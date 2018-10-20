3-й Кавказский корпус на пути стратегического урагана. Часть 1. Элита вводится в бой
Змигрод – город в Польше (западная Галиция, район Горлице), у которого 21 – 22 апреля 1915 г. произошло сражение между 3-м Кавказским армейским корпусом 3-й армии Юго-Западного фронта и Гвардейским, 6-м армейским и 41-м резервным корпусами германской 11-й армии в ходе Горлицкой операции 19. 04. – 10. 06. 1915 г.
В тяжелой обстановке успехов русских как на северо-западе, так и на юго-западе Русского фронта, под угрозой скорого краха австрийского союзника (успешно наступая в Карпатах войска Юго-Западного фронта к весне 1915 г., овладев горными проходами, готовились выйти на Венгерскую равнину) германское командование организует операцию, могущую принести стратегический успех. «Локомотив» операции - германские соединения (с Французского фронта были переброшены лучшие войска, из которых сформирована 11-я армия - таран в проламывании Русского фронта). Русский военный агент во Франции полковник граф А. А. Игнатьев отметил, что впервые с самого начала войны с Французского фронта исчез германский Гвардейский корпус - что предвещало подготовку крупного наступления на Русском фронте.
Район прорыва – между верхней Вислой и Бескидами – Горлица (Дунаец). В Горлицкой операции, помимо 11-й германской и 3-й русской, приняли участие 3-я и 4-я австрийские и 8-я русская армии. На направлении главного удара неприятель превосходил русских (3-я армия Юго-Западного фронта) в живой силе почти в 2,5 раза, в 4 раза в легкой и в 40 раз в тяжелой артиллерии, в 2,5 раза в пулеметах. Причем если русские имели на данном участке фронта много второочередных и третьеочередных соединений и частей, противник задействовал лучшие соединения. Особо неблагоприятной для русских была ситуация применительно к количеству имевшихся артиллерийских боеприпасов. Если артиллерия противника имела по 1200 снарядов на легкое и по 500-600 снарядов на тяжелое орудия, то русские артиллеристы располагали лишь 30-40 выстрелами на орудие.
Боевое расписание войск противников (без конницы и технических войск) на главном боевом участке Горлицкой операции:
Германская 11-я армия:
германский Гвардейский корпус: 1-я (1-й, 2-й, 3-й и 4-й гвардейские пехотные полки) и 2-я (1-й гвардейский гренадерский Императора Александра I, 2-й гвардейский гренадерский Императора Франца, 3-й гвардейский гренадерский Императрицы Елизаветы и 4-й гвардейский гренадерский Императрицы Августы полки) гвардейские пехотные дивизии;
австро-венгерский 6-й армейский корпус: 39-я гонведная (9-й, 10-й, 11-й, 16-й гонведные пехотные полки) и 12-я (3-й, 20-й, 56-й, 57-й и 100-й пехотные полки) пехотные дивизии;
германский 41-й резервный корпус: 81-я (267-й, 268-й, 269-й резервные пехотные полки) и 82-я (270-й, 271-й, 272-й резервные пехотные полки) резервные дивизии;
германский Сводный корпус Кнейсля (генерал-майор П. Р. фон Кнейсль – командир 11-й баварской пехотной дивизии и одновременно командир корпуса): 119-я пехотная (46-й, 58-й пехотные, 46-й резервный пехотный полки), 11-я баварская пехотная (3-й и 22-й баварские пехотные, 13-й баварский резервный пехотный полки) дивизии;
германский 10-й армейский корпус: 19-я (74-й, 78-й, 91-й пехотные полки) и 20-я (77-й, 79-й, 92-й пехотные полки) пехотные дивизии.
