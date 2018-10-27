Штурмовики Двуединой империи. Часть 2
Личный состав штурмовых войск комплектовался отборными людьми. При формировании батальона каждая из дивизий армии выделяла в его состав по 1 роте солдат, отвечающих установленным физическим и нравственным стандартам. Отбирались физически крепкие бойцы не старше 24-30 лет, преимущественно из свежих пополнений (то есть без негативного окопного опыта и горящие желанием проявить себя). Большинство офицеров знакомилось с постановкой штурмового дела на англо-французском фронте, для чего они на месяц прикомандировывались к одному из германских штурмовых батальонов. Более того, германцы наладили и соответствующее обучение военнослужащих союзника. Так, 15 австрийских офицеров в сентябре-октябре 1916 г. прошли курсы в Бовиле. В ноябре-декабре 1916 г., а также в январе 1917 гг. были организованы специальные курсы для австро-венгерских военнослужащих - 120 офицеров и 300 унтер-офицеров. Обученные инструктора стали первыми учителями австрийских штурмовиков на отечественных курсах и создателями отечественных штурмовых частей. В отличие от германцев, ситуации благоприятствовал тот факт, что после революции в России низкая интенсивность боевых действий на фронте главного противника Австро-Венгрии позволяла безболезненно снимать с передовой большое количество военнослужащих, направляя их на курсы.
бойцы штурмовой части австро-венгерской армии. Видны противогазы и гранаты. Одеты в полевые блузы, ботинки с обмотками
Обучение осуществлялось на курсах при штурмовых батальонах. Строились специальные учебные городки.
учебный городок для подготовки штурмовиков
Также как и в германской армии, главное внимание уделялось физическому развитию и воспитанию строжайшей дисциплины.
Обучение включало в свой состав :
1) спортивную подготовку (бег, прыжки с препятствиями, гимнастика, штыковой бой);
2) ползание (в том числе с винтовкой по открытой местности, с использованием воронок, среди проволочных заграждений)
3) обращение с ручными гранатами (изучение своих и неприятельских систем, метание гранат стоя (необходимо забросить на высоту не менее 2 метров. См. Танеев. Указ. соч. С. 17), стоя на коленях, на бегу, лежа на спине, животе и при вставании. Причем, метание гранат осуществлялось с прицеливанием – из окопа или воронки в другую пронумерованную воронку, из окопа в другой поверх препятствий, в мишень лежа, на коленях или стоя, из воронок по бойницам или пулеметам. Результат признавался удовлетворительным, если 70% гранат попадало в цель или не далее метра от нее);
4) продвижение вперед (по открытой местности, в кустарнике, в воронках от снарядов – причем, требовалось технично прыгать из воронки в воронку);
5) резание проволоки (днем и ночью, работая на спине. Упражнение осуществлялось парой бойцов – один режет, другой двумя руками туго натягивает проволоку. Слуховые посты ничего не должны услышать);
6) обращение с пулеметами всех систем и стрельба из них;
7) перелицовку окопов;
8) чтение карт;
9) взрывание проволочных заграждений для проделывания в них прохода: (а) растянутым зарядом – 15 гранат укладывались на доску, первая снабжена рукоятью, последняя капсюлем. Весь заряд подкладывался под проволочное заграждение или набрасывался на него. б) сконцентрированным зарядом из ручных гранат. 7 гранат связывались вместе. Из-за большой силы взрыва бросать заряд следовало из укрытия. в) ручными гранатами с проволочными крюками. Они накидывались на проволочное заграждение и фиксировались за него крюками;
10) преодоление проволочных заграждений. Осуществлялось с помощью настила досок, плетней определенного размера и толщины. Переносились доски и плетни из воронки в воронку штурмовыми патрулями.
тренировка штурмовика
Униформа и снаряжение
Бойцы штурмовых батальонов были снабжены стальными касками, обуты в ботинки с обмотками, шинель сворачивалась в скатку. Шинель была длиной до колен, двубортной, с петлицами на воротнике. Изменения в тактике ведения боя, использование траншей и массированного артиллерийского огня привели к необходимости особенным образом защитить голову бойца. Штурмовики стали одними из первых, получивших стальные шлемы.
солдат штурмовой части в полном снаряжении. Итальянский фронт 1917 г. На голове стальной шлем модели 1916 г., полевая блуза защитного серого цвета, петлицы защитного цвета, на ногах ботинки с обмотками. Из снаряжения – противогаз образца 1915 г., коричневый ремень с армейской пряжкой, полевой рюкзак тирольского типа, водяная фляга, сухарная сумка, траншейный перископ в тубе, подсумки 8-мм патронов на 40 штук, лопатка. Вооружение – 8-мм винтовка Манлихера М 1895 со штыком, траншейная дубинка и траншейный кинжал на левом боку.
