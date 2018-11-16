Кавалерия «пивного королевства»
Пусть не осудит нас читатель строго за это фривольное название – ведь 1000-летнее баварское пиво было намного древнее многих государственных институтов королевства Бавария.
В начале XX в. Бавария – одно из четырех королевств Германской империи со второй (после Пруссии) территорией площадью около 76000 кв. километров и своей армией (своей в прямом смысле слова – ибо в империи присутствовала территориальная система комплектования). А наследник баварского короля Людвига III (так и не вступивший из-за Ноябрьской революции 1918 г. на престол, но ставший главой дома Виттельсбахов – хоть и лишенного трона) военный историк принц Рупрехт Баварский (к слову, антагонист Э. Людендорфа, против которого даже произнес речь во время Пивного путча нацистов 1923 года) во время Первой мировой войны возглавлял группу армий.
1. Баварский королевский штандарт.
К началу 1914 года германская кавалерия включала: 110 кавалерийских полков 5-эскадронного (кроме 4-эскадронных баварских легкоконных) состава (в военное время пятые эскадроны остаются для формирования резервных и запасных частей – и в поход полк уходил в 4-эскадронном составе), которые укомплектовывали 55 бригад – по 2 на корпус (Гвардейский корпус имел 4 бригады – сведенные в Гвардейскую кавалерийскую дивизию, а 1-й, 6-й и 16-й армейские корпуса – по 3 бригады). Из этих полков: 10 кирасирские (только прусские), 4 тяжелые конные или рейтарские (саксонские и баварские), 28 драгунские (кроме саксонских и баварских), 21 гусарский (прусские, саксонские и брауншвейгские), 26 уланских (нет в мелких государствах), 13 конно-егерских (только прусские) и 8 легкоконных или шеволежерских (только баварские) [Вооруженные силы иностранных государств. Вып. 2. Сухопутные силы Германии. М., 1914. С. 10-11.; Важнейшие изменения в германской армии по 1 февраля 1914 года. Составил Генерального штаба полковник В. Водар. Спб., 1914., С. 11.]. Вся кавалерия вооружена стальными трубчатыми пиками (в Саксонии – деревянные) длиной 2,2 м (за исключением трубачей), палашами в стальных ножнах (с левой стороны седла), карабинами обр. 1898 г. с коротким штыком-тесаком (с правой стороны седла), револьверами или пистолетами (офицеры и унтер-офицеры) [Германская армия. Справочник современного устройства вооруженных сил Германии. Составил Генерального штаба полковник В. Водар. Спб., 1913. С. 53-54.].
Нас интересует, что из себя представляла баварская кавалерия на 1914-й год. И рассмотрим ее последовательно – полк за полком. А баварских полков было 12: 2 тяжелых рейтарских, 2 уланских и 8 легкоконных (шеволежерских).
Тяжелые рейтарские полки.
Рейтары традиционно отличались от кирасиров кожаными касками (кирасиры имели стальные, с острым шишаком). Баварские рейтарские полки носили голубой (васильковый) мундир, погоны, воротник и канты – красные. Различались приборным металлом (1-й серебро, 2-й – золото).
Форма военного времени включала: каску с чехлом защитного цвета, фуражку с тульей защитного цвета с цветным околышем и цветным кантом по окружности тульи (цвет околышей и кантов как на фуражке мирного времени; на фуражке 2 кокарды: общегерманская на тулье и земельная на околыше (для Баварии и Шварцбург-Зондерхаузен – от края к середине это бело-сине-белые цвета)), мундир сукна защитного цвета с обшлагами и погонами – обшлага и погоны защитного цвета, но воротник, борт мундира, карманы (сзади) и обшлага (шведского или бранденбургского типов) имели выпушку по цвету полка, погоны - с кантом по цвету погон мирного времени (номер полка красный), а пуговицы цвета мирного времени, но не гладкие – а матовые с короной.
1-й тяжелый рейтарский полк принца Карла Баварского.
2. Штандарт полка.
Полк входил в 1-ю кавалерийскую бригаду 1-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 16 июля 1814 г.
Часть ведет происхождение от 7-го Шеволежерского полка принца Карла, появившегося в 1813 г. и ставшего позднее 1-м кирасирским. Полк – участник войн, которые Германия вела в XIX в. (включая Австро-Прусскую и Франко-Прусскую).
