Индийская ядерная триада. Наземная и воздушная компоненты
Чтобы перейти от морской компоненты индийской ядерной триады к наземной и воздушной, следует упомянуть еще одно "достижение" индийской ракетно-ядерной промышленности. Это баллистическая ракета надводного базирования "Дхануш", относящаяся к классу ОТР. Ее дальность не более 350-400км с БЧ весом в 1 тонну. Утверждается, что с 500 кг и 250 кг она пролетит и до 600-700 км, но есть ли в Индии столь легкие СБЧ? Пока нет, раз практически все ядерные потенциальные носители рассчитываются на нагрузку в тонну. Но, очевидно, появится.
Другое ее название — "Притхви-3", две другие ОТР с таким именем разработаны для сухопутных войск ("Притхви-1", дальность 150 км, масса БЧ 1 тонна), и ВВС ("Притхви-2", дальность 250 км, проводились экспериментальные пуски и на 350 км с другой системой наведения, масса БЧ 0,5 т). Первая "Притхви" появилась еще в начале 90-х годов, в 1994 г. была принята на вооружение. Имеется для этой ракеты на вооружении 24 пусковых установки на вооружении двух ракетных групп. Ее можно было бы считать аналогом нашей "Точки-У", и дальность сравнима, но технологически она куда ниже классом, примерно на уровне снятых с вооружения французских ОТР "Плутон" или американских "Ланс". Вторую, аэробаллистическую, "успешно испытывают" в лучшем индийском стиле с 1996 г., затем был перерыв до 2009 г. и продолжаются они до наших дней — последний пуск состоялся в начале этого года, он был 20-м по счету, причем утверждается, что 19 пусков были или успешными или частично успешными. Спрашивается, граждане, а если у вас так успешно проходят испытания, чего это они продолжаются уже 10 лет, если не вспоминать про пуск 1996 г. и перерыв в 13 лет? Может, вы что-то недоговариваете?
"Притхви" — жидкостные ракеты, причем ни о какой капсуляции баков упоминаний не обнаружилось, что, в общем, означает все те же проблемы, что были и на наших старых БР с ЖРД, не имевшей таковой — длительное время на подготовку к пуску, ограниченное время нахождения в боеготовом состоянии, необходимость слива горючего и окислителя и различных технических операций с ракетой. Хотя, впрочем, на всем известном ОТРК "Эльбрус" время нахождения ракет в заправленном состоянии гарантировалось в конечном итоге до 1 года (в жарком климате — вдвое меньше), а в вертикальном положении, то есть в готовности к пуску — до недели. Индийцы, в теории, вполне могли выйти на сравнимые показатели — все же, не технологии уровня "Ярса" и вполне по зубам. Но вышли ли? Причем на морской версии "Притхви" (то есть "Дхануше") ступеней не одна, а две — добавилась первая ступень с твердотопливным двигателем. Испытывали эту морскую БР с 2000 г., с двух патрульных кораблей типа "Суканайя" — с вертолетной палубы, специально для этого усиленной, а ракета готовилась к пуску в вертолетном ангаре, где могут храниться до 2 ракет. Также один пуск состоялся с эсминца "Раджпут" (пр.61МЭ, родичи нашего последнего "поющего фрегата" до сих пор в полном составе служат в ВМС Индии). Полезность подобного оружия представляется сомнительной — надводному кораблю придется подойти весьма близко к побережью Пакистана, боекомплект мал, похоже, что разработан комплекс "Дхануш" был на случай, если с БРПЛ дело не заладится. Сейчас он не развивается, новых носителей не появляется, так что можно считать, что есть всего 3 носителя, способных выпустить 3 ОТР и еще 3 через какое-то время. Если не утопят. Нахождение на вооружении этого индийского чудо-оружия можно оправдать, кроме традиционных коррупционных моментов, еще и соперничеством внутри ВМС между подплавом и надводными силами, чувствующими себя "ядерно обделенными". Ну и разработали же, испытывали, деньги вкладывали — вот и таскают теперь этот чемодан без ручки.
