Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 7. Колесницы и конница
Колесничное войско было сравнительно молодым родом оружия египетской армии: оно сформировалось с появлением и распространением лошади в Нильской долине - т. е. только во времена Нового царства (около 1700 г. до н. э.). Каждая колесница, запрягавшаяся парой лошадей, несла 2 человек: возницу и воина. Колесничное войско было привилегированным: в нем не было, собственно, «нижних чинов», а воинами в нем служили молодые люди богатых и знатных фамилий. Воины эти назывались «сени» и в иерархической лестнице, как видно из папируса Hood, стояли выше младшего офицера пехоты. На царских же колесницах даже возницы - люди знатного происхождения, а иногда и принцы.
Колесницы сводились в отряды известной величины, имевшие своих командиров [Wilk. Anc. eg. 1, 370, 371. 332. Erm., Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 721: pap. Anastasi III. Brugsch, Aegypt. s.s. 215, 237, Masp. Hist, Anc, 1895, II, 215.].
Относительно количества колесниц, составлявших тактическую единицу, однозначных данных не имеется. Из различных изображений, встречающихся на стенных картинах [Карнакский храм, Рамессеум и др. L. Д. III, 130, 155, 160.] можно предположить, что около 10 колесниц составляли какую-то величину, которая строилась отдельно. Но, вместе с тем, мы встречаем изображения совместных построений (без всяких интервалов) и большего количества колесниц, а одна из надписей говорит, что в состав одного самостоятельного отряда входило 50 колесниц под начальством одного командира [Brugsch. Aegypt. s.s. 227 - 232.]. Возможно тактическая единица не совпадала с административным делением или эта величина не была строго определенной.
Посыпкин отмечает, что мнение Г. Масперо о тождестве колесничего войска с современной кавалерией ему кажется ошибочным: ведь колесницы и кавалерию сближали лишь общие свойства их боевых атак (и то атаки колесниц служили подготовкой для пехотных атак – т. е. соответствовали скорее артиллерийской подготовке), тогда как остальная служба у них была различна. Например, в отличие от кавалерии колесницы не применялись для охранения и лишь очень редко для разведок.
Вооружение колесничного воина состояло из лука со стрелами (помещавшихся в особом колчане при колеснице), топора, короткого меча-кинжала и дротика; иногда имелись щит и панцирь; иногда в панцири одевались и лошади. Возница, как правило, не имел вооружения и лишь иногда получал панцирь или щит [Wilk. Anc. Eg. 1, p.p. 370, 371, 382 (Фивская гробн.); Erm. Aeg. u aeg Leb. II, s. 720: L. D. Ш, 155, 160, 165; Masp. Hist, anc, 1895, II, p. 217.].
Одеты колесничные воины и возничие были также, как пехотинцы, с той лишь разницей, что их передники были несколько длинней пехотных [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 717, 718: Masp. Hist. anc. 1895. II p. 213; L. D, Ш, 94, 97,117, 121, 153, 154, 156, 158, 187, 214 и др.].
Колесница с полной запряжкой полагалась каждому колесничему воину от казны [Пап. Anastasi III.] Хотя колесницы и были позаимствованы из Азии, но с течением времени египтяне значительно усовершенствовали азиатское изобретение, и тексты упоминают различные виды колесниц: колесницы обитые золотом, имевшие золотым весь кузов (царские) или только позолоченный; колесницы медные, деревянные с различными украшениями и, наконец, собственно военные [Надп. Карнакского храма времен Тутмеса III (XVIII дин. ок. 1481 г. до н. э.); Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 302 сл.; Bissing, Tafel v. Karn.]. До нас дошла, сохранившаяся в одной из гробниц, древнеегипетская колесница (находится в музее Флоренции [Rosselini, Monuments egyptiens au musee de Florence. 1859, p.p. 94 - 95. № 2678.], но она была изготовлена специально для помещения в гробницу, а потому слишком легка и ажурна. Тем не менее, она служит прекрасным наглядным пособием к тем описаниям устройства военных колесниц, который нам дают многие тексты и картины.
