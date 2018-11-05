Баллада о конструкторе-мормоне. Оружие Джона Мозеса Браунинга (часть 2)

Газоотводной узел пулемета Браунинга М1895/14 г.Этот же узел крупно. Хорошо виден стержень слева на рычаге, выполнявший функцию рукоятки перезаряжания.Вид снизу.Под стволом этого пулемета было сделано отверстие, закрывавшееся «пробкой» на конце рычага, который давлением пороховых газов, бьющих из этого отверстия, отбрасывался назад на 170˚ и при этом толкал рычаг, соединенный с перекашивающимся затвором. Затвор вместе с рычагом отходил назад, извлекал из патронника стреляную гильзу, а когда рычаг с «пробкой» силой пружины опять шел вперед, то он тянул за собой и затвор, который подавал патрон в патронник, а затем перекашивался и запирал его.Рычажной механизм.Лентопротяжный механизм.Ствольная коробка со снятой левой панелью.Все это же самое делали и другие пулеметы. Но только при в пулемете Браунинга было 137 деталей, включая 10 винтов и 17 пружин, а вот в австрийском пулемете «Шварцлозе», считавшегося едва ли не самым простым, их было 166, в британском «Виккерсе» 198, (включая 16 винтов и 14 пружин). Наконец, в русском «Максиме» образца 1910 года их было еще больше – 360, (13 винтов и 18 пружин). То есть он был и технологичен, и достаточно прост для его освоения солдатами. Пулемет не требовал воды, как «станкачи» на основе «максима», и также не требовал столько масла, как «Шварцлозе». То есть его, конечно, нужно было смазывать, но литрами он масло не расходовал. Вдобавок сам пулемет был достаточно легок – около 16 кг.Затвор.Спусковой крючок, пистолетная рукоятка и прицел.Мушка.Прицел.Впрочем – и вот это важно помнить любому конструктору, многие из достоинств этой системы оказались всего лишь… следствием его же недостатков! Так, малый вес пулемета «компенсировался» большим весом его станка, который просто не мог был легким из-за свойственной этому пулемету вибрации при стрельбе. Ну, а вибрация была его характерной особенностью из-за рычага, колотившего снизу по стволу и ликвидировать ее никак не удавалось и именно из-за нее и требовался… тяжелый станок-треножник. И если наш тяжелый «максим» вполне могли везти по полю боя два человека, перемещая при этом не только сам пулемет, но также и боеприпасы, то «кольт» требовалось тащить втроем, иначе переместить его с боеприпасами на новую огневую позицию было просто невозможно.Секторный механизм треноги.Воздушное охлаждение, даже на усовершенствованной модели 1914 года с мощным оребрением ствола, не позволяло вести продолжительный огонь длинными очередями, поскольку ствол при этом раскалялся так, что пулемет выходил из строя.Джон Мозес Браунинг стреляет из своего пулемета.Наконец, землю перед ним перед стрельбой приходилось поливать водой, чтобы бившие из ствола газы не поднимали с земли пыль. Треногу тоже нельзя было опускать слишком низко, так как рычаг мог упираться в землю под стволом. Да и перезарядить этот пулемет было нелегко. Ведь для этого нужно было отвести назад рычаг под стволом, а для этого каким-то образом до него дотянуться.Патенты Браунинга на конструкцию его пулемета М1895 г.Ну и опять же вибрация. Из-за нее меткость стрельбы особенно на длинных дистанциях у этого пулемета была хуже, чем у всех прочих моделей. При этом себестоимость его, да и цена, естественно, были ниже, чем у всех остальных. Вот и сиди решай, чего тебе нужно: простой, дешевый пулемет с высокой «солдатоустойчивостью», но не слишком меткий и неспособный к продолжительному огню, или тяжелый, сложный и дорогой, но способный вести огонь часами.Пулемет браунинга М1895 г. в разобранном виде. Это все его детали, кроме треноги.Правда, пулеметы «Кольт-Браунинг» неплохо зарекомендовали себя в авиации, где их ставили на заднемоторные самолеты разведчики и бомбардировщики. Набегающий поток воздуха хорошо охлаждал их стволы, пыли в воздухе не было, малый вес для тогдашних этажерок имел большое значение, ну а обезопасить самолет от ударов качающегося под стволом рычага оказалось довольно-таки просто: на стволе закрепили ограждение в виде полукруга, внутри которого этот рычаг мог свободно двигаться, ни за что не задевая.Обучение стрельбе по воздушным целям. Пулемет оборудован защитной дугой.Пулемет Браунинга на аэроплане.