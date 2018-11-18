Копья Жозефа А. Рони-старшего и Джин М. Ауэл (часть 2)
Итак, когда же появились первые копья с первыми наконечниками, сделанными из камня? Наконец наука может ответить на этот вопрос несколько более определенно. На сегодня самое древнее деревянное копье без наконечника, а просто с обточенным острием, — это копье, найденное в Эссексе, и восемь деревянных копий из Шёнингена (Германия), возраст которых определяется в интервале от 360 000 до 420 000 лет. Ну, а самые же древние копья с обсидиановыми наконечниками (или, вернее, наконечники к копьям!) нашли в Гадемотте в Эфиопии. Возраст их составляет 280 000 лет. Впрочем, есть сегодня находки и постарше. Например, в 2012 г. в Капской провинции в ЮАР нашли сразу 13 каменных лезвий, которые, по мнению археологов, представляют именно наконечники копий. А вот их возраст уже 500 000 лет или что-то около этого.
Изображение охотника перед бизоном. Пещера Ласко. Дордонь. Франция
Про находки в Гадемотте следует рассказать поподробнее, поскольку эта область сегодня представляет собой древний горный кряж, возвышающийся над одним из расположенных там четырех озер рифтовой долины – исключительно живописным озером Зивай. Примерно 125–780 тысяч лет назад здесь разливалось большое «мегаозеро», в которое входили все четыре современных водоема и где палеонтологи нашли многочисленные останки древних антилоп и бегемотов и… что самое ценное – 141 копейный наконечник из обсидиана.
Находками занимался профессор Йонатан Зале из Калифорнийского университета, который обратил внимание на имеющиеся на них характерные повреждения. Оказывается, что в момент удара на обсидиановых пластинках появляются V-образные трещины. Вершина «V» отмечает ту точку, из которой трещины распространяются в разные стороны. Было замечено, что чем «крылья» «V» не уже, тем выше скорость образования трещин в обсидиане. У одних наконечников она превышала 80 м/с, тогда как у других она была около 1,5 м/с. То есть получается, что в первом случае копье с наконечником летело в цель будучи брошенным, а во втором – объект охоты им просто ударяли. И у Джин Ауэл как раз и подчеркивается, что ее герои, принадлежавшие к неандертальцам, бегут за животным и ударяют его. Есть у них и своеобразное спортивное состязание – «бег с копьями», в ходе которого нужно первым добежать до цели и поразить ее ударом копья.
Вот он, древний обработанный камень, с которого началась наша цивилизация. Дордонь, Франция.
Но это книга, пусть и очень интересно написанная. На самом деле уже давно ясно, что изобретение метательного оружия стало гигантским шагом в истории человечества. Научившись бросать копье в цель, человек получил возможность не сближаться с опасным животным, а поражать его издали. До этого открытия считалось, что метательное оружие появилось примерно 60–100 тысяч лет назад. И причина так думать была. Был найден древнейший дротик, возраст которого был определен в 80 тысяч лет. Затем появились лук, стрелы и копьеметалка (атлатль). И вроде бы было логично, что все это придумал как раз Человек Разумный, ведь изготовить хорошее метательное оружие намного труднее, чем колюще-режущее. Но вот новые находки говорят о том, что, видимо, дротики использовали не только кроманьонцы, считающиеся нашими непосредственными предками, но и представители какой-то другой, явно более древней африканской популяции Homo. Зале решил, что древнейшие дротики — это творение Гейдельбергского человека, и что это он наиболее вероятный предок Человека Разумного и опять-таки тех же неандертальцев.
Наконечники копий и каменные топоры. Музей Анатолийской цивилизации. Анкара, Турция.
Понятно, что скорее всего мы так никогда и не узнаем, откуда у Homo sapiens появилось это оружие. Сами наши предки его придумали или же у кого-то позаимствовали. Важнее знать, что 200–300 тысяч лет назад в эволюции человека появились новые анатомические черты и явно более сложные орудия, что говорит о совершенствовании его мышления. Возможно, что именно тогда люди и начали говорить. И не стоит обращать особое внимание именно на то, что находку эту сделали в Эфиопии. Появиться метательное копье могло ведь практически где угодно. Важнее, что уже тогда древние люди вполне успешно могли вести бой на расстоянии! А вот каменные наконечники они по-прежнему применяли далеко не всегда! Так, копья австралийских аборигенов до сих пор представляют собой простую заостренную палку! В 1779 году на Гавайских островах, где погиб капитан Джеймс Кук, в бою с островитянами был взят трофей – деревянное копье с гарпунообразным наконечником. А на Соломоновых островах использовались костяные наконечники. Так что тут фантазия человека буквально не знала границ и использовала все, что подходящего было у него под руками.