Обмундирование и снаряжение: 1 - стальной шлем Берндорф, 2 - стальной шлем М. 1917, 3 - кепи горно-стрелковых частей, украшенное петушиными перьями, 4 - кепи пехотных частей, 7 - панталоны прямого покроя, 8 - ботинки горно-стрелковых частей, 9 - ботинки пехотных частей, 12- обмотки
В качестве шлемов сначала использовались трофейные итальянские каски (перекрашенные), а также полученные от союзников германские каски - в основном М. 1916. Трофейные шлемы применяли, даже несмотря на их низкую эффективность. Но «визитной карточкой» австрийских штурмовиков стали отечественные стальные шлемы. В октябре 1916 г. фирмой «Metallwerke AG Berndorf» был разработан первый из них. Он незначительно отличался от германского по форме, но сверху в центре колпака находился небольшой сферический выступ, который прикрывал вентиляционное отверстие. Массовый выпуск этих шлемов, получивших название «Berndorfr» (Берндорф, или «австрийская модель»), налажен в начале 1917 г.
Австро-венгерский стальной шлем "Берндорф"
В то же время австрийские заводы освоили и производство германских шлемов типа М. 1916 - по немецкой технологии и с применением полученного из Германии оборудования.
Немецкий стальной шлем М 16
Эти шлемы, названные для того чтобы отличить их от М. 1916 «nach deutschem Muster» («по немецкому образцу»), отличались от прототипа незначительными деталями, например, более широким применением эрзац-материалов в подтулейном устройстве.
Следующим австро-венгерским шлемом стал образец 1916 года, отличавшийся от аналогичного германского подбородочным ремешком из ткани цвета хаки, а не кожи, а также креплением значительно выше немецкого (находилось фактически под подшлемником) и немного большим по размеру козырьком. Хотя иногда встречались и кожаные коричневые ремешки. На каждый 10-й изготовленный шлем (Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 2 // Сержант. 2001. № 3. С. 48.) полагался усиливающий дополнительный налобный щиток. Широко использовались различные маскировочные чехлы (в том числе матерчатые), внешне австрийские шлемы отличались от германских в основном лишь окраской в защитный цвет светло-коричневатого оттенка.
Австро-венгерский стальной шлем модели 1917 года, также называемый «немецкая модель»
Чтобы быть принятыми техническим контролем, всем каскам, входящим в партию, требовалось выдержать определенное давление, а каждой сотой – выстрел с определенной дистанции. Шлемы использовали с подшлемниками, использовались различные дополнительные защитные маски и налобные пластины.
отверстие шлема для крепления дополнительных защитных устройств
Австро-венгерский стальной шлем с защитной маской
Австро-венгерская защитная налобная пластина к стальному шлему М 17
Австро-венгерская защитная налобная пластина к стальному шлему "Берндорф"
Головы штурмовиков были надежно, по меркам того времени, защищены.
Австро-венгерский штурмовой взвод на Юго-западном фронте. Видны стальные шлемы "Берндорф" и шлемы «германской модели»
Снаряжение было представлено поясным ремнем с лямками, его поддерживающими, двумя мешками для переноски гранат (в среднем на три гранаты каждый, причем гранаты были разных размеров), противогазом (с запасным фильтром), хлебной сумкой (или сухарным мешком) с 4 запасными порциями (сухарная сумка была сперва кожаной, впоследствии брезентовой, она могла носиться на лямке через плечо или приторачиваться к поясному ремню, в ней помимо прочего носили котелок и ложку), 2 флягами (носились либо на лямке через плечо, либо в сухарном мешке), ножницами для резки проволоки, 8 пустыми мешками (использовались для переноски земли в ходе операции. См. Jung P. The Austro-Hungarian Forces in World War 1. London, 1996. P. 20.), рюкзаком т. н. «тирольского типа» (заменил стандартный пехотный ранец, изготавливался из серо-зеленого брезента), фонариком, компасом, свистком, индивидуальной аптечкой.
Сапер австро-венгерской штурмовой роты в полевом обмундировании. В экипировку входят стальной шлем (германский М 16), лопата, гранатные сумки, коробка с противогазом, эмалированная фляга и сухарная сумка. Нижний чин вооружен карабином Манлихер М 1895
Носимый боекомплект состоял из 200 патронов (в т. ч. 40 в 2-х патронных сумках одного из следующих образцов: М. 1888 черной кожи, с крышкой, открывающейся наружу и застегивавшейся ремешками с боков сумки - один подсумок вмещал в свои два отделения 4 обоймы (т. е. 20 патронов - у пехотинца было 2 таких подсумка); М 1890 коричневой кожи, открываемой внутрь, с застежкой внизу сумки (вмещала 2 обоймы (10 патронов)), М 1895 представляла собой сдвоенные подсумки М 1890 (2 крышки застегивались ремешками, емкость - 4 обоймы (20 патронов в каждой паре подсумков)). В условиях недостатка кожи, началось производство эрзац-подсумков - из фанеры или фибры, окрашенных в защитный серый цвет, а также из брезента, по образцу М 1890.
