Ядерная дубинка американского флота (часть 3)
После того как в США было создано ядерное оружие, американские эксперты предрекали, что в СССР атомную бомбу смогут создать не ранее чем через 8-10 лет. Впрочем, американцы очень сильно ошибись в своих прогнозах. Первое испытание советского ядерного взрывного устройства состоялось 29 августа 1949 года. Утрата монополии на ядерное оружие означало, что и по территории США может быть нанесён ядерный удар. Хотя в первые послевоенные годы основными носителями атомной бомбы являлись дальние бомбардировщики, серьёзную угрозу для крупных политико-экономических центров расположенных на побережье представляли советские подводные лодки, вооруженные ракетами и торпедами с ядерными боевыми частями.
После обработки материалов полученных во время подводного ядерного испытания, произведённого 25 июля 1946 года в рамках операции «Перекрёсток», адмиралы ВМС США пришли к однозначному выводу, что на основе ядерного заряда можно создать очень мощное противолодочное оружие. Как известно вода является практически несжимаемой средой и по причине высокой плотности взрывная волна распространяющаяся под водой обладает более разрушительной силой чем при воздушном взрыве. Опытным путём было установлено, что при мощности заряда около 20 кт, субмарины находящиеся в погруженном положении в радиусе более 1 км будут уничтожены, или получат повреждения препятствующие дальнейшему выполнению боевой задачи. Таким образом, зная приблизительный район нахождения подводной лодки неприятеля её можно было потопить одной ядерной глубинной бомбой, или нейтрализовать сразу несколько субмарин.
Как известно в 50-е годы в США очень сильно увлеклись тактическим ядерным оружием. Помимо оперативно-тактических, тактических и зенитных ракет с ядерными боевыми частями разрабатывались даже «атомные» безоткатные артиллерийские орудия с дальностью выстрела несколько километров. Тем не менее, американское высшее военно-политическое руководство на первом этапе противостояло адмиралам требовавшим принятия на вооружение ядерных глубинных бомб. По мнению политиков, такое оружие обладало слишком низким порогом применения, и решать, применять его или нет, находилось в компетенции командующего авианосной ударной группой, которая могла находиться за тысячи километров от американского берега. Однако после появления атомных подводных лодок с высокой скоростью хода все сомнения были отброшены, и в апреле 1952 года была санкционирована разработка такой бомбы. Созданием первой американской ядерной глубинной бомбы занялись специалисты Лос-Аламосской лаборатории (ядерный заряд) и Лаборатории военно-морского вооружения в Сильвер-Спрингсе, штат Мэриленд (корпус и аппаратура подрыва).
По завершению разработки изделия было решено провести его «горячие» испытания. В ходе операции Wigwam также определялась уязвимость подводных лодок при подводном взрыве. Для этого тестируемое ядерное взрывное устройство мощностью более 30 кт подвесили под баржей на глубине 610 м. Взрыв состоялся 14 мая 1955 года в 20.00 по местному времени в 800 км к юго-западу от Сан - Диего, штат Калифорния. В операции было задействовано более 30 судов и приблизительно 6800 человек. Согласно воспоминаниям американских моряков участвовавших в испытаниях и находившихся на расстоянии более 9 км, после взрыва в небо взметнулся султан воды высотой несколько сотен метров, а по днищу корабля как бут-то ударили кувалдой.
Под тремя буксирами, размещёнными на различном расстоянии от точки взрыва, были на тросах подвешены беспилотные подводные аппараты оснащённые различными датчиками и телеметрической аппаратурой.
После того как боевые характеристики глубинной бомбы были подтверждены её официально приняли на вооружение. Производство бомбы получившей обозначение Mk. 90 «Betty» началось летом 1955 года, в общей сложности флот получил 225 изделий. В противолодочном авиационном боеприпасе использовался ядерный заряд Mk.7 Mod.1 созданный на базе боеголовки W7 широко использовавшейся при создании американских тактических бомб, ядерных фугасов, тактических и зенитных ракет. Бомба массой 1120 кг имела длину 3,1 м, диаметр – 0,8 м и мощность 32 кт. Масса прочного корпуса с гидродинамическим оперением - 565 кг.
Так как ядерная глубинная бомба обладала очень значительной зоной поражения, применять её безопасно с боевых кораблей даже при отстреле из реактивного бомбомёта было нельзя, и её носителями стали противолодочные самолёты. Для того, что бы самолёт после сброса с высоты менее 1 км мог успеть покинуть опасную зону бомбу снабдили парашютом диаметром 5 м. Парашют, отстёгивающийся после приводнения, также обеспечивал приемлемые ударные нагрузки, которые могли сказаться на надёжности работы гидростатического взрывателя с глубиной срабатывания около 300 м.
Для применения глубинной атомной бомбы Mk.90 Betty было построено 60 палубных противолодочных самолётов Grumman S2F-2 Tracker (после 1962 года S-2С). От других противолодочных «Трекеров» данная модификация отличалась расширенным бомбовым отсеком и увеличенным хвостовым оперением.
Палубный противолодочный самолёт S2F Tracker на пулубе авианосца USS Bennington (CV-20)
Для средины 50-х S2F Tracker был очень неплохим патрульно-противолодочным самолётом, с весьма совершенным для того времени радиоэлектронным оборудованием. В составе БРЭО имелись: поисковая РЛС, которая на дальности около 25 км могла обнаружить перископ подводной лодки, набор гидроакустических буёв, газоанализатор для поиска дизель-электрических лодок идущих под шнорхелем и магнитометр. В состав экипажа входили два пилота и два оператора БРЭО. Два 9-цилиндровых двигателя воздушного охлаждения Wright R-1820 82 WA мощностью 1525 л.с. позволяли разгонять самолёт до 450 км/ч, крейсерская скорость – 250 км/ч. Палубный противолодочник мог находиться в воздухе 9 часов. Обычно самолёты-носители ядерной глубинной бомбы действовали в паре с другим «Трекером», который вел поиск подводной лодки при помощи гидроакустических буёв и магнитометра.
Также глубинная бомба Mk.90 Betty входила в состав вооружения летающей лодки Martin P5M1 Marlin (после 1962 года SP-5A). Но в отличие от «Трекера» летающей лодке напарник не требовался, она могла сама вести поиск субмарин и наносить по ним удар.
По своим противолодочным возможностям «Мэрлин» превосходил палубный «Трекер». В случае необходимости гидросамолёт мог сесть на воду и находится в заданном районе очень долго. Для экипажа из 11 человек на борту имелись спальные места. Боевой радиус летающей лодки P5M1 превышал 2600 км. Два звездообразных поршневых двигателя Wright R-3350-32WA Turbo-Compound мощностью 3450 л.с. каждый, разгоняли гидроплан в горизонтальном полёте до 404 км/ч, крейсерская скорость – 242 км/ч. Но в отличие от палубных противолодочных самолётов век «Мэрлинов» был не долог. В средине 60-х его сочли устаревшим, и в 1967 году ВМС США окончательно заменили патрульно-противолодочные летающие лодки самолётами берегового базирования Р-3 Orion имевшими меньшие эксплуатационные расходы.
После принятия на вооружение атомной глубинной бомбы Mk.90 выяснилось, что она мало подходит для повседневной службы на авианосце. Её масса и габариты оказались чрезмерными, что вызвало большие трудности при размещении в бомбоотсеке. Кроме того мощность бомбы была явно чрезмерной, а надёжность предохранительно-исполнительного механизма вызывала сомнения. В итоге уже через пару лет после принятия Mk.90 на вооружение, адмиралы инициировали работы по новой глубинной бомбе, которая по своим массогабаритным характеристикам должна была быть близка к существующим авиационным глубинным бомбам. После появления более совершенных образцов, в начале 60-х Mk.90 сняли с вооружения.
