Почему убили Сталина и разрушили СССР
Великая Россия (СССР) своей беспримерной Победой над гитлеровским «Евросоюзом» изменила будущее планеты, делая его человечнее, давая всем людям надежду на спасение, освобождение от западных хищников-колонизаторов и справедливость. Мир почувствовал, что на планете есть сила и воля, способные противостоять западному проекту порабощения человечества.
Мир после 1945 года оказался разделенным на три части. Первая – советская цивилизация будущего, социалистическая Россия-СССР. Она строила мир, общество будущего – знания, созидания и служения, на основе социальной справедливости и господства этики совести. Союз предлагал проект сопроцветания, а не закабаления слабых и беззащитных более развитыми и хищными державами (в основном западными). Поэтому социалистический лагерь быстро расширился и окреп, неся надежду на светлое будущее народам человечества.
Вторая часть – это рабовладельческий, хищный Запад, западный проект, создающий на планете кастовое, невольничье общество. Толпоэлитарная система, общество потребления – с разделением людей на господ-«избранных» и «двуногих орудий», потребителей-рабов. Запад веками грабил окружающие народы, страны, племена, культуры и цивилизации. Это позволило в XX столетии создать «витрину капитализма» — кажущуюся красивую жизнь западного среднего класса и богатых, при этом скрывая наличие обездоленных и кастовую систему (к примеру, негры в США очень долго были практически лишены основных прав). Грабеж колоний и полуколоний, жесточайшая эксплуатация рабов и работников, ничем от них не отличающихся, кроме «свободы» умереть с голода, позволил создать процветания метрополии, ядра западной, капиталистической системы.
Третья часть – «третий мир», пробуждающиеся после социалистической революции в России и победы в Великой войне. Народы и страны, срывающие с себя видимые оковы колониализма (часто их тут же сменили скрытые механизмы полуколониальной системы). Этот мир почувствовал, что на планете есть блестящий пример, показывающий магистральное направление развития человечества, выводящий из кровавого и страшного тупика рабовладельческого мира.
Перед Западом возникла опасная проблема – западная капиталистическая система может процветать только при постоянном расширении. Грабеже и высасывании ресурсов из других стран и народов. А тут мало того, что Россия выстояла и бросила вызов Западу, предъявив человечеству новое общество будущего… Россия-СССР постоянно расширяла свою сферу влияния, и многие страны третьего мира получили возможность выбора. Запад впадает в ужас и немедленно развязывает третью мировую войну (т. н. холодная война). Запад уже не мог в открытую воевать с Россией-СССР, так как боялся потерпеть поражение в открытой схватке, а создание ядерного оружия грозило гибелью уже не просто миллионам простых солдат, «пушечное мясо» никогда не жалели, но и самим хозяевам Запада. Поэтому глобальная мафия начинает информационную, идеологическую, тайную (война дипломатии и спецслужб) и экономическую войну против Советского Союза. На территории третьих стран происходят и «горячие» конфликты, к примеру, в Корее.
Главную же ставку хозяева Запада делают на «пятую колонну» в СССР. Англия и США действуют по хорошо отработанному сценарию. В частности, так удалось разрушить Российскую империю. В Союзе в 1930-е годы удалось уничтожить большую часть «пятой колонны» — троцкистов, военных заговорщиков, бандеровцев, прибалтийских «лесных братьев», басмачей и т. д. Это стало одной из главных причин победы в Великой Отечественной войне. Красная Москва не повторила ошибки монархического Петрограда. Однако вопрос был в том, что «пятая колонна» постоянно восстанавливается, так как корень проблемы в прозападной, космополитической культуре, которая воспроизводит западников (декабристов, февралистов, власовцев, хрущевцев, горбачевцев и пр. предателей и врагов народа). Небольшая часть общества («элита», интеллигенция) ненавидит «этот народ и страну» и мечтает жить на Западе, пытается превратить Россию в «милую Голландию или Францию», не признает того факта, что Русь – это отдельная самобытная цивилизация. Что Русь – не Запад, не его «дикая и отсталая», «полуазиатская» периферия. Отсюда и нынешние проблемы русской цивилизации и народа, «элита» и большая часть интеллигенции – западники, они в России только на «работе», зарабатывают капиталы и получают «очки» («печеньки») за правильное, в интересах Запада, мышление и действия или бездействие. Жить же они желают на Западе, туда переводят капиталы, семьи, отправляют учиться детей.