Русская 3-я армия:
9-й армейский корпус: 5-я (17-й пехотный Архангелогородский, 18-й пехотный Вологодский, 19-й пехотный Костромской, 20-й пехотный Галицкий полки), 42-я (165-й пехотный Луцкий, 166-й пехотный Ровненский, 167-й пехотный Острожский, 168-й пехотный Миргородский полки), 70-я (277-й пехотный Переяславский, 278-й пехотный Кромский, 279-й пехотный Лохвицкий, 280-й пехотный Сурский полки) пехотные дивизии;
10-й армейский корпус: 9-я (33-й пехотный Елецкий, 34-й пехотный Севский, 35-й пехотный Брянский, 36-й пехотный Орловский полки), 31-я (121-й пехотный Пензенский, 122-й пехотный Тамбовский, 123-й пехотный Козловский, 124-й пехотный Воронежский полки), 61-я (241-й пехотный Седлецкий, 242-й пехотный Луковский, 243-й пехотный Холмский, 244-й пехотный Красноставский полки) пехотные дивизии;
24-й армейский корпус: 48-я (189-й пехотный Измаильский, 190-й пехотный Очаковский, 191-й пехотный Ларго-Кагульский, 192-й пехотный Рымникский полки) и 49-я (193-й пехотный Свияжский, 195-й пехотный Оровайский, 196-й пехотный Инсарский полки) пехотные дивизии;
12-й армейский корпус: 12-я сибирская стрелковая (45-й, 46-й, 47-й, 48-й сибирские стрелковые полки), 12-я (45-й пехотный Азовский, 46-й пехотный Днестровский, 47-й пехотный Украинский, 48-й пехотный Одесский полки), 19-я (73-й пехотный Крымский, 74-й пехотный Ставропольский, 75-й пехотный Севастопольский, 76-й пехотный Кубанский полки) пехотные дивизии;
21-й армейский корпус: 33-я (129-й пехотный Бессарабский, 130-й пехотный Херсонский, 131-й пехотный Тираспольский, 132-й пехотный Бендерский полки), 44-я (173-й пехотный Каменецкий, 174-й пехотный Роменский, 175-й пехотный Батуринский, 176-й пехотный Переволоченский полки) пехотные дивизии;
29-й армейский корпус (расформирован в начале операции): 3-я стрелковая бригада (9-й, 10-й, 11-й, 12-й стрелковые полки), 81-я пехотная дивизия (321-й пехотный Окский, 322-й пехотный Солигачский, 323-й пехотный Юрьевский, 324-й пехотный Клязьминский полки);
63-я пехотная дивизия (249-й пехотный Дунайский, 250-й пехотный Балтинский, 251-й пехотный Ставучанский, 252-й пехотный Хотинский полки). Переброшена с Северо-Западного фронта в ходе операции.
Но Горлицкий прорыв вылился во фронтальное отталкивание русских войск (см. Под ударом "тарана" Макензена). Г. Келлерман писал об итогах первого дня операции - 19-го апреля, что ценой 5-кратного превосходства в пехоте, еще большего преобладания в артиллерии, ценой огромных потерь 5 корпусам высокого качества удалось лишь овладеть 1-й линией русских позиций и продвинуться в глубину 3-5 км. Русский 10-й армейский корпус, сражавшийся с 5-ю германскими, не был разбит - он понес большие потери, но на 2-й линии позиции готовился к последующим боям.
Уже 20-го апреля, на 2-й день наступления, командующий германской 11-й армией генерал-полковник А. фон Макензен вынужден ввести в бой резервы. Развить прорыв на стыке 9-го и 10-го корпусов 3-й армии противнику так и не удалось. Вышеупомянутый специалист, оценивая результат боев 20-го апреля, отмечал, что положение резко изменилось, когда 11-я армия подошла ко второй линии русской обороны. Она встретила такое же упорное сопротивление, как и накануне, и приступила к организации артогня. Во всей армии только 119-я пехотная дивизия частично выполнила задачу дня. Губительный огонь остановил 41-й резервный корпус и др. соединения. Так, Гвардейский корпус около 15 часов остановился перед 2-й линией обороны – германские гвардейцы оказались не в состоянии атаковать без поддержки тяжелой артиллерии. Только поздно вечером, после организация мощного артогня, русские были выбиты из второй линии. Преследования не получилось. Сумев удержать 2-ю линию до вечера, русские избавили себя от преследования. Таким образом, прорыв завершен еще не был.
В результате боев с 19-го по 21-е апреля противник продвинулся лишь на 4-8 км. Операция в связи с большими потерями начала питаться резервами уже с Французского фронта.