Пуск ОТР надводного базирования "Дхануш" с палубы корабля индийских ВМС. Как видим, все организовано донельзя примитивно и больше подходит для запусков ракет-носителей, нежели современных боевых ракет
Подготовка к старту с борта патрульного корабля типа "Суканайя"
Ведутся в Индии разработки и КР с ядерным оснащением, пока что только наземного базирования. Называется она "Нирбхай", имеет массу более 1,5 тонны, дальность заявлена более 1000 км, БЧ весит 200-300 кг, что маловато, конечно, для КР, и тем более — для ядерных зарядов, которыми пока располагает Индия. Так что ядерная она пока только в планах, вероятно, будет у нее и морской вариант — но когда-то потом. КР дозвуковая и внешне выглядит достаточно стандартно и похожа, пожалуй, больше на американские "Томахоки", нежели на наши КР и их китайские или иранские клоны. Пока же ракета была испытана 5 раз с 2013 г., успешных пусков было только 2, еще два пытались объявить частично успешными, хотя, например, странно считать таковым пуск, в котором КР пролетела 128 км вместо 1000 и разбилась. Да, у Индии есть еще ПКР "БраМос", производства российско-индийского СП, способная поражать и наземные цели. Но ядерной она не будет никогда, несмотря на свое происхождение от неэкспортной ПКР "Оникс", о которой ничто не говорит, что она неядерного варианта не имеет. Режим нераспространения нужно чтить.
Пусковая установка опытной КР наземного базирования "Нирбхай". Ни о каких ТПК речи пока и близко не идет.
На замену ОТР "Притхви-1" в Индии разрабатывается новая твердотопливная ОТР "Прахаар" массой 1,3 т с дальностью до 150 км, но она заявляется высокоточным, но только неядерным оружием. Очевидно, масса БЧ в 150кг недостаточна для ядерных зарядов. Особенностью этого комплекса является целых 6 ракет на мобильной пусковой установке, что больше характерно для РСЗО, а не для ОТРК. Пока что было 2 пуска, заявленных успешными, но между пусками было целых 7 лет — в 2011 и 2018 гг., что намекает на явный неуспех первого пуска, с переделкой конструкции ракеты. И испытывать ее будут долго.
Перейдем к более солидному оружию — ракетам серии "Агни". Первая из них, "Агни-1" была разработана еще в 90-е годы и прошла значительное число летных испытаний, как успешных, так и не очень. Ракета массой 12т имеет одну ступень, дальность 700-900км и несет отделяемую ГЧ массой в тонну, стандартную для индийских ядерных устройств, либо до 2т, но, понятно, на меньшее расстояние. Имеются и обычные варианты оснащения, в том числе кассетный. Всего на вооружении находятся 12 (по другим сведениям, 20) пусковых установок в составе 334-й ракетной группы "Командования стратегических сил" и нацелены они, конечно, на дорогой и любимый индийцами Пакистан. До стратегического уровня этому командованию, конечно, пока далековато, но чем бы дитя ни тешилось — у саудовцев так и вовсе "Ракетные войска стратегического назначения" есть. С китайскими БРСД в обычном оснащении, за десятилетия не проведшими ни одного учения или учебно-боевого пуска. Индийцы хоть реальным делом заняты.
На замену "Агни-1" готовится новая БР такого же радиуса "Пралай", но никаких сведений об этом проекте пока достоверных нет, пусков пока не было тоже. Примерно в одно время с первой версией создавалась БРСД "Агни-2" массой 16т, двухступенчатая, с такой же полезной нагрузкой и с заявленными дальностями более 3000км (один из индийских корифеев ракетной программы договорился и до 3700км). Однако, ни в одном испытании дальности более 2000 "с хвостиком" различной длины зафиксировано не было, так что дальность ее можно признать как примерно 2000км. Теоретически, до 2800км примерно она лететь может, но ракета, не летавшая на максимальную дальность, не может считаться ракетой, способной работать на этой дальности. Расчеты многое могут, но ни обе сверхдержавы, ни Франция не пренебрегают пуском на максимальную дистанцию, иначе не избежать неприятных сюрпризов. Вот Китай — тот проводит пуски всех почти своих МБР в пределах национальной территории, что тоже ставит под сомнение их реальные межконтинентальные способности.
"Агни-2" также имеет отделяемую ГЧ, причем утверждается и наличие вариантов с ГСН, повышенной точности. Несмотря на формальную объявленную еще в 2004 г. готовность, на вооружении она появилась лишь в 2011г. — индийцы устраняли проблемы у якобы прошедшего все испытания изделия. На вооружении она имеется в 335-й ракетной группе, числом от 8 до 12 мобильных ПУ, нацеленных на часть китайской территории. Несмотря на наличие на вооружении, из двух учебно-боевых пусков в 2017 и 2018 гг. успешен был лишь последний. Минусом и этой и предыдущей системы является большое время подготовки к пуску — от 15 до 30 минут, хотя изначально оно было порядка полусуток, что уж совсем недопустимо в наше время. Да и сам старт открытого типа, со стартовым столом — это далекое прошлое для передовых стран.
