Сломанные крылья. Возродится ли морская авиация?

10 лет службы на генеральских должностях в ВВС Северного и Балтийского флотов дают мне право утверждать: в последние несколько десятков лет на флоте сложилось устойчивое, передаваемое из поколения в поколение, предвзятое, до цинизма презрительно-пренебрежительное отношение к ВВС флотов. Все отрицательное, что имеет место быть на кораблях, сглаживается либо вообще скрывается. Любая мелочь в авиации раздувается из мухи до размеров слона. Авиация давно стала и остается "падчерицей" у папы-флота.

…Отметив свое 60-летие, в 2002 году была расформирована являвшаяся настоящей кузницей кадров морской авиации и последняя в авиации ВМФ, 5-я Киркенесская Краснознаменная морская ракетоносная авиационная дивизия, которая была доведена до уничтожения, так как перед исчезновением в ее составе из 24 штатных командиров кораблей ни один не выполнил ни одного, даже вывозного полета, и это на самолетах Ту-22М3. Фактически она по "нулевому" уровню подготовки летчиков из-за отсутствия керосина не существовала уже много лет. Еще в начале 90-х годов были планы по ее передаче в состав 37-й ВА ВГК, если бы они осуществились, то уверен, что дивизия, в которой были одни из самых новых (по годам изготовления) самолеты Ту-22М3, не канула бы в Лету.

Идет заседание военного совета Военно-морского флота. Высвечивается слайд с данными об авиационных полках ВМФ, в которых осталось по 3–4 исправных самолета. Один из этих полков входит в состав ВВС Балтийского флота, которыми я тогда командовал. Причем это знаменитый полк имени Покрышкина. Главком Куроедов смотрит на слайд и изрекает: "Слишком дорого содержать авиацию, нет у меня на это денег". Помолчав, добавляет: "Привести штатную численность этих полков в соответствие с количеством исправных самолетов". Мы, командующие ВВС всех четырех флотов, подавленно молчим и только переглядываемся, но вдруг один из моих коллег могучим шепотом на пол зала изрекает: "Во, молодец, сам довел, сам и сократил!"