Мнения

Антипраздник: в ожидании «Ильинского рубежа», в ожидании чуда

15
В своей статье о готовящемся поганом вареве под названием «Праздник» стоматологорежиссера Красовского (Блокадная комедия «Праздник» — очередное дно российского кино?) я упомянул о некоей альтернативе.




Учитывая, что буквально на днях были завершены съемки этого фильма, скажу о нем пару слов, так сказать, авансом, потому что увидеть фильм мы сможем в мае 2020 года. Показ будет приурочен к очередному юбилею Победы.

Не просто фильм. Народный проект «Ильинский рубеж» ставил перед собой не только задачи по съемке фильма. Доход, полученный в результате создания и проката фильма, будет направлен на значимые социальные проекты, увековечивающие память о подвиге подольских курсантов.

На Ильинском рубеже планируется создать музей и военно-исторический мемориальный комплекс фортификации под открытым небом.



Идея народного кинопроекта «Ильинский рубеж» не просто сыграла. Она собрала под флаг громадное количество и просто неравнодушных людей, и в том числе и реконструкторов, которые приняли самое живое участие в фильме.

Генеральным продюсером киноленты стала студия «Военфильм» Игоря Угольникова. А техническую поддержку фильму оказывали сразу три музея: Музей техники Вадима Задорожного, Музей военной техники УГМК (Верхняя Пышма) и Музей отечественной военной истории в Падиково.

Столько исторически верной военной техники еще не снималось ни в одном российском фильме за всю историю нашего кинематографа.

Антипраздник: в ожидании «Ильинского рубежа», в ожидании чуда


В фильме снялись серьезные актеры Сергей Безруков и Евгений Дятлов. Генеральным продюсером выступает заслуженный артист РФ Игорь Угольников, режиссер-постановщик – Вадим Шмелев.

Шмелев… Сложно оценить. В плане ознакомления посмотрел «Обратный отсчет» и «Код апокалипсиса». Понял, за что ФСБ наградило режиссера своими премиями, но так не особенно впечатлило. Однако то, что Шмелев – режиссер патриотического толка, оспаривать не буду. Есть что-то такое в его работах.

С Угольниковым все ясно и так. «Брестская крепость» — лучшая рекомендация.

Да и сама тема, которую взвалили на плечи Угольников и Шмелев, тяжела и непроста. История подольских курсантов.

Три с половиной тысячи курсантов и их наставников Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, среди которых были юноши в возрасте около 20 лет, в октябре 1941 года были брошены под Малоярославец с задачей совместно с силами 43-й армии задержать продвижение противника по Варшавскому шоссе на Москву хотя бы на пять дней, пока командование не соберёт резерв.

Вместо пяти дней курсанты держались двенадцать.

Из трех с лишним тысяч в живых осталось около 300 человек.



Тема героическая, но не победная. Но – «Смертью смерть поправ». Вообще, событиям начала войны у нас как-то изначально отводился минимум внимания что в истории, что в фильмах.

Ознакомившись, что пишут участники съемок (особенно из реконструкторского сообщества), сделал вывод: снят Фильм. Насколько он удачен, покажет время, поскольку надо еще смонтировать его и озвучить. Но половина (большая) уже сделана.

Вот так у нас в стране. Кто-то «народно», на пожертвования либеральной тусовки, снимает «черную комедию» о жизни элит в блокадном Ленинграде. А кто-то разворачивает народный проект и снимает фильм о молодых людях, заслонивших собой Москву.

У кого-то всего шесть «артистов» снимаются, а к кому-то толпами шли на пробы. Со своей формой, винтовками и «взором горящим».

Каждому, как говорится, свое.

«Празднику», если его наше либеральное правительство не запретит, поаплодируют на Западе. Антипраздник, «Ильинский рубеж» соберет всех, кому по душе рванули «Герои-панфиловцы».

Каждому свое…

Будет здорово, если случится маленькое чудо, и среди всей мерзости и мракобесия современной российской культуры в целом и кинематографа в частности вдруг мелькнет еще один светлый луч.
Автор:
Роман Скоморохов
Мы в Яндекс Дзен
Дмитрий Пучков: Не можешь победить чужую пропаганду - организуй и возглавь свою.
То, что вы не хотели знать об Англии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

15 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти