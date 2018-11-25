Токугава Иэясу: заложник, сёгун, бог (часть 2)

Познакомившись с доспехами эпохи Сэнгоку, мы опять возвращаемся к персоналиям. И вновь перед нами проходит жизнь и судьба Токугава Иэясу, ставшего в итоге своей карьеры… божеством. Но в жизни так уж бывает, что счастье и несчастье в ней постоянно идут рука об руку.В 1579 году по приказу Оды Нобунаги Иэясу вынужден был казнить свою жену, а старшему сыну предложил совершить сэппуку. Причина – подозрение в заговоре против отца и тайном сговоре с родом Такэда. История этой трагедии покрыта мраком. Одни считают, что все это было подстроено специально, чтобы очернить Иэясу в глазах Нобунаги, другие, что у него были основания сомневаться в верности сына и жены Сэны. Как бы там ни было, а Набунага показал свою власть: по его настоянию Иэясу приказал своему сыну казнить свою жену, а самому совершить самоубийство. Сэна была умерщвлена кем-то из самураев Иэясу. После этого своим наследником он провозгласил своего третьего сына, Хидэтада, ну а второй был усыновлен озабоченным продолжением своего рода Тоётоми Хидэёси.Токугава Иэясу на поле битвы при Сэкигахара. Рис. Джузеппе Рава.Зато начавшаяся в феврале 1582 году военная кампания Оды и Токугавы против рода Такэда была более чем успешной. Уже спустя месяц после начала боевых действий, лишившийся финансов, союзников и боевых генералов своего отца Такэда Кацуёри с женами и детьми совершили сэппуку, после чего род Такэда прекратил свое существование. За это Иэясу получил от Оды провинцию Суруга.Жезл полководца сайхай. Возможно таким пользовался и Иэясу Токугава. (Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Даллас, Техас)В мае 1582 года Иэясу отправился в резиденцию Оды Нобунаги — роскошный и большой замок Адзути. И Нобунага принял его как дорогого гостя и лично (!) прислуживал ему за столом, чем, думается, напугал его до смерти. Токугава был рад, что, когда этот визит закончился, он остался жив и на радостях отправился осматривать торговый город-порт Сакаи. Там-то он и узнал о мятеже Акэти Мицухидэ и гибели Нобунаги храме Хонно-дзи. И вот тут Иэясу опять пришлось очень несладко. Ведь он после приема в Адзути считался чуть ли не правой рукой и любимчиком Нобунаги и неудивительно, что Акэти решил его убить! И сделать это было не очень трудно, поскольку Иэясу находился на чужой территории и не имел под руками достаточного количества воинов. Но Токугава нанял отряд ниндзя из провинции Ига, и те провели его тайными горными тропами в Микава. Сразу по возвращении Иэясу начал собирать войска против Акэти Мицухидэ. Разбив самозванца, он стал бы фактическим наследником Оды Нобунаги. Но тут его опередил Хасиба Хидэёси, который разбил мятежников в битве при Ямадзаки.Дзиндайко – «военный барабан», которым японцы на поле боле передавали сигналы. На нем, как вы видите, тоже нанесена эмблема клана! (Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Даллас, Техас)Впрочем, мало было отомстить за смерть Оды. Дело в том, что на местах его администрацию, не уважавшую местные обычаи, ненавидели и, воспользовавшись случаем, тут же перебили. Так, в целом ряде провинций возникло опасное «безвластие» или власть совсем уже мелких даймё, что конечно было для крупных даймё нетерпимо.Классический доспех о-ёрой, реставрированный в XVIII в. Уже во времена Иэясу Токугава такие доспехи никто не носил, но они красовались в замках даймё, демонстрируя их знатность. