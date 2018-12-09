Перспективные образцы оружия ХХI века: оружие из кубиков (часть 2)
В прошлый раз в материале «Перспективные образцы оружия ХХI века какими они могут быть» мы рассказали о винтовке-концепте (или карабине концепте американца Мартина Грира и связанных с этим проектом совершенствованием имеющихся систем стрелкового оружия. Причем ситуация сегодня сложилась поистине странная. Все считают, что в оружии с газовым двигателем достигнут предел совершенства, и с этим трудно не согласиться. Недаром все усовершенствования современных автоматических винтовок идут главным образом по пути апгрейда и обвешивания их всякими там планками Пикатини. Это касается автомата Калашникова последних моделей, да и многих других образцов. Ну, вот придумали, как рукоятку перезаряжания размещать как справа, так и слева, специально для левшей. Ну так ведь не критично это, да и не так уж и много левшей служит в армии, причем тех, кто ну никак не могут освоить «праворукую рукоятку». Но… так делают. Повышают уровень удобства. Но вот на новых «калашниковых» с этим возиться не стали и… что так уж они от этого стали хуже? На М16 тоже рукоятка на переставляется и ничего, как-то стреляет.
Макет винтовки, использующей самые современные принципы конструирования «из кубиков»: «наш ответ Мартину Гриру»!
Конкретно из нового после войны вообще появилась только лишь система «буллпап», по которой есть несколько серийных образцов оружия – например, французская винтовка FAMAS, английская SA-80 и швейцарская AUG. Цель, как всем известно, была самая благая – длину оружия сократить, а длину ствола оставить прежней. Длинный ствол – хорошая баллистика и с этим никто не спорит. Но вот французы от своего «Клерона» отказываются. Хотя с чего бы это? Вот данные о плюсах и минусах этого оружия.
Плюсы:
Винтовка компактна.
Обладает высокой кучностью боя.
Можно быстро модифицировать ее для стрельбы как с правого, так и с левого плеча.
Позволяет стрелять винтовочными гранатами разных типов, в том числе и навесным огнем.
Оружие достаточно эргономичное, имеются съемные сошки, повышающие кучность стрельбы.
Рукоятка перезаряжания доступна для обеих рук, и не выходит за габариты корпуса винтовки.
Обладает высокой скорострельностью, при сравнительно малой потере кучности.
Имеет композитный корпус.
Считается надежной конструкцией.
Минусы:
У модели F1 25-зарядный магазин можно вставить обратной стороной.
На прицеле всего два целика: на 100 м и на 300 м.
При стрельбе винтовочными гранатами используется два типа патронов, при использовании не того патрона граната может взорваться прямо на стволе.
Имеет большую отдачу при стрельбе винтовочной гранатой прямой наводкой.
Емкость магазина считается недостаточной.
Требует нестандартной стальной гильзы.
Нерегулируемый приклад, «задний» баланс и выброс гильз у самого лица стрелка нравится далеко не всем.
В итоге за новый автомат для армии Франции борются немцы с винтовкой Heckler & Koch HK416 и бельгийцы с FN SCAR. Причем обе винтовки имеют традиционную конструкцию с газовым двигателем, расположенным над стволом, модульную систему и оснащаются всеми модными новинками, как-то телескопические приклады и многочисленные направляющие для крепления оптических и коллиматорных прицелов, тактических фонарей, целеуказателей и всякого разного навесного оборудования.
Предпринятые ранее попытки создания «автоматических винтовок будущего» не удались нигде, ни в Европе, в той же Франции, ни в США. Получившиеся образцы имели большой вес, порядка 8,5 кг, и оказались очень дороги из-за наличия на них всевозможной дорогостоящей электроники.
Эта же винтовка. Вид справа.
Однако прошло время, и электроника подешевела. Отработаны многие технологии, появились новые высокопрочные пластмассы. То есть имеется просто масса готовых кубиков, из которых сегодня можно, как из конструктора «Лего», собрать всё, что угодно. Пример — американская винтовка АR-18. По сути, та же М16, но с газовым поршнем. Магазины на 20,30 и даже 40 патронов, то есть на любой вкус. Надежность выше, чем у 16-ой, которой в распространении по миру помогло не столько качество, сколько хороший маркетинг. Производить ее стали японцы, но по ряду политических причин впоследствии от ее выпуска отказались. Кстати, длина ее ствола 494 мм, в то время как у FA MAS 488 мм, у SA-80 – 518 мм, а у AUG в зависимости от модификации – 407 – 508 мм.
