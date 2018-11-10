Штосструппен Второго Рейха. Часть 2
В 1914 г. пехотные полки германской армии были вооружены винтовкой Маузера образца 1898 г. Ее несъемный магазин (перезарядка осуществлялась при помощи обоймы) вмещал 5 патронов. Устройство оружия позволяло проталкивать в магазин патроны нажатием большого пальца. Эта особенность Маузера выгодно отличала винтовку от, например, английской «сестры» - винтовки Ли-Энфилда. С другой стороны, Маузер был более требователен к чистоте и к качеству боеприпасов, а его магазин вмещал вдвое меньше патронов, чем у «англичанки». При длине 1250 мм и массе 4 кг, Маузер 98 - прекрасное оружие для маневренной войны, но не очень подходил для специфики войны траншейной.
противотанковое ружье с расчетом
В егерских и стрелковых батальонах, артиллерии, кавалерии, пулеметных, саперных и транспортных частях вместо винтовок применяли более короткие карабины. Стандартный карабин имел длину 1090 мм (длина ствола 590 мм – на 10 мм короче ствола винтовки). Он и стал главным оружием штурмовика с 1915 г. Благодаря меньшей длине он был удобнее для действий в транше, а несколько меньшая дальнобойность особого значения в обстановке ближнего боя не имела. Положительные качества карабина: более совершенный прицел, хорошая баллистика, прочная ложа. Отрицательные качества: вес, сложный курок.
германские винтовка (вверху) и две модификации карабина
Штурмовые части первыми получили пистолеты-пулеметы МР-18 системы Бергмана. Работая по принципу свободного затвора, оружие «питалось» 9-мм патронами. Нажав на курок, боец спускал затвор, подававшийся вперед и досылавший верхний патрон из магазина в патронник – а затем происходил выстрел. Давление пороховых газов отбрасывало назад затвор, последний сжимал спусковую пружину, и затем цикл повторялся. При всей незамысловатости устройство было чрезвычайно эффективным. Коробчатый 32-патронный магазин вставлялся слева - сбоку ствольной коробки. Вес пистолета-пулемета - 4050 г., длина - 820 мм, длина ствола - 200 мм. 32 патрона МР-18 выпускались непрерывным огнем лишь за 3,5 секунды. В 1918 г. германская армия получила более 30000 МР-18, но большинство прибыло в войска уже после завершения операции «Михаэль». Но Э. Людендорф рассчитывал при помощи пистолетов-пулеметов значительно нарастить огневую мощь своей пехоты во время штурма линии Гинденбурга союзниками. В штурмовой роте «Бергманом» вооружались офицеры, унтер-офицеры и 10 рядовых (в пехотной роте – лишь 6 бойцов). Но пистолет-пулемет имел много задержек при ведении огня, и не очень нравился войскам - хотя и был совершеннее итальянского Ревелли.
пистолет-пулемет МР-18
Унтер-офицеры минометных и пулеметных расчетов вооружены, помимо карабина, пистолетами Маузер или П08 Люгер. Благодаря кобуре, используемой в качестве приклада, данные пистолеты могли вести прицельный огонь на более чем 100-метровую дистанцию. Существовала «штурмовая» модель Люгера – имевшая 32-зарядный магазин барабанного (барабан «улиточного» типа разработан в 1917 г.) типа.
пистолет Люгер
«Штурмовые» Люгеры на ствольной коробке несли клеймо «мертвая голова». Нововведение повысило огневую мощь оружия - хоть и в ущерб удобству и, отчасти, надежности (имел сложную систему подачи патронов и перекосы последних сделали пистолет более капризным). Минусом были сложность и немаленькая стоимость магазина.
пистолеты Люгер и Маузер С96. Состояли на вооружении артиллеристов, пулеметчиков и минометчиков
штурмовой Люггер П 08
Ручные гранаты постепенно совершенствовались. Самой популярной стала граната-колотушка Stielhandgranate 15 - излюбленное оружие штурмовиков.
граната-колотушка Stielhandgranate 15
Когда в феврале 1916 г. они шли в атаки под Верденом, карабины и винтовки висели за спинами, тогда как руки были свободны для метания гранат. На 255-мм деревянной рукоятке помещался металлический цилиндр длинной 100 мм и диаметром 75 мм. Он заполнялся взрывчатым веществом. К цилиндру сбоку крепился металлический зажим - он позволял подвешивать гранату к поясу. На конце рукояти имелась чека - потянув за последнюю, боец приводил в действие воспламеняющую трубку с замедлением 5,5 секунд (имелись и 3- и 7-секундные трубки, что отмечалось на рукоятке). Имелась и модель гранаты, имевшая ударный взрыватель пружинного типа (срабатывал при ударе гранаты о землю).
Немецкая шаровая граната имела диаметр около 3 дюймов. Ее чугунный корпус толщиной около полудюйма был покрыт лаком. В качестве ВВ использовался черный порох. Фрикционный воспламенитель данного образца срабатывал при рывке за проволоку с помощью ремешка-браслета с шарнирным крючком
В 1916 г. на вооружение поступила Eierhandgranate 16 – при весе 310 гр. она имела рубашку литого железа черного цвета. Запал обеспечивал 5-секундное замедление (существовала и модель с 8-секундной задержкой – для стрельбы из гранатомета). Радиус поражения, правда, был достаточно ограничен. Впервые применены в июле 1916 г.
