить сигарету, на что Анри ответил: «Вы же знаете, что я никогда не был ни алкашом, ни курильщиком… И потом, это вредно для здоровья».
Кстати, голова Синей бороды из Гамбе сейчас является одним из экспонатов в Музее смерти, находящемся в Голливуде.
Разматывая кровавый клубок
Казалось бы, кости и кости, чего тут такого? Но криминалисты заинтересовались собачьими останками. Поскольку зацепки появлялись в разных местах, было решено прощупать этот след. Опрос жителей Вернулле оказался более продуктивным, чем населения Гамбе. Дело в том, что Ландрю в этом городе бывал гораздо чаще и снимал там поместье с осени 1914 года до весны 1917. Рыжебородого мужчину с большой лысиной запомнили. Соседи вспомнили, что примерно летом 1915 года Анри впервые приехал в Вернулле с некой немолодой, но изящной и красивой дамой, которая говорила по-французски с акцентом. Первое время они посещали поместье короткими наездами, но затем обосновались здесь по-серьезному. Соседи помнили тот день, когда дама приехала к бородачу с большими чемоданами и парой небольших собачек. Таких совпадений не бывает. Стало ясно, что скелеты, найденные во время «земельных работ», принадлежат тем самым животным. Не вызывала сомнений и трагическая судьба женщины. Затем полицейским удалось установить, что та дама носила фамилию Лаборде. Она являлась весьма состоятельной, поскольку вместе с мужем владела несколькими гостиницами, одна из которых находилась аж в Аргентине. Но когда мужа не стало, мадам Лаборде продала бизнес и перебралась во Францию. Здесь она познакомилась с Диардом, благодаря все тем же объявлениям в газетах. Их роман развивался стремительно, дело шло к свадьбе, но… однажды женщина просто растворилась, словно ее никогда и не было.
Соответственно по отделениям полиции были разосланы ориентировки на мадам Лаборде. Понятно, что шансов отыскать ее живой практически не было, но попробовать-то стоило. А пока шли следственные мероприятия, касавшиеся поместья в Вернулле, полицейские принялись перекапывать участок возле дома в Гамбе. Заодно и почти полностью разобрали постройки, надеясь отыскать хоть какой-нибудь след. Но этот путь привел их в тупик. По факту, полицейским нечего было предъявить Ландрю. И задержанный это прекрасно понимал, поэтому продолжал играть в молчанку со стражами порядка. Но, что интересно, стоило завести разговор на какую-либо другую тему, не касавшуюся исчезнувших женщин, Анри мгновенно включался. Он «задвигал» мудреные фразы, касавшиеся нравственности и морали. Но стоило задать вопрос о женщинах, Ландрю тут же замолкал. Однажды он попросил принести ему в камеру карандаши и бумагу, мол, захотелось заняться творчеством. И вечерами Анри рисовал и что-то напевал себе под нос. Вообще, он выглядел вполне спокойным и уверенным. Казалось, тот факт, что он находится под следствием в тюрьме, мужчину совершенно не беспокоил.
А полицейские продолжали изучать содержимое коробок. И случайно одному из стражей порядка попался лист, на котором были написаны фамилии: «Кюше, А.Кюше, Резиль, Крозатье, Гавр, Бюиссон, Колломб… ». Тот список продолжался и дальше. Полицейские точно знали, что мать и сын Кюше пропали без вести, как и Бюиссон. Получалось, что на бумаге были написаны фамилии жертв Ландрю. Раньше времени самому Анри решили об этом не говорить. Вместо этого стражи порядка попытались найти хотя бы одну упомянутую женщину. И, конечно, все они оказались пропавшими без вести. Удалось сделать и еще одно открытие: все дамы были в возрасте и обладали финансовыми накоплениями. Из списка выбивались лишь Андре Кюше, да некая молодая Эндри Бабелай. И если парня преступник убрал как лишнего свидетеля, то с Бабелай было не все так просто. Подняв архивные документы, стражам порядка удалось установить, что она являлась нищенкой, которая занималась бродяжничеством, а на жизнь зарабатывала попрошайничеством. Появился вполне логичный вопрос: почему и ее убил расчетливый преступник? Например, смерть мадам Жаумэ была понятна — женщина владела солидным состоянием, являлась акционером нескольких крупных фирм. А что можно было взять с бродяжки, которая, скорее всего, еще занималась проституцией? Но прежде чем заняться этой историей, полицейские приступили к поиску Луизы Жаумэ. Ведь именно она являлась самой обеспеченной из списка Ландрю.