Вид слева. Электронный блок управления снят.
Отсюда первый вывод: ствол перспективной винтовки должен быть длинным, при сравнительно небольшой общей длине. Приклад обязательно регулируемый по длине, то есть схема «буллпап» сразу отпадает. Модульный принцип конструирования – обязателен. Скорострельность должна быть высокой, не меньше 750 выстрелов/мин, скорость пули не меньше 950 м/сек, а лучше так и вся 1000 м/сек и выше. Магазин минимальной емкости 25 патронов, но лучше всего 50.
А вот и второй вывод, так сказать «на вырост», и суть его в том, что уже в недалеком будущем оружие должно изготавливаться на предприятиях… делающих компьютеры, а не тех, что оснащены целым арсеналом токарных, сверлильных, фрезерных и иных станков., и переводящих целые горы металлической стружки. Все это должно быть сведено к минимуму и, обратите внимание, ведь все именно к этому сегодня развитие технологий и идет!
Электронный блок управления. По сути дела, это «мобильный телефон» для связи с вашей винтовкой. Микропроцессор в нем следит за количеством выстрелов в стволах, отвечает за прицеливание, связывается с компьютером командира подразделения….
А теперь давайте представим себе, что можно придумать, зная все это и основываясь на известных нам трендах и выводах. На первый взгляд вывод получается парадоксальный: винтовка будущего должна быть «буллап», и одновременно она не должна быть «буллап». Она должна иметь длинный ствол, но быть короткой, иметь минимум «механики» и много «электроники», но так, чтобы все эти ее кубики работали с максимальной надежностью. Можно ли все это совместить? Оказывается – можно, если подумать. Правда, то, что вы видите здесь на фото – всего лишь концепт. Понятно, что в металле данная конструкция может выглядеть совершенно иначе. Но… пока, на уровне идей она выглядит так. Название винтовки ЭВШ-18 (Электронная винтовка Шпаковского, 2018 год). И очень может быть, что света она и вовсе никогда не увидит, однако известно, что мысль материальна. Вдруг кто-то более знающий, кто-то более умный прочитает, подумает и… сделает значительно лучше.
Вот она, показана на представленных здесь фотографиях. Устройство (на них не показанное и понятно почему – концепт это «не металл») ее таково: внутри корпуса из ударопрочной пластмассы находится блок из 25 стволов с вертикальным либо продольным оребрением (какое лучше надо будет смотреть) для лучшего охлаждения. Между стволами имеется пустое пространство. На дульном срезе, соответственно, отверстия для выхода воздуха, расположенные вокруг каждого ствола. На конце корпуса находится пламегаситель. При выстреле газы, вырываясь из ствола, создают тягу и прокачивают таким образом воздух через корпус винтовки. Чем интенсивнее стрельба – тем сильнее тяга, то есть здесь реализован хорошо себя зарекомендовавший принцип охлаждения, примененный на пулемет Льюиса, который имел рекордную для своего времени скорострельность в 1200 выстрелов/мин. И не перегревался! Длина стволов 610 мм, то есть длиннее, чем у ручного пулемета РПК-74 (590 мм). При этом общая длина винтовки лишь ненамного больше – 715 мм. Почему так получилось? Дело в том, что в винтовках и автоматах традиционной конструкции позади ствола находятся затвор, возвратная пружина, амортизатор и, вдобавок, еще и приклад. Здесь позади стволов практически ничего нет, кроме пяти вертикальных цилиндрических затворов, запирающих по пять стволов одновременно. На каждом из них вверху имеется коническая шестеренка, а над всеми затворами – горизонтальный вал также с пятью коническими шестеренками и одной цилиндрической. Последняя проворачивается червячной передачей на конце вала, который идет над корпусом винтовки в небольшой выступ в ее носовой части. В нем еще пара конических шестерен и рукоятка управления затворами на три позиции – вперед, до упора влево и до упора вправо. Она подпружинена, то есть для управления этой рукояткой следует приложить некоторое усилие. Правшам и левшам работать с ней одинаково удобно. Нужна же эта передача для того, чтобы провернуть затворы перед заряжанием на 90 градусов. Причем не имеет значения, в какую сторону вы повернете рукоятку. Затворы провернутся и… против каждого ствола откроется небольшое отверстие для выхода воздуха. Зачем это нужно?
