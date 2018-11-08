Короткоствол в государственно-психологическом разрезе. Окончание

"…Напомню, что КУЛЬТУРА (в области владения огнестр. оружием) в СССР и РФ — это культура разоруженного народа с ограниченным и весьма контролируемым оборотом оного государством. Кардинальное изменение в политике РФ в данном вопросе повлечёт полный переворот в общественных отношениях!

…Вооружение страны короткими стволами… есть революционное изменение укладов жизни страны!."





Стрелковая тренировка в олимпийском тире в Мытищах. В моих руках пистолет "Глок" отечественного производства и пистолет Ярыгина "Викинг" (фото из архива автора) Стрелковая тренировка в олимпийском тире в Мытищах. В моих руках пистолет "Глок" отечественного производства и пистолет Ярыгина "Викинг" (фото из архива автора)