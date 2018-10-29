Великие авантюристы галантного века
XVIII столетие занимает особое место в истории Европы. Если XIX век А. Блок назвал «железным», то век XVIII очень многие авторы и у нас, и за рубежом, называли галантным. Это было время претендующих на звание великих и старающихся казаться просвещенными, королей, блистательных балов, похожих на фарфоровые статуэтки красавиц в корсетах и фижмах, и последних рыцарей, благородство которых порой невозможно отличить от глупости. 11 мая 1745 г. в битве при Фонтенуа шеренги английской и французской пехоты сошлись на расстояние выстрела. Их командиры вступили в переговоры, вежливо уступая друг другу право первого выстрела. В галантном состязании победил, конечно же, француз: англичане дали залп и буквально смели солдат противника, сразу же решив исход боя. Монархи XVIII столетия оставляли свои слишком шумные и многолюдные столицы, и переезжали в маленькие уютные резиденции: Версаль (построенный в конце XVII века, но ставший официальной резиденцией в XVIII) и Трианон во Франции, Сан-Суси (от французского «sans sauci» — «без забот») в Пруссии, Петергоф и Царское Село в России. Идеи французских просветителей и промышленная революция нанесли непоправимый удар по казавшимся незыблемыми устоям средневекового общества. Старый мир феодальной Европы медленно и красиво увядал под божественную музыку Моцарта, Вивальди и Гайдна, и едва уловимый запах тлена придавал особую прелесть аромату духов и роз. Пресыщенным аристократам надоели балы и охота, их неудержимо тянуло к острым ощущениям, мистике и тайнам, и потому восемнадцатое столетие стало еще и веком блестящих авантюристов. Безродные, но талантливые, они блистали во дворцах и салонах, перед ними открывались любые двери и многие монархи почитали за честь принимать у себя при дворе очередного философа и чародея, снизошедшего к смертным, дабы осенить светом своего Знания скучный и обыденный мир старой Европы. Их было много, фокусников, шулеров и шарлатанов, но имена лишь трёх остались жить в памяти потомков: Джакомо Казанова, граф Сен-Жермен и Джузеппе Бальзамо, принявший имя Алессандро Калиостро. Начнем по порядку.
Мировой истории и литературе известны два персонажа, являющихся образцами и символами неотразимой мужской привлекательности, которые занимают в общественном сознании то же место, что Прекрасная Елена и Клеопатра среди женских образов. Один из них вошёл в легенды и, в сущности, известен нам в основном как персонаж произведений Байрона, Мольера, Мериме, Гофмана, Пушкина и других, менее известных авторов — это Дон Жуан (Хуан).
Второй герой является реальным историческим лицом, оставившим собственноручные записки о своей жизни и приключениях. Имя ему — Джакомо Казанова.
У нас в стране имена этих великих любовников и соблазнителей часто служат синонимами, хотя различия между ними огромны — по отношению к жизни и к женщинам они являются скорее антиподами. Испанский аристократ Дон Жуан, мрачная тень которого пришла к нам из XIV столетия, не соблазнял, а совращал, и никого не любил, презирая даже самых прекрасных женщин. Как ни странно, он не был безбожником, и не ставил своей целью «служение Дьяволу». Одна из основных доктрин христианства тех лет – об из¬начальной порочности женщины, созданной лишь как инструмент греха, орудие дьявола. Стефан Цвейг считал, что именно подтверждению этого сомнительного тезиса и посвятил свою жизнь Дон Жуан, который не верил в чистоту и порядочность ни одной представительницы "слабого пола". Совращая женщин, он искал не удовольствий, а доказательств, что смиренные монахини, примерные жёны и невинные девушки – "ангелы лишь в церкви и обезьяны в постели". Он был молод, знатен, богат, и прелесть "охоты" многократно увеличивалась для него недоступностью объекта преследования — где нет сопротивления, там нет желания, доступные женщины совершенно не интересны испанцу. Совращение женщин было для него всего лишь ежедневным и тяжелым трудом, прелесть которого – в предвкушении настоящего наслаждения: когда со скромницы будет сорвана маска благочестия, и он увидит отчаяние брошенной и падшей в глазах общества женщины. Встреча с ним была худшим событием в жизни имевшей несчастье обратить на себя внимание женщины: кошмар растоптанного достоинства, позора и унижения оставался с ней на всю жизнь. Покинутые женщины ненавидели его, они стыдились своей слабости и делали всё возможное, чтобы — увы, всегда тщетно — открыть глаза новой жертве. Очередная победа вместо наслаждения приносила разочарование: маска добродетельной жены или невинной девы спадала с лица жертвы и из постели снова смотрела на него одна и та же глупая похотливая самка. В сущности, он был глубоко несчастен в своем демоническом одиночестве. Дон Жуан вёл учёт совращённых, и даже держал для этой цели специального "бухгалтера" – того самого Лепорелло. Некоторые исследователи называют "точное" число жертв Дон Жуана: 1003. Мне не удалось выяснить происхождение данной цифры.
Считается, что прототипом этого персонажа стал знатный дворянин из Севильи дон Хуан Тенорио, любимец короля Педро Жестокого, который, по слухам, и сам был не прочь развлечься в компании знаменитого распутника. Скандальные похождения дона Хуана закончились после похищения дочери командора де Ульоа и убийства ее отца. Друзья командора заманили дона Хуана на кладбище и убили на его могиле. После этого появились слухи, что развратника покарал Бог, и смерть он принял не от людей, а от призрака де Ульоа. Впрочем, имеются еще две версии смерти великого совратителя. По одной из них, дон Хуан, которого преследовала инквизиция, бежал из страны и больше в Испанию не вернулся. По другой – потрясённый самоубийством последней жертвы, которую он неожиданно для самого себя сумел полюбить, дон Хуан ушёл в монастырь. На формирование литературного образа Дон Жуана оказали влияние и другие исторические личности, даже герой Лепанто дон Хуан Австрийский, за которым числятся десятки дуэлей с обманутыми им мужьями. Но основой образа стал все же именно севильский аристократ XIV века.
