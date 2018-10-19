Корабль управления «Ангара»: бывшая яхта Гитлера и другие мифы. Часть 2

Как я уже писал ранее, должность штабного корабля, а также его неофициальный статус «королевской яхты», т.е. представительского судна, ко многому обязывал и вписал немало легендарных и забавных страниц в историю «Ангары». Кстати, именно это и делало «Ангару» уникальным кораблём. Ведь ему и его команде приходилось сочетать военную службу и роль своеобразного статусного прогулочного судна для высоких персон. К примеру, в январе 1952 года командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Горшков на «Ангаре» совершил поход с целью инспекции по маршруту Севастополь – Одесса — Севастополь. А спустя три месяца он повторил поход, но уже по маршруту Севастополь – Геленджик – Поти – Геленджик — Севастополь.Питал непреодолимую симпатию к «Ангаре» во время решения политико-дипломатических задач и Анастас Иванович Микоян. В октябре 1955 года именно на борту «Ангары» он прошёл по маршруту Констанца – Ялта. Впрочем, и во время небольших «круизов» по Чёрному морю Микоян ревностно держался за этот корабль.В 1959 году командующий ЧФ адмирал Владимир Афанасьевич Касатонов совершил на «Ангаре» длительный поход по маршруту Севастополь – Туапсе – Сочи – Сухум – Поти – Батуми – Севастополь. Это не считая постоянного участия корабля во всевозможных учениях флота, во время которых он был не какой-то яхтой, а штабным кораблём управления.Как же на практике выглядели «будни» военной службы «Ангары»? Так, 11 июня 1955-го года рано утром корабль снялся с якоря и вышел из порта Севастополя. В тот момент на борту находился заместитель начальника штаба флота контр-адмирал Казимир Андреевич Сталбо, именно он, когда «Ангара» стала на траверзе мыса Фиолент, довёл до офицерского состава поставленную командованием задачу – 12 июня обеспечить доставку из Алушты в Ялту… Джавахарлала Неру и его дочь Индиру Ганди.Задача почётная, но уже привычная. Вот только вскоре поступил ещё один приказ — перед тем как доставить высокопоставленных индийцев в Ялту, зайти в Артек. В то время на берегу в районе Артека имелся лишь небольшой пирс, который даже в теории не был приспособлен принять не то что махину свыше 2000 тонн водоизмещением вроде «Ангары», но даже что-либо близкое к 100-тонному водоизмещению. Было принято единственно возможное решение. В Артек немедля выслали команду в составе опытного офицера, старшин и матросов, а также в пионерлагерь доставили несколько стальных балок, деревянных распор, кувалд, лопат и т.д. Постарался и начальник пионерского лагеря, доставив к береговой полосе песок, щебень и камни. Закипела работа, военморы без перерыва, как говорится, с помощью лома и какой-то матери, практически с нуля соорудили необходимое швартовое устройство.В положенное время на горизонте Артека появилась «Ангара», на берегу выстроились пионерские отряды. В это же время, когда на палубу вышли высокие индийские гости, на самом видном месте на берегу возникла фигура мужчины в форме артековского вожатого, который начал с филигранной точностью «писать» примерно следующее: «Уважаемый товарищ Неру! Пионеры приглашают вас посетить лагерь «Артек». На самом деле это был сигнальщик старший матрос Машинин. В итоге корабль пришвартовался у свеженького пирса, выкатилась красная дорожка, а пионеры дружно хлопали. После этого «Ангара» доставила индийцев в Ялту, ни разу не уронив честь страны, правда, сейчас кажется вопросом спора – помогает ли подобное затратное для бюджета и наших соотечественников «гостеприимство» самой стране…В 1957 году корабль временно передали в распоряжение Морским частям погранвойск КГБ СССР. Однако даже это не сняло с него функции правительственного корабля, пускай и под флагом погранвойск, т.е. вотчина Комитета. Уже в 1958 году флаг флота вернулся на своё место.Когда командующим Черноморским флотом был Виктор Сергеевич Сысоев (с 1968 по 1974 годы), все международные переговоры, если высоких гостей занесло недобрым ветром на берега Чёрного моря, проходили именно на борту «Ангары». Однажды, когда как обычно ничто не предвещало, у трапа появилась целая делегация и опять из Индии. Наверное, капитан подумал – «и что им на слонах не катается».На этот раз делегация состояла из вездесущей Индиры Ганди (тогда ещё не главой Индии), целого чисто женского отряда индианок (для танцев что ли захватили?) и, главное, немногочисленной команды представителей флота Индии во главе с вице-адмиралом, в то время командующим индийскими военно-морскими силами. Видимо, всем было ясно, и индийским морякам тоже, что дамы в данный момент здесь просто балласт. Поэтому присутствующий на борту адмирал Сысоев приказал замполиту развлечь женщин, чтобы не мешали вести переговоры. Вроде бы задача не сложная, хоть и несколько неприятная – работать массовиком-затейником.