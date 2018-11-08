Короткоствол в государственно-психологическом разрезе. Окончание
Ниже я изложу свои личные ощущения и впечатления от нынешней действительности, а если буду неправ, то пусть "старшие товарищи меня поправят", будет интересно, как это у них получится...
Итак. В России на всех уровнях госвласти рулит слабый психотип, его философия жизни и даже вполне здоровые импульсы и инициативы, идущие то ли от общества, то ли от властных верхов, проходя бюрократические слои, либо искажаются до неузнаваемости, либо вовсе обнуляются в полном соответствии с мировоззрением этого слабого психотипа. Потому что для настоящих дел нужны настоящие силы, воля, знания и умения, которых у слабаков нет и быть не может. Посему у нашей нынешней власти нет внятной и увлекательной концепции будущего, ибо будущее слабаков не интересует, им бы в настоящем только попасть на сладкие места да подольше на них удержаться.
Когда слабаки попадают во власть, они начинают бояться любых перемен. Однако перемены должны идти постоянно, просто для развития экономики, а слабаки не могут контролировать никакие процессы, вот и стараются их не допустить.
Поэтому лично я ощущаю, что от нынешней законодательной и исполнительной власти валом прут только запреты и поборы, причём запреты бывают настолько нелепы, что даже очень часто снижают поборы, не давая людям и предприятиям заработать деньги для всё новых и новых бюджетно-внебюджетных налогов! На все внештатные и непредусмотренные ситуации власть слабого психотипа привычно-боязливо реагирует запретами и нелепой показухой. Керченская трагедия опять это ярко высветила... Вместо настоящего осмысления и вдумчивых мер власти суетятся, оправдываются и пытаются побыстрее сбить шумиху... Возглавители Росгвардии пафосно озаботились проблемой хранения оружия законопослушными владельцами, которые теперь с тоской ожидают новых запретов, новых выплат, новых проверок, а они ими и до этого случая были изрядно замордованы. Законодатели требуют запрета продажи оружия до возраста в 25 лет. Хотя интернет последнее время полон сообщений о том, что пенсионеры расстреляли людей не меньше, чем керченский психопат, просто, в отличие от него, они расстреливали гораздо меньше за один раз. А вот в том же Израиле всякого оружия у населения полно, но каждый владелец раз в три года проходит полную проверку на вменяемость, криминал и умение владеть собственными стволами, при малейшем несоответствии оружие изымается. Учителя в школах вооружены, нередко — автоматами. И давно известен закон, что даже террористы, а тем более психопаты, стараются не лезть туда, где можно нарваться на ответный огонь. А во время керченского расстрела сильные люди, ученики и преподаватели, могли только самоотверженно прикрывать собой тех, кого хотели спасти, погибнув сами в результате. В Израиле же нет школьных расстрелов, хотя полно террористов, сам покойный Ясир Арафат, основатель арабской Палестины, выдвинулся в 1965 году тем, что взорвал со своими боевиками израильскую школу. Была только одна похожая попытка, когда в религиозное училище проник террорист, переодевшись раввином, ибо раввинов не досматривает охрана. Но когда этот боевик начал расстреливать учащихся в аудитории, то они легли на пол между парт, он вынужден был пойти в проход между партами, и его тут же пристрелил из своего пистолета студент, отслуживший в армии. Был в Израиле несколько лет назад и один, скажем так, удачный психопатический расстрел... Отставной заслуженный офицер расстрелял служащих небольшого банка и покончил с собой. Он был многолетним клиентом этого банка, но случился конфликт. Потом выяснилось, что все банковские сотрудники не носили оружие, а в этот день дежурили охранники, которые тоже предпочитали дежурить без оружия, и убийца всё это хорошо знал!
Я больше чем уверен, что количество событий похожих и подобных керченскому у нас будет только нарастать (Господи, сделай так, чтобы я ошибся!!!), ибо беспомощная слабость всегда провоцирует психопатов и преступников. А слабость эта видна более чем выпукло со стороны нашей власти! И не только в такой важнейшей сфере, как гражданская безопасность...
Вот сейчас правительство объявило о подготовке экономического рывка на базе планируемых национальных проектов... Скажу прямо — не верю! Поясняю парадоксально: ничего не получится, даже если что-то и получится. Национальные проекты носят инфраструктурный характер, это старый способ, создать инфраструктуру, чтобы свободные экономические силы начали что-то производить и продавать на её базе. А кто будет это делать, если беспрерывно бьют по рукам запретами, поборами, парализующими проверками, да ещё и коррупция зашкаливает? По-другому же быть не может, если власть в руках слабых людей. Разумеется, встроенные в эту власть сильные люди сумеют добиться чего-то положительного и успешного при любых условиях, но эти достижения тут же позорно и похабно обесценятся тем потоком глупостей, гадостей и нелепостей, который беспрерывно порождают руководство со стороны слабого психотипа или ориентация на этот психотип. Поэтому очень боюсь, что повторится то, что Александр Вертинский пропел когда-то: "...даже светлые подвиги — только ступени на пути к недоступной весне..."
