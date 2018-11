О коллапсе ВМФ РФ и новых способах обнаружения подводных лодок

«…технология, позволяющая самолётам осуществлять радиолокационный поиск находящихся в погруженном (подводном) положении подводных лодок по образуемым ими при движении возмущениям надводной среды (РЛС засекает как бы "следы" на поверхности воды, которые оставляет идущая в глубине подлодка)».

«Сложив всё вышесказанное, приходится признать: возможность засечь подводную лодку с помощью средств радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за поверхностью воды или льда – это реальность. И эта реальность, к сожалению, полностью отрицается современной отечественной военно-морской стратегией».

«It is hard to imagine how a submerged submarine can give rise to an effect one or two thousand feet above the surface. It is indeed understandable why there might be skepticism. Nevertheless, it is an experimental observation reported on many occasions».

ДЭПЛ проекта 613. В период 1950-1957 гг. было построено 215 лодок

«Были прямые доказательства, что ВМС США намного дальше продвинулись в разработке 'нетрадиционных' способов поиска. Приведу свидетельство командующего морской авиацией Балтийского флота…»

"Орион" Королевских ВВС Австралии

«Один из «отцов» темы «Окно», лётчик-противолодочник с Тихоокеанского флота»

«…с помощью бортовой РЛС …находить те же зоны возмущений, называемых «Стоячая волна». При определенном опыте и настройке РЛС они выглядели концентрическими окружностями, диаметром несколько десятков километров с лодкой в центре этого круга… Попытка применить этот способ на Ил-38, Ту-142 особого успеха не имела. Ясно было, что для подобной цели нужна разработка РЛС соответствующего диапазона частот».

«Хочется спросить сегодня тех, кто растратил огромные денежные средства: «Где новая техника, которая позволяла бы обнаруживать иностранные пл? Где тот самолет или вертолет, на котором установлена эта техника? Нет ни самолетов, ни вертолетов, ни техники. И денег нет. Тема «Окно» оказалась мыльным пузырем, «потемкинской деревней», пустышкой».

«При движении ПЛ в подводном положении заданная глубина погружения удерживается горизонтальными рулями, которыми управляет боцман или авторулевой. Точность удержания заданной глубины хода в пределах ±5 метров. То есть гигантская масса металла (от 6000 до 33800 тонн) совершает вертикальные колебания по глубине, а вместе с массой колеблется и её гравитационное поле. Часть гравитационного поля корпуса подводного корабля, с регистрируемой измерительными приборами напряжённостью, выходит на поверхность воды, на границу двух сред — воды и воздуха. Вот эта часть гравитационного поля, на каком-то одинаковом уровне своей напряжённости вступает в резонансное взаимодействие с приповерхностными слоями морской воды и воздуха».

«Но есть косвенные признаки того, что поляризационный метод обнаружения ПЛ пробил себе дорогу в жизнь. Так, например, гидроакустический комплекс тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» (при всём его совершенстве) не мог обеспечить полного освещения подводной обстановки во время трагических событий с АПРК «Курск», тем не менее он её имел. Мало того кто-то из офицеров прессцентра ГШ ВМФ в открытую сказал, что за подводной обстановкой в месте катастрофы ведётся радиолокационное наблюдение. Это можно было принять за некомпетентность или оговорку бывшего политработника, но офицер сказал правду, просто в неё никто не поверил. Кроме того, нигде в открытой печати нет упоминаний о работах в области поляризационного способа обнаружения ПЛ. А это происходит в двух случаях: первый, когда этой проблемой вообще никто не занимается, второй, когда получен значительный прогресс и тему засекретили. Ещё один признак. Сверхдальний поход тяжёлого атомного крейсера «Петр Великий» вокруг света на Дальний Восток для участия в учениях ТОФ без кораблей охранения. Вроде бы большая неосторожность для единственного на Планете корабля такого класса. Но нет, БИП (или БИЦ) крейсера знал ВСЮ обстановку вокруг корабля: надводную, подводную, воздушную, космическую и вряд ли дал бы себя обидеть. Ещё один косвенный признак: при общении со СМИ в интервью высоких военно-морских начальников перестали звучать трагические нотки при упоминании о подводной угрозе со стороны вероятного противника, а раньше аж надрывались от сознания собственного бессилия. Плюс утрата интереса к противолодочным надводным кораблям и сокращение бригад ОВР на всех флотах. Плюс возобновление полётов самолётов Дальней авиации вокруг границ Российской Федерации. Ведь не только для тренировки пилотов сжигаются сотни тонн авиационного керосина».