Снаряжение штурмовика также включало в свой состав пехотную лопатку в кожаном чехле, закрывающем края металлической части. Офицерская экипировка состояла как из элементов коричневой кожи, так и из полотняных (как, например, кобура, имеющая из кожи только обшивку по краю).
Штурмовая рота 25-го пехотного полка общей (Имперской) армии (Северо-восточный фронт, 25 февраля 1917 года). Солдаты экипированы стальными шлемами и маскхалатами
Обмундирование австрийские штурмовики продолжали носить тех частей, из состава которых были откомандированы. Так, полевая блуза образца 1906 г. была однобортной, с потайной застежкой на 6 пуговиц, и имела (кроме боковых) 2 больших накладных нагрудных кармана. Трехмысковые, слегка скошенные наружу, клапаны, прикрывали все карманы. Погоны были как на мундире. На воротник, как и на мундир, нашивали петлицы приборного цвета, в конце войны защитные с выпушками приборного цвета. Знаки различия были стандартными. Зимой часто применялись шерстяные свитера. Регламент 1915 г. (Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 1 C. 13) узаконил применение для защитного обмундирования германского цвета «фельдграу» (более дешевого и подходящего к реалиям войны чем прежний, иногда в специальной литературе применительно к австрийской армии именуемого как "щучье-серый" См. Nowakowski T. Armia Austro-Wegierska 1908-1918. Warszawa 1992. P. 35). Имелся вариант блузы (с 1916 года) с отложным воротником, без нагрудных карманов и с боковыми карманами без клапанов - он застегивался на 7 пуговиц без потайной застежки. Пуговицы блузы обтягивались тканью защитного цвета или чернились. Обувью служили как ботинки на шнурках с обмотками, так и сапоги с короткими голенищами. Характерными деталями униформы, присущими всем штурмовикам, были кожаные или мундирного сукна наколенники и налокотники, а также стальные шлемы. Бойцы технических подразделений продолжали носить свои эмблемы и значки.
эмблема пулеметчика
эмблема пехотных орудий
эмблема траншейных минометов
эмблема пионеров
Бойцами штурмовых частей использовались кожаные перчатки, незаменимая вещь в штурмовом деле (Jung P. P. 20). Стоит также отметить, что среди штурмовиков было чрезвычайно популярно носить сами боевые награды, а не колодки. В 1918 г. был учрежден знак отличия штурмовика. Его размер 55 x 36 мм, изготавливался из тонких пластин цинкового сплава. Причем штурмовой знак в отличие от большинства других носился не на полевом кепи, а на кителе на правой стороне груди.
знак штурмовика
Тактика и эпизоды боевого применения
Цель штурмовых частей виделась в прорыве укрепленных позиций, а для полковых штурмовых рот – еще и в несении разведывательной службы (Боевое расписание австро-венгерской армии. Сост. по данным, имевшимся в разведывательном отд. Штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта к 25 марта 1917 года. Не подлежит оглашению. Б. м. 1917. C. 117). Бойцы штурмовых частей предназначались прежде всего для ближнего боя в траншеях при прорыве укрепленных позиций, они должны были первыми атаковать неприятельские укрепления, контратаковать наступающего врага. В тактическом плане построение штурмовой части австрийской армии структурировалось следующим образом.
Штурмовой патруль включал в свой состав командира, гранатометчиков, боковых наблюдателей, бойцов резерва и подносчиков. При большем размахе атаки (участие нескольких штурмовых групп – патрулей) создавалась штурмовая колонна, во главе которой двигалась штурмовая партия в составе штурмовых патрулей, которым могли придаваться саперы для расширения проходов в неприятельских заграждениях; далее три волны атакующих: 1) гренадеры, подносчики ручных гранат и сигнальщики с пистолетами-ракетницами, 2) штурмовой патруль и стрелки, либо только стрелки, сопровождаемые пехотинцами, оснащенными лопатами, кирками, пехотными щитами, мешками с землей, рогатками, телефонным оборудованием, легкими минометами, гранатометами, пулеметами и легкими огнеметами, 3) резерв (пехота с проволокой, кольями, тяжелыми минометами, бомбометами и пулеметами). Стрелкам могли также придаваться гренадеры. Гренадеры первой волны преодолевают проволочные заграждения, частью подкрепляя штурмовую партию, а частью расширяя фронт атаки. В это время подходила вторая волна, занимающая очищенный передний край противника и приступающая к обеспечению флангов захваченного участка с перелицовкой окопов противника в его сторону с установкой пулеметов. Первая волна в это время овладевает второй линией противника и усиливается второй, последнюю же в бывших окопах противника сменяет третья. Далее первая волна атакует третью линию противника, а вторая закрепляет вторую. После этого штурмовая партия отводится на отдых, а остальные войска осваивают захваченные позиции и перегруппировываются.
