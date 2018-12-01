Зарубежные копии советского ЗРК С-75 (часть 2)
Как уже говорилось в первой части обзора, итоговые испытания зенитно-ракетного комплекса HQ-2 начались в 1967 году, то есть через год после официального принятия на вооружение войск ПВО НОАК ЗРК HQ-1. Новая модификация имела такую же дальность поражения воздушных целей – 32 км и потолок - 24500 м. Вероятность поражения цели одной ЗУР, при отсутствии организованных помех – около 60%.
Зенитные ракеты комплекса HQ-2 поначалу мало чем отличались ракет, используемых в составе НQ-1, и в целом повторяли советскую ЗУР В-750, а вот созданная в Китае станция наведения SJ-202 Gin Sling имела существенные внешние и аппаратные отличия от советского прототипа СНР-75. Китайские специалисты использовали собственную элементную базу и изменили расположение антенн. Однако доводка аппаратной части станции наведения сильно затянулась. В начале 70-х китайская радиоэлектронная промышленность сильно отставала не только от западных стран, но и от СССР, что в свою очередь отрицательно сказалось на помехозащищённости и надежности первых станций типа SJ-202.
Одновременно с доводкой до требуемого уровня надёжности аппаратуры наведения была увеличена ёмкость баков ракеты, что дало прирост в дальности пуска. Кража усовершенствованных советских ракет, поставляемых во Вьетнам через территорию КНР, позволила китайским специалистам создать более надёжный радиовзрыватель и новую боевую часть с увеличенной вероятностью поражения цели.
Согласно данным, полученным американской разведкой, до второй половины 70-х боеспособность имеющихся в частях ПВО НОАК зенитно-ракетных дивизионов была невысокой. Приблизительно 20-25% ЗРК HQ-2 имели технические неисправности, препятствующие выполнению ими боевой задачи. Невысокая подготовка китайских расчётов и общее падение культуры производства и технологического уровня, произошедшие в КНР после «Культурной революции», отрицательно сказались на боеготовности войск ПВО. Кроме того, очень серьёзные проблемы имелись с созданием в войсках запаса зенитных ракет. Китайская промышленность с большим напряжением сил обеспечивала поставку минимально необходимого количества ЗУР, при этом качество производства было очень низким, и ракеты часто отказывали после пуска.
Так как в ракетах нередко имели место утечки топлива и окислителя, во избежание аварийных ситуаций, которые могли привести к уничтожению дорогостоящей техники и гибели расчётов, командование ПВО НОАК издало приказ вести боевое дежурство минимальным количеством ЗУР на ПУ, и осуществлять их тщательную проверку. Повысить техническую надёжность удалось в модификации HQ-2А, производство которой началось в 1978 году.
Максимальная дальность поражения воздушных целей на этой модели составила 34 км, высотность удалось довести до 27 км. Минимальная дальность пуска была сокращена с 12 до 8 км. Скорость ЗУР – 1200 м/с. Максимальная скорость обстреливаемой цели – 1100 м/с. Вероятность поражения одной ракетой – около 70%.
После создания ЗРК HQ-2А разработчики откровенно забуксовали. Конечно, имелись определённые резервы в части повышения надёжности всех элементов комплекса, и у китайских специалистов было видение, как улучшить лётные характеристики ракеты. В то же время в КНР только зарождалась собственная научная школа, и не было необходимой базы фундаментальных исследований и технологических наработок. Разрыв военно-технического сотрудничества с СССР привёл к замедлению темпов разработки новых образцов высокотехнологичного оружия, и совершенствование китайских систем ПВО было продолжено путём воровства советских секретов.
В отличие от Северного Вьетнама, в Сирию и Египет во второй половине 60-х начале 70-х поставлялась самая совершенная техника ПВО. Так, Египет стал получателем достаточно современных модификаций семейства С-75. Помимо 10-см комплексов СА-75М «Двина» этой стране до 1973 года было передано: 32 ЗРК С-75 "Десна" и 8 ЗРК С-75М "Волга", а также более 2700 зенитных ракет (в том числе 344 ракеты В-755).
После того как египетский президент Анвар Садат решил замириться с Израилем и взял курс на сближение с США, из Египта выслали всех советских военных советников. В этих условиях китайская разведка сумела найти подходы к египетскому руководству, и в КНР был вывезен ряд образцов новейшей военной техники и вооружения советского производства. Таким образом, достаточно свежая экспортная модификация ЗРК С-75М с ракетами увеличенной дальности В-755 стала источником вдохновения для китайских специалистов в деле создания новых вариантов HQ-2.