3. Трубач и кирасир кирасирского полка Принца Карла, 1870 г.
После мобилизации 1914 г. вместе со 2-м тяжелым рейтарским полком вошел в 1-ю кавалерийскую бригаду 4-й армии кронпринца Рупрехта Баварского. Бригада сражалась в Лотарингии, действовала у Лилля и на Ипре. 1 апреля 1915 г. была переброшена на Восточный фронт, и воевала в Литве и Курляндии, под Двинском и Вильно. В 1916 г. вела позиционные бои на Стоходе, а затем до конца 1917 г. действовала в Восточной Галиции и на Буковине. Затем – Румыния, оккупация Крыма и Украины. На территории последней находилась по ноябрь 1918 г.
4.
Здесь и в аналогичных случаях ниже - элементы униформы, снаряжения и вооружения чинов данного полка
5. Повседневный (служебный) офицерский мундир (лейтенанта).
2-й тяжелый рейтарский полк Эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского.
Полк входил в 1-ю кавалерийскую бригаду 1-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 10 сентября 1815 г.
6. Штандарт полка.
Полк – «брат» 1-го рейтарского, и их судьбы похожи. Когда-то был 2-м кирасирским, участвовал в тех же войнах.
7. 2-й кирасирский полк, 1879 г.
Боевой путь в годы Первой мировой – аналогичен таковому у 1-го рейтарского.
8. Мундир рядового рейтара
9.
Уланские полки.
Уланский мундир включал шапку лакированной кожи с этишкетным шнуром и уланку (мундир) с лацканами различного цвета (баварская уланка – темно-зеленого цвета). Эполеты – металлические, погоны на шинели – цвета полка. Рейтузы – серо-синие. Отличительные цвета полков (цвет верхней части кивера, поля эполет и погон) для полков баварских улан были малиновыми. Приборный металл (соответственно и цвет пуговиц) – золото (желтый) для 1-го Баварского уланского и серебро (белый) для 2-го Баварского уланского.
Уланки военного времени были того же покроя что и мирного, но материалом служило сукно защитного цвета (фельдграу). Вместо эполет – погоны, но овальной формы защитного цвета. Пуговицы – матовые с короной. Выпушки на мундире и погонах – цвета полка. Защитные рейтузы. Цвет околыша фуражки для баварских улан – малиновый.
1-й уланский полк кайзера Вильгельма II Короля Прусского.
Полк входил в 4-ю кавалерийскую бригаду 4-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 21 декабря 1863 г.
10. Штандарт полка
Полк ведет происхождения от уланского полка, учрежденного королем Максимилианом I Иосифом 19 августа 1813 г. Но история собственно 1-го уланского начинается с приказа Максимилиана II от 21 декабря 1863 г. Полк – участник Австро-Прусской, Франко-Прусской и Первой мировой войн.
11. Парадный мундир ротмистра.
В ходе последней полк вошел в состав Баварской кавалерийской дивизии и активно действовал в Лотарингии. Сентябрь 1914 г. он встретил во Фландрии. В апреле 1915 г. переброшен на Восточный фронт, воевал в Литве и Курляндии. С июля 1916 по февраль 1918 гг. участвовал в позиционном противостоянии на р. Стоход. А в брестский период добрался до Азовского моря. Октябрь-ноябрь 1918 г. полк встретил в Крыму, где и узнал о конце войны и революции в Германии. Всего в годы войны полк прошел 1900 км, сражаясь в самых сложных условиях, и прибыл домой 9 февраля 1919 г. – и был демобилизован.
12.
2-й уланский полк Короля.
Полк входил в 4-ю кавалерийскую бригаду 4-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 21 декабря 1863 г.
История полка восходит к приказу Максимилиана II от 21 декабря 1863 г. Полк – участник Австро-Прусской, Франко-Прусской (в частности – сражения при Седане) и Первой мировой войн. В ходе последней боевой путь идентичен таковому у 1-го уланского.
13. Повседневный (служебный) мундир ефрейтора.
14. Трубач баварского 2-го уланского полка Короля.
15.
Первая мировая война. Уланский патруль в полной походной форме. Видны закругленные погоны и чехлы на уланских шапках.
16. кавалерийский бой под Варшавой, 1914 г. Германских улан поддерживают венгерские гусары.