Безродный венецианец (выходец из артистической среды, что в то время было почти позорно) Джакомо Казанова – антипод испанского гранда.
По его собственному признанию, он был счастлив только когда чувствовал себя влюбленным, и любил потому, что чувствовал себя счастливым. Секрет волшебного обаяния Казановы заключался в том, что он, действительно, готов был искренно любить каждую женщину, встреченную им на своём пути, не делая различий между маркизой и горничной. Великий соблазнитель признаётся в воспоминаниях:
Он был истинным рыцарем, воплощением женских грёз той эпохи. И дело вовсе не в красоте, "последний дворянин Европы" бельгийский принц Шарль де Линь напишет о Казанове:
В молодости этот безродный венецианец присвоил себе титул "шевалье де Сенгаль", но в истории все же остался под собственным именем. Джакомо Казанова был весьма одаренным и незаурядным человеком. Помимо любовных похождений, он занимался организацией первой лотереи во Франции и инспектировал рудники в Курляндии, пытался уговорить Екатерину II ввести в России Григорианский календарь и предлагал новый способ окраски шёлка Венецианской республике, выступал в качестве португальского посланника в Аугсбурге и писал историю Польского государства. Через его руки порой проходили огромные деньги, но никогда не задерживались в них: он великодушен и щедр, когда богат, и он же — опасный шулер, а то и просто заурядный мошенник, когда беден.
"Надувать дурака — значит отомстить за разум", — гордо заявляет Казанова в своих мемуарах.
Он был знаком с Калиостро и графом Сен-Жермен, предсказывал будущее и проводил алхимические опыты, но он же вёл беседы с Вольтером и Д`Аламбером, переводил "Илиаду" и даже участвовал в качестве соавтора в написании либретто оперы "Дон Жуан" для Моцарта. Казанова везде чувствовал себя «в своей тарелке»: в любой компании он мог говорить о чём угодно, и даже знатоки не признавали в нём дилетанта, он — почти профессионал во всех сферах. За свою жизнь Казанова посетил различные города Италии, Англию, Францию, Испанию, Пруссию, Польшу и Россию. Он беседовал с Екатериной II и Фридрихом Великим, был почти приятелем польского короля Станислава Понятовского. А вот пребывание в Испании и Франции закончилось для него тюремным заключением. В родной Венеции он был арестован за дерзкое и легкомысленное по-ведение — в городе, где девять месяцев в году длился карнавал, а балы устраивались даже в монастырях! Больше года провёл он тогда в знаменитой тюрьме со свинцовым потолком "Пьомби", откуда ему, единственному из узников за всю историю, удалось бежать. Всего же за 12 лет, с 1759 по 1771 г.г., Казанова одиннадцать раз высылался из девяти европейских стран. Это кажется странным, но вечно окружённый женщинами, в итоге каждый раз "паладин любви" остаётся один:
Годами страшного одиночества заплатит он позже за свой, достойный античного философа, девиз: "Моё величайшее сокровище — в том, что я сам себе господин и не боюсь несчастья". Время галантных анекдотов пройдет, будет взята Бастилия, и король Франции как пленник приедет в ненавистный ему Париж. Полетят в корзину гильотины головы так изящно и удачно обманутых либо обыгранных Казановой аристократов, железным шагом пройдут по Европе солдаты Наполеона, и британские леди станут носить прически "а/ля Суворофф" — кому тогда покажется интересным состарившийся, но не повзрослевший веселый повеса Казанова? В 1785 г., узнав о бедственном положении героя прошлых лет, граф Вальдштейн отыскал его и предложил должность библиотекаря в своём богемском замке Дукс.
Здесь, всеми забытый и презираемый даже прислугой, 13 лет медленно умирал последний герой "галантного века". В конце жизни Казанова был забыт обществом, поэтому его друг и покровитель принц де Линь представлял великого любовника как брата знаменитого в то время художника-баталиста. Но здесь же Казанова написал свои знаменитые воспоминания. Они были опубликованы в Германии издательским домом Брокгауза через 24 года после его смерти — и произвели сенсацию в читающей Европе:
"Редко поэты имеют биографию, и, наоборот, люди с настоящей биографией редко обладают способностью ее написать. И вот попадается этот великолепный и почти единственный счастливый случай с Казановой", — сказал по этому поводу С. Цвейг. О записках Казановы стали беседовать литературные персонажи (например, герои "Пиковой дамы" А.С. Пушкина и "Дядюшкина сна" Ф.М. Достоевского). Само имя Казанова во многих европейских языках стало синонимом неотразимого рыцаря и блестящего кавалера, а в России, почему-то, — всего лишь синонимом повесы и ловеласа. В XX веке о Казанове писали С.Цвейг и М.Цветаева, А.Шнитцлер и Р.Олдингтон, не считая других, менее известных писателей, о нем было снято семь фильмов, включая шедевр Ф. Феллини.
В нашей стране Казанова известен ещё и как герой довольно популярных песен, которые исполнялись В.Леонтьевым и группой "Наутилус Помпилиус".
