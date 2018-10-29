Рассказы об оружии. Бронепоезд. Часть 2
Продолжая тему советских бронепоездов, авторы столкнулись с проблемой, которая, в принципе, была уже озвучена в предыдущей статье. Это многообразие поездов. Каждый БП уникален по-своему. Говорить об идентичности даже двух бронепоездов одной серии можно с большой натяжкой, особенно учитывая то, что по факту БП строились по принципу «Я его слепила из того, что было», и реальный боевой путь реальных бронепоездов это подтверждает.
В этой ситуации для детального описания этого вооружения необходимо «разбирать по косточкам» буквально каждый поезд. Начиная от локомотивов и заканчивая пассажирскими вагонами в базе. Но даже такой подход не даст читателям полного понимания о составе конкретного БП и его предназначении.
Именно по этой причине мы пойдем другим путем. За основу возьмем постулат о том, что бронепоезд — это прежде всего именно поезд! Если брать аналогии, которые возникли у читателей после знакомства с железнодорожной техникой военного назначения того времени, это корабль, разделенный на отсеки.
Единственная разница между кораблем и бронепоездом в том, что корабельный отсек является частью всего корабля, а железнодорожный более или менее автономен и заменяем без особого труда на идентичный. Причем железнодорожный "отсек" идентичен только по предназначению.
Таким образом, любой бронепоезд вы сможете без труда самостоятельно идентифицировать и самостоятельно определить не только предназначение, но и основную специальность данного вооружения.
Итак, главной составляющей любого бронепоезда является локомотив.
Точнее, локомотивы. Как минимум два, иногда три. Сам бронепаровоз и так называемый черный паровоз.
Предназначение локомотива понятно. Основной движитель всей системы. Бронепаровоз отвечает за боевую часть БП, а черный (гражданский) паровоз предназначен для работы по перемещению БП при передислокации и выводу базы из опасной зоны в случае прорыва противника, повреждения бронепаровоза или для увеличения скорости состава.
На некоторых снимках, особенно периода Гражданской войны, БП так и выглядят. Просто часть железнодорожного состава. Даже бронепаровоз в этом составе просто ещё один вагон.
Для бронирования использовали паровозы серии "О". Эта серия паровозов в Российской империи и СССР была самой массовой. Если рассматривать конкретные паровозы, которых сегодня достаточно много находится в качестве памятников на железнодорожных станциях, можно увидеть дополнительные буквы в названии. Это итог многочисленных модернизаций данной машины.
Отличительной чертой паровозов для бронепоездов является низкая осевая нагрузка и низкий силуэт. Специального производства "военных паровозов" не было, использовались серийные машины. Первое условие было необходимо для того, чтобы избежать значительного превышения осевой нагрузки после бронирования. Второе — паровоз не должен выделяться на фоне других составляющих поезда.
Точно такие же правила действовали и для другого необходимого элемента — тендера. Бронепаровозы достаточно "прожорливы" и для перевозки угля паровозу необходим специальный вагон. Именно этот вагон, бронированный так же, как и основной паровоз, и назывался тендером.
Таким образом, локомотив бронепоезда состоял из двух элементов: бронепаровоза и бронетендера. Именно в таком виде он и представлен на всех бронепоездах.
Черный же паровоз вообще был обычным паровозом. Его даже не включали в комплект поставки бронепоезда. Практически, черные паровозы придавались командиру БП уже на станции непосредственного базирования.
Следующим необходимым элементом бронепоезда были броневагоны или бронеплощадки. Это вагоны, где сосредоточено основное вооружение бронепоезда. Именно броневагоны определяли огневую мощь всего БП. В зависимости от вооружения, то есть от броневагонов (бронеплощадок), шло деление самих бронепоездов.
Броневагоны (как и бронепоезда) зависимы от железной дороги. Точнее, от наличия соответствующих тележек. В первых БП можно увидеть наличие легких бронеплощадок на двуосных тележках. Расположить тяжелое орудие или два орудия на таких тележках проблематично.
