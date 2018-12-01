Зарубежные копии советского ЗРК С-75 (часть 2)

Сегодня, 05:43

Один из первых вариантов станции наведения ракет SJ-202

Станция наведения SJ-202А

Станция наведения ЗУР и кабины управления ЗРК HQ-2 на боевой позиции

Заправка зенитной ракеты комплекса HQ-2

Полевая позиция ЗРК HQ-2А

Пусковая установка с ЗУР, входившие в состав ЗРК HQ-2А

Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция египетского ЗРК С-75 в окрестностях Каира

Укреплённая позиция китайского ЗРК НQ-2

Пусковая установка ЗРК HQ-2B на гусеничном транспортёре WXZ 204

Пусковые установки и СНР SJ-202В на позиции ЗРК HQ-2J

Станция наведения ракет SJ-202В и кабины управления на позиции ЗРК HQ-2J в окрестностях Пекина

Многофункциональная РЛС Н-200

Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция ЗРК HQ-2 к северо-западу от Пекина

По материалам:

https://infonet.vn/dien-bien-phu-tren-khong-sam3-chua-kip-tham-chien-post42787.info

http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html#mozTocId499312

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3789199/Chinese_HQ-1/2

http://www.redov.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_1999_03/p11.php

http://rusarm.com/files/arsenal/Arsenal-2010-2.pdf

http://missilethreat.com/defense-systems/hongqi-2-hq-2/

http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId564962