Или вот ещё пример... Сейчас в школах расцветает такая мерзость, как АУЕ. Ничего такого нового в этом нет. Ещё в 60-е годы прошлого века, ещё в советских школах начали шустрить шпанские кодлы, запугивая и сшибая деньги, которые потом сдавали молодым взрослым шишкарям, якобы в воровской общак. Постепенно это приняло характер эпидемии, охватив в 90-е все школы. Потом стихло, теперь возродилось, используя для связи и координации возможности интернета и мобильных гаджетов, что позволяет быстро собирать шпану для расправ с непокорными и чётче контролировать сбор дани. А вот возможности для отпора со стороны педагогов и правоохранителей резко упали, ибо блокируются разными, не побоюсь сказать, выродочными запретами и правилами, которые переняли у "гуманного" Запада, где они тоже только стимулируют молодёжную преступность. А ведь эта ауешная поросль быстро взрослеет. И как её сдержать? До бесконечности увеличивать число силовиков, высасывая экономику для их содержания? Невозможно. Это уже доказано. Чем больше силовиков, тем труднее их достойно содержать, что, в свою очередь, будет провоцировать коррупцию и преступность непосредственно среди них.
Вот такая у меня складывается безнадёжная картина нынешней действительности, и если всё оставить как есть, то ничего само не изменится, а просто когда-нибудь рухнет в катастрофу. Вывод один — люди сильного психотипа должны занять во власти определяющие места, на которых станет возможно культивировать и внедрять в жизнь страны свои общественные и нравственные ценности, создавая и воспроизводя таким образом сильное, конкурентоспособное государство в нашей стране. Для этого, собственно, и менять-то почти ничего не надо, просто, как я мечтаю, по-настоящему сильные люди, способные и желающие честно делать дело, солидаризируются и приходят к власти в госструктурах, в ведущих экономических структурах, политических партиях, общественных движениях, образовательных учреждениях, и начинают вести все процессы уже на основе своих воззрений, принципов и требований. Есть два стимула для того, чтобы сильные люди начали этот поход во власть: законно забрать себе те блага, которыми сейчас пользуются слабаки во власти, для них эти блага — конечная цель всей жизни, когда для сильного психотипа они только инструмент и основание для больших, славных дел, а следующий стимул — просто инстинкт самосохранения, ведь если оставить власть у слабых, то они при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, ради спасения себя — любимых, обязательно будут панически-бездарно расходовать, подставлять и продавать всех, кто, оказавшись под их началом, тем не менее готов стоять до конца и не идти на трусливые диалоги и предательские компромиссы. Тут сами собой напрашиваются примеры из чеченских событий.
Кто-то может спросить меня, а как же эти "сильные психотипом" люди должны друг друга опознавать, чтобы объединённо бороться за власть? Тут я ничего нового не скажу... Одним из основных критериев для опознания своих для меня есть и будет отношение к праву на полноценную вооруженную самозащиту своего и чужого достоинства от преступных посягательств. Кстати, в той же Европе сильные ребята, которым осточертела тамошняя выродократия, и они уже начали действовать, чтобы вышибить её из власти, одной из своих основных целей ставят возвращение гражданам полного права на личную вооруженную самозащиту.
В комментариях к своим статьям часто со стороны единомышленников вижу мнение, будто нынешняя власть считает, что даже короткоствол в руках граждан может послужить её свержению. Лично я подобное мнение категорически отсекаю. Когда наше отделение движения "Право на оружие" проводит свои уличные мероприятия, то перед началом каждого митинга или шествия я, не жалея горла, объявляю в мегафон, что мы все должны быть демонстративно законопослушны, не допуская ни малейших нарушений и пререканий с присутствующей полицией. Это вытекает из моего глубокого убеждения в том, что сильные должны брать власть по "высшему пилотажу", то есть исключительно законным путём, без малейшего погрома, по-хозяйски бережно, прежде всего овладев умами людей. К тому же у меня вообще нет никаких претензий к власти, потому что она всегда такова, каковы люди, в чьих руках она находится. И если она в слабых руках, то виноваты в этом люди с сильными руками, не желающие ею заниматься, и никакие причины не могут служить им оправданием. Для ответственности рождены только умные и сильные, и всё зависит от их действия или бездействия.
P. S. Напоследок привожу цитату-комментарий одного из моих яростных противников, ортодоксального большевика. Не скрываю, что данная цитата вырвана из общего контекста.
