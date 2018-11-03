Доспехи эпохи Сэнгоку (часть 2)

Случайно заглянешь

В лачугу на склоне горы –

А там наряжают кукол…

Кёси

Одной из особенностей японского наименования доспехов было указание на те или иные характерные их детали. На старых доспехах о-ёрой в названии присутствовал, например, цвет шнуров и даже вид плетения. Например, можно было встретить такие названия: «доспех красного шитья», «доспех синего шитья». Но все то же самое сохранилось и в эпоху Сэнгоку. Если крепления полос на доспехе окэгава-до были видны, то в названии кирасы (и доспеха) это обязательно указывалось. Например, если головки заклепок выступали над поверхностью полос, то это была кираса в стиле бё-модзи-ёкохаги-окэгава-до или же бё-какари-до. А все различие заключалось в том, что головки заклепок иногда делались в форме мона – герба владельца доспеха, и это, разумеется, по мнению японцев, следовало непременно подчеркнуть. Кираса из пластин, скрепленных с помощью скоб, называлась касугаи-до. Можно было скрепить их и узлами, причем даже из шелка или кожи (наверное, это было дешевле, чем если бы узлы были из железа!) и тогда кираса получала название – хиси-модзи-ёкохаги-окэгава-до. Доспехи всех этих типов (или стилей) были как двухсекционными, так и пятисекционными. Однако существовали и доспехи с вертикально расположенными полосами – обычно более широкими в центре кирасы и более узкими по краям. Назывались они татэхаги-окэгава-до и обычно принадлежали к типу пятисекционных доспехов (го-мои-до).Варабэ тосей гусоку - детские доспехи, ок. 1700 г.В области Юкиносита придумали кирасу своей, особой конструкции: спереди пять горизонтальных полос, сзади пять вертикальных, и тоже пятисекционного типа с шарнирами на наружных сторонах пластин. По названию местности она так и называлась – юкиносита-до. Плечевые лямки на нем стали металлическими, что еще больше повысило ее защитные свойства. Юбка кусадзури – теперь называвшаяся гэссан, получила множество секций, числом до 11, что тоже отличало этот доспех от других.Если кираса окэгава-до покрывалась кожей, то сам доспех следовало называть кава-дзуми-до («панцирь, покрытый кожей»). Если же он был из полос, стыки которых были не видны снаружи, или передняя пластина была цельнокованая, то доспех назывался хотокэ-до. Чтобы сделать такую кирасу более гибкой и удобоносимой, к ней могли пристыковываться дополнительные пластины, имевшие подвижное крепление, то есть прикрепленные к основной, гладкой пластине на шнурах. Если такая пластина прикреплялась снизу, то доспех назывался коси-тори-хотокэ-до. Если сверху, то – мунэ-тори-хотокэ-до.Дзимбаори – «куртка военачальника». Эпоха Момояма. Вид спереди.Дзимбаори. Вид сзади.Общение с иностранцами, у которых тоже были цельнометаллические кирасы, показало японцам, что кираса с вертикальным ребром спереди лучше отражает удары. И начали делать «ребристые» кирасы и у себя, а называться они стали хатомунэ-до или омодака-до. Поверхность кирас европейского образца была гладкой и понятно почему – чтобы оружие лучше с нее соскальзывало. Зато, когда эпоха Сэнгоку завершилась и в Японию пришел мир, появились кирасы с чеканными, выпуклыми и хорошо заметными на металле изображениями – утидаси-до. Но они получили распространение уже в эпоху Эдо, то есть в период с 1603 по 1868 год!Шлем акоданари («шлем-дыня») с гербом клана Цугару. Эпоха Муромати.Разновидностью, причем сугубо японской, хотокэ-до стали доспехи из цельнокованых пластин нио-до, у которых кираса имела вид человеческого торса. Либо это был торс изможденного аскета, с обвисшими мышцами груди, либо… человека с телом весьма округлых очертаний. А зависело это от того, тело какого бога копирует именно эта кираса – упитанного или худого! Другой разновидностью этого доспеха стал катахада-нуги-до («кираса с обнаженным плечом»). У него часть кирасы изображала худое тело с выпирающими ребрами, а часть (прилепленную, естественно к этой металлической пластине) имитировала одежду из ткани и обычно выполнялась из мелких пластинок, связанных шнурами.Шлем судзи-кабуто эпохи Намбокутё с характерными рогами кувагата.Шлем хоси-бати кабуто («шлем с заклепками»), подписанный Миочином Сикибу Мунесукэ, 1693 г.Еще один такой же шлем с гербом клана Асикага.