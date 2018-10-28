Пенсия в офицерском мундире. Часть 2

Войны и вражеские нападения извне на русское государство не прекращались. По свидетельству военного историка генерала Н.Н. Сухотина, за 525-летний исторический период вплоть до 1894 года Россия почти 305 лет провела в условиях военного времени. Такая военно-политическая обстановка вынуждала власть постоянно заботиться об укреплении армии и флота, о материальном благополучии своих вооруженных защитников. Не случайно стала крылатой фраза императора Александра III о том, что у России нет друзей, кроме ее армии и флота. Остальные державы, по его мнению, боясь огромности Российской империи, при первой же возможности сами ополчаются против нее. История и современная российская действительность подтверждают глубину и актуальность этой мысли отца последнего российского императора.Условия и правила назначения пенсий офицерам от казначейства в начале прошлого века были достаточно прозрачны и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Сроки выслуги, суммы пенсионных начислений, соответствие военным чинам и получаемому жалованью были закреплены законодательно. Пенсионные права исчислялись в рублях с точностью до копеек, без изложения сложных расчетных формул. Никакое ведомство или должностное лицо, включая самого царя, не имели права вносить изменения в пенсионное законодательство по своему усмотрению. Безусловно, император своей монаршей волей мог назначить именным указом пенсию любому военному чину за подвиги или иные заслуги. Но это было, скорее, исключение из общих правил назначения пенсий за беспорочную службу по выслуге лет.По отношению к потенциальным получателям казенных пенсий в ряде случаев закон действовал гуманно и учитывал выслугу в пользу отставного военного чина. Например, если до установленного срока выслуги отставнику не хватало до 6 месяцев службы, то этот период в соответствии с установленным порядком добавлялся ему в общую выслугу автоматически.Определенную гибкость в регулировании сложных вопросов назначения и выплаты государственных пенсий давали особые или специальные пенсионные уставы для отдельных категорий государственных служащих. На огромной территории империи с особыми культурно-историческими, национальными и климатическими условиями вряд ли представлялось возможным жестко унифицировать пенсионное законодательство и предусмотреть все особенности и исключения из общих правил. В качестве примера можно привести решение вопроса о пенсиях и пособиях в Финском войске.Великое княжество Финляндское в состав империи входило в период с 1809 по 1917 годы на правах широкой национальной автономии. На территории княжества было сохранено местное законодательство и выборный орган власти – сейм. Собираемые налоги использовались на собственные нужды. Даже император, которому лично подчинялись все высшие финские чины, не имел права без согласия сейма вводить налоги или изменять местные законы. Сохранилось финское гражданство и национальное войско, формируемое на основе воинской повинности.Для регулирования пенсионных правоотношений был издан специальный Пенсионный устав для Финских войск и лоцманского ведомства. Все воинские и гражданские чины, а также нижние чины и низшие служители были разделены по 13 разрядам с указанием размера пенсии. При этом пенсии рассчитывались не в рублях, а в марках. Максимальная пенсия по I разряду была предусмотрена только для начальника Финских войск и составляла 10.000 марок. Пенсия по минимальному XIII разряду предусматривалась в размере 240 марок. В разрядной сетке были указаны все без исключения должности, вплоть до сторожа Финляндского кадетского корпуса.Все офицеры, состоящие на службе, могли рассчитывать на полную пенсию при 40-летней выслуге, «невзирая на возраст или болезненное состояние». При выходе в отставку по болезни требовалась выслуга не менее 15 лет. Правда, пенсия в этом случае начислялась в уменьшенном размере.В 1902 году финские войска расформировали. Офицерам, перешедшим на службу в военное ведомство империи, при выходе в отставку было предоставлено право на эмеритальную пенсию по экстраординарному штату вне зависимости от сроков состояния в кассе и сделанных в нее взносов. При этом в выслугу учитывалась и служба в финских войсках.В начале XX века денежное довольствие офицеров состояло из двух частей: жалования (только по чину) и столовых денег (только по должности). Выплачивались различные доплаты и надбавки. Квартирные деньги выплачивались всем генералам и офицерам. Их сумма зависела от города и местности, где служил военный чин. Значение имело и семейное положение офицера – женатые получали эту выплату примерно в 1,5 раза больше, чем холостяки.