В целях локализации прорыва русское командование ввело в бой резервы – прежде всего 3-й Кавказский армейский корпус. Стратегический очерк войны отмечает: «Главнокомандующий (армиями Юго-Западного фронта – А. О.) теперь спешно передал г. Радко-Дмитриеву (генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев – командующий 3-й армией Юго-Западного фронта) III кавказский корпус и считал, что с этою передачей «положение в центре западного фронта 3-й армии упрочится»». 19 - 20-го апреля основной удар «фаланги» А. Макензена пришелся по позициям 10-го армейского корпуса (9-я, 31-я, 61-я пехотные дивизии). По мнению начальника штаба 3-й армии генерал-лейтенанта С. К. Добророльского: «…для коренного улучшения обстановки необходимо дальнейшее усиление вообще на фронте 3-й армии, где неприятель сосредоточил огромные силы и хочет решить здесь судьбу данного периода войны». Соответственно, резерв фронта было решено ввести на боевом участке 10-го армейского корпуса.
3-й Кавказский армейский корпус – элитное фронтовое соединение русской армии Первой мировой войны. В состав корпуса входили: 21-я (81-й пехотный Апшеронский Императрицы Екатерины II, 82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича, 83-й пехотный Самурский, 84-й пехотный Ширванский Его Величества полки), 52-я (205-й пехотный Шемахинский, 206-й пехотный Сальянский Наследника Цесаревича, 207-й пехотный Новобаязетский, 208-й пехотный Лорийский полки), 21-я и 52-я артиллерийские бригады, 3-й Кавказский мортирный артиллерийский дивизион, 3-я Кавказская казачья дивизия, 3-й кавказский саперный батальон и 3-й кавказский казачий дивизион.
На боевую мощь корпуса у русского командования была особая надежда.
Главнокомандующий фронтом телеграфировал командующему 3-й армией, что прибытие в состав армии славного 3-го Кавказского корпуса дает уверенность, что будет сделано все для энергичного восстановления положения.
Генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Ю. Н. Данилов так отзывался о корпусе: «…3-й Кавказский корпус по своему боевому прошлому не таков, чтобы быть сметенным в одну минуту».
Очевидец так сообщал свои впечатления от смотра корпуса Государем Императором Николаем II в преддверии горлицких боев - на ст. Хиров 10-го апреля 1915 г.: «Молодецкий 3-й Kaвказский корпус расположился для смотра на … песчаном берегу Днестра oколо Хирова. На правом фланге стояли Апшеронцы, у которых сапоги наверху были с красными отворотами в память того, что когда-то их предки дрались по колена в крови. Затем потянулись Дагестанцы, Самурцы, Ширванцы. Все это были те чудные полки, о которых военная история давно рассказывает много славных подвигов. В настоящую великую войну кавказский корпус генерала Ирманова совершил, пожалуй, еще более славные дела. Пехота, артиллерия казаки – все войска 3-го Кавказского корпуса имели молодецкий, бравый, попросту, геройский, вид. Государь, подъехав к корпусу, вышел из автомобиля и был встречен рапортом генерала Ирманова. Небольшого роста, пожилой, загорелый, с маленькой седой бородой, в серой папахе, генерал Ирманов производил впечатление человека решительного, твердого и в высшей степени спокойного. С обнаженной шашкой, как полагается по уставу, по-солдатски отвечая Его Величеству… Корпус Ирманова, пополненный после своих продолжительных дел и понесший огромные потери, должен был вновь идти в поход, и не нынче, завтра вступит в кровавые привычные для него бои».
«Вид полков великолепный» - отметил Император в своем Дневнике.
Участник смотра командующий 8-й армией Юго-Западного фронта генерал от кавалерии А. А. Брусилов писал: «В это время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом».
Командир корпуса генерал от артиллерии В. А. Ирманов (Ирман) – герой Русско-японской и Первой мировой войн. В 1904 г., командуя 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой, возглавлял оборону Западного фронта Порт-Артура, дважды был ранен. Кавалер орденов Святого Георгия 4-й и 3-й степеней (1904; 1905 гг.), Святого Александра Невского с бриллиантами (1915 г.), Белого Орла с мечами (1915 г.), обладатель Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами (1914 г.) и других боевых наград. Герой обороны Козеницкого плацдарма (Варшавско-Ивангородская операция 1914 г.). Пользовался любовью и глубоким уважением солдат. В боях 1915 г. лично водил пехоту в атаку.
Командир 3-го Кавказского армейского корпуса В. А. Ирманов показывает боевым товарищам Высочайше пожалованное ему Георгиевское оружие, осыпанное бриллиантами. Нива. 1916. № 46.