Только в 1933 году конструкторы военного склада №60 стали использовать новые тележки брянского завода "Красный Профинтерн". Эти тележки были четырехосные и могли выдержать вес в 50 тонн. Они стали основой бронеплощадок, которые можно увидеть и сегодня в виде ПЛ-35 (площадка легкая обр. 1935 г).
Такие броневагоны можно легко узнать по нескольким признакам. Прежде всего, бронирование. Военксклад не имел возможности сваривать бронелисты при сборке броневагонов. Потому бронирование было традиционным для этих конструкций. Листы прикручивались к каркасу болтами.
Если боковое бронирование выдерживало такое крепление, то задние и передние листы конструкторы были вынуждены усилить уголками. Эти 4 уголка прекрасно видны на любой ПЛ-35.
Интересно и само бронирование данной ПЛ. Дело в том, что специалисты военсклада создали комбинированное бронирование с воздушной прослойкой! Внешние листы брони, толщиной 15 мм соединялись с 12-мм листами обычной стали через воздушную прослойку.
Впоследствии были упоминания в документах, при изготовлении некоторых бронепоездов додумались до того, чтобы залить пространство между листами бетоном. И получилось на выходе нечто очень тяжелое, двухсоставное, с разной плотностью, но попробуй, пробей.
Следующий характерный признак ПЛ-35 — наличие двух башен по краям платформы и центральной командирской башенки. Впрочем, иногда встречаются и ПЛ с одной башней. Вместо второй установлена ЗУ с пулеметами "Максим".
ПЛ-35 создавалась в довоенное время и, естественно, конструктора должны были создавать специальные башни для орудий. Кстати, это так же выдает специфику ПЛ-35. Башни для установки 76-мм пушки обр. 1902 года были сварены из листов брони (15-мм) в виде 20-ти угольника.
Таким образом конструкторы не только уменьшили углы, но и изменили компоновку всей башни. Она стала ниже. Даже панорамная башенка на крыше башни стали менее заметна и уязвима.
Такой же модернизации подверглась и командирская башенка. Она тоже уменьшилась за счет использования танковой панорамы ПТК. Более того, командир получил внутреннюю связь не только с командирами башен, но и с пулеметчиками. Причем, электроснабжение аппарата связи стало автономным за счет установки 10 АКБ. Они же использовались для аварийного освещения.
Впервые "позаботились" и о пулеметчиках. При ведении огня из бойниц кожухи "Максимов" часто получали пробоины и приходили в негодность. Кроме этого, бортовые установки "Вертлюз", используемые ранее, давали противнику больше возможности атаковать из-за достаточно больших "мертвых зон".
Сложно сказать, насколько надо быть крутым пулеметчиком, чтобы вообще куда-то попасть. Ибо вообще не видно ничего.
Теперь же пулеметы получили бронированные кожухи и шаровые установки. Углы обстрела для каждого пулемета значительно увеличились. Глубина "мертвых зон" сведена до минимума.
Следующая бронеплощадка является продолжением концепции ПЛ-35. Она получила наименование ПЛ-37. И встречается на БП так же довольно часто. Правда, отличить данную ПЛ достаточно сложно.
Дело в том, что военсклад №60 после создания ПЛ-35 занялся разработкой более защищенных платформ. Но во главу угла поставили защиту боевого отделения. Проще говоря, необходимо было усилить бронирование башен. А это само по себе вызывало необходимость усиления бронирования всего броневагона.
Промежуточным звеном между ПЛ-35 и ПЛ-37 стала ПЛ-36. Предполагалось усилить бронирование корпуса до 20 мм. Броневые листы должны были свариваться между собой, но крепление к раме оставалось болтовым. Башни с орудиями, 76-мм пушка обр. 1902/30 гг (длина ствола 40 калибров) должны быть наклонными (не менее 8 градусов в вертикали).