В 1958 году началось производство атомной глубинной бомбы Mk.101 Lulu. По сравнению с Mk.90 это был гораздо более лёгкий и компактный ядерный боеприпас. Бомба длиной 2,29 м и диаметром 0,46 м весила 540 кг.
Масса и габариты глубинной бомбы Mk.101 позволяли существенно расширить список её носителей. В него помимо «атомных» палубных противолодочных самолётов S2F-2 Tracker, вошли базировавшиеся на берегу базовые патрульные P-2 Neptune и P-3 Orion. Кроме того, примерно полтора десятка Mk.101 были в рамках союзнической помощи передали в распоряжение ВМС Великобритании. Достоверно известно, что англичане подвешивали американские бомбы на противолодочные самолёты Avro Shackleton МR 2, который был создан на базе широко известного бомбардировщика Второй мировой войны Avro Lancaster. Служба архаичного «Шелктона» в Royal Dutch Navy продолжалась до 1991 года, когда его окончательно вытеснил реактивный Hawker Siddeley Nimrod.
В отличие от Mk.90 глубинная бомба Mk.101 являлась по настоящему свободнопадающей и сбрасывалась без парашюта. По способу применения она практически не отличалась от обычных глубинных бомб. Впрочем, пилотам самолёта-носителя всё же приходилось осуществлять бомбометание с безопасной высоты.
«Горячим сердцем» глубинной бомбы «Лулу» являлась боеголовка W34. Это ядерное взрывное устройство имплозивного типа на основе плутония имело массу 145 кг и энерговыделение до 11 кт. Данная боеголовка специально проектировалась для глубинных бомб и торпед. В общей сложности флот получил около 600 бомб Mk.101 пяти серийных модификаций.
В 60-е годы командование морской авиации ВМС США в целом устраивали служебно-эксплуатационные и боевые характеристики Mk.101. Ядерные бомбы этого типа помимо американской территории в значительном количестве размещались за рубежом – на базах в Италии, ФРГ и Великобритании.
Эксплуатация Mk.101 продолжалась до 1971 года. Отказ от данной глубинной бомбы был в первую очередь связан с недостаточной безопасностью предохранительно-исполнительного механизма. После вынужденного или непреднамеренного отделения бомбы от самолёта-носителя она вставала на боевой взвод, и барометрический взрыватель автоматически срабатывал после её погружения на заранее заданную глубину. Таким образом, в случае аварийного сброса с противолодочного самолёта происходил атомный взрыв, от чего могли пострадать корабли собственного флота. В связи с этим в середине 60-х годов глубинные бомбы Mk.101 начали заменять более безопасными многоцелевыми термоядерными бомбами Mk.57 (В57).
Тактическая термоядерная бомба Mk.57 принята на вооружение в 1963 году. Она специально разрабатывалась для самолётов тактической авиации и была адаптирована к полётам со сверхзвуковой скоростью, для чего корпус обтекаемой формы имел солидную теплоизоляцию. После 1968 года бомба сменила обозначение на В57. Всего известно шесть серийных вариантов с энерговыделением от 5 до 20 кт. Некоторые модификации имели кевларово-нейлоновый тормозной парашют диаметром 3,8 м. Глубинная бомба В57 Mod.2 была снабжена несколькими степенями предохранения и взрывателем активирующим заряд на заданной глубине. Мощность ядерного взрывного устройства составляла 10 кт.
Носителями глубинных бомб В57 Mod.2 стали не только базовые патрульные «Нептуны» и «Орионы», их могли применять также противолодочные вертолёты-амфибии Sikorsky SH-3 Sea King и палубные самолёты S-3 Viking.
Противолодочный вертолёт SH-3 Sea King был принят на вооружение в 1961 году. Важным достоинством этой машины являлась способность садиться на воду. При этом оператор гидроакустической станции мог вести поиск подводных лодок. Помимо пассивной гидроакустической станции на борту имелся активный гидролокатор, набор гидроакустических буёв и поисковая РЛС. На борту помимо двух пилотов, были оборудованы два рабочих места для операторов поискового противолодочного оборудования.
Два турбовальных двигателя General Electric T58-GE-10 суммарной мощностью до 3000 л.с. вращали несущий винт диаметром 18,9 м. Вертолёт с максимальной взлётной массой 9520 кг (нормальная в варианте ПЛО - 8572 кг) был способен действовать на удалении до 350 км от авианосца или берегового аэродрома. Максимальная скорость полёта 267 км/ч, крейсерская – 219 км/ч. Боевая нагрузка – до 380 кг. Таким образом «Си Кинг» мог взять одну глубинную бомбу В57 Mod.2, которая весила около 230 кг.
Противолодочные вертолёты SH-3Н Sea King состояли на вооружении ВМС США до второй половины 90-х, после чего их вытеснили Sikorsky SH-60 Sea Hawk. За несколько лет до списания в противолодочных вертолётных эскадрильях последних «Морских королей» из эксплуатации вывели атомную глубинную бомбу В57. В 80-е годы её планировали заменить специальной универсальной модификацией с регулируемой мощностью взрыва созданной на базе термоядерной В61. В зависимости от тактической обстановки бомбу можно было бы использовать как против подводных, так и против надводных и наземных целей. Но в связи с развалом Советского Союза и обвальным сокращением российского подводного флота, от этих планов отказались.
Если противолодочные вертолёты «Си Кинг» оперировали в основном в ближней зоне, то палубные самолеты Lockheed S-3 Viking охотились за подводными лодками на дальности до 1300 км. В феврале 1974 года первые S-3А поступили в палубные противолодочные эскадрильи. В течение короткого периода времени реактивные «Викинги» вытеснили поршневые «Трэкеры», взяв на себя, в том числе функции основного палубного носителя атомных глубинных бомб. Кроме того, с самого начала S-3A являлся носителем термоядерной бомбы В43 массой 944 кг, предназначенной для нанесения ударов по надводным или береговым целям. Эта бомба имела несколько модификаций с энерговыделением от 70 кт до 1 Мт и могла использоваться как при решении тактических, так и стратегических задач.
Благодаря экономичным двухконтурным турбореактивным двигателям General Electric TF34-GE-2 с тягой до 41,26 кН, установленным на пилонах под крылом, противолодочный самолёт S-3A способен развить на высоте 6100 м скорость 828 км/ч. Крейсерская скорость – 640 км/ч. В стандартной противолодочной конфигурации взлётный вес S-3A составлял 20 390 кг, максимальный – 23830 кг.
Так как максимальная скорость полёта «Викинга» была примерно вдвое больше чем у «Трэкера», реактивный противолодочник лучше подходил для выслеживания атомных субмарин, которые по сравнению с дизель-электрическими подводными лодками обладали многократно большей скоростью подводного хода. С учётом современных реалий на S-3A отказались от использования газоанализатора, бесполезного при поиске АПЛ. Противолодочные возможности «Викинга» относительно «Трэкера» увеличились многократно. Поиска подводных лодок в основном осуществляется при помощи сбрасываемых гидроакустических буёв. Также в состав противолодочного оборудования входят: поисковая РЛС, станция радиотехнической разведки, магнитометр и станция ИК-сканирования. По данным открытых источников поисковая РЛС способна обнаружить перископ подводной лодки на расстоянии 55 км при волнении моря до 3 баллов.
Палубный противолодочный самолёт S-3A с выдвинутой штангой датчика магнитных аномалий
В хвостовой части самолёта находится выдвижная телескопическая штанга датчика магнитных аномалий. Пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять полеты в любое время суток в сложных метеорологических условиях. Всё БРЭО объединено в боевую информационно-управляющую систему, управляемую ЭВМ AN/AYK-10. Экипаж самолёта составляет четыре человека: два пилота и два оператора электронных систем. При этом возможности «Викинга» по поиску подводных лодок сравнимы с гораздо более крупным самолётом Р-3С Orion, экипаж которого составляет 11 человек. Этого удалось добиться благодаря высокой степени автоматизации боевой работы и увязки всей аппаратуры в единую систему.