граната Eierhandgranate 16
Немецкие солдаты, контратаковав англичан севернее Типваля (над Соммой), забросали их гранатами и сумели вернуть утраченные позиции. Эти гранаты были весьма популярны – не в последнюю очередь за компактность и неплохие качества. В гранате было использовано более мощное взрывчатое вещество, чем в Stielhandgranate 15.
Использовались и другие виды гранат - Kugelhandgranate 13, Kugelhandgranate 15. Главным поражающим фактором немецких гранат являлись не осколки, а ударная волна - соответственно это оружие было особенно эффективно не на открытом пространстве, а в обстановке окопной войны. Штурмовики, чьей задачей была атака хорошо укрепленных позиций, часто применяли связки гранат – бросая их в бойницу или за бруствер.
граната Kugelhandgranate 13
граната Kugelhandgranate 15
германское руководство по использованию гранат
образцы гранат
В 1914 г. каждый пехотный полк располагал 6-ю пулеметами в пулеметной роте. В 1915 г. полки дополнительно получают пулеметные отделения (30 - 40 бойцов при 3 - 4 пулеметах). Со 2-й половины 1916 г. 3 пулеметные роты (по роте на каждый батальон) полка уже имели (или должны иметь) 18 пулеметов. Зимой 1915/16 гг. начали появляться специализированные пулеметные части - Maschinengewehr Scharfschuetzen Trupps (части пулеметных стрелков). Они предназначались для наступательных операций. Личный состав готовился на специальных 4 - 5-недельных курсах. Каждая фактически являлась пулеметной ротой в составе 6 пулеметов. Боевое крещение пулеметных стрелков состоялось под Верденом, где 3 пулеметные стрелковые роты сводили в пулеметные батальоны – каждой дивизии на передовой придавался такой батальон. Именно они взаимодействовали с корпусными и дивизионными штурмовыми частями и подразделениями.
германские пулеметчики, сентябрь 1918 года
Каждый из формируемых штурмовых батальонов имел 1 - 2 пулеметные роты – и его огневая мощь была эквивалентна пехотному полку. В 1917 г. количество пулеметов в роте нарастили до 8, 10 и, наконец, 12. Т. о., штурмовые батальоны имели 12 - 24 пулемета, а некоторые подразделения имели в составе и пулеметный взвод из 2 пулеметов.
Основной пулемет - MaschinenGewehr 08 (вариант пулемета системы Максим). Масса - 25 кг (боевая масса – со станком и с охлаждающей водой в кожухе - достигала 63,6 кг).
станковый пулемет MG 08
Естественно, что, несмотря на эффективность, MG08 являлся преимущественно оборонительным оружием – перетаскивать по изрытому воронками полю под огнем более чем 60-кг пулемет было непростым делом. Тем не менее, в ходе июньского наступления 1916 г. под Верденом в боевых порядках наступающих германцев шли и пулеметчики. Так, лейб-гвардейский баварский полк при поддержке штурбата «Pop» овладел городком Флери - в уличных боях участвовали 24 MG08 [Drury I. German stormtrooper 1914-1918. London, 1995. P. 14].
Расчет немецкого станкового пулемета MG 08
Использовался и пулемет Дрейзе образца 1908/15 г. (весил почти 30 кг, прицельная дальность стрельбы 2000 м, боевая скорострельность 250 выстрелов в минуту).
пулемет Дрейзе образца 1908/15 г.
Появление легких (ручных) пулеметов возвестило переход к групповой тактике пехоты – ведь такой пулемет придавал каждой группе бойцов большую устойчивость и самостоятельность. Разумеется, прежде всего это касалось штурмовых подразделений, особенно нуждающихся в таком пулемете. В 1915 г. немцы пытались создать на базе пулемета MG08 ручной пулемет.
Ручной пулемет Максим MG 08/15 обр. 1915 г.
Также, т. к. большинство армий Антанты к этому времени уже имели этот вид оружия, немцы сформировали пулеметные части из трофейных пулеметов. 1-й батальон легких пулеметов (3 роты по 4 офицера, 160 солдат и 30 пулеметов; расчет пулемета 4 человека; вооружение бойца - карабин) появился в августе 1915 г., поучаствовав в сентябрьских боях в Шампани. На его вооружении находились ручные пулеметы системы Мадсена.
ручной пулемет Мадсена
Этот пулемет датского производства был настоящим ручником (воздушное охлаждение, масса менее 10 кг, сошка, питание из коробчатого 20-патронного магазина). В ходе битвы на Сомме от батальона почти ничего не осталось, была утрачена и материальная часть. Действуя во 2-м эшелоне наступления, после того как была прорвана линия фронта, в прорыв ввели пулеметчиков, истребивших союзническую пехоту. Пулеметчики навлекли на себя огонь британской артиллерии – со всеми вытекающими последствиями. Но к концу сражения немцы захватили достаточное количество британских Льюисов – и после переделки (позволившей использовать немецкие боеприпасы) заменили утраченные Мадсены.
ручные пулеметы Льюиса и Mg 08
На вооружении батальона Льюисы оставались до апреля 1918 г. Штурмовики ценили Льюисы – сохранив их даже после поступления в части ручных пулеметов немецкого производства. Льюисы продолжали использовать до конца войны (в Брюсселе даже было организовано производство по ремонту и переделке трофеев).
