О коллапсе ВМФ РФ и новых способах обнаружения подводных лодок

«…технология, позволяющая самолётам осуществлять радиолокационный поиск находящихся в погруженном (подводном) положении подводных лодок по образуемым ими при движении возмущениям надводной среды (РЛС засекает как бы "следы" на поверхности воды, которые оставляет идущая в глубине подлодка)».

«Сложив всё вышесказанное, приходится признать: возможность засечь подводную лодку с помощью средств радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за поверхностью воды или льда – это реальность. И эта реальность, к сожалению, полностью отрицается современной отечественной военно-морской стратегией».

«It is hard to imagine how a submerged submarine can give rise to an effect one or two thousand feet above the surface. It is indeed understandable why there might be skepticism. Nevertheless, it is an experimental observation reported on many occasions».

ДЭПЛ проекта 613. В период 1950-1957 гг. было построено 215 лодок

«Были прямые доказательства, что ВМС США намного дальше продвинулись в разработке 'нетрадиционных' способов поиска. Приведу свидетельство командующего морской авиацией Балтийского флота…»

"Орион" Королевских ВВС Австралии

«Один из «отцов» темы «Окно», лётчик-противолодочник с Тихоокеанского флота»

«…с помощью бортовой РЛС …находить те же зоны возмущений, называемых «Стоячая волна». При определенном опыте и настройке РЛС они выглядели концентрическими окружностями, диаметром несколько десятков километров с лодкой в центре этого круга… Попытка применить этот способ на Ил-38, Ту-142 особого успеха не имела. Ясно было, что для подобной цели нужна разработка РЛС соответствующего диапазона частот».

«Хочется спросить сегодня тех, кто растратил огромные денежные средства: «Где новая техника, которая позволяла бы обнаруживать иностранные пл? Где тот самолет или вертолет, на котором установлена эта техника? Нет ни самолетов, ни вертолетов, ни техники. И денег нет. Тема «Окно» оказалась мыльным пузырем, «потемкинской деревней», пустышкой».

«При движении ПЛ в подводном положении заданная глубина погружения удерживается горизонтальными рулями, которыми управляет боцман или авторулевой. Точность удержания заданной глубины хода в пределах ±5 метров. То есть гигантская масса металла (от 6000 до 33800 тонн) совершает вертикальные колебания по глубине, а вместе с массой колеблется и её гравитационное поле. Часть гравитационного поля корпуса подводного корабля, с регистрируемой измерительными приборами напряжённостью, выходит на поверхность воды, на границу двух сред — воды и воздуха. Вот эта часть гравитационного поля, на каком-то одинаковом уровне своей напряжённости вступает в резонансное взаимодействие с приповерхностными слоями морской воды и воздуха».

«Но есть косвенные признаки того, что поляризационный метод обнаружения ПЛ пробил себе дорогу в жизнь. Так, например, гидроакустический комплекс тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» (при всём его совершенстве) не мог обеспечить полного освещения подводной обстановки во время трагических событий с АПРК «Курск», тем не менее он её имел. Мало того кто-то из офицеров прессцентра ГШ ВМФ в открытую сказал, что за подводной обстановкой в месте катастрофы ведётся радиолокационное наблюдение. Это можно было принять за некомпетентность или оговорку бывшего политработника, но офицер сказал правду, просто в неё никто не поверил. Кроме того, нигде в открытой печати нет упоминаний о работах в области поляризационного способа обнаружения ПЛ. А это происходит в двух случаях: первый, когда этой проблемой вообще никто не занимается, второй, когда получен значительный прогресс и тему засекретили. Ещё один признак. Сверхдальний поход тяжёлого атомного крейсера «Петр Великий» вокруг света на Дальний Восток для участия в учениях ТОФ без кораблей охранения. Вроде бы большая неосторожность для единственного на Планете корабля такого класса. Но нет, БИП (или БИЦ) крейсера знал ВСЮ обстановку вокруг корабля: надводную, подводную, воздушную, космическую и вряд ли дал бы себя обидеть. Ещё один косвенный признак: при общении со СМИ в интервью высоких военно-морских начальников перестали звучать трагические нотки при упоминании о подводной угрозе со стороны вероятного противника, а раньше аж надрывались от сознания собственного бессилия. Плюс утрата интереса к противолодочным надводным кораблям и сокращение бригад ОВР на всех флотах. Плюс возобновление полётов самолётов Дальней авиации вокруг границ Российской Федерации. Ведь не только для тренировки пилотов сжигаются сотни тонн авиационного керосина».