Украшение копьеметалки. Британский музей. Лондон.
То есть если считать, что живопись все той же пещеры Ласко во Франции скорее всего относится в ХVIII тысячелетию до н.э., то… последние данные науки показывают, что к этому времени метательные копья с наконечниками из камня имели уже самое широкое распространение, хотя да – судить об этом на основании охотничьих картин в древних пещерах мы и не можем. Ну, а о том, что самые ранние копья представляли собой и вовсе всего лишь заостренные палки мы можем судить хотя бы уже потому, что это самое простое оружие, которое только вообще можно придумать. И если обнаружены наконечники от метательных копий, то прежде них, разумеется, использовались копья сугубо ударные и самые первые из них ну просто по логике вещей не могли иметь никаких наконечников, а лишь примитивно сделанное острие и не более!
Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966 г.). Вот, оказывается, какие тогда были красотки. Кстати, все прямо-таки по Джин Ауэл – ну вылитая Эйла из цикла ее романов «Дети Земли».
Что же касается романов и образов, созданных Джин М. Ауэл, то при всех достоинствах ее произведений она все-таки несколько перенасытила их, во-первых, слишком уж многочисленными описаниями сексуальной жизни людей каменного века, в некоторых местах ну совершенно явно избыточных. Ну, а во-вторых – их толерантность и миролюбие у нее явно чрезмерны.
Бизон, пораженный копьем. Рисунок на стене в пещере Левобережная. Саблино.
Хотя, то, что в те времена оружие еще довольно редко направлялось против людей, скорее всего, правда. Вот только причина этого скрывалась отнюдь не в высоких моральных качествах тогдашних людей, а в том, что сами человеческие племена были очень немногочисленными. По некоторым данным, плотность населения в эпоху позднего палеолита составляла 1 человек на 20 квадратных километров. Человеческие коллективы тогда достигали в среднем 40 человек, да и вообще людей на земном шаре было очень немного. Например, считается, что к эпохе позднего палеолита население Земли составляло что-то около трех миллионов человек. Но даже если допустить, что их было в несколько раз больше, до борьбы за «жизненное пространство», скорее всего, было еще очень и очень далеко. Отдельные кровавые стычки между людьми, безусловно, происходили, поскольку они и сейчас они далеко не ангелы, а уж в ту пору они не знали ни божьих заповедей, ни катехизису в школе не обучались!
Истина в произведениях Ж. И. Рони-старшего и Джин М. Ауэл, то есть начала и конца ХХ века, лежит как всегда где-то посредине. Впрочем, этнографические материалы также свидетельствуют, что конфликты на ранних этапах человеческой истории люди предпочитали улаживать миром. Если же мира достичь не удавалось, то для силового решения конфликта избирали специальных бойцов, а сами поединки между ними проводились по определенным правилам, которые обеими сторонами должны были строго соблюдаться. Ну, а если уж общая схватка была неизбежной, то перед ней опять-таки договаривались, как и сколько биться, о предельном количестве потерь, понесшая их сторона должна была бы признать себя побежденной и впоследствии выплачивать дань победителям. Конечно, мы не можем с абсолютной точностью утверждать, что все эти же обычаи существовали также и на заре человеческой истории. Хотя с другой стороны, а почему бы и нет?! Впрочем, если речь идет о каких-то доказательствах, то… живописные изображения тех далеких лет однозначно говорят нам лишь только об охоте на животных, а вот убитые люди, как, впрочем, и живые, на них почему-то практически отсутствуют!
Наконечник копья, найденный во время раскопок на Баттермилк Крик в Техасе.
Впрочем, все время появляются и новые находки. Например, археологам из Техасского университета во время раскопок на Баттермилк Крик в штате Техас удалось найти каменные наконечники копий, возраст которых 15,5 тыс. лет. Казалось бы, что тут такого, находили и более древние, но в данном случае важно то, что раньше ученые считали, что первые люди появились в Северной Америке 11–11,5 тыс. лет назад. Они принадлежали к так называемой к культуре Кловис. Но теперь ясно, что заселение североамериканского материка состоялось еще раньше!
А это часть остальных находок, сделанных учеными Техасского университета.
