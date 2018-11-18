Нелетальное оружие: картечь, пули и снаряды. Окончание
Спецслужбы России не остались в стороне от мирового тренда на лайт-версии оружия. На вооружении, в частности, находится ударно-шоковый выстрел с эластичным элементом ВГМ 93.600, который отстреливается из помпового гранатомета ГМ-94. Кинетические элемент предельно прост по конструкции – имеет массу 120 г, длину – 120 мм, калибр – 43 мм, а изготовлен из обычной резины с внутренней полостью. Такая схема позволяет боеприпасу отлично «распластываться» по телу злоумышленника, не пробивания кожных покровов. Снаряд достаточно крупный, поэтому, чтобы не переборщить с травмами, дульную скорость ограничили 50 м/с, а минимальную дальность применения 30 метрами. ВГМ 93.600 стал настоящей суровой классикой среди нелетального оружия – в случае необходимости такой гранатой можно и тяжело ранить преступника.
Гранатомет ГМ-94 и боеприпасы к нему. Источник: zonwar.ru
Граната ВГМ 93.600 (а) и гранатомет ГМ-94 (б): 1 — гильза с метательным зарядом; 2 — пластиковый вкладыш; 3 — резиновый колпак; 4 — пластиковый упор (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Снаряд может не только деформироваться при соударении с телом жертвы, но и разрушаться, эффективно передавая свою энергию большой площади. Добиться этого можно с помощью применения высокопористых материалов, а также использования хрупких оболочек, внутри которых скрывается наполнитель. Все это делается в целях снижения излишней травматичности классического «резинового» кинетического оружия, за что, правда, приходится платить стоимостью боеприпасов. По такой схеме построены снаряды Pepperball из США и бельгийский FN 303. Pepperball отстреливается из пневматического оружия, очень похожего на пейнтбольные аппараты, на 20-46 метров. Такие «перечные шары» особого вреда цели не наносят, за исключением ирританта PAVA, которым наполнен каждый шарик. Как видно из приведенного рисунка, боеприпасы могут быть как нестабилизируемые в форме шара, так и оперенные. В магазин оружия входит до 450 выстрелов, и в автоматическом режиме ведения огня оно становится эффективным средством доставки слезоточивого газа к цели.
Система Pepperball: пневматическое ружье (а) и пистолет (б); стабилизируемый кинетический элемент (в): 1 — головная часть; 2 — корпус с оперением; 3 — ирритант; нестабилизируемый кинетический элемент (г): 1 — ирритант; 2 — части корпуса; 3 — герметизируещие прокладки (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Бельгийцы из FH Herstal, разработавшие FN303, в качестве орудия используют полуавтоматический карабин, который ведет огонь миниатюрными боеприпасами калибра 17,3 мм. У такого кинетического элемента сложная конструкция с оболочкой из полистирола, внутри которого скрыта дробь из висмута. В хвосте боеприпаса, наполненного гликолем, сформированы небольшие лопасти для стабильного полета. Можно пофантазировать и разбавить гликоль смываемым розовым флуоресцентным пигментом или несмываемым на основе латексной полимерной краски. В качестве «химического» эффекта воздействия используют 15%-ную вытяжку красного перца. В итоге, конечно, болевое воздействие на противника остается превалирующим, но и раздражающий эффект ощутим. FN303 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 70 м. Интересно, что пусковое устройство вместе с баллоном сжатого воздуха может сниматься с карабина и устанавливаться на другое оружие. Таким образом, к винтовке М16 вполне можно подсоединить «нелетальный» гаджет, на время сделав оружие гуманным.