С большим интересом прочитал статью «Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса» . Материал во многом созвучен с личными ощущениями о том, что происходит с отечественным военно-морским флотом, однако в то же время содержит кое-что такое, о чем раньше слышать не доводилось, а именно – новый способ выявления и слежения за подводными лодками:Разумеется, стало очень интересно разобраться, о чем идет речь, благо автор статьи, уважаемый Александр Тимохин, не просто описал явление, но и дал достаточно широкую доказательную базу, со ссылками на источники, в том числе – англоязычные.Итак, мы имеем тезис:Изучим источники, на основании которых уважаемый А.Тимохин сформулировал данный тезис. Итак, первое – это доклад "A RADAR METHOD FOR THE DETECTION OF SUBMERGED SUBMARINES" ("Радиолокационный метод обнаружения погружённых подводных лодок"), опубликованный в 1975 г. Автор настоящей статьи скачал и прилежно перевел английский текст, насколько это было в его силах (увы, уровень владения английским языком «чтение со словарем», так что возможны ошибки). Если кратко, то суть доклада такова:1. Начиная со времен Второй мировой войны, и особо, на протяжении 1959-1968 гг. зафиксированы многократные случаи обнаружения при помощи РЛС подводных лодок, следующих в подводном положении. Обнаруживались практически все типы существовавших тогда американских ПЛ на глубинах до 700 футов (213,5 м).2. Хотя в некоторых случаях контролировать движение ПЛ удавалось достаточно продолжительное время (до 2 часов), но в целом подобный эффект не являлся постоянным. То есть его могли наблюдать в какой-то момент, а потом не наблюдать: могли засечь ПЛ, тут же ее потерять и не суметь восстановить контакт, даже зная положение подводной лодки.3. А вот теперь – самое странное, и очень необычное. Дело в том, что радаром обнаруживалась вовсе не подводная лодка – это невозможно, РЛС не работает под водой. Можно предположить, что радаром обнаруживаются какие-то следы над подводной лодкой на поверхности моря… ничего подобного!Звучит совершенно бредово (что признает сам автор доклада) но, тем не менее, многократно подтверждалось наблюдениями.Во избежание недоразумений с переводом процитирую фрагмент доклада на английском:Затем автор доклада указывает, что в США так и не смогли придумать теорию, которая могла бы обосновать такое явление и пытается объяснить, что же, по его мнению, все-таки происходит. Рассмотрев различные «источники», которые хотя бы теоретически могли привести к такому явлению (тепловой след, влияние магнитных полей и т.д.), автор приходит к следующему выводу.Радар видит некую «воздушную турбулентность», а образуется она так. Известно, что слой воздуха у морской воды насыщен водными испарениями и находится в постоянном движении (конвекция). Крупное подводное тело, каковым является подводная лодка, оказывает давление на воду, в которой она движется, в том числе – вверх (то есть лодка как бы «раздвигает» водную толщу, «толкая» воду в разные стороны). Это давление создает подводную волну, направленную в том числе и вверх, которая, достигая поверхностного слоя воды, меняет его относительно естественного состояния (в докладе этот эффект назван «Бернуллиевым горбом» (Bernoulli Hump)). И вот эти-то изменения провоцируют направлении конвективного движения воздуха и создают в итоге те самые воздушные турбулентности, которые и засекает радар.Автор указывает, что работы по данному направлению в США были свернуты, и считает, что это было сделано зря, потому что указанный эффект, позволяющий наблюдать за подводными лодками, хотя и не возникает на постоянной основе, но все же наблюдается достаточно регулярно. И отсутствие теории, почему так происходит, не является основанием для того, чтобы прекращать работы в данном направлении. Интересно, что завершается доклад классической страшилкой: русские БПК оснащаются очень мощными радарами, сильнее тех, что использовали США для наблюдения за ПЛ, а значит, они, наверное, давно во всем разобрались и…Таким образом, мы можем резюмировать: по американским данным и в определенных обстоятельствах ПЛ, находящаяся в подводном положении, может быть обнаружена при помощи РЛС. Но… надо сказать, что американцы к подводной угрозе относились очень серьезно. Еще свежа была память о «мальчиках Деница» и советский флот в 50-е и 60-е годы строился преимущественно подводным.