Вскоре удалось выяснить, что все ее состояние исчезло осенью 1917 года. В сентябре в банк пришел бородатый мужчина с лысиной и представился доверенным лицом мадам Жаумэ. Поговорив с работником компании, он сообщил, что женщина попала в щекотливую ситуацию и ей необходимо «спрятать» лишние банковские счета. Поэтому он попросил перевести средства на новый объединенный счет. Поскольку подобные ситуации происходили довольно часто, у банковского клерка не возникло подозрений. И в короткий срок деньги ушли по указанным реквизитам. А с того счета их быстро сняли. Больше ни мадам Жаумэ, ни бородатого мужчину в банке не видели. Но когда полицейские показали клеркам фотографию Ландрю, они его опознали, заявив, что это он представился «доверенным лицом».
Еще большее удивление полицейских вызвала история мадам Меркадье. Тереза была довольно известной женщиной, которая вращалась в высших кругах. По факту, она являлась «дорогой проституткой». Ее клиентами были обеспеченные люди. Например, дипломаты, банкиры, предприниматели. Удалось установить, что периодически она посещала Лондон по приглашению «сильных мира сего». В общем, жизнь у нее складывалась весьма успешно. Денег и поклонников хватало – эдакая Нана из одноименного романа Эмиля Золя. Тем удивительней был факт того, что она каким-то образом попала в ловушку Ландрю. Зачем ей знакомиться с мужчиной через объявление в газете? Но ларчик, как известно, просто открывался. Через знакомых Анри узнал, что Тереза собиралась поменять мебель в своем доме. И поскольку финансовых проблем она не испытывала, то решила приобрести антиквариат. И «очень вовремя» Тереза познакомилась с Ландрю, опытным и профессиональным оценщиком. Был ли у них роман или нет, установить не удалось. Зато полицейские выяснили, что Тереза приезжала с Анри в якобы его поместье в Гамбе. И после этого визита, как несложно догадаться, женщина буквально испарилась.
Затем удалось установить и жизненный путь Эндри Бабилай. Она перебиралась от одного города до другого пешком, следуя вдоль железнодорожных путей. В населенных пунктах проводила пару месяцев и отправлялась дальше. Во время «стоянок» Эндри просила милостыню, воровала или же занималась проституцией. Ее часто задерживали, но быстро отпускали. Как раз из полицейского протокола за март 1917 года удалось установить, что в то время она была еще жива. Каким образом судьба свела нищенку и Ландрю, выяснить не удалось. Полицейские предположили, что девушка стала невольной свидетельницей преступления, поэтому Анри предпочел от нее избавиться и занести в свой список.
Но всех этих улик было недостаточно для обвинения Ландрю. Мало ли, что написано на бумаге? Да и объяснить исчезновение женщин было просто — они просто уехали в другую страну. Ведь в то время все шла война, а дамы были обеспеченными и могли позволить себе длительный «курорт». Что мешало той же мадам Лаборде вернуться в Аргентину и спокойно попивать вино на пляже? Поэтому от полиции требовалось найти неопровержимые доказательства виновности Ландрю. И стражи порядка сделали запрос в пограничную службу. Они передали имена и фамилии пропавших женщин, попросив выяснить, пересекали ли они границу Франции. Пограничники, конечно, пошли на встречу и оказали содействие в расследовании. Им пришлось проделать гигантскую работу — прошерстить архив с 1914 по 1918 годы. Быстрого результата никто не ждал. Поэтому, пока пограничники изучали бумаги, полицейские продолжали заминаться своей работой. Забегая вперед, скажу, что на проверку документов ушло немногим меньше года. И, конечно, ни одна женщина из списка официально не покидала территорию Франции. Отрицательный результат, как известно, тоже результат. Последние сомнения рассеялись, все женщины, которые побывали в поместьях Гамбе и Вернулле, давно уже мертвы. Но где тела?
Была выдвинута версия, что Ландрю избавлялся от трупов при помощи щелочи или кислоты. Мол, он их в буквальном смысле растворял. Но даже приблизительные подсчеты показали — на то, чтобы это провернуть Анри потребовалось бы несколько сотен килограммов химикатов. И этого бы хватило на ликвидацию одиннадцати тел (именно столько женщин по самым минимальным подсчетам убил Ландрю). Где-либо похитить необходимые химикаты в таком количестве Ландрю просто не мог. Единственный путь — попытаться приобрести легально. Поэтому пришлось проверить и эту версию. Но сделать это было не так просто. Поскольку из-за войны химическая промышленность во Франции резко активизировалась. Но, несмотря на потраченные время и усилия, ничего конкретного узнать не удалось. И полиции пришлось признать, что от тел Ландрю избавлялся каким-то другим способом.
