Антипраздник: в ожидании «Ильинского рубежа», в ожидании чуда
В своей статье о готовящемся поганом вареве под названием «Праздник» стоматологорежиссера Красовского (Блокадная комедия «Праздник» — очередное дно российского кино?) я упомянул о некоей альтернативе.
Учитывая, что буквально на днях были завершены съемки этого фильма, скажу о нем пару слов, так сказать, авансом, потому что увидеть фильм мы сможем в мае 2020 года. Показ будет приурочен к очередному юбилею Победы.
Не просто фильм. Народный проект «Ильинский рубеж» ставил перед собой не только задачи по съемке фильма. Доход, полученный в результате создания и проката фильма, будет направлен на значимые социальные проекты, увековечивающие память о подвиге подольских курсантов.
На Ильинском рубеже планируется создать музей и военно-исторический мемориальный комплекс фортификации под открытым небом.
Идея народного кинопроекта «Ильинский рубеж» не просто сыграла. Она собрала под флаг громадное количество и просто неравнодушных людей, и в том числе и реконструкторов, которые приняли самое живое участие в фильме.
Генеральным продюсером киноленты стала студия «Военфильм» Игоря Угольникова. А техническую поддержку фильму оказывали сразу три музея: Музей техники Вадима Задорожного, Музей военной техники УГМК (Верхняя Пышма) и Музей отечественной военной истории в Падиково.
Столько исторически верной военной техники еще не снималось ни в одном российском фильме за всю историю нашего кинематографа.
В фильме снялись серьезные актеры Сергей Безруков и Евгений Дятлов. Генеральным продюсером выступает заслуженный артист РФ Игорь Угольников, режиссер-постановщик – Вадим Шмелев.
Шмелев… Сложно оценить. В плане ознакомления посмотрел «Обратный отсчет» и «Код апокалипсиса». Понял, за что ФСБ наградило режиссера своими премиями, но так не особенно впечатлило. Однако то, что Шмелев – режиссер патриотического толка, оспаривать не буду. Есть что-то такое в его работах.
С Угольниковым все ясно и так. «Брестская крепость» — лучшая рекомендация.
Да и сама тема, которую взвалили на плечи Угольников и Шмелев, тяжела и непроста. История подольских курсантов.
Три с половиной тысячи курсантов и их наставников Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, среди которых были юноши в возрасте около 20 лет, в октябре 1941 года были брошены под Малоярославец с задачей совместно с силами 43-й армии задержать продвижение противника по Варшавскому шоссе на Москву хотя бы на пять дней, пока командование не соберёт резерв.
Вместо пяти дней курсанты держались двенадцать.
Из трех с лишним тысяч в живых осталось около 300 человек.
Тема героическая, но не победная. Но – «Смертью смерть поправ». Вообще, событиям начала войны у нас как-то изначально отводился минимум внимания что в истории, что в фильмах.
Ознакомившись, что пишут участники съемок (особенно из реконструкторского сообщества), сделал вывод: снят Фильм. Насколько он удачен, покажет время, поскольку надо еще смонтировать его и озвучить. Но половина (большая) уже сделана.
Вот так у нас в стране. Кто-то «народно», на пожертвования либеральной тусовки, снимает «черную комедию» о жизни элит в блокадном Ленинграде. А кто-то разворачивает народный проект и снимает фильм о молодых людях, заслонивших собой Москву.
У кого-то всего шесть «артистов» снимаются, а к кому-то толпами шли на пробы. Со своей формой, винтовками и «взором горящим».
Каждому, как говорится, свое.
«Празднику», если его наше либеральное правительство не запретит, поаплодируют на Западе. Антипраздник, «Ильинский рубеж» соберет всех, кому по душе рванули «Герои-панфиловцы».
Каждому свое…
Будет здорово, если случится маленькое чудо, и среди всей мерзости и мракобесия современной российской культуры в целом и кинематографа в частности вдруг мелькнет еще один светлый луч.
Учитывая, что буквально на днях были завершены съемки этого фильма, скажу о нем пару слов, так сказать, авансом, потому что увидеть фильм мы сможем в мае 2020 года. Показ будет приурочен к очередному юбилею Победы.
Не просто фильм. Народный проект «Ильинский рубеж» ставил перед собой не только задачи по съемке фильма. Доход, полученный в результате создания и проката фильма, будет направлен на значимые социальные проекты, увековечивающие память о подвиге подольских курсантов.
На Ильинском рубеже планируется создать музей и военно-исторический мемориальный комплекс фортификации под открытым небом.
Идея народного кинопроекта «Ильинский рубеж» не просто сыграла. Она собрала под флаг громадное количество и просто неравнодушных людей, и в том числе и реконструкторов, которые приняли самое живое участие в фильме.
Генеральным продюсером киноленты стала студия «Военфильм» Игоря Угольникова. А техническую поддержку фильму оказывали сразу три музея: Музей техники Вадима Задорожного, Музей военной техники УГМК (Верхняя Пышма) и Музей отечественной военной истории в Падиково.
Столько исторически верной военной техники еще не снималось ни в одном российском фильме за всю историю нашего кинематографа.
В фильме снялись серьезные актеры Сергей Безруков и Евгений Дятлов. Генеральным продюсером выступает заслуженный артист РФ Игорь Угольников, режиссер-постановщик – Вадим Шмелев.
Шмелев… Сложно оценить. В плане ознакомления посмотрел «Обратный отсчет» и «Код апокалипсиса». Понял, за что ФСБ наградило режиссера своими премиями, но так не особенно впечатлило. Однако то, что Шмелев – режиссер патриотического толка, оспаривать не буду. Есть что-то такое в его работах.
С Угольниковым все ясно и так. «Брестская крепость» — лучшая рекомендация.
Да и сама тема, которую взвалили на плечи Угольников и Шмелев, тяжела и непроста. История подольских курсантов.
Три с половиной тысячи курсантов и их наставников Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, среди которых были юноши в возрасте около 20 лет, в октябре 1941 года были брошены под Малоярославец с задачей совместно с силами 43-й армии задержать продвижение противника по Варшавскому шоссе на Москву хотя бы на пять дней, пока командование не соберёт резерв.
Вместо пяти дней курсанты держались двенадцать.
Из трех с лишним тысяч в живых осталось около 300 человек.
Тема героическая, но не победная. Но – «Смертью смерть поправ». Вообще, событиям начала войны у нас как-то изначально отводился минимум внимания что в истории, что в фильмах.
Ознакомившись, что пишут участники съемок (особенно из реконструкторского сообщества), сделал вывод: снят Фильм. Насколько он удачен, покажет время, поскольку надо еще смонтировать его и озвучить. Но половина (большая) уже сделана.
Вот так у нас в стране. Кто-то «народно», на пожертвования либеральной тусовки, снимает «черную комедию» о жизни элит в блокадном Ленинграде. А кто-то разворачивает народный проект и снимает фильм о молодых людях, заслонивших собой Москву.
У кого-то всего шесть «артистов» снимаются, а к кому-то толпами шли на пробы. Со своей формой, винтовками и «взором горящим».
Каждому, как говорится, свое.
«Празднику», если его наше либеральное правительство не запретит, поаплодируют на Западе. Антипраздник, «Ильинский рубеж» соберет всех, кому по душе рванули «Герои-панфиловцы».
Каждому свое…
Будет здорово, если случится маленькое чудо, и среди всей мерзости и мракобесия современной российской культуры в целом и кинематографа в частности вдруг мелькнет еще один светлый луч.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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