На Западе же всячески поддерживают таких людей – достаточно привести пример Солженицына или Горбачева. На Западе хорошо научились обрабатывать, «зомбировать» людей. Дегенеративная психологическая обработка ведёт к превращению обычных людей труда в социальных паразитов, потребителей. В первую очередь такой обработке подвергаются родные и близкие, дети и внуки руководителей страны (номенклатуры, элиты). Вот и получается, что деды и отцы могли воевать и проливать кровь за великую социалистическую Родину, а их внуки и правнуки, «золотая молодежь», соблазнившаяся «красивой жизнью», сдала СССР, предала великие труды целых поколений, стала паразитарной, никчемной прослойкой трутней. Также в духе национализма обрабатывались национальные меньшинства, дегенеративный слой населения (уголовники и т. д), неспособный воспринять социалистической морали человека будущего. Они стали основной базой Запада в деле формирования «пятой колонны» и начали подрывную идеологическую против народов советской цивилизации, разоблачая «недостатки советского строя» и красочно описывая преимущества «свободного общества», «красивую жизнь» на Западе.
Недобитая и вновь формировавшаяся «пятая колонна» устранила Иосифа Виссарионовича Сталина – великого вождя СССР и русского народа. Устранили настоящего титана, который вместе со своими соратниками спас Россию от её заклания троцкистами-интернационалистами, которые действовали в интересах глобальной мафии. Великого человека, который вместе с народом начал создавать сверхцивилизацию будущего, задававшей ход развития человечества на века вперёд. Это позволило произвести в СССР дворцовый переворот: устраняют верного сподвижника Сталина – Берию, «лучшего управленца XX столетия», и приводят к власти Хрущева, человека с мещанской, кулацкой убогой психологией (возможно, и скрытого троцкиста). Начинается «перестройка-1» — торжество «пятой колонны». Разработанная в недрах западных спецслужб идея «разоблачения культа личности Сталина» и ложь о десятках миллионов репрессированных и уничтоженных советским режимом получает повсеместное распространение. Начинается преступная антисоветская и русофобская «оттепель». Это приводит к расколу социалистического лагеря. Китай и ряд других социалистических стран не принимают ревизионистского, предательского курса Хрущева.
С этого времени начинается разложение советской верхушки, которая отказалась от идеи создания общества, цивилизации будущего, и пошла сначала на сосуществование, а затем на сближение социалистической и капиталистической систем. Закончилось всё это катастрофой советской цивилизации 1985-1991 гг. и поглощением большей части соцлагеря Западом с тотальным ограблением новой «жизненной территории» и созданием полуколониальных режимов, преданных Западу.
Однако хозяевам Запада, глобальной мафии мало полной власти на планете. Они желают продолжить своё «сладкое» существование как можно дольше. В 1960-х годах на базе элитарных клубов (в частности, Римского клуба), объединяющих кланы глобальной мафии, был дан чёткий прогноз, что при имеющихся темпах роста населения человечество обречено на глобальный кризис к рубежу 2030-2050 гг. Этот прогноз привёл к тому, что правящие и финансовые «элиты» стали всерьёз думать о своём спасении и выживания в условиях неминуемого системного кризиса биосферы, человечества, капитализма и Запада. Глобальная мафия осознала: чтобы продолжить своё паразитарное существование, необходимо уничтожить большую часть народонаселения планеты.
Действительность показала, что западное общество потребления убивает планету и человечество. Глобальная мафия в силу того, что придерживается несправедливой, дегенеративной психологии (в понятиях христианства это сатанизм), увидела выход в том, чтобы сократить потребление сырьевых ресурсов за счёт сокращения народонаселения (до 1-2 млрд. человек) путём войн, управляемых катастроф, голода, болезней, оружия геноцида – наркотиков, алкоголя, отравленной пищи и пр. При этом потребление основной части выжившего человечества серьёзно сокращается. К примеру, после развала СССР хозяевам Запада уже не надо было сохранять «вывеску капитализма» — образ «красивой жизни» среднего класса в Европе и США, и он стал стремительно сокращаться. Деградационно-паразитические же потребности, сверхпотребление «элиты», «избранных» сохраняется.
Происходит перераспределение ресурсов Земли в пользу «элиты». Так, в России около 1% населения владеет 80-90% всех богатств страны, созданных трудом многих поколений. После сокращения народонаселения планеты восстановить (хотя бы частично) экологию планеты путем резкого сокращения промышленного производства и сосредоточения вредных производств в строго определенных регионах планеты. В результате будет исключена возможность глобальной катастрофы. Отсюда такое внимание и к сокращению запасов оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического), в первую очередь в России.
Всё это делается не для нашего процветания, а для окончательного установления на планете рабовладельческой цивилизации, где господам будут доступны все передовые технологии и знания, а выжившие «двуногие орудия» будут отброшены в прошлое, в дикость. Противостоять этим планам так или иначе пытается исламский мир, Китай. Но ключевой территорией и цивилизацией в этом противостоянии является Россия. Отсюда можно понять загадку революции и сталинских репрессий, «перестройки» и разрушения СССР, внедрения «демократии», а по сути, полуколониального режима в РФ и на Украине (Малой России), геноцида русского народа, начавшегося в 90-е годы XX века и продолжающегося до наших дней.