Генерал-майор А. И. Спиридович, характеризуя комкора, отмечал, что генерал Ирман (солдаты переделали фамилию в Ирманов) был коренастым низкорослым крепышом - обладателем седой бороды, огромной папахи, Георгия на шее и на груди. Комкор был лихим старым воякой – именно таких любят солдаты.
3-й Кавказский армейский корпус был полностью укомплектован и оснащен всеми необходимыми техническими средствами.
19-го-го апреля штаб 3-й армии отдал командиру 3-го Кавказского армейского корпуса следующий приказ: «Вверенный вам корпус, согласно телеграмме начальника штаба главнокомандующего № 5605, поступил в распоряжение командующего 3-й армией. Командующий армией приказал ввиду сложившейся обстановки на западном фронте армии завтра, 20 апреля, частям корпуса по прибытии в назначенные им районы отдохнуть шесть часов, после чего выступить в район Ясло, Змигрод, а один полк, которому назначено расположиться в Кросно немедленно, утром 20 апреля, по прибытии туда перевезти по железной дороге в Ясло, для чего на станции Кросно к 6 час. утра будет подготовлен подвижной состав. О времени прибытия частей корпуса в указанные на 20 апреля районы погрузки полка в Кросно и выступления остальных частей корпуса в район Ясло, Змигрод вам надлежит донести командующему армией».
Уже к 16 часам 20-го апреля стало очевидно, что 10-й армейский корпус 3-й армии, понесший тяжелые потери, удерживается с трудом – его главной задачей было продержаться на занимаемых позициях до ночи. Противник зажимал корпус в клещи – особые усилия он приложил на боевом участке 31-й (правый фланг корпуса) и 9-й (левый фланг корпуса) пехотных дивизий. Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что на стыке 9-го и 10-го армейских корпусов действовала достаточно слабая войсковая группа – отряд (преобразован в Сводный кавалерийский корпус 3-й армии) генерал-майора Н. Г. Володченко (16-я кавалерийская дивизия и бригада пехоты). Значительные силы австрийцев, сосредоточенные на стыке корпусов, охватили правый фланг отряда и наступали на сел. Зурова. Только сильный резерв мог стабилизировать ситуацию и прикрыть 12-км разрыв фронта.
И такой резерв подходил - к г. Ясло уже выдвигались авангарды 3-го Кавказского армейского корпуса (52-я пехотная дивизия). Полное сосредоточение 52-й дивизии у Ясло ожидалось к 21-му часу вечера 20-го апреля, в это же время главные силы 21-й пехотной дивизии должны были подойти к Змигроду.
Общая карта района боевых действий. Роткирх Т. фон. Прорыв Русского Карпатского фронта у Горлицы-Тарнова в 1915 г. Пб., 1921.
В сложившейся оперативно-стратегической ситуации все надежды командования 3-й армии были обращены на 3-й Кавказский армейский корпус. Так, командующий армией Р. Д. Радко-Дмитриев телеграфировал командующему фронтом, что огромные силы противника атакуют весь фронт 10-го армейского корпуса на новых позициях - пока он удерживается, но продержаться до прибытия 3-го Кавказского корпуса будет тяжело. Он сообщал, что приказал перевезти по железной дороге хоть один полк корпуса в Биеч – где закрепиться до подхода главных сил 3-го Кавказского корпуса. Генерал Ирманов должен будет перейти в решительную контратаку на Ценжковице-Бобова, что окажет мощное воздействие на всю операцию. Но если 10-й корпус не успеет удержаться у Биеча, то ночью придется оттянуть его к Ясло, и при помощи подходящего 3-го Кавказского корпуса необходимо занять позицию по правом берегу Вислоки (примерно по линии Пильзно – Ясло – Змигрод) и задержать дальнейшее наступление противника. В связи со столь глубоким отходом 10-го корпуса придется оттянуть и 9-й корпус (на Новый Корчин – Домброва – Пильзно), а 24-й - на линию Змигрод - Граб. Придется оттянуть и правый фланг 12-го корпуса.
Командующий фронтом, генерал от артиллерии Н. И. Иванов, совершенно справедливо заметил, что не совсем понимает, какая помощь нужна 10-му корпусу для занятия позиции. Ведь если 3-й Кавказский назначается для активной цели на позиции, выдвинутой вперед, то зачем отказываться от этого при осаженной назад позиции. Распыление сил корпуса ради занятия позиции нежелательно. Корпус после выполнения задачи отражения противника следует вернуть в общий резерв фронта.