Отведя женщин на просторный бак «Ангары», замполит уже успел несколько покраснеть. Одетые «согласно случаю» в сари, некоторые молодые симпатичные особы, благодаря конструкции платья и морскому бризу, периодически заманчиво оголяли забавные для того времени подробности, предназначенные для танца живота. Верно, можно только гадать, но, вероятно, при каждом невольном взгляде на пупки индианок замполиту казалось, что он совершает акт идеологической измены вроде покупки западногерманского эротического журнала. Короче говоря, профессиональное красноречие замполита начало давать сбои. К счастью, черноморский ветер быстро заставил теплолюбивых индианок несколько посинеть, поэтому их отвели в ленинскую каюту, где отогреваясь, они сами разговорились. Замполит вздохнул спокойно.Периодически «Ангара» служила и временным «гостевым домом». Однажды на корабль пожаловал участник Гражданской и Великой Отечественной войн вице-адмирал Илья Ильич Азаров, правда, в то время уже находящийся в отставке. Расположили заслуженного адмирала в главкомовской каюте, что-то вроде «люкса» или «президентского» номера. В один из дней Азаров позвал замполита и попросил его привести корабельного врача.Врач мигом прибыл и обнаружил у адмирала распухший большой палец. Медику стало ясно, что Азарова надо вести в госпиталь и проводить операцию. Адмирал лишь усмехнулся и сказал, что ради пальца никуда ехать не станет, так что «режьте здесь». Спорить было бесполезно. Но количество потенциально седых волос у замполита и врача начало увеличиваться, когда адмирал стал настаивать провести операцию без анестезии, так как адмиралу завтра же было необходимо лететь в Москву. Врач вздохнул и начал раскладывать на белоснежной салфетке медицинские инструменты прямо в просторной главкомовской каюте. Ассистентом в операции стал… замполит.Палец пришлось резать прямо до кости и чистить от нагноения. Несмотря на то, что замполит впервые увидел белеющую кость в полуметре от себя, как ассистент он оказался на высоте. Также и адмирал, невзирая на годы, не издал ни звука, спокойно перенеся операцию. На утро перед отъездом Азаров лично поблагодарил врача за спасённый палец и отбыл в Москву.Но верно, лучшей иллюстрацией службы «Ангары» является празднование Дня ВМФ, которое вылилось для команды в срочную работу, а для офицеров — в немалые нервы. В тот день КУ «Ангара» не участвовала в празднике, офицерам даже выдали пригласительные на парад и прочие мероприятия. Однако во время праздника к замполиту подошёл начштаба Черноморского флота адмирал Леонид Васильевич Мизин и приказал срочно передать командиру — готовить корабль к выходу из Севастополя во Фрунзенское (ныне Партенит) с… министром обороны маршалом Андреем Антоновичем Гречко на борту. Замполит мигом разыскал телефон, дабы не терять времени на дорогу, и доложил капитану 2 ранга Арзамасцеву, командующему тогда кораблём, приказ адмирала.Несмотря на дикую срочность, экипаж корабль к выходу подготовил. И тут новый приказ – пришвартоваться к Графской пристани. Уже на подходе к пристани Арзамасцев заметил на берегу фигуру маршала, рядом стоял командующий ЧФ Сысоев и группа празднично одетых товарищей, которых уж никто увидеть не ожидал. После подачи трапа все «гости» оказались на палубе.В воздухе начал носиться пугающих запах торжества. И без застолья, разумеется, обойтись не могло. Вот только необходимого количества провизии, особенно праздничной, на борту не было, ведь даже часть экипажа сошла в связи с праздником на берег. Но и из этого положения удалось вывернуться, позаимствовав продукты на соседнем корабле, который как раз к банкету готов был. В итоге стол накрыли, гости расселись, праздник начался…Как оказалось, в группе гостей был не только маршал Гречко, но и вице-адмирал Иван Семёнович Руднев, а также… Галина Леонидовна Брежнева, да ещё с супругом и ансамблем песни и пляски Черноморского флота до полного комплекта радости. И, конечно, после застолья склонная к праздности Галина Леонидовна, незаслуженно пользующаяся вполне заслуженной репутацией своего отца, решила потанцевать, пригласив… замполита! После танцев на импровизированную сцену вышли артисты. И тут конфуз… Артист поёт в микрофон во весь голос, а зрителям ничего не слышно.Андрей Антонович, сразу насупившись, спросил, что за поломки такие? Офицеры объяснили маршалу, что «Ангара» всё-таки корабль управления и в данный момент несёт четыре включённых передатчика-киловаттника, из-за которых микрофон и не работает. «Выключите их!» — немедля сказал Гречко. Военморы сразу ответили, что права не имеют, т.к. произойдёт потеря связи. «Выключите!» — повторил министр обороны. Передатчики замолчали на полтора часа!Когда корабль вернулся в Севастополь, капитана и зама немедля вызвали к командующему ЧФ адмиралу Сысоеву. Адмирал без затей гневно потребовал объяснений, почему КУ «Ангара», у которой на борту министр обороны СССР, на полтора часа потеряла связь с Генштабом. Когда Сысоеву всё растолковали по поводу приказа Гречко, адмирал сначала поверить не мог, но после смягчился и не вспоминал этот случай.Продолжение следует…