Ввиду испорченных отношений Советский Союз прекратил сотрудничество с Египтом в области обороны. Так как по мере выработки ресурса комплексов ПВО в начале 80-х остро встала проблема их обслуживания, ремонта и модернизации, это подвигло египтян начать самостоятельные изыскания в этом направлении. Основной целью работ было продление сроков эксплуатации и модернизация выслуживших гарантийные сроки зенитных ракет В-750ВН (13Д). При китайской технической и финансовой поддержке под Каиром на базе построенных СССР мастерских по ремонту и обслуживанию техники ПВО, было создано предприятие, где осуществлялся восстановительный ремонт ЗУР и других элементов ЗРК. Во второй половине 80-х в Египте началась собственная сборка зенитных ракет, при этом некоторые ключевые элементы: аппаратура управления, радиовзрыватели и двигатели поставлялись из Китая.
После того как к программе модернизации подключились специалисты французской компании "Tomson-CSF", часть аппаратуры египетских ЗРК была переведена на новую твердотельную элементную базу. Модернизированная версия египетской «семьдесятпятки» получила по-восточному поэтичное название — "Тэйр Аль - Сабах" ("Утренняя птица").
Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция египетского ЗРК С-75 в окрестностях Исмалии
В данный момент в Египте на позициях развёрнуто примерно два десятка С-75. Основная часть модернизированных при помощи КНР и Франции ЗРК средней дальности расположена вдоль Суэцкого канала и защищает Каир. Все египетские ЗРК С-75 базируются на прекрасно подготовленных и хорошо укреплённых стационарных позициях. Их кабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и песка. На поверхности остались только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения. Неподалёку от ЗРК имеются подготовленные позиции для малокалиберной зенитной артиллерии, которая должна прикрывать С-75 от ударов с малой высоты. Обращает на себя внимание тот факт, что сами позиции и подъездные пути к ним тщательно очищены от песка и находятся в очень хорошем состоянии.
В данный момент Египет благодаря китайской и французской поддержке является крупнейшим в мире эксплуатантом модернизированных советских комплексов семейства С-75. За счёт реализации масштабной программы капитального ремонта, обновлению электронных блоков и налаженному производству зенитных ракет, в стране пирамид до сих пор несут боевое дежурство «семьдесятпятки», построенные в СССР более 40 лет назад.
Cпутниковый снимок Goole Еarth: реконструированная стационарная позиция к северу от Суэца, рядом развёрнут ЗРК С-75
Однако на основании анализа спутниковых снимков египетских зенитных комплексов, сделанных в предыдущие годы и в 2018 году, видно, что ЗРК С-75 постепенно снимают с вооружения. При этом прежние позиции, где в течение долгого периода времени несли боевое дежурство «семьдесятпятки», подвергаются капитальной реконструкции и расширяются, а базировавшаяся здесь ранее техника зенитно-ракетных дивизионов зачастую развёртывается в «чистом поле» неподалёку. На основании всего этого можно предположить, что в ближайшем будущем здесь предполагается разместить дальнобойные зенитно-ракетные системы с крупными самоходными пусковыми установками, по габаритам соответствующими российским С-400 или китайским НQ-9.
Обоюдовыгодное военное сотрудничество с Египтом дало возможность ознакомиться с ранее неизвестными китайским специалистам оригинальными советскими модификациями ЗРК С-75, что придало новый импульс совершенствованию китайских противовоздушных комплексов. Модернизация HQ-2 велась в нескольких направлениях. Помимо повышения помехозащищённости и увеличения вероятности поражения цели, в начале 70-х на основе имеющихся наработок была предпринята попытка создания комплекса с дальностью стрельбы более 100 км и придания ему противоракетных возможностей. Новый ЗРК, созданный на базе HQ-2, получил обозначение HQ-3, но успешно завершить работы по нему не удалось.
Китайские конструкторы пошли путём использования имеющихся узлов и агрегатов ракеты, при существенном увеличении ёмкости баков с топливом и окислителем и использовании более мощной первой разгонной ступени. Дальность сопровождения и наведения ЗУР на цель была увеличена за счёт повышения мощности излучаемого сигнала и изменения режима работы аппаратуры СНР.