Были установлены обязательные вычеты из жалования: госпитальные - 1%, на лекарства – 1,5% и 6% в эмеритальную кассу. Из столовых денег удерживали по 1% в пенсионный и инвалидный капиталы. В 1900-е годы материальное благополучие офицеров фактически полностью зависело от выплат из государственного казначейства. Достаточных собственных средств и имущества не было у 90% армейской элиты – генералов и полковников Генштаба.Офицерская пенсия по инвалидности назначалась из инвалидного капитала в дополнение к основной пенсии за выслугу лет. В зависимости от тяжести ранения или увечья было разделение на 2 класса ранений, которые различались между собой по размеру денежной выплаты примерно в 1,5-2 раза в зависимости от чина. Например, такая пенсия у армейского капитана по 1-му классу составляла 450 рублей, а по 2-му классу всего 225 рублей.По установленной процедуре офицер подавал прошение на гербовой бумаге своему начальству с просьбой об отставке и назначении пенсии по выслуге лет. К прошению прилагался послужной список и, при необходимости, свидетельство о ранении или болезни. Возможен был и вариант выхода в отставку по инициативе начальства. Право на пенсионное обеспечение утрачивали те, кто был уволен от службы в дисциплинарном порядке или по решению суда чести офицеров.Несмотря на принимавшиеся меры по повышению пенсий и пособий из казны, их реальные размеры и покупательная способность оставались сравнительно низкими. Например, в начале XX века армейский офицер в чине капитана при полной выслуге получал пенсию в размере 345 рублей и выплату из эмеритальной кассы примерно 473 рубля. Суммарно это составляло 818 рублей, что примерно соответствовало эмеритальной пенсии полковника. Общие пенсионные выплаты полковнику выдавались в размере 1438 рублей. Для сравнения: пенсия русского полковника примерно соответствовала в пересчете на рубли пенсионным начислениям немецкого или французского офицеров в чинах, соответствующих чину капитана русской армии.В связи с невысоким размером пенсий и пособий, немало офицеров и военных чиновников старались максимально долго оставаться на действительной службе. Так, по состоянию на 1912 год, несмотря на все принимавшиеся меры по омоложению офицерских кадров, продолжали служить в возрасте старше 60 лет 13,9% генералов, 1,3% штаб-офицеров, а также 6% военных чиновников и военных врачей.Как отмечал известный русский юрист Ю.В. Александровский, работа над изменением Устава о пенсиях и пособиях продолжалась несколько лет. В армии назрела проблема омоложения офицерских кадров. В этой связи еще в 1899 году были приняты временные правила о предельном возрастном цензе. При этом увольняемым по предельному возрасту, назначались особые добавочные пенсии, которые вместе с пенсиями из государственного казначейства и из эмеритальной кассы, при выслуге 35 лет, составляли пенсионное обеспечение в размере 80% содержания (жалования и столовых денег), производившегося на службе. Кроме добавочных пенсий увольняемым по предельному возрасту назначались единовременные пособия.С учетом кризисного опыта поражения в войне с Японией для улучшения качества офицерского корпуса было признано необходимым перейти к увольнению офицеров по аттестациям непосредственных начальников. При этом так же, как и в 1899 году, признано было справедливым озаботиться о материальном обеспечении лиц, увольняемых таким порядком, так как увольнению этому нередко подлежали офицеры, не выслужившие установленных законом 1852 года полных пенсионных сроков. С этой целью 26-го апреля 1906 года для офицеров строевого состава были введены временные правила о добавочных пенсиях, назначаемых сверх пенсии из казны и эмеритуры. Были установлены исчисления пенсии в определенных процентах от денежного содержания по чину и должности, причем в каждой категории определялись процентные нормы и и надбавки по каждому году службы сверх 25 лет, а также иные надбавки. Так на смену 2-х фиксированных пенсионных окладов в 25 и 35 лет выслуги, появились надбавки за каждый дополнительный год службы, возраставшие в определенном проценте.Временные правила о добавочных пенсиях были установлены на срок до 1-го января 1909 года, но затем продлены до 1-го января 1912 года. Однако эти надбавки в отношении лишь отставников из строевых частей не решали другие задачи улучшения пенсионного обеспечения офицеров. Эта проблема была обозначена Госдумой в конце 1908 года в виде поручения военному министру подготовить новый пенсионный устав для офицерских чинов и их семейств. В 1909 году Главный штаб внес на рассмотрение Военного Совета проект нового устава о пенсиях для военнослужащих и их семейств. Военный Совет его одобрил 5 ноября того же года. Однако Совет Министров по бюджетным соображениям проект не утвердил и отправил его для переработки с целью сокращения пенсионных прав офицеров. Переработанный проект пенсионного устава был одобрен Советом министров, а затем внесен военным министром 17 ноября 1911 года на рассмотрение в Государственную Думу.