Интересно, что во время раскопок нашли около 100 тыс. различных каменных артефактов, и среди них 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тыс. лет. Правда, пока невозможно сказать, являются ли люди культуры Кловис — потомками этой группы или нет? И было ли две, мигрировавшие в Северную Америку с интервалом в несколько тысячелетий, группы людей или же это была одна группа, но просто расселившаяся по разным территориям. Так что изучение нашего прошлого успешно продолжается, и помогают в этом даже наконечники копий, сделанные из камня!
Изображение охотника перед бизоном. Пещера Ласко. Дордонь. Франция
Про находки в Гадемотте следует рассказать поподробнее, поскольку эта область сегодня представляет собой древний горный кряж, возвышающийся над одним из расположенных там четырех озер рифтовой долины – исключительно живописным озером Зивай. Примерно 125–780 тысяч лет назад здесь разливалось большое «мегаозеро», в которое входили все четыре современных водоема и где палеонтологи нашли многочисленные останки древних антилоп и бегемотов и… что самое ценное – 141 копейный наконечник из обсидиана.
Находками занимался профессор Йонатан Зале из Калифорнийского университета, который обратил внимание на имеющиеся на них характерные повреждения. Оказывается, что в момент удара на обсидиановых пластинках появляются V-образные трещины. Вершина «V» отмечает ту точку, из которой трещины распространяются в разные стороны. Было замечено, что чем «крылья» «V» не уже, тем выше скорость образования трещин в обсидиане. У одних наконечников она превышала 80 м/с, тогда как у других она была около 1,5 м/с. То есть получается, что в первом случае копье с наконечником летело в цель будучи брошенным, а во втором – объект охоты им просто ударяли. И у Джин Ауэл как раз и подчеркивается, что ее герои, принадлежавшие к неандертальцам, бегут за животным и ударяют его. Есть у них и своеобразное спортивное состязание – «бег с копьями», в ходе которого нужно первым добежать до цели и поразить ее ударом копья.
Вот он, древний обработанный камень, с которого началась наша цивилизация. Дордонь, Франция.
Но это книга, пусть и очень интересно написанная. На самом деле уже давно ясно, что изобретение метательного оружия стало гигантским шагом в истории человечества. Научившись бросать копье в цель, человек получил возможность не сближаться с опасным животным, а поражать его издали. До этого открытия считалось, что метательное оружие появилось примерно 60–100 тысяч лет назад. И причина так думать была. Был найден древнейший дротик, возраст которого был определен в 80 тысяч лет. Затем появились лук, стрелы и копьеметалка (атлатль). И вроде бы было логично, что все это придумал как раз Человек Разумный, ведь изготовить хорошее метательное оружие намного труднее, чем колюще-режущее. Но вот новые находки говорят о том, что, видимо, дротики использовали не только кроманьонцы, считающиеся нашими непосредственными предками, но и представители какой-то другой, явно более древней африканской популяции Homo. Зале решил, что древнейшие дротики — это творение Гейдельбергского человека, и что это он наиболее вероятный предок Человека Разумного и опять-таки тех же неандертальцев.
Наконечники копий и каменные топоры. Музей Анатолийской цивилизации. Анкара, Турция.
Понятно, что скорее всего мы так никогда и не узнаем, откуда у Homo sapiens появилось это оружие. Сами наши предки его придумали или же у кого-то позаимствовали. Важнее знать, что 200–300 тысяч лет назад в эволюции человека появились новые анатомические черты и явно более сложные орудия, что говорит о совершенствовании его мышления. Возможно, что именно тогда люди и начали говорить. И не стоит обращать особое внимание именно на то, что находку эту сделали в Эфиопии. Появиться метательное копье могло ведь практически где угодно. Важнее, что уже тогда древние люди вполне успешно могли вести бой на расстоянии! А вот каменные наконечники они по-прежнему применяли далеко не всегда! Так, копья австралийских аборигенов до сих пор представляют собой простую заостренную палку! В 1779 году на Гавайских островах, где погиб капитан Джеймс Кук, в бою с островитянами был взят трофей – деревянное копье с гарпунообразным наконечником. А на Соломоновых островах использовались костяные наконечники. Так что тут фантазия человека буквально не знала границ и использовала все, что подходящего было у него под руками.
Украшение копьеметалки. Британский музей. Лондон.