Итак. В России на всех уровнях госвласти рулит слабый психотип, его философия жизни и даже вполне здоровые импульсы и инициативы, идущие то ли от общества, то ли от властных верхов, проходя бюрократические слои, либо искажаются до неузнаваемости, либо вовсе обнуляются в полном соответствии с мировоззрением этого слабого психотипа. Потому что для настоящих дел нужны настоящие силы, воля, знания и умения, которых у слабаков нет и быть не может. Посему у нашей нынешней власти нет внятной и увлекательной концепции будущего, ибо будущее слабаков не интересует, им бы в настоящем только попасть на сладкие места да подольше на них удержаться.
Когда слабаки попадают во власть, они начинают бояться любых перемен. Однако перемены должны идти постоянно, просто для развития экономики, а слабаки не могут контролировать никакие процессы, вот и стараются их не допустить.
Поэтому лично я ощущаю, что от нынешней законодательной и исполнительной власти валом прут только запреты и поборы, причём запреты бывают настолько нелепы, что даже очень часто снижают поборы, не давая людям и предприятиям заработать деньги для всё новых и новых бюджетно-внебюджетных налогов! На все внештатные и непредусмотренные ситуации власть слабого психотипа привычно-боязливо реагирует запретами и нелепой показухой. Керченская трагедия опять это ярко высветила... Вместо настоящего осмысления и вдумчивых мер власти суетятся, оправдываются и пытаются побыстрее сбить шумиху... Возглавители Росгвардии пафосно озаботились проблемой хранения оружия законопослушными владельцами, которые теперь с тоской ожидают новых запретов, новых выплат, новых проверок, а они ими и до этого случая были изрядно замордованы. Законодатели требуют запрета продажи оружия до возраста в 25 лет. Хотя интернет последнее время полон сообщений о том, что пенсионеры расстреляли людей не меньше, чем керченский психопат, просто, в отличие от него, они расстреливали гораздо меньше за один раз. А вот в том же Израиле всякого оружия у населения полно, но каждый владелец раз в три года проходит полную проверку на вменяемость, криминал и умение владеть собственными стволами, при малейшем несоответствии оружие изымается. Учителя в школах вооружены, нередко — автоматами. И давно известен закон, что даже террористы, а тем более психопаты, стараются не лезть туда, где можно нарваться на ответный огонь. А во время керченского расстрела сильные люди, ученики и преподаватели, могли только самоотверженно прикрывать собой тех, кого хотели спасти, погибнув сами в результате. В Израиле же нет школьных расстрелов, хотя полно террористов, сам покойный Ясир Арафат, основатель арабской Палестины, выдвинулся в 1965 году тем, что взорвал со своими боевиками израильскую школу. Была только одна похожая попытка, когда в религиозное училище проник террорист, переодевшись раввином, ибо раввинов не досматривает охрана. Но когда этот боевик начал расстреливать учащихся в аудитории, то они легли на пол между парт, он вынужден был пойти в проход между партами, и его тут же пристрелил из своего пистолета студент, отслуживший в армии. Был в Израиле несколько лет назад и один, скажем так, удачный психопатический расстрел... Отставной заслуженный офицер расстрелял служащих небольшого банка и покончил с собой. Он был многолетним клиентом этого банка, но случился конфликт. Потом выяснилось, что все банковские сотрудники не носили оружие, а в этот день дежурили охранники, которые тоже предпочитали дежурить без оружия, и убийца всё это хорошо знал!
Я больше чем уверен, что количество событий похожих и подобных керченскому у нас будет только нарастать (Господи, сделай так, чтобы я ошибся!!!), ибо беспомощная слабость всегда провоцирует психопатов и преступников. А слабость эта видна более чем выпукло со стороны нашей власти! И не только в такой важнейшей сфере, как гражданская безопасность...
Вот сейчас правительство объявило о подготовке экономического рывка на базе планируемых национальных проектов... Скажу прямо — не верю! Поясняю парадоксально: ничего не получится, даже если что-то и получится. Национальные проекты носят инфраструктурный характер, это старый способ, создать инфраструктуру, чтобы свободные экономические силы начали что-то производить и продавать на её базе. А кто будет это делать, если беспрерывно бьют по рукам запретами, поборами, парализующими проверками, да ещё и коррупция зашкаливает? По-другому же быть не может, если власть в руках слабых людей. Разумеется, встроенные в эту власть сильные люди сумеют добиться чего-то положительного и успешного при любых условиях, но эти достижения тут же позорно и похабно обесценятся тем потоком глупостей, гадостей и нелепостей, который беспрерывно порождают руководство со стороны слабого психотипа или ориентация на этот психотип. Поэтому очень боюсь, что повторится то, что Александр Вертинский пропел когда-то: "...даже светлые подвиги — только ступени на пути к недоступной весне..."