Дальнейшие события
Тем временем подходил к завершению 1920 год. То есть, с момента задержания Анри прошло уже более года. Следствие до сих пор находилось в тупике. Все ниточки, которые удавалось отыскать, вскоре обрывались. Было понятно, что Ландрю совершал преступления в поместьях, расположенных в Гамбе и Вернулле. Удалось доподлинно установить, что дом в Гамбе Анри арендовал с весны 1917 до конца 1918 года. А вот здание в Вернулле он использовал раньше — с осени 1914 года по весну 1917. Полиция пришла к выводу, что в Вернулле что-то произошло, поэтому Ландрю и пришлось сменить место дислокации. Иной причины перебираться в глухомань не было. Дело в том, что дом в Вернулле являлся более респектабельным и находился в непосредственной близости от Парижа. Поскольку Анри позиционировал себя как мужчину с «достаточным доходом, серьёзный и вращающийся в хороших кругах», этот вариант явно был более выигрышным для запудривания женских мозгов. Ведь Гамбе — находился дальше от столицы и являлся куда менее престижным. Значит, была веская причина для переезда. Оставалось выяснить, что могло произойти.
Изучая дома, полиция обратила внимание на печи. В доме, расположенном в Гамбе, печь была впечатляющих размеров. Она находилась в подвале и предназначалась для отопления всего здания. Поместье в Вернулле ничем подобным похвастать не могло. В нем полицейские обнаружили лишь камин, да пару небольших печей, предназначенных для обогрева одной комнаты. И тогда появилась мысль, а что если Ландрю сжигал тела?
В поместье в Вернулле сделать это было просто невозможно. И даже если бы преступник предварительно расчленил свою жертву, это не помогло бы. Для камина и двух небольших печек это являлось невыполнимым заданием. Другое дело дом в Гамбе. Полицейские решили проверить в эту версию. Хотя, конечно, особого энтузиазма по этому поводу не испытывали. Все-таки Ландрю являлся очень хитрым человеком, способным просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.
Первым делом стражи порядка опросили соседей Ландрю в Вернулле и Гамбе. В первом случае результат был ожидаемо нулевым. Зато во втором… Люди рассказали стражам порядка, что Анри топил печь от случаю к случаю, без привязки к погодным условиям. Например, густой черный дым с неприятным запахом валил из трубы в сентябре 1917 года. Погода стояла теплая и смысл в печном отоплении отсутствовал. Тоже самое происходило еще несколько раз, вплоть до весны 1918 года. То есть, осень 1917 года — дата исчезновения Луизы Жаумэ, а весна 1918 — Анетт Паскаль, еще одной дамы из списка Ландрю.
Этот факт являлся, хотя и косвенной, но все же серьезной зацепкой. Полицейские принялись работать с удвоенной энергией. Спустя столько времени они впервые почувствовали себя охотничьими псами, сумевшим напасть на кровавый след. Стражи порядка поняли, что все это время искали не там. Они перекопали всю территорию поместья, но ни одна лопата не коснулась ямы с золой, расположенной на заднем дворе. Никто не додумался до этого момента искать в ней.
Весной 1921 года несколько полицейских вновь приехали в Гамбе. Они были вооружены не только привычными лопатами, но и ситом. С его помощью они собирались просеивать содержимое ямы. И их колоссальные труды оказались не напрасными. Полицейские сумели обнаружить кости, зубы, коронки, а также пуговицы. Экспертиза показала, что кости и зубы являлись человеческими. Ландрю сжигал своих жертв! Находки стали прямым доказательством его преступлений. Располагая столь весомыми уликами, можно было всерьез надавить на Анри и, тем самым, заставить его во всем признаться.
Но, вопреки ожиданиям полицейских, Ландрю решил держаться до последнего. Правда, по большом счету, это уже никакой определяющей роли не играло. Следствие и без него сумело восстановить жуткую картину преступлений Анри. Освободившись из тюрьмы, Ландрю пришел к выводу, что еще одну «отсидку» он не вынесет. Поэтому преступник решил действовать другим путем. Его арестовывали из-за свидетелей, которых он оставлял в живых. А раз так, необходимо было их устранять. Нет человека, нет проблем. Причем просто убивать — было слишком рискованно. Ландрю придумал идеальный план. Жертвы должны тихо и незаметно исчезать. Войти в доверие к женщине, запудрить мозги ее родственникам, а потом устроить переезд в «семейное гнездышко» - вот основные пункты плана Анри. А если бы исчезновение раскрылось слишком рано, у него был заготовлен маневр — заявить, что семейной жизни не получилось, мол, не сошлись характерами. Женщина ушла и где она сейчас, он и сам не знает.