Серьезно усиливалось пулеметное вооружение. На концах бронеплощадки устанавливались по две башенки с пулеметами (всего 4 дополнительно), но самое главное, модернизированные башни для артиллерийских орудий позволяли вести огонь на углах от -5 до +37 градусов, что позволяло вести заградительный огонь по самолетам.
Руководство АБТУ РККА решило пойти по более простому пути. Использовать наработки сразу двух ПЛ. От ПЛ-35 брали корпус, усиленный бронированием до 20 мм. От ПЛ-36 — пушечные башни. Именно этот "гибрид" и получил название ПЛ-37.
Бронеплощадки ПЛ-37 оборудовали паровым отоплением от паровой машины паровоза, внутренним освещением и аккумуляторами для аварийного освещения. Под полом сделаны укладки шанцевого инструмента, запасных частей для орудий и пулемётов, инструмента для ремонта брони, подрывного имущества и имущества связи.
Кроме этого, смотровые щели в башенке командира бронеплощадки, во входных дверях и орудийных башнях оснащали смотровыми приборами с пуленепробиваемыми стеклами "Триплекс".
Кстати, это к вопросу готовились ли мы воевать с немецкой, а точнее европейской, армией. Разговоры разговорами, а реальность — реальностью. Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались в западноевропейский железнодорожный габарит и подготовлены к переходу для действий на железных дорогах колеи 1435 мм.
И другая плохая новость для "втридцатыенаспредали", в 1938-39 году ПЛ-35 активно модернизировались до ПЛ-37 на том же военскладе №60. Правда к этому времени мастерские и КБ склада уже были самостоятельным предприятием — броневой ремонтной базой №6 (июнь 1937 года).
Напомним огневую мощь данной ПЛ.
Артиллерийское вооружение ПЛ-37 состояло из двух 7б,2-мм пушек образца 1902/30 года на модернизированных тумбовых установках образца 1937 года завода «Красный Профинтерн» с углом возвышения 37 градусов.
Благодаря новым орудиям и установкам дальность стрельбы ПЛ-37 увеличилось до 14 км (у ПЛ-35 — 12 км, у площадки типа военсклада № 60 — 10 км).
Кроме того, в отличии от ПЛ-35 орудия на ПЛ-37 оборудовали ножным спуском, что облегчало ведение огня. Пулемёты устанавливали в шаровых установках как на ПЛ-35. Боекомплект 560 снарядов и 28 500 патронов (114 коробок), уложенных в специальные стеллажи.
Остается рассказать о самой вершине. О легкой бронеплощадке ПЛ-43. Дело даже не в том, что эта ПЛ действительно хороша. Просто рассматривая бронепоезда в их развитии, приходишь к странному, на первый взгляд, выводу. Развитие техники происходит по тем же законам, что и развитие живых существ. По спирали...
Первое, что приходит в голову, когда ты видишь бронеплощадку ПЛ-43... чеченские войны конца 20 века. Уже потом вспоминаются немецкие бронепоезда, которые крушили европейские армии до войны с СССР. Почему?
Да просто потому, что ПЛ-43 не больше не меньше, а танк Т-34 на железнодорожной платформе! Даже очертания самой платформы в какой-то мере повторяют известные танковые очертания. Такая же мощь огня и брони сверху. И такая же слабая защита снизу.
Опыт первых же боев и потерь РККА показал слабость платформ типа ПЛ-35 или ПЛ-37. В стремлении увеличить огневую мощь платформ, конструкторы пошли по тому же пути, по какому пошли танкостроители. Больше пушек, больше пулеметов, больше брони.
Однако, две башни ПЛ-35(37) на одной платформе являлись лакомым куском для любой артбатареи или любого танка. Уничтожение одной платформы вело к 50% потере в огневой мощи! А учитывая весь бронепоезд, практически к потере бронепоездом возможности маневра, так как сбросить с рельс такую бронеплощадку было делом не простым. Тем более, в условиях боя.