тактика штурмового подразделения
Любой штурмовой операции предшествовала тщательная разведка и планирование. Офицеры и унтер-офицеры изучали неприятельские позиции, осуществлялась аэрофотосъемка. Каждый командир получал план со своим целеуказанием. В тылу строился макет вражеской позиции и отрабатывались действия по ее преодолению, на что отводилось 2-3 недели. На исходной позиции создавались убежища и склады для патронов, гранат, укрытия для штурмовиков. Каждое подразделение и род оружия отрабатывали взаимодействие друг с другом. Ударным группам и огнеметам определялись пункты атаки, пулеметам – сектора обстрела (главное – прикрытие атакующих и отражение вражеских контратак), траншейные орудия обстреливали хода сообщения и дороги для подхода резервов противника, бомбометы и минометы вели фланговый огонь и обстреливали тыловую позицию противника, артиллерия должна была вести контрбатарейную борьбу, подавлять пулеметные точки, наблюдательные пункты, полевые укрепления, обстреливать резервы. Артналет осуществлялся, как правило, ночью или на рассвете. Штурмовые группы шли на острие атаки пехотных частей.
штурмовики. Хорошо видны брезентовые патронташи и сумки для гранат
Окопы противника очищались с помощью ручных гранат - по команде командира патруля. В рукопашной активно использовались кинжалы. После занятия секции окопа штурмовики с помощью мешков с землей заграждают ходы сообщения для предотвращения контратак противника. Для этого мероприятия выделялись 2-4 бойца. На бруствер выставлялись ручные пулеметы, не требующие, в отличие от станковых, подготовки для установки.
бойцы штурмового подразделения. Интересен травяной камуфляж на шлемах
Первое боевое применение австро-венгерских штурмовиков прошло в ходе 10-го сражения на реке Изонцо. И было удачно.
офицеры и унтер-офицеры штурмового патруля одной из штурмовых частей. Итальянский фронт, сентябрь 1917 г. Хорошо видно снаряжение штурмовиков
Успех сопутствовал действиям австрийских штурмовых частей на всех фронтах, что объяснялось элитарным характером подразделений и тщательностью подготовки операций. Характеризуют это два эпизода, 1917 год.
Например, в снятии итальянского караула у Ямиано участвовали 33 штурмовика, 12 охотников и партия гренадер.
штурмовики на Итальянском фронте. Хорошо видны сумки для гранат и шлемы Берндорф
На Русском фронте штурмовики 31-го полка 32-й дивизии овладели участками русских окопов в 300 шагов, захватив 3 станковых пулемета и много пленных - и потеряв лишь одного человека. Окопы очищались постепенно, участок за участком.
В сражении при Капоретто австро-венгерские штурмовые батальоны доказали свою эффективность в обстановке траншейной войны, подтвердив свой элитарный характер. Так, бывало, что за пехотой не могли следовать даже горные батареи - и австро-германская пехота чаще всего в качестве средств огневой поддержки располагала лишь пулеметами. Но она была тщательно отобрана и отлично натренирована. Продвигалась вперед ударными группами без равнения по соседям и постоянно маневрируя – для того, чтобы обойти очаги сопротивления противника. Последний был смущен дерзостью и ловкостью ударников, самостоятельно ведущих победоносные бои (Конкэ. Сражение при Капоретто (1917 год). Госвоениздат, 1940. / Катастрофы Первой мировой войны. М., 2005. С. 327).
траншейное 37-мм орудие
100-мм горная гаубица. Активно применялась в условиях горной войны 1917 г. на Итальянском фронте
Реалии глубокоэшелонированной обороны 1918 года (когда вместо 1- 3 позиций создавались боевые зоны, 1-я и 2-я позиции соединялись в «главную боевую зону» приблизительно 4-км глубины - она с фронта защищалась линией аванпостов, в то время как бункеры, замаскированные пулеметные точки, эшелонированные в глубину заграждения, скрытые позиции артиллерийских орудий непосредственной поддержки пехоты и минометов усиливали пространство между бывшими 1-й и 2-й позициями) привели к провалу июньского наступления на реке Пьяве, после чего все штурмовые подразделения и части были направлены в учебные лагеря. И затем вплоть до конца войны решали лишь разведывательные задачи и проводили локальные боевые операции. Вместе с тем в условиях осеннего развала австро-венгерских войск штурмовые части были одними из последних, сохранивших свою боеспособность.