И все-таки американцы закрывают проект. Это может говорить только об одном – несмотря на многие прецеденты на тот момент обнаружение субмарин при помощи РЛС так и не вышло на уровень технологии, то есть чего-то такого, что могло бы давать устойчивые результаты при поиске вражеских ПЛ. При этом нет никаких сведений о том, что американцы возобновили работу в этом направлении. То есть у нас есть доклад, в котором автор считает необходимым возобновить работы по данному проекту, но нет никаких данных, что к его мнению прислушались.Следующим аргументом в пользу того, что американцы не только возобновили работы по радиолокационным методам обнаружения ПЛ, но и добились в них полного успеха, служит рассказ генерал-лейтенанта В.Н. Сокерина, бывшего командующего авиацией ВВС и ПВО Балтийского флота.Не цитируя его полностью, коротко напомним суть: в 1988 г. Северный флот проводил учения, в ходе которых в море было развернуто 6 атомных и 4 дизельных подводных лодки. При этом каждая из них получила свой морской район, где она должна была находиться, однако в пределах заданного района (а они были достаточно обширными) командир уже сам определял, где находиться его подводному кораблю. Другими словами, до окончания маневров никто, в том числе и командование флота не могло знать точного местоположения развернувшихся кораблей. А затем появился патрульный «Орион» наших «заклятых друзей» - он прошел над районами развертывания подводных лодок странным, «ломаным» маршрутом. А когда офицеры флота сопоставили маневрирование наших подводных лодок, то:«…наложив на карту маршрут «движения» «Ориона» сделал однозначный вывод, все десять «поворотных» точек его фактической линии пути находились абсолютно точно над фактическим местом (на время пролёта) всех 10 (!) лодок. Т.е. в первый раз за 1 час и 5 минут, второй - за 1 час и 7 минут, один самолёт «накрыл» все 10 пл».Что хотелось бы сказать по этому поводу? Буквально пара слов о человеке, который рассказал нам это: Виктор Николаевич Сокерин, заслуженный военный летчик России, командовал ВВС и ПВО Балтфлота в 2000-2004 г. и… покинул этот пост, как и ряды наших вооруженных сил, написав рапорт «по собственному», в знак протеста против развала морской (и не только) авиации РФ. А ведь был «на виду», «на хорошем счету» у наших власть предержащих. Я думаю, нет смысла объяснять, что в каком бы плохом состоянии не находился тот или иной род войск, его высшие офицеры всегда имеют возможность обеспечить себе безбедное и комфортное существование. Всего-то и дел – где-то промолчать дипломатичненько, где-то бодро отрапортовать то, что от тебя ждут услышать… Да только Виктор Николаевич был человеком совершенно иного склада, из тех, для кого дело, которым он занимается, превыше всего. Рекомендую почитать его сборник стихотворений – да, не пушкинский слог, но сколько в нем любви к небу и самолетам… А еще – В.Н. Сокерин долгое время служил на севере и дружил с Тимуром Автандиловичем Апакидзе.Разумеется, автору настоящей статьи захотелось узнать подробнее, что же рассказал В.Н. Сокерин по вопросам обнаружения подводных лодок методами радиолокации. И вот тут начались странности. Дело в том, что уважаемый А. Тимохин пишет, что цитаты В.Н. Сокерина взяты им из статьи «Что спросить у Ясеня», М.Климова, но… проблема в том, что их там нет. Автор статьи, Максим Климов, упоминает факт выявления 10 советских подводных лодок, но безо всякой ссылки на уважаемого В.Н. Сокерина. Что ж, будем искать.Гугл сообщил, что указанные строки встречаются в статье «Противолодочная борьба. Взгляд из С.С.С.Р.», вышедшей из-под пера Семенова Александра Сергеевича.В подтверждение своих слов А.С. Семенов приводит интересный скриншотХотелось бы отметить следующее. Достоверность данного скриншота не вызывает ни малейших сомнений. Общеизвестно, что В.Н. Сокерин после ухода в запас совершенно не чурался интернета, кстати на ВО есть его материал), также совершенно наверняка он присутствовал на сайте «АВИАФОРУМ», откуда, собственно, и взят этот скриншот. Увы, на сегодняшний день ветка обсуждения, в которой находился этот комментарий В.Н. Сокерина, находится в архиве, так что добраться до него «из интернетов» невозможно. Однако один из администраторов форума был настолько любезен, что подтвердил факт существования данного комментария.И вот тут автор настоящей статьи оказался в весьма двусмысленном положении. С одной стороны, слова Виктора Николаевича никаких подтверждений или доказательств не требуют – они сами являются доказательством. А с другой… Если бы это было сказано в интервью, или же изложено в статье, тут никаких вариантов быть уже не могло. А вот реплика в интернете, тем более выдернутая из контекста – это все-таки немного другое. В общении на подобных форумах «для своих» люди могут шутить, рассказывать байки и т.