Сказать о том, что авторам доподлинно известны причины, по которым появилась новая платформа, нельзя. Это, отметим, личный вывод, сделанный на основе бесед с историками железнодорожного дела.
Возвращение к старой, 20-тонной платформе могло произойти по многим причинам. Скорее всего, это наличие большого количества таких платформ в системе железных дорог и меньший вес бронеплатформы, которая получалась на выходе.
Безусловно сыграла свою роль трагическая статистика первых лет войны. "Тридцатьчетверки" мы производили и теряли в огромных количествах. И, учитывая наиболее уязвимые места этих танков, ремзаводы имели в наличии достаточный запас исправных, готовых к установке на новое шасси, танковых башен. Снятых с танков, которые подрывались на минах, получали снаряд в двигательный отсек и так далее.
Танковая башня и достаточно легкая тележка давала конструкторам простор в решении проблемы защищенности экипажа бронеплатформы. Даже в случае попадания в ПЛ у экипажа БП всегда была возможность вести дальнейшие боевые действия, так как погибал один экипаж/расчет одной бронеплощадки (и то не факт, что весь), а остальные практически не страдали.
Кроме того, сильно поврежденную ПЛ можно было силами экипажа просто сбросить и освободить весь поезд. Согласитесь, что сделать это с более легкой однобашенной ПЛ несколько проще, чем с двухбашенной, которая тяжелее в два раза.
Если присмотреться внимательнее к ПЛ-43, то видно даже то, что бронирование проведено по "танковому принципу". Танковая башня. Мощное (до 45 мм) бронирование корпуса и сохранившееся от бронепоездов бронирование самой тележки.
Итак, бронеплощадка ПЛ-43 делалась на основе 20-тонной двухосной платформы. Нагрузка на ось около 18 тонн, длина платформы по буферам 10,3 м. Бронелисты бортов носа и корм бронеплощадки толщиной 45 мм, крыши — 20 мм.
В танковой башне, с толщиной лобовых бортовых и кормовых стенок 45-52 мм, устанавливалась 76-мм танковая пушка Ф-34 и 7,62-мм танковый пулемёт ДТ. Еще два пулемёта ДТ установили по бортам бронеплощадки.
Боекомплект одной ПЛ составлял 168 снарядов и 4536 патронов. Довольно многообещающий потенциал, благодаря возможности ведения огня практически во всех направлениях, наличию танковых прицелов. Плюс довольно эффективная пушка.
Следующим элементом бронепоезда является бронеплощадка ПВО. Таких площадок как минимум две. Впереди и позади бронеплощадок ПЛ.
При рассмотрении бронепоезда БП-35 эта платформа привлекает к себе внимание уже тем, что, в отличие от броневагонов ПЛ-35 (37), она 2-осная. И выглядит явно слабовато. Действительно, платформа СПУ-БП разработана в мастерских склада №60 как дополнение к уже существующей на бронепоездах "системе ПВО", спарке "Максимов", расположенных в тендере паровоза.
Итак, обычная 20-тонная платформа. В центре шестигранная башня. Бронирование 20 мм. Внутри башни установка М4 (счетверенная ЗУ пулеметов "Максим"). Боезапас — 10 000 патронов в лентах. Для эвакуации расчета из трех человек, внутри башни есть люк. Экипаж эвакуируется под платформу. Как это выглядит при движении, представляется с трудом.
Гораздо чаще можно увидеть зенитные платформы ПВО-4 с 37-мм автоматическими зенитными пушками обр. 1939 года К-61. Также использовались зенитные бронеплощадки с 25-мм зенитными автоматическими пушками 72-К, двумя 12,7-мм зенитными пулеметами ДШК, варианты с одной пушкой или одним пулеметом.
Как видите, зенитные платформы включали в себя все, что могла стрелять по самолетам. При этом, использовать зенитные орудия против пехоты противника было невозможно из-за бокового бронирования платформы.