Солдаты австро-венгерской штурмовой роты (обратите внимание на стальные шлемы и сумки для гранат) и император Карл I
Следует отметить значительную дробность австрийских штурмовых частей, сводный характер штурмовых батальонов по сравнению с германскими, относительно слабый их состав, прежде всего это касается тяжелого вооружения. Все это и предопределило тот факт, что штурмовые части и подразделения применялись в интересах своих частей, прежде всего для преодоления эшелонированной обороны противника, но не стали инструментом для решения оперативно-стратегических задач. Но, вместе с тем, штурмовые части стали символом наступательного духа и успешных действий в обстановке позиционной войны. В их активе ряд блестящих операций. «Новейшие» войска за два года войны полностью подтвердили свою результативность. И, несмотря на то, что в конце 1918 г. штурмовые батальоны вместе с австро-венгерской армией прекратили существование, их боевой опыт и навыки стали основой для организации и обучения европейской пехоты в период Второй мировой войны.
Последний император Австро-Венгрии Карл I инспектирует штурмовой батальон. На груди у солдат – характерные гранатные сумки
бойцы штурмовой части австро-венгерской армии. Видны противогазы и гранаты. Одеты в полевые блузы, ботинки с обмотками
Обучение осуществлялось на курсах при штурмовых батальонах. Строились специальные учебные городки.
учебный городок для подготовки штурмовиков
Также как и в германской армии, главное внимание уделялось физическому развитию и воспитанию строжайшей дисциплины.
Обучение включало в свой состав :
1) спортивную подготовку (бег, прыжки с препятствиями, гимнастика, штыковой бой);
2) ползание (в том числе с винтовкой по открытой местности, с использованием воронок, среди проволочных заграждений)
3) обращение с ручными гранатами (изучение своих и неприятельских систем, метание гранат стоя (необходимо забросить на высоту не менее 2 метров. См. Танеев. Указ. соч. С. 17), стоя на коленях, на бегу, лежа на спине, животе и при вставании. Причем, метание гранат осуществлялось с прицеливанием – из окопа или воронки в другую пронумерованную воронку, из окопа в другой поверх препятствий, в мишень лежа, на коленях или стоя, из воронок по бойницам или пулеметам. Результат признавался удовлетворительным, если 70% гранат попадало в цель или не далее метра от нее);
4) продвижение вперед (по открытой местности, в кустарнике, в воронках от снарядов – причем, требовалось технично прыгать из воронки в воронку);
5) резание проволоки (днем и ночью, работая на спине. Упражнение осуществлялось парой бойцов – один режет, другой двумя руками туго натягивает проволоку. Слуховые посты ничего не должны услышать);
6) обращение с пулеметами всех систем и стрельба из них;
7) перелицовку окопов;
8) чтение карт;
9) взрывание проволочных заграждений для проделывания в них прохода: (а) растянутым зарядом – 15 гранат укладывались на доску, первая снабжена рукоятью, последняя капсюлем. Весь заряд подкладывался под проволочное заграждение или набрасывался на него. б) сконцентрированным зарядом из ручных гранат. 7 гранат связывались вместе. Из-за большой силы взрыва бросать заряд следовало из укрытия. в) ручными гранатами с проволочными крюками. Они накидывались на проволочное заграждение и фиксировались за него крюками;
10) преодоление проволочных заграждений. Осуществлялось с помощью настила досок, плетней определенного размера и толщины. Переносились доски и плетни из воронки в воронку штурмовыми патрулями.
тренировка штурмовика
Униформа и снаряжение
Бойцы штурмовых батальонов были снабжены стальными касками, обуты в ботинки с обмотками, шинель сворачивалась в скатку. Шинель была длиной до колен, двубортной, с петлицами на воротнике. Изменения в тактике ведения боя, использование траншей и массированного артиллерийского огня привели к необходимости особенным образом защитить голову бойца. Штурмовики стали одними из первых, получивших стальные шлемы.
солдат штурмовой части в полном снаряжении. Итальянский фронт 1917 г. На голове стальной шлем модели 1916 г., полевая блуза защитного серого цвета, петлицы защитного цвета, на ногах ботинки с обмотками. Из снаряжения – противогаз образца 1915 г., коричневый ремень с армейской пряжкой, полевой рюкзак тирольского типа, водяная фляга, сухарная сумка, траншейный перископ в тубе, подсумки 8-мм патронов на 40 штук, лопатка. Вооружение – 8-мм винтовка Манлихера М 1895 со штыком, траншейная дубинка и траншейный кинжал на левом боку.
Обмундирование и снаряжение: 1 - стальной шлем Берндорф, 2 - стальной шлем М. 1917, 3 - кепи горно-стрелковых частей, украшенное петушиными перьями, 4 - кепи пехотных частей, 7 - панталоны прямого покроя, 8 - ботинки горно-стрелковых частей, 9 - ботинки пехотных частей, 12- обмотки
В качестве шлемов сначала использовались трофейные итальянские каски (перекрашенные), а также полученные от союзников германские каски - в основном М. 1916. Трофейные шлемы применяли, даже несмотря на их низкую эффективность. Но «визитной карточкой» австрийских штурмовиков стали отечественные стальные шлемы. В октябре 1916 г. фирмой «Metallwerke AG Berndorf» был разработан первый из них. Он незначительно отличался от германского по форме, но сверху в центре колпака находился небольшой сферический выступ, который прикрывал вентиляционное отверстие. Массовый выпуск этих шлемов, получивших название «Berndorfr» (Берндорф, или «австрийская модель»), налажен в начале 1917 г.