В ходе испытательных пусков экспериментальная ракета продемонстрировала дальность управляемого полёта более 100 км. Однако из-за увеличившихся массы и габаритов, новая ЗУР по сравнению с HQ-2 имела гораздо худшую манёвренность. Кроме того, на дальности более 50 км прежняя радиокомандная система наведения давала слишком большую погрешность, что резко снижало точность наведения. Новая ракета была способна поражать цели на высоте более 30 км, но для борьбы с баллистическими ракетами этого было недостаточно. Кроме того, вероятность уничтожения боевого блока МБР осколочной боевой частью была очень невелика, а создать малогабаритную «специальную» БЧ для установки на относительно узкую ЗУР в те годы в КНР не сочли возможным. В итоге от создания дальнобойной и противоракетной модификаций на базе НQ-2 отказались.
Китайско-вьетнамский конфликт 1979 года продемонстрировал, что сухопутные подразделения НОАК остро нуждаются в мобильном ЗРК средней дальности, способном прикрывать войска на марше в и районах сосредоточения. Базовая модификация НQ-2 оказалась для этого совершенно непригодна. Как и его советский аналог ЗРК С-75, китайский комплекс имел в своём составе более двух десятков технических единиц различного назначения и развертывался на подготовленных в инженерном отношении площадках.
Хотя комплекс считался подвижным, большая часть китайских ЗРК несла боевое дежурство в стационарном варианте, на прекрасно подготовленных в инженерном отношении позициях, где имелись железобетонные укрытия и пути подвоза ракет с твёрдым покрытием. В этих условиях не имела никакого значения низкая проходимость и невысокая скорость движения ракетных тягачей и транспортёров кабин. Но так как в вооруженных силах КНР не имелось войсковых комплексов средней дальности, командование НОАК потребовало создать высокомобильный ЗРК на основе НQ-2. Основным путём повышения подвижности ЗРК НQ-2В, принятого на вооружение в 1986 году, стало внедрение самоходной пусковой установки WXZ 204, созданной на базе лёгкого танка Тип 63.
Все остальные элементы ЗРК НQ-2В являлись буксируемыми. Для данной модификации были разработаны более помехозащищённая станция наведения, и ракета с дальностью пуска до 40 км и минимальной зоной поражения 7 км. После знакомства с полученными от Египта советскими ЗУР В-755 (20Д), на новой китайской зенитной ракете применили более совершенную аппаратуру радиоуправления и радиовизирования, автопилот, радиовзрыватель, боевую часть с готовыми поражающими элементами, жидкостный ракетный двигатель регулируемой тяги и более мощный стартовый ускоритель. При этом масса ракеты увеличилась до 2330 кг. Скорость полёта ЗУР – 1250 м/с, максимальная скорость обстреливаемой цели – 1150 м/с. Пусковая установка на гусеничном шасси, с заправленной ракетой весила около 26 т. Дизельный двигатель мог разогнать машину по шоссе до 43 км/ч, запас хода – до 250 км.
Однако двигаться с полностью снаряженной ракетой с высокой скоростью и на значительное расстояние было невозможно. Как известно, зенитные ракеты с ЖРД в заправленном состоянии являются достаточно нежными изделиями, которым категорически противопоказаны значительные ударно-вибрационные нагрузки. Даже незначительные механические воздействия могут привести к потере герметичности баков, что чревато самыми печальными последствиями для расчёта. Поэтому размещение пусковой установки ракет семейства С-75 на гусеничном шасси лишено особого смысла. Наличие самоходной ПУ конечно несколько сокращает время развёртывания, но мобильность комплекса в целом кардинально не повышает. В итоге, помучившись с гусеничными самоходными пусковыми установками, китайцы отказались от массового производства ЗРК HQ-2B в пользу НQ-2J, на котором все элементы являлись буксируемыми.
Если верить рекламным проспектам, представленным в конце 80-х на международных выставках вооружения, вероятность поражения одной ракетой, при отсутствии организованных помех, для ЗРК НQ-2J составляет 92%. Зенитный ракетный комплекс благодаря внедрению в СНР SJ-202В дополнительного целевого канала способен в рабочем секторе радиолокатора наведения одновременно производить обстрел двух целей с наведением на них до четырех ракет.
В целом ЗРК семейства НQ-2 повторяли пройденный в СССР путь с задержкой в 10-12 лет. В то же время в КНР не был создан аналог советской ЗУР В-759 (5Я23) с дальностью стрельбы до 56 км и высотой поражения 100-30 000 м. Максимум, чего удалось добиться китайским разработчикам ЗРК HQ-2J – это создать ракету с характеристиками советской ЗУР В-755 (20Д).