Граф Сен-Жермен, которого известная оккультистка (и авантюристка) Елена Блаватская объявила Тайным Властелином Тибета, действительно существовал. Точная дата и место его рождения неизвестны, предполагают, что на свет он появился около 1710 г. Умер же 27 февраля 1784 г. в немецком городе Экернфельд (сведения о его погребении сохранились в церковных книгах этого города). Но, похоже, именем знаменитого авантюриста воспользовался ещё один человек, потому что был и другой Сен-Жермен, который умер в 1795 г. в Шлезвиг-Гольштейне.
По утверждениям "очевидцев", Сен-Жермена они встречали и после его официальной смерти — в последний раз в Вене, в 1814 году.
"Настоящий" Сен-Жермен, безусловно, был весьма разносторонне развитым и высокоодаренным человеком: он писал двумя руками сразу, причем одной рукой мог писать письмо, другой – стихи, "полные недосказанностей и тревожившие своим потаенным смыслом". Он владел секретом получения стойких красителей для тканей, среди которых были и светящиеся – написанные такими красками картины изумляли современников. Сам Сен-Жермен, кстати, выше всех живописцев ценил Веласкеса. Известно, что он разработал новый метод очистки оливкового масла, хорошо знал химию и медицину, без акцента говорил на многих языках. Он играл на клавесине, виолончели, арфе и гитаре, хорошо пел, про сочиненные им сонаты и арии говорили, что они вызывают зависть профессиональных музыкантов. Ноты некоторых произведений Сен-Жермена хранятся в Британском музее – скрипичные пьесы, романсы, небольшая опера «Ветреная Делуза». Музыкой Сен-Жермена интересовался П.И.Чайковский, который собирал ноты его сочинений. В качестве герба наш герой избрал изображение солнечного затмения с распростертыми крыльями.
Личность Сен-Жермана всегда вызывала жгучий интерес, но раскрыть его тайну не удалось никому. Более того, в середине XIX века эта тайна стала еще более непроницаемой. Дело в том, что заинтригованный слухами о чудесном «графе» французский император Наполеон III вознамерился разгадать тайну великого авантюриста и приказал собрать в одном месте все документы, сообщающие что-либо о его жизненном пути. Однако во время вскоре начавшейся франко-прусской войны и осады Парижа здание, где хранились документы, сгорело. В доступных сейчас документах в первый раз имя Сен-Жермена упоминается в в 1745 г., когда в Англии он был арестован за письмо в поддержку Стюартов. Выяснилось, что живёт он по чужим документам, а ещё — всячески избегает женщин. Через 2 месяца Сен-Жермена выслали из страны, о его жизни на протяжении последующих 12 лет ничего не известно. В 1758 г. он появляется во Франции, где пользуется покровительством Людовика XV, которого, вроде бы, вылечил однажды, и, кроме того, избавил от дефекта один из алмазов короля (считают, что он просто по его образцу огранил другой алмаз). А вот герцог Шуазель и маркиза же Помпадур, открыто называли "графа" мошенником и шарлатаном, впрочем, неприязнь была взаимной. В конечном счёте, благодаря их интригам, Сен-Жермен, выполнявший дипломатическое поручение в Гааге, был обвинен в подготовке убийства супруги Людовика XV королевы Марии, арестован, и во Францию уже не вернулся. После этого он посетил Англию, Пруссию (где встречался с Фридрихом Великим), Саксонию и Россию. В Петербурге Сен-Жермен побывал незадолго до свержения и убийства Петра III, знакомство с братьями Орловыми дало некоторым исследователям основания говорить о причастности графа к заговору. Утверждали также, что Сен-Жермен вместе с Алексеем Орловым находился на флагманском корабле «Три святителя» во время Чесменского сражения. Маркграф Браденбург-Анбахский, у которого Сен-Жермен гостил в 1774 году, вспоминал, что на встречу с Алексеем Орловым в Нюрнберге Сен-Жермен явился в форме русского генерала.
Доподлинно известно, что в 1773 г. в Амстердаме Сен-Жермен выступил посредником при покупке Григорием Орловым знаменитого алмаза, подаренного Екатерине II.
Предполагают, что Сен-Жермен был одним из отпрысков венгерского рода Ракоци. Сам он говорил, что доказательства о его происхождении «находятся в руках особы, от которой он зависит (австрийский император), и эта зависимость всю жизнь довлеет над ним в виде постоянной слежки». Сен-Жермен – не единственное имя нашего героя: в разное время и в разных странах он звался графом Цароги (анаграмма имени Ракоци), маркизом Монфера, графом Белламар, графом Уэлдоном, и даже графом Солтыковым (именно так — через "О"). Секрет своего долголетия Сен-Жермен объяснял действием особого эликсира и диетой – ел он один раз в день, обычно овсяную кашу, крупяные блюда и белое мясо цыплят, вино употреблял только в редких случаях. Известно, также что Сен-Жермен принимал чрезвычайные меры против простуды. Показательно, что хорошо знавший Сен-Жермена больной Джакомо Казанова предпочел отказаться от его услуг в качестве врача. Казанова описывает и такой "фокус" Сен-Жермена: взятую у него медную монету он опустил в алхимический тигель и вернул уже золотой. Но зря старался самозваный граф: Казанова и сам такие трюки проделывал не один раз, и в "философский камень" Сен-Жермена не поверил даже и на секунду. Слухи о связях со сверхъестественным миром Сен-Жермен всегда отрицал, но так, что собеседники парадоксальным образом окончательно убеждались в их обоснованности. Знаменитые "оговорки" вроде того, что он, якобы, предупреждал Христа, что тот "плохо кончит", тоже делали свое дело. А старый слуга Сен-Жермена, подкупленный кем-то из любопытных аристократов, "на голубом глазу" сказал, что о происхождении хозяина ничего сказать не может, так как служит у него всего 300 лет (Калиостро позже эту идею с "простодушными" старыми слугами одобрил и использовал неоднократно).
