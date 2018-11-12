Воины государства Тауантинсуйу (часть 2)
Лишь бы у него самого [у Инки] были
Тонкие яства и листья коки.
Наши же ламы гибнут
При переходе через песчаные нагорья.
И ноги наши терзают колючки,
И, если мы не хотим [на военной службе]
погибнуть от жажды,
Мы должны на огромные расстояния
На собственной спине тащить воду.
(Поэма «Апу-Ольянтай». Стингл Милослав. «Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца»)
Тонкие яства и листья коки.
Наши же ламы гибнут
При переходе через песчаные нагорья.
И ноги наши терзают колючки,
И, если мы не хотим [на военной службе]
погибнуть от жажды,
Мы должны на огромные расстояния
На собственной спине тащить воду.
(Поэма «Апу-Ольянтай». Стингл Милослав. «Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца»)
Война и дипломатия древних инков
В государстве Тауантинсуйу существовала всеобщая воинская повинность, причем в армию мог быть призван любой гражданин империи инков, если только он был физически здоров. Призывали не всех, а по жребию. Но так как империя воевала практически непрерывно (особенно во время правления ее последних шести владык), получалось, что опыт военного дела приобретался практически каждым мужчиной. Причем, право жениться и заводить собственную семью у инков получали лишь те, кто либо воевал, либо призывался для несения воинской службы!
Есть в Лиме частный археологический музей Рафаэля Ларко Эррера. Так он представляет собой современное и очень богатое хранилище древний перуанских артефактов, включая и принадлежавшие инкам. Правда, золотые украшения инков испанцы безжалостно переплавляли, но, тем не менее, в музее есть на что посмотреть. Ну, скажем, вот на эти головные уборы вождей инков. И можно себе представить, как такие и подобные им украшения действовали на простые души крестьян и солдат инкской армии. (Музей Ларко, Лима)
Ну, а приобщение к военной службе для простолюдинов начиналось с самого раннего возраста и происходило непосредственно в общинах айлью. К началу XV века в империи инков была введена обязательная военная подготовка для всех молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет. Руководили их обучением опытные воины, обычно из числа младшего офицерского состава, которые учили молодежь искусству владению оружием, основам рукопашного боя, умению преодолевать водные препятствия, осаждать вражеские крепости, подавать дымовые сигналы и еще многим другим важным для воина вещам.
Здание музея.
После обучения юноши сдавали нечто вроде экзамена, на котором присутствовал государственный инспектор-инка, наблюдавший за тем насколько хорошо будущие воины освоили военную премудрость. Только успешно сдав этот экзамен, юноша считался взрослым. При этом военной подготовке не подлежали больные и калеки. Но, как и везде, в том числе и в наши дни, молодежь, прошедшая военное обучение, смотрена на таких свысока. Ну, а как только начиналась война, общины выставляли требуемое количество воинов, и они шли в поход вместе с тем подразделением, к которому эта община была приписана на основе административного деления империи.
Вот такая «майка» с золотыми дисками могла быть и панцирем в бою (почему нет?) и знаком отличия командира высокого ранга. (Музей Ларко, Лима)
Все это говорит о том, что военное дело у инков было и хорошо развитым, и имело четкую структуру. Например, даже властные полномочия четко распределялись таким образом, что хозяйственной деятельностью империи, а также снабжением и обеспечением ее армии занимался правитель города Куско, командовал ей военачальник – которым был либо сам верховный правитель Сапа Инка, любо специально назначенный им человек –но в любом случае человек, принадлежавший к инкской знати.
Ну просто уникальная коллекция наверший палиц макана – главного оружия инков в рукопашной схватке. Их делали из самого разного материала – камня, меди, бронзы и даже золота. (Музей Ларко, Лима)
Мог ли быть верховный правитель империи – Сапа Инка или Единственный Инка хорошим полководцем? Оказывается, не только мог, но и просто был обязан им быть, поскольку его к этому готовили с раннего детства. В Тауантинсуйу считалось, что чем не выше человек занимает положение, и чем он не благороднее, тем большими способностями он должен обладать. Поэтому юному наследнику верховного правителя, а он его действительно выбирал и далеко не всегда им становился его старший сын (такие вот обычаи были у инков!), приходилось быть не только самым образованным среди молодых людей благородного происхождения, но еще и самым физически развитым. Он должен был и методически тренироваться, выполняя при этом сложные физические упражнения, развивать выносливость и силу и, конечно же, умение защищаться. Для чего будущего Инку обучали искусству владения оружием: он должен был уметь сражаться копьем, палицей макана, метать камни из пращи. Учили его и собственно военному искусству, то есть всему, что инки знали о стратегии и тактике, а знали они, судя по их успехам в войнах с соседями, совсем не так уж и мало.