Винтовка и ее принадлежности: блок управления и два картриджа. Впрочем, последних солдат может взять много.
Электронный блок управления установлен. Он может устанавливаться как слева, так и справа!
А вот зачем, поскольку стволы одновременно являются и патронниками, то зарядить их можно только по старинке, с дула! Для этого к винтовке предусмотрено два зарядных приспособления – два картриджа, один из которых содержит 25 выстрелов, а второй – 50, причем зарядные отверстия на них совпадают со стволами. На картриджах имеются шарообразной формы баллоны с сжатым воздухом. Картридж вставляется в пламегаситель, баллон поворачивается влево или вправо, внутри него открывается клапан и сжатый воздух выталкивает боезаряды в стволы. Но так как входят они в них очень плотно, то воздух из стволов как раз и стравливается через отверстия в затворах, а сами заряды доходят до конца стволов.
Дульный срез и пламегаситель.
Теперь остается поднять рычажок, выступ которого блокирует картридж внутри пламегасителя, и давление воздуха, сохраняющееся в стволах, его просто выбросит. Решение, как вы видите, необычное, но ничего в нем сверхсложного нет. Обычный магазин сменяется так: сначала извлекается опустевший (при этом нажимается защелка магазина), после чего вставляется новый магазин и взводится затвор. В этой винтовке рукоятка поворачивается в сторону (при этом убирается блокиратор внутри пламегасителя, который иначе не дает вставить картридж), затем вставляется картридж, баллон проворачивается до упора, происходит заряжание, после чего освобождается рычаг-блокиратор, картридж автоматически удаляется, а рукоятка управления затворами ставится в положение «вперед». То есть количество движений примерно одинаковое.
Два картриджа. Вид на защелку.
Два картриджа. Вид сверху.
«Механика винтовки». Две рукоятки замыкают друг друга.
Рукоятка управления затворами находится в положении «влево». Блокиратор картриджа поднят. Сейчас по идее давление воздуха вышвырнет пустой картридж из пламегасителя-приемника.
Вот и вся «механика» системы перезарядки…
Продолжение следует…
Макет винтовки, использующей самые современные принципы конструирования «из кубиков»: «наш ответ Мартину Гриру»!
Конкретно из нового после войны вообще появилась только лишь система «буллпап», по которой есть несколько серийных образцов оружия – например, французская винтовка FAMAS, английская SA-80 и швейцарская AUG. Цель, как всем известно, была самая благая – длину оружия сократить, а длину ствола оставить прежней. Длинный ствол – хорошая баллистика и с этим никто не спорит. Но вот французы от своего «Клерона» отказываются. Хотя с чего бы это? Вот данные о плюсах и минусах этого оружия.
Плюсы:
Винтовка компактна.
Обладает высокой кучностью боя.
Можно быстро модифицировать ее для стрельбы как с правого, так и с левого плеча.
Позволяет стрелять винтовочными гранатами разных типов, в том числе и навесным огнем.
Оружие достаточно эргономичное, имеются съемные сошки, повышающие кучность стрельбы.
Рукоятка перезаряжания доступна для обеих рук, и не выходит за габариты корпуса винтовки.
Обладает высокой скорострельностью, при сравнительно малой потере кучности.
Имеет композитный корпус.
Считается надежной конструкцией.
Минусы:
У модели F1 25-зарядный магазин можно вставить обратной стороной.
На прицеле всего два целика: на 100 м и на 300 м.
При стрельбе винтовочными гранатами используется два типа патронов, при использовании не того патрона граната может взорваться прямо на стволе.