Шеволежерские полки.
Баварские шеволежеры носили кожаную каску с остроконечным шишаком, зеленый мундир с двойным рядом пуговиц, лацканом (при парадной форме), воротником и погонами полкового цвета. Рейтузы зеленые. Фуражка с темно зеленым верхом и цветным околышем. Отличительные цвета полков:
Обмундирование военного времени аналогично рейтарскому.
1-й шеволежерский полк Императора Николая II Русского.
Полк входил в 5-ю кавалерийскую бригаду 5-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 29 июня 1682 г.
17. Штандарт полка.
Один из старейших и наиболее заслуженных полков германской армии. Участник многочисленных войн, которые вели баварские курфюрсты и короли. Полк сражался в войне за Испанское наследство, в войне за Австрийское наследство, в Наполеоновских войнах, Австро-Прусской и Франко-Прусской войнах. Интересно, что полк был частью, традиционно связанной с русскими государями. Его шефами были русские императоры: с 1857 г. - Александр II, с 1883 г. - Александр III и с 1894 г. – Николай II.
В ходе Первой мировой войны, когда полку пришлось пойти против своего Августейшего Шефа, он вначале сражался в Лотарингии, участвовал в серии операций под названием «Бег к морю», действовал у Ипра. В апреле 1915 г. в составе Баварской кавалерийской дивизии оказался на Восточном фронте, оперируя в Прибалтике. Осенью 1915 г. участвовал в Виленской операции – в частности, в Свенцянском прорыве. Летом 1916 г. местом боевой службы полка стала Волынь, р. Стоход (на рубеже Стохода оставался по лето 1917 г). В ходе боев на Стоходе шеволежеры понесли тяжелые потери. Затем был переброшен в Румынию, в постбрестский период весной 1918 г. участвовал в оккупации Крыма (побывав в Севастополе). Летом 1918 г. боролся с повстанческим движением на Украине, нес коммуникационную службу. В январе 1919 г. прибыл в родной Нюрнберг, где и был демобилизован.
18. Парадный мундир (сержант).
19.
2-й шеволежерский полк.
Полк входил в 6-ю кавалерийскую бригаду 6-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 29 июня 1682 г.
20. Штандарт полка.
С 1683 по 1871 гг. полк прошел через 45 войн и походов.
21. Мундир унтер-офицера.
В 1914 г. полк воевал в Лотарингии, действовал на Маасе и Мозеле. Превращенный в дивизионную конницу, побывал под Верденом, на Сомме, под Аррасом и Фландрии. Участвовал в Большом наступлении 1918 г. – уже в спешенном виде. На беду немцев, конницы для развития оперативного успеха, в тот момент на Западном фронте не было. Демобилизован в марте-апреле 1919 г.
22. Повседневный мундир шеволежера, каска, фуражка и эполет.
3-й шеволежерский полк Герцога Карла Теодора.
Полк входил в 3-ю кавалерийскую бригаду 3-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 23 и 31 января 1724 г.
23. Штандарт полка.
24. Мундир сержанта.
Полк – участник всех войн Баварии в XVIII – XIX вв. С началом Первой мировой войны воевал в Бельгии и во Франции. После спешивания остался на Западном фронте, действуя у Соммы и на Ипре – пока на рубеже 1917/18 гг. перестал существовать как самостоятельная единица, раздав свои эскадроны различным пехотным дивизиям. Расформирован в апреле 1919 г.
25. Парадный мундир ротмистра, фуражка и каска.
4-й шеволежерский полк Короля.
Полк входил в 2-ю кавалерийскую бригаду 2-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 сентября 1744 г.
Полк участвовал в войнах за Испанское и Австрийское наследства, Наполеоновских войнах (в частности, при Ваграме, Бородино, Вязьме и на Березине – на родину вернулось лишь 60 шеволежеров), в Австро-Прусской и Франко-Прусской войнах, участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае в 1900 г.
26. Парадный мундир шеволежера.
В начале Первой мировой войны действовал в Лотарингии. После начала позиционной войны переведен на Сомму. В 1915 г. – в Сербии, в албанских горах, на Македонском фронте. В ноябре 1915 начал нести полицейскую службу в Польше, а осенью 1916 г. сражался в Румынии. Осень 1917 г. полк встретил на Стоходе, чтобы затем побывать в Тифлисе, в Болгарии, и, наконец, вернуться на Родину.