Военная колесница должна была быть настолько легка, чтобы ее мог свободно нести на плечах один человек, а потому для ее постройки не применяли ничего кроме кожи и дерева; металлы же служили только для скреплений и украшений. Колесница состояла из корпуса, представляющего собой небольшую площадку из сикоморового дерева, неподвижно укрепленную к оси своей задней стороной; ось делалась цельной (из акации); сама же площадка была или сплошная, или в виде рамы с ременным плетением, заполнявшим середину; с трех сторон она имела перила, или цельные, или ажурные. К середине оси прикреплялось дышло, которое проходило под площадкой так, что эта последняя лежала одновременно на оси и на дышле. Колеса были деревянные, обод состоял из нескольких кусков (около 6) и имел 4 - 8 спиц, упиравшихся в деревянную же втулку; шин у колес не было, но они делались из очень твердого дерева, а отдельные куски обода соединялись между собой посредством особых зарезов; диаметр колес был около 1 метра. К переднему концу дышла привязывались или наглухо прикреплялись два ярма, деревянных или ременных, которые клались на холку лошади, а уже к этим ярмам пристегивалась разновидность хомутов, охватывавших грудь лошадей спереди и подпруги; боковых постромок не было. Вожжей было 4, по две на каждую лошадь. По бокам корпуса колесницы помещались с одной стороны футляр для бичей, а с другой колчан для лука и стрел, причем и тот и другой приделывались наглухо к колеснице. Корпус украшался различными металлическими украшениями и обивался кожей [Фивск. гробн. Wilk. Anc. eg. I. p.p. 376 - 385; Masp. Hist. anc, 1895, II, 215; пап. Anastasi I (XVIII 3 сл, ХХVI, 5 - 8); пап. Anastasi IV (XVI. 2 сл.); пап. Koller (I,1 и II,a).].
Пара лошадей, запрягавшихся в военную колесницу, имела свои особые имена; по крайней мере памятники сохранили нам несколько имен лошадей царских колесниц - например, лошади Сети I (ХIX дин. ок. 1366 г. до н. э.), во время его походов в Азию, назывались: «Аммон дает мне крепость» и «Велик победами»: во время ливийской войны: «победоносен Амон». Пара лошадей его сына, Рамессу II, носила имена: «победа в Фивах» и «(богиня) Мут довольна» [надписи в храмах Карнака, Луксора, Абидоса].
Египетская лошадь была азиатского происхождения, проникнув в долину Нила из Сирии одновременно с началом походов и установления дипломатических отношений, которые завязались у египтян с азиатскими соседями с началом XVIII династии. По типу эта лошадь очень походила на арабскую: не особенно крупный рост, небольшая голова, довольно тонкая шея, сухой и немного узкий круп, сухие ноги и довольно длинный хвост.
Правительство, сознавая важность наличия хорошего конского состава в войсках, сразу занялось вопросами коннозаводства. Появились особые государственные конюшни и конские заводы, которые и комплектовали лошадьми колесничное войско и конницу. Эти учреждения были самостоятельны и управлялись особыми чиновниками.
Лошади довольно плохо акклиматизировались, и задачей этих заводов было не только разводить лошадей, но и поддерживать и улучшать качества самой конской породы – и они постоянно снабжались вновь ввозимыми сирийскими кобылами. Масса лошадей, захватывавшихся на войне, также служила для этой же цели [Masp. Hist. anc. 1895, II. p. 215, 216. Стела Пиачхи].
Подобно пехоте, колесницы строили боевые и походные колонны и развернутый строй. Боевые колонны изображаются на картинах разных размеров: встречаются колонны, имеющие 2 колесницы но фронту и 3 – 4 в глубину, другие имеют 6 колесниц как по фронту, так и в глубину; иногда задние колесницы строились уступами. Между колоннами оставлялись интервалы. Походные колонны были в 1 - 2 колесницы.
Развернутый строй был построением в одну линию, интервалы оставлялись примерно через каждые 9 колесниц. Памятники показывают, что этот строй был в колесничем войске наиболее распространенным [Гробн. Тель-эль-Амарны. Рамессеум и др. L. D. III. 93, 130, 155, 157, 158, 159, 160, 169; Masp. Hist. anc. 1895, II, р.р 220, 225, 226. Относительно размеров разных видов строя – то что отмечено при описании строев пехоты.].
Боевые действия колесниц при наступлении выражались в выезде вперед вместе с кавалерией (рекогносцировка на виду неприятеля), в производстве атак, как во фланг, так, главным образом, и для прорыва расположения противника, в преследовании разбитого неприятеля. При обороне колесницы также высылались на рекогносцировку, но особенно важна была их атака во фланг; при удачном исходе – преследование.