"Эти глупые парижане воображают, что мне 500 лет. И я даже укреплял их в этой мысли, так как вижу, что им это безумно нравится", — откровенно сказал сам граф лидерам французских масонов. Масонам весьма импонировало присутствие в их рядах человека такого уровня, и без всяких усилий со своей стороны Сен-Жермен достиг высших степеней посвящения во Франции, Англии, Германии и России. Именно масонами написана вымышленная "биография" Сен-Жермена, согласно которой этот авантюрист родился в III веке н.э. на территории Англии под именем Альбануса. В V веке он, якобы, жил в Константинополе в облике известного философа Прокла (последователя Платона, утверждавшего, что единственно реально существующим миром является мир идей). В XIII веке Сен-Жермен был францисканским монахом и реформатором теологии Роджером Бэконом, а в XIV веке он жил под именем Христиана Розенкрейцера. Пятьюдесятью годами позже Сен-Жермен появился в Венгрии под именем известного полководца Х. Яноша, в 1561 г. родился как Френсис Бэкон, а в XVII столетии — как принц Трансильвании Й.Ракоци. В знаменитом пророчестве Сен-Жермена, относящемуся к 1789-1790 г.г. (напомним, что умер Сен-Жермен в 1784 г.), говорится, что сейчас он «нужен в Константинополе», а затем отправится в Англию, чтобы подготовить два изобретения, которые понадобятся в Германии – поезд и пароход. А к концу XVIII столетия он покинет Европу и отправится в Гималаи, чтобы отдохнуть и обрести покой. Вернуться он обещал через 85 лет. В 1935 г. в Чикаго вышла книга У.Балларда «Разоблаченные тайны», в которой автор утверждал, что Сен-Жермен с 1930 г. находится в США. В результате в этой стране даже возникла секта баллардистов, которые почитают Сен-Жермена наравне с Иисусом Христом.
Калиостро, который родился в семье торговца сукном из Палермо в 1745 году, не обладал талантами и способностями Сен-Жермена, он лишь удачно подражал своему предшественнику, и конец жизни у него был гораздо более прозаическим. Но начал свою деятельность он с большим размахом: организованные им ложи "египетского" масонства действовали в ряде крупнейших городов Европы, таких как Данциг, Гаага, Брюссель, Нюрнберг, Лейпциг, Милан, Кенигсберг, Митау, Лион, а его жена Лоренца возглавляла женскую ложу в Париже.
В мемуарах, написанных в Бастилии, Калиостро намекал, что родился он от связи великого магистра мальтийского ордена и трапезундской княжны. В числе своих друзей "граф" называл герцога Альбу (Испания), герцога Брауншвейгского (Голландия), князя Григория Потемкина (Россия) и гроссмейстера ордена Мальтийских рыцарей. С Потемкиным Калиостро, действительно, был знаком: жена "графа" сумела выманить большие денежные суммы у любвеобильного фаворита Екатерины II. Придворные медики императрицы были весьма недовольны деятельностью знаменитого "чудотворца", т.к. рассматривали его, прежде всего, в качестве опасного конкурента. Один из врачей даже вызвал авантюриста на дуэль, но отозвал картель после встречного предложения противника: вместо оружия Калиостро предложил использовать яд — "тот, у кого окажется лучшее противоядие, будет считаться победителем". Избавиться от Калиостро помог случай: он взялся лечить десятимесячного сына графа Гагарина, а после смерти ребенка — попытался подменить его. В результате супругам Калиостро было приказано покинуть Петербург в течение 24 часов.
О степени влияния Калиостро на окружение Людовика XVI можно судить по вышедшему в то время королевскому указу, согласно которому всякая критика по адресу "мага" должна была рассматриваться как антигосударственное деяние. Но жадность подвела сына палермского негоцианта: представившись агентом Марии-Антуанетты, он убедил кардинала Рогана купить, якобы, для королевы неимоверно дорогое бриллиантовое колье. Разразился страшный скандал, Калиостро был заключен в тюрьму (где, между делом, признался в убийстве Помпея) и затем выслан из страны. Калиостро хорошо знал обстановку в предреволюционной Франции. Это помогло ему сделать удачное предсказание близкого краха монархии в данной стране и разрушения Бастилии, "на месте которой будет площадь для общественных прогулок" ("Послание французской нации"). В 1790 г. Калиостро (преданный своей женой, которая и сообщила следствию настоящее имя авантюриста – Джузеппе Бальзамо) был арестован инквизицией в Риме.
Стремясь избежать смертного приговора, он изо всех сил изображал чистосердечное раскаяние, сочинив, в угоду "святым отцам", сказку о заговоре против монархов, который, якобы, составили 20 000 масонских лож, насчитывавших 180 000 членов.
Себя он представил главой европейского заговора. Именно с того времени берет начало великая масонская легенда, а не отличавшийся "излишней" разборчивостью и щепетильностью в поисках источников для своего вдохновения А.Дюма (отец) даже написал на основе этого самооговора роман "Ожерелье королевы" (в котором утверждается, что Калиостро устроил аферу с колье, чтобы дискредитировать, а затем низвергнуть монархию во Франции). Далеко не все современники событий были столь легковерны: Гете, например, в сатирической комедии "Великий кофт" (1792 г.) вывел Калиостро под именем графа ди Ростро Импуденто ("графа Бесстыжее Рыло"), Рогана поэт назвал "каноником", а Марию-Антуанетту — "принцессой". А Екатерина II высмеяла его в комедиях "Обманщик" и "Обольщенный". Несмотря на все свои старания, 21 апреля 1791 г. за участие в "тайных сборищах франкмасонов" Калиостро был осужден на смертную казнь, которую папа римский заменил пожизненным тюремным заключением. Интересно, что буйная фантазия едва вновь не выручила авантюриста: в 1797 г. в Рим вошли наслышанные о его "заслугах" солдаты Итальянской армии Наполеона Бонапарта, которые потребовали немедленно освободить "героя революции Калиостро", но "великий маг" умер двумя годами раньше — в августе 1795 г.