Имеет большую отдачу при стрельбе винтовочной гранатой прямой наводкой.
Емкость магазина считается недостаточной.
Требует нестандартной стальной гильзы.
Нерегулируемый приклад, «задний» баланс и выброс гильз у самого лица стрелка нравится далеко не всем.
В итоге за новый автомат для армии Франции борются немцы с винтовкой Heckler & Koch HK416 и бельгийцы с FN SCAR. Причем обе винтовки имеют традиционную конструкцию с газовым двигателем, расположенным над стволом, модульную систему и оснащаются всеми модными новинками, как-то телескопические приклады и многочисленные направляющие для крепления оптических и коллиматорных прицелов, тактических фонарей, целеуказателей и всякого разного навесного оборудования.
Предпринятые ранее попытки создания «автоматических винтовок будущего» не удались нигде, ни в Европе, в той же Франции, ни в США. Получившиеся образцы имели большой вес, порядка 8,5 кг, и оказались очень дороги из-за наличия на них всевозможной дорогостоящей электроники.
Эта же винтовка. Вид справа.
Однако прошло время, и электроника подешевела. Отработаны многие технологии, появились новые высокопрочные пластмассы. То есть имеется просто масса готовых кубиков, из которых сегодня можно, как из конструктора «Лего», собрать всё, что угодно. Пример — американская винтовка АR-18. По сути, та же М16, но с газовым поршнем. Магазины на 20,30 и даже 40 патронов, то есть на любой вкус. Надежность выше, чем у 16-ой, которой в распространении по миру помогло не столько качество, сколько хороший маркетинг. Производить ее стали японцы, но по ряду политических причин впоследствии от ее выпуска отказались. Кстати, длина ее ствола 494 мм, в то время как у FA MAS 488 мм, у SA-80 – 518 мм, а у AUG в зависимости от модификации – 407 – 508 мм.
Вид слева. Электронный блок управления снят.
Отсюда первый вывод: ствол перспективной винтовки должен быть длинным, при сравнительно небольшой общей длине. Приклад обязательно регулируемый по длине, то есть схема «буллпап» сразу отпадает. Модульный принцип конструирования – обязателен. Скорострельность должна быть высокой, не меньше 750 выстрелов/мин, скорость пули не меньше 950 м/сек, а лучше так и вся 1000 м/сек и выше. Магазин минимальной емкости 25 патронов, но лучше всего 50.
А вот и второй вывод, так сказать «на вырост», и суть его в том, что уже в недалеком будущем оружие должно изготавливаться на предприятиях… делающих компьютеры, а не тех, что оснащены целым арсеналом токарных, сверлильных, фрезерных и иных станков., и переводящих целые горы металлической стружки. Все это должно быть сведено к минимуму и, обратите внимание, ведь все именно к этому сегодня развитие технологий и идет!
Электронный блок управления. По сути дела, это «мобильный телефон» для связи с вашей винтовкой. Микропроцессор в нем следит за количеством выстрелов в стволах, отвечает за прицеливание, связывается с компьютером командира подразделения….
А теперь давайте представим себе, что можно придумать, зная все это и основываясь на известных нам трендах и выводах. На первый взгляд вывод получается парадоксальный: винтовка будущего должна быть «буллап», и одновременно она не должна быть «буллап». Она должна иметь длинный ствол, но быть короткой, иметь минимум «механики» и много «электроники», но так, чтобы все эти ее кубики работали с максимальной надежностью. Можно ли все это совместить? Оказывается – можно, если подумать. Правда, то, что вы видите здесь на фото – всего лишь концепт. Понятно, что в металле данная конструкция может выглядеть совершенно иначе. Но… пока, на уровне идей она выглядит так. Название винтовки ЭВШ-18 (Электронная винтовка Шпаковского, 2018 год). И очень может быть, что света она и вовсе никогда не увидит, однако известно, что мысль материальна. Вдруг кто-то более знающий, кто-то более умный прочитает, подумает и… сделает значительно лучше.