д., не думая о том, что кто-то потом на их словах «научную диссертацию защищать будет». Повторимся, многое стало понятнее, была бы возможность прочитать всю ветку форума, но увы, ее нет. И спросить Виктора Николаевича не получится – он покинул этот форум много лет назад.Но вот что еще требуется отметить особо – читая слова В.Н. Сокерина, мы все-таки не видим прямого подтверждения тому, что радиолокационный метод обнаружения вражеских ПЛ был доведен до результата в США. Уважаемый В.Н. Сокерин рассказывает лишь о том, что «Орион» с высокой точностью выявлял расположение наших подводных лодок, причем он сам не является первоисточником информации (говорит со слов неназванного офицера) и делает предположение, что, возможно, это следствие темы «Окно», которое наши забросили, а американцы продвинули.Но вспомним, что, помимо гидроакустического, существуют еще и другие методы определения местонахождения подводных лодок. Один из них – магнитометрический, направленный на обнаружение аномалий магнитного поля Земли, которые создает столь крупный объект, как подводная лодка. Или вот, например, инфракрасный (который, кстати, ни в каком случае на надо путать с радиолокационным) – дело в том, что атомная подводная лодка использует воду в качестве охладителя, которая затем сбрасывается за борт, имея, конечно же, более высокую температуру, чем окружающее лодку море или океан. И это можно отследить. Разумеется, подобный способ годится только для обнаружения атомных ПЛ, но со временем – кто знает? Ведь подводная лодка движется в водной толще, «толкая» от себя воду винтом или водометом, и во всяком случае – это трение. А трение, как известно, повышает температуру тела, и, в принципе, кильватерный след, наверное, хоть чуточку, да теплее окружающей его воды. Вопрос только в «чуткости» приборов наблюдения.То есть, строго говоря, тот факт, что американцы засекли наши подводные лодки (о чем, собственно, и говорит В.Н. Сокерин), еще не свидетельствует о торжестве радиолокационного метода обнаружения субмарин – возможно, американцы использовали какой-то иной, ранее существующий метод, усовершенствовав его.Кстати говоря, а что это за «тема «Окно»» такая? Попробуем разобраться с этим на основании все той же статьи «Противолодочная борьба. Взгляд из С.С.С.Р.» А.С. Семенова, тем более что уважаемый А. Тимохин в своей статье «представляет его как:Принцип действия «Окна» А.С. Семенов описывает так:Сразу обратим внимание, что по своему принципу действия «Окно» кардинально отличается от того, что собирались использовать американцы. Те собирались искать «воздушный след», а у нас – морской, некие концентрические волны… или нет? Дело в том, что при описании работы «Окна» А.С. Семенов указывает: «Краткое описание принципа. Из повести «Нетрадиция»».Что это за «Нетрадиция» такая? А это повесть все того же А.С. Семенова. Ну и что, скажет читатель, неужели автор не может взять описание из своего же «ранешнего» произведения? Конечно, может, это нормально, если бы только не одно «но». Жанр повести. Просто, открыв страничку А.С. Семенова на самиздате, читаем (специально подчеркнул красным)Фэнтези. Нет, понятно, что «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», само произведение основано на том, что автор – попаданец «в самого себя», то есть он возвращается в себя молодого во всем блеске полученного им жизненного опыта за годы службы и творит альтернативную реальность. Часто в таких произведениях раскрывается много реально существовавшего… Но проблема в том, что нам остается только гадать, что из сказанного в повести – правда, а что – художественный вымысел. И то сказать – произведение написано не самым простым языком, оно, если можно так выразиться, предназначено скорее «своим и для своих», то есть для тех, кто с тяготами морской службы знаком не понаслышке, и кто, по сей видимости, легко способен отделить правду от вымысла.В общем, А.С. Семенов – человек, очевидно, знающий, но вот то, что он написал… получается может быть «так, не совсем так, или даже совсем не так». Но в таком случае есть ли смысл ссылаться на его работы?А еще, при чтении его «Противолодочная борьба. Взгляд из С.С.С.Р.», которая позиционируется автором именно как статья, а не как литературно-фантастическое произведение, сильно резануло глаз вот что. А.С. Семенов, описывая состояние наших подводных сил (если коротко, то по А.