Зоны поражения советских зенитных ракет 20Д и 5Я23, входивших в боекомплект ЗРК С-75М2, С-75М3 и С-75М4
Также нет информации, что китайским специалистам удалось повторить характеристики помехозащищённости аппаратуры наведения ЗРК С-75М3 «Волхов», принятого на вооружении в СССР в 1975 году. В то же время китайские специалисты сумели на поздних вариантах НQ-2J установить телевизионно-оптические визиры с введением канала оптического сопровождения цели, что позволило в условиях визуального наблюдения воздушной цели вести ее сопровождение и обстрел без использования радиолокационных средств ЗРК в режиме излучения. Также во второй половине 80-х для защиты позиций ЗРК в войсках ПВО НОАК от противорадиолокационных ракет появились выносные имитаторы, воспроизводящие излучение станций наведения ракет.
Кроме того, все китайские комплексы, развернутые на постоянной основе вокруг важных административных, промышленных и военных объектов, размещались на отлично оборудованных в инженерном отношении стационарных позициях. Согласно сведениям, опубликованным в западных справочных изданиях с 1967 по 1993 год, в КНР было построено более 120 ЗРК НQ-2 различных модификаций и около 5000 зенитных ракет. По состоянию на середину 90-х на территории КНР имелось приблизительно 90 действующих позиций ЗРК НQ-2.
Спутниковый снимок Goole Еarth: авиалайнер пролетает над позицией ЗРК НQ-2 в окрестностях административного центра Урумчи, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Примерно 30 зенитных комплексов экспортировали в Албанию, Иран, Северную Корею и Пакистан. Bо вьетнамских источниках упоминается, что два дивизиона ранней модификации HQ-2 в рамках китайской военной помощи в начале 70-х были отправлены в ДРВ. Однако после включения из-за низкой помехозащищённости они были быстро подавлены средствами РЭБ и уничтожены американской авиацией.
По мере принятия на вооружение новых вариантов, выпущенные ранее комплексы дорабатывались в ходе проведения средних и капитальных ремонтов. В то же время с целью повышения боевых возможностей в состав некоторых ЗРК HQ-2В/J была введена многофункциональная станция боевого режима Н-200 с активной фазированной решеткой. РЛС Н-200 изначально разрабатывалась для ЗРК КС-1A, который в свою очередь с середины 80-х разрабатывался для замены комплексов семейства HQ-2. Для применения в составе ЗРК HQ-2В/J в аппаратную часть РЛС Н-200 вводится аппаратура радиокомандного наведения зенитных ракет.
По мнению западных экспертов, РЛС Н-200 создана путём заимствования технических решений американской РЛС AN / MPQ-53. Согласно китайским данным РЛС Н-200 способна обнаруживать высотную цель с ЭПР 2 м ² на дальности до 120 км и брать её на сопровождение с 85 км. При высоте полёта 8 км дальность устойчивого сопровождения составляет 45 км. Станция после доработки комплекса HQ-2В/J может одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Такая модернизация позволила существенно повысить боевые возможности стремительно устаревающих ЗРК первого поколения. Большая часть ЗРК HQ-2J доработанных для совместного использования с РЛС Н-200 размещена в окрестностях китайской столицы.
В прошлом вокруг Пекина было развёрнуто более 20 дивизионов HQ-2. Наибольшая плотность зенитных позиций располагалась с северо-западного направления, на пути наиболее вероятного прорыва советских дальних бомбардировщиков. В данный момент большая часть устаревающих ЗРК HQ-2 развернутых ранее вокруг столицы КНР заменена современными дальнобойными многоканальными ЗРС российского и китайского производства: С-300ПМУ1/2 и HQ-9.
Продолжение следует…
По материалам:
https://infonet.vn/dien-bien-phu-tren-khong-sam3-chua-kip-tham-chien-post42787.info
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html#mozTocId499312
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3789199/Chinese_HQ-1/2
http://www.redov.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_1999_03/p11.php
http://rusarm.com/files/arsenal/Arsenal-2010-2.pdf
http://missilethreat.com/defense-systems/hongqi-2-hq-2/
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId564962
Один из первых вариантов станции наведения ракет SJ-202
Зенитные ракеты комплекса HQ-2 поначалу мало чем отличались ракет, используемых в составе НQ-1, и в целом повторяли советскую ЗУР В-750, а вот созданная в Китае станция наведения SJ-202 Gin Sling имела существенные внешние и аппаратные отличия от советского прототипа СНР-75. Китайские специалисты использовали собственную элементную базу и изменили расположение антенн. Однако доводка аппаратной части станции наведения сильно затянулась. В начале 70-х китайская радиоэлектронная промышленность сильно отставала не только от западных стран, но и от СССР, что в свою очередь отрицательно сказалось на помехозащищённости и надежности первых станций типа SJ-202.