Как для подготовки атаки, так и тогда, когда в силу различных обстоятельств атака не могла быть произведена, колесницы, как в наступлении, так и в обороне, могли поражать противника из луков. Для стрельбы были более пригодны боевые колонны, как дававшие болеe кучное и сосредоточенное поражение; для атаки же наивыгоднейшей формой являлся развернутый строй или построение уступами - хотя, при надобности, применялась и атака колоннами. Но, несмотря на универсальные свойства колонн, в построениях колесниц чаще всего встречался развернутый строй, т. е. и здесь, как и в пехоте, можно отметить преобладание наступательной формы строя [Masp. Hist, аnc, 1895, II, p.p. 225, 226.].
Кавалерия
Кавалерия появилась в египетских войсках еще позднее колесниц, если только, как отмечает автор, можно вообще допустить ее существование как отдельного рода оружия, так как памятники, изображая разные войска, не показывают кавалерийских частей – имеются лишь изображения отдельных всадников [Надп. Карнакского хр., походы Аменхотепа ок. 1449 до н. э., кавалерия из сирийцев в описании сражения при Пеиру ок. 1281 г. до н. э.) упомянуты: «люди сидящие на лошадях» как особый род войска; также изображены всадники на барельефе из музея в Болонье и (позднейших времен) на глиняных сосудах, найденных в Наукратисе близ Танаиса и др. Бругш. Ист. Ег. Пер. Власт. 379; Masp. Hist, anc, 1876. 208, 252 Wilk. Anc eg. 1; Erm. Aeg. Leb. II. s. 710; Mariette. Karnak, 52].
Информация относится к середины и даже концу XVIII династии, и сведения очень скудны.
Вооружение всадников, по всей вероятности, состояло из одних дротиков, а одежда была аналогична одежде легкой пехоты.
Изображения конского снаряжения показывают, что на лошадь клали разновидность потника, притянутого троком; стремян не было. Оголовье было ременное с металлическими уздечными удилами. Поводьев бывало 4, бывало и 2, но управление производилось двумя руками [Eg. expl. found. III, pl. VI; V, pl. XXIX и др., Rosselini. Monument. и др.].
Боевые действия кавалерии сводились, вероятно, главным образом к рекогносцировкам, разведкам и к преследованию уже отступающего противника. О кавалерийских атаках во время боя указаний не встречается.
Продолжение следует...
Колесницы сводились в отряды известной величины, имевшие своих командиров [Wilk. Anc. eg. 1, 370, 371. 332. Erm., Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 721: pap. Anastasi III. Brugsch, Aegypt. s.s. 215, 237, Masp. Hist, Anc, 1895, II, 215.].
Относительно количества колесниц, составлявших тактическую единицу, однозначных данных не имеется. Из различных изображений, встречающихся на стенных картинах [Карнакский храм, Рамессеум и др. L. Д. III, 130, 155, 160.] можно предположить, что около 10 колесниц составляли какую-то величину, которая строилась отдельно. Но, вместе с тем, мы встречаем изображения совместных построений (без всяких интервалов) и большего количества колесниц, а одна из надписей говорит, что в состав одного самостоятельного отряда входило 50 колесниц под начальством одного командира [Brugsch. Aegypt. s.s. 227 - 232.]. Возможно тактическая единица не совпадала с административным делением или эта величина не была строго определенной.
Посыпкин отмечает, что мнение Г. Масперо о тождестве колесничего войска с современной кавалерией ему кажется ошибочным: ведь колесницы и кавалерию сближали лишь общие свойства их боевых атак (и то атаки колесниц служили подготовкой для пехотных атак – т. е. соответствовали скорее артиллерийской подготовке), тогда как остальная служба у них была различна. Например, в отличие от кавалерии колесницы не применялись для охранения и лишь очень редко для разведок.
Вооружение колесничного воина состояло из лука со стрелами (помещавшихся в особом колчане при колеснице), топора, короткого меча-кинжала и дротика; иногда имелись щит и панцирь; иногда в панцири одевались и лошади. Возница, как правило, не имел вооружения и лишь иногда получал панцирь или щит [Wilk. Anc. Eg. 1, p.p. 370, 371, 382 (Фивская гробн.); Erm. Aeg. u aeg Leb. II, s. 720: L. D. Ш, 155, 160, 165; Masp. Hist, anc, 1895, II, p. 217.].