Все "Агни" в одном кадре
На этом список относительно (для Индии, разумеется) боеготовых наземных баллистических ракетных комплексов заканчивается и начинается профанация, или, скорее, политика. Твердотопливная двухступенчатая БРСД "Агни-3" железнодорожного базирования с дальностью, заявленной как 3200-3500км (ряд индийских источников заявляет и о 5000км, но, разумеется, заявлять можно что угодно) имеет массу до 45 тонн (то есть почти как у МБР "Тополь-М" или "Ярс", что уже говорит о реальном уровне этой разработки), несет БЧ массой до 2,5 тонны, как обычную, так и ядерную. Вероятно, часть полезной нагрузки занята примитивного уровня комплексом средств преодоления ПРО — данные об этом имеются.
Разумеется, речь не идет об автономных ракетных поездах типа БЖРК "Молодец" или временно отложенного "Баргузина" — просто пусковая установка на платформе, выкатываемая из относительно защищенного туннеля-укрытия. Система испытывалась с 2006 г. целых 6 раз, все пуски объявлены успешными или частично успешными, и после четвертого ее протолкнули на вооружение. Что уже вызывает обоснованные сомнения в способности всесторонних испытаний комплекса всего за несколько пусков. Но, видимо, было очень нужно иметь на вооружении такой аргумент, чтобы окружающие Индию оппоненты боялись и уважали. Считается, что имеется 8-10 пусковых установок "Агни-3", где они базируются — толком неизвестно, но, скорее всего, где-то на севере и северо-востоке Индии, чтобы доставать до китайского восточного побережья. Но куда они, случись в том нужда, смогут долететь с таким уровнем отработки, — это вопрос.
Кроме этих трех "огней" ("Агни" на санскрите означает "огонь"), в Индии находятся на различных этапах разработки и испытаний еще три — "Агни-4", "Агни-5" и "Агни-6". "Агни-4" раньше называлась "Агни-2-прим", то есть понятно, на базе какой БР она создана. Это БРСД массой 17-20т и дальностью 3500-4000км, несет тонну нагрузки и была испытана 5 раз якобы успешно и 1 пуск был аварийным. Причина разработки ее ясна — 50-тонной БРСД индийцы, разумеется, недовольны, и хотят вместо "Агни-3" иметь нечто более удобоваримое. Но пока четвертая "Агни" на вооружении еще не находится, хотя и заявляется, что это произойдет "вот-вот", что в индийских реалиях может означать что угодно. Пусковая установка у нее мобильная, но это, как и у прочих индийских БРСД — прицеп, а не самоходная система.
Видео испытательных запусков всех пяти индийских "огней"
Одновременно испытывается и пятая версия "огня", являющаяся развитием "Агни-3" — та же масса в 50 тонн, но дальность заявляется аж до 5800-6000км, что выводит ее из класса БРСД и помещает в класс "промежуточных" ракет, между МБР и БРСД. Но специалисты оценивают ее дальность в 4500, максимум в 5000км. Ракета трехступенчатая, и, в отличие от предыдущих, наконец-то перевозится и стартует из транспортно-пускового контейнера (ТПК), что, конечно, куда лучше, чем перевозка открытой всем ветрам ракеты. Например, это позволяет сократить время подготовки к старту. Но пусковой прицеп с этим ТПК имеет 7 осей и массу 140 тонн — это куда больше массы АПУ ПГРК "Ярс" или "Тополь-М". Разумеется, такое несамоходное и тяжелое, да еще и габаритное средство перемещения резко ограничивает маневренные возможности комплекса, которые, скорее всего, будут ограничены некой подготовленной небольшой трассой вокруг защищенного укрытия. От строительства же шахтных пусковых в Индии отказались — и денег на это нужно очень много, и знания и умения и специалистов по таким работам, которых негде взять. Русские подобные работы осуществлять не будут, американцы — тоже.
"Агни-5" слетала 6 раз и якобы — все успешно. Но пока что о приеме ее на вооружение речи также не идет. Индийская пресса приписывает этой ракете различные фантастические для Индии возможности, вроде оснащения РГЧ индивидуального наведения и даже маневрирующими БЧ, но, разумеется, это все можно отнести к пропаганде — нет у Индии пока таких возможностей ни в области миниатюризации ядерных зарядов, ни в области создания самих компактных боевых блоков и системы их разведения. Про маневрирующие БЧ и говорить не стоит.
