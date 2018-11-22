Халибы и железо в «греческой традиции» (часть 2)

Господь был с Иудою, и он овладел горою; но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы.

(Книга Судей 1:19)

Поединок древних критян минойской эпохи. Рис. Джузеппе Рава. Воин с мечом, как видите, наносит своему противнику не рубящий, а колющий удар.Прославленный древнегреческий историк и философ Аристотель оставил описание технологии получения железа халибами: «… халибы несколько раз промывали речной песок их страны, добавляли к нему какое-то огнеупорное вещество и плавили в печах особой конструкции; полученный таким образом металл имел серебристый цвет и был нержавеющим».Очевидно, что халибы в качестве сырья для выплавки железа использовали магнетитовые пески, запасы которых в изобилии встречаются вдоль всего побережья Черного моря, состоящие из смеси мелких зерен магнетита, титаномагнетита, ильменита и некоторых других пород, так что выплавляемая ими сталь сама собой получалась легированной и, видимо, обладала очень высоким качеством.В конце бронзового века уже появились вот такие мечи, клинки которых упрочнялись ковкой и закалкой, и которыми уже можно было вполне и рубить и колоть. (Археологический музей Сент-Раймонд в Тулузе)Рукоять меча (крупно). (Археологический музей Сент-Раймонд в Тулузе)Биметаллический кинжал эпохи перехода от бронзы к железу. (Археологический музей Сент-Раймонд в Тулузе)Такой своеобразный способ получения железа не из руды говорит о том, что халибы, скорее, открыли железо как технологический материал, но так и не смогли придумать способ его повсеместного производства в больших масштабах. Однако это их открытие, несомненно, послужило толчком для дальнейшего совершенствования металлургии железа, включая его получение из руд, добываемой в болотах и копях.Во II веке н. э. Климент Александрийский в своем энциклопедическом труде «Строматы» в главе 21 сообщает, что в соответствии с греческим преданием железо было открыто не где-нибудь, а на горе Иде, находившейся в горной цепи возле города Трои (в «Илиаде» она называется Ида, и это с ее вершины Зевс Громовержец наблюдает за сражением греков и троянцев).Среди окружающих народов халибы слыли мастерами кузнечного дела и заслужили столь большое уважение, так что их название нашло отражение в «Библии», где упоминается некто Халев (Калеб) из колена Иуды – активный сторонник и лазутчик Моисея, участвовавший в исходе евреев из Египта, а Сирии был известен крупный город Халеб (современный Алеппо), как раз и выстроенный древними хеттами.Кельтская боевая колесница (Музей города Халлайн в Зальцбурге, Австрия)В II веке до н. э. Аполлоний Родосский, со ссылкой на других античных авторов, писал: «… Халибы – скифский народ за Термодонтом; они, открыв железные рудники, занимаются их разработкой. Халабами они названы от Аресова сына Халиба. Упоминает о них и Каллимах; «да погибнет род халибов, которые открыли это злое творение, поднимающееся из земли».»Свидетельства вроде бы заслуживающие самого пристального внимания, вот только археология пока в достаточной степени подтвердить их не может. Но вот то, что распространение железа в Греции совпадает с «эпохой Гомера» (IX – VI вв. до н. э.), сомнений ни у кого из ученых давно уже не вызывает. Недаром «Илиада» содержит всего лишь два упоминания об этом металле, а вот в «Одиссее», созданной позднее, оно упоминается уже значительно чаще, хотя по-прежнему все также вместе с бронзой.Биметаллический кельтский кинжал с антропоморфной бронзовой рукоятью. (Национальный археологический музей Сен-Жермен-ан-Ле под Парижем)Ну, а каким тогда образом железо попало в Европу? Различными путями с востока: через Балканы или же через Грецию, а затем и Италию либо через Кавказ, затем в степи Южной России и оттуда в Карпаты и далее. Ранние находки железных предметов концентрируются главным образом в Западных Балканах и в Нижнем Придунавье и относятся ко второй половине II тыс. до н.э. (немногочисленные) и до VIII в. до н.э.Реконструкция кельтского железного меча. (Музей города Халлайн в Зальцбурге, Австрия)Кельтский шлем IV в. Из гробницы вождя в Морстейне (погребение №44). (Музей города Халлайн в Зальцбурге, Австрия)В Средней Европе железо появляется в VII в до н.э. К V в. до н.э. его осваивают кельты, которые не только поставляли этот металл римлянам, но даже учили их искусству его обработки. Причем именно кельты научились соединять вместе мягкое железо и твердую сталь, и получать в результате многократной проковки высокопрочные и очень острые клинки мечей и кинжалов. В Скандинавии бронза с железом соперничала вплоть до начала нашей эры, а на территории Британии вплоть до V в. н.э. Римский историк Тацит, например, писал, что германцы железо употребляли довольно редко, хотя и умели его добывать и обрабатывать.«Антенные кинжалы» из «Гробницы вождя» – очень богатого кельтского погребения, ок. 530 г. до н. э. (обнаружена в 1977 году около селения Хохдорф-ан-дер-Энц в муниципалитете Эбердинген, земля Баден-Вюртемберг, Германия) Ножны и рукоять кинжала справа покрыты золотой фольгой.В Восточной Европе в курганных погребениях ямной культуры III тыс. до н.