На этом мы временно остановим рассказ, но в следующей части продолжим повествование о других составляющих бронепоездов времен Великой Отечественной войны.
Бронепоезда, ставшие участниками фотосессии (а также всех дальнейших) находятся в экспозиции музеев в Верхней Пышме и мемориале на Московском вокзале города Тулы.
В этой ситуации для детального описания этого вооружения необходимо «разбирать по косточкам» буквально каждый поезд. Начиная от локомотивов и заканчивая пассажирскими вагонами в базе. Но даже такой подход не даст читателям полного понимания о составе конкретного БП и его предназначении.
Именно по этой причине мы пойдем другим путем. За основу возьмем постулат о том, что бронепоезд — это прежде всего именно поезд! Если брать аналогии, которые возникли у читателей после знакомства с железнодорожной техникой военного назначения того времени, это корабль, разделенный на отсеки.
Единственная разница между кораблем и бронепоездом в том, что корабельный отсек является частью всего корабля, а железнодорожный более или менее автономен и заменяем без особого труда на идентичный. Причем железнодорожный "отсек" идентичен только по предназначению.
Таким образом, любой бронепоезд вы сможете без труда самостоятельно идентифицировать и самостоятельно определить не только предназначение, но и основную специальность данного вооружения.
Итак, главной составляющей любого бронепоезда является локомотив.
Точнее, локомотивы. Как минимум два, иногда три. Сам бронепаровоз и так называемый черный паровоз.
Предназначение локомотива понятно. Основной движитель всей системы. Бронепаровоз отвечает за боевую часть БП, а черный (гражданский) паровоз предназначен для работы по перемещению БП при передислокации и выводу базы из опасной зоны в случае прорыва противника, повреждения бронепаровоза или для увеличения скорости состава.
На некоторых снимках, особенно периода Гражданской войны, БП так и выглядят. Просто часть железнодорожного состава. Даже бронепаровоз в этом составе просто ещё один вагон.
Для бронирования использовали паровозы серии "О". Эта серия паровозов в Российской империи и СССР была самой массовой. Если рассматривать конкретные паровозы, которых сегодня достаточно много находится в качестве памятников на железнодорожных станциях, можно увидеть дополнительные буквы в названии. Это итог многочисленных модернизаций данной машины.
Отличительной чертой паровозов для бронепоездов является низкая осевая нагрузка и низкий силуэт. Специального производства "военных паровозов" не было, использовались серийные машины. Первое условие было необходимо для того, чтобы избежать значительного превышения осевой нагрузки после бронирования. Второе — паровоз не должен выделяться на фоне других составляющих поезда.
Точно такие же правила действовали и для другого необходимого элемента — тендера. Бронепаровозы достаточно "прожорливы" и для перевозки угля паровозу необходим специальный вагон. Именно этот вагон, бронированный так же, как и основной паровоз, и назывался тендером.
Таким образом, локомотив бронепоезда состоял из двух элементов: бронепаровоза и бронетендера. Именно в таком виде он и представлен на всех бронепоездах.
Черный же паровоз вообще был обычным паровозом. Его даже не включали в комплект поставки бронепоезда. Практически, черные паровозы придавались командиру БП уже на станции непосредственного базирования.
Следующим необходимым элементом бронепоезда были броневагоны или бронеплощадки. Это вагоны, где сосредоточено основное вооружение бронепоезда. Именно броневагоны определяли огневую мощь всего БП. В зависимости от вооружения, то есть от броневагонов (бронеплощадок), шло деление самих бронепоездов.
Броневагоны (как и бронепоезда) зависимы от железной дороги. Точнее, от наличия соответствующих тележек. В первых БП можно увидеть наличие легких бронеплощадок на двуосных тележках. Расположить тяжелое орудие или два орудия на таких тележках проблематично.
Только в 1933 году конструкторы военного склада №60 стали использовать новые тележки брянского завода "Красный Профинтерн". Эти тележки были четырехосные и могли выдержать вес в 50 тонн. Они стали основой бронеплощадок, которые можно увидеть и сегодня в виде ПЛ-35 (площадка легкая обр. 1935 г).