То есть если считать, что живопись все той же пещеры Ласко во Франции скорее всего относится в ХVIII тысячелетию до н.э., то… последние данные науки показывают, что к этому времени метательные копья с наконечниками из камня имели уже самое широкое распространение, хотя да – судить об этом на основании охотничьих картин в древних пещерах мы и не можем. Ну, а о том, что самые ранние копья представляли собой и вовсе всего лишь заостренные палки мы можем судить хотя бы уже потому, что это самое простое оружие, которое только вообще можно придумать. И если обнаружены наконечники от метательных копий, то прежде них, разумеется, использовались копья сугубо ударные и самые первые из них ну просто по логике вещей не могли иметь никаких наконечников, а лишь примитивно сделанное острие и не более!
Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966 г.). Вот, оказывается, какие тогда были красотки. Кстати, все прямо-таки по Джин Ауэл – ну вылитая Эйла из цикла ее романов «Дети Земли».
Что же касается романов и образов, созданных Джин М. Ауэл, то при всех достоинствах ее произведений она все-таки несколько перенасытила их, во-первых, слишком уж многочисленными описаниями сексуальной жизни людей каменного века, в некоторых местах ну совершенно явно избыточных. Ну, а во-вторых – их толерантность и миролюбие у нее явно чрезмерны.
Бизон, пораженный копьем. Рисунок на стене в пещере Левобережная. Саблино.
Хотя, то, что в те времена оружие еще довольно редко направлялось против людей, скорее всего, правда. Вот только причина этого скрывалась отнюдь не в высоких моральных качествах тогдашних людей, а в том, что сами человеческие племена были очень немногочисленными. По некоторым данным, плотность населения в эпоху позднего палеолита составляла 1 человек на 20 квадратных километров. Человеческие коллективы тогда достигали в среднем 40 человек, да и вообще людей на земном шаре было очень немного. Например, считается, что к эпохе позднего палеолита население Земли составляло что-то около трех миллионов человек. Но даже если допустить, что их было в несколько раз больше, до борьбы за «жизненное пространство», скорее всего, было еще очень и очень далеко. Отдельные кровавые стычки между людьми, безусловно, происходили, поскольку они и сейчас они далеко не ангелы, а уж в ту пору они не знали ни божьих заповедей, ни катехизису в школе не обучались!
Истина в произведениях Ж. И. Рони-старшего и Джин М. Ауэл, то есть начала и конца ХХ века, лежит как всегда где-то посредине. Впрочем, этнографические материалы также свидетельствуют, что конфликты на ранних этапах человеческой истории люди предпочитали улаживать миром. Если же мира достичь не удавалось, то для силового решения конфликта избирали специальных бойцов, а сами поединки между ними проводились по определенным правилам, которые обеими сторонами должны были строго соблюдаться. Ну, а если уж общая схватка была неизбежной, то перед ней опять-таки договаривались, как и сколько биться, о предельном количестве потерь, понесшая их сторона должна была бы признать себя побежденной и впоследствии выплачивать дань победителям. Конечно, мы не можем с абсолютной точностью утверждать, что все эти же обычаи существовали также и на заре человеческой истории. Хотя с другой стороны, а почему бы и нет?! Впрочем, если речь идет о каких-то доказательствах, то… живописные изображения тех далеких лет однозначно говорят нам лишь только об охоте на животных, а вот убитые люди, как, впрочем, и живые, на них почему-то практически отсутствуют!
Наконечник копья, найденный во время раскопок на Баттермилк Крик в Техасе.
Впрочем, все время появляются и новые находки. Например, археологам из Техасского университета во время раскопок на Баттермилк Крик в штате Техас удалось найти каменные наконечники копий, возраст которых 15,5 тыс. лет. Казалось бы, что тут такого, находили и более древние, но в данном случае важно то, что раньше ученые считали, что первые люди появились в Северной Америке 11–11,5 тыс. лет назад. Они принадлежали к так называемой к культуре Кловис. Но теперь ясно, что заселение североамериканского материка состоялось еще раньше!
А это часть остальных находок, сделанных учеными Техасского университета.
Интересно, что во время раскопок нашли около 100 тыс. различных каменных артефактов, и среди них 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тыс. лет. Правда, пока невозможно сказать, являются ли люди культуры Кловис — потомками этой группы или нет? И было ли две, мигрировавшие в Северную Америку с интервалом в несколько тысячелетий, группы людей или же это была одна группа, но просто расселившаяся по разным территориям. Так что изучение нашего прошлого успешно продолжается, и помогают в этом даже наконечники копий, сделанные из камня!
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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