Разрабатывают в Индии и "настоящую" МБР "Агни-6", с дальностью до 10000-12000 км, в подарок американским "партнерам", однако ничего, кроме разговоров о ее будущих ненаучно фантастических возможностях, вроде 10 боевых блоков на борту, не слышно. Сами американцы, кстати, не верят в россказни про 10 ББ, и считают, что это будет переразмеренная "Агни-5", и предполагают, что дальность не превысит 6-7 тысяч километров. Что в итоге получится, если получится когда-то — мы увидим. Также на уровне баек можно воспринимать "информацию" о разработке с 1994г. МБР "Сурья", с массой в 55т и несущую от 3 до 10 ББ на дальность аж до 16000 км. Очевидно, где-то в развалинах в Индии откопали целую виману с установкой антигравитации и приспосабливают новые технологии — больше ничем такие "параметры" не объяснишь. Как и то, что с 1994 г., кроме болтовни на различных уровнях, нет ничего.
Воздушный компонент индийской "региональной" ядерной триады можно воспринимать как сугубо тактический. Но именно авиация и была первым носителем индийских ядерных боеприпасов. Ничего, кроме свободнопадающих ядерных авиационных бомб, в индийских ВВС ядерного пока не имеется, и сведений о разработке КР воздушного базирования пока нет. Вышеупомянутая "Притхви-2", конечно, могла бы дать индийским летчикам некие дистанционные возможности — если бы вышла со стадии "успешных многолетних испытаний". Какие именно типы самолетов в индийских ВВС являются носителями "дармового тепла и света" — точно сказать сложно. Понятно, что все типы самолетов продавались Индии без специфического оборудования, превращающего машину в носитель ядерных бомб. И создавать подобное оборудование, чтобы оно еще и поместилось в свободные объемы самолетов и сопрягалось с системой управления вооружением, индийцам пришлось самим. В теории и МиГ-21-93 "Бизон", и Су-30МКИ, и МиГ-29, и, тем более, МиГ-27Д — могут нести ядерные бомбы. Равно как могут их нести и "Мираж-2000Н/I" и "Ягуар-IS". Сообщения о том, что индийцы переоборудовали "Миражи" и "Ягуары", были, но из МиГ-27 ядерный носитель ничуть не хуже, если не лучше, чем из "Ягуара", и они также могли быть переоборудованы. Другой вопрос, сколько самих авиабомб и самолетов, переоборудованных под нанесение ядерных ударов. Тот же Х.Кристенсен считает, что для задачи ядерного сдерживания привлечено 16 "Миражей" и 32 "Ягуара", и засчитывает за ними по 1 авиабомбе в боекомплекте. Однако, этот господин вообще крайне вольно считает и пересчитывает, и мы уже убедились в этом, рассматривая в свое время его подсчеты российского ТЯО, методом изучения узоров на потолке. Там он тоже выбрал один-два типа самолетов оперативно-тактической авиации ВКС и засчитал за ними по бомбе, хотя у нас вовсе не считается, что в боекомплект должна входить одна, а не несколько ядерных авиабомб на машину. Так что сколько реально типов самолетов и сколько самолетов каждого типа, и сколько за ними числится бомб — это вопрос, на который нет точного ответа.
Но вряд ли их много. Дело в том, что известно количество наработанного Индией плутония оружейного качества, без которого не обойтись при создании как ядерных боеприпасов, так и с тритиевым усилением или же термоядерных. Имеется около 600кг плутония нужного качества, этого хватило бы на 150-200 боезарядов, однако, Индия заявила, что не весь плутоний был пущен на производство ядерных боеприпасов. Так что верхняя планка индийского ядерного арсенала известна. Наши специалисты полагают, что у Индии порядка 80-100 боеприпасов всех типов, включая и обменный фонд и боеприпасы для запасных ракет и прочее. Некоторые исследователи считают, что порядка 100-120 боеприпасов, ну а все тот же Кристенсен засчитывает за ними 130-140 боеприпасов, включая и обменный фонд. Так или иначе, но индийский арсенал пусть и уступает китайскому или французскому, но вполне сравним с тем, что остался у Великобритании, хотя и несколько меньше его.
Достаточно ли этого Индии? Они считают, что вполне, и полагают для себя нужным развитие средств доставки, чтобы иметь возможность воздействия и какого-никакого ответного потенциала и против Вашингтона. Тем более что средства доставки в целом пока находятся на весьма примитивном техническом уровне, несмотря на ряд успехов, по ряду показателей это уровень 60-х годов, где-то — уровень 70-х, и только системы наведения превышают этот уровень. И то вопрос, как у них с надежностью и устойчивостью к различным дестабилизирующим их работу факторам.