Вот она, показана на представленных здесь фотографиях. Устройство (на них не показанное и понятно почему – концепт это «не металл») ее таково: внутри корпуса из ударопрочной пластмассы находится блок из 25 стволов с вертикальным либо продольным оребрением (какое лучше надо будет смотреть) для лучшего охлаждения. Между стволами имеется пустое пространство. На дульном срезе, соответственно, отверстия для выхода воздуха, расположенные вокруг каждого ствола. На конце корпуса находится пламегаситель. При выстреле газы, вырываясь из ствола, создают тягу и прокачивают таким образом воздух через корпус винтовки. Чем интенсивнее стрельба – тем сильнее тяга, то есть здесь реализован хорошо себя зарекомендовавший принцип охлаждения, примененный на пулемет Льюиса, который имел рекордную для своего времени скорострельность в 1200 выстрелов/мин. И не перегревался! Длина стволов 610 мм, то есть длиннее, чем у ручного пулемета РПК-74 (590 мм). При этом общая длина винтовки лишь ненамного больше – 715 мм. Почему так получилось? Дело в том, что в винтовках и автоматах традиционной конструкции позади ствола находятся затвор, возвратная пружина, амортизатор и, вдобавок, еще и приклад. Здесь позади стволов практически ничего нет, кроме пяти вертикальных цилиндрических затворов, запирающих по пять стволов одновременно. На каждом из них вверху имеется коническая шестеренка, а над всеми затворами – горизонтальный вал также с пятью коническими шестеренками и одной цилиндрической. Последняя проворачивается червячной передачей на конце вала, который идет над корпусом винтовки в небольшой выступ в ее носовой части. В нем еще пара конических шестерен и рукоятка управления затворами на три позиции – вперед, до упора влево и до упора вправо. Она подпружинена, то есть для управления этой рукояткой следует приложить некоторое усилие. Правшам и левшам работать с ней одинаково удобно. Нужна же эта передача для того, чтобы провернуть затворы перед заряжанием на 90 градусов. Причем не имеет значения, в какую сторону вы повернете рукоятку. Затворы провернутся и… против каждого ствола откроется небольшое отверстие для выхода воздуха. Зачем это нужно?
Винтовка и ее принадлежности: блок управления и два картриджа. Впрочем, последних солдат может взять много.
Электронный блок управления установлен. Он может устанавливаться как слева, так и справа!
А вот зачем, поскольку стволы одновременно являются и патронниками, то зарядить их можно только по старинке, с дула! Для этого к винтовке предусмотрено два зарядных приспособления – два картриджа, один из которых содержит 25 выстрелов, а второй – 50, причем зарядные отверстия на них совпадают со стволами. На картриджах имеются шарообразной формы баллоны с сжатым воздухом. Картридж вставляется в пламегаситель, баллон поворачивается влево или вправо, внутри него открывается клапан и сжатый воздух выталкивает боезаряды в стволы. Но так как входят они в них очень плотно, то воздух из стволов как раз и стравливается через отверстия в затворах, а сами заряды доходят до конца стволов.
Дульный срез и пламегаситель.
Теперь остается поднять рычажок, выступ которого блокирует картридж внутри пламегасителя, и давление воздуха, сохраняющееся в стволах, его просто выбросит. Решение, как вы видите, необычное, но ничего в нем сверхсложного нет. Обычный магазин сменяется так: сначала извлекается опустевший (при этом нажимается защелка магазина), после чего вставляется новый магазин и взводится затвор. В этой винтовке рукоятка поворачивается в сторону (при этом убирается блокиратор внутри пламегасителя, который иначе не дает вставить картридж), затем вставляется картридж, баллон проворачивается до упора, происходит заряжание, после чего освобождается рычаг-блокиратор, картридж автоматически удаляется, а рукоятка управления затворами ставится в положение «вперед». То есть количество движений примерно одинаковое.
Два картриджа. Вид на защелку.
Два картриджа. Вид сверху.
«Механика винтовки». Две рукоятки замыкают друг друга.
Рукоятка управления затворами находится в положении «влево». Блокиратор картриджа поднят. Сейчас по идее давление воздуха вышвырнет пустой картридж из пламегасителя-приемника.
Вот и вся «механика» системы перезарядки…
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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- Перспективные образцы оружия ХХI века: какими они могут быть?
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