Такие броневагоны можно легко узнать по нескольким признакам. Прежде всего, бронирование. Военксклад не имел возможности сваривать бронелисты при сборке броневагонов. Потому бронирование было традиционным для этих конструкций. Листы прикручивались к каркасу болтами.
Если боковое бронирование выдерживало такое крепление, то задние и передние листы конструкторы были вынуждены усилить уголками. Эти 4 уголка прекрасно видны на любой ПЛ-35.
Интересно и само бронирование данной ПЛ. Дело в том, что специалисты военсклада создали комбинированное бронирование с воздушной прослойкой! Внешние листы брони, толщиной 15 мм соединялись с 12-мм листами обычной стали через воздушную прослойку.
Впоследствии были упоминания в документах, при изготовлении некоторых бронепоездов додумались до того, чтобы залить пространство между листами бетоном. И получилось на выходе нечто очень тяжелое, двухсоставное, с разной плотностью, но попробуй, пробей.
Следующий характерный признак ПЛ-35 — наличие двух башен по краям платформы и центральной командирской башенки. Впрочем, иногда встречаются и ПЛ с одной башней. Вместо второй установлена ЗУ с пулеметами "Максим".
ПЛ-35 создавалась в довоенное время и, естественно, конструктора должны были создавать специальные башни для орудий. Кстати, это так же выдает специфику ПЛ-35. Башни для установки 76-мм пушки обр. 1902 года были сварены из листов брони (15-мм) в виде 20-ти угольника.
Таким образом конструкторы не только уменьшили углы, но и изменили компоновку всей башни. Она стала ниже. Даже панорамная башенка на крыше башни стали менее заметна и уязвима.
Такой же модернизации подверглась и командирская башенка. Она тоже уменьшилась за счет использования танковой панорамы ПТК. Более того, командир получил внутреннюю связь не только с командирами башен, но и с пулеметчиками. Причем, электроснабжение аппарата связи стало автономным за счет установки 10 АКБ. Они же использовались для аварийного освещения.
Впервые "позаботились" и о пулеметчиках. При ведении огня из бойниц кожухи "Максимов" часто получали пробоины и приходили в негодность. Кроме этого, бортовые установки "Вертлюз", используемые ранее, давали противнику больше возможности атаковать из-за достаточно больших "мертвых зон".
Сложно сказать, насколько надо быть крутым пулеметчиком, чтобы вообще куда-то попасть. Ибо вообще не видно ничего.
Теперь же пулеметы получили бронированные кожухи и шаровые установки. Углы обстрела для каждого пулемета значительно увеличились. Глубина "мертвых зон" сведена до минимума.
Следующая бронеплощадка является продолжением концепции ПЛ-35. Она получила наименование ПЛ-37. И встречается на БП так же довольно часто. Правда, отличить данную ПЛ достаточно сложно.
Дело в том, что военсклад №60 после создания ПЛ-35 занялся разработкой более защищенных платформ. Но во главу угла поставили защиту боевого отделения. Проще говоря, необходимо было усилить бронирование башен. А это само по себе вызывало необходимость усиления бронирования всего броневагона.
Промежуточным звеном между ПЛ-35 и ПЛ-37 стала ПЛ-36. Предполагалось усилить бронирование корпуса до 20 мм. Броневые листы должны были свариваться между собой, но крепление к раме оставалось болтовым. Башни с орудиями, 76-мм пушка обр. 1902/30 гг (длина ствола 40 калибров) должны быть наклонными (не менее 8 градусов в вертикали).
Серьезно усиливалось пулеметное вооружение. На концах бронеплощадки устанавливались по две башенки с пулеметами (всего 4 дополнительно), но самое главное, модернизированные башни для артиллерийских орудий позволяли вести огонь на углах от -5 до +37 градусов, что позволяло вести заградительный огонь по самолетам.