Диспозиция 11-й германской армии и русская оборона. Келлерман Г. Прорыв 11-й германской армии у Горлице 2-5 мая 1915 г. // Война и революция. - 1934. - Март-апрель.
Продолжение следует...
В тяжелой обстановке успехов русских как на северо-западе, так и на юго-западе Русского фронта, под угрозой скорого краха австрийского союзника (успешно наступая в Карпатах войска Юго-Западного фронта к весне 1915 г., овладев горными проходами, готовились выйти на Венгерскую равнину) германское командование организует операцию, могущую принести стратегический успех. «Локомотив» операции - германские соединения (с Французского фронта были переброшены лучшие войска, из которых сформирована 11-я армия - таран в проламывании Русского фронта). Русский военный агент во Франции полковник граф А. А. Игнатьев отметил, что впервые с самого начала войны с Французского фронта исчез германский Гвардейский корпус - что предвещало подготовку крупного наступления на Русском фронте.
Район прорыва – между верхней Вислой и Бескидами – Горлица (Дунаец). В Горлицкой операции, помимо 11-й германской и 3-й русской, приняли участие 3-я и 4-я австрийские и 8-я русская армии. На направлении главного удара неприятель превосходил русских (3-я армия Юго-Западного фронта) в живой силе почти в 2,5 раза, в 4 раза в легкой и в 40 раз в тяжелой артиллерии, в 2,5 раза в пулеметах. Причем если русские имели на данном участке фронта много второочередных и третьеочередных соединений и частей, противник задействовал лучшие соединения. Особо неблагоприятной для русских была ситуация применительно к количеству имевшихся артиллерийских боеприпасов. Если артиллерия противника имела по 1200 снарядов на легкое и по 500-600 снарядов на тяжелое орудия, то русские артиллеристы располагали лишь 30-40 выстрелами на орудие.
Боевое расписание войск противников (без конницы и технических войск) на главном боевом участке Горлицкой операции:
Германская 11-я армия:
германский Гвардейский корпус: 1-я (1-й, 2-й, 3-й и 4-й гвардейские пехотные полки) и 2-я (1-й гвардейский гренадерский Императора Александра I, 2-й гвардейский гренадерский Императора Франца, 3-й гвардейский гренадерский Императрицы Елизаветы и 4-й гвардейский гренадерский Императрицы Августы полки) гвардейские пехотные дивизии;
австро-венгерский 6-й армейский корпус: 39-я гонведная (9-й, 10-й, 11-й, 16-й гонведные пехотные полки) и 12-я (3-й, 20-й, 56-й, 57-й и 100-й пехотные полки) пехотные дивизии;
германский 41-й резервный корпус: 81-я (267-й, 268-й, 269-й резервные пехотные полки) и 82-я (270-й, 271-й, 272-й резервные пехотные полки) резервные дивизии;
германский Сводный корпус Кнейсля (генерал-майор П. Р. фон Кнейсль – командир 11-й баварской пехотной дивизии и одновременно командир корпуса): 119-я пехотная (46-й, 58-й пехотные, 46-й резервный пехотный полки), 11-я баварская пехотная (3-й и 22-й баварские пехотные, 13-й баварский резервный пехотный полки) дивизии;
германский 10-й армейский корпус: 19-я (74-й, 78-й, 91-й пехотные полки) и 20-я (77-й, 79-й, 92-й пехотные полки) пехотные дивизии.
