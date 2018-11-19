Наши победители летающих "драконов" во Вьетнаме

Тяжёлый стратегический бомбардировщик «Боинг Б-52» «Стратофортресс»

Лёгкий палубный штурмовик Дуглас A-4м «Скайхок» запускает ракету Shrike

«После пуска ракеты по цели оператор ручного сопровождения В.К. Мельничук увидел на экране "всплеск" цели и отделившуюся от нее движущуюся отметку. Он немедленно доложил командиру:



— Вижу "Шрайк"! Идет курсом на нас!



Пока через переводчика решали с вьетнамским командованием вопрос о снятии излучения с антенны, "Шрайк" уже подлетал к СНР. Тогда офицер наведения лейтенант Вадим Щербаков сам принял решение и переключил излучение с антенны на эквивалент. Через 5 секунд раздался взрыв. В кабине "П", на которой находится передающая антенна, взрывом выбило дверь, и осколком был убит вьетнамский оператор. Стоящие рядом с кабиной деревья осколками "Шрайка" срезало как пилой, а от палатки, в которой перед стрельбой находился личный состав батареи, остались лоскуты размером с носовой платок. Нашим военным повезло — все остались живы.



В том случае, если взрывался "Шрайк", начиненный шариками, они, разлетаясь по стартовой позиции, попадали в ракеты, находящиеся на пусковых(установках). Боевая часть ракеты весом 200 кг взрывалась вместе с окислителем и горючим. От взрыва детонировали и взрывались ракеты на других ПУ. Все металлическое превращалось в искореженные, дырявые меха от гармошки. Воспламенялось и горело высокотоксичное ракетное топливо».

«Однажды во время налета, на дом, где мы жили, был сброшен контейнер с шариковыми бомбами. Он взорвался на высоте 500 метров от земли. Из него разлетелось 300 «шариков-мам», и стали падать на крышу дома и на землю вокруг него. От удара при падении они с задержкой взрывались, и сотни шариков-дробинок диаметром 3-4 мм разлетались во все стороны. Все, кто находился в доме, легли на пол. Взрывы шариков продолжались на протяжении нескольких минут. Дробинки влетали в окна, впивались в стены и потолки. Шарики, взорвавшиеся на крыше дома, никого не смогли поразить, так как дом был двухэтажный. Те, кто оказался на улице, успели спрятаться за колоннами и невысокой стенкой галереи. Бачок с питьевой водой, стоявший перед колонной, превратился в дуршлаг, и из него во все стороны струйками лилась прозрачная вода. У 24-летнего лейтенанта Николая Бакулина, оказавшегося во время бомбежки на улице, после этого появилась седая прядь», – вспоминает майор Шеломытов Г.Я.

Контейнерная шариковая бомба в Ханойском военном музее

Приблизительная статистика по сбитым самолётам противника:

Монумент, составленный из фрагментов сбитых американских самолетов в музее Ханоя

Зенитно-ракетные комплексы С-75 «Двина» в музее Ханоя

Атакующий "дракон" — тактический истребитель Макдоннел-Дуглас Ф-4 "Фантом-II"

Мы не прислугой были каким-то господам,

А Родине служили в те прежние года,

Не лезли по макушкам на первые ряды,

Все делали как надо, как просто мужики.

Нам состоянье риска так знакомо,

Когда у некоторых падают штаны,

А мы боялись "Шрайков" и "Фантомов"

Гораздо меньше собственной жены.

Минули дни, свой долг исполнив,

К семье вернулись и друзьям,

Но никогда мы не забудем,

Тебя, воюющий Вьетнам!



Руководители 7-го зенитно-ракетного полка ВНА, 1967 г.





Группа СВС 238-го ЗРП ВНА, 1967г.





Советские военные и вьетнамские дети





Советские военные специалисты 236-го ЗРП, Вьетнам





Охотники на ЗРК: F-105F с ракетами AGM-45 Shrike и F-105D с бомбами





Поражение F-105 зенитной ракетой