Руководство АБТУ РККА решило пойти по более простому пути. Использовать наработки сразу двух ПЛ. От ПЛ-35 брали корпус, усиленный бронированием до 20 мм. От ПЛ-36 — пушечные башни. Именно этот "гибрид" и получил название ПЛ-37.
Бронеплощадки ПЛ-37 оборудовали паровым отоплением от паровой машины паровоза, внутренним освещением и аккумуляторами для аварийного освещения. Под полом сделаны укладки шанцевого инструмента, запасных частей для орудий и пулемётов, инструмента для ремонта брони, подрывного имущества и имущества связи.
Кроме этого, смотровые щели в башенке командира бронеплощадки, во входных дверях и орудийных башнях оснащали смотровыми приборами с пуленепробиваемыми стеклами "Триплекс".
Кстати, это к вопросу готовились ли мы воевать с немецкой, а точнее европейской, армией. Разговоры разговорами, а реальность — реальностью. Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались в западноевропейский железнодорожный габарит и подготовлены к переходу для действий на железных дорогах колеи 1435 мм.
И другая плохая новость для "втридцатыенаспредали", в 1938-39 году ПЛ-35 активно модернизировались до ПЛ-37 на том же военскладе №60. Правда к этому времени мастерские и КБ склада уже были самостоятельным предприятием — броневой ремонтной базой №6 (июнь 1937 года).
Напомним огневую мощь данной ПЛ.
Артиллерийское вооружение ПЛ-37 состояло из двух 7б,2-мм пушек образца 1902/30 года на модернизированных тумбовых установках образца 1937 года завода «Красный Профинтерн» с углом возвышения 37 градусов.
Благодаря новым орудиям и установкам дальность стрельбы ПЛ-37 увеличилось до 14 км (у ПЛ-35 — 12 км, у площадки типа военсклада № 60 — 10 км).
Кроме того, в отличии от ПЛ-35 орудия на ПЛ-37 оборудовали ножным спуском, что облегчало ведение огня. Пулемёты устанавливали в шаровых установках как на ПЛ-35. Боекомплект 560 снарядов и 28 500 патронов (114 коробок), уложенных в специальные стеллажи.
Остается рассказать о самой вершине. О легкой бронеплощадке ПЛ-43. Дело даже не в том, что эта ПЛ действительно хороша. Просто рассматривая бронепоезда в их развитии, приходишь к странному, на первый взгляд, выводу. Развитие техники происходит по тем же законам, что и развитие живых существ. По спирали...
Первое, что приходит в голову, когда ты видишь бронеплощадку ПЛ-43... чеченские войны конца 20 века. Уже потом вспоминаются немецкие бронепоезда, которые крушили европейские армии до войны с СССР. Почему?
Да просто потому, что ПЛ-43 не больше не меньше, а танк Т-34 на железнодорожной платформе! Даже очертания самой платформы в какой-то мере повторяют известные танковые очертания. Такая же мощь огня и брони сверху. И такая же слабая защита снизу.
Опыт первых же боев и потерь РККА показал слабость платформ типа ПЛ-35 или ПЛ-37. В стремлении увеличить огневую мощь платформ, конструкторы пошли по тому же пути, по какому пошли танкостроители. Больше пушек, больше пулеметов, больше брони.
Однако, две башни ПЛ-35(37) на одной платформе являлись лакомым куском для любой артбатареи или любого танка. Уничтожение одной платформы вело к 50% потере в огневой мощи! А учитывая весь бронепоезд, практически к потере бронепоездом возможности маневра, так как сбросить с рельс такую бронеплощадку было делом не простым. Тем более, в условиях боя.
Сказать о том, что авторам доподлинно известны причины, по которым появилась новая платформа, нельзя. Это, отметим, личный вывод, сделанный на основе бесед с историками железнодорожного дела.