В Нью-Дели понимают, что в Вашингтоне понимают только тех, у кого есть чем ответить. Кто воспринимал Ким Чен Ына всерьез в США до того, как тот продемонстрировал какую-никакую, но МБР? Никто. А теперь ситуация кардинально изменилась. Индия, конечно, несравнима по весу с КНДР, но без пусть и не ядерной дубины, но хотя бы трости, восприниматься будет совсем иначе. Это Москва не имеет привычки "плевать через губу" на давних партнеров, а в США это запросто. Хотя испортить отношения с Индией там опасаются.
Другое ее название — "Притхви-3", две другие ОТР с таким именем разработаны для сухопутных войск ("Притхви-1", дальность 150 км, масса БЧ 1 тонна), и ВВС ("Притхви-2", дальность 250 км, проводились экспериментальные пуски и на 350 км с другой системой наведения, масса БЧ 0,5 т). Первая "Притхви" появилась еще в начале 90-х годов, в 1994 г. была принята на вооружение. Имеется для этой ракеты на вооружении 24 пусковых установки на вооружении двух ракетных групп. Ее можно было бы считать аналогом нашей "Точки-У", и дальность сравнима, но технологически она куда ниже классом, примерно на уровне снятых с вооружения французских ОТР "Плутон" или американских "Ланс". Вторую, аэробаллистическую, "успешно испытывают" в лучшем индийском стиле с 1996 г., затем был перерыв до 2009 г. и продолжаются они до наших дней — последний пуск состоялся в начале этого года, он был 20-м по счету, причем утверждается, что 19 пусков были или успешными или частично успешными. Спрашивается, граждане, а если у вас так успешно проходят испытания, чего это они продолжаются уже 10 лет, если не вспоминать про пуск 1996 г. и перерыв в 13 лет? Может, вы что-то недоговариваете?
"Притхви" — жидкостные ракеты, причем ни о какой капсуляции баков упоминаний не обнаружилось, что, в общем, означает все те же проблемы, что были и на наших старых БР с ЖРД, не имевшей таковой — длительное время на подготовку к пуску, ограниченное время нахождения в боеготовом состоянии, необходимость слива горючего и окислителя и различных технических операций с ракетой. Хотя, впрочем, на всем известном ОТРК "Эльбрус" время нахождения ракет в заправленном состоянии гарантировалось в конечном итоге до 1 года (в жарком климате — вдвое меньше), а в вертикальном положении, то есть в готовности к пуску — до недели. Индийцы, в теории, вполне могли выйти на сравнимые показатели — все же, не технологии уровня "Ярса" и вполне по зубам. Но вышли ли? Причем на морской версии "Притхви" (то есть "Дхануше") ступеней не одна, а две — добавилась первая ступень с твердотопливным двигателем. Испытывали эту морскую БР с 2000 г., с двух патрульных кораблей типа "Суканайя" — с вертолетной палубы, специально для этого усиленной, а ракета готовилась к пуску в вертолетном ангаре, где могут храниться до 2 ракет. Также один пуск состоялся с эсминца "Раджпут" (пр.61МЭ, родичи нашего последнего "поющего фрегата" до сих пор в полном составе служат в ВМС Индии). Полезность подобного оружия представляется сомнительной — надводному кораблю придется подойти весьма близко к побережью Пакистана, боекомплект мал, похоже, что разработан комплекс "Дхануш" был на случай, если с БРПЛ дело не заладится. Сейчас он не развивается, новых носителей не появляется, так что можно считать, что есть всего 3 носителя, способных выпустить 3 ОТР и еще 3 через какое-то время. Если не утопят. Нахождение на вооружении этого индийского чудо-оружия можно оправдать, кроме традиционных коррупционных моментов, еще и соперничеством внутри ВМС между подплавом и надводными силами, чувствующими себя "ядерно обделенными". Ну и разработали же, испытывали, деньги вкладывали — вот и таскают теперь этот чемодан без ручки.
Пуск ОТР надводного базирования "Дхануш" с палубы корабля индийских ВМС. Как видим, все организовано донельзя примитивно и больше подходит для запусков ракет-носителей, нежели современных боевых ракет
Подготовка к старту с борта патрульного корабля типа "Суканайя"
Ведутся в Индии разработки и КР с ядерным оснащением, пока что только наземного базирования. Называется она "Нирбхай", имеет массу более 1,5 тонны, дальность заявлена более 1000 км, БЧ весит 200-300 кг, что маловато, конечно, для КР, и тем более — для ядерных зарядов, которыми пока располагает Индия. Так что ядерная она пока только в планах, вероятно, будет у нее и морской вариант — но когда-то потом. КР дозвуковая и внешне выглядит достаточно стандартно и похожа, пожалуй, больше на американские "Томахоки", нежели на наши КР и их китайские или иранские клоны. Пока же ракета была испытана 5 раз с 2013 г., успешных пусков было только 2, еще два пытались объявить частично успешными, хотя, например, странно считать таковым пуск, в котором КР пролетела 128 км вместо 1000 и разбилась. Да, у Индии есть еще ПКР "БраМос", производства российско-индийского СП, способная поражать и наземные цели. Но ядерной она не будет никогда, несмотря на свое происхождение от неэкспортной ПКР "Оникс", о которой ничто не говорит, что она неядерного варианта не имеет. Режим нераспространения нужно чтить.