Точно было установлено, что Анри в поместье, расположенном в Вернулле, расправился с мадам Кюше и ее сыном Андре, мадам Лаборде и еще несколькими женщинами. Точное количество жертв установить так и не удалось. Поскольку тела он не сжигал, а избавлялся от них каким-то другим способом. А после убийства бродяжки Бабелай, Ландрю сменил место дислокации. Видимо, он посчитал, что данное преступление может погубить его. Таким образом убийца оказался в Гамбе. Поместье «Эрмитаж» с большой печью являлось идеальным.
Поскольку Анри являлся педантичным человеком, он вел записи, касавшиеся своих жертв. Вряд ли он тогда мог представить, что полиция заинтересуется содержимым его блокнота. А если и заглянет туда, то ничего не поймет. Но такая самоуверенность и подвела убийцу. Он записывал в блокнот буквально все. Начиная от трат на билеты до циничных фраз, например: «Мне - туда и обратно, Аннетт — туда».
Обнаружили полицейские и запись, в которой Анри сообщил о продаже мебели, которую в поместье в Вернулле привезла мадам Лаборде.
На всякий случай, полицейские обратились ко всем женщинам из списка Ландрю через газету. Они просили связаться со стражами порядка и рассказать о знакомстве с бородатым мужчиной. Но, конечно, никакой реакции не последовало. И «Дело Ландрю» было отправлено в суд.
***
Удивительно, но Анри слишком поздно понял, что его песенка, как говорится, спета. Но до последнего не верил, что полиции удастся доказать его вину. Поэтому даже не старался выдать себя за умалишенного человека. Во время психиатрического обследования, которому мужчина подвергся еще в начале следствия, он гордо заявил, что «не считает себя больным человеком и если его все же признают таковым, то он оспорит это заключение». Возможно, в 1921 году, когда началось слушание, он пожалел о той ошибке. Но исправить уже ничего не мог. Он, словно ломанный патефон, повторял одни и те же фразы: «Если я убийца, то покажите тела убитых мною людей!» и «Мне нет дела до исчезновения женщин!».
Не мог он и объяснить тот факт, что женщины, с которыми он сближался, вскоре исчезали. А на вопрос об интимных отношениях заявил: «Я воспитанный человек и ничего не скажу о своих отношениях с упомянутой женщиной. Если Вас интересуют упомянутые обстоятельства, Вам следует отыскать даму и получить ее разрешение на их публичное обсуждение».
В общем, линия защиты у Ландрю отсутствовала. Он пытался как-то оправдываться, но выходило это у него глупо и неубедительно. Улики, которые с таким трудом добыли полицейские, своей тяжестью буквально раздавили преступника. И впоследствии (а сам суд длился немногим меньше месяца) Анри лишь сокрушенно вздыхал, картинно закатывал глаза и бормотал: «Я не имею ничего, что хотел бы сказать…»
Так что, нет ничего удивительного в том, что его признали виновным в убийстве как минимум одиннадцати женщин (следствие было уверено, что на самом деле количество трупов куда больше — около трехсот, но доказать это не смогли). Новость о гильотине Ландрю воспринял спокойно, даже буднично. Видимо, он уже смирился с неизбежной расплатой. Правда, апелляцию Анри все же подал. Но ее очень быстро отклонили. Была у него и еще одна возможность избежать гильотины — попросить о помиловании президента страны. За эту соломинку, чаще всего, пытались ухватиться женщины, приговоренные к высшей мере наказания. И иногда президент их спасал, проявляя гуманизм. Но Ландрю не стал даже пытаться, понимая, что за такие преступления ему не миновать гильотины.
Ожидая казни, Анри рисовал в камере, предназначенной для смертников. Он отказался от соседа (подставной заключенный, который должен был развлекать приговоренного к высшей мере, чтобы скрасить его последние дни), объяснив желанием побыть в одиночестве. Он создавал картины, которые (к большому сожалению для полицейских) никоим образом не относились к его преступной деятельности.
Ландрю казнили двадцать пятого февраля 1922 года. Перед смертью ему по традиции предложили выпить стакан рома и выкурить сигарету, на что Анри ответил: «Вы же знаете, что я никогда не был ни алкашом, ни курильщиком… И потом, это вредно для здоровья».
Кстати, голова Синей бороды из Гамбе сейчас является одним из экспонатов в Музее смерти, находящемся в Голливуде.
- Автор:
- Павел Жуков
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