Это навершие из меди. (Археологический музей Рио-де-Жанейро)
Металлическое навершие. (Музей Ларко,Лима)
Навершие из золота. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Палица с посаженным на нее навершием. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Палица с каменным навершием. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Причем военное искусство инков отличалось по своей сути от военного искусства других индейских народов, включая тех же ацтеков и майя. Ведь если те воевали ради того, чтобы захватывать больше пленных и использовать их сначала в качестве рабов, а затем приносить в жертву своим богам, то инки ставили своей целью исключительно захват новых территорией и… приобщение покоренных к своей высокой культуре! Поэтому захватнические войны инков представляли собой крупномасштабные операции с участием тысяч воинов, которые просто подавляли противника своей численностью. Одновременно с этим инки строили мощные крепости, защищавшие их земли от ответных ударов. Важным оружием в руках инков была и дипломатия. Именно путем переговоров и обещаний всевозможных благодеяний инкам удалось подчинить себе многих правителей окрестных земель и избежать при этом ненужного кровопролития. И только лишь прибытие европейцев с их более современными видами оружия смогло остановить правителей инков на пути расширения своей империи.
Инкский топор. (Археологический музей Рио-де-Жанейро)
Реконструкция топора (Музей Америки, Мадрид)
То есть дипломатия в обществе инков всегда предшествовала войне! Их послы предлагали правителям сопредельных территорий выгодные торговые соглашения, впечатлявший их воображение обмен подарками, устраивали междуплеменные браки между представителями знати. То есть проводили очень умелую политику «мягкой силы». И только если все эти усилия терпели неудачу, против упрямцев высылались войска. Причем, если вначале инки стремились нанести поражение противнику и овладеть его богатствами, то впоследствии они уже просто стремились контролировать территорию своих соседей, получать с них дань, распространять свой язык и обычаи и таким образом продвигать свое влияние по всей Южной Америке.
Причем завоевание сопредельных территорий имело в глазах инков важное значение еще и потому, что таким образом повышался престиж того или иного их правителя. Причем не только при его жизни, но и после его смерти! И понятно, что поскольку каждый новый правитель стремился превзойти своих предшественников, империя непрерывно расширялась на протяжении всей истории государства Сынов Солнца!
Тоже навершие палицы, но не типичное для инков. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Однако, это не означало, что религиозный элемент в войнах у инков полностью отсутствовал, совсем нет. Инки тоже рассматривали свои завоевания как продолжение служения своему богу Солнца Инти. Поэтому, например, объявлению войны предшествовал двухдневный пост, а затем жертвоприношение черных лам и даже детей, а затем массовое пиршество. Жрецы так же, как и у ацтеков и майя, вместе с войском выступали в поход, находились на поле боя, где и отправляли некоторые религиозные ритуалы во время самой битвы. Приходилось обращать внимание на многочисленные приметы и следовать множеству запретов. Например, нельзя было воевать в новолуние, чем коварные испанцы нередко пользовались, воюя с индейцами.
«Люди системы»
Интересно, что сама по себе армия инков состояла в основном из… не-инков, а воинов покоренных ими народов, и даже не воинов как таковых, а сильных и крепких мужчин, отданных этими народами инкам в виде дани. По этой причине армия инков представляла собой довольно странный конгломерат отдельных этнических формирований, каждым из которых командовал командир, так же принадлежавший к этому племени. И сражались они своим, привычным для них, традиционным оружием. Конечно из-за того, что они говорили на разных языках, ими, скорее всего, было достаточно сложно командовать. Кроме того, все эти воины были на самом деле крестьянами, сражавшимися по принуждению, а значит и не очень охотно. Именно поэтому инки довольно быстро от подобной системы набора войска отказались и создали самую настоящую профессиональную армию. Тактически она были разделены по десятичной системе, то есть самая маленькая группа состояла из 10 человек, которой командовал чунка камайок, из них комплектовался отряд в 100 человек во главе с пачакой-куракой, затем в 1000 под командованием варанка курака и, наконец, самой крупной тактической единицей были 10 000 воинов во главе с кунукой хуну. Есть сведения, что в подразделениях армии инков было по два командира, вот только неясно, как они делили между собой свои обязанности.
Клипсы культуры Моче из золота с инкрустацией из бирюзы с изображением воинов с копьями, щитами и пращами с камнями в руках. (Музей Ларко, Лима)
То есть в принципе армия инков могла состоять из нескольких десятков тысяч воинов, а в отдельных случаях иметь численность даже более 100 000 человек. Воины выбирались по жребию из общего населения в возрасте от 25 и до 50 лет, причем, как и горнякам, им разрешалось брать с собой в походы своих жен. В состав войска входили также носильщики, которые не сражались, а также повара и гончары. Причем в мирное время все мальчики-инки проходили военную подготовку и затем участвовали в ритуальных сражениях. Из чистокровных инков формировалась своего рода гвардия в несколько тысяч человек, которая выполняла роль охраны Верховного Инки, и в качестве отличия носили туники черно-белого цвета с ярко-красным треугольником на груди.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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