Пусковая установка опытной КР наземного базирования "Нирбхай". Ни о каких ТПК речи пока и близко не идет.
На замену ОТР "Притхви-1" в Индии разрабатывается новая твердотопливная ОТР "Прахаар" массой 1,3 т с дальностью до 150 км, но она заявляется высокоточным, но только неядерным оружием. Очевидно, масса БЧ в 150кг недостаточна для ядерных зарядов. Особенностью этого комплекса является целых 6 ракет на мобильной пусковой установке, что больше характерно для РСЗО, а не для ОТРК. Пока что было 2 пуска, заявленных успешными, но между пусками было целых 7 лет — в 2011 и 2018 гг., что намекает на явный неуспех первого пуска, с переделкой конструкции ракеты. И испытывать ее будут долго.
Перейдем к более солидному оружию — ракетам серии "Агни". Первая из них, "Агни-1" была разработана еще в 90-е годы и прошла значительное число летных испытаний, как успешных, так и не очень. Ракета массой 12т имеет одну ступень, дальность 700-900км и несет отделяемую ГЧ массой в тонну, стандартную для индийских ядерных устройств, либо до 2т, но, понятно, на меньшее расстояние. Имеются и обычные варианты оснащения, в том числе кассетный. Всего на вооружении находятся 12 (по другим сведениям, 20) пусковых установок в составе 334-й ракетной группы "Командования стратегических сил" и нацелены они, конечно, на дорогой и любимый индийцами Пакистан. До стратегического уровня этому командованию, конечно, пока далековато, но чем бы дитя ни тешилось — у саудовцев так и вовсе "Ракетные войска стратегического назначения" есть. С китайскими БРСД в обычном оснащении, за десятилетия не проведшими ни одного учения или учебно-боевого пуска. Индийцы хоть реальным делом заняты.
На замену "Агни-1" готовится новая БР такого же радиуса "Пралай", но никаких сведений об этом проекте пока достоверных нет, пусков пока не было тоже. Примерно в одно время с первой версией создавалась БРСД "Агни-2" массой 16т, двухступенчатая, с такой же полезной нагрузкой и с заявленными дальностями более 3000км (один из индийских корифеев ракетной программы договорился и до 3700км). Однако, ни в одном испытании дальности более 2000 "с хвостиком" различной длины зафиксировано не было, так что дальность ее можно признать как примерно 2000км. Теоретически, до 2800км примерно она лететь может, но ракета, не летавшая на максимальную дальность, не может считаться ракетой, способной работать на этой дальности. Расчеты многое могут, но ни обе сверхдержавы, ни Франция не пренебрегают пуском на максимальную дистанцию, иначе не избежать неприятных сюрпризов. Вот Китай — тот проводит пуски всех почти своих МБР в пределах национальной территории, что тоже ставит под сомнение их реальные межконтинентальные способности.
"Агни-2" также имеет отделяемую ГЧ, причем утверждается и наличие вариантов с ГСН, повышенной точности. Несмотря на формальную объявленную еще в 2004 г. готовность, на вооружении она появилась лишь в 2011г. — индийцы устраняли проблемы у якобы прошедшего все испытания изделия. На вооружении она имеется в 335-й ракетной группе, числом от 8 до 12 мобильных ПУ, нацеленных на часть китайской территории. Несмотря на наличие на вооружении, из двух учебно-боевых пусков в 2017 и 2018 гг. успешен был лишь последний. Минусом и этой и предыдущей системы является большое время подготовки к пуску — от 15 до 30 минут, хотя изначально оно было порядка полусуток, что уж совсем недопустимо в наше время. Да и сам старт открытого типа, со стартовым столом — это далекое прошлое для передовых стран.
Все "Агни" в одном кадре
На этом список относительно (для Индии, разумеется) боеготовых наземных баллистических ракетных комплексов заканчивается и начинается профанация, или, скорее, политика. Твердотопливная двухступенчатая БРСД "Агни-3" железнодорожного базирования с дальностью, заявленной как 3200-3500км (ряд индийских источников заявляет и о 5000км, но, разумеется, заявлять можно что угодно) имеет массу до 45 тонн (то есть почти как у МБР "Тополь-М" или "Ярс", что уже говорит о реальном уровне этой разработки), несет БЧ массой до 2,5 тонны, как обычную, так и ядерную. Вероятно, часть полезной нагрузки занята примитивного уровня комплексом средств преодоления ПРО — данные об этом имеются.
