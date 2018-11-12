Воины государства Тауантинсуйу (часть 2)

Лишь бы у него самого [у Инки] былиТонкие яства и листья коки.Наши же ламы гибнутПри переходе через песчаные нагорья.И ноги наши терзают колючки,И, если мы не хотим [на военной службе]погибнуть от жажды,Мы должны на огромные расстоянияНа собственной спине тащить воду.(Поэма «Апу-Ольянтай». Стингл Милослав. «Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца»)