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Иэясу тут же двинулся приводить непокорных к… покорности. Но при этом он учитывал местные традиции. А главное – он проявлял уважение к покойному Такэда Сингэну, хотя он и был его злейшим врагом. Видя это, многие командиры и советники погибшего рода Такэда пошли на службу к Иэясу, который вдобавок обещал им возвращение земель, данных им Сингэном. Естественно, что от добра добра не ищут, и вчерашние враги тут же принесли ему клятву верности.Этот же доспех, вид сзади. Обращает на себя внимание огромный бант из шнуров агэмаки. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Шлем и маска от этого доспеха. На шлеме рога – кувагата сняты.Правда, на земли Оды зарились также и кланы Уэсуги и Го-Ходзё. Их войска вошли в три провинции, которые Иэясу уже считал своими, и ему пришлось опять начинать с ними войну. Но судьба и здесь благоволила к будущему божеству, так что большая часть земли рода Такэда досталась Иэясу Токугава. Так что в итоге под его властью оказались провинции Каи, Синано, Суруга, Тотоми и Микава.Множество доспехов самураев попали в самые различные музеи мира. Но понятно, что в большинстве своем это как раз доспехи либо эпохи Сэнгоку и Эдо. (Королевский Арсенал, Копенгаген)Теперь нужно было начинать подготовку к войне с наглым крестьянином Хасибой Хидэёси, который уже в 1583 году разбил силы всех противостоявших ему оппозиционеров и стал фактическим продолжателем дела Нобунаги. Недовольные, а они есть всегда, только молчат до поры до времени, тут же объявили его узурпатором и предложили Иэясу союз. И он согласился, что привело его к войне против Хидэёси.Шлем пехотинца – дзингаса. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В марте 1584 года объединенные силы Токугавы и Хидэёси встретились на землях провинции Овари. Причем у Хидэёси было 100 тысяч человек, а вот силы Токугава и его союзников не превышали 50... Тем не менее в сражении при Хагуро 17 марта 1584 года громоздкая и плохо управляемая армия Хасиба Хидэёси не смогла нанести Иэясу поражение. Хидэёси был так напуган военным гением Иэясу, что прекратил атаки и занял оборонительную позицию. Но потом у него терпение лопнуло, и он направил против Токугавы отряд под командованием своего племянника Хасиба Хидэцугу в 20000 человек. Произошла битва при Комакки-Нагакутэ и в ней Иэясу не только разбил вражескую армию, но и принудил ее командира с позором бежать с поля боя.Доспехи бё-какари-до – то есть с кирасой окэгава-до, на которой видны головки заклепок. Типичные доспехи эпохи Сэнгоку. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).Тогда Хасиба Хидэёси напал на союзника Иэясу Оду Нобуо, нанес ему поражение и в ноябре 1584 года вынудил подписать его с ним мир, и признать свою вассальную зависимость. Иэясу увидел, что так он теряет союзников, «вспомнил» о том, что и он, и Хидэёси оба верно служили Нобунаге, и тут же заключил перемирие с противником. Более того, в заложники Хидэёси он отправил своего внука. То есть признал главенствующее положение последнего, формально он и продолжал оставаться независимым.Акэти Мицухидэ. Уки-ё Утагава Есику.Закончилось это тем, что теперь уже ссора началась между его собственными вассалами. Одни требовали от Иэясу продолжать борьбу с Хидэёси, другие — чтобы он признал его сюзеренитет. Таким образом, Иэясу попал в крайне затруднительное положение: его вассалы начали выходить из-под его власти, а тут на носу была новая война с Хидэёси. Тот, однако, воевать не спешил, а в апреле 1586 года выдал замуж за Иэясу свою сестру Асахи. Токугава новую жену принял, но вассалитета так и не признал. Тогда Хидэёси решился на крайние меры: в октябре этого же года он послал к Иэясу в качестве заложника свою мать, прося лишь об одном – признать свой сюзеренитет.И Токугава подумал, подумал, вспомнил японскую поговорку – «то, что сгибается, может и распрямиться», и согласился признать главенство Хасибы. 26 октября 1586 года он прибыл в его резиденцию в Осаке, а уже на следующий день во время аудиенции у Хидэёси склонился перед ним и официально попросил, чтобы тот принял его «под крепкую руку рода Хасиба». То есть согнулся перед «крестьянином», которого не уважал, да и просто ненавидел, разумеется, но… отдавал должное его уму и силе и считал, что время для его уничтожения еще не наступило!Реальная власть всегда заставляет с собой считаться. Поэтому неудивительно, что Хидэёси сначала получил от императора аристократическую фамилию Тоётоми, а затем в сентябре 1587 года еще и выпросил у императорского двора должность советника и для Иэясу и таким образом отблагодарил за признание своего верховенства. Затем он вместе с Иэясу решил уничтожить род Го-Ходзё.Раз решили – значит сделали, так можно было бы теперь охарактеризовать возросшие возможности этих двух властителей. И вот в 1590 году войска Тоётоми Хидэёси и всех его вассалов, включая и армию Иэясу, общей численностью в 200000 человек окружили цитадель Го-Ходзё и после нескольких месяцев осады смогли ее взять. Хидэёси новые земли провинции Канто опять же отдал Токугаве, но взамен взял его старые родовые владения. Выгода была вроде бы очевидной, так как новые земли давали ему больший доход, но власть Иэясу была там не слишком непрочной, поскольку для местной знати он оставался и чужаком, и завоевателем. К тому же многие земли здесь пустовали, а транспортные коммуникации отсутствовали. Однако и здесь Иэясу проявил себя с наилучшей стороны уже как администратор. Он поднял экономику региона, отремонтировал дороги, построил надежные замки и открыл на побережье много портов. Всего за десять лет здесь возникла мощная экономическая база, которая впоследствии обеспечила ему победу в борьбе за объединение страны, а затем и стала даже новым центром политической жизни Японии.Мон ТокугаваВ 1592 году Тоётоми Хидэёси решил начать войну в Корее. Многие самураи рвались в Корею, надеясь снискать там славу. Хидэёси наделялся, что многих там убьют и стремился отправить туда Иэясу Токугава. Но он сумел избежать отправки на войну, мотивировав это тем, что ему необходимо завершить войну с «остатками рода Го-Ходзё». Наконец перед своей смертью в сентябре 1598 года Хидэёси создал попечительский Совет пяти старейшин при своем сыне Тоётоми Хидэёри, и поставил во главе его Иэясу Токугава, а тот обещал поддержку роду Тоётоми после кончины его главы.Вот в таком роскошном паланкине носили в Японии даймё. (Музей замка Окаяма)А 18 сентября 1598 года Тоётоми Хидэёси умер, и его пятилетний сын Хидэёри сразу оказался в положении формального правителя страны. Но вместо него, понятно, сразу же стал править Совет пяти старейшин и Совет пяти управляющих. Поскольку Иэясу был самым влиятельным членом Совета старейшин, он тут же решил воспользоваться ослаблением рода Тоётоми в своих интересах. Он заключил союзы с даймё, которые еще при жизни выступали против Хидэёси, и начал усиленно готовиться к войне.Самурай ре-энектор у замка Мацумото.Все это вылилось в итоге в конфликт и Исидой Мицунари. Выглядело это как спор между вассалами рода Тоётоми, но фактически было противостоянием Токугавы Иэясу, который хотел стать сёгуном, и Исиды Мицунари, который хотел сохранить власть для юного Тоётоми Хидэёри.Памятник на месте битвы у Секигахара. Слева флаг Мицунари, справа Токугава.21 октября 1600 года в «месяц без богов» армии Токугавы и Исиды встретились на поле Сэкигахара. Битва между ними закончилась полной победой Иэясу. Исида Мицунари вместе с его генералами был захвачен в плен и казнен. Токугава Иэясу стал фактическим правителем Японии.Продолжение следует…