27. Повседневный мундир шеволежера, фуражка, каска, палаш.
5-й шеволежерская полк Эрцгерцога Фридриха Австрийского.
Полк входил в 3-ю кавалерийскую бригаду 3-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 апреля 1776 г.
Ведет свое происхождение от драгунского полка – ветерана войн За Испанское наследство и Семилетней. Полк ожесточенно сражался с французами в 1807-1809 гг., а в 1812 г., действуя вместе с французами, был почти полностью уничтожен. Во время войны 1866 года полк потерпел серьезное поражение от австрийцев, а во время войны 1877-78 гг. действовал в составе 3-й армии Кронпринца Фридриха Вильгельма Прусского.
28. сюртук ротмистра.
В 1914 – 1915 гг. полк находился на Западном фронте: участвуя в частности, в операциях «Бега к морю», неся службу в Бельгии. В конце 1915 г. убыл на Восточный фронт. Летом 1916 г. активно воевал на Волыни – противодействуя Брусиловскому наступлению. В конце 1916 г. участвовал в Румынской кампании и вновь вернулся на Русский фронт – на р. Стоход. В 1918 г. действовал на Украине, у Ростова и в Крыму. Побывали шеволежеры и на Кавказе – прибыв из Севастополя в Поти, а потом в Тбилиси. Осенью они оказались на Дунае, где и встретили окончание войны.
29.
6-й шеволежерский полк Принца Альбрехта Прусского.
Полк входил в 5-ю кавалерийскую бригаду 5-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 апреля 1803 г.
Полк – участник Наполеоновских войн, Австро-Прусской и Франко-Прусской войны. Первую мировую войну начал, действуя на Маасе и Мозеле. С декабря 1914 г. по март 1915 г. находился в резерве, а 1 апреля 1915 г. был переброшен на Восточный фронт. Сражался в Литве и Курляндии, а затем оказался в русской Польше. Потом – Румынский поход, служба в Галиции и Буковине, оккупация Украины и, наконец, демобилизация.
30. Парадный унтер-офицерский мундир.
31.
7-й шеволежерский полк Принца Альфонса.
Полк входил в 6-ю кавалерийскую бригаду 6-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 октября 1905 г.
32. Повседневный мундир шеволежера.
В начале кампании 1914 г. полк действовал в Лотарингии, а в период сентябрь 1914 – июнь 1916 гг. между Маасом и Мозелем (в последнем случае - патрульная служба и окопное сидение). Но в марте 1915 г. один эскадрон полка (4-й) вместе с 1-м эскадроном 2-го шеволежерского полка был переброшен на восток – действуя на Балканах и в Галиции. В июне 1916 г. весь полк оказался на Русском фронте – на Стыри и Стоходе. В 1917 г. эскадроны переданы разным пехотным дивизиям Западного фронта в качестве дивизионной конницы.
33.
8-й шеволежерский полк.
Полк входил во 2-ю кавалерийскую бригаду 2-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 октября 1909 г.
34. Повседневный мундир (сержант).
Полк являлся дивизионной конницей 1-й Баварской дивизии 6-й армии Кронпринца Рупрехта Баварского. И поэскадронно нес все виды службы – включая пехотную. Все – кроме собственно кавалерийской. И организационно в качестве полка не функционировал.
35.
История баварской кавалерии является иллюстрацией следующих наших выводов.
1) Германская конница на Западном фронте являлась конницей только в кампании 1914 г. – а затем ее оставшаяся на этом фронте (меньшая) часть была спешена и утратила признаки конницы (см. Конная армия кайзера. Ч. 2.). Конницей остались лишь части, переброшенные на Восточный фронт и сражавшиеся в России и Румынии.
2) Практически вся дееспособная конница к началу кампании 1918 г. оказалась на Восточном фронте, и ее не хватило на Западе в ходе Большого наступления 1918 г. в качестве мобильного резерва и средства развития достигнутых оперативных успехов (См. Итоги кавалерийских битва Старого Света. Ч. 3).
Подразделения баварских полков пошли на формирование 17-го кавалерийского полка армии новой (Веймарской) Германии.
36. Вверху – баварские кавалеристы, 1886 г. Внизу – офицер и шеволежер 2-го полка шеволежеров.