Возвращение к старой, 20-тонной платформе могло произойти по многим причинам. Скорее всего, это наличие большого количества таких платформ в системе железных дорог и меньший вес бронеплатформы, которая получалась на выходе.
Безусловно сыграла свою роль трагическая статистика первых лет войны. "Тридцатьчетверки" мы производили и теряли в огромных количествах. И, учитывая наиболее уязвимые места этих танков, ремзаводы имели в наличии достаточный запас исправных, готовых к установке на новое шасси, танковых башен. Снятых с танков, которые подрывались на минах, получали снаряд в двигательный отсек и так далее.
Танковая башня и достаточно легкая тележка давала конструкторам простор в решении проблемы защищенности экипажа бронеплатформы. Даже в случае попадания в ПЛ у экипажа БП всегда была возможность вести дальнейшие боевые действия, так как погибал один экипаж/расчет одной бронеплощадки (и то не факт, что весь), а остальные практически не страдали.
Кроме того, сильно поврежденную ПЛ можно было силами экипажа просто сбросить и освободить весь поезд. Согласитесь, что сделать это с более легкой однобашенной ПЛ несколько проще, чем с двухбашенной, которая тяжелее в два раза.
Если присмотреться внимательнее к ПЛ-43, то видно даже то, что бронирование проведено по "танковому принципу". Танковая башня. Мощное (до 45 мм) бронирование корпуса и сохранившееся от бронепоездов бронирование самой тележки.
Итак, бронеплощадка ПЛ-43 делалась на основе 20-тонной двухосной платформы. Нагрузка на ось около 18 тонн, длина платформы по буферам 10,3 м. Бронелисты бортов носа и корм бронеплощадки толщиной 45 мм, крыши — 20 мм.
В танковой башне, с толщиной лобовых бортовых и кормовых стенок 45-52 мм, устанавливалась 76-мм танковая пушка Ф-34 и 7,62-мм танковый пулемёт ДТ. Еще два пулемёта ДТ установили по бортам бронеплощадки.
Боекомплект одной ПЛ составлял 168 снарядов и 4536 патронов. Довольно многообещающий потенциал, благодаря возможности ведения огня практически во всех направлениях, наличию танковых прицелов. Плюс довольно эффективная пушка.
Следующим элементом бронепоезда является бронеплощадка ПВО. Таких площадок как минимум две. Впереди и позади бронеплощадок ПЛ.
При рассмотрении бронепоезда БП-35 эта платформа привлекает к себе внимание уже тем, что, в отличие от броневагонов ПЛ-35 (37), она 2-осная. И выглядит явно слабовато. Действительно, платформа СПУ-БП разработана в мастерских склада №60 как дополнение к уже существующей на бронепоездах "системе ПВО", спарке "Максимов", расположенных в тендере паровоза.
Итак, обычная 20-тонная платформа. В центре шестигранная башня. Бронирование 20 мм. Внутри башни установка М4 (счетверенная ЗУ пулеметов "Максим"). Боезапас — 10 000 патронов в лентах. Для эвакуации расчета из трех человек, внутри башни есть люк. Экипаж эвакуируется под платформу. Как это выглядит при движении, представляется с трудом.
Гораздо чаще можно увидеть зенитные платформы ПВО-4 с 37-мм автоматическими зенитными пушками обр. 1939 года К-61. Также использовались зенитные бронеплощадки с 25-мм зенитными автоматическими пушками 72-К, двумя 12,7-мм зенитными пулеметами ДШК, варианты с одной пушкой или одним пулеметом.
Как видите, зенитные платформы включали в себя все, что могла стрелять по самолетам. При этом, использовать зенитные орудия против пехоты противника было невозможно из-за бокового бронирования платформы.
На этом мы временно остановим рассказ, но в следующей части продолжим повествование о других составляющих бронепоездов времен Великой Отечественной войны.
Бронепоезда, ставшие участниками фотосессии (а также всех дальнейших) находятся в экспозиции музеев в Верхней Пышме и мемориале на Московском вокзале города Тулы.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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