Система FN303 бельгийской компании FH Herstal: а — карабин (1 — пусковое устройство; 2 — приклад; 3 — обойма; 4 — баллон со сжатым воздухом); б — снаряд (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
В России на вооружение принят травматический бесствольный пистолет ПБ-4СП «Оса», боеприпас которого имеет стальной сердечник, окруженный резиной. Масса пули 13,3 г, диаметр – 15,6 мм, начальная кинетическая энергия пули 85 кДж, а начальная скорость 120 м/с. Такие показатели позволяют по инструкции использовать «Осу» практически в упор. Но на практике бесствольные травматы очень часто вызывают проникающие ранения с тяжелыми последствиями. Сходными по конструкции является продукция израильской Israel Military Industries (IMI), отличающаяся широким ассортиментом. Обычно это контейнеры, закрепленные на пламегасителях винтовок, снаряженные 8 или 15 поражающими элементами круглой формы (16 или 17 граммов). Основной материал такой дроби сталь, покрытая тонким слоем резины. Работают таким оружием израильтяне преимущественно по палестинцам на дистанции 20-80 метров с начальной скоростью снаряда порядка 80 м/с.
Бесствольный пистолет ПБ-4СП Оса (а) и травматический кинетический элемент (б): а: 1 — корпус; 2 -держатель патронов с гнездами (кассета); 3 — защелка держателя патронов; 4 — фиксатор патронов; 5 — пусковая клавиша; 6 — контакты; 7 — электронное коммутирующее устройство; 8 — лазерный целеуказатель; 9 — включатель лазерного целеуказателя; 10 — источник питания; 11 — индикатор разряда источника питания; 12 — контактный узел; б: 1 — гильза; 2 — газогенератор; 3 — электрический капсюль-воспламенитель; 4 — пороховой заряд; 5 — травматический элемент (пуля); 6 — металлический сердечник (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
«Оса» в модификации ПБ4-1МЛ
Ударно-шоковые гранаты, способные еще и вызвать обильное слезотечение, являются также отдельной ветвью нелетального оружия. В России такая техника представлена гранатой «Кроль», снаряженной резиновой картечью и порошкообразным диспергирующим зарядом. Буквально за 0,1 с после детонации образуется объемное (до 50 м3) облако аэрозолей ирритантов, но предварительно цели «обрабатываются» резиновыми шариками. Разработчики декларируют останавливающее действие гранаты массой порядка 0,5 кг в радиусе от 2 до 10 метров. Соединенные Штаты также используют подобное оружие для утешения буйных демонстрантов или засевших в укрытии преступников. Граната носит название Stinger и оснащается либо 180-ю 8,1-мм либо 25-ю 15-мм ударными шариками из резины. В ходе разработки предусмотрели светозвуковой эффект от взрыва за счет специального пиротехнического заряда внутри. Мало того, в Stinger модно еще и раздражающие СS (2 г) с ОС (0,3 г) внедрить для большего эффекта.
Ручные гранаты комбинированного действия: а — штурмовая граната "Кроль" (1 — взрыватель; 2 — чека (шплинт); 3 — кольцо; 4 — рычаг; 5 — крышка; 6 — центральный диспергирующий заряд; 7 — резиновый элемент; 8 — ирритант; 9 — корпус); б — ручная граната Stinger (1 — узел инициирования; 2 — пиротехнический заряд; 3 — кинетический элемент; 4 — резиновый корпус) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
К условно тяжелому классу нелетального кинетического оружия можно отнести американскую инженерную мину M18A1 Claymore. В ней уже 600 шариков из плотной резины, которые во время взрыва разлетаются со скоростями 60-70 м/с на дальности порядка 15 м. Для подрыва такой мины используется специальный взрывчатый состав на порядок меньшей мощности, чем в обычном «летальном» боеприпасе. Но и в таком случае близкий взрыв мины способен отправить на тот свет человека или, в лучшем случае, оставить инвалидом. Более гуманным вариантом стала мина M7 Spider, оснащенная стволами-направляющими, отстреливающими кинетические снаряды на расстояние до 10 м. В таком агрегате и резиновые поражающие элементы миниатюрнее, и останавливающий эффект скромнее.