Австро-венгерский стальной шлем "Берндорф"
В то же время австрийские заводы освоили и производство германских шлемов типа М. 1916 - по немецкой технологии и с применением полученного из Германии оборудования.
Немецкий стальной шлем М 16
Эти шлемы, названные для того чтобы отличить их от М. 1916 «nach deutschem Muster» («по немецкому образцу»), отличались от прототипа незначительными деталями, например, более широким применением эрзац-материалов в подтулейном устройстве.
Следующим австро-венгерским шлемом стал образец 1916 года, отличавшийся от аналогичного германского подбородочным ремешком из ткани цвета хаки, а не кожи, а также креплением значительно выше немецкого (находилось фактически под подшлемником) и немного большим по размеру козырьком. Хотя иногда встречались и кожаные коричневые ремешки. На каждый 10-й изготовленный шлем (Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 2 // Сержант. 2001. № 3. С. 48.) полагался усиливающий дополнительный налобный щиток. Широко использовались различные маскировочные чехлы (в том числе матерчатые), внешне австрийские шлемы отличались от германских в основном лишь окраской в защитный цвет светло-коричневатого оттенка.
Австро-венгерский стальной шлем модели 1917 года, также называемый «немецкая модель»
Чтобы быть принятыми техническим контролем, всем каскам, входящим в партию, требовалось выдержать определенное давление, а каждой сотой – выстрел с определенной дистанции. Шлемы использовали с подшлемниками, использовались различные дополнительные защитные маски и налобные пластины.
отверстие шлема для крепления дополнительных защитных устройств
Австро-венгерский стальной шлем с защитной маской
Австро-венгерская защитная налобная пластина к стальному шлему М 17
Австро-венгерская защитная налобная пластина к стальному шлему "Берндорф"
Головы штурмовиков были надежно, по меркам того времени, защищены.
Австро-венгерский штурмовой взвод на Юго-западном фронте. Видны стальные шлемы "Берндорф" и шлемы «германской модели»
Снаряжение было представлено поясным ремнем с лямками, его поддерживающими, двумя мешками для переноски гранат (в среднем на три гранаты каждый, причем гранаты были разных размеров), противогазом (с запасным фильтром), хлебной сумкой (или сухарным мешком) с 4 запасными порциями (сухарная сумка была сперва кожаной, впоследствии брезентовой, она могла носиться на лямке через плечо или приторачиваться к поясному ремню, в ней помимо прочего носили котелок и ложку), 2 флягами (носились либо на лямке через плечо, либо в сухарном мешке), ножницами для резки проволоки, 8 пустыми мешками (использовались для переноски земли в ходе операции. См. Jung P. The Austro-Hungarian Forces in World War 1. London, 1996. P. 20.), рюкзаком т. н. «тирольского типа» (заменил стандартный пехотный ранец, изготавливался из серо-зеленого брезента), фонариком, компасом, свистком, индивидуальной аптечкой.
Сапер австро-венгерской штурмовой роты в полевом обмундировании. В экипировку входят стальной шлем (германский М 16), лопата, гранатные сумки, коробка с противогазом, эмалированная фляга и сухарная сумка. Нижний чин вооружен карабином Манлихер М 1895
Носимый боекомплект состоял из 200 патронов (в т. ч. 40 в 2-х патронных сумках одного из следующих образцов: М. 1888 черной кожи, с крышкой, открывающейся наружу и застегивавшейся ремешками с боков сумки - один подсумок вмещал в свои два отделения 4 обоймы (т. е. 20 патронов - у пехотинца было 2 таких подсумка); М 1890 коричневой кожи, открываемой внутрь, с застежкой внизу сумки (вмещала 2 обоймы (10 патронов)), М 1895 представляла собой сдвоенные подсумки М 1890 (2 крышки застегивались ремешками, емкость - 4 обоймы (20 патронов в каждой паре подсумков)). В условиях недостатка кожи, началось производство эрзац-подсумков - из фанеры или фибры, окрашенных в защитный серый цвет, а также из брезента, по образцу М 1890.
Снаряжение штурмовика также включало в свой состав пехотную лопатку в кожаном чехле, закрывающем края металлической части. Офицерская экипировка состояла как из элементов коричневой кожи, так и из полотняных (как, например, кобура, имеющая из кожи только обшивку по краю).