Мир после 1945 года оказался разделенным на три части. Первая – советская цивилизация будущего, социалистическая Россия-СССР. Она строила мир, общество будущего – знания, созидания и служения, на основе социальной справедливости и господства этики совести. Союз предлагал проект сопроцветания, а не закабаления слабых и беззащитных более развитыми и хищными державами (в основном западными). Поэтому социалистический лагерь быстро расширился и окреп, неся надежду на светлое будущее народам человечества.
Вторая часть – это рабовладельческий, хищный Запад, западный проект, создающий на планете кастовое, невольничье общество. Толпоэлитарная система, общество потребления – с разделением людей на господ-«избранных» и «двуногих орудий», потребителей-рабов. Запад веками грабил окружающие народы, страны, племена, культуры и цивилизации. Это позволило в XX столетии создать «витрину капитализма» — кажущуюся красивую жизнь западного среднего класса и богатых, при этом скрывая наличие обездоленных и кастовую систему (к примеру, негры в США очень долго были практически лишены основных прав). Грабеж колоний и полуколоний, жесточайшая эксплуатация рабов и работников, ничем от них не отличающихся, кроме «свободы» умереть с голода, позволил создать процветания метрополии, ядра западной, капиталистической системы.
Третья часть – «третий мир», пробуждающиеся после социалистической революции в России и победы в Великой войне. Народы и страны, срывающие с себя видимые оковы колониализма (часто их тут же сменили скрытые механизмы полуколониальной системы). Этот мир почувствовал, что на планете есть блестящий пример, показывающий магистральное направление развития человечества, выводящий из кровавого и страшного тупика рабовладельческого мира.
Перед Западом возникла опасная проблема – западная капиталистическая система может процветать только при постоянном расширении. Грабеже и высасывании ресурсов из других стран и народов. А тут мало того, что Россия выстояла и бросила вызов Западу, предъявив человечеству новое общество будущего… Россия-СССР постоянно расширяла свою сферу влияния, и многие страны третьего мира получили возможность выбора. Запад впадает в ужас и немедленно развязывает третью мировую войну (т. н. холодная война). Запад уже не мог в открытую воевать с Россией-СССР, так как боялся потерпеть поражение в открытой схватке, а создание ядерного оружия грозило гибелью уже не просто миллионам простых солдат, «пушечное мясо» никогда не жалели, но и самим хозяевам Запада. Поэтому глобальная мафия начинает информационную, идеологическую, тайную (война дипломатии и спецслужб) и экономическую войну против Советского Союза. На территории третьих стран происходят и «горячие» конфликты, к примеру, в Корее.
Главную же ставку хозяева Запада делают на «пятую колонну» в СССР. Англия и США действуют по хорошо отработанному сценарию. В частности, так удалось разрушить Российскую империю. В Союзе в 1930-е годы удалось уничтожить большую часть «пятой колонны» — троцкистов, военных заговорщиков, бандеровцев, прибалтийских «лесных братьев», басмачей и т. д. Это стало одной из главных причин победы в Великой Отечественной войне. Красная Москва не повторила ошибки монархического Петрограда. Однако вопрос был в том, что «пятая колонна» постоянно восстанавливается, так как корень проблемы в прозападной, космополитической культуре, которая воспроизводит западников (декабристов, февралистов, власовцев, хрущевцев, горбачевцев и пр. предателей и врагов народа). Небольшая часть общества («элита», интеллигенция) ненавидит «этот народ и страну» и мечтает жить на Западе, пытается превратить Россию в «милую Голландию или Францию», не признает того факта, что Русь – это отдельная самобытная цивилизация. Что Русь – не Запад, не его «дикая и отсталая», «полуазиатская» периферия. Отсюда и нынешние проблемы русской цивилизации и народа, «элита» и большая часть интеллигенции – западники, они в России только на «работе», зарабатывают капиталы и получают «очки» («печеньки») за правильное, в интересах Запада, мышление и действия или бездействие. Жить же они желают на Западе, туда переводят капиталы, семьи, отправляют учиться детей.
На Западе же всячески поддерживают таких людей – достаточно привести пример Солженицына или Горбачева. На Западе хорошо научились обрабатывать, «зомбировать» людей. Дегенеративная психологическая обработка ведёт к превращению обычных людей труда в социальных паразитов, потребителей. В первую очередь такой обработке подвергаются родные и близкие, дети и внуки руководителей страны (номенклатуры, элиты). Вот и получается, что деды и отцы могли воевать и проливать кровь за великую социалистическую Родину, а их внуки и правнуки, «золотая молодежь», соблазнившаяся «красивой жизнью», сдала СССР, предала великие труды целых поколений, стала паразитарной, никчемной прослойкой трутней. Также в духе национализма обрабатывались национальные меньшинства, дегенеративный слой населения (уголовники и т. д), неспособный воспринять социалистической морали человека будущего. Они стали основной базой Запада в деле формирования «пятой колонны» и начали подрывную идеологическую против народов советской цивилизации, разоблачая «недостатки советского строя» и красочно описывая преимущества «свободного общества», «красивую жизнь» на Западе.