э. также были обнаружены изделия из метеоритного железа, изготовленные методом холодной ковки. Шлаки, а также железная руда иногда встречаются в памятниках срубной и абашевской культур в районе Дона, а также в погребальных комплексах катакомбной культуры в Приднепровье.Уникальная рукоять меча из коллекции ГИМа в Москве. Обнаружен в каком-то погребении на территории нашей страны. Клинок обломан, что не позволяет определить его длину, но зато его бронзовая рукоять сохранилась прекрасно!Первоначально изделия из железа были просты: ножи, долота, тесла, иголки, шилья, но и для их изготовления применялись такие технологии, как ковка и сварка. В VIII в. до н.э. в Восточной Европе железо окончательно вытесняет бронзу. Появляются сложные биметаллические изделия, например, мечи, у которых клинки были из железа, а рукояти отливались из бронзы по выплавляемым восковым моделям. Причем восточноевропейские племена одновременно с изготовлением сложных кованных изделий освоили также процессы цементации и получение стали. Причем, биметаллические изделия скорее всего делал мастер, владевший обеими технологиями, то есть умевший работать и с бронзой, и с железом. Кстати, это лишний раз говорит о том, что черная металлургия не возникла сама по себе, а зародилась в недрах цветной.В Сибири, имевшей богатые месторождения медной рудой и олова, внедрение металлургии железа здесь несколько запоздало, и с чем это связано понятно. Так, в Западной Сибири железные изделия появились еще в период VIII – V вв. до н.э. Однако только лишь в III в. до н.э. здесь начался «настоящий железный век», когда железо как материал для изделий стало преобладать. Примерно в это же время оно распространяется на Алтае и в Минусинской котловине. Ну, а в лесной полосе Западной Сибири знакомство с железом началось еще позже.Биметаллические железные кинжалы. (Исторический музей города Берн, Швейцария)Умбон щита лонгобардов (Городской археологический музей Бергамо, Италия)Умбон щита лонгобардов. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В Юго-Восточной Азии технология получения кричного железа и изделия из него были известны уже в середине I тыс. до н.э., а во второй половине этого тысячелетия железо применялось в хозяйстве достаточно широко. Причем здесь, как и во многих других местах, сначала пользовались популярностью биметаллические предметы, например, кинжалы с железным клинком, но с бронзовой рукоятью. Однако позднее им на смену пришли уже чисто железные.Бронзовый топор-кельт и медный нож. Культура Цицзя 2400 – 1900 до н. э., (Национальный музей Китая, Пекин)Китайская алебарда эпохи династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) и китайский железный меч. (Музей провинции Ханань, Китай)Биметаллические предметы в конце II тыс. до н.э. были известны в Китае, причем сделаны они были тоже из метеоритного железа. Ну, а настоящее производство изделий железа началось приблизительно в середине I тыс. до н.э. Однако китайцы, в отличие от европейцев очень рано научились получать в своих печах высокую температуру, необходимую для выплавки жидкого металла – чугуна и стали отливать из него изделия в формах, используя для этого свой опыт бронзового литья.В Африке именно сталь стала первым продуктом металлургии вообще. И здесь же был изобретен высокий цилиндрический горн, сложенный из массивных камней, и даже такая интересная технологическая новинка, как подогрев поступающего в него воздуха. Причем, специалисты отмечают, что в других регионах планеты все это в то время было еще неизвестно. Некоторые исследователи считают, что в Африке железоделательное производство возникло без какого-либо влияния извне. По мнению других, первоначальным импульсом для африканцев стало знакомство с культурой египтян, а затем в Нубии, Судане и Ливии искусство работы с металлом распространилось около VI в. до н.э. А вот в Южном Заире обработка и меди, и железа стала известна в одно и то же время, а некоторые племена и вовсе перешли к железу непосредственно из каменного века. Интересно также, что в Южной Африке и в бассейне реки Конго, где имеются богатейшие залежи меди, ее производство началось позже производства железа. И если железо использовали для изготовления оружия и орудий труда, то медь шла исключительно на украшения.Африканские железные метательные ножи. (Британский музей, Лондон)Английский ученый Энтони Снодграсс посчитал, что в развитии металлургии железа следует выделить три стадии. На первой железо хотя и встречается, но нерегулярно и его нельзя еще считать «рабочим материалом». Это культовый, «небесный», «божественный металл». На второй стадии оно уже используется достаточно широко, но полностью бронзу еще не вытесняет. На третьей стадии железо является доминирующим металлом в хозяйственной деятельности, а бронза и медь, как конструкционные материалы, уходят на второй план.Африканский метательный нож. (Музей тропиков, Амстердам)Ну а в оружии и доспехах воинов этого времени совместное использование бронзы и железа нашли свое воплощение в следующем разделении: доспехи – шлемы, панцири и щиты (либо их детали), как и раньше, выделываются из меди и бронзы, бронзовыми (например, у тех же скифов) по-прежнему являются наконечники стрел. А вот для изготовления мечей и кинжалов теперь уже используется железо. Сначала их клинки имеют биметаллическую рукоять, но затем и ее начинают делать из железа, используя в качестве обкладок кожу, дерево и кость.