Или вот ещё пример... Сейчас в школах расцветает такая мерзость, как АУЕ. Ничего такого нового в этом нет. Ещё в 60-е годы прошлого века, ещё в советских школах начали шустрить шпанские кодлы, запугивая и сшибая деньги, которые потом сдавали молодым взрослым шишкарям, якобы в воровской общак. Постепенно это приняло характер эпидемии, охватив в 90-е все школы. Потом стихло, теперь возродилось, используя для связи и координации возможности интернета и мобильных гаджетов, что позволяет быстро собирать шпану для расправ с непокорными и чётче контролировать сбор дани. А вот возможности для отпора со стороны педагогов и правоохранителей резко упали, ибо блокируются разными, не побоюсь сказать, выродочными запретами и правилами, которые переняли у "гуманного" Запада, где они тоже только стимулируют молодёжную преступность. А ведь эта ауешная поросль быстро взрослеет. И как её сдержать? До бесконечности увеличивать число силовиков, высасывая экономику для их содержания? Невозможно. Это уже доказано. Чем больше силовиков, тем труднее их достойно содержать, что, в свою очередь, будет провоцировать коррупцию и преступность непосредственно среди них.
Вот такая у меня складывается безнадёжная картина нынешней действительности, и если всё оставить как есть, то ничего само не изменится, а просто когда-нибудь рухнет в катастрофу. Вывод один — люди сильного психотипа должны занять во власти определяющие места, на которых станет возможно культивировать и внедрять в жизнь страны свои общественные и нравственные ценности, создавая и воспроизводя таким образом сильное, конкурентоспособное государство в нашей стране. Для этого, собственно, и менять-то почти ничего не надо, просто, как я мечтаю, по-настоящему сильные люди, способные и желающие честно делать дело, солидаризируются и приходят к власти в госструктурах, в ведущих экономических структурах, политических партиях, общественных движениях, образовательных учреждениях, и начинают вести все процессы уже на основе своих воззрений, принципов и требований. Есть два стимула для того, чтобы сильные люди начали этот поход во власть: законно забрать себе те блага, которыми сейчас пользуются слабаки во власти, для них эти блага — конечная цель всей жизни, когда для сильного психотипа они только инструмент и основание для больших, славных дел, а следующий стимул — просто инстинкт самосохранения, ведь если оставить власть у слабых, то они при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, ради спасения себя — любимых, обязательно будут панически-бездарно расходовать, подставлять и продавать всех, кто, оказавшись под их началом, тем не менее готов стоять до конца и не идти на трусливые диалоги и предательские компромиссы. Тут сами собой напрашиваются примеры из чеченских событий.
Кто-то может спросить меня, а как же эти "сильные психотипом" люди должны друг друга опознавать, чтобы объединённо бороться за власть? Тут я ничего нового не скажу... Одним из основных критериев для опознания своих для меня есть и будет отношение к праву на полноценную вооруженную самозащиту своего и чужого достоинства от преступных посягательств. Кстати, в той же Европе сильные ребята, которым осточертела тамошняя выродократия, и они уже начали действовать, чтобы вышибить её из власти, одной из своих основных целей ставят возвращение гражданам полного права на личную вооруженную самозащиту.
В комментариях к своим статьям часто со стороны единомышленников вижу мнение, будто нынешняя власть считает, что даже короткоствол в руках граждан может послужить её свержению. Лично я подобное мнение категорически отсекаю. Когда наше отделение движения "Право на оружие" проводит свои уличные мероприятия, то перед началом каждого митинга или шествия я, не жалея горла, объявляю в мегафон, что мы все должны быть демонстративно законопослушны, не допуская ни малейших нарушений и пререканий с присутствующей полицией. Это вытекает из моего глубокого убеждения в том, что сильные должны брать власть по "высшему пилотажу", то есть исключительно законным путём, без малейшего погрома, по-хозяйски бережно, прежде всего овладев умами людей. К тому же у меня вообще нет никаких претензий к власти, потому что она всегда такова, каковы люди, в чьих руках она находится. И если она в слабых руках, то виноваты в этом люди с сильными руками, не желающие ею заниматься, и никакие причины не могут служить им оправданием. Для ответственности рождены только умные и сильные, и всё зависит от их действия или бездействия.
P. S. Напоследок привожу цитату-комментарий одного из моих яростных противников, ортодоксального большевика. Не скрываю, что данная цитата вырвана из общего контекста.
"…Напомню, что КУЛЬТУРА (в области владения огнестр. оружием) в СССР и РФ — это культура разоруженного народа с ограниченным и весьма контролируемым оборотом оного государством. Кардинальное изменение в политике РФ в данном вопросе повлечёт полный переворот в общественных отношениях!
…Вооружение страны короткими стволами… есть революционное изменение укладов жизни страны!."
…Вооружение страны короткими стволами… есть революционное изменение укладов жизни страны!."
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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