Русская 3-я армия:
9-й армейский корпус: 5-я (17-й пехотный Архангелогородский, 18-й пехотный Вологодский, 19-й пехотный Костромской, 20-й пехотный Галицкий полки), 42-я (165-й пехотный Луцкий, 166-й пехотный Ровненский, 167-й пехотный Острожский, 168-й пехотный Миргородский полки), 70-я (277-й пехотный Переяславский, 278-й пехотный Кромский, 279-й пехотный Лохвицкий, 280-й пехотный Сурский полки) пехотные дивизии;
10-й армейский корпус: 9-я (33-й пехотный Елецкий, 34-й пехотный Севский, 35-й пехотный Брянский, 36-й пехотный Орловский полки), 31-я (121-й пехотный Пензенский, 122-й пехотный Тамбовский, 123-й пехотный Козловский, 124-й пехотный Воронежский полки), 61-я (241-й пехотный Седлецкий, 242-й пехотный Луковский, 243-й пехотный Холмский, 244-й пехотный Красноставский полки) пехотные дивизии;
24-й армейский корпус: 48-я (189-й пехотный Измаильский, 190-й пехотный Очаковский, 191-й пехотный Ларго-Кагульский, 192-й пехотный Рымникский полки) и 49-я (193-й пехотный Свияжский, 195-й пехотный Оровайский, 196-й пехотный Инсарский полки) пехотные дивизии;
12-й армейский корпус: 12-я сибирская стрелковая (45-й, 46-й, 47-й, 48-й сибирские стрелковые полки), 12-я (45-й пехотный Азовский, 46-й пехотный Днестровский, 47-й пехотный Украинский, 48-й пехотный Одесский полки), 19-я (73-й пехотный Крымский, 74-й пехотный Ставропольский, 75-й пехотный Севастопольский, 76-й пехотный Кубанский полки) пехотные дивизии;
21-й армейский корпус: 33-я (129-й пехотный Бессарабский, 130-й пехотный Херсонский, 131-й пехотный Тираспольский, 132-й пехотный Бендерский полки), 44-я (173-й пехотный Каменецкий, 174-й пехотный Роменский, 175-й пехотный Батуринский, 176-й пехотный Переволоченский полки) пехотные дивизии;
29-й армейский корпус (расформирован в начале операции): 3-я стрелковая бригада (9-й, 10-й, 11-й, 12-й стрелковые полки), 81-я пехотная дивизия (321-й пехотный Окский, 322-й пехотный Солигачский, 323-й пехотный Юрьевский, 324-й пехотный Клязьминский полки);
63-я пехотная дивизия (249-й пехотный Дунайский, 250-й пехотный Балтинский, 251-й пехотный Ставучанский, 252-й пехотный Хотинский полки). Переброшена с Северо-Западного фронта в ходе операции.
Но Горлицкий прорыв вылился во фронтальное отталкивание русских войск (см. Под ударом "тарана" Макензена). Г. Келлерман писал об итогах первого дня операции - 19-го апреля, что ценой 5-кратного превосходства в пехоте, еще большего преобладания в артиллерии, ценой огромных потерь 5 корпусам высокого качества удалось лишь овладеть 1-й линией русских позиций и продвинуться в глубину 3-5 км. Русский 10-й армейский корпус, сражавшийся с 5-ю германскими, не был разбит - он понес большие потери, но на 2-й линии позиции готовился к последующим боям.
Уже 20-го апреля, на 2-й день наступления, командующий германской 11-й армией генерал-полковник А. фон Макензен вынужден ввести в бой резервы. Развить прорыв на стыке 9-го и 10-го корпусов 3-й армии противнику так и не удалось. Вышеупомянутый специалист, оценивая результат боев 20-го апреля, отмечал, что положение резко изменилось, когда 11-я армия подошла ко второй линии русской обороны. Она встретила такое же упорное сопротивление, как и накануне, и приступила к организации артогня. Во всей армии только 119-я пехотная дивизия частично выполнила задачу дня. Губительный огонь остановил 41-й резервный корпус и др. соединения. Так, Гвардейский корпус около 15 часов остановился перед 2-й линией обороны – германские гвардейцы оказались не в состоянии атаковать без поддержки тяжелой артиллерии. Только поздно вечером, после организация мощного артогня, русские были выбиты из второй линии. Преследования не получилось. Сумев удержать 2-ю линию до вечера, русские избавили себя от преследования. Таким образом, прорыв завершен еще не был.
В результате боев с 19-го по 21-е апреля противник продвинулся лишь на 4-8 км. Операция в связи с большими потерями начала питаться резервами уже с Французского фронта.
В целях локализации прорыва русское командование ввело в бой резервы – прежде всего 3-й Кавказский армейский корпус. Стратегический очерк войны отмечает: «Главнокомандующий (армиями Юго-Западного фронта – А. О.) теперь спешно передал г. Радко-Дмитриеву (генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев – командующий 3-й армией Юго-Западного фронта) III кавказский корпус и считал, что с этою передачей «положение в центре западного фронта 3-й армии упрочится»». 19 - 20-го апреля основной удар «фаланги» А. Макензена пришелся по позициям 10-го армейского корпуса (9-я, 31-я, 61-я пехотные дивизии). По мнению начальника штаба 3-й армии генерал-лейтенанта С. К. Добророльского: «…для коренного улучшения обстановки необходимо дальнейшее усиление вообще на фронте 3-й армии, где неприятель сосредоточил огромные силы и хочет решить здесь судьбу данного периода войны». Соответственно, резерв фронта было решено ввести на боевом участке 10-го армейского корпуса.