Станция наведения SJ-202А
Одновременно с доводкой до требуемого уровня надёжности аппаратуры наведения была увеличена ёмкость баков ракеты, что дало прирост в дальности пуска. Кража усовершенствованных советских ракет, поставляемых во Вьетнам через территорию КНР, позволила китайским специалистам создать более надёжный радиовзрыватель и новую боевую часть с увеличенной вероятностью поражения цели.
Станция наведения ЗУР и кабины управления ЗРК HQ-2 на боевой позиции
Согласно данным, полученным американской разведкой, до второй половины 70-х боеспособность имеющихся в частях ПВО НОАК зенитно-ракетных дивизионов была невысокой. Приблизительно 20-25% ЗРК HQ-2 имели технические неисправности, препятствующие выполнению ими боевой задачи. Невысокая подготовка китайских расчётов и общее падение культуры производства и технологического уровня, произошедшие в КНР после «Культурной революции», отрицательно сказались на боеготовности войск ПВО. Кроме того, очень серьёзные проблемы имелись с созданием в войсках запаса зенитных ракет. Китайская промышленность с большим напряжением сил обеспечивала поставку минимально необходимого количества ЗУР, при этом качество производства было очень низким, и ракеты часто отказывали после пуска.
Заправка зенитной ракеты комплекса HQ-2
Так как в ракетах нередко имели место утечки топлива и окислителя, во избежание аварийных ситуаций, которые могли привести к уничтожению дорогостоящей техники и гибели расчётов, командование ПВО НОАК издало приказ вести боевое дежурство минимальным количеством ЗУР на ПУ, и осуществлять их тщательную проверку. Повысить техническую надёжность удалось в модификации HQ-2А, производство которой началось в 1978 году.
Полевая позиция ЗРК HQ-2А
Максимальная дальность поражения воздушных целей на этой модели составила 34 км, высотность удалось довести до 27 км. Минимальная дальность пуска была сокращена с 12 до 8 км. Скорость ЗУР – 1200 м/с. Максимальная скорость обстреливаемой цели – 1100 м/с. Вероятность поражения одной ракетой – около 70%.
Пусковая установка с ЗУР, входившие в состав ЗРК HQ-2А
После создания ЗРК HQ-2А разработчики откровенно забуксовали. Конечно, имелись определённые резервы в части повышения надёжности всех элементов комплекса, и у китайских специалистов было видение, как улучшить лётные характеристики ракеты. В то же время в КНР только зарождалась собственная научная школа, и не было необходимой базы фундаментальных исследований и технологических наработок. Разрыв военно-технического сотрудничества с СССР привёл к замедлению темпов разработки новых образцов высокотехнологичного оружия, и совершенствование китайских систем ПВО было продолжено путём воровства советских секретов.
В отличие от Северного Вьетнама, в Сирию и Египет во второй половине 60-х начале 70-х поставлялась самая совершенная техника ПВО. Так, Египет стал получателем достаточно современных модификаций семейства С-75. Помимо 10-см комплексов СА-75М «Двина» этой стране до 1973 года было передано: 32 ЗРК С-75 "Десна" и 8 ЗРК С-75М "Волга", а также более 2700 зенитных ракет (в том числе 344 ракеты В-755).
После того как египетский президент Анвар Садат решил замириться с Израилем и взял курс на сближение с США, из Египта выслали всех советских военных советников. В этих условиях китайская разведка сумела найти подходы к египетскому руководству, и в КНР был вывезен ряд образцов новейшей военной техники и вооружения советского производства. Таким образом, достаточно свежая экспортная модификация ЗРК С-75М с ракетами увеличенной дальности В-755 стала источником вдохновения для китайских специалистов в деле создания новых вариантов HQ-2.