Разумеется, речь не идет об автономных ракетных поездах типа БЖРК "Молодец" или временно отложенного "Баргузина" — просто пусковая установка на платформе, выкатываемая из относительно защищенного туннеля-укрытия. Система испытывалась с 2006 г. целых 6 раз, все пуски объявлены успешными или частично успешными, и после четвертого ее протолкнули на вооружение. Что уже вызывает обоснованные сомнения в способности всесторонних испытаний комплекса всего за несколько пусков. Но, видимо, было очень нужно иметь на вооружении такой аргумент, чтобы окружающие Индию оппоненты боялись и уважали. Считается, что имеется 8-10 пусковых установок "Агни-3", где они базируются — толком неизвестно, но, скорее всего, где-то на севере и северо-востоке Индии, чтобы доставать до китайского восточного побережья. Но куда они, случись в том нужда, смогут долететь с таким уровнем отработки, — это вопрос.
Кроме этих трех "огней" ("Агни" на санскрите означает "огонь"), в Индии находятся на различных этапах разработки и испытаний еще три — "Агни-4", "Агни-5" и "Агни-6". "Агни-4" раньше называлась "Агни-2-прим", то есть понятно, на базе какой БР она создана. Это БРСД массой 17-20т и дальностью 3500-4000км, несет тонну нагрузки и была испытана 5 раз якобы успешно и 1 пуск был аварийным. Причина разработки ее ясна — 50-тонной БРСД индийцы, разумеется, недовольны, и хотят вместо "Агни-3" иметь нечто более удобоваримое. Но пока четвертая "Агни" на вооружении еще не находится, хотя и заявляется, что это произойдет "вот-вот", что в индийских реалиях может означать что угодно. Пусковая установка у нее мобильная, но это, как и у прочих индийских БРСД — прицеп, а не самоходная система.
Видео испытательных запусков всех пяти индийских "огней"
Одновременно испытывается и пятая версия "огня", являющаяся развитием "Агни-3" — та же масса в 50 тонн, но дальность заявляется аж до 5800-6000км, что выводит ее из класса БРСД и помещает в класс "промежуточных" ракет, между МБР и БРСД. Но специалисты оценивают ее дальность в 4500, максимум в 5000км. Ракета трехступенчатая, и, в отличие от предыдущих, наконец-то перевозится и стартует из транспортно-пускового контейнера (ТПК), что, конечно, куда лучше, чем перевозка открытой всем ветрам ракеты. Например, это позволяет сократить время подготовки к старту. Но пусковой прицеп с этим ТПК имеет 7 осей и массу 140 тонн — это куда больше массы АПУ ПГРК "Ярс" или "Тополь-М". Разумеется, такое несамоходное и тяжелое, да еще и габаритное средство перемещения резко ограничивает маневренные возможности комплекса, которые, скорее всего, будут ограничены некой подготовленной небольшой трассой вокруг защищенного укрытия. От строительства же шахтных пусковых в Индии отказались — и денег на это нужно очень много, и знания и умения и специалистов по таким работам, которых негде взять. Русские подобные работы осуществлять не будут, американцы — тоже.
"Агни-5" слетала 6 раз и якобы — все успешно. Но пока что о приеме ее на вооружение речи также не идет. Индийская пресса приписывает этой ракете различные фантастические для Индии возможности, вроде оснащения РГЧ индивидуального наведения и даже маневрирующими БЧ, но, разумеется, это все можно отнести к пропаганде — нет у Индии пока таких возможностей ни в области миниатюризации ядерных зарядов, ни в области создания самих компактных боевых блоков и системы их разведения. Про маневрирующие БЧ и говорить не стоит.
Разрабатывают в Индии и "настоящую" МБР "Агни-6", с дальностью до 10000-12000 км, в подарок американским "партнерам", однако ничего, кроме разговоров о ее будущих ненаучно фантастических возможностях, вроде 10 боевых блоков на борту, не слышно. Сами американцы, кстати, не верят в россказни про 10 ББ, и считают, что это будет переразмеренная "Агни-5", и предполагают, что дальность не превысит 6-7 тысяч километров. Что в итоге получится, если получится когда-то — мы увидим. Также на уровне баек можно воспринимать "информацию" о разработке с 1994г. МБР "Сурья", с массой в 55т и несущую от 3 до 10 ББ на дальность аж до 16000 км. Очевидно, где-то в развалинах в Индии откопали целую виману с установкой антигравитации и приспосабливают новые технологии — больше ничем такие "параметры" не объяснишь. Как и то, что с 1994 г., кроме болтовни на различных уровнях, нет ничего.