37. Баварские улан, егерь и рейтар.
В начале XX в. Бавария – одно из четырех королевств Германской империи со второй (после Пруссии) территорией площадью около 76000 кв. километров и своей армией (своей в прямом смысле слова – ибо в империи присутствовала территориальная система комплектования). А наследник баварского короля Людвига III (так и не вступивший из-за Ноябрьской революции 1918 г. на престол, но ставший главой дома Виттельсбахов – хоть и лишенного трона) военный историк принц Рупрехт Баварский (к слову, антагонист Э. Людендорфа, против которого даже произнес речь во время Пивного путча нацистов 1923 года) во время Первой мировой войны возглавлял группу армий.
1. Баварский королевский штандарт.
К началу 1914 года германская кавалерия включала: 110 кавалерийских полков 5-эскадронного (кроме 4-эскадронных баварских легкоконных) состава (в военное время пятые эскадроны остаются для формирования резервных и запасных частей – и в поход полк уходил в 4-эскадронном составе), которые укомплектовывали 55 бригад – по 2 на корпус (Гвардейский корпус имел 4 бригады – сведенные в Гвардейскую кавалерийскую дивизию, а 1-й, 6-й и 16-й армейские корпуса – по 3 бригады). Из этих полков: 10 кирасирские (только прусские), 4 тяжелые конные или рейтарские (саксонские и баварские), 28 драгунские (кроме саксонских и баварских), 21 гусарский (прусские, саксонские и брауншвейгские), 26 уланских (нет в мелких государствах), 13 конно-егерских (только прусские) и 8 легкоконных или шеволежерских (только баварские) [Вооруженные силы иностранных государств. Вып. 2. Сухопутные силы Германии. М., 1914. С. 10-11.; Важнейшие изменения в германской армии по 1 февраля 1914 года. Составил Генерального штаба полковник В. Водар. Спб., 1914., С. 11.]. Вся кавалерия вооружена стальными трубчатыми пиками (в Саксонии – деревянные) длиной 2,2 м (за исключением трубачей), палашами в стальных ножнах (с левой стороны седла), карабинами обр. 1898 г. с коротким штыком-тесаком (с правой стороны седла), револьверами или пистолетами (офицеры и унтер-офицеры) [Германская армия. Справочник современного устройства вооруженных сил Германии. Составил Генерального штаба полковник В. Водар. Спб., 1913. С. 53-54.].
Нас интересует, что из себя представляла баварская кавалерия на 1914-й год. И рассмотрим ее последовательно – полк за полком. А баварских полков было 12: 2 тяжелых рейтарских, 2 уланских и 8 легкоконных (шеволежерских).
Тяжелые рейтарские полки.
Рейтары традиционно отличались от кирасиров кожаными касками (кирасиры имели стальные, с острым шишаком). Баварские рейтарские полки носили голубой (васильковый) мундир, погоны, воротник и канты – красные. Различались приборным металлом (1-й серебро, 2-й – золото).
Форма военного времени включала: каску с чехлом защитного цвета, фуражку с тульей защитного цвета с цветным околышем и цветным кантом по окружности тульи (цвет околышей и кантов как на фуражке мирного времени; на фуражке 2 кокарды: общегерманская на тулье и земельная на околыше (для Баварии и Шварцбург-Зондерхаузен – от края к середине это бело-сине-белые цвета)), мундир сукна защитного цвета с обшлагами и погонами – обшлага и погоны защитного цвета, но воротник, борт мундира, карманы (сзади) и обшлага (шведского или бранденбургского типов) имели выпушку по цвету полка, погоны - с кантом по цвету погон мирного времени (номер полка красный), а пуговицы цвета мирного времени, но не гладкие – а матовые с короной.
1-й тяжелый рейтарский полк принца Карла Баварского.
2. Штандарт полка.
Полк входил в 1-ю кавалерийскую бригаду 1-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 16 июля 1814 г.
Часть ведет происхождение от 7-го Шеволежерского полка принца Карла, появившегося в 1813 г. и ставшего позднее 1-м кирасирским. Полк – участник войн, которые Германия вела в XIX в. (включая Австро-Прусскую и Франко-Прусскую).
3. Трубач и кирасир кирасирского полка Принца Карла, 1870 г.