Серийное производство S-3A велось с 1974 по 1978 год. Всего ВМС США было передано 188 самолётов. Машина получилась достаточно дорогой, в 1974 году один «Викинг» обходился флоту в $27 млн., что наряду с ограничениями по поставкам зарубеж современного противолодочного оборудования препятствовало экспортным поставкам. По заказу ВМС ФРГ была создана модификация S-3G с упрощённым БРЭО. Но из-за чрезмерной стоимости противолодочного самолёта немцы от него отказались.
Начиная с 1987 года 118 наиболее «свежих» палубных противолодочников довели до уровня S-3В. Но модернизированный самолёт установили новую быстродействующую электронику, широкоформатные мониторы отображения информации, усовершенствованные станции постановки помех. Также появилась возможность применения противокорабельных ракет AGM-84 Harpoon. Ещё 16 «Викингов» были переоборудованы в самолёты радиотехнической разведки ES-3A Shadow.
Во второй половине 90-х российские субмарины стали редким явлением в мировом океане и подводная угроза для американского флота резко сократилась. В новых условиях в связи с выводом из эксплуатации палубного бомбардировщика Grumman A-6Е Intruder,
командование ВМС США сочло возможным переделать большую часть оставшихся S-3В в ударные машины. Одновременно с этим с вооружения была снята ядерная глубинная бомба В57.
За счёт сокращения экипажа до двух человек и демонтажа противолодочной аппаратуры удалось улучшить возможности аппаратуры РЭБ, добавить дополнительные кассеты отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей, расширить ассортимент ударного вооружения и увеличить боевую нагрузку. Во внутреннем отсеке и на узлах внешней подвеске можно было разместить до 10 227-кг авиабомб Мk.82, по две 454-кг Мk.83 или 908-кг Мk.84. В состав вооружения ввели ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick и AGM-84H / K SLAM-ER и блоки LAU 68A и LAU 10A/A с 70-мм и 127-мм НАР. Кроме того имелась возможность подвески термоядерных бомб: В61-3, В61-4 и В61-11. При бомбовой нагрузке 2220 кг боевой радиус действия без дозаправки в воздухе составляет 853 км.
«Викинги» переделанные из самолётов ПЛО использовались в роли палубных бомбардировщиков до января 2009 года. Cамолёты S-3В наносили удары по наземным целям в Ираке и Югославии. Кроме бомб и управляемых ракет с «Викингов» было запущено более 50 ложных целей ADM-141A/B TALD с дальностью полёта 125-300 км.
В январе 2009 года большую часть палубных S-3В вывели из эксплуатации, но отдельные машины до сих пор используются в испытательных центрах ВМС США и НАСА. В данный момент на хранении в Дэвис-Монтан имеется 91 S-3В. В 2014 году командование ВМС США сделало запрос о возвращении в строй 35 самолётов, которые планируется использовать в роли заправщиков и для доставки грузов на авианосцы. Кроме того интерес к капитально отремонтированным и модернизированным «Викингам» проявила Южная Корея.
В 1957 году в СССР в строй вступила головная АПЛ проекта 626 «Ленинский Комсомол», вслед за ней до 1964 года советский военно-морской флот получил 12 субмарин пр. 627А. На базе атомной торпедной лодки пр. 627 были созданы субмарины пр. 659 и 675 с крылатыми ракетами, а также пр. 658 (658М) с баллистическими ракетами. Хотя первые советские подводные атомоходы имели множество недостатков, главным из которых была высокая шумность, они развивали под водой скорость 26-30 узлов и имели предельную глубину погружения до 300 м.
Совместные манёвры противолодочных сил с первыми американскими АПЛ USS Nautilus (SSN-571) и USS Skate (SSN-578) продемонстрировали, что эсминцы времён Второй мировой типа «Флетчер», «Самнер» и «Гиринг» могут после модернизации противостоять им, но имеют мало шансов против более скоростных лодок типа «Скипджек», скорость подводного хода которых достигала 30 узлов. С учетом того, что в Северной Атлантике штормовая погода была достаточно частым явлением, противолодочные корабли зачатую не имели возможности идти на полном ходу и сблизится с подводной лодкой на дистанцию применения глубинных бомб и противолодочных торпед. Таким образом, для повышения противолодочных возможностей существующих и перспективных боевых кораблей ВМС США требовалось новое оружие, способное обнулить превосходство атомных подводных лодок в скорости хода и автономности. Особенно это было актуальным для кораблей относительно небольшого водоизмещения задействованных в сопровождении конвоев.
Практически одновременно с началом массового строительства в СССР атомных подводных лодок в США приступили к испытаниям ракетного противолодочного комплекса RUR-5 ASROC (англ. Anti-Submarine Rосket – Противолодочная ракета). Ракета создавалась компанией Honeywell International при участии специалистов Испытательной станции Главного управления вооружения ВМС США в Чайна-Лейк. Первоначально дальность пуска противолодочной ракеты была ограничена дальностью обнаружения сонара AN/SQS-23 и не превышала 9 км. Однако после того как на вооружение приняли более совершенные гидроакустические станции AN/SQS-26 и AN/SQS-35 и появилась возможность получать целеуказание с борта противолодочных самолётов и вертолётов дальность стрельбы увеличилас, и в поздних модификациях достигала 19 км.
Ракета массой 487 кг имела длину 4,2 и диаметр 420 мм. Для запуска первоначально использовались восьми зарядные пусковые установки Мk.16 и Мk.112 с возможностью механизированной перезарядки на борту корабля. Так на борту эсминца типа «Спрюенс» в общей сложности имелось 24 противолодочные ракеты. Также на некоторых кораблях ПЛУР «АСРОК» запускались с балочных ПУ Мk.26 и Мk.10 используемых также для зенитных ракет RIM-2 Terrier и RIM-67 Standard и универсальных пусковых установок вертикального старта Мk.41.
Для управления стрельбой комплекса ASROC используется система Mk.111 получающая данные от корабельной ГАС или внешнего источника целеуказания. Счетно-решающее устройство Мk.111 обеспечивает расчёт траектории полёта ракеты с учётом текущих координат, курса и скорости корабля-носителя, направления и скорости ветра, плотности воздуха, а также вырабатывает исходные данные, которые автоматически вводятся в бортовую систему управления ракеты. После запуска с корабля носителя, ракета летит по баллистической траектории. Дальность стрельбы определяется моментом отделения твердотопливного маршевого двигателя. Время отделения заранее вводится в таймер перед пуском. После расстыковки двигателя, боевая часть с переходным устройством продолжает полет к цели. При применении в качестве боевой части электрической самонаводящейся торпеды Mk.44 торможение боевой части на этом участке траектории производится тормозным парашютом. После погружения на заданную глубину происходит запуск двигательной установки, и торпеда производит поиск цели, двигаясь по кругу. Если цель на первом круге не обнаружена, она продолжает поиск на нескольких уровнях глубины, погружаясь по заранее установленной программе. Самонаводящаяся акустическая торпеда Мk.44 обладала достаточно высокой вероятностью поражения цели, но она не могла атаковать лодки движущиеся со скоростью более 22 узлов. В связи с этим в состав противолодочного комплекса «АСРОК» ввели ракету, в которой в качестве боевой части использовалась глубинная бомба Mk.17 с ядерной боеголовкой W44 мощностью 10 кт. Боеголовка W44 весила 77 кг, имела длину 64 см и диаметр – 34,9 см. В общей сложности Министерство энергетики США передало военным 575 ЯБЧ W44.