германский пулеметный взвод на марше. Сомма, 1918 г. Подразделение вооружено в том числе трофейными пулеметами Льюиса
В 1916 г. принят на вооружение (но в незначительных количествах) легкий пулемет Бергмана LMG.15. Первыми его получили германские войска, находившиеся на Итальянском фронте.
ручной пулемет Бергмана LMG.15
В декабре того же года принят на вооружение ручной пулемет MG08/15 (MG08 на сошке и оснащенный деревянным винтовочным прикладом и пистолетной рукоятью). Кожух пулемета, по-прежнему заполняясь водой, по объему был меньше. С помощью всего этого удалось снизить массу оружия – но лишь до 19.5 кг, и пулемет правильнее было бы именовать не «легким», а облегченным.
Ручной пулемет MG08\15
С другой стороны, MG08/15 - первый в мире универсальный пулемет, достаточно легкий чтоб перемещаться по полю боя и достаточно тяжелый для ведения плотного огня. Ленточное питание (в ленте 100 или 250 патронов) позволило MG08/15 формировать достаточно плотный огонь, превосходя по этому показателю пулеметы Льюиса и Шоша. Прицельная дальность огня – 2000 м при практической скорострельности - 100-150 выстрелов в минуту. Впервые MG08/15 был применен на Западном фронте весной 1917 г. Пехотные роты получила по 3 таких пулемета, а к концу года пехотная рота Западного фронте имела 6, а пехотная рота Восточного фронта - 2 MG08/15.
расчет пулемета Mg 08/15 в сражении в Шампани апрель 1917 г.
В следующем году появилась более легкая модификация - MG08/18. Эти пулеметы в конце войны стали основным автоматическим оружием штурмовиков, которые применяли их там же, где действовали и бойцы с винтовками – в воронках, в складках местности и т. д. Легкий пулемет, который мог быстро менять позицию, стал серьезным подспорьем, позволяя обеспечивать захват рубежей и их удержание до подхода главных сил.
Германская армия располагала двумя типами винтовочных гранат - Gewehrgranate M1913 и Gewehrgranate M1914. Оба весили около килограмма и выстреливались с помощью специального холостого патрона из стандартной винтовки. В винтовку заряжался холостой патрон, затем следовало упереть ее в землю прикладом и придать наклон до 50 градусов. Потом в ствол вставлялся шомпол, уточнялась наводка и производился выстрел. Граната оснащалась дополнительным зарядом дымного пороха – срабатывая при ударе о землю, он выбрасывал гранату в воздух, где она и взрывалась, разбрасывая осколки. Позднее появилась Gewehrgranate M1916.
граната Gewehrgranate M
Могли стрелять гранатометы и сигнальными ракетами. Первый гранатомет был принят на вооружение к 1916 г. – имея массу 40 кг, он состоял из 2-х частей: 23-килограммового собственно гранатомета и 15-килограммового станка. Благодаря разборной конструкции его можно было быстро переносить. Дальнобойность гранатомета – 50 - 300 м. В 1916 г. пехотный полк имел по 12 гранатометов (расчет 2 человека). Гранатомет - эффективное оружие, способное поддержать наступающую пехоту огнем с открытых и закрытых позиции. В каждой пехотной роте появились отряды метателей гранат – вначале для ослепления противника метались дымовые, а затем – обычные гранаты. Затем гранатометчики выходили первыми из окопа, и, поддерживаемые пехотой и вновь забрасывали гранатами противника.
К 1914 г. на вооружении было 3 типа основных минометов: легкий 76-мм (вес мины 4,7 кг, максимальная дальность огня – до 1400 м (при угле в 45 градусов)), средний 170-мм (соответственно – 49,5 кг и до 1500 м) и тяжелый 210-мм. 76-мм миномет (имеющий нарезной ствол) применял боеприпасы, получаемые из бракованных 77-мм снарядов полевой пушки. 76-мм миномет вел огонь из-за укрытий, с обратных скатов возвышенностей, из окопов или воронок. Перемещалось оружие силами расчета.
76-мм миномет
170-мм миномет был эффективным орудием поддержки пехоты, в частности, при уничтожении полевых закрытий. Расчет (6 человек), взявшись за станины, перемещал миномет на поле боя.
170-мм миномет
Тяжелый миномет, первоначально предназначаемый для обороны крепостей, был наиболее смертоносным оружием. Благодаря навесной траектории и мощному разрывному заряду 100-кг боеприпаса, его мины обрушивали целые ряды траншей.
240-мм тяжелый миномет
В 1916 г. появились новые модификации всех 3-х типов минометов, обладавшие большей дальнобойностью и способностью вести огонь боеприпасами, оснащенными отравляющими веществами. Появляются и отдельные минометные дивизионы. Пехотному полку придавался такой дивизион. В каждом - 12 76-мм минометов и 24 гранатомета. Минометы более тяжелых калибров имели минометные роты (в состав пехотной дивизии входила, как правило, такая минометная рота). Рота состояла из взвода тяжелых минометов (4 240- или 250-мм) и 2-х взводов средних минометов (8 170-мм). В резерве Верховного командования находилось, по меньшей мере, 13 минометных дивизионов, которые по мере надобности перебрасывались на те или иные участки фронта. Минометный дивизион состоял из 4-х рот (по 6 тяжелых и 8 легких минометов). Штурмовой батальон располагал, как правило, минометной ротой. Отдельные штурмовые роты имели обычно 4 легких миномета. Легкие минометы и гранатометы размещались или за исходной позицией или во 2-й линии наступающих.