Здесь, впрочем, впору удивиться тому, как это в голову Мозесу Браунингу не пришла еще одна схема автоматики, действующая силой отдачи. Причем, как раз в традициях именно той эпохи, а не сегодняшнего дня. Представьте себе пулемет с радиатором на стволе (или тот же винчестер с подствольным магазином), у которого ниже ствола (или магазина) имеется длинная штанга с Г-образным выступом, заканчивающимся у дульного среза, на конце которого имеется вогнутая чашка с отверстием в центре для пули. В корпусе пулемета эта штанга переходит в зубчатую рейку, выше которой находится перекатывающаяся по ней шестерня, связанная с пружиной. Соответственно на затворной раме также имеется зубчатая нарезка, а сам затвор при движении проворачивается, запирая казенную часть.Богатый арсенал молодой Красной Армии!При выстреле газы, выходящие из ствола, давят на чашку и она отходит от ствола вперед на несколько сантиметров. При этом рейка прокручивает шестеренку, и она сжимает пружину. Поскольку зубчатая рейка идет вперед, затворная рама, соответственно, идет назад, затвор проворачивается, расцепляется и экстрагирует гильзу. За счет энергии, накопленной пружиной, шестеренка вращается в обратную сторону. Затворная рама вместе с затвором идет вперед, производится заряжение, а штанга возвращается в прежнее положение, прижимая чашку к дульному срезу. Для того, чтобы пламя не ослепляло стрелка, на конце ствола надет пламегаситель в виде скошенного цилиндра, на котором как раз и крепится мушка.И получается, что по такой схеме вполне могла быть сделана автоматическая винтовка (причем даже с клинковым штыком справа на стволе) с подствольным магазином или серединным, по типу магазина к ВАR – более поздней винтовке Браунинга, ручной пулемет с верхним расположением магазина, как у «Брена», «Льюиса» или «Мадсена», или же станковый, с традиционным ленточным питанием. То есть это вполне могла быть первая унифицированная система стрелкового вооружения. Вы только посмотрите – все детали для этой конструкции в то время уже были и работали: поворотные затворы швейцарских и австрийских винтовок, шестеренка с пружиной от «Льюиса», различные виды магазинов… Даже патент на чашечку на конце ствола, правда с другой автоматикой и тот уже был. Словом – все было, вот только жаль, что сам Браунинг до этой системы не додумался и в действии ее не испытал.Джон Мозес Браунинги Фрэнк Бёртон, главный конструктор компании «Винчестер», осматривают серийный образец винтовки BAR.Но зато, когда американским войскам для войны в Европе потребовалась автоматическая винтовка, он быстро ее сконструировал уже в 1917 году, специально для экспедиционного корпуса США. И не просто сконструировал, а создал образец, прослуживший более полувека! Снимать с вооружения его стали лишь в конце 50-х годов прошлого века!Винтовка BAR M1918 с сошками.Основные модификации.Причем, опять-таки, винтовка была простой и надежной. Запирание осуществлялось перекосом затвора вверх, имелся буфер, о который затворная рама ударялась при отходе назад, рукоятка перезаряжания при стрельбе оставалась неподвижной и была удобно размещена слева, а гильзы выбрасывались справа. Кстати, механизм винтовки был надежно укрыт от грязи, хотя определенную сложность представляло изготовление фрезерованной ствольной коробки. Главным ее недостатком, пожалуй, являлась стрельба с открытого затвора, снижавшего меткость стрельбы одиночными выстрелами, а также большой вес. По этому показателю винтовка получилось несколько странной – тяжелее всех других автоматических винтовок, но зато легче всех остальных ручных пулеметов.Схема устройства.Механизм крупным планом.Высокое качество данной разработки Браунинга позволило американцам после окончания Первой мировой войны выйти с BAR на международный рынок. Она поставлялась (в варианте ручного пулемета) в Китай, Турцию, Францию, Сиам, Индию и Австралию, Бразилию, Южную Корею и Боливию, и в ряд других стран. Бельгия, Польша и Швеция приобрели лицензию на ее производство и начали выпускать BAR как для своих собственных нужд, так и на экспорт.Рукоятка перезаряжания слева.Одним словом, для своего времени Браунинг создал самый настоящий шедевр. Интересно, что после 1939 года часть польских пулеметов wz. 1928 попала в СССР и осенью 1941 года использовалась для вооружения советского ополчения наряду с пулеметами «Льюиса». Даже во Вьетнаме использование этой «винтовки» продолжалось, хотя уже и не было столь интенсивным.Шведский пулемет Kg M1921, созданный на основе BAR.Шведский пулемет Kg М1937, со сменным стволом.А вот в США винтовкой BAR пользовались многие гангстеры, в частности знаменитая парочка Бонни и Клайд! Соответственно и агенты ФБР обзавелись ее облегченной модификацией «Кольт-Монитор»! В общем-то, можно сказать, что даже если бы Браунинг создал только лишь этот образец, то и тогда его вклад в развитие стрелкового оружия был бы вполне заметен!«Кольт-Монитор» R80 – оружие ФБР. Отличалось укороченным стволом, пистолетной рукояткой и мощным дульным тормозом-компенсатором.Продолжение следует…