Штурмовая рота 25-го пехотного полка общей (Имперской) армии (Северо-восточный фронт, 25 февраля 1917 года). Солдаты экипированы стальными шлемами и маскхалатами
Обмундирование австрийские штурмовики продолжали носить тех частей, из состава которых были откомандированы. Так, полевая блуза образца 1906 г. была однобортной, с потайной застежкой на 6 пуговиц, и имела (кроме боковых) 2 больших накладных нагрудных кармана. Трехмысковые, слегка скошенные наружу, клапаны, прикрывали все карманы. Погоны были как на мундире. На воротник, как и на мундир, нашивали петлицы приборного цвета, в конце войны защитные с выпушками приборного цвета. Знаки различия были стандартными. Зимой часто применялись шерстяные свитера. Регламент 1915 г. (Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 1 C. 13) узаконил применение для защитного обмундирования германского цвета «фельдграу» (более дешевого и подходящего к реалиям войны чем прежний, иногда в специальной литературе применительно к австрийской армии именуемого как "щучье-серый" См. Nowakowski T. Armia Austro-Wegierska 1908-1918. Warszawa 1992. P. 35). Имелся вариант блузы (с 1916 года) с отложным воротником, без нагрудных карманов и с боковыми карманами без клапанов - он застегивался на 7 пуговиц без потайной застежки. Пуговицы блузы обтягивались тканью защитного цвета или чернились. Обувью служили как ботинки на шнурках с обмотками, так и сапоги с короткими голенищами. Характерными деталями униформы, присущими всем штурмовикам, были кожаные или мундирного сукна наколенники и налокотники, а также стальные шлемы. Бойцы технических подразделений продолжали носить свои эмблемы и значки.
эмблема пулеметчика
эмблема пехотных орудий
эмблема траншейных минометов
эмблема пионеров
Бойцами штурмовых частей использовались кожаные перчатки, незаменимая вещь в штурмовом деле (Jung P. P. 20). Стоит также отметить, что среди штурмовиков было чрезвычайно популярно носить сами боевые награды, а не колодки. В 1918 г. был учрежден знак отличия штурмовика. Его размер 55 x 36 мм, изготавливался из тонких пластин цинкового сплава. Причем штурмовой знак в отличие от большинства других носился не на полевом кепи, а на кителе на правой стороне груди.
знак штурмовика
Тактика и эпизоды боевого применения
Цель штурмовых частей виделась в прорыве укрепленных позиций, а для полковых штурмовых рот – еще и в несении разведывательной службы (Боевое расписание австро-венгерской армии. Сост. по данным, имевшимся в разведывательном отд. Штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта к 25 марта 1917 года. Не подлежит оглашению. Б. м. 1917. C. 117). Бойцы штурмовых частей предназначались прежде всего для ближнего боя в траншеях при прорыве укрепленных позиций, они должны были первыми атаковать неприятельские укрепления, контратаковать наступающего врага. В тактическом плане построение штурмовой части австрийской армии структурировалось следующим образом.
Штурмовой патруль включал в свой состав командира, гранатометчиков, боковых наблюдателей, бойцов резерва и подносчиков. При большем размахе атаки (участие нескольких штурмовых групп – патрулей) создавалась штурмовая колонна, во главе которой двигалась штурмовая партия в составе штурмовых патрулей, которым могли придаваться саперы для расширения проходов в неприятельских заграждениях; далее три волны атакующих: 1) гренадеры, подносчики ручных гранат и сигнальщики с пистолетами-ракетницами, 2) штурмовой патруль и стрелки, либо только стрелки, сопровождаемые пехотинцами, оснащенными лопатами, кирками, пехотными щитами, мешками с землей, рогатками, телефонным оборудованием, легкими минометами, гранатометами, пулеметами и легкими огнеметами, 3) резерв (пехота с проволокой, кольями, тяжелыми минометами, бомбометами и пулеметами). Стрелкам могли также придаваться гренадеры. Гренадеры первой волны преодолевают проволочные заграждения, частью подкрепляя штурмовую партию, а частью расширяя фронт атаки. В это время подходила вторая волна, занимающая очищенный передний край противника и приступающая к обеспечению флангов захваченного участка с перелицовкой окопов противника в его сторону с установкой пулеметов. Первая волна в это время овладевает второй линией противника и усиливается второй, последнюю же в бывших окопах противника сменяет третья. Далее первая волна атакует третью линию противника, а вторая закрепляет вторую. После этого штурмовая партия отводится на отдых, а остальные войска осваивают захваченные позиции и перегруппировываются.
тактика штурмового подразделения
Любой штурмовой операции предшествовала тщательная разведка и планирование. Офицеры и унтер-офицеры изучали неприятельские позиции, осуществлялась аэрофотосъемка. Каждый командир получал план со своим целеуказанием. В тылу строился макет вражеской позиции и отрабатывались действия по ее преодолению, на что отводилось 2-3 недели. На исходной позиции создавались убежища и склады для патронов, гранат, укрытия для штурмовиков. Каждое подразделение и род оружия отрабатывали взаимодействие друг с другом. Ударным группам и огнеметам определялись пункты атаки, пулеметам – сектора обстрела (главное – прикрытие атакующих и отражение вражеских контратак), траншейные орудия обстреливали хода сообщения и дороги для подхода резервов противника, бомбометы и минометы вели фланговый огонь и обстреливали тыловую позицию противника, артиллерия должна была вести контрбатарейную борьбу, подавлять пулеметные точки, наблюдательные пункты, полевые укрепления, обстреливать резервы. Артналет осуществлялся, как правило, ночью или на рассвете. Штурмовые группы шли на острие атаки пехотных частей.