минометный расчет
германский гранатомет
18. 01. 1915 г. был сформирован Гвардейский пионерный добровольческий батальон (прежде всего - для испытания новейшего оружия – огнемета) майора Реддемана. Затем он переформирован в 3-й гвардейский пионерный батальон, а затем в гвардейский резервный пионерный полк («отец» огнеметных частей германской армии), именовавшийся Flammenwerfer Abteilung. Он участвовал в боях до конца войны.
памятка для огнеметчиков
Вначале батальон включал 6 рот, а к концу 1917 г. их количество возросло до 12 (по 18 ранцевых и 20 тяжелых огнеметов в роте). Полк Реддемана, став ударной единицей высокой боевой ценности, сформировал и собственное штурмовое подразделение. Типы огнеметов подразделялись на: переносной (расчет 2 человека – носильщик баллона с огнесмесью и оператор, направлявший шланг огнемета на цель) и стационарный (выбрасывал огненную струю на 20-метровое расстояние).
легкий огнемет с расчетом
В 1915 г. огнемет был испытан на Западном фронте – и вызвал панику в рядах пехоты противника. Каждый штурмовой батальон располагал огнеметным взводом (4 - 8 легких огнеметов). Успешность огнеметных частей (приравнены к штурмовым) зависела от многих факторов – что показал эпизод неудачного применения огнеметов на Русском фронте близ Скробова.
огнемет германской армии
Испытанная в 1915 г. 37-мм траншейная крупповская пушка оказалась недостаточно эффективна (37-мм пехотные орудия были легкими и точными в наводке, но ограничены в возможностях поражения целей - как открытых, так, особенно, скрытых за складками местности, ведь легкий снаряд мог нанести повреждения только при прямом попадании, а живую цель поразить лишь при близком разрыве) и заменена на горную гаубицу (также могла перемещаться по полю боя на руках).
траншейное орудие в бою
А в 1916 г. на вооружение штурмовых батальонов стали поступать 76,2-мм пехотные орудия - трофейные русские трехдюймовки с укороченным стволом (с 2,28 м до 1,25 м). Орудие получило откалиброванный до 1800 м прицел и новые колеса 1,-1-метрового диаметра. Пушка вела огонь 5,9-кг снарядами германского производства. К 1917 г. на Западном фронте функционировало 50 батарей (по 4 - 6 орудий) пехотных пушек. Каждый штурмовой батальон имел такую батарею. Такие орудия были очень актуальны - теперь не так остро стоял вопрос о поддержке со стороны дивизионной артиллерии при выявлении одиночных целей. Выросла оперативность при поражении аналогичных целей, избавлявшая пехоту от ненужных потерь при неожиданном столкновении с вражескими пулеметами.
трофейная русская 76-мм пушка на вооружении штурмовиков
А затем пехотная пушка стала применяться и как противотанковое орудие. В 1917 г. были сформированы еще около 50 батарей, оснащенные теперь уже «родными» полевыми 77-мм пушками на особых низких лафетах (ствол крепился не к оси, а к расположенной перед осью цапфе).
германская 77-мм пушка в бою
Эти орудия всегда перемещались вручную по полю боя и постепенно стали основными противотанковыми пушками (использовали полубронебойные снаряды). С небольшого расстояния поражали маломерные цели (пулеметные гнезда, участки окопов, посты наблюдателей и отборных стрелков) и участвовали в отражении вражеских атак и контратак. Т. о., вооружение штурмовых частей являлось мощным и адаптированным к боевым реалиям.
77-мм полевая пушка
пехотные пушки. Обратите внимание на возможность перемещения по полю боя, в том числе и через препятствия, силами расчета. Для огневой позиции вполне годилась и обычная воронка от снаряда.
Для траншейного боя имелось несколько видов оружия, в т. ч. различные дубинки, кинжалы, штыки, окопные ножи. Кинжалы, отличительное оружие штурмовика, изготавливались им по собственному вкусу, зачастую из штыка. Многие предпочитали остро заточенные саперные лопатки - одно боковое ребро лопатки затачивалось, превращая ее в рубящее оружие. Расчеты тяжелого оружия и унтер-офицеры носили штык-ножи. Т. н. боевые ножи существенно отличались друг от друга (утвержденная модель отсутствовала), выпускаясь разными фирмами. Клинки примерно одинаковы, но рукояти имели разную форму, хоть конструктивно и были идентичны: состояли из деревянных щечек с поперечными глубокими канавками (для предотвращения скольжения в руке) приклепанных к хвостовику. Длина клинка - 125-160 мм, ширина - 20-22 мм. Это было оружие, особенно удобное в окопном ближнем бою.
боевые ножи
Боевой нож конструктивно состоял из рукояти, перекрестья и клинка. Он удачно сочетал колющие и режущие функции: режущая кромка (лезвие) клинка и скосы острия с обоюдной заточкой превратили его в универсальное компактное оружие. Клинки делали из нержавеющей стали посредством штамповки или из прокатанного стального листа нужного профиля. Рукояти (накладные пластины твердых древесных пород (бук, дуб, граб или орех)) соединялись с помощью заклепок. Стандартные металлические ножны имели скобу для крепления на поясном ремне и, как правило, окрашивались в черный цвет. Использовались и различные трофейные и самодельные ножи. Клинки штыков укорачивались до нужного размера и затачивались. Либо брали металлический прут от проволочного заграждения и, обработав, затачивали - пока не получались рукоятка и клинок (т. н. французский гвоздь). Затачивали боевой нож с одной или обеих сторон.
