Криптоаналитики Третьего рейха. Часть 2

























С 1941 года 10-й отдел разведывательного управления британских ВМС, который напрямую был ответственен за защиту связи британских кораблей, вносил несколько изменений в шифры ВМС, что, однако, лишь немного усложняло задачи нацистским криптоаналитикам. Так, уже весной 41-го немцам удалось дешифровать код №3 военно-морских сил Англии, что позволило держать немецких подводников в курсе перемещений британского флота в Атлантике. Получали «волчьи стаи» и расшифрованный радиообмен между конвоями и главным командованием британского флота, касающиеся опасных зон, которые стоит миновать. Немецкие подлодки атаковали конвои союзников с учетом указаний британского командования. В среднем фашистский флот получал порядка 2000 дешифрованных британских радиограмм, которые информировали о составах конвоев, метеоусловиях в районе боевых действий, а также о количестве эскортного сопровождения.Октябрь 1941 году ознаменовался активным привлечением США в проводку конвоев через Атлантику, из-за чего радиообмен значительно увеличился. Немцы научились отличать в эфире сигналы, исходящие именно от конвойных групп, как наиболее лакомых целей для торпедирования подлодками. Англичане использовали характерные позывные в переговорах, которые велись исключительно между кораблями охранения. «Конвойный шифр» — так немецкие моряки назвали специфический код, используемый англичанами в подобных радиообменах. Немецкие криптоаналитики настолько профессионального работали, что к октябрю 1942 года Карл Дениц, командующий подводным флотом Третьего рейха, получал сводки по радиоперехвату за десять-двенадцать часов до совершения английским флотом тех или иных маневров. Также немцы успешно читали переписку между штабом конвойных операций в Галифаксе и Британскими островами. В частности, там содержалась информация с указаниями командирам судов об обходе опасных зон у берегов Великобритании, которая, безусловно, активно использовалась «волчьими стаями Деница».Красноречивые плакаты Британии времен Второй мировой, напоминающие о вреде болтливости в военное времяСлужба наблюдения крисгмарине смогла «хакнуть» и старый код торговых судов Англии, в результате чего подлодки потопили немало гражданских грузовых судов, особо не утруждая себя поисками. Примечательно, что в Англии в предвоенное время не ввели новые коды для торгового флота по причине экономии средств, а во время войны все внимание было сконцентрировано на ВМС.В итоге англичане и союзники понесли тяжелые потери из-за недостаточного внимания к шифрованию собственного радиообмена – несколько сотен кораблей с грузами пошли на дно вместе с 30 тыс. моряков. В Северной Атлантике до 1943 года немцы потопили кораблей суммарным водоизмещением около 11,5 млн. тонн, и это без учета немалых потерь в ходе Норвежской кампании 1940 года.Красноречивые плакаты Британии времен Второй мировой, напоминающие о вреде болтливости в военное времяКак немцы распоряжались полученной из службы наблюдения кригсмарине информацией? Детально это можно увидеть на примере разгрома конвоев SC.122 и HX.229 в марте 1943 года. В то время немцы сумели перехватить и дешифровать 16 радиограмм с подробными данными о маршрутах движения конвоев. В исторических источниках даже указываются точные даты и время, когда немцы получили ключевую информацию для атаки – 4 марта в 22.10 и 13 марта в 19.32. В первой радиограмме описывались детали маршрута конвоя HX.229, а во второй Адмиралтейство приказывало обоим конвоям совершить уклонение от скопления немецких подлодок. Примечательно, что эта информация дошла до британского командования по линии разведки – не исключено, что после дешифровки сообщений пресловутой «Энигмы». В итоге немцы бросили на два конвоя сразу 40 подводных лодок и потопили 21 судно общим водоизмещением 140 тыс. тонн, потеряв всего одну субмарину. После англичане такое фиаско охарактеризовали как «серьезное бедствие для дела союзников».Положительные перемены в британский флот пришли только к середине 1943 года, когда радисты, наконец, получили замену трагически известному коду №3. Новый шифр стал гораздо более стойким к взлому, и это оказалось проблемой для нацистских криптоаналитиков. А вот торговый флот, который немцы топили, словно в тире, получил обновленные коды лишь к концу 1943 года.Март 1943 года во многом стал апофеозом могущества немецкого криптоанализа в войне с Англией и США. Их успехи позволили подводникам практически полностью прервать морское сообщение между двумя странами, и только отчаянные герои смогли провести свои судна сквозь расставленные ловушки кригсмарине. Штаб ВМС в Англии по поводу этой истории выразился: «Немцы никогда не были столь близки к полному нарушению коммуникаций между Старым и Новым светом, как это им удалось в первые десять дней марта 1943 года». Окончательно перерезать спасительную помощь из-за океана немцам не дала работа криптографов из британского Блетчли-парка. Типичная война на криптографическом фронте во всей красе.Атлантические конвои становились первыми жертвами перехватов радиограмм британского АдмиралтействаУ немцев была одна проблема, с которой они не могли справиться до конца войны: отсутствие полноценного штата переводчиков, способных быстро переводить массивы расшифрованных перехватов с английского. Получая до 2000 радиограмм британских конвоев, служба наблюдения кригсмарине попросту не успевала переводить весь вал информации, не говоря уже о полноценном анализе. Но и того, что было переведено, вполне хватало для своевременного наведения групп подлодок на атлантические конвои.Оригинальным способом немецким криптоаналитикам удалось вскрыть военно-морской шифр гаммирования, ключом к которому была специальная кодовая книга. Взлом оказался возможен при внимательном анализе адресов сообщений, которые всегда находились в начале криптограмм и, что было английским промахом, шифровались таким же кодом. Шифрограмм было очень много, что позволило по крупицам восстановить отдельные фрагменты книги, а позже и всю её целиком.Карл Дёниц — "герой" обложки Time«Я уже несколько раз упоминал о замечательной работе немецкой дешифровальной службы, которой неоднократно удавалось раскрывать шифры противника, — писал в своих воспоминаниях гроссадмирал Карл Дёниц. В результате командование подводных сил читало не только английские радиограммы и указания конвоям о маршруте движения, но и сводку Адмиралтейства о диспозициях немецких подводных лодок (в январе и феврале 1943 года), которая ежедневно передавалась по радио и в которой указывались известные английской разведке и предполагаемые места нахождения немецких лодок в различных районах». Дениц также указывает, что дешифровки позволял составить картину об уровне осведомленности англичан о диспозиции немецких подлодок, а также об их способностях определять акватории действия «волчьих стай». В связи с этим приходит мысль: а не так ли уж были неправы англичане со своей секретной до абсурда программой «Ультра», жертвами которой, в частности, стали жители Ковентри?Продолжение следует…