Мировой истории и литературе известны два персонажа, являющихся образцами и символами неотразимой мужской привлекательности, которые занимают в общественном сознании то же место, что Прекрасная Елена и Клеопатра среди женских образов. Один из них вошёл в легенды и, в сущности, известен нам в основном как персонаж произведений Байрона, Мольера, Мериме, Гофмана, Пушкина и других, менее известных авторов — это Дон Жуан (Хуан).
Дон Жуан, памятник в Севилье
Второй герой является реальным историческим лицом, оставившим собственноручные записки о своей жизни и приключениях. Имя ему — Джакомо Казанова.
Памятник Казанове в Венеции
У нас в стране имена этих великих любовников и соблазнителей часто служат синонимами, хотя различия между ними огромны — по отношению к жизни и к женщинам они являются скорее антиподами. Испанский аристократ Дон Жуан, мрачная тень которого пришла к нам из XIV столетия, не соблазнял, а совращал, и никого не любил, презирая даже самых прекрасных женщин. Как ни странно, он не был безбожником, и не ставил своей целью «служение Дьяволу». Одна из основных доктрин христианства тех лет – об из¬начальной порочности женщины, созданной лишь как инструмент греха, орудие дьявола. Стефан Цвейг считал, что именно подтверждению этого сомнительного тезиса и посвятил свою жизнь Дон Жуан, который не верил в чистоту и порядочность ни одной представительницы "слабого пола". Совращая женщин, он искал не удовольствий, а доказательств, что смиренные монахини, примерные жёны и невинные девушки – "ангелы лишь в церкви и обезьяны в постели". Он был молод, знатен, богат, и прелесть "охоты" многократно увеличивалась для него недоступностью объекта преследования — где нет сопротивления, там нет желания, доступные женщины совершенно не интересны испанцу. Совращение женщин было для него всего лишь ежедневным и тяжелым трудом, прелесть которого – в предвкушении настоящего наслаждения: когда со скромницы будет сорвана маска благочестия, и он увидит отчаяние брошенной и падшей в глазах общества женщины. Встреча с ним была худшим событием в жизни имевшей несчастье обратить на себя внимание женщины: кошмар растоптанного достоинства, позора и унижения оставался с ней на всю жизнь. Покинутые женщины ненавидели его, они стыдились своей слабости и делали всё возможное, чтобы — увы, всегда тщетно — открыть глаза новой жертве. Очередная победа вместо наслаждения приносила разочарование: маска добродетельной жены или невинной девы спадала с лица жертвы и из постели снова смотрела на него одна и та же глупая похотливая самка. В сущности, он был глубоко несчастен в своем демоническом одиночестве. Дон Жуан вёл учёт совращённых, и даже держал для этой цели специального "бухгалтера" – того самого Лепорелло. Некоторые исследователи называют "точное" число жертв Дон Жуана: 1003. Мне не удалось выяснить происхождение данной цифры.
Считается, что прототипом этого персонажа стал знатный дворянин из Севильи дон Хуан Тенорио, любимец короля Педро Жестокого, который, по слухам, и сам был не прочь развлечься в компании знаменитого распутника. Скандальные похождения дона Хуана закончились после похищения дочери командора де Ульоа и убийства ее отца. Друзья командора заманили дона Хуана на кладбище и убили на его могиле. После этого появились слухи, что развратника покарал Бог, и смерть он принял не от людей, а от призрака де Ульоа. Впрочем, имеются еще две версии смерти великого совратителя. По одной из них, дон Хуан, которого преследовала инквизиция, бежал из страны и больше в Испанию не вернулся. По другой – потрясённый самоубийством последней жертвы, которую он неожиданно для самого себя сумел полюбить, дон Хуан ушёл в монастырь. На формирование литературного образа Дон Жуана оказали влияние и другие исторические личности, даже герой Лепанто дон Хуан Австрийский, за которым числятся десятки дуэлей с обманутыми им мужьями. Но основой образа стал все же именно севильский аристократ XIV века.
Безродный венецианец (выходец из артистической среды, что в то время было почти позорно) Джакомо Казанова – антипод испанского гранда.
Джакомо Казанова, бюст
По его собственному признанию, он был счастлив только когда чувствовал себя влюбленным, и любил потому, что чувствовал себя счастливым. Секрет волшебного обаяния Казановы заключался в том, что он, действительно, готов был искренно любить каждую женщину, встреченную им на своём пути, не делая различий между маркизой и горничной. Великий соблазнитель признаётся в воспоминаниях:
"Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщинам".
Он был истинным рыцарем, воплощением женских грёз той эпохи. И дело вовсе не в красоте, "последний дворянин Европы" бельгийский принц Шарль де Линь напишет о Казанове:
"Сложённый как Геркулес, он был бы красив, когда бы не был уродлив... Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеётся, но любит смешить... Всё ему любо, всё желанно; он всё изведал и умеет без всего обойтись..."