Ввиду испорченных отношений Советский Союз прекратил сотрудничество с Египтом в области обороны. Так как по мере выработки ресурса комплексов ПВО в начале 80-х остро встала проблема их обслуживания, ремонта и модернизации, это подвигло египтян начать самостоятельные изыскания в этом направлении. Основной целью работ было продление сроков эксплуатации и модернизация выслуживших гарантийные сроки зенитных ракет В-750ВН (13Д). При китайской технической и финансовой поддержке под Каиром на базе построенных СССР мастерских по ремонту и обслуживанию техники ПВО, было создано предприятие, где осуществлялся восстановительный ремонт ЗУР и других элементов ЗРК. Во второй половине 80-х в Египте началась собственная сборка зенитных ракет, при этом некоторые ключевые элементы: аппаратура управления, радиовзрыватели и двигатели поставлялись из Китая.
После того как к программе модернизации подключились специалисты французской компании "Tomson-CSF", часть аппаратуры египетских ЗРК была переведена на новую твердотельную элементную базу. Модернизированная версия египетской «семьдесятпятки» получила по-восточному поэтичное название — "Тэйр Аль - Сабах" ("Утренняя птица").
Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция египетского ЗРК С-75 в окрестностях Исмалии
В данный момент в Египте на позициях развёрнуто примерно два десятка С-75. Основная часть модернизированных при помощи КНР и Франции ЗРК средней дальности расположена вдоль Суэцкого канала и защищает Каир. Все египетские ЗРК С-75 базируются на прекрасно подготовленных и хорошо укреплённых стационарных позициях. Их кабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и песка. На поверхности остались только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения. Неподалёку от ЗРК имеются подготовленные позиции для малокалиберной зенитной артиллерии, которая должна прикрывать С-75 от ударов с малой высоты. Обращает на себя внимание тот факт, что сами позиции и подъездные пути к ним тщательно очищены от песка и находятся в очень хорошем состоянии.
Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция египетского ЗРК С-75 в окрестностях Каира
В данный момент Египет благодаря китайской и французской поддержке является крупнейшим в мире эксплуатантом модернизированных советских комплексов семейства С-75. За счёт реализации масштабной программы капитального ремонта, обновлению электронных блоков и налаженному производству зенитных ракет, в стране пирамид до сих пор несут боевое дежурство «семьдесятпятки», построенные в СССР более 40 лет назад.
Cпутниковый снимок Goole Еarth: реконструированная стационарная позиция к северу от Суэца, рядом развёрнут ЗРК С-75
Однако на основании анализа спутниковых снимков египетских зенитных комплексов, сделанных в предыдущие годы и в 2018 году, видно, что ЗРК С-75 постепенно снимают с вооружения. При этом прежние позиции, где в течение долгого периода времени несли боевое дежурство «семьдесятпятки», подвергаются капитальной реконструкции и расширяются, а базировавшаяся здесь ранее техника зенитно-ракетных дивизионов зачастую развёртывается в «чистом поле» неподалёку. На основании всего этого можно предположить, что в ближайшем будущем здесь предполагается разместить дальнобойные зенитно-ракетные системы с крупными самоходными пусковыми установками, по габаритам соответствующими российским С-400 или китайским НQ-9.
Обоюдовыгодное военное сотрудничество с Египтом дало возможность ознакомиться с ранее неизвестными китайским специалистам оригинальными советскими модификациями ЗРК С-75, что придало новый импульс совершенствованию китайских противовоздушных комплексов. Модернизация HQ-2 велась в нескольких направлениях. Помимо повышения помехозащищённости и увеличения вероятности поражения цели, в начале 70-х на основе имеющихся наработок была предпринята попытка создания комплекса с дальностью стрельбы более 100 км и придания ему противоракетных возможностей. Новый ЗРК, созданный на базе HQ-2, получил обозначение HQ-3, но успешно завершить работы по нему не удалось.
Китайские конструкторы пошли путём использования имеющихся узлов и агрегатов ракеты, при существенном увеличении ёмкости баков с топливом и окислителем и использовании более мощной первой разгонной ступени. Дальность сопровождения и наведения ЗУР на цель была увеличена за счёт повышения мощности излучаемого сигнала и изменения режима работы аппаратуры СНР.
В ходе испытательных пусков экспериментальная ракета продемонстрировала дальность управляемого полёта более 100 км. Однако из-за увеличившихся массы и габаритов, новая ЗУР по сравнению с HQ-2 имела гораздо худшую манёвренность. Кроме того, на дальности более 50 км прежняя радиокомандная система наведения давала слишком большую погрешность, что резко снижало точность наведения. Новая ракета была способна поражать цели на высоте более 30 км, но для борьбы с баллистическими ракетами этого было недостаточно. Кроме того, вероятность уничтожения боевого блока МБР осколочной боевой частью была очень невелика, а создать малогабаритную «специальную» БЧ для установки на относительно узкую ЗУР в те годы в КНР не сочли возможным. В итоге от создания дальнобойной и противоракетной модификаций на базе НQ-2 отказались.