Принятию на вооружение ракеты RUR-5a Mod.5 с ядерной глубинной бомбой Mk.17 предшествовали натурные испытания под кодовым названием Swordfish (англ. Рыба-меч) . 11 мая 1962 года противолодочная ракета с ядерной боеголовкой была запущена с борта эсминца USS Agerholm (DD-826) типа «Гиринг». Подводный ядерный взрыв произошел на глубине 198 м в 4 км от эсминца. В ряде источников упоминается, что помимо испытания «Рыба-меч» в 1962 году в рамках операции «Доминик» был осуществлено ещё одно испытание ядерной глубинной бомбы Mk.17. Однако официально это не подтверждено.
Противолодочный комплекс «АСРОК» получил очень широкое распространение, как в американском флоте, так и у союзников США. Он устанавливался как на крейсера и эсминцы построенные в годы Второй мировой войны, а также на корабли послевоенной постройки: фрегаты типа «Гарсия» и «Нокс», эсминцы типа «Спрюенс» и «Чарльз Ф.Адамс».
Согласно американским данным эксплуатация ПЛУР RUR-5a Mod.5 с ядерной боевой частью продолжалась до 1989 года. После чего они были сняты с вооружения и утилизированы. На современных американских кораблях противолодочный комплекс RUR-5 ASROC заменён созданным на его базе RUM-139 VL-ASROC. В составе комплекса VL-ASROC поступившем на вооружение в 1993 году используются модернизированные ракеты с дальностью пуска до 22 км, несущие противолодочные самонаводящиеся торпеды Мk.46 или Мk.50 с конвенционной боевой частью.
Принятие на вооружение ПЛУР RUR-5 ASROC позволило серьёзно повысить противолодочный потенциал американских крейсеров, эсминцев и фрегатов. А также за счёт сокращения временного интервала с момента обнаружения подводной лодки до её обстрела существенно повысить вероятность поражения. Теперь для атаки субмарины обнаруженной с помощью ГАС корабля-носителя противолодочных ракет или пассивных гидроакустических буёв сброшенных авиацией не требовалось сближаться на «дистанцию пистолетного выстрела» с местом, где лодка находилась в погруженном состоянии. Вполне естественно, что американские подводники также изъявили желание получить оружие со сходными характеристиками. При этом габариты противолодочной ракеты запускаемой из подводного положения должны были позволять отстреливать её из стандартных 533-мм торпедных аппаратов.
Разработка такого оружия началась корпорацией Goodyear Aerospace в 1958, испытания закончились в 1964 году. По мнению американских адмиралов отвечавших за разработку и испытания ракетных систем предназначенных для вооружения подводных лодок, создание противолодочной ракеты с подводным стартом было даже более сложной задачей, чем разработка и доводка БРПЛ UGM-27 Polaris.
В 1965 году в состав вооружения атомных подводных лодок ВМС США ввели противолодочную управляемую ракету UUM-44 Subroc (англ. Submarine Rосket – Ракета для подводных лодок). Ракета предназначалась для борьбы с вражескими подводными лодками на дальней дистанции, когда расстояние до цели было слишком велико, или лодка неприятеля двигалась слишком быстро, и не было возможности применить торпеды.
В ходе подготовки к боевому применению ПЛУР UUM-44 Subroc данные о цели полученные с помощью гидроакустического комплекса обрабатывались автоматизированной системой боевого управления, после чего вводились в автопилот ракеты. Управление ПЛУР на активном участке полёта осуществлялось четырьмя газовыми дефлекторами по сигналам инерциальной навигационной подсистемы.
Запуск твердотопливного двигателя производился после выхода из торпедного аппарата, на безопасном расстоянии от лодки. После выхода из воды ракета разгонялась до сверхзвуковой скорости. В расчетной точке траектории происходило включение тормозного реактивного двигателя, что обеспечивало отделение ядерной глубинной бомбы от ракеты. Боевая часть со «специальной боеголовкой» W55 имела аэродинамические стабилизаторы, и после отделения от корпуса ракеты совершала полет по баллистической траектории. После погружения в воду она активировалась на заранее установленной глубине.
Масса ракеты в боевом положении немногим превышала 1850 кг, длина - 6,7 м, диаметр двигательной установки – 531 мм. Поздний вариант ракеты принятый на вооружение в 80-е годы мог поражать цели на дальности до 55 км, что в сочетании с ЯБЧ позволяло бороться не только с подводными лодками, но и наносить удары по надводным эскадрам. Ядерная боевая часть W55 длиной 990 мм и диаметром 350 мм весила 213 кг и имела мощность 1-5 кт в тротиловом эквиваленте.
ПЛУР «СУБРОК» после принятия на вооружение прошли несколько этапов модернизации направленной на повышении надёжности, точности и дальности стрельбы. Эти ракеты с ядерными глубинными бомбами в годы «холодной войны» входили в состав вооружения большинства американских атомных подводных лодок. Вывод UUM-44 Subroc из эксплуатации произошел в 1990 году. Снятые с вооружения противолодочные ракеты с подводным стартом должна была заменить ракетная система UUM-125 Sea Lance. Её разработку с 1982 года вела корпорация Boeing. Однако процесс создания новой ПЛУР сильно затянулся, и в середине 90-х в связи с резким сокращением российского подводного флота программу свернули.
Помимо ракет системы «СУБРОК» в составе вооружения американских атомных субмарин имелись противолодочные торпеды с ядерной боевой частью Mk. 45 ASTOR (англ. Anti-Submarine Tоrpedo – Противолодочная торпеда). Работы по «атомной» торпеде велись с 1960 по 1964 год. Первая партия Mk. 45 поступила во флотские арсеналы в начале 1965 года. Всего года было произведено около 600 торпед.
Торпеда Mk. 45 имела калибр 483-мм, длину – 5,77 м и массу 1090 кг. Она комплектовалась только ядерной боевой частью W34 мощностью 11 кт – такой же, как и глубинная бомба Mk.101 Lulu. Противолодочная торпеда «Астор» не имела самонаведения, после выхода из торпедного аппарата все её манёвры контролировались оператором наведения с борта подводной лодки. Команды управления передавались по кабелю, подрыв ядерной боеголовки также производился дистанционно. Максимальная дальность хода торпеды составляла 13 км и была ограничена длиной кабеля. Кроме того, после пуска телеуправляемой торпеды, американская подводная лодка была скована в манёвре, так как приходилось учитывать вероятность обрыва кабеля.
При создании атомной Mk. 45 использовались корпус и электрическая двигательная установка самонаводящейся противолодочной торпеды Mk. 37. С учетом того, что Mk. 45 была тяжелей её максимальная скорость хода не превышала 25 узлов, что могло быть недостаточно для наведения на быстроходную советскую АПЛ.
Надо сказать, что американские подводники очень настороженно относились к этому оружию. Ввиду достаточно высокой мощности ядерной боеголовки W34 при стрельбе торпедой Mk. 45 существовала большая вероятность пустить на дно собственную лодку. Среди американских подводников даже ходила мрачная шутка, что вероятность потопления лодки торпедой равна 2, так как уничтожалась и вражеская лодка, и собственная. В 1976 году Mk. 45 сняли с вооружения, заменив самонаводящейся торпедой Mk. 48 с обычной боевой частью.