Недобитая и вновь формировавшаяся «пятая колонна» устранила Иосифа Виссарионовича Сталина – великого вождя СССР и русского народа. Устранили настоящего титана, который вместе со своими соратниками спас Россию от её заклания троцкистами-интернационалистами, которые действовали в интересах глобальной мафии. Великого человека, который вместе с народом начал создавать сверхцивилизацию будущего, задававшей ход развития человечества на века вперёд. Это позволило произвести в СССР дворцовый переворот: устраняют верного сподвижника Сталина – Берию, «лучшего управленца XX столетия», и приводят к власти Хрущева, человека с мещанской, кулацкой убогой психологией (возможно, и скрытого троцкиста). Начинается «перестройка-1» — торжество «пятой колонны». Разработанная в недрах западных спецслужб идея «разоблачения культа личности Сталина» и ложь о десятках миллионов репрессированных и уничтоженных советским режимом получает повсеместное распространение. Начинается преступная антисоветская и русофобская «оттепель». Это приводит к расколу социалистического лагеря. Китай и ряд других социалистических стран не принимают ревизионистского, предательского курса Хрущева.
С этого времени начинается разложение советской верхушки, которая отказалась от идеи создания общества, цивилизации будущего, и пошла сначала на сосуществование, а затем на сближение социалистической и капиталистической систем. Закончилось всё это катастрофой советской цивилизации 1985-1991 гг. и поглощением большей части соцлагеря Западом с тотальным ограблением новой «жизненной территории» и созданием полуколониальных режимов, преданных Западу.
Однако хозяевам Запада, глобальной мафии мало полной власти на планете. Они желают продолжить своё «сладкое» существование как можно дольше. В 1960-х годах на базе элитарных клубов (в частности, Римского клуба), объединяющих кланы глобальной мафии, был дан чёткий прогноз, что при имеющихся темпах роста населения человечество обречено на глобальный кризис к рубежу 2030-2050 гг. Этот прогноз привёл к тому, что правящие и финансовые «элиты» стали всерьёз думать о своём спасении и выживания в условиях неминуемого системного кризиса биосферы, человечества, капитализма и Запада. Глобальная мафия осознала: чтобы продолжить своё паразитарное существование, необходимо уничтожить большую часть народонаселения планеты.
Действительность показала, что западное общество потребления убивает планету и человечество. Глобальная мафия в силу того, что придерживается несправедливой, дегенеративной психологии (в понятиях христианства это сатанизм), увидела выход в том, чтобы сократить потребление сырьевых ресурсов за счёт сокращения народонаселения (до 1-2 млрд. человек) путём войн, управляемых катастроф, голода, болезней, оружия геноцида – наркотиков, алкоголя, отравленной пищи и пр. При этом потребление основной части выжившего человечества серьёзно сокращается. К примеру, после развала СССР хозяевам Запада уже не надо было сохранять «вывеску капитализма» — образ «красивой жизни» среднего класса в Европе и США, и он стал стремительно сокращаться. Деградационно-паразитические же потребности, сверхпотребление «элиты», «избранных» сохраняется.
Происходит перераспределение ресурсов Земли в пользу «элиты». Так, в России около 1% населения владеет 80-90% всех богатств страны, созданных трудом многих поколений. После сокращения народонаселения планеты восстановить (хотя бы частично) экологию планеты путем резкого сокращения промышленного производства и сосредоточения вредных производств в строго определенных регионах планеты. В результате будет исключена возможность глобальной катастрофы. Отсюда такое внимание и к сокращению запасов оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического), в первую очередь в России.
Всё это делается не для нашего процветания, а для окончательного установления на планете рабовладельческой цивилизации, где господам будут доступны все передовые технологии и знания, а выжившие «двуногие орудия» будут отброшены в прошлое, в дикость. Противостоять этим планам так или иначе пытается исламский мир, Китай. Но ключевой территорией и цивилизацией в этом противостоянии является Россия. Отсюда можно понять загадку революции и сталинских репрессий, «перестройки» и разрушения СССР, внедрения «демократии», а по сути, полуколониального режима в РФ и на Украине (Малой России), геноцида русского народа, начавшегося в 90-е годы XX века и продолжающегося до наших дней.
- Автор:
- Самсонов Александр
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