Одеты колесничные воины и возничие были также, как пехотинцы, с той лишь разницей, что их передники были несколько длинней пехотных [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 717, 718: Masp. Hist. anc. 1895. II p. 213; L. D, Ш, 94, 97,117, 121, 153, 154, 156, 158, 187, 214 и др.].
Колесница с полной запряжкой полагалась каждому колесничему воину от казны [Пап. Anastasi III.] Хотя колесницы и были позаимствованы из Азии, но с течением времени египтяне значительно усовершенствовали азиатское изобретение, и тексты упоминают различные виды колесниц: колесницы обитые золотом, имевшие золотым весь кузов (царские) или только позолоченный; колесницы медные, деревянные с различными украшениями и, наконец, собственно военные [Надп. Карнакского храма времен Тутмеса III (XVIII дин. ок. 1481 г. до н. э.); Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 302 сл.; Bissing, Tafel v. Karn.]. До нас дошла, сохранившаяся в одной из гробниц, древнеегипетская колесница (находится в музее Флоренции [Rosselini, Monuments egyptiens au musee de Florence. 1859, p.p. 94 - 95. № 2678.], но она была изготовлена специально для помещения в гробницу, а потому слишком легка и ажурна. Тем не менее, она служит прекрасным наглядным пособием к тем описаниям устройства военных колесниц, который нам дают многие тексты и картины.
Военная колесница должна была быть настолько легка, чтобы ее мог свободно нести на плечах один человек, а потому для ее постройки не применяли ничего кроме кожи и дерева; металлы же служили только для скреплений и украшений. Колесница состояла из корпуса, представляющего собой небольшую площадку из сикоморового дерева, неподвижно укрепленную к оси своей задней стороной; ось делалась цельной (из акации); сама же площадка была или сплошная, или в виде рамы с ременным плетением, заполнявшим середину; с трех сторон она имела перила, или цельные, или ажурные. К середине оси прикреплялось дышло, которое проходило под площадкой так, что эта последняя лежала одновременно на оси и на дышле. Колеса были деревянные, обод состоял из нескольких кусков (около 6) и имел 4 - 8 спиц, упиравшихся в деревянную же втулку; шин у колес не было, но они делались из очень твердого дерева, а отдельные куски обода соединялись между собой посредством особых зарезов; диаметр колес был около 1 метра. К переднему концу дышла привязывались или наглухо прикреплялись два ярма, деревянных или ременных, которые клались на холку лошади, а уже к этим ярмам пристегивалась разновидность хомутов, охватывавших грудь лошадей спереди и подпруги; боковых постромок не было. Вожжей было 4, по две на каждую лошадь. По бокам корпуса колесницы помещались с одной стороны футляр для бичей, а с другой колчан для лука и стрел, причем и тот и другой приделывались наглухо к колеснице. Корпус украшался различными металлическими украшениями и обивался кожей [Фивск. гробн. Wilk. Anc. eg. I. p.p. 376 - 385; Masp. Hist. anc, 1895, II, 215; пап. Anastasi I (XVIII 3 сл, ХХVI, 5 - 8); пап. Anastasi IV (XVI. 2 сл.); пап. Koller (I,1 и II,a).].
Пара лошадей, запрягавшихся в военную колесницу, имела свои особые имена; по крайней мере памятники сохранили нам несколько имен лошадей царских колесниц - например, лошади Сети I (ХIX дин. ок. 1366 г. до н. э.), во время его походов в Азию, назывались: «Аммон дает мне крепость» и «Велик победами»: во время ливийской войны: «победоносен Амон». Пара лошадей его сына, Рамессу II, носила имена: «победа в Фивах» и «(богиня) Мут довольна» [надписи в храмах Карнака, Луксора, Абидоса].
Египетская лошадь была азиатского происхождения, проникнув в долину Нила из Сирии одновременно с началом походов и установления дипломатических отношений, которые завязались у египтян с азиатскими соседями с началом XVIII династии. По типу эта лошадь очень походила на арабскую: не особенно крупный рост, небольшая голова, довольно тонкая шея, сухой и немного узкий круп, сухие ноги и довольно длинный хвост.