Воздушный компонент индийской "региональной" ядерной триады можно воспринимать как сугубо тактический. Но именно авиация и была первым носителем индийских ядерных боеприпасов. Ничего, кроме свободнопадающих ядерных авиационных бомб, в индийских ВВС ядерного пока не имеется, и сведений о разработке КР воздушного базирования пока нет. Вышеупомянутая "Притхви-2", конечно, могла бы дать индийским летчикам некие дистанционные возможности — если бы вышла со стадии "успешных многолетних испытаний". Какие именно типы самолетов в индийских ВВС являются носителями "дармового тепла и света" — точно сказать сложно. Понятно, что все типы самолетов продавались Индии без специфического оборудования, превращающего машину в носитель ядерных бомб. И создавать подобное оборудование, чтобы оно еще и поместилось в свободные объемы самолетов и сопрягалось с системой управления вооружением, индийцам пришлось самим. В теории и МиГ-21-93 "Бизон", и Су-30МКИ, и МиГ-29, и, тем более, МиГ-27Д — могут нести ядерные бомбы. Равно как могут их нести и "Мираж-2000Н/I" и "Ягуар-IS". Сообщения о том, что индийцы переоборудовали "Миражи" и "Ягуары", были, но из МиГ-27 ядерный носитель ничуть не хуже, если не лучше, чем из "Ягуара", и они также могли быть переоборудованы. Другой вопрос, сколько самих авиабомб и самолетов, переоборудованных под нанесение ядерных ударов. Тот же Х.Кристенсен считает, что для задачи ядерного сдерживания привлечено 16 "Миражей" и 32 "Ягуара", и засчитывает за ними по 1 авиабомбе в боекомплекте. Однако, этот господин вообще крайне вольно считает и пересчитывает, и мы уже убедились в этом, рассматривая в свое время его подсчеты российского ТЯО, методом изучения узоров на потолке. Там он тоже выбрал один-два типа самолетов оперативно-тактической авиации ВКС и засчитал за ними по бомбе, хотя у нас вовсе не считается, что в боекомплект должна входить одна, а не несколько ядерных авиабомб на машину. Так что сколько реально типов самолетов и сколько самолетов каждого типа, и сколько за ними числится бомб — это вопрос, на который нет точного ответа.
Но вряд ли их много. Дело в том, что известно количество наработанного Индией плутония оружейного качества, без которого не обойтись при создании как ядерных боеприпасов, так и с тритиевым усилением или же термоядерных. Имеется около 600кг плутония нужного качества, этого хватило бы на 150-200 боезарядов, однако, Индия заявила, что не весь плутоний был пущен на производство ядерных боеприпасов. Так что верхняя планка индийского ядерного арсенала известна. Наши специалисты полагают, что у Индии порядка 80-100 боеприпасов всех типов, включая и обменный фонд и боеприпасы для запасных ракет и прочее. Некоторые исследователи считают, что порядка 100-120 боеприпасов, ну а все тот же Кристенсен засчитывает за ними 130-140 боеприпасов, включая и обменный фонд. Так или иначе, но индийский арсенал пусть и уступает китайскому или французскому, но вполне сравним с тем, что остался у Великобритании, хотя и несколько меньше его.
Достаточно ли этого Индии? Они считают, что вполне, и полагают для себя нужным развитие средств доставки, чтобы иметь возможность воздействия и какого-никакого ответного потенциала и против Вашингтона. Тем более что средства доставки в целом пока находятся на весьма примитивном техническом уровне, несмотря на ряд успехов, по ряду показателей это уровень 60-х годов, где-то — уровень 70-х, и только системы наведения превышают этот уровень. И то вопрос, как у них с надежностью и устойчивостью к различным дестабилизирующим их работу факторам.
В Нью-Дели понимают, что в Вашингтоне понимают только тех, у кого есть чем ответить. Кто воспринимал Ким Чен Ына всерьез в США до того, как тот продемонстрировал какую-никакую, но МБР? Никто. А теперь ситуация кардинально изменилась. Индия, конечно, несравнима по весу с КНДР, но без пусть и не ядерной дубины, но хотя бы трости, восприниматься будет совсем иначе. Это Москва не имеет привычки "плевать через губу" на давних партнеров, а в США это запросто. Хотя испортить отношения с Индией там опасаются.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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