Нелетальная модификация инженерной мины направленного действия M18A1 Claymore (а) и инженерная мина M7 Spider (б): 1 — взрыватель; 2 — блок с резиновыми кинетическими элементами; 3 — корпус с взрывчатым составом; 4 — установочные "ножки"; 5 — крышка корпуса (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Демонстрация работы нелетальных мортир Galix46. Источник: lacroix-defense.com
Боеприпас комплекса Galix46 (а) и юоевой модуль, установленный на бронетехнике (б): 1 — КЭ; 2 — блок с КЭ; 3 — блок с элементами, снаряженными ирритантом; 4 — корпус боеприпаса; 5 — метаттельный заряд; 6 — механоэлектрическая системы инициирования; 7 — пусковая установка (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Парадоксально, но даже танки могут быть гуманными. Для этого во Франции разработали комплекс Galix46, обеспечивающий защиту военной техники от буйной толпы. Где раньше использовали пулемет, сейчас можно вести огонь из нелетальных мортир. Каждый снаряд таких орудий состоит из двух блоков: первый содержит 18 резиновых элементов массой каждого по 9,4 г, а второй напичкан ирритантом CS, что обеспечивает шоковое состояние злоумышленника и его дезориентацию на расстоянии от 10 до 40 вокруг бронетехники. Главное теперь — не переехать таких несчастных гусеницами.
Танковый боеприпас со сгорающим корпусом: а — танковый картечный снаряд (1 — крышка; 2 — КЭ; 3 — прокладка; 4 — сгорающий корпус; 5 — соединительная втулка; 6 — зона эффективного нелетального воздействия; 7 — зона летального воздействия); б — эластичный шрапнельный элемент (1 — пирозамедлитель-воспламенитель; 2 — светозвуковой состав; 3 — корпус); в — выстрел нелетального действия для автоматического нарезного гранатомета (1 — гильза с метательным зарядом; 2 — КЭ кольцеобразной формы; 3 — разрушаемая головная часть) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Зарядить можно нелетальный боеприпас и прямо в ствол танковой пушки. Столь мощное оружие позволяет создавать поле нелетального воздействия на расстояние до 100 метров по курсу машины. Обычно снаряжают такие «супернелетальные» снаряды резиновой картечью (шрапнелью), которая на расстояниях ближе 75 метров почти со 100%-ной вероятностью отправляет живую силу на свет иной. Поэтому возникают вопросы к статусу нелетальности танкового вооружения.
Гранатомет ГМ-94 и боеприпасы к нему. Источник: zonwar.ru
Граната ВГМ 93.600 (а) и гранатомет ГМ-94 (б): 1 — гильза с метательным зарядом; 2 — пластиковый вкладыш; 3 — резиновый колпак; 4 — пластиковый упор (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Снаряд может не только деформироваться при соударении с телом жертвы, но и разрушаться, эффективно передавая свою энергию большой площади. Добиться этого можно с помощью применения высокопористых материалов, а также использования хрупких оболочек, внутри которых скрывается наполнитель. Все это делается в целях снижения излишней травматичности классического «резинового» кинетического оружия, за что, правда, приходится платить стоимостью боеприпасов. По такой схеме построены снаряды Pepperball из США и бельгийский FN 303. Pepperball отстреливается из пневматического оружия, очень похожего на пейнтбольные аппараты, на 20-46 метров. Такие «перечные шары» особого вреда цели не наносят, за исключением ирританта PAVA, которым наполнен каждый шарик. Как видно из приведенного рисунка, боеприпасы могут быть как нестабилизируемые в форме шара, так и оперенные. В магазин оружия входит до 450 выстрелов, и в автоматическом режиме ведения огня оно становится эффективным средством доставки слезоточивого газа к цели.
