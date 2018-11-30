Кому нужна боевая машина поддержки танков?
Концепция нового класса бронетехники – боевых машин поддержки танков (БМПТ) обсуждается с начала 90-х, и к общему знаменателю пока что не пришли. В конце 90-х, непонятно из каких соображений, были разработаны и изготовлены два опытных образца БМПТ «Терминатор», которые преподносились как качественный скачок в разработке бронетехники. Почти двадцать лет они регулярно демонстрировались на различных выставках, но в российской армии оказались не востребованы. Не нашли они заказчика и за рубежом.
После проверки этих машин в реальных боевых условиях в 2017 году в Сирии полемика вокруг БМПТ разгорелась с новой силой, акценты сместились, оказалось, что для таких машин есть совершенно другая сфера применения.
При разработке концепции БМПТ все было поставлено с ног на голову. Сначала разработали и изготовили опытные образцы БМПТ «Терминатор», а потом начали обосновывать необходимость таких машин и обосновывать тактику их применения.
В результате пришли к выводу, что эта машина необходима для огневой поддержки танков от противотанковых средств ближнего боя на дистанции в сотни метров, наиболее танкоопасные из них ПТРК и РПГ, которые трудно обнаружить из танка. Затем, непонятно по какой логике, добавили борьбу с легкобронированной техникой, которая от танков старается держаться как можно дальше, поскольку попадание снаряда танковой пушки или ракеты разносит легкобронированную технику в клочья. То есть у танков уже есть эффективное средство борьбы с легкобронированными целями, и БМПТ для этого не очень-то и нужна.
В статье приводятся рассуждения о том, какое вооружение наиболее целесообразно использовать на БМПТ. Конечно, можно рассуждать о вооружении этой машины, но при этом за бортом остается главный вопрос: зачем нужна БМПТ, какие задачи она должна решать и какова тактика ее применения.
Если для танка на ближней дистанции наиболее танкоопасные цели расчеты РПГ и ПТРК, то БМПТ должна иметь лучшие, чем у танка, приборы и средства обнаружения малоразмерных танкоопасных целей, иметь эффективное оружие для быстрого их уничтожения и более мощную по сравнению с танком защиту от средств поражения ближнего боя.
Что из этого набора реализовано на БМПТ? Из средств обнаружения целей только набор штатных танковых прицелов и приборов наблюдения, которые ничего нового в процесс поиска и поражения целей по сравнению с танком не принесли.
Для уничтожения целей используются две малокалиберные 30-мм пушки и танковый 7,62-мм пулемет. Надуманно выглядит и установка управляемых ракет: для поражения малоразмерных целей они не нужны, этот класс оружия предназначен для поражения хорошо бронированной техники на больших расстояниях и защищенных огневых точек и опорных пунктов. На некоторых образцах применяли автоматические гранатометы, потом их убрали. Расчеты ПТРК и РПГ для уничтожения танков должны видеть свою цель и наводить на нее ракету, поэтому они не могут находиться за преградами. Установка гранатомета, предназначенного для «заброса» мины за преграды, для уничтожения таких целей действительно не нужна. Для уменьшения веса и забронированного объема на БМПТ убрали танковую пушку, чем ослабили ее огневую мощь.
То есть по огневой мощи БМПТ существенно ниже танка. Преимущество только в использовании двух 30-мм пушек. Стрелковым вооружением танк оснащен даже лучше, у него два пулемета. Один из них крупнокалиберный и со значительно большим углом возвышения. По управляемому вооружению танк многократно превосходит БМПТ, в боеукладке у него не четыре ракеты, в автомате заряжания весь боекомплект может содержать 22 управляемые ракеты.
В итоге по огневой мощи БМПТ существенно уступает танку по артиллерийскому вооружению (нет танковой пушки), по стрелковому вооружению, управляемому вооружению и превосходит только по малокалиберному артиллерийскому вооружению. В принципе, работы по установке на танк 23-мм и 30-мм пушек уже проводились, и эта задача без особых проблем может быть решена на танке, для этого разрабатывать БМПТ не надо.
Задача обеспечения БМПТ более мощной по сравнению с танком защитой также не решена, поскольку в качестве базы БМПТ взят корпус танка Т-72. Ее защита несколько повышена, но принципиально нового ничего нет.
По комплексу задач, стоящих перед БМПТ, можно сделать вывод, что задача по поиску и обнаружению целей БМПТ решается на уровне танка и не превосходит его, по обеспечению огневой мощи БМПТ существенно уступает танку, преимущество только в малокалиберной артиллерии, а по защите БМПТ на уровне танка.
Также следует отметить, что совершенно не отработана тактика применения БМПТ на поле боя, исходя из их оснащенности и решаемых задач. В каком тактическом звене танковых войск и в чьей подчиненности они должны быть, в каких боевых порядках должны находиться (перед танками, в составе танкового подразделения или позади танков)?..