Шарль де Линь
В молодости этот безродный венецианец присвоил себе титул "шевалье де Сенгаль", но в истории все же остался под собственным именем. Джакомо Казанова был весьма одаренным и незаурядным человеком. Помимо любовных похождений, он занимался организацией первой лотереи во Франции и инспектировал рудники в Курляндии, пытался уговорить Екатерину II ввести в России Григорианский календарь и предлагал новый способ окраски шёлка Венецианской республике, выступал в качестве португальского посланника в Аугсбурге и писал историю Польского государства. Через его руки порой проходили огромные деньги, но никогда не задерживались в них: он великодушен и щедр, когда богат, и он же — опасный шулер, а то и просто заурядный мошенник, когда беден.
"Надувать дурака — значит отомстить за разум", — гордо заявляет Казанова в своих мемуарах.
Он был знаком с Калиостро и графом Сен-Жермен, предсказывал будущее и проводил алхимические опыты, но он же вёл беседы с Вольтером и Д`Аламбером, переводил "Илиаду" и даже участвовал в качестве соавтора в написании либретто оперы "Дон Жуан" для Моцарта. Казанова везде чувствовал себя «в своей тарелке»: в любой компании он мог говорить о чём угодно, и даже знатоки не признавали в нём дилетанта, он — почти профессионал во всех сферах. За свою жизнь Казанова посетил различные города Италии, Англию, Францию, Испанию, Пруссию, Польшу и Россию. Он беседовал с Екатериной II и Фридрихом Великим, был почти приятелем польского короля Станислава Понятовского. А вот пребывание в Испании и Франции закончилось для него тюремным заключением. В родной Венеции он был арестован за дерзкое и легкомысленное по-ведение — в городе, где девять месяцев в году длился карнавал, а балы устраивались даже в монастырях! Больше года провёл он тогда в знаменитой тюрьме со свинцовым потолком "Пьомби", откуда ему, единственному из узников за всю историю, удалось бежать. Всего же за 12 лет, с 1759 по 1771 г.г., Казанова одиннадцать раз высылался из девяти европейских стран. Это кажется странным, но вечно окружённый женщинами, в итоге каждый раз "паладин любви" остаётся один:
"Я безумно любил женщин, но всегда предпочитал им свободу".
Годами страшного одиночества заплатит он позже за свой, достойный античного философа, девиз: "Моё величайшее сокровище — в том, что я сам себе господин и не боюсь несчастья". Время галантных анекдотов пройдет, будет взята Бастилия, и король Франции как пленник приедет в ненавистный ему Париж. Полетят в корзину гильотины головы так изящно и удачно обманутых либо обыгранных Казановой аристократов, железным шагом пройдут по Европе солдаты Наполеона, и британские леди станут носить прически "а/ля Суворофф" — кому тогда покажется интересным состарившийся, но не повзрослевший веселый повеса Казанова? В 1785 г., узнав о бедственном положении героя прошлых лет, граф Вальдштейн отыскал его и предложил должность библиотекаря в своём богемском замке Дукс.
Духцовский замок (замок Дукс), последнее пристанище Джакомо Казановы
Здесь, всеми забытый и презираемый даже прислугой, 13 лет медленно умирал последний герой "галантного века". В конце жизни Казанова был забыт обществом, поэтому его друг и покровитель принц де Линь представлял великого любовника как брата знаменитого в то время художника-баталиста. Но здесь же Казанова написал свои знаменитые воспоминания. Они были опубликованы в Германии издательским домом Брокгауза через 24 года после его смерти — и произвели сенсацию в читающей Европе:
"Редко поэты имеют биографию, и, наоборот, люди с настоящей биографией редко обладают способностью ее написать. И вот попадается этот великолепный и почти единственный счастливый случай с Казановой", — сказал по этому поводу С. Цвейг. О записках Казановы стали беседовать литературные персонажи (например, герои "Пиковой дамы" А.С. Пушкина и "Дядюшкина сна" Ф.М. Достоевского). Само имя Казанова во многих европейских языках стало синонимом неотразимого рыцаря и блестящего кавалера, а в России, почему-то, — всего лишь синонимом повесы и ловеласа. В XX веке о Казанове писали С.Цвейг и М.Цветаева, А.Шнитцлер и Р.Олдингтон, не считая других, менее известных писателей, о нем было снято семь фильмов, включая шедевр Ф. Феллини.
Д. Сазердленд в роли Казановы, фильм Феллини, 1976 г.
В нашей стране Казанова известен ещё и как герой довольно популярных песен, которые исполнялись В.Леонтьевым и группой "Наутилус Помпилиус".
Граф Сен-Жермен, которого известная оккультистка (и авантюристка) Елена Блаватская объявила Тайным Властелином Тибета, действительно существовал. Точная дата и место его рождения неизвестны, предполагают, что на свет он появился около 1710 г. Умер же 27 февраля 1784 г. в немецком городе Экернфельд (сведения о его погребении сохранились в церковных книгах этого города). Но, похоже, именем знаменитого авантюриста воспользовался ещё один человек, потому что был и другой Сен-Жермен, который умер в 1795 г. в Шлезвиг-Гольштейне.
Сен-Жермен, прижизненный портрет
По утверждениям "очевидцев", Сен-Жермена они встречали и после его официальной смерти — в последний раз в Вене, в 1814 году.
