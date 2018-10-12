Старички ещё в деле. Стальные ветераны ЧФ России. Часть 2

В предыдущей части автор описал корабли в данный момент активно эксплуатируемые или же, по крайней мере, находящиеся на плаву, а во второй части я решил выделить ветеранов флота, которые кораблями в известном смысле не являются. Хотя без наличия этих стальных трудяг флота не существовало бы вовсе. Речь пойдёт о плавучих доках.Законное первое место, конечно, занимает большой плавучий док «ПД-16». И не только ввиду своих размеров и возраста, а по той причине, что на его счету… сбитый вражеский бомбардировщик Heinkel 111. Но обо всём по порядку.Плавучий док был заложен в мае 1938 года на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара (образован слиянием трёх предприятий «Руссуд», «Ремсуд» и «Тэмвод»), а в ноябре 39-го спущен на воду. Достройка производилась уже на плаву.Конструкция представляла собой металлический плавучий док понтонного типа с двумя портальными кранами, предназначенный для докового ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков и вспомогательных судов водоизмещением до 5000 тонн. Длина стапель-палубы составляет 113 метров, ширина – 22,5 м.Великая Отечественная война заставила ускорить достроечные работы. Уже 16 июля 1941 года было успешно проведено контрольное погружение дока. А уже 22 июля, т.е. ровно через месяц после начала войны, госкомиссия во главе с начальником (так его именуют в наградном листе) плавдока инженер-капитаном 3 ранга Алексеем Петровичем Петровым, будущим кавалером Ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, подписала приёмный акт. На плавдоке, как это и положено, был поднят флаг вспомогательного флота ВМФ.Под постоянными авиационными атаками в июле 1941 года док переходит в Севастополь в Южную бухту. К этому времени на нём уже установлены 12,7-мм корабельные ДШК. Несмотря на вражеские налёты, на доке сразу закипела работа. 19 августа 1941 года он уже принял для ремонта первый корабль – эскадренный миноносец «Бойкий».В ноябре 1941 года количество массированных бомбёжек увеличилось. Командование приняло решение о целесообразности перевести плавучий док на Кавказ в порт Поти. На стапель-палубу было погружено ремонтное оборудование, материалы Севморзавода и Судоремонтного завода №13. Также в помещениях дока кроме команды разместились командование, инженеры, рабочие и их семьи. 9 октября 41-го конвой в составе плавучего дока, эскадренных миноносцев «Бойкий» и «Смышлёный» и танкера «Эмба» взял курс на Поти. Переход уже тогда обещал стать настоящим кошмаром.Октябрьское море штормило, а парусность плавучего дока, не рассчитанного на такие фокусы, тормозило весь конвой, связанный буксирными тросами. В итоге скорость каравана не превышала 7 миль в час. Морякам, естественно, было понятно, какую прекрасную мишень они представляют для авиации противника. И что в случае авианалёта рассчитывать на маневренность неповоротливого и тихоходного конвоя бессмысленно, надеяться можно было только на меткость зенитчиков. К сожалению, стервятников Геринга долго ждать не пришлось.Группа бомбардировщиков Heinkel 111, видимо, рассчитывала на быструю и красивую победу. Однако, зенитчики не подвели, видимо, дополнительно мотивированные тем фактом, что кроме матчасти они транспортируют и семьи – женщин и детей. Вскоре после начала схватки и беспрерывного грохота ДШК первая вражеская машина рухнула в воду недалеко от конвоя. Уж не знаю, что там могло пронестись в голове «Ганса», летящего на корм рыбам, но что-то мне подсказывает – летел он навстречу барабульки с чувством глубокого позора. Ведь, верно, мало найдётся на всём воздушном флоте мира лётчика, которого сковырнули с неба зенитчики с несамоходного перегруженного оборудованием и людьми плавучего дока, к тому же в штормовых условиях. Увидев, каким местом к ним повернулась фортуна, немцы беспорядочно побросали бомбы, не причинив конвою ощутимого вреда, и ретировались.14 октября 41-го док прибыл в Поти и сразу преступил к ежедневной тяжёлой работе. Всего с августа 41-го по июль 44-го в доке был проведён ремонт 189 боевых единиц флота: 53 подлодки, 13 эсминцев, 37 вспомогательных судов и т.д. Рабочие плавучего дока довели скорость ремонта судов до фантастических показателей. К примеру, докование подлодок типа «М» со стандартных 18 дней было сокращено до 8-ми. К тому же плавдок принимал участие в уникальной операции по соединению кормы от крейсера «Фрунзе» к схожему по параметрам крейсеру «Молотов» во время аварийного ремонта последнего. Дело в том, что «Фрунзе», отбуксированный в Поти из Севастополя, был готов только на 33%. По сути, имелся лишь корпус, посему приняли решение собрать из двух нефункционирующих крейсеров хотя бы один боеспособный.По окончании войны «ПД-16» должен был опять вернуться в родной Севастополь, но попал в жестокий шторм в районе Новороссийска, его выбросило на мель в июле 1945 года. После этого досадного инцидента док сняли с мели, подлатали и всё же вернули в родной порт.На данный момент «ПД-16» провёл ремонт более 3000 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ. Плавдок и сейчас трудится на благо флота в составе 91-го судоремонтного завода Черноморского флота России в Южной бухте Севастополя.Младшим «братом» «ПД-16» и по размерам и по возрасту является «ПД-19», чью биографию может омрачить лишь тот факт, что этот прижившийся у нас пролетарий оказался в составе флота в качестве трофея. Малый плавучий док «ПД-19» предназначен для производства доковых и ремонтных работ небольших судов и катеров. Док сконструировали и построили в Варне в Болгарии в 1941 году. Длина дока составляет 24 метра, а грузоподъёмность не превышает 500 тонн. Плавдок имел четыре металлические башни, был неавтономным и несамоходным.В 1944 году плавдок захватили наши войска. Он был включён в состав Черноморского флота с базированием на Севастополь в Южной бухте. Несмотря на свои размеры и спецификацию, «ПД-19» свой «хлеб» зря не ел, верой и правдой служа флоту. Ведь не стоит объяснять, что расходовать драгоценное время больших плавдоков для регулярного докования, к примеру, катеров связи, рейдовых катеров и т.д., просто нерационально на грани саботажа.В декабре 1977 года с «ПД-19» случилось ЧП. При всплытии плавдок внезапно разломился и затонул на небольшой глубине в 13 метров. Уже к середине января 1978 года были произведены работы по подъёму «ПД-19». На уже знакомом читателю судоремонтном заводе №13 его отремонтировали, поставив новые понтоны, изготовленные в Керчи.В ходе раздела флота 1997 года трофей ветеранского возраста достался российской стороне, возможно, поэтому плавдок и сохранился. В 2009 году «ПД-19» перебазировали в акваторию 91-го судоремонтного завода, а в 2017 ветерана самого поставили на ремонт. Плавдок и сейчас в строю, однако присутствуют опасения, что «ПД-19» ушёл коммерсантам, сняв «погоны». Так, СРЗ «Персей» предлагает услуги докования с помощью малого плавучего дока «ПД-19». Если сей док и является нашим старичком, то это печально. Такие ветераны должны уходить к своему морскому богу только «под флагом».