штурмовики. Хорошо видны брезентовые патронташи и сумки для гранат
Окопы противника очищались с помощью ручных гранат - по команде командира патруля. В рукопашной активно использовались кинжалы. После занятия секции окопа штурмовики с помощью мешков с землей заграждают ходы сообщения для предотвращения контратак противника. Для этого мероприятия выделялись 2-4 бойца. На бруствер выставлялись ручные пулеметы, не требующие, в отличие от станковых, подготовки для установки.
бойцы штурмового подразделения. Интересен травяной камуфляж на шлемах
Первое боевое применение австро-венгерских штурмовиков прошло в ходе 10-го сражения на реке Изонцо. И было удачно.
офицеры и унтер-офицеры штурмового патруля одной из штурмовых частей. Итальянский фронт, сентябрь 1917 г. Хорошо видно снаряжение штурмовиков
Успех сопутствовал действиям австрийских штурмовых частей на всех фронтах, что объяснялось элитарным характером подразделений и тщательностью подготовки операций. Характеризуют это два эпизода, 1917 год.
Например, в снятии итальянского караула у Ямиано участвовали 33 штурмовика, 12 охотников и партия гренадер.
штурмовики на Итальянском фронте. Хорошо видны сумки для гранат и шлемы Берндорф
На Русском фронте штурмовики 31-го полка 32-й дивизии овладели участками русских окопов в 300 шагов, захватив 3 станковых пулемета и много пленных - и потеряв лишь одного человека. Окопы очищались постепенно, участок за участком.
В сражении при Капоретто австро-венгерские штурмовые батальоны доказали свою эффективность в обстановке траншейной войны, подтвердив свой элитарный характер. Так, бывало, что за пехотой не могли следовать даже горные батареи - и австро-германская пехота чаще всего в качестве средств огневой поддержки располагала лишь пулеметами. Но она была тщательно отобрана и отлично натренирована. Продвигалась вперед ударными группами без равнения по соседям и постоянно маневрируя – для того, чтобы обойти очаги сопротивления противника. Последний был смущен дерзостью и ловкостью ударников, самостоятельно ведущих победоносные бои (Конкэ. Сражение при Капоретто (1917 год). Госвоениздат, 1940. / Катастрофы Первой мировой войны. М., 2005. С. 327).
траншейное 37-мм орудие
100-мм горная гаубица. Активно применялась в условиях горной войны 1917 г. на Итальянском фронте
Реалии глубокоэшелонированной обороны 1918 года (когда вместо 1- 3 позиций создавались боевые зоны, 1-я и 2-я позиции соединялись в «главную боевую зону» приблизительно 4-км глубины - она с фронта защищалась линией аванпостов, в то время как бункеры, замаскированные пулеметные точки, эшелонированные в глубину заграждения, скрытые позиции артиллерийских орудий непосредственной поддержки пехоты и минометов усиливали пространство между бывшими 1-й и 2-й позициями) привели к провалу июньского наступления на реке Пьяве, после чего все штурмовые подразделения и части были направлены в учебные лагеря. И затем вплоть до конца войны решали лишь разведывательные задачи и проводили локальные боевые операции. Вместе с тем в условиях осеннего развала австро-венгерских войск штурмовые части были одними из последних, сохранивших свою боеспособность.
Солдаты австро-венгерской штурмовой роты (обратите внимание на стальные шлемы и сумки для гранат) и император Карл I
Следует отметить значительную дробность австрийских штурмовых частей, сводный характер штурмовых батальонов по сравнению с германскими, относительно слабый их состав, прежде всего это касается тяжелого вооружения. Все это и предопределило тот факт, что штурмовые части и подразделения применялись в интересах своих частей, прежде всего для преодоления эшелонированной обороны противника, но не стали инструментом для решения оперативно-стратегических задач. Но, вместе с тем, штурмовые части стали символом наступательного духа и успешных действий в обстановке позиционной войны. В их активе ряд блестящих операций. «Новейшие» войска за два года войны полностью подтвердили свою результативность. И, несмотря на то, что в конце 1918 г. штурмовые батальоны вместе с австро-венгерской армией прекратили существование, их боевой опыт и навыки стали основой для организации и обучения европейской пехоты в период Второй мировой войны.
Последний император Австро-Венгрии Карл I инспектирует штурмовой батальон. На груди у солдат – характерные гранатные сумки
- Автор:
- Олейников Алексей
- Статьи из этой серии:
- Штурмовики Двуединой империи. Часть 1