Продолжение следует...
противотанковое ружье с расчетом
В егерских и стрелковых батальонах, артиллерии, кавалерии, пулеметных, саперных и транспортных частях вместо винтовок применяли более короткие карабины. Стандартный карабин имел длину 1090 мм (длина ствола 590 мм – на 10 мм короче ствола винтовки). Он и стал главным оружием штурмовика с 1915 г. Благодаря меньшей длине он был удобнее для действий в транше, а несколько меньшая дальнобойность особого значения в обстановке ближнего боя не имела. Положительные качества карабина: более совершенный прицел, хорошая баллистика, прочная ложа. Отрицательные качества: вес, сложный курок.
германские винтовка (вверху) и две модификации карабина
Штурмовые части первыми получили пистолеты-пулеметы МР-18 системы Бергмана. Работая по принципу свободного затвора, оружие «питалось» 9-мм патронами. Нажав на курок, боец спускал затвор, подававшийся вперед и досылавший верхний патрон из магазина в патронник – а затем происходил выстрел. Давление пороховых газов отбрасывало назад затвор, последний сжимал спусковую пружину, и затем цикл повторялся. При всей незамысловатости устройство было чрезвычайно эффективным. Коробчатый 32-патронный магазин вставлялся слева - сбоку ствольной коробки. Вес пистолета-пулемета - 4050 г., длина - 820 мм, длина ствола - 200 мм. 32 патрона МР-18 выпускались непрерывным огнем лишь за 3,5 секунды. В 1918 г. германская армия получила более 30000 МР-18, но большинство прибыло в войска уже после завершения операции «Михаэль». Но Э. Людендорф рассчитывал при помощи пистолетов-пулеметов значительно нарастить огневую мощь своей пехоты во время штурма линии Гинденбурга союзниками. В штурмовой роте «Бергманом» вооружались офицеры, унтер-офицеры и 10 рядовых (в пехотной роте – лишь 6 бойцов). Но пистолет-пулемет имел много задержек при ведении огня, и не очень нравился войскам - хотя и был совершеннее итальянского Ревелли.
пистолет-пулемет МР-18
Унтер-офицеры минометных и пулеметных расчетов вооружены, помимо карабина, пистолетами Маузер или П08 Люгер. Благодаря кобуре, используемой в качестве приклада, данные пистолеты могли вести прицельный огонь на более чем 100-метровую дистанцию. Существовала «штурмовая» модель Люгера – имевшая 32-зарядный магазин барабанного (барабан «улиточного» типа разработан в 1917 г.) типа.
пистолет Люгер
«Штурмовые» Люгеры на ствольной коробке несли клеймо «мертвая голова». Нововведение повысило огневую мощь оружия - хоть и в ущерб удобству и, отчасти, надежности (имел сложную систему подачи патронов и перекосы последних сделали пистолет более капризным). Минусом были сложность и немаленькая стоимость магазина.
пистолеты Люгер и Маузер С96. Состояли на вооружении артиллеристов, пулеметчиков и минометчиков
штурмовой Люггер П 08
Ручные гранаты постепенно совершенствовались. Самой популярной стала граната-колотушка Stielhandgranate 15 - излюбленное оружие штурмовиков.
граната-колотушка Stielhandgranate 15
Когда в феврале 1916 г. они шли в атаки под Верденом, карабины и винтовки висели за спинами, тогда как руки были свободны для метания гранат. На 255-мм деревянной рукоятке помещался металлический цилиндр длинной 100 мм и диаметром 75 мм. Он заполнялся взрывчатым веществом. К цилиндру сбоку крепился металлический зажим - он позволял подвешивать гранату к поясу. На конце рукояти имелась чека - потянув за последнюю, боец приводил в действие воспламеняющую трубку с замедлением 5,5 секунд (имелись и 3- и 7-секундные трубки, что отмечалось на рукоятке). Имелась и модель гранаты, имевшая ударный взрыватель пружинного типа (срабатывал при ударе гранаты о землю).
Немецкая шаровая граната имела диаметр около 3 дюймов. Ее чугунный корпус толщиной около полудюйма был покрыт лаком. В качестве ВВ использовался черный порох. Фрикционный воспламенитель данного образца срабатывал при рывке за проволоку с помощью ремешка-браслета с шарнирным крючком
В 1916 г. на вооружение поступила Eierhandgranate 16 – при весе 310 гр. она имела рубашку литого железа черного цвета. Запал обеспечивал 5-секундное замедление (существовала и модель с 8-секундной задержкой – для стрельбы из гранатомета). Радиус поражения, правда, был достаточно ограничен. Впервые применены в июле 1916 г.
граната Eierhandgranate 16
Немецкие солдаты, контратаковав англичан севернее Типваля (над Соммой), забросали их гранатами и сумели вернуть утраченные позиции. Эти гранаты были весьма популярны – не в последнюю очередь за компактность и неплохие качества. В гранате было использовано более мощное взрывчатое вещество, чем в Stielhandgranate 15.