3-й Кавказский армейский корпус – элитное фронтовое соединение русской армии Первой мировой войны. В состав корпуса входили: 21-я (81-й пехотный Апшеронский Императрицы Екатерины II, 82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича, 83-й пехотный Самурский, 84-й пехотный Ширванский Его Величества полки), 52-я (205-й пехотный Шемахинский, 206-й пехотный Сальянский Наследника Цесаревича, 207-й пехотный Новобаязетский, 208-й пехотный Лорийский полки), 21-я и 52-я артиллерийские бригады, 3-й Кавказский мортирный артиллерийский дивизион, 3-я Кавказская казачья дивизия, 3-й кавказский саперный батальон и 3-й кавказский казачий дивизион.
На боевую мощь корпуса у русского командования была особая надежда.
Главнокомандующий фронтом телеграфировал командующему 3-й армией, что прибытие в состав армии славного 3-го Кавказского корпуса дает уверенность, что будет сделано все для энергичного восстановления положения.
Генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Ю. Н. Данилов так отзывался о корпусе: «…3-й Кавказский корпус по своему боевому прошлому не таков, чтобы быть сметенным в одну минуту».
Очевидец так сообщал свои впечатления от смотра корпуса Государем Императором Николаем II в преддверии горлицких боев - на ст. Хиров 10-го апреля 1915 г.: «Молодецкий 3-й Kaвказский корпус расположился для смотра на … песчаном берегу Днестра oколо Хирова. На правом фланге стояли Апшеронцы, у которых сапоги наверху были с красными отворотами в память того, что когда-то их предки дрались по колена в крови. Затем потянулись Дагестанцы, Самурцы, Ширванцы. Все это были те чудные полки, о которых военная история давно рассказывает много славных подвигов. В настоящую великую войну кавказский корпус генерала Ирманова совершил, пожалуй, еще более славные дела. Пехота, артиллерия казаки – все войска 3-го Кавказского корпуса имели молодецкий, бравый, попросту, геройский, вид. Государь, подъехав к корпусу, вышел из автомобиля и был встречен рапортом генерала Ирманова. Небольшого роста, пожилой, загорелый, с маленькой седой бородой, в серой папахе, генерал Ирманов производил впечатление человека решительного, твердого и в высшей степени спокойного. С обнаженной шашкой, как полагается по уставу, по-солдатски отвечая Его Величеству… Корпус Ирманова, пополненный после своих продолжительных дел и понесший огромные потери, должен был вновь идти в поход, и не нынче, завтра вступит в кровавые привычные для него бои».
«Вид полков великолепный» - отметил Император в своем Дневнике.
Участник смотра командующий 8-й армией Юго-Западного фронта генерал от кавалерии А. А. Брусилов писал: «В это время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом».
Командир корпуса генерал от артиллерии В. А. Ирманов (Ирман) – герой Русско-японской и Первой мировой войн. В 1904 г., командуя 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой, возглавлял оборону Западного фронта Порт-Артура, дважды был ранен. Кавалер орденов Святого Георгия 4-й и 3-й степеней (1904; 1905 гг.), Святого Александра Невского с бриллиантами (1915 г.), Белого Орла с мечами (1915 г.), обладатель Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами (1914 г.) и других боевых наград. Герой обороны Козеницкого плацдарма (Варшавско-Ивангородская операция 1914 г.). Пользовался любовью и глубоким уважением солдат. В боях 1915 г. лично водил пехоту в атаку.
Командир 3-го Кавказского армейского корпуса В. А. Ирманов показывает боевым товарищам Высочайше пожалованное ему Георгиевское оружие, осыпанное бриллиантами. Нива. 1916. № 46.
Генерал-майор А. И. Спиридович, характеризуя комкора, отмечал, что генерал Ирман (солдаты переделали фамилию в Ирманов) был коренастым низкорослым крепышом - обладателем седой бороды, огромной папахи, Георгия на шее и на груди. Комкор был лихим старым воякой – именно таких любят солдаты.