Правительство, сознавая важность наличия хорошего конского состава в войсках, сразу занялось вопросами коннозаводства. Появились особые государственные конюшни и конские заводы, которые и комплектовали лошадьми колесничное войско и конницу. Эти учреждения были самостоятельны и управлялись особыми чиновниками.
Лошади довольно плохо акклиматизировались, и задачей этих заводов было не только разводить лошадей, но и поддерживать и улучшать качества самой конской породы – и они постоянно снабжались вновь ввозимыми сирийскими кобылами. Масса лошадей, захватывавшихся на войне, также служила для этой же цели [Masp. Hist. anc. 1895, II. p. 215, 216. Стела Пиачхи].
Подобно пехоте, колесницы строили боевые и походные колонны и развернутый строй. Боевые колонны изображаются на картинах разных размеров: встречаются колонны, имеющие 2 колесницы но фронту и 3 – 4 в глубину, другие имеют 6 колесниц как по фронту, так и в глубину; иногда задние колесницы строились уступами. Между колоннами оставлялись интервалы. Походные колонны были в 1 - 2 колесницы.
Развернутый строй был построением в одну линию, интервалы оставлялись примерно через каждые 9 колесниц. Памятники показывают, что этот строй был в колесничем войске наиболее распространенным [Гробн. Тель-эль-Амарны. Рамессеум и др. L. D. III. 93, 130, 155, 157, 158, 159, 160, 169; Masp. Hist. anc. 1895, II, р.р 220, 225, 226. Относительно размеров разных видов строя – то что отмечено при описании строев пехоты.].
Боевые действия колесниц при наступлении выражались в выезде вперед вместе с кавалерией (рекогносцировка на виду неприятеля), в производстве атак, как во фланг, так, главным образом, и для прорыва расположения противника, в преследовании разбитого неприятеля. При обороне колесницы также высылались на рекогносцировку, но особенно важна была их атака во фланг; при удачном исходе – преследование.
Как для подготовки атаки, так и тогда, когда в силу различных обстоятельств атака не могла быть произведена, колесницы, как в наступлении, так и в обороне, могли поражать противника из луков. Для стрельбы были более пригодны боевые колонны, как дававшие болеe кучное и сосредоточенное поражение; для атаки же наивыгоднейшей формой являлся развернутый строй или построение уступами - хотя, при надобности, применялась и атака колоннами. Но, несмотря на универсальные свойства колонн, в построениях колесниц чаще всего встречался развернутый строй, т. е. и здесь, как и в пехоте, можно отметить преобладание наступательной формы строя [Masp. Hist, аnc, 1895, II, p.p. 225, 226.].
Кавалерия
Кавалерия появилась в египетских войсках еще позднее колесниц, если только, как отмечает автор, можно вообще допустить ее существование как отдельного рода оружия, так как памятники, изображая разные войска, не показывают кавалерийских частей – имеются лишь изображения отдельных всадников [Надп. Карнакского хр., походы Аменхотепа ок. 1449 до н. э., кавалерия из сирийцев в описании сражения при Пеиру ок. 1281 г. до н. э.) упомянуты: «люди сидящие на лошадях» как особый род войска; также изображены всадники на барельефе из музея в Болонье и (позднейших времен) на глиняных сосудах, найденных в Наукратисе близ Танаиса и др. Бругш. Ист. Ег. Пер. Власт. 379; Masp. Hist, anc, 1876. 208, 252 Wilk. Anc eg. 1; Erm. Aeg. Leb. II. s. 710; Mariette. Karnak, 52].
Информация относится к середины и даже концу XVIII династии, и сведения очень скудны.
Вооружение всадников, по всей вероятности, состояло из одних дротиков, а одежда была аналогична одежде легкой пехоты.
Изображения конского снаряжения показывают, что на лошадь клали разновидность потника, притянутого троком; стремян не было. Оголовье было ременное с металлическими уздечными удилами. Поводьев бывало 4, бывало и 2, но управление производилось двумя руками [Eg. expl. found. III, pl. VI; V, pl. XXIX и др., Rosselini. Monument. и др.].
Боевые действия кавалерии сводились, вероятно, главным образом к рекогносцировкам, разведкам и к преследованию уже отступающего противника. О кавалерийских атаках во время боя указаний не встречается.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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