Продолжение следует…
По материалам:
https://feldgrau.info/waffen/13938-atomnaya-glubinnaya-bomba
http://www.dogswar.ru/boepripasy/snariady-rakety/6972-atomnaia-glybinnaia-.html
https://www.revolvy.com/page/B57-nuclear-bomb
http://www.airwar.ru/enc/sea/s3.html
http://pentagonus.ru/publ/protivolodochnye_raketnye_kompleksy/31-1-0-1394
https://www.businessinsider.com/the-6-best-anti-submarine-weapons-2015-10
http://www.seaforces.org/wpnsys/SURFACE/RUR-5-ASROC.htm
После обработки материалов полученных во время подводного ядерного испытания, произведённого 25 июля 1946 года в рамках операции «Перекрёсток», адмиралы ВМС США пришли к однозначному выводу, что на основе ядерного заряда можно создать очень мощное противолодочное оружие. Как известно вода является практически несжимаемой средой и по причине высокой плотности взрывная волна распространяющаяся под водой обладает более разрушительной силой чем при воздушном взрыве. Опытным путём было установлено, что при мощности заряда около 20 кт, субмарины находящиеся в погруженном положении в радиусе более 1 км будут уничтожены, или получат повреждения препятствующие дальнейшему выполнению боевой задачи. Таким образом, зная приблизительный район нахождения подводной лодки неприятеля её можно было потопить одной ядерной глубинной бомбой, или нейтрализовать сразу несколько субмарин.
Как известно в 50-е годы в США очень сильно увлеклись тактическим ядерным оружием. Помимо оперативно-тактических, тактических и зенитных ракет с ядерными боевыми частями разрабатывались даже «атомные» безоткатные артиллерийские орудия с дальностью выстрела несколько километров. Тем не менее, американское высшее военно-политическое руководство на первом этапе противостояло адмиралам требовавшим принятия на вооружение ядерных глубинных бомб. По мнению политиков, такое оружие обладало слишком низким порогом применения, и решать, применять его или нет, находилось в компетенции командующего авианосной ударной группой, которая могла находиться за тысячи километров от американского берега. Однако после появления атомных подводных лодок с высокой скоростью хода все сомнения были отброшены, и в апреле 1952 года была санкционирована разработка такой бомбы. Созданием первой американской ядерной глубинной бомбы занялись специалисты Лос-Аламосской лаборатории (ядерный заряд) и Лаборатории военно-морского вооружения в Сильвер-Спрингсе, штат Мэриленд (корпус и аппаратура подрыва).
По завершению разработки изделия было решено провести его «горячие» испытания. В ходе операции Wigwam также определялась уязвимость подводных лодок при подводном взрыве. Для этого тестируемое ядерное взрывное устройство мощностью более 30 кт подвесили под баржей на глубине 610 м. Взрыв состоялся 14 мая 1955 года в 20.00 по местному времени в 800 км к юго-западу от Сан - Диего, штат Калифорния. В операции было задействовано более 30 судов и приблизительно 6800 человек. Согласно воспоминаниям американских моряков участвовавших в испытаниях и находившихся на расстоянии более 9 км, после взрыва в небо взметнулся султан воды высотой несколько сотен метров, а по днищу корабля как бут-то ударили кувалдой.
Султан воды, образовавшийся после ядерного взрыва в ходе испытаний «Вигвам»
Под тремя буксирами, размещёнными на различном расстоянии от точки взрыва, были на тросах подвешены беспилотные подводные аппараты оснащённые различными датчиками и телеметрической аппаратурой.
После того как боевые характеристики глубинной бомбы были подтверждены её официально приняли на вооружение. Производство бомбы получившей обозначение Mk. 90 «Betty» началось летом 1955 года, в общей сложности флот получил 225 изделий. В противолодочном авиационном боеприпасе использовался ядерный заряд Mk.7 Mod.1 созданный на базе боеголовки W7 широко использовавшейся при создании американских тактических бомб, ядерных фугасов, тактических и зенитных ракет. Бомба массой 1120 кг имела длину 3,1 м, диаметр – 0,8 м и мощность 32 кт. Масса прочного корпуса с гидродинамическим оперением - 565 кг.
Первая американская атомная глубинная бомба Mk.90 Betty
Так как ядерная глубинная бомба обладала очень значительной зоной поражения, применять её безопасно с боевых кораблей даже при отстреле из реактивного бомбомёта было нельзя, и её носителями стали противолодочные самолёты. Для того, что бы самолёт после сброса с высоты менее 1 км мог успеть покинуть опасную зону бомбу снабдили парашютом диаметром 5 м. Парашют, отстёгивающийся после приводнения, также обеспечивал приемлемые ударные нагрузки, которые могли сказаться на надёжности работы гидростатического взрывателя с глубиной срабатывания около 300 м.
Для применения глубинной атомной бомбы Mk.90 Betty было построено 60 палубных противолодочных самолётов Grumman S2F-2 Tracker (после 1962 года S-2С). От других противолодочных «Трекеров» данная модификация отличалась расширенным бомбовым отсеком и увеличенным хвостовым оперением.
Палубный противолодочный самолёт S2F Tracker на пулубе авианосца USS Bennington (CV-20)
Для средины 50-х S2F Tracker был очень неплохим патрульно-противолодочным самолётом, с весьма совершенным для того времени радиоэлектронным оборудованием. В составе БРЭО имелись: поисковая РЛС, которая на дальности около 25 км могла обнаружить перископ подводной лодки, набор гидроакустических буёв, газоанализатор для поиска дизель-электрических лодок идущих под шнорхелем и магнитометр. В состав экипажа входили два пилота и два оператора БРЭО. Два 9-цилиндровых двигателя воздушного охлаждения Wright R-1820 82 WA мощностью 1525 л.с. позволяли разгонять самолёт до 450 км/ч, крейсерская скорость – 250 км/ч. Палубный противолодочник мог находиться в воздухе 9 часов. Обычно самолёты-носители ядерной глубинной бомбы действовали в паре с другим «Трекером», который вел поиск подводной лодки при помощи гидроакустических буёв и магнитометра.
Также глубинная бомба Mk.90 Betty входила в состав вооружения летающей лодки Martin P5M1 Marlin (после 1962 года SP-5A). Но в отличие от «Трекера» летающей лодке напарник не требовался, она могла сама вести поиск субмарин и наносить по ним удар.
Гидросамолёт P5M1 Marlin
По своим противолодочным возможностям «Мэрлин» превосходил палубный «Трекер». В случае необходимости гидросамолёт мог сесть на воду и находится в заданном районе очень долго. Для экипажа из 11 человек на борту имелись спальные места. Боевой радиус летающей лодки P5M1 превышал 2600 км. Два звездообразных поршневых двигателя Wright R-3350-32WA Turbo-Compound мощностью 3450 л.с. каждый, разгоняли гидроплан в горизонтальном полёте до 404 км/ч, крейсерская скорость – 242 км/ч. Но в отличие от палубных противолодочных самолётов век «Мэрлинов» был не долог. В средине 60-х его сочли устаревшим, и в 1967 году ВМС США окончательно заменили патрульно-противолодочные летающие лодки самолётами берегового базирования Р-3 Orion имевшими меньшие эксплуатационные расходы.
После принятия на вооружение атомной глубинной бомбы Mk.90 выяснилось, что она мало подходит для повседневной службы на авианосце. Её масса и габариты оказались чрезмерными, что вызвало большие трудности при размещении в бомбоотсеке. Кроме того мощность бомбы была явно чрезмерной, а надёжность предохранительно-исполнительного механизма вызывала сомнения. В итоге уже через пару лет после принятия Mk.90 на вооружение, адмиралы инициировали работы по новой глубинной бомбе, которая по своим массогабаритным характеристикам должна была быть близка к существующим авиационным глубинным бомбам. После появления более совершенных образцов, в начале 60-х Mk.90 сняли с вооружения.
В 1958 году началось производство атомной глубинной бомбы Mk.101 Lulu. По сравнению с Mk.90 это был гораздо более лёгкий и компактный ядерный боеприпас. Бомба длиной 2,29 м и диаметром 0,46 м весила 540 кг.