Китайско-вьетнамский конфликт 1979 года продемонстрировал, что сухопутные подразделения НОАК остро нуждаются в мобильном ЗРК средней дальности, способном прикрывать войска на марше в и районах сосредоточения. Базовая модификация НQ-2 оказалась для этого совершенно непригодна. Как и его советский аналог ЗРК С-75, китайский комплекс имел в своём составе более двух десятков технических единиц различного назначения и развертывался на подготовленных в инженерном отношении площадках.
Укреплённая позиция китайского ЗРК НQ-2
Хотя комплекс считался подвижным, большая часть китайских ЗРК несла боевое дежурство в стационарном варианте, на прекрасно подготовленных в инженерном отношении позициях, где имелись железобетонные укрытия и пути подвоза ракет с твёрдым покрытием. В этих условиях не имела никакого значения низкая проходимость и невысокая скорость движения ракетных тягачей и транспортёров кабин. Но так как в вооруженных силах КНР не имелось войсковых комплексов средней дальности, командование НОАК потребовало создать высокомобильный ЗРК на основе НQ-2. Основным путём повышения подвижности ЗРК НQ-2В, принятого на вооружение в 1986 году, стало внедрение самоходной пусковой установки WXZ 204, созданной на базе лёгкого танка Тип 63.
Пусковая установка ЗРК HQ-2B на гусеничном транспортёре WXZ 204
Все остальные элементы ЗРК НQ-2В являлись буксируемыми. Для данной модификации были разработаны более помехозащищённая станция наведения, и ракета с дальностью пуска до 40 км и минимальной зоной поражения 7 км. После знакомства с полученными от Египта советскими ЗУР В-755 (20Д), на новой китайской зенитной ракете применили более совершенную аппаратуру радиоуправления и радиовизирования, автопилот, радиовзрыватель, боевую часть с готовыми поражающими элементами, жидкостный ракетный двигатель регулируемой тяги и более мощный стартовый ускоритель. При этом масса ракеты увеличилась до 2330 кг. Скорость полёта ЗУР – 1250 м/с, максимальная скорость обстреливаемой цели – 1150 м/с. Пусковая установка на гусеничном шасси, с заправленной ракетой весила около 26 т. Дизельный двигатель мог разогнать машину по шоссе до 43 км/ч, запас хода – до 250 км.
Однако двигаться с полностью снаряженной ракетой с высокой скоростью и на значительное расстояние было невозможно. Как известно, зенитные ракеты с ЖРД в заправленном состоянии являются достаточно нежными изделиями, которым категорически противопоказаны значительные ударно-вибрационные нагрузки. Даже незначительные механические воздействия могут привести к потере герметичности баков, что чревато самыми печальными последствиями для расчёта. Поэтому размещение пусковой установки ракет семейства С-75 на гусеничном шасси лишено особого смысла. Наличие самоходной ПУ конечно несколько сокращает время развёртывания, но мобильность комплекса в целом кардинально не повышает. В итоге, помучившись с гусеничными самоходными пусковыми установками, китайцы отказались от массового производства ЗРК HQ-2B в пользу НQ-2J, на котором все элементы являлись буксируемыми.
Пусковые установки и СНР SJ-202В на позиции ЗРК HQ-2J
Если верить рекламным проспектам, представленным в конце 80-х на международных выставках вооружения, вероятность поражения одной ракетой, при отсутствии организованных помех, для ЗРК НQ-2J составляет 92%. Зенитный ракетный комплекс благодаря внедрению в СНР SJ-202В дополнительного целевого канала способен в рабочем секторе радиолокатора наведения одновременно производить обстрел двух целей с наведением на них до четырех ракет.
Станция наведения ракет SJ-202В и кабины управления на позиции ЗРК HQ-2J в окрестностях Пекина
В целом ЗРК семейства НQ-2 повторяли пройденный в СССР путь с задержкой в 10-12 лет. В то же время в КНР не был создан аналог советской ЗУР В-759 (5Я23) с дальностью стрельбы до 56 км и высотой поражения 100-30 000 м. Максимум, чего удалось добиться китайским разработчикам ЗРК HQ-2J – это создать ракету с характеристиками советской ЗУР В-755 (20Д).