С. Семенову – мрак полный, американцы нас контролировали на каждом шагу и в любой момент могли взять за мягкие места), ссылается на вице-адмирала Рязанцева Валерия Дмитриевича, автора книги «В кильватерном строю за смертью». При этом, А.С. Семенов характеризует Валерия Дмитриевича как чрезвычайно компетентного человека.Так вот все дело в том, что В.Д. Рязанцев в 2014 г написал статью с чрезвычайно «говорящим» названием: «Еще раз о морских сказках и военных моряках-сказочниках», в которой, в том числе, уделил внимание и «Окну». С его слов, само начало работ по этой теме представляло собой форменное жульничество и подтасовку фактов, что на промежуточных испытаниях командиры кораблей и самолетов получили приказ: ««Кровь из носа», но результаты исследований должны быть положительными», и что все это было сделано с тем, чтобы получить финансирование, а затем:Однако обо всем этом А.С. Семенов не упоминает, хотя его статья «Противолодочная борьба. Взгляд из С.С.С.Р.» была выложена на «Самиздате» много позднее материала вице-адмирала. Впрочем, автор вовсе не собирается упрекать А.С. Семенова в преднамеренном сокрытии информации – он ведь никак не обязан был читать все работы В.Д. Рязанцева и вполне мог просто пропустить эту его статью.И вот что у нас получается. Звучит «аларм» - подводные лодки Отечества в опасности, американцы используют новый метод радиолокационного обнаружения подводных субмарин, видят всех! Однако, когда начинаешь в деталях разбираться во всем этом, то получается, что обоснованием «аларма» служат:1. Доклад 1975 года рождения, из которого следует, что работы в данном направлении когда-то в США были закрыты, причем совершенно неясно, возобновлялись ли они по результатам доклада;2. Форумная реплика очень уважаемого человека;3. И, наконец, произведение, написанное в фантастическом жанре «альтернативная история».Тут возникает вопрос – а достаточна ли эта база для объявления «аларма»? Пусть каждый, читающий эти строки, решит это для себя сам.И еще одно – подледное обнаружение подводных лодок. Здесь уважаемый А.Тимохин ссылается на слова «ещё одного офицера ВМФ, опытнейшего противолодочника, командира противолодочного корабля, капитана первого ранга А.Е. Солдатенкова». Все это так – уважаемый А.Е. Солдатенков действительно опубликовал мемуары «Адмиральские маршруты (или вспышки памяти и сведения со стороны), но… приходится констатировать, что А. Тимохин цитировал А.Е. Солдатенкова не совсем корректно.Суть такова, что знакомый А.Е. Солдатенкова действительно наблюдал некий эллипс вокруг места, где вскоре всплыла подводная лодка. Более того, подобные эллипсы фиксировались РЛС и раньше (вне льдов), но их долгое время никто не связывал с подводными лодками, считая всего лишь помехами. Потом – связали, уже при использовании спутников радиолокационной разведки: «Так, например, в районе Кубы в Карибском море спутником была обнаружена по кольцевому эффекту американская подводная лодка».Вообще говоря, все вышесказанное отлично коррелирует с данными доклада "A RADAR METHOD FOR THE DETECTION OF SUBMERGED SUBMARINES" – подобные образования наблюдали и там. Но вот дальше А.Е. Солдатенков пытается объяснить природу данного феномена… или, скорее, просто разыгрывает читателя.Для тех, кто за текущими хлопотами совсем забыл курс физики, напомним, что гравитационное поле - это фундаментальное физическое поле, через которое осуществляется гравитационное взаимодействие между всеми материальными телами. Причем суть этого взаимодействия заключается в том, что сила гравитационного притяжения между двумя точками прямо пропорциональна их массе и обратно пропорциональна квадрату разделяющего их расстояния. То есть в гравитационном поле находятся все предметы мира – с той же подводной лодкой взаимодействуют не только «поверхностные слои морской воды», но и Солнце, Юпитер и Альфа Центавра, просто сила их взаимодействия пренебрежимо мала. А вот «часть гравитационного поля, торчащего над поверхностью воды» - это, вообще говоря, физико-математический нонсенс.Конечно, можно было бы предположить, что уважаемый Е.А. Солдатенков просто не вполне корректно сформулировал свою мысль, и под «гравитационным полем лодки» понимается то расстояние от нее, на котором ее гравитационное притяжение способно сколько-то заметно влиять на какие-то частицы воздуха и воды. Но и в этом случае дальнейшие его объяснение данного феномена выглядят не совсем научно, и позволяют заподозрить уважаемого автора в… скажем так, одном из любимых морских видов спорта: «травлении баек» доверчивым гражданским.