Использовались и другие виды гранат - Kugelhandgranate 13, Kugelhandgranate 15. Главным поражающим фактором немецких гранат являлись не осколки, а ударная волна - соответственно это оружие было особенно эффективно не на открытом пространстве, а в обстановке окопной войны. Штурмовики, чьей задачей была атака хорошо укрепленных позиций, часто применяли связки гранат – бросая их в бойницу или за бруствер.
граната Kugelhandgranate 13
граната Kugelhandgranate 15
германское руководство по использованию гранат
образцы гранат
В 1914 г. каждый пехотный полк располагал 6-ю пулеметами в пулеметной роте. В 1915 г. полки дополнительно получают пулеметные отделения (30 - 40 бойцов при 3 - 4 пулеметах). Со 2-й половины 1916 г. 3 пулеметные роты (по роте на каждый батальон) полка уже имели (или должны иметь) 18 пулеметов. Зимой 1915/16 гг. начали появляться специализированные пулеметные части - Maschinengewehr Scharfschuetzen Trupps (части пулеметных стрелков). Они предназначались для наступательных операций. Личный состав готовился на специальных 4 - 5-недельных курсах. Каждая фактически являлась пулеметной ротой в составе 6 пулеметов. Боевое крещение пулеметных стрелков состоялось под Верденом, где 3 пулеметные стрелковые роты сводили в пулеметные батальоны – каждой дивизии на передовой придавался такой батальон. Именно они взаимодействовали с корпусными и дивизионными штурмовыми частями и подразделениями.
германские пулеметчики, сентябрь 1918 года
Каждый из формируемых штурмовых батальонов имел 1 - 2 пулеметные роты – и его огневая мощь была эквивалентна пехотному полку. В 1917 г. количество пулеметов в роте нарастили до 8, 10 и, наконец, 12. Т. о., штурмовые батальоны имели 12 - 24 пулемета, а некоторые подразделения имели в составе и пулеметный взвод из 2 пулеметов.
Основной пулемет - MaschinenGewehr 08 (вариант пулемета системы Максим). Масса - 25 кг (боевая масса – со станком и с охлаждающей водой в кожухе - достигала 63,6 кг).
станковый пулемет MG 08
Естественно, что, несмотря на эффективность, MG08 являлся преимущественно оборонительным оружием – перетаскивать по изрытому воронками полю под огнем более чем 60-кг пулемет было непростым делом. Тем не менее, в ходе июньского наступления 1916 г. под Верденом в боевых порядках наступающих германцев шли и пулеметчики. Так, лейб-гвардейский баварский полк при поддержке штурбата «Pop» овладел городком Флери - в уличных боях участвовали 24 MG08 [Drury I. German stormtrooper 1914-1918. London, 1995. P. 14].
Расчет немецкого станкового пулемета MG 08
Использовался и пулемет Дрейзе образца 1908/15 г. (весил почти 30 кг, прицельная дальность стрельбы 2000 м, боевая скорострельность 250 выстрелов в минуту).
пулемет Дрейзе образца 1908/15 г.
Появление легких (ручных) пулеметов возвестило переход к групповой тактике пехоты – ведь такой пулемет придавал каждой группе бойцов большую устойчивость и самостоятельность. Разумеется, прежде всего это касалось штурмовых подразделений, особенно нуждающихся в таком пулемете. В 1915 г. немцы пытались создать на базе пулемета MG08 ручной пулемет.
Ручной пулемет Максим MG 08/15 обр. 1915 г.
Также, т. к. большинство армий Антанты к этому времени уже имели этот вид оружия, немцы сформировали пулеметные части из трофейных пулеметов. 1-й батальон легких пулеметов (3 роты по 4 офицера, 160 солдат и 30 пулеметов; расчет пулемета 4 человека; вооружение бойца - карабин) появился в августе 1915 г., поучаствовав в сентябрьских боях в Шампани. На его вооружении находились ручные пулеметы системы Мадсена.
ручной пулемет Мадсена
Этот пулемет датского производства был настоящим ручником (воздушное охлаждение, масса менее 10 кг, сошка, питание из коробчатого 20-патронного магазина). В ходе битвы на Сомме от батальона почти ничего не осталось, была утрачена и материальная часть. Действуя во 2-м эшелоне наступления, после того как была прорвана линия фронта, в прорыв ввели пулеметчиков, истребивших союзническую пехоту. Пулеметчики навлекли на себя огонь британской артиллерии – со всеми вытекающими последствиями. Но к концу сражения немцы захватили достаточное количество британских Льюисов – и после переделки (позволившей использовать немецкие боеприпасы) заменили утраченные Мадсены.
ручные пулеметы Льюиса и Mg 08
На вооружении батальона Льюисы оставались до апреля 1918 г. Штурмовики ценили Льюисы – сохранив их даже после поступления в части ручных пулеметов немецкого производства. Льюисы продолжали использовать до конца войны (в Брюсселе даже было организовано производство по ремонту и переделке трофеев).
германский пулеметный взвод на марше. Сомма, 1918 г. Подразделение вооружено в том числе трофейными пулеметами Льюиса
В 1916 г. принят на вооружение (но в незначительных количествах) легкий пулемет Бергмана LMG.15. Первыми его получили германские войска, находившиеся на Итальянском фронте.