"Настоящий" Сен-Жермен, безусловно, был весьма разносторонне развитым и высокоодаренным человеком: он писал двумя руками сразу, причем одной рукой мог писать письмо, другой – стихи, "полные недосказанностей и тревожившие своим потаенным смыслом". Он владел секретом получения стойких красителей для тканей, среди которых были и светящиеся – написанные такими красками картины изумляли современников. Сам Сен-Жермен, кстати, выше всех живописцев ценил Веласкеса. Известно, что он разработал новый метод очистки оливкового масла, хорошо знал химию и медицину, без акцента говорил на многих языках. Он играл на клавесине, виолончели, арфе и гитаре, хорошо пел, про сочиненные им сонаты и арии говорили, что они вызывают зависть профессиональных музыкантов. Ноты некоторых произведений Сен-Жермена хранятся в Британском музее – скрипичные пьесы, романсы, небольшая опера «Ветреная Делуза». Музыкой Сен-Жермена интересовался П.И.Чайковский, который собирал ноты его сочинений. В качестве герба наш герой избрал изображение солнечного затмения с распростертыми крыльями.
Личность Сен-Жермана всегда вызывала жгучий интерес, но раскрыть его тайну не удалось никому. Более того, в середине XIX века эта тайна стала еще более непроницаемой. Дело в том, что заинтригованный слухами о чудесном «графе» французский император Наполеон III вознамерился разгадать тайну великого авантюриста и приказал собрать в одном месте все документы, сообщающие что-либо о его жизненном пути. Однако во время вскоре начавшейся франко-прусской войны и осады Парижа здание, где хранились документы, сгорело. В доступных сейчас документах в первый раз имя Сен-Жермена упоминается в в 1745 г., когда в Англии он был арестован за письмо в поддержку Стюартов. Выяснилось, что живёт он по чужим документам, а ещё — всячески избегает женщин. Через 2 месяца Сен-Жермена выслали из страны, о его жизни на протяжении последующих 12 лет ничего не известно. В 1758 г. он появляется во Франции, где пользуется покровительством Людовика XV, которого, вроде бы, вылечил однажды, и, кроме того, избавил от дефекта один из алмазов короля (считают, что он просто по его образцу огранил другой алмаз). А вот герцог Шуазель и маркиза же Помпадур, открыто называли "графа" мошенником и шарлатаном, впрочем, неприязнь была взаимной. В конечном счёте, благодаря их интригам, Сен-Жермен, выполнявший дипломатическое поручение в Гааге, был обвинен в подготовке убийства супруги Людовика XV королевы Марии, арестован, и во Францию уже не вернулся. После этого он посетил Англию, Пруссию (где встречался с Фридрихом Великим), Саксонию и Россию. В Петербурге Сен-Жермен побывал незадолго до свержения и убийства Петра III, знакомство с братьями Орловыми дало некоторым исследователям основания говорить о причастности графа к заговору. Утверждали также, что Сен-Жермен вместе с Алексеем Орловым находился на флагманском корабле «Три святителя» во время Чесменского сражения. Маркграф Браденбург-Анбахский, у которого Сен-Жермен гостил в 1774 году, вспоминал, что на встречу с Алексеем Орловым в Нюрнберге Сен-Жермен явился в форме русского генерала.
В. Эриксен, Портрет Алексея Григорьевича Орлова
Доподлинно известно, что в 1773 г. в Амстердаме Сен-Жермен выступил посредником при покупке Григорием Орловым знаменитого алмаза, подаренного Екатерине II.
Предполагают, что Сен-Жермен был одним из отпрысков венгерского рода Ракоци. Сам он говорил, что доказательства о его происхождении «находятся в руках особы, от которой он зависит (австрийский император), и эта зависимость всю жизнь довлеет над ним в виде постоянной слежки». Сен-Жермен – не единственное имя нашего героя: в разное время и в разных странах он звался графом Цароги (анаграмма имени Ракоци), маркизом Монфера, графом Белламар, графом Уэлдоном, и даже графом Солтыковым (именно так — через "О"). Секрет своего долголетия Сен-Жермен объяснял действием особого эликсира и диетой – ел он один раз в день, обычно овсяную кашу, крупяные блюда и белое мясо цыплят, вино употреблял только в редких случаях. Известно, также что Сен-Жермен принимал чрезвычайные меры против простуды. Показательно, что хорошо знавший Сен-Жермена больной Джакомо Казанова предпочел отказаться от его услуг в качестве врача. Казанова описывает и такой "фокус" Сен-Жермена: взятую у него медную монету он опустил в алхимический тигель и вернул уже золотой. Но зря старался самозваный граф: Казанова и сам такие трюки проделывал не один раз, и в "философский камень" Сен-Жермена не поверил даже и на секунду. Слухи о связях со сверхъестественным миром Сен-Жермен всегда отрицал, но так, что собеседники парадоксальным образом окончательно убеждались в их обоснованности. Знаменитые "оговорки" вроде того, что он, якобы, предупреждал Христа, что тот "плохо кончит", тоже делали свое дело. А старый слуга Сен-Жермена, подкупленный кем-то из любопытных аристократов, "на голубом глазу" сказал, что о происхождении хозяина ничего сказать не может, так как служит у него всего 300 лет (Калиостро позже эту идею с "простодушными" старыми слугами одобрил и использовал неоднократно).