Все эти проблемы, по всей видимости, и определили тернистый путь продвижения этой машины в войска. Применение БМПТ для огневой поддержки танков в таком виде, как она создана, мало что дает. Если такая задача и стоит, то она должна решаться с другим подходом к оснащению и использованию бронетехники.
Применение этой машины в реальной боевой обстановке в Сирии показало, что эта машина нужна, но совершенно для других задач. Оказалось, что она необходима как машина огневой поддержки пехоты в противостоянии с противником, неспособным массово применять бронетехнику, и в условиях городской застройки. В таких боях основными целями становятся пехота противника со стрелковым вооружением, операторы ПЗРК и РПГ, легкобронированная техника, артиллерийские и ракетные установки и огневые точки на небольшой дистанции.
Для решения таких задач машина должна оснащаться стрелковым и малокалиберным артиллерийским вооружением для подавления пехоты и легкобронированных целей, легкими гранатометами для поражения целей за преградами, ракетным вооружением для точечного подавления артиллерийских и ракетных установок и опорных пунктов.
Различные виды вооружения должны быть развязаны друг от друга по вертикали и горизонту и иметь возможность вести одновременный огонь в разных направлениях, поскольку машина может быть неожиданно атакована с любого направления. Стрелковое вооружение должно иметь углы возвышения не менее 75 градусов (45 градусов мало) для ведения огня по верхним этажам зданий, как это было реализовано при установке на танк зенитного пулемета «Утес».
В машине необходимы «глаза» для разведки местности и выявления целей, и для этого наиболее приемлем БПЛА, управляемый отдельным членом экипажа. У машины должна быть мощная комплексная защита от наиболее вероятных средств поражения (РПГ и ПТРК), особенно от нападения сверху. Для решения поставленных перед машиной задач экипаж должен быть не менее четырех человек.
С точки зрения тактики применения машины огневой поддержки пехоты она должна быть в боевых порядках тактического звена, роты — батальона, в подчинении командиров этого уровня.
Целесообразность создания такой машины очевидна, сирийские события только подтвердили это. Такая машина необходима для использования в локальных конфликтах малой интенсивности и полицейских операциях, которых сейчас большинство.
По всей видимости, БМПТ также может найти свое место в армейских структурах. Прежде чем начинать разработку такой машины, необходимо с учетом полученного опыта по созданию БМПТ «Терминатор» и ее испытаний в боевых условиях в Сирии определить стоящие перед ней задачи, тактику ее использования, требования к комплексу вооружения и системе защиты, и только потом принимать решение о создании такой бронетехники.
После проверки этих машин в реальных боевых условиях в 2017 году в Сирии полемика вокруг БМПТ разгорелась с новой силой, акценты сместились, оказалось, что для таких машин есть совершенно другая сфера применения.
При разработке концепции БМПТ все было поставлено с ног на голову. Сначала разработали и изготовили опытные образцы БМПТ «Терминатор», а потом начали обосновывать необходимость таких машин и обосновывать тактику их применения.
В результате пришли к выводу, что эта машина необходима для огневой поддержки танков от противотанковых средств ближнего боя на дистанции в сотни метров, наиболее танкоопасные из них ПТРК и РПГ, которые трудно обнаружить из танка. Затем, непонятно по какой логике, добавили борьбу с легкобронированной техникой, которая от танков старается держаться как можно дальше, поскольку попадание снаряда танковой пушки или ракеты разносит легкобронированную технику в клочья. То есть у танков уже есть эффективное средство борьбы с легкобронированными целями, и БМПТ для этого не очень-то и нужна.
В статье приводятся рассуждения о том, какое вооружение наиболее целесообразно использовать на БМПТ. Конечно, можно рассуждать о вооружении этой машины, но при этом за бортом остается главный вопрос: зачем нужна БМПТ, какие задачи она должна решать и какова тактика ее применения.
Если для танка на ближней дистанции наиболее танкоопасные цели расчеты РПГ и ПТРК, то БМПТ должна иметь лучшие, чем у танка, приборы и средства обнаружения малоразмерных танкоопасных целей, иметь эффективное оружие для быстрого их уничтожения и более мощную по сравнению с танком защиту от средств поражения ближнего боя.
Что из этого набора реализовано на БМПТ? Из средств обнаружения целей только набор штатных танковых прицелов и приборов наблюдения, которые ничего нового в процесс поиска и поражения целей по сравнению с танком не принесли.