ручной пулемет Бергмана LMG.15
В декабре того же года принят на вооружение ручной пулемет MG08/15 (MG08 на сошке и оснащенный деревянным винтовочным прикладом и пистолетной рукоятью). Кожух пулемета, по-прежнему заполняясь водой, по объему был меньше. С помощью всего этого удалось снизить массу оружия – но лишь до 19.5 кг, и пулемет правильнее было бы именовать не «легким», а облегченным.
Ручной пулемет MG08\15
С другой стороны, MG08/15 - первый в мире универсальный пулемет, достаточно легкий чтоб перемещаться по полю боя и достаточно тяжелый для ведения плотного огня. Ленточное питание (в ленте 100 или 250 патронов) позволило MG08/15 формировать достаточно плотный огонь, превосходя по этому показателю пулеметы Льюиса и Шоша. Прицельная дальность огня – 2000 м при практической скорострельности - 100-150 выстрелов в минуту. Впервые MG08/15 был применен на Западном фронте весной 1917 г. Пехотные роты получила по 3 таких пулемета, а к концу года пехотная рота Западного фронте имела 6, а пехотная рота Восточного фронта - 2 MG08/15.
расчет пулемета Mg 08/15 в сражении в Шампани апрель 1917 г.
В следующем году появилась более легкая модификация - MG08/18. Эти пулеметы в конце войны стали основным автоматическим оружием штурмовиков, которые применяли их там же, где действовали и бойцы с винтовками – в воронках, в складках местности и т. д. Легкий пулемет, который мог быстро менять позицию, стал серьезным подспорьем, позволяя обеспечивать захват рубежей и их удержание до подхода главных сил.
Германская армия располагала двумя типами винтовочных гранат - Gewehrgranate M1913 и Gewehrgranate M1914. Оба весили около килограмма и выстреливались с помощью специального холостого патрона из стандартной винтовки. В винтовку заряжался холостой патрон, затем следовало упереть ее в землю прикладом и придать наклон до 50 градусов. Потом в ствол вставлялся шомпол, уточнялась наводка и производился выстрел. Граната оснащалась дополнительным зарядом дымного пороха – срабатывая при ударе о землю, он выбрасывал гранату в воздух, где она и взрывалась, разбрасывая осколки. Позднее появилась Gewehrgranate M1916.
граната Gewehrgranate M
Могли стрелять гранатометы и сигнальными ракетами. Первый гранатомет был принят на вооружение к 1916 г. – имея массу 40 кг, он состоял из 2-х частей: 23-килограммового собственно гранатомета и 15-килограммового станка. Благодаря разборной конструкции его можно было быстро переносить. Дальнобойность гранатомета – 50 - 300 м. В 1916 г. пехотный полк имел по 12 гранатометов (расчет 2 человека). Гранатомет - эффективное оружие, способное поддержать наступающую пехоту огнем с открытых и закрытых позиции. В каждой пехотной роте появились отряды метателей гранат – вначале для ослепления противника метались дымовые, а затем – обычные гранаты. Затем гранатометчики выходили первыми из окопа, и, поддерживаемые пехотой и вновь забрасывали гранатами противника.
К 1914 г. на вооружении было 3 типа основных минометов: легкий 76-мм (вес мины 4,7 кг, максимальная дальность огня – до 1400 м (при угле в 45 градусов)), средний 170-мм (соответственно – 49,5 кг и до 1500 м) и тяжелый 210-мм. 76-мм миномет (имеющий нарезной ствол) применял боеприпасы, получаемые из бракованных 77-мм снарядов полевой пушки. 76-мм миномет вел огонь из-за укрытий, с обратных скатов возвышенностей, из окопов или воронок. Перемещалось оружие силами расчета.
76-мм миномет
170-мм миномет был эффективным орудием поддержки пехоты, в частности, при уничтожении полевых закрытий. Расчет (6 человек), взявшись за станины, перемещал миномет на поле боя.
170-мм миномет
Тяжелый миномет, первоначально предназначаемый для обороны крепостей, был наиболее смертоносным оружием. Благодаря навесной траектории и мощному разрывному заряду 100-кг боеприпаса, его мины обрушивали целые ряды траншей.
240-мм тяжелый миномет
В 1916 г. появились новые модификации всех 3-х типов минометов, обладавшие большей дальнобойностью и способностью вести огонь боеприпасами, оснащенными отравляющими веществами. Появляются и отдельные минометные дивизионы. Пехотному полку придавался такой дивизион. В каждом - 12 76-мм минометов и 24 гранатомета. Минометы более тяжелых калибров имели минометные роты (в состав пехотной дивизии входила, как правило, такая минометная рота). Рота состояла из взвода тяжелых минометов (4 240- или 250-мм) и 2-х взводов средних минометов (8 170-мм). В резерве Верховного командования находилось, по меньшей мере, 13 минометных дивизионов, которые по мере надобности перебрасывались на те или иные участки фронта. Минометный дивизион состоял из 4-х рот (по 6 тяжелых и 8 легких минометов). Штурмовой батальон располагал, как правило, минометной ротой. Отдельные штурмовые роты имели обычно 4 легких миномета. Легкие минометы и гранатометы размещались или за исходной позицией или во 2-й линии наступающих.
