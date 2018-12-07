Кровь войны 100 лет назад. Часть 2

Немало внимания обращалось и на транспортировку нефти. Как в США, так и в других иностранных государствах была значительно расширена сеть нефтепроводов. В течение 1939-1945 гг. тоннаж американского танкерного флота возрос почти в 3,5 раза и достиг 9,5 млн. тонн.На протяжении того же периода можно было наблюдать значительное ослабление экономической мощи английских нефтяных монополий. В результате военных действий были частично разрушены нефтепромыслы и нефтеперегонные заводы, контролируемые «Ройял Детч Шелл» в Европе и в Индонезии. Расширение предприятий на Среднем и Ближнем Востоке не смогло возместить ущерба, причиненного японцами и немцами. Хотя потери танкеров уже к началу 1947 г. были почти восполнены, удельный вес Англии в мировом танкерном флоте снизился с 28,5% в 1939 г. до 18,4% к началу 1946 г.В конце 1944 г. был поставлен вопрос о межправительственном англо-американском нефтяном соглашении. В сентябре 1945 г. было подписано англо-американское соглашение по нефти в редакции, отражающей интересы американских монополий. Англия в соответствии с этим соглашением должна была признать проникновение американских монополий в страны, ранее почти полностью (экономически и политически) контролируемые «Владычицей морей». Правда, некоторой компенсацией Англии должна была стать политическая и военная поддержка США в деле сохранения Британской империи.В странах американского континента удельный вес английских нефтяных компаний систематически стал падать. В Перу американская компания «Стандард Ойл» (Нью Джерси) получила новую концессию на территории площадью в 5,5 млн. акров, резко повысилась доля американских компаний в добыче нефти и в Венецуэле, где «Ройял Детч Шелл» обосновалась значительно раньше своих конкурентов. Американские нефтяные монополии прибрали к рукам вновь открытые месторождения в Колумбии, Канаде и других странах.Согласно бразильскому закону, принятому накануне Второй мировой войны, было запрещено участие иностранных компаний в добыче и переработке нефти. Под нажимом США в 1946 г. этот закон был изменен, и эксплуатация минеральных богатств Бразилии разрешена «обществам, организованным в Бразилии». После этой поправки была организована новая «национальная» компания, в которой решающую роль играла «Стандард Ойл».В Египте «Стандард Ойл» получила концессию на разработку месторождений нефти, открытых в пустыне Синай, и на строительство новых заводов.Центральное место в экспансии американских нефтяных монополий занимали страны Ближнего и Среднего Востока, которым по богатству нефтяных ресурсов принадлежало одно из первых мест в мире. Наряду с экономическим значением необходимо отметить исключительно важное стратегическое значение стран Ближнего и Среднего Востока, расположенных на границе трех континентов. Именно поэтому еще в начале 20 века между ведущими державами велась упорная борьба за установление политического и экономического контроля над странами Ближнего и Среднего Востока.Накануне Второй мировой войны нефтяные ресурсы этих стран были почти полностью монополизированы несколькими английскими и американскими нефтяными компаниями. Английская компания «Англо-Ираниен Ойл» полностью контролировала месторождения, добычу и переработку нефти в Иране.Большая часть нефти, добываемой из трех месторождений Южного Ирана: Месшид Сулейман, Хафт Кел и Нафт Канэ, перекачивалась по трубопроводу на нефтеперегонный завод в Абадан. Мощность этого завода за годы войны была расширена до 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, имелись еще два завода: в Бендер-Шахпуре и Нафт Канэ. Годовая производственная мощность заводов составляла: в Абадане 18 млн. тонн, в Бендер-Шахпуре - 2,5 