"Эти глупые парижане воображают, что мне 500 лет. И я даже укреплял их в этой мысли, так как вижу, что им это безумно нравится", — откровенно сказал сам граф лидерам французских масонов. Масонам весьма импонировало присутствие в их рядах человека такого уровня, и без всяких усилий со своей стороны Сен-Жермен достиг высших степеней посвящения во Франции, Англии, Германии и России. Именно масонами написана вымышленная "биография" Сен-Жермена, согласно которой этот авантюрист родился в III веке н.э. на территории Англии под именем Альбануса. В V веке он, якобы, жил в Константинополе в облике известного философа Прокла (последователя Платона, утверждавшего, что единственно реально существующим миром является мир идей). В XIII веке Сен-Жермен был францисканским монахом и реформатором теологии Роджером Бэконом, а в XIV веке он жил под именем Христиана Розенкрейцера. Пятьюдесятью годами позже Сен-Жермен появился в Венгрии под именем известного полководца Х. Яноша, в 1561 г. родился как Френсис Бэкон, а в XVII столетии — как принц Трансильвании Й.Ракоци. В знаменитом пророчестве Сен-Жермена, относящемуся к 1789-1790 г.г. (напомним, что умер Сен-Жермен в 1784 г.), говорится, что сейчас он «нужен в Константинополе», а затем отправится в Англию, чтобы подготовить два изобретения, которые понадобятся в Германии – поезд и пароход. А к концу XVIII столетия он покинет Европу и отправится в Гималаи, чтобы отдохнуть и обрести покой. Вернуться он обещал через 85 лет. В 1935 г. в Чикаго вышла книга У.Балларда «Разоблаченные тайны», в которой автор утверждал, что Сен-Жермен с 1930 г. находится в США. В результате в этой стране даже возникла секта баллардистов, которые почитают Сен-Жермена наравне с Иисусом Христом.
Калиостро, который родился в семье торговца сукном из Палермо в 1745 году, не обладал талантами и способностями Сен-Жермена, он лишь удачно подражал своему предшественнику, и конец жизни у него был гораздо более прозаическим. Но начал свою деятельность он с большим размахом: организованные им ложи "египетского" масонства действовали в ряде крупнейших городов Европы, таких как Данциг, Гаага, Брюссель, Нюрнберг, Лейпциг, Милан, Кенигсберг, Митау, Лион, а его жена Лоренца возглавляла женскую ложу в Париже.
Граф Алессандро Калиостро, бюст работы Гудона. 1786 г.
Серафина Феличиани, она же Лоренца, жена Калиостро
В мемуарах, написанных в Бастилии, Калиостро намекал, что родился он от связи великого магистра мальтийского ордена и трапезундской княжны. В числе своих друзей "граф" называл герцога Альбу (Испания), герцога Брауншвейгского (Голландия), князя Григория Потемкина (Россия) и гроссмейстера ордена Мальтийских рыцарей. С Потемкиным Калиостро, действительно, был знаком: жена "графа" сумела выманить большие денежные суммы у любвеобильного фаворита Екатерины II. Придворные медики императрицы были весьма недовольны деятельностью знаменитого "чудотворца", т.к. рассматривали его, прежде всего, в качестве опасного конкурента. Один из врачей даже вызвал авантюриста на дуэль, но отозвал картель после встречного предложения противника: вместо оружия Калиостро предложил использовать яд — "тот, у кого окажется лучшее противоядие, будет считаться победителем". Избавиться от Калиостро помог случай: он взялся лечить десятимесячного сына графа Гагарина, а после смерти ребенка — попытался подменить его. В результате супругам Калиостро было приказано покинуть Петербург в течение 24 часов.
Нодар Мгалоблишвили в роли Калиостро, 1984 год
О степени влияния Калиостро на окружение Людовика XVI можно судить по вышедшему в то время королевскому указу, согласно которому всякая критика по адресу "мага" должна была рассматриваться как антигосударственное деяние. Но жадность подвела сына палермского негоцианта: представившись агентом Марии-Антуанетты, он убедил кардинала Рогана купить, якобы, для королевы неимоверно дорогое бриллиантовое колье. Разразился страшный скандал, Калиостро был заключен в тюрьму (где, между делом, признался в убийстве Помпея) и затем выслан из страны. Калиостро хорошо знал обстановку в предреволюционной Франции. Это помогло ему сделать удачное предсказание близкого краха монархии в данной стране и разрушения Бастилии, "на месте которой будет площадь для общественных прогулок" ("Послание французской нации"). В 1790 г. Калиостро (преданный своей женой, которая и сообщила следствию настоящее имя авантюриста – Джузеппе Бальзамо) был арестован инквизицией в Риме.
Неизвестный художник. Портрет Джузеппе Бальзамо
Стремясь избежать смертного приговора, он изо всех сил изображал чистосердечное раскаяние, сочинив, в угоду "святым отцам", сказку о заговоре против монархов, который, якобы, составили 20 000 масонских лож, насчитывавших 180 000 членов.
Себя он представил главой европейского заговора. Именно с того времени берет начало великая масонская легенда, а не отличавшийся "излишней" разборчивостью и щепетильностью в поисках источников для своего вдохновения А.Дюма (отец) даже написал на основе этого самооговора роман "Ожерелье королевы" (в котором утверждается, что Калиостро устроил аферу с колье, чтобы дискредитировать, а затем низвергнуть монархию во Франции). Далеко не все современники событий были столь легковерны: Гете, например, в сатирической комедии "Великий кофт" (1792 г.) вывел Калиостро под именем графа ди Ростро Импуденто ("графа Бесстыжее Рыло"), Рогана поэт назвал "каноником", а Марию-Антуанетту — "принцессой". А Екатерина II высмеяла его в комедиях "Обманщик" и "Обольщенный". Несмотря на все свои старания, 21 апреля 1791 г. за участие в "тайных сборищах франкмасонов" Калиостро был осужден на смертную казнь, которую папа римский заменил пожизненным тюремным заключением. Интересно, что буйная фантазия едва вновь не выручила авантюриста: в 1797 г. в Рим вошли наслышанные о его "заслугах" солдаты Итальянской армии Наполеона Бонапарта, которые потребовали немедленно освободить "героя революции Калиостро", но "великий маг" умер двумя годами раньше — в августе 1795 г.
- Автор:
- Рыжов В.А.
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