Довольно редко кираса до (а также поножи, наручи и шлем) покрывалась шкурой медведя и тогда она называлась яро-до, а шлем, соответственно – яро –кабуто. Носили их главным образом самые знатные воины. В частности, один такой комплект имел Токугава Иэясу.Кавари кабуто – «фигурный шлем» с навершием из папье-маше. Эпоха Момояма, 1573-1615 гг.Кавари кабуто в форме раковины. Эпоха Эдо.Кавари кабуто в форме головного убора каммури. Эпоха Момояма.Наконец, были созданы и самые пулестойкие доспехи, получившие название сэндай-до. Это были все те же доспехи типа «юкиносита» из пяти секций, но изготовленные из металла толщиной 2 мм и более. Испытывали их выстрелом из аркебузы (танэгасимы по-японски) с определенного расстояния. До нашего времени дошло несколько таких доспехов с характерными вмятинами. Если пуля доспех не пробивала, то его можно было называть и не сэндай-до (по место появления), а иначе – тамэси-гусоку («опробированные доспехи»). Особенно любил такие доспехи Датэ Масамунэ, который одел в них все свое войско! Причем, единственно, что отличало доспех рядового самурая от офицера ко-гасира – было плетение шнуров, у офицеров оно было более частым! Кстати, от наплечников о-соде он отказался вообще, заменив их небольшими «крылышками» - кохирэ. Заметным отличием рядовых от своих командиров стал кармашек из кожи (цуру-букуро) слева на талии, в котором стрелки хранили пули для аркебуз. Интересно, что сам Масамунэ носил очень простой сэндай-до с редкой темно-синей шнуровкой. Соответственно аркебузиры клана Ии, которыми в конце эпохи Сэнгоку командовал Ии Найомаса, были одеты в ярко-красные доспехи окегава-до и такие же красные шлемы.Судзи-бати-кабуто, подписанный Миочином Нобуе. Эпоху Муромати, 1550 г.Топпаи-кабуто (высокий конический шлем, сплюснутый с боков) с маской мэмпо. Эпоха Момояма.Совершенно необычным доспехом, который использовался в эпоху Сэнгоку, стал дангаэ-до. Непонятно как он появился, а главное – зачем. Дело в том, что в нем одна треть кирасы (обычно верхняя) имела устройство нуинобэ-до, затем шли три нижние полосы в стиле могами-до и, наконец, две самые последние полосы составлялись из «настоящих пластинок». Ни повышенной защищенности, ни большей гибкости такая конструкция не обладала, но… такие доспехи с такими кирасами заказывали, хотя и непонятно зачем. Разве что эта «солянка мясная сборная» получалась у мастера, когда доспехи заказывались в спешке, и чтобы удовлетворить заказчика, доспех собирали из всего, что было у мастера под руками или оставалось от других доспехов.Маска сомэн с лицом демона тэнгу, эпоха Эдо.Маска сомэн, подписанная Като Сигесугу, эпоха Эдо.Чисто европейские доспехи, состоявшие из кирасы и шлема, у японцев тоже были, но представляли собой очень дорогое удовольствие, поскольку их приходилось везти из Европы. Назывались они намбан-до и отличались от японских, главным образом, внешним видом. У европейцев доспехи в то время обычно были из «белого металла», а вот японцы окрашивали их поверхность в красно-коричневый цвет ржавчины. Толщина кирасы обычно была равна 2 мм. Так что кираса к окэгава-до вместе с «юбкой» гэссан могла иметь вес от 7 до 9 и более килограммов.Эбоси кабуто, начало эпохи Эдо, 1600 г.Наконец, самыми дешевыми доспехами эпохи Сэнгоку стали доспехи асигару – копьеносцев, лучников и аркебузиров, которые представляли собой все те же окэгава-до, но только из самой тонкой стали или полос недубленой, хотя и традиционно лакированной кожи. Такие доспехи выпускались в огромных количествах и назывались окаси-гусоку, то есть «одалживаемые доспехи», поскольку асигару получали их только лишь на время своей службы, а потом их возвращали. Другой популярной разновидностью доспехов для рядовых асигару были карута-ганэ-до и кикко-ганэ-до, называвшиеся также «татами-до» или «складные доспехи». Их кираса состояла из тканевой основы, на которую в первом случае нашивались прямоугольные пластинки из металла или кожи, а во втором такие же пластинки, только шестиугольные, соединявшиеся между собой кольчужным плетением. Пластинки, опять-таки обычно красились в черный цвет при помощи сажи и покрывали лаком с обеих сторон.Наконечники стрел я-но-нэ. Узкий наконечник – хосо-янаги-ба (третий слева), широкие прорезные наконечники – хира-нэ, два наконечника «рогами вперед» - каримата. Два наконечника «рогами назад» - ватакуси.Горн из раковины, которым в бою подавались сигналы – хорай, ок.1700 г.