После мобилизации 1914 г. вместе со 2-м тяжелым рейтарским полком вошел в 1-ю кавалерийскую бригаду 4-й армии кронпринца Рупрехта Баварского. Бригада сражалась в Лотарингии, действовала у Лилля и на Ипре. 1 апреля 1915 г. была переброшена на Восточный фронт, и воевала в Литве и Курляндии, под Двинском и Вильно. В 1916 г. вела позиционные бои на Стоходе, а затем до конца 1917 г. действовала в Восточной Галиции и на Буковине. Затем – Румыния, оккупация Крыма и Украины. На территории последней находилась по ноябрь 1918 г.
4.
Здесь и в аналогичных случаях ниже - элементы униформы, снаряжения и вооружения чинов данного полка
5. Повседневный (служебный) офицерский мундир (лейтенанта).
2-й тяжелый рейтарский полк Эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского.
Полк входил в 1-ю кавалерийскую бригаду 1-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 10 сентября 1815 г.
6. Штандарт полка.
Полк – «брат» 1-го рейтарского, и их судьбы похожи. Когда-то был 2-м кирасирским, участвовал в тех же войнах.
7. 2-й кирасирский полк, 1879 г.
Боевой путь в годы Первой мировой – аналогичен таковому у 1-го рейтарского.
8. Мундир рядового рейтара
9.
Уланские полки.
Уланский мундир включал шапку лакированной кожи с этишкетным шнуром и уланку (мундир) с лацканами различного цвета (баварская уланка – темно-зеленого цвета). Эполеты – металлические, погоны на шинели – цвета полка. Рейтузы – серо-синие. Отличительные цвета полков (цвет верхней части кивера, поля эполет и погон) для полков баварских улан были малиновыми. Приборный металл (соответственно и цвет пуговиц) – золото (желтый) для 1-го Баварского уланского и серебро (белый) для 2-го Баварского уланского.
Уланки военного времени были того же покроя что и мирного, но материалом служило сукно защитного цвета (фельдграу). Вместо эполет – погоны, но овальной формы защитного цвета. Пуговицы – матовые с короной. Выпушки на мундире и погонах – цвета полка. Защитные рейтузы. Цвет околыша фуражки для баварских улан – малиновый.
1-й уланский полк кайзера Вильгельма II Короля Прусского.
Полк входил в 4-ю кавалерийскую бригаду 4-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 21 декабря 1863 г.
10. Штандарт полка
Полк ведет происхождения от уланского полка, учрежденного королем Максимилианом I Иосифом 19 августа 1813 г. Но история собственно 1-го уланского начинается с приказа Максимилиана II от 21 декабря 1863 г. Полк – участник Австро-Прусской, Франко-Прусской и Первой мировой войн.
11. Парадный мундир ротмистра.
В ходе последней полк вошел в состав Баварской кавалерийской дивизии и активно действовал в Лотарингии. Сентябрь 1914 г. он встретил во Фландрии. В апреле 1915 г. переброшен на Восточный фронт, воевал в Литве и Курляндии. С июля 1916 по февраль 1918 гг. участвовал в позиционном противостоянии на р. Стоход. А в брестский период добрался до Азовского моря. Октябрь-ноябрь 1918 г. полк встретил в Крыму, где и узнал о конце войны и революции в Германии. Всего в годы войны полк прошел 1900 км, сражаясь в самых сложных условиях, и прибыл домой 9 февраля 1919 г. – и был демобилизован.
12.
2-й уланский полк Короля.
Полк входил в 4-ю кавалерийскую бригаду 4-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 21 декабря 1863 г.
История полка восходит к приказу Максимилиана II от 21 декабря 1863 г. Полк – участник Австро-Прусской, Франко-Прусской (в частности – сражения при Седане) и Первой мировой войн. В ходе последней боевой путь идентичен таковому у 1-го уланского.
13. Повседневный (служебный) мундир ефрейтора.
14. Трубач баварского 2-го уланского полка Короля.
15.
Первая мировая война. Уланский патруль в полной походной форме. Видны закругленные погоны и чехлы на уланских шапках.
16. кавалерийский бой под Варшавой, 1914 г. Германских улан поддерживают венгерские гусары.
Шеволежерские полки.