Ядерная глубинная бомба Mk.101 Lulu
Масса и габариты глубинной бомбы Mk.101 позволяли существенно расширить список её носителей. В него помимо «атомных» палубных противолодочных самолётов S2F-2 Tracker, вошли базировавшиеся на берегу базовые патрульные P-2 Neptune и P-3 Orion. Кроме того, примерно полтора десятка Mk.101 были в рамках союзнической помощи передали в распоряжение ВМС Великобритании. Достоверно известно, что англичане подвешивали американские бомбы на противолодочные самолёты Avro Shackleton МR 2, который был создан на базе широко известного бомбардировщика Второй мировой войны Avro Lancaster. Служба архаичного «Шелктона» в Royal Dutch Navy продолжалась до 1991 года, когда его окончательно вытеснил реактивный Hawker Siddeley Nimrod.
В отличие от Mk.90 глубинная бомба Mk.101 являлась по настоящему свободнопадающей и сбрасывалась без парашюта. По способу применения она практически не отличалась от обычных глубинных бомб. Впрочем, пилотам самолёта-носителя всё же приходилось осуществлять бомбометание с безопасной высоты.
«Горячим сердцем» глубинной бомбы «Лулу» являлась боеголовка W34. Это ядерное взрывное устройство имплозивного типа на основе плутония имело массу 145 кг и энерговыделение до 11 кт. Данная боеголовка специально проектировалась для глубинных бомб и торпед. В общей сложности флот получил около 600 бомб Mk.101 пяти серийных модификаций.
В 60-е годы командование морской авиации ВМС США в целом устраивали служебно-эксплуатационные и боевые характеристики Mk.101. Ядерные бомбы этого типа помимо американской территории в значительном количестве размещались за рубежом – на базах в Италии, ФРГ и Великобритании.
Эксплуатация Mk.101 продолжалась до 1971 года. Отказ от данной глубинной бомбы был в первую очередь связан с недостаточной безопасностью предохранительно-исполнительного механизма. После вынужденного или непреднамеренного отделения бомбы от самолёта-носителя она вставала на боевой взвод, и барометрический взрыватель автоматически срабатывал после её погружения на заранее заданную глубину. Таким образом, в случае аварийного сброса с противолодочного самолёта происходил атомный взрыв, от чего могли пострадать корабли собственного флота. В связи с этим в середине 60-х годов глубинные бомбы Mk.101 начали заменять более безопасными многоцелевыми термоядерными бомбами Mk.57 (В57).
Тактические термоядерные бомбы В57
Тактическая термоядерная бомба Mk.57 принята на вооружение в 1963 году. Она специально разрабатывалась для самолётов тактической авиации и была адаптирована к полётам со сверхзвуковой скоростью, для чего корпус обтекаемой формы имел солидную теплоизоляцию. После 1968 года бомба сменила обозначение на В57. Всего известно шесть серийных вариантов с энерговыделением от 5 до 20 кт. Некоторые модификации имели кевларово-нейлоновый тормозной парашют диаметром 3,8 м. Глубинная бомба В57 Mod.2 была снабжена несколькими степенями предохранения и взрывателем активирующим заряд на заданной глубине. Мощность ядерного взрывного устройства составляла 10 кт.
Носителями глубинных бомб В57 Mod.2 стали не только базовые патрульные «Нептуны» и «Орионы», их могли применять также противолодочные вертолёты-амфибии Sikorsky SH-3 Sea King и палубные самолёты S-3 Viking.
Противолодочный вертолёт SH-3H
Противолодочный вертолёт SH-3 Sea King был принят на вооружение в 1961 году. Важным достоинством этой машины являлась способность садиться на воду. При этом оператор гидроакустической станции мог вести поиск подводных лодок. Помимо пассивной гидроакустической станции на борту имелся активный гидролокатор, набор гидроакустических буёв и поисковая РЛС. На борту помимо двух пилотов, были оборудованы два рабочих места для операторов поискового противолодочного оборудования.
Два турбовальных двигателя General Electric T58-GE-10 суммарной мощностью до 3000 л.с. вращали несущий винт диаметром 18,9 м. Вертолёт с максимальной взлётной массой 9520 кг (нормальная в варианте ПЛО - 8572 кг) был способен действовать на удалении до 350 км от авианосца или берегового аэродрома. Максимальная скорость полёта 267 км/ч, крейсерская – 219 км/ч. Боевая нагрузка – до 380 кг. Таким образом «Си Кинг» мог взять одну глубинную бомбу В57 Mod.2, которая весила около 230 кг.
Противолодочные вертолёты SH-3Н Sea King состояли на вооружении ВМС США до второй половины 90-х, после чего их вытеснили Sikorsky SH-60 Sea Hawk. За несколько лет до списания в противолодочных вертолётных эскадрильях последних «Морских королей» из эксплуатации вывели атомную глубинную бомбу В57. В 80-е годы её планировали заменить специальной универсальной модификацией с регулируемой мощностью взрыва созданной на базе термоядерной В61. В зависимости от тактической обстановки бомбу можно было бы использовать как против подводных, так и против надводных и наземных целей. Но в связи с развалом Советского Союза и обвальным сокращением российского подводного флота, от этих планов отказались.
Если противолодочные вертолёты «Си Кинг» оперировали в основном в ближней зоне, то палубные самолеты Lockheed S-3 Viking охотились за подводными лодками на дальности до 1300 км. В феврале 1974 года первые S-3А поступили в палубные противолодочные эскадрильи. В течение короткого периода времени реактивные «Викинги» вытеснили поршневые «Трэкеры», взяв на себя, в том числе функции основного палубного носителя атомных глубинных бомб. Кроме того, с самого начала S-3A являлся носителем термоядерной бомбы В43 массой 944 кг, предназначенной для нанесения ударов по надводным или береговым целям. Эта бомба имела несколько модификаций с энерговыделением от 70 кт до 1 Мт и могла использоваться как при решении тактических, так и стратегических задач.
Совместный полёт противолодочных самолётов S-2G и S-3A
Благодаря экономичным двухконтурным турбореактивным двигателям General Electric TF34-GE-2 с тягой до 41,26 кН, установленным на пилонах под крылом, противолодочный самолёт S-3A способен развить на высоте 6100 м скорость 828 км/ч. Крейсерская скорость – 640 км/ч. В стандартной противолодочной конфигурации взлётный вес S-3A составлял 20 390 кг, максимальный – 23830 кг.
Так как максимальная скорость полёта «Викинга» была примерно вдвое больше чем у «Трэкера», реактивный противолодочник лучше подходил для выслеживания атомных субмарин, которые по сравнению с дизель-электрическими подводными лодками обладали многократно большей скоростью подводного хода. С учётом современных реалий на S-3A отказались от использования газоанализатора, бесполезного при поиске АПЛ. Противолодочные возможности «Викинга» относительно «Трэкера» увеличились многократно. Поиска подводных лодок в основном осуществляется при помощи сбрасываемых гидроакустических буёв. Также в состав противолодочного оборудования входят: поисковая РЛС, станция радиотехнической разведки, магнитометр и станция ИК-сканирования. По данным открытых источников поисковая РЛС способна обнаружить перископ подводной лодки на расстоянии 55 км при волнении моря до 3 баллов.
Палубный противолодочный самолёт S-3A с выдвинутой штангой датчика магнитных аномалий
В хвостовой части самолёта находится выдвижная телескопическая штанга датчика магнитных аномалий. Пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять полеты в любое время суток в сложных метеорологических условиях. Всё БРЭО объединено в боевую информационно-управляющую систему, управляемую ЭВМ AN/AYK-10. Экипаж самолёта составляет четыре человека: два пилота и два оператора электронных систем. При этом возможности «Викинга» по поиску подводных лодок сравнимы с гораздо более крупным самолётом Р-3С Orion, экипаж которого составляет 11 человек. Этого удалось добиться благодаря высокой степени автоматизации боевой работы и увязки всей аппаратуры в единую систему.