Удивительное дело, но депутаты Думы всерьез озаботились изменением пенсионного устава военных чинов «которое предоставляло бы им полную уверенность в том, что их беспорочная служба, сопряженная с различными рода трудностями и опасностями не только в военное, но и в мирное время, и с постоянной готовностью встретить смерть, будет вознаграждена при отставке соответственно заслугам, понесенным жертвам и исполненному долгу перед родиной». Задумались и над достойными пенсиями для семей отставников.В итоге Госдума постановила распространить действие нового устава на всех офицеров и на тех классных чинов прочих категорий, которые были причислены к I и II классам раненых по ранам и увечьям, полученным не только в военное время, как предлагалось в законопроекте, но и в мирное время.Что касается исчисления размера пенсии, то Дума изменила нормы законопроекта о том, что соответствующий правам военного пенсионера процент берется от содержания по штатам мирного времени. Проект устава под термином «содержание» полагал только основной оклад жалования и столовые деньги за установленными вычетами. По мнению депутатов, при исчислении пенсий должны были приниматься в расчет и добавочные деньги, установленные законом 24 Декабря 1908 года. При этом были внесены ограничения верхнего и нижнего предела пенсий – не более 7 000 руб. и не менее 300 руб. соответственно.Новый закон и пенсионный устав 23 июня 1912 года были утверждены Николаем II. Сам закон о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам включал 7 разделов и устанавливал порядок и время введения в действие нового устава об офицерских пенсиях. Собственно устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам состоял из 72 статей и 5 таблиц. Были перечислены категории лиц, на которых распространяется действие нового устава. Дано правовое толкование понятия пенсии, довольствия (содержания) и размера пенсий. Определены права всех категорий лиц на пенсионное обеспечение. Установлен порядок исчисления сроков выслуги лет и размеров пенсий. Перечислены пенсионные права членов семейств военнослужащих и регламентированы иные пенсионные вопросы.Согласно данным Ю.В. Александровского, внесенные в 1912 году в военное пенсионное законодательство изменения позволили значительно увеличить размеры офицерских пенсий. На примере ротного командира он показал, что включение в расчеты добавочных денег повысили пенсию для этого чина на указанной должности при выслуге 25 лет с 756 до 870 рублей, а за 35 лет выслуги пенсионные выплаты выросли с 1008 до 1392 рублей.В новом уставе были закреплены положения приказа военного ведомства от 1904 года №585 о назначении пожизненной пенсии от казначейства «всем участникам Севастопольского гарнизона, как состоящим на службе, так и в отставке». Эти пенсии назначались пожизненно, независимо от числа лет их службы и получаемых ими содержания и пенсий. Генералам полагалось 360 рублей в год, штаб-офицерам – 240 руб. и обер-офицерам – 120 руб. в год. Пожизненные пенсии были дарованы севастопольцам даже в нижних чинах и сестрам милосердия.По всем пенсионным нововведениям для лиц, получившим право на увеличение пенсионных окладов согласно новому Уставу и желавшим воспользоваться этим правом следовало подать в Главный штаб прошение, оплаченное двумя гербовыми марками, достоинством по 75 коп. каждая.Приказом военного ведомства от 1913 года №349 были внесены изменения в установленный порядок увольнения офицеров по предельному возрастному цензу. В документе отмечалось, что действие новых правил распространяется, в основном, на строевых офицеров. Было установлено, что, в зависимости от должности и чина, возраст выхода в отставку составляет от 55 до 62 лет. Например, строевые обер-офицеры выходили на пенсию в 55 лет, а штаб-офицеры – в 56 лет. В этом же возрасте подлежал отставке начштаба дивизии и командиры кавалерийских полков. А вот командиры отдельных частей в пехоте служили до 58 лет. При этом назначение на все перечисленные в приказе должности не допускалось для лиц, которым оставалось 2 года и менее до достижения предельного возраста по этой должности.Офицеры, прослужившие 10 и более лет в отдаленных местностях, перечисленных в законах, приобретали право на пенсии в увеличенном размере по прежнему чину или должности при переводе на службу во внутренние губернии империи. В дальнейшем при увольнении в отставку по выслуге лет им засчитывался полученный льготный оклад пенсии при условии, если «в новом месте служения не приобретут право на большую пенсию по чину, должности или званию, в котором оставляют службу».Для сравнения: пенсия гражданских чинов была существенно меньше офицерских пенсий. Например, казенная пенсия чиновника по низшей сетке 9-го пенсионного разряда составляла в начале XX века около 85 рублей, в то время как равный ему по статусу отставник в чине подпоручика получал почти в 3 раза больше - 245 рублей. И это не считая дополнительных выплат офицеру в отставке из эмеритальной кассы, орденских пенсионов и доплат из инвалидного капитала в случае ранения.Продолжение следует...