Баварские шеволежеры носили кожаную каску с остроконечным шишаком, зеленый мундир с двойным рядом пуговиц, лацканом (при парадной форме), воротником и погонами полкового цвета. Рейтузы зеленые. Фуражка с темно зеленым верхом и цветным околышем. Отличительные цвета полков:
Обмундирование военного времени аналогично рейтарскому.
1-й шеволежерский полк Императора Николая II Русского.
Полк входил в 5-ю кавалерийскую бригаду 5-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 29 июня 1682 г.
17. Штандарт полка.
Один из старейших и наиболее заслуженных полков германской армии. Участник многочисленных войн, которые вели баварские курфюрсты и короли. Полк сражался в войне за Испанское наследство, в войне за Австрийское наследство, в Наполеоновских войнах, Австро-Прусской и Франко-Прусской войнах. Интересно, что полк был частью, традиционно связанной с русскими государями. Его шефами были русские императоры: с 1857 г. - Александр II, с 1883 г. - Александр III и с 1894 г. – Николай II.
В ходе Первой мировой войны, когда полку пришлось пойти против своего Августейшего Шефа, он вначале сражался в Лотарингии, участвовал в серии операций под названием «Бег к морю», действовал у Ипра. В апреле 1915 г. в составе Баварской кавалерийской дивизии оказался на Восточном фронте, оперируя в Прибалтике. Осенью 1915 г. участвовал в Виленской операции – в частности, в Свенцянском прорыве. Летом 1916 г. местом боевой службы полка стала Волынь, р. Стоход (на рубеже Стохода оставался по лето 1917 г). В ходе боев на Стоходе шеволежеры понесли тяжелые потери. Затем был переброшен в Румынию, в постбрестский период весной 1918 г. участвовал в оккупации Крыма (побывав в Севастополе). Летом 1918 г. боролся с повстанческим движением на Украине, нес коммуникационную службу. В январе 1919 г. прибыл в родной Нюрнберг, где и был демобилизован.
18. Парадный мундир (сержант).
19.
2-й шеволежерский полк.
Полк входил в 6-ю кавалерийскую бригаду 6-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 29 июня 1682 г.
20. Штандарт полка.
С 1683 по 1871 гг. полк прошел через 45 войн и походов.
21. Мундир унтер-офицера.
В 1914 г. полк воевал в Лотарингии, действовал на Маасе и Мозеле. Превращенный в дивизионную конницу, побывал под Верденом, на Сомме, под Аррасом и Фландрии. Участвовал в Большом наступлении 1918 г. – уже в спешенном виде. На беду немцев, конницы для развития оперативного успеха, в тот момент на Западном фронте не было. Демобилизован в марте-апреле 1919 г.
22. Повседневный мундир шеволежера, каска, фуражка и эполет.
3-й шеволежерский полк Герцога Карла Теодора.
Полк входил в 3-ю кавалерийскую бригаду 3-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 23 и 31 января 1724 г.
23. Штандарт полка.
24. Мундир сержанта.
Полк – участник всех войн Баварии в XVIII – XIX вв. С началом Первой мировой войны воевал в Бельгии и во Франции. После спешивания остался на Западном фронте, действуя у Соммы и на Ипре – пока на рубеже 1917/18 гг. перестал существовать как самостоятельная единица, раздав свои эскадроны различным пехотным дивизиям. Расформирован в апреле 1919 г.
25. Парадный мундир ротмистра, фуражка и каска.
4-й шеволежерский полк Короля.
Полк входил в 2-ю кавалерийскую бригаду 2-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 сентября 1744 г.
Полк участвовал в войнах за Испанское и Австрийское наследства, Наполеоновских войнах (в частности, при Ваграме, Бородино, Вязьме и на Березине – на родину вернулось лишь 60 шеволежеров), в Австро-Прусской и Франко-Прусской войнах, участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае в 1900 г.
26. Парадный мундир шеволежера.
В начале Первой мировой войны действовал в Лотарингии. После начала позиционной войны переведен на Сомму. В 1915 г. – в Сербии, в албанских горах, на Македонском фронте. В ноябре 1915 начал нести полицейскую службу в Польше, а осенью 1916 г. сражался в Румынии. Осень 1917 г. полк встретил на Стоходе, чтобы затем побывать в Тифлисе, в Болгарии, и, наконец, вернуться на Родину.
27. Повседневный мундир шеволежера, фуражка, каска, палаш.
5-й шеволежерская полк Эрцгерцога Фридриха Австрийского.