Но вот что важно - сам А.Е. Солдатенков предваряет свои научные выкладки словами «Относительно всего вышесказанного я осмелюсь предположить следующее». То есть он прямо пишет, что его слова – не более, чем его личная гипотеза. В то же время цитата А. Тимохина выглядит так, словно А.Е. Солдатенков совершенно уверен, и не испытывает ни тени сомнения в своих словах.Но самый большой вопрос даже не в этом. Как мы уже говорили ранее, уважаемый А. Тимохин в своей статье "Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса» сделал два ключевых утверждения. Первое – что современные технологии позволяют обнаруживать подводные лодки, находящиеся в подводном положении и даже подо льдом. И второе – что наличие подобных возможностей нами полностью игнорируется.Так вот, для подтверждения первого тезиса А. Тимохин цитирует фрагмент одной из глав книги А.Е. Солдатенкова. Но почему-то совершенно «забывает» процитировать другой фрагмент той же главы, в котором А.Е. Солдатенков предполагает… что данный способ обнаружения ПЛ вовсю используется ВМФ РФ! Цитируем:Получается нехорошо: там, где слова уважаемого А.Е. Солдатенкова подтверждают тезисы автора статьи «Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса», они не только цитируются, но еще и представляются читателям как данность (в то время как сам А.Е. Солдатенков представляет лишь личную гипотезу). А в тех случаях, когда мнение А.Е. Солдатенкова приходит в противоречие с мнением А. Тимохина, то что же, получается, замнем для ясности?Ну и какой же вывод прикажете из всего из этого делать? А никакого – в распоряжении автора нет фактов, которые подтвердили бы или опровергли предположения уважаемого А. Тимохина. И, несмотря на всю выказанную выше критику доказательной базы, на которой строится статья «Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса», вполне может оказаться так, что основные ее постулаты все-таки абсолютно верны.Личное мнение автора настоящей статьи, которое он никому не навязывает, заключается в следующем. Вероятнее всего, что метод обнаружения ПЛ в подводном положении при помощи радиолокации действительно существует. Но он, как и другие методы обнаружения ПЛ (магнитометрический, гидроакустический, тепловой, а теперь, по некоторым данным, запатентован еще и какой-то «химический»), не является гарантией обнаружения и уничтожения подводных лодок, хотя и может сработать при определенных обстоятельствах – как и все перечисленные выше методы. Иными словами, вполне возможно, и даже более чем вероятно, что подводникам теперь будет еще сложнее, но, тем не менее, подводные лодки как класс боевых кораблей вовсе не потеряли еще своего боевого значения.Косвенно эта точка зрения подтверждается следующими соображениями. Допустим, в конце 20-го века США действительно изобрели способ, который позволяет выявлять подводные лодки с эффективностью, близкой к 100%. Но в этом случае сама концепция американских АПЛ, подразумевающих возможность самостоятельно действовать в условиях сильного ПЛО противника, теряет смысл. Зачем же тогда американцы наращивают темпы ввода в строй своих новейших «Вирджиний»? Ведь совершенно очевидно, что рано или поздно потенциальные противники США тоже научатся этому методу и смогут выявлять американские АПЛ, действующие неподалеку от баз.В подобном случае было бы логично ожидать создания какого-то совершенно нового типа подводных лодок, а может и отказа от них вообще, или хотя бы замедления программ строительства новых АПЛ – но ничего такого не происходит. И, скорее всего, это свидетельствует о том, что с методами поиска ПЛ в подводном положении радиолокационными средствами все не так однозначно.Но в любом случае нам нужно четко понимать, что подводная лодка вовсе не является самодостаточным средством борьбы на море. С иллюзиями о том, что, развивая один вид морских вооруженных сил, можно решить задачи ВМФ в целом, следует распрощаться как можно быстрее. Подводная лодка, при всех своих плюсах – это не вундерваффе, и нанести урон противнику подводники смогут только в плотном взаимодействии с надводными кораблями, самолетами морской авиации сухопутного и палубного базирования и при наличии развитой системы морской разведки и целеуказания – загоризонтных РЛС, спутников-шпионов, сетей подводных гидроакустических станций и прочая, и прочая.И в этом с автором статьи «Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса» А. Тимохиным нам следует безоговорочно согласиться.