Серийное производство S-3A велось с 1974 по 1978 год. Всего ВМС США было передано 188 самолётов. Машина получилась достаточно дорогой, в 1974 году один «Викинг» обходился флоту в $27 млн., что наряду с ограничениями по поставкам зарубеж современного противолодочного оборудования препятствовало экспортным поставкам. По заказу ВМС ФРГ была создана модификация S-3G с упрощённым БРЭО. Но из-за чрезмерной стоимости противолодочного самолёта немцы от него отказались.
Начиная с 1987 года 118 наиболее «свежих» палубных противолодочников довели до уровня S-3В. Но модернизированный самолёт установили новую быстродействующую электронику, широкоформатные мониторы отображения информации, усовершенствованные станции постановки помех. Также появилась возможность применения противокорабельных ракет AGM-84 Harpoon. Ещё 16 «Викингов» были переоборудованы в самолёты радиотехнической разведки ES-3A Shadow.
Во второй половине 90-х российские субмарины стали редким явлением в мировом океане и подводная угроза для американского флота резко сократилась. В новых условиях в связи с выводом из эксплуатации палубного бомбардировщика Grumman A-6Е Intruder,
командование ВМС США сочло возможным переделать большую часть оставшихся S-3В в ударные машины. Одновременно с этим с вооружения была снята ядерная глубинная бомба В57.
За счёт сокращения экипажа до двух человек и демонтажа противолодочной аппаратуры удалось улучшить возможности аппаратуры РЭБ, добавить дополнительные кассеты отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей, расширить ассортимент ударного вооружения и увеличить боевую нагрузку. Во внутреннем отсеке и на узлах внешней подвеске можно было разместить до 10 227-кг авиабомб Мk.82, по две 454-кг Мk.83 или 908-кг Мk.84. В состав вооружения ввели ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick и AGM-84H / K SLAM-ER и блоки LAU 68A и LAU 10A/A с 70-мм и 127-мм НАР. Кроме того имелась возможность подвески термоядерных бомб: В61-3, В61-4 и В61-11. При бомбовой нагрузке 2220 кг боевой радиус действия без дозаправки в воздухе составляет 853 км.
«Викинги» переделанные из самолётов ПЛО использовались в роли палубных бомбардировщиков до января 2009 года. Cамолёты S-3В наносили удары по наземным целям в Ираке и Югославии. Кроме бомб и управляемых ракет с «Викингов» было запущено более 50 ложных целей ADM-141A/B TALD с дальностью полёта 125-300 км.
Пуск ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick с самолёта S-3B
В январе 2009 года большую часть палубных S-3В вывели из эксплуатации, но отдельные машины до сих пор используются в испытательных центрах ВМС США и НАСА. В данный момент на хранении в Дэвис-Монтан имеется 91 S-3В. В 2014 году командование ВМС США сделало запрос о возвращении в строй 35 самолётов, которые планируется использовать в роли заправщиков и для доставки грузов на авианосцы. Кроме того интерес к капитально отремонтированным и модернизированным «Викингам» проявила Южная Корея.
В 1957 году в СССР в строй вступила головная АПЛ проекта 626 «Ленинский Комсомол», вслед за ней до 1964 года советский военно-морской флот получил 12 субмарин пр. 627А. На базе атомной торпедной лодки пр. 627 были созданы субмарины пр. 659 и 675 с крылатыми ракетами, а также пр. 658 (658М) с баллистическими ракетами. Хотя первые советские подводные атомоходы имели множество недостатков, главным из которых была высокая шумность, они развивали под водой скорость 26-30 узлов и имели предельную глубину погружения до 300 м.
Совместные манёвры противолодочных сил с первыми американскими АПЛ USS Nautilus (SSN-571) и USS Skate (SSN-578) продемонстрировали, что эсминцы времён Второй мировой типа «Флетчер», «Самнер» и «Гиринг» могут после модернизации противостоять им, но имеют мало шансов против более скоростных лодок типа «Скипджек», скорость подводного хода которых достигала 30 узлов. С учетом того, что в Северной Атлантике штормовая погода была достаточно частым явлением, противолодочные корабли зачатую не имели возможности идти на полном ходу и сблизится с подводной лодкой на дистанцию применения глубинных бомб и противолодочных торпед. Таким образом, для повышения противолодочных возможностей существующих и перспективных боевых кораблей ВМС США требовалось новое оружие, способное обнулить превосходство атомных подводных лодок в скорости хода и автономности. Особенно это было актуальным для кораблей относительно небольшого водоизмещения задействованных в сопровождении конвоев.
Практически одновременно с началом массового строительства в СССР атомных подводных лодок в США приступили к испытаниям ракетного противолодочного комплекса RUR-5 ASROC (англ. Anti-Submarine Rосket – Противолодочная ракета). Ракета создавалась компанией Honeywell International при участии специалистов Испытательной станции Главного управления вооружения ВМС США в Чайна-Лейк. Первоначально дальность пуска противолодочной ракеты была ограничена дальностью обнаружения сонара AN/SQS-23 и не превышала 9 км. Однако после того как на вооружение приняли более совершенные гидроакустические станции AN/SQS-26 и AN/SQS-35 и появилась возможность получать целеуказание с борта противолодочных самолётов и вертолётов дальность стрельбы увеличилас, и в поздних модификациях достигала 19 км.
Пуск ПЛУР RUR-5 ASROC
Ракета массой 487 кг имела длину 4,2 и диаметр 420 мм. Для запуска первоначально использовались восьми зарядные пусковые установки Мk.16 и Мk.112 с возможностью механизированной перезарядки на борту корабля. Так на борту эсминца типа «Спрюенс» в общей сложности имелось 24 противолодочные ракеты. Также на некоторых кораблях ПЛУР «АСРОК» запускались с балочных ПУ Мk.26 и Мk.10 используемых также для зенитных ракет RIM-2 Terrier и RIM-67 Standard и универсальных пусковых установок вертикального старта Мk.41.
Пусковая установка Мk.16
Для управления стрельбой комплекса ASROC используется система Mk.111 получающая данные от корабельной ГАС или внешнего источника целеуказания. Счетно-решающее устройство Мk.111 обеспечивает расчёт траектории полёта ракеты с учётом текущих координат, курса и скорости корабля-носителя, направления и скорости ветра, плотности воздуха, а также вырабатывает исходные данные, которые автоматически вводятся в бортовую систему управления ракеты. После запуска с корабля носителя, ракета летит по баллистической траектории. Дальность стрельбы определяется моментом отделения твердотопливного маршевого двигателя. Время отделения заранее вводится в таймер перед пуском. После расстыковки двигателя, боевая часть с переходным устройством продолжает полет к цели. При применении в качестве боевой части электрической самонаводящейся торпеды Mk.44 торможение боевой части на этом участке траектории производится тормозным парашютом. После погружения на заданную глубину происходит запуск двигательной установки, и торпеда производит поиск цели, двигаясь по кругу. Если цель на первом круге не обнаружена, она продолжает поиск на нескольких уровнях глубины, погружаясь по заранее установленной программе. Самонаводящаяся акустическая торпеда Мk.44 обладала достаточно высокой вероятностью поражения цели, но она не могла атаковать лодки движущиеся со скоростью более 22 узлов. В связи с этим в состав противолодочного комплекса «АСРОК» ввели ракету, в которой в качестве боевой части использовалась глубинная бомба Mk.17 с ядерной боеголовкой W44 мощностью 10 кт. Боеголовка W44 весила 77 кг, имела длину 64 см и диаметр – 34,9 см. В общей сложности Министерство энергетики США передало военным 575 ЯБЧ W44.
Принятию на вооружение ракеты RUR-5a Mod.5 с ядерной глубинной бомбой Mk.17 предшествовали натурные испытания под кодовым названием Swordfish (англ. Рыба-меч) . 11 мая 1962 года противолодочная ракета с ядерной боеголовкой была запущена с борта эсминца USS Agerholm (DD-826) типа «Гиринг». Подводный ядерный взрыв произошел на глубине 198 м в 4 км от эсминца. В ряде источников упоминается, что помимо испытания «Рыба-меч» в 1962 году в рамках операции «Доминик» был осуществлено ещё одно испытание ядерной глубинной бомбы Mk.17. Однако официально это не подтверждено.