Для уничтожения целей используются две малокалиберные 30-мм пушки и танковый 7,62-мм пулемет. Надуманно выглядит и установка управляемых ракет: для поражения малоразмерных целей они не нужны, этот класс оружия предназначен для поражения хорошо бронированной техники на больших расстояниях и защищенных огневых точек и опорных пунктов. На некоторых образцах применяли автоматические гранатометы, потом их убрали. Расчеты ПТРК и РПГ для уничтожения танков должны видеть свою цель и наводить на нее ракету, поэтому они не могут находиться за преградами. Установка гранатомета, предназначенного для «заброса» мины за преграды, для уничтожения таких целей действительно не нужна. Для уменьшения веса и забронированного объема на БМПТ убрали танковую пушку, чем ослабили ее огневую мощь.
То есть по огневой мощи БМПТ существенно ниже танка. Преимущество только в использовании двух 30-мм пушек. Стрелковым вооружением танк оснащен даже лучше, у него два пулемета. Один из них крупнокалиберный и со значительно большим углом возвышения. По управляемому вооружению танк многократно превосходит БМПТ, в боеукладке у него не четыре ракеты, в автомате заряжания весь боекомплект может содержать 22 управляемые ракеты.
В итоге по огневой мощи БМПТ существенно уступает танку по артиллерийскому вооружению (нет танковой пушки), по стрелковому вооружению, управляемому вооружению и превосходит только по малокалиберному артиллерийскому вооружению. В принципе, работы по установке на танк 23-мм и 30-мм пушек уже проводились, и эта задача без особых проблем может быть решена на танке, для этого разрабатывать БМПТ не надо.
Задача обеспечения БМПТ более мощной по сравнению с танком защитой также не решена, поскольку в качестве базы БМПТ взят корпус танка Т-72. Ее защита несколько повышена, но принципиально нового ничего нет.
По комплексу задач, стоящих перед БМПТ, можно сделать вывод, что задача по поиску и обнаружению целей БМПТ решается на уровне танка и не превосходит его, по обеспечению огневой мощи БМПТ существенно уступает танку, преимущество только в малокалиберной артиллерии, а по защите БМПТ на уровне танка.
Также следует отметить, что совершенно не отработана тактика применения БМПТ на поле боя, исходя из их оснащенности и решаемых задач. В каком тактическом звене танковых войск и в чьей подчиненности они должны быть, в каких боевых порядках должны находиться (перед танками, в составе танкового подразделения или позади танков)?..
Все эти проблемы, по всей видимости, и определили тернистый путь продвижения этой машины в войска. Применение БМПТ для огневой поддержки танков в таком виде, как она создана, мало что дает. Если такая задача и стоит, то она должна решаться с другим подходом к оснащению и использованию бронетехники.
Применение этой машины в реальной боевой обстановке в Сирии показало, что эта машина нужна, но совершенно для других задач. Оказалось, что она необходима как машина огневой поддержки пехоты в противостоянии с противником, неспособным массово применять бронетехнику, и в условиях городской застройки. В таких боях основными целями становятся пехота противника со стрелковым вооружением, операторы ПЗРК и РПГ, легкобронированная техника, артиллерийские и ракетные установки и огневые точки на небольшой дистанции.
Для решения таких задач машина должна оснащаться стрелковым и малокалиберным артиллерийским вооружением для подавления пехоты и легкобронированных целей, легкими гранатометами для поражения целей за преградами, ракетным вооружением для точечного подавления артиллерийских и ракетных установок и опорных пунктов.
Различные виды вооружения должны быть развязаны друг от друга по вертикали и горизонту и иметь возможность вести одновременный огонь в разных направлениях, поскольку машина может быть неожиданно атакована с любого направления. Стрелковое вооружение должно иметь углы возвышения не менее 75 градусов (45 градусов мало) для ведения огня по верхним этажам зданий, как это было реализовано при установке на танк зенитного пулемета «Утес».
В машине необходимы «глаза» для разведки местности и выявления целей, и для этого наиболее приемлем БПЛА, управляемый отдельным членом экипажа. У машины должна быть мощная комплексная защита от наиболее вероятных средств поражения (РПГ и ПТРК), особенно от нападения сверху. Для решения поставленных перед машиной задач экипаж должен быть не менее четырех человек.
С точки зрения тактики применения машины огневой поддержки пехоты она должна быть в боевых порядках тактического звена, роты — батальона, в подчинении командиров этого уровня.
Целесообразность создания такой машины очевидна, сирийские события только подтвердили это. Такая машина необходима для использования в локальных конфликтах малой интенсивности и полицейских операциях, которых сейчас большинство.
По всей видимости, БМПТ также может найти свое место в армейских структурах. Прежде чем начинать разработку такой машины, необходимо с учетом полученного опыта по созданию БМПТ «Терминатор» и ее испытаний в боевых условиях в Сирии определить стоящие перед ней задачи, тактику ее использования, требования к комплексу вооружения и системе защиты, и только потом принимать решение о создании такой бронетехники.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- http://falconbbs.com
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