минометный расчет
германский гранатомет
18. 01. 1915 г. был сформирован Гвардейский пионерный добровольческий батальон (прежде всего - для испытания новейшего оружия – огнемета) майора Реддемана. Затем он переформирован в 3-й гвардейский пионерный батальон, а затем в гвардейский резервный пионерный полк («отец» огнеметных частей германской армии), именовавшийся Flammenwerfer Abteilung. Он участвовал в боях до конца войны.
памятка для огнеметчиков
Вначале батальон включал 6 рот, а к концу 1917 г. их количество возросло до 12 (по 18 ранцевых и 20 тяжелых огнеметов в роте). Полк Реддемана, став ударной единицей высокой боевой ценности, сформировал и собственное штурмовое подразделение. Типы огнеметов подразделялись на: переносной (расчет 2 человека – носильщик баллона с огнесмесью и оператор, направлявший шланг огнемета на цель) и стационарный (выбрасывал огненную струю на 20-метровое расстояние).
легкий огнемет с расчетом
В 1915 г. огнемет был испытан на Западном фронте – и вызвал панику в рядах пехоты противника. Каждый штурмовой батальон располагал огнеметным взводом (4 - 8 легких огнеметов). Успешность огнеметных частей (приравнены к штурмовым) зависела от многих факторов – что показал эпизод неудачного применения огнеметов на Русском фронте близ Скробова.
огнемет германской армии
Испытанная в 1915 г. 37-мм траншейная крупповская пушка оказалась недостаточно эффективна (37-мм пехотные орудия были легкими и точными в наводке, но ограничены в возможностях поражения целей - как открытых, так, особенно, скрытых за складками местности, ведь легкий снаряд мог нанести повреждения только при прямом попадании, а живую цель поразить лишь при близком разрыве) и заменена на горную гаубицу (также могла перемещаться по полю боя на руках).
траншейное орудие в бою
А в 1916 г. на вооружение штурмовых батальонов стали поступать 76,2-мм пехотные орудия - трофейные русские трехдюймовки с укороченным стволом (с 2,28 м до 1,25 м). Орудие получило откалиброванный до 1800 м прицел и новые колеса 1,-1-метрового диаметра. Пушка вела огонь 5,9-кг снарядами германского производства. К 1917 г. на Западном фронте функционировало 50 батарей (по 4 - 6 орудий) пехотных пушек. Каждый штурмовой батальон имел такую батарею. Такие орудия были очень актуальны - теперь не так остро стоял вопрос о поддержке со стороны дивизионной артиллерии при выявлении одиночных целей. Выросла оперативность при поражении аналогичных целей, избавлявшая пехоту от ненужных потерь при неожиданном столкновении с вражескими пулеметами.
трофейная русская 76-мм пушка на вооружении штурмовиков
А затем пехотная пушка стала применяться и как противотанковое орудие. В 1917 г. были сформированы еще около 50 батарей, оснащенные теперь уже «родными» полевыми 77-мм пушками на особых низких лафетах (ствол крепился не к оси, а к расположенной перед осью цапфе).
германская 77-мм пушка в бою
Эти орудия всегда перемещались вручную по полю боя и постепенно стали основными противотанковыми пушками (использовали полубронебойные снаряды). С небольшого расстояния поражали маломерные цели (пулеметные гнезда, участки окопов, посты наблюдателей и отборных стрелков) и участвовали в отражении вражеских атак и контратак. Т. о., вооружение штурмовых частей являлось мощным и адаптированным к боевым реалиям.
77-мм полевая пушка
пехотные пушки. Обратите внимание на возможность перемещения по полю боя, в том числе и через препятствия, силами расчета. Для огневой позиции вполне годилась и обычная воронка от снаряда.
Для траншейного боя имелось несколько видов оружия, в т. ч. различные дубинки, кинжалы, штыки, окопные ножи. Кинжалы, отличительное оружие штурмовика, изготавливались им по собственному вкусу, зачастую из штыка. Многие предпочитали остро заточенные саперные лопатки - одно боковое ребро лопатки затачивалось, превращая ее в рубящее оружие. Расчеты тяжелого оружия и унтер-офицеры носили штык-ножи. Т. н. боевые ножи существенно отличались друг от друга (утвержденная модель отсутствовала), выпускаясь разными фирмами. Клинки примерно одинаковы, но рукояти имели разную форму, хоть конструктивно и были идентичны: состояли из деревянных щечек с поперечными глубокими канавками (для предотвращения скольжения в руке) приклепанных к хвостовику. Длина клинка - 125-160 мм, ширина - 20-22 мм. Это было оружие, особенно удобное в окопном ближнем бою.
боевые ножи
Боевой нож конструктивно состоял из рукояти, перекрестья и клинка. Он удачно сочетал колющие и режущие функции: режущая кромка (лезвие) клинка и скосы острия с обоюдной заточкой превратили его в универсальное компактное оружие. Клинки делали из нержавеющей стали посредством штамповки или из прокатанного стального листа нужного профиля. Рукояти (накладные пластины твердых древесных пород (бук, дуб, граб или орех)) соединялись с помощью заклепок. Стандартные металлические ножны имели скобу для крепления на поясном ремне и, как правило, окрашивались в черный цвет. Использовались и различные трофейные и самодельные ножи. Клинки штыков укорачивались до нужного размера и затачивались. Либо брали металлический прут от проволочного заграждения и, обработав, затачивали - пока не получались рукоятка и клинок (т. н. французский гвоздь). Затачивали боевой нож с одной или обеих сторон.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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