3-й Кавказский армейский корпус был полностью укомплектован и оснащен всеми необходимыми техническими средствами.
19-го-го апреля штаб 3-й армии отдал командиру 3-го Кавказского армейского корпуса следующий приказ: «Вверенный вам корпус, согласно телеграмме начальника штаба главнокомандующего № 5605, поступил в распоряжение командующего 3-й армией. Командующий армией приказал ввиду сложившейся обстановки на западном фронте армии завтра, 20 апреля, частям корпуса по прибытии в назначенные им районы отдохнуть шесть часов, после чего выступить в район Ясло, Змигрод, а один полк, которому назначено расположиться в Кросно немедленно, утром 20 апреля, по прибытии туда перевезти по железной дороге в Ясло, для чего на станции Кросно к 6 час. утра будет подготовлен подвижной состав. О времени прибытия частей корпуса в указанные на 20 апреля районы погрузки полка в Кросно и выступления остальных частей корпуса в район Ясло, Змигрод вам надлежит донести командующему армией».
Уже к 16 часам 20-го апреля стало очевидно, что 10-й армейский корпус 3-й армии, понесший тяжелые потери, удерживается с трудом – его главной задачей было продержаться на занимаемых позициях до ночи. Противник зажимал корпус в клещи – особые усилия он приложил на боевом участке 31-й (правый фланг корпуса) и 9-й (левый фланг корпуса) пехотных дивизий. Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что на стыке 9-го и 10-го армейских корпусов действовала достаточно слабая войсковая группа – отряд (преобразован в Сводный кавалерийский корпус 3-й армии) генерал-майора Н. Г. Володченко (16-я кавалерийская дивизия и бригада пехоты). Значительные силы австрийцев, сосредоточенные на стыке корпусов, охватили правый фланг отряда и наступали на сел. Зурова. Только сильный резерв мог стабилизировать ситуацию и прикрыть 12-км разрыв фронта.
И такой резерв подходил - к г. Ясло уже выдвигались авангарды 3-го Кавказского армейского корпуса (52-я пехотная дивизия). Полное сосредоточение 52-й дивизии у Ясло ожидалось к 21-му часу вечера 20-го апреля, в это же время главные силы 21-й пехотной дивизии должны были подойти к Змигроду.
Общая карта района боевых действий. Роткирх Т. фон. Прорыв Русского Карпатского фронта у Горлицы-Тарнова в 1915 г. Пб., 1921.
В сложившейся оперативно-стратегической ситуации все надежды командования 3-й армии были обращены на 3-й Кавказский армейский корпус. Так, командующий армией Р. Д. Радко-Дмитриев телеграфировал командующему фронтом, что огромные силы противника атакуют весь фронт 10-го армейского корпуса на новых позициях - пока он удерживается, но продержаться до прибытия 3-го Кавказского корпуса будет тяжело. Он сообщал, что приказал перевезти по железной дороге хоть один полк корпуса в Биеч – где закрепиться до подхода главных сил 3-го Кавказского корпуса. Генерал Ирманов должен будет перейти в решительную контратаку на Ценжковице-Бобова, что окажет мощное воздействие на всю операцию. Но если 10-й корпус не успеет удержаться у Биеча, то ночью придется оттянуть его к Ясло, и при помощи подходящего 3-го Кавказского корпуса необходимо занять позицию по правом берегу Вислоки (примерно по линии Пильзно – Ясло – Змигрод) и задержать дальнейшее наступление противника. В связи со столь глубоким отходом 10-го корпуса придется оттянуть и 9-й корпус (на Новый Корчин – Домброва – Пильзно), а 24-й - на линию Змигрод - Граб. Придется оттянуть и правый фланг 12-го корпуса.
Командующий фронтом, генерал от артиллерии Н. И. Иванов, совершенно справедливо заметил, что не совсем понимает, какая помощь нужна 10-му корпусу для занятия позиции. Ведь если 3-й Кавказский назначается для активной цели на позиции, выдвинутой вперед, то зачем отказываться от этого при осаженной назад позиции. Распыление сил корпуса ради занятия позиции нежелательно. Корпус после выполнения задачи отражения противника следует вернуть в общий резерв фронта.
Диспозиция 11-й германской армии и русская оборона. Келлерман Г. Прорыв 11-й германской армии у Горлице 2-5 мая 1915 г. // Война и революция. - 1934. - Март-апрель.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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