Султан от подводного ядерного взрыва произведённого в ходе испытания Swordfish
Противолодочный комплекс «АСРОК» получил очень широкое распространение, как в американском флоте, так и у союзников США. Он устанавливался как на крейсера и эсминцы построенные в годы Второй мировой войны, а также на корабли послевоенной постройки: фрегаты типа «Гарсия» и «Нокс», эсминцы типа «Спрюенс» и «Чарльз Ф.Адамс».
Согласно американским данным эксплуатация ПЛУР RUR-5a Mod.5 с ядерной боевой частью продолжалась до 1989 года. После чего они были сняты с вооружения и утилизированы. На современных американских кораблях противолодочный комплекс RUR-5 ASROC заменён созданным на его базе RUM-139 VL-ASROC. В составе комплекса VL-ASROC поступившем на вооружение в 1993 году используются модернизированные ракеты с дальностью пуска до 22 км, несущие противолодочные самонаводящиеся торпеды Мk.46 или Мk.50 с конвенционной боевой частью.
Принятие на вооружение ПЛУР RUR-5 ASROC позволило серьёзно повысить противолодочный потенциал американских крейсеров, эсминцев и фрегатов. А также за счёт сокращения временного интервала с момента обнаружения подводной лодки до её обстрела существенно повысить вероятность поражения. Теперь для атаки субмарины обнаруженной с помощью ГАС корабля-носителя противолодочных ракет или пассивных гидроакустических буёв сброшенных авиацией не требовалось сближаться на «дистанцию пистолетного выстрела» с местом, где лодка находилась в погруженном состоянии. Вполне естественно, что американские подводники также изъявили желание получить оружие со сходными характеристиками. При этом габариты противолодочной ракеты запускаемой из подводного положения должны были позволять отстреливать её из стандартных 533-мм торпедных аппаратов.
Разработка такого оружия началась корпорацией Goodyear Aerospace в 1958, испытания закончились в 1964 году. По мнению американских адмиралов отвечавших за разработку и испытания ракетных систем предназначенных для вооружения подводных лодок, создание противолодочной ракеты с подводным стартом было даже более сложной задачей, чем разработка и доводка БРПЛ UGM-27 Polaris.
В 1965 году в состав вооружения атомных подводных лодок ВМС США ввели противолодочную управляемую ракету UUM-44 Subroc (англ. Submarine Rосket – Ракета для подводных лодок). Ракета предназначалась для борьбы с вражескими подводными лодками на дальней дистанции, когда расстояние до цели было слишком велико, или лодка неприятеля двигалась слишком быстро, и не было возможности применить торпеды.
Пуск ПЛУР UUM-44 Subroc
В ходе подготовки к боевому применению ПЛУР UUM-44 Subroc данные о цели полученные с помощью гидроакустического комплекса обрабатывались автоматизированной системой боевого управления, после чего вводились в автопилот ракеты. Управление ПЛУР на активном участке полёта осуществлялось четырьмя газовыми дефлекторами по сигналам инерциальной навигационной подсистемы.
Способ применения ПЛУР UUM-44 Subroc
Запуск твердотопливного двигателя производился после выхода из торпедного аппарата, на безопасном расстоянии от лодки. После выхода из воды ракета разгонялась до сверхзвуковой скорости. В расчетной точке траектории происходило включение тормозного реактивного двигателя, что обеспечивало отделение ядерной глубинной бомбы от ракеты. Боевая часть со «специальной боеголовкой» W55 имела аэродинамические стабилизаторы, и после отделения от корпуса ракеты совершала полет по баллистической траектории. После погружения в воду она активировалась на заранее установленной глубине.
ПЛУР UUM-44 Subroc в музейной экспозиции
Масса ракеты в боевом положении немногим превышала 1850 кг, длина - 6,7 м, диаметр двигательной установки – 531 мм. Поздний вариант ракеты принятый на вооружение в 80-е годы мог поражать цели на дальности до 55 км, что в сочетании с ЯБЧ позволяло бороться не только с подводными лодками, но и наносить удары по надводным эскадрам. Ядерная боевая часть W55 длиной 990 мм и диаметром 350 мм весила 213 кг и имела мощность 1-5 кт в тротиловом эквиваленте.
ПЛУР «СУБРОК» после принятия на вооружение прошли несколько этапов модернизации направленной на повышении надёжности, точности и дальности стрельбы. Эти ракеты с ядерными глубинными бомбами в годы «холодной войны» входили в состав вооружения большинства американских атомных подводных лодок. Вывод UUM-44 Subroc из эксплуатации произошел в 1990 году. Снятые с вооружения противолодочные ракеты с подводным стартом должна была заменить ракетная система UUM-125 Sea Lance. Её разработку с 1982 года вела корпорация Boeing. Однако процесс создания новой ПЛУР сильно затянулся, и в середине 90-х в связи с резким сокращением российского подводного флота программу свернули.
Помимо ракет системы «СУБРОК» в составе вооружения американских атомных субмарин имелись противолодочные торпеды с ядерной боевой частью Mk. 45 ASTOR (англ. Anti-Submarine Tоrpedo – Противолодочная торпеда). Работы по «атомной» торпеде велись с 1960 по 1964 год. Первая партия Mk. 45 поступила во флотские арсеналы в начале 1965 года. Всего года было произведено около 600 торпед.
Торпеда Mk. 45 имела калибр 483-мм, длину – 5,77 м и массу 1090 кг. Она комплектовалась только ядерной боевой частью W34 мощностью 11 кт – такой же, как и глубинная бомба Mk.101 Lulu. Противолодочная торпеда «Астор» не имела самонаведения, после выхода из торпедного аппарата все её манёвры контролировались оператором наведения с борта подводной лодки. Команды управления передавались по кабелю, подрыв ядерной боеголовки также производился дистанционно. Максимальная дальность хода торпеды составляла 13 км и была ограничена длиной кабеля. Кроме того, после пуска телеуправляемой торпеды, американская подводная лодка была скована в манёвре, так как приходилось учитывать вероятность обрыва кабеля.
Торпеда Mk. 45 ASTOR в музейной экспозиции
При создании атомной Mk. 45 использовались корпус и электрическая двигательная установка самонаводящейся противолодочной торпеды Mk. 37. С учетом того, что Mk. 45 была тяжелей её максимальная скорость хода не превышала 25 узлов, что могло быть недостаточно для наведения на быстроходную советскую АПЛ.
Надо сказать, что американские подводники очень настороженно относились к этому оружию. Ввиду достаточно высокой мощности ядерной боеголовки W34 при стрельбе торпедой Mk. 45 существовала большая вероятность пустить на дно собственную лодку. Среди американских подводников даже ходила мрачная шутка, что вероятность потопления лодки торпедой равна 2, так как уничтожалась и вражеская лодка, и собственная. В 1976 году Mk. 45 сняли с вооружения, заменив самонаводящейся торпедой Mk. 48 с обычной боевой частью.
Продолжение следует…
По материалам:
https://feldgrau.info/waffen/13938-atomnaya-glubinnaya-bomba
http://www.dogswar.ru/boepripasy/snariady-rakety/6972-atomnaia-glybinnaia-.html
https://www.revolvy.com/page/B57-nuclear-bomb
http://www.airwar.ru/enc/sea/s3.html
http://pentagonus.ru/publ/protivolodochnye_raketnye_kompleksy/31-1-0-1394
https://www.businessinsider.com/the-6-best-anti-submarine-weapons-2015-10
http://www.seaforces.org/wpnsys/SURFACE/RUR-5-ASROC.htm
- Автор:
- Линник Сергей
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