Система Pepperball: пневматическое ружье (а) и пистолет (б); стабилизируемый кинетический элемент (в): 1 — головная часть; 2 — корпус с оперением; 3 — ирритант; нестабилизируемый кинетический элемент (г): 1 — ирритант; 2 — части корпуса; 3 — герметизируещие прокладки (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Бельгийцы из FH Herstal, разработавшие FN303, в качестве орудия используют полуавтоматический карабин, который ведет огонь миниатюрными боеприпасами калибра 17,3 мм. У такого кинетического элемента сложная конструкция с оболочкой из полистирола, внутри которого скрыта дробь из висмута. В хвосте боеприпаса, наполненного гликолем, сформированы небольшие лопасти для стабильного полета. Можно пофантазировать и разбавить гликоль смываемым розовым флуоресцентным пигментом или несмываемым на основе латексной полимерной краски. В качестве «химического» эффекта воздействия используют 15%-ную вытяжку красного перца. В итоге, конечно, болевое воздействие на противника остается превалирующим, но и раздражающий эффект ощутим. FN303 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 70 м. Интересно, что пусковое устройство вместе с баллоном сжатого воздуха может сниматься с карабина и устанавливаться на другое оружие. Таким образом, к винтовке М16 вполне можно подсоединить «нелетальный» гаджет, на время сделав оружие гуманным.
Система FN303 бельгийской компании FH Herstal: а — карабин (1 — пусковое устройство; 2 — приклад; 3 — обойма; 4 — баллон со сжатым воздухом); б — снаряд (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
В России на вооружение принят травматический бесствольный пистолет ПБ-4СП «Оса», боеприпас которого имеет стальной сердечник, окруженный резиной. Масса пули 13,3 г, диаметр – 15,6 мм, начальная кинетическая энергия пули 85 кДж, а начальная скорость 120 м/с. Такие показатели позволяют по инструкции использовать «Осу» практически в упор. Но на практике бесствольные травматы очень часто вызывают проникающие ранения с тяжелыми последствиями. Сходными по конструкции является продукция израильской Israel Military Industries (IMI), отличающаяся широким ассортиментом. Обычно это контейнеры, закрепленные на пламегасителях винтовок, снаряженные 8 или 15 поражающими элементами круглой формы (16 или 17 граммов). Основной материал такой дроби сталь, покрытая тонким слоем резины. Работают таким оружием израильтяне преимущественно по палестинцам на дистанции 20-80 метров с начальной скоростью снаряда порядка 80 м/с.
Бесствольный пистолет ПБ-4СП Оса (а) и травматический кинетический элемент (б): а: 1 — корпус; 2 -держатель патронов с гнездами (кассета); 3 — защелка держателя патронов; 4 — фиксатор патронов; 5 — пусковая клавиша; 6 — контакты; 7 — электронное коммутирующее устройство; 8 — лазерный целеуказатель; 9 — включатель лазерного целеуказателя; 10 — источник питания; 11 — индикатор разряда источника питания; 12 — контактный узел; б: 1 — гильза; 2 — газогенератор; 3 — электрический капсюль-воспламенитель; 4 — пороховой заряд; 5 — травматический элемент (пуля); 6 — металлический сердечник (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
«Оса» в модификации ПБ4-1МЛ
Ударно-шоковые гранаты, способные еще и вызвать обильное слезотечение, являются также отдельной ветвью нелетального оружия. В России такая техника представлена гранатой «Кроль», снаряженной резиновой картечью и порошкообразным диспергирующим зарядом. Буквально за 0,1 с после детонации образуется объемное (до 50 м3) облако аэрозолей ирритантов, но предварительно цели «обрабатываются» резиновыми шариками. Разработчики декларируют останавливающее действие гранаты массой порядка 0,5 кг в радиусе от 2 до 10 метров. Соединенные Штаты также используют подобное оружие для утешения буйных демонстрантов или засевших в укрытии преступников. Граната носит название Stinger и оснащается либо 180-ю 8,1-мм либо 25-ю 15-мм ударными шариками из резины. В ходе разработки предусмотрели светозвуковой эффект от взрыва за счет специального пиротехнического заряда внутри. Мало того, в Stinger модно еще и раздражающие СS (2 г) с ОС (0,3 г) внедрить для большего эффекта.