Полк входил в 3-ю кавалерийскую бригаду 3-й дивизии 2-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 апреля 1776 г.
Ведет свое происхождение от драгунского полка – ветерана войн За Испанское наследство и Семилетней. Полк ожесточенно сражался с французами в 1807-1809 гг., а в 1812 г., действуя вместе с французами, был почти полностью уничтожен. Во время войны 1866 года полк потерпел серьезное поражение от австрийцев, а во время войны 1877-78 гг. действовал в составе 3-й армии Кронпринца Фридриха Вильгельма Прусского.
28. сюртук ротмистра.
В 1914 – 1915 гг. полк находился на Западном фронте: участвуя в частности, в операциях «Бега к морю», неся службу в Бельгии. В конце 1915 г. убыл на Восточный фронт. Летом 1916 г. активно воевал на Волыни – противодействуя Брусиловскому наступлению. В конце 1916 г. участвовал в Румынской кампании и вновь вернулся на Русский фронт – на р. Стоход. В 1918 г. действовал на Украине, у Ростова и в Крыму. Побывали шеволежеры и на Кавказе – прибыв из Севастополя в Поти, а потом в Тбилиси. Осенью они оказались на Дунае, где и встретили окончание войны.
29.
6-й шеволежерский полк Принца Альбрехта Прусского.
Полк входил в 5-ю кавалерийскую бригаду 5-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 апреля 1803 г.
Полк – участник Наполеоновских войн, Австро-Прусской и Франко-Прусской войны. Первую мировую войну начал, действуя на Маасе и Мозеле. С декабря 1914 г. по март 1915 г. находился в резерве, а 1 апреля 1915 г. был переброшен на Восточный фронт. Сражался в Литве и Курляндии, а затем оказался в русской Польше. Потом – Румынский поход, служба в Галиции и Буковине, оккупация Украины и, наконец, демобилизация.
30. Парадный унтер-офицерский мундир.
31.
7-й шеволежерский полк Принца Альфонса.
Полк входил в 6-ю кавалерийскую бригаду 6-й дивизии 3-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 октября 1905 г.
32. Повседневный мундир шеволежера.
В начале кампании 1914 г. полк действовал в Лотарингии, а в период сентябрь 1914 – июнь 1916 гг. между Маасом и Мозелем (в последнем случае - патрульная служба и окопное сидение). Но в марте 1915 г. один эскадрон полка (4-й) вместе с 1-м эскадроном 2-го шеволежерского полка был переброшен на восток – действуя на Балканах и в Галиции. В июне 1916 г. весь полк оказался на Русском фронте – на Стыри и Стоходе. В 1917 г. эскадроны переданы разным пехотным дивизиям Западного фронта в качестве дивизионной конницы.
33.
8-й шеволежерский полк.
Полк входил во 2-ю кавалерийскую бригаду 2-й дивизии 1-го Баварского армейского корпуса. Старшинство полка – 1 октября 1909 г.
34. Повседневный мундир (сержант).
Полк являлся дивизионной конницей 1-й Баварской дивизии 6-й армии Кронпринца Рупрехта Баварского. И поэскадронно нес все виды службы – включая пехотную. Все – кроме собственно кавалерийской. И организационно в качестве полка не функционировал.
35.
История баварской кавалерии является иллюстрацией следующих наших выводов.
1) Германская конница на Западном фронте являлась конницей только в кампании 1914 г. – а затем ее оставшаяся на этом фронте (меньшая) часть была спешена и утратила признаки конницы (см. Конная армия кайзера. Ч. 2.). Конницей остались лишь части, переброшенные на Восточный фронт и сражавшиеся в России и Румынии.
2) Практически вся дееспособная конница к началу кампании 1918 г. оказалась на Восточном фронте, и ее не хватило на Западе в ходе Большого наступления 1918 г. в качестве мобильного резерва и средства развития достигнутых оперативных успехов (См. Итоги кавалерийских битва Старого Света. Ч. 3).
Подразделения баварских полков пошли на формирование 17-го кавалерийского полка армии новой (Веймарской) Германии.
36. Вверху – баварские кавалеристы, 1886 г. Внизу – офицер и шеволежер 2-го полка шеволежеров.
37. Баварские улан, егерь и рейтар.
- Автор:
- Олейников Алексей
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