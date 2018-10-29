Великие авантюристы галантного века

Дон Жуан, памятник в Севилье

Памятник Казанове в Венеции

Джакомо Казанова, бюст

"Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщинам".

"Сложённый как Геркулес, он был бы красив, когда бы не был уродлив... Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеётся, но любит смешить... Всё ему любо, всё желанно; он всё изведал и умеет без всего обойтись..."

Шарль де Линь

"Я безумно любил женщин, но всегда предпочитал им свободу".

Духцовский замок (замок Дукс), последнее пристанище Джакомо Казановы

Д. Сазердленд в роли Казановы, фильм Феллини, 1976 г.

Сен-Жермен, прижизненный портрет

В. Эриксен, Портрет Алексея Григорьевича Орлова

Граф Алессандро Калиостро, бюст работы Гудона. 1786 г.

Серафина Феличиани, она же Лоренца, жена Калиостро

Нодар Мгалоблишвили в роли Калиостро, 1984 год

Неизвестный художник. Портрет Джузеппе Бальзамо