Зоны поражения советских зенитных ракет 20Д и 5Я23, входивших в боекомплект ЗРК С-75М2, С-75М3 и С-75М4
Также нет информации, что китайским специалистам удалось повторить характеристики помехозащищённости аппаратуры наведения ЗРК С-75М3 «Волхов», принятого на вооружении в СССР в 1975 году. В то же время китайские специалисты сумели на поздних вариантах НQ-2J установить телевизионно-оптические визиры с введением канала оптического сопровождения цели, что позволило в условиях визуального наблюдения воздушной цели вести ее сопровождение и обстрел без использования радиолокационных средств ЗРК в режиме излучения. Также во второй половине 80-х для защиты позиций ЗРК в войсках ПВО НОАК от противорадиолокационных ракет появились выносные имитаторы, воспроизводящие излучение станций наведения ракет.
Кроме того, все китайские комплексы, развернутые на постоянной основе вокруг важных административных, промышленных и военных объектов, размещались на отлично оборудованных в инженерном отношении стационарных позициях. Согласно сведениям, опубликованным в западных справочных изданиях с 1967 по 1993 год, в КНР было построено более 120 ЗРК НQ-2 различных модификаций и около 5000 зенитных ракет. По состоянию на середину 90-х на территории КНР имелось приблизительно 90 действующих позиций ЗРК НQ-2.
Спутниковый снимок Goole Еarth: авиалайнер пролетает над позицией ЗРК НQ-2 в окрестностях административного центра Урумчи, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Примерно 30 зенитных комплексов экспортировали в Албанию, Иран, Северную Корею и Пакистан. Bо вьетнамских источниках упоминается, что два дивизиона ранней модификации HQ-2 в рамках китайской военной помощи в начале 70-х были отправлены в ДРВ. Однако после включения из-за низкой помехозащищённости они были быстро подавлены средствами РЭБ и уничтожены американской авиацией.
По мере принятия на вооружение новых вариантов, выпущенные ранее комплексы дорабатывались в ходе проведения средних и капитальных ремонтов. В то же время с целью повышения боевых возможностей в состав некоторых ЗРК HQ-2В/J была введена многофункциональная станция боевого режима Н-200 с активной фазированной решеткой. РЛС Н-200 изначально разрабатывалась для ЗРК КС-1A, который в свою очередь с середины 80-х разрабатывался для замены комплексов семейства HQ-2. Для применения в составе ЗРК HQ-2В/J в аппаратную часть РЛС Н-200 вводится аппаратура радиокомандного наведения зенитных ракет.
Многофункциональная РЛС Н-200
По мнению западных экспертов, РЛС Н-200 создана путём заимствования технических решений американской РЛС AN / MPQ-53. Согласно китайским данным РЛС Н-200 способна обнаруживать высотную цель с ЭПР 2 м ² на дальности до 120 км и брать её на сопровождение с 85 км. При высоте полёта 8 км дальность устойчивого сопровождения составляет 45 км. Станция после доработки комплекса HQ-2В/J может одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Такая модернизация позволила существенно повысить боевые возможности стремительно устаревающих ЗРК первого поколения. Большая часть ЗРК HQ-2J доработанных для совместного использования с РЛС Н-200 размещена в окрестностях китайской столицы.
Cпутниковый снимок Goole Еarth: позиция ЗРК HQ-2 к северо-западу от Пекина
В прошлом вокруг Пекина было развёрнуто более 20 дивизионов HQ-2. Наибольшая плотность зенитных позиций располагалась с северо-западного направления, на пути наиболее вероятного прорыва советских дальних бомбардировщиков. В данный момент большая часть устаревающих ЗРК HQ-2 развернутых ранее вокруг столицы КНР заменена современными дальнобойными многоканальными ЗРС российского и китайского производства: С-300ПМУ1/2 и HQ-9.
Продолжение следует…
По материалам:
https://infonet.vn/dien-bien-phu-tren-khong-sam3-chua-kip-tham-chien-post42787.info
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html#mozTocId499312
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3789199/Chinese_HQ-1/2
http://www.redov.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_1999_03/p11.php
http://rusarm.com/files/arsenal/Arsenal-2010-2.pdf
http://missilethreat.com/defense-systems/hongqi-2-hq-2/
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId564962
- Автор:
- Линник Сергей
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