Ручные гранаты комбинированного действия: а — штурмовая граната "Кроль" (1 — взрыватель; 2 — чека (шплинт); 3 — кольцо; 4 — рычаг; 5 — крышка; 6 — центральный диспергирующий заряд; 7 — резиновый элемент; 8 — ирритант; 9 — корпус); б — ручная граната Stinger (1 — узел инициирования; 2 — пиротехнический заряд; 3 — кинетический элемент; 4 — резиновый корпус) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
К условно тяжелому классу нелетального кинетического оружия можно отнести американскую инженерную мину M18A1 Claymore. В ней уже 600 шариков из плотной резины, которые во время взрыва разлетаются со скоростями 60-70 м/с на дальности порядка 15 м. Для подрыва такой мины используется специальный взрывчатый состав на порядок меньшей мощности, чем в обычном «летальном» боеприпасе. Но и в таком случае близкий взрыв мины способен отправить на тот свет человека или, в лучшем случае, оставить инвалидом. Более гуманным вариантом стала мина M7 Spider, оснащенная стволами-направляющими, отстреливающими кинетические снаряды на расстояние до 10 м. В таком агрегате и резиновые поражающие элементы миниатюрнее, и останавливающий эффект скромнее.
Нелетальная модификация инженерной мины направленного действия M18A1 Claymore (а) и инженерная мина M7 Spider (б): 1 — взрыватель; 2 — блок с резиновыми кинетическими элементами; 3 — корпус с взрывчатым составом; 4 — установочные "ножки"; 5 — крышка корпуса (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Демонстрация работы нелетальных мортир Galix46. Источник: lacroix-defense.com
Боеприпас комплекса Galix46 (а) и юоевой модуль, установленный на бронетехнике (б): 1 — КЭ; 2 — блок с КЭ; 3 — блок с элементами, снаряженными ирритантом; 4 — корпус боеприпаса; 5 — метаттельный заряд; 6 — механоэлектрическая системы инициирования; 7 — пусковая установка (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Парадоксально, но даже танки могут быть гуманными. Для этого во Франции разработали комплекс Galix46, обеспечивающий защиту военной техники от буйной толпы. Где раньше использовали пулемет, сейчас можно вести огонь из нелетальных мортир. Каждый снаряд таких орудий состоит из двух блоков: первый содержит 18 резиновых элементов массой каждого по 9,4 г, а второй напичкан ирритантом CS, что обеспечивает шоковое состояние злоумышленника и его дезориентацию на расстоянии от 10 до 40 вокруг бронетехники. Главное теперь — не переехать таких несчастных гусеницами.
Танковый боеприпас со сгорающим корпусом: а — танковый картечный снаряд (1 — крышка; 2 — КЭ; 3 — прокладка; 4 — сгорающий корпус; 5 — соединительная втулка; 6 — зона эффективного нелетального воздействия; 7 — зона летального воздействия); б — эластичный шрапнельный элемент (1 — пирозамедлитель-воспламенитель; 2 — светозвуковой состав; 3 — корпус); в — выстрел нелетального действия для автоматического нарезного гранатомета (1 — гильза с метательным зарядом; 2 — КЭ кольцеобразной формы; 3 — разрушаемая головная часть) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Зарядить можно нелетальный боеприпас и прямо в ствол танковой пушки. Столь мощное оружие позволяет создавать поле нелетального воздействия на расстояние до 100 метров по курсу машины. Обычно снаряжают такие «супернелетальные» снаряды резиновой картечью (шрапнелью), которая на расстояниях ближе 75 метров почти со 100%-ной вероятностью отправляет живую силу на свет иной. Поэтому возникают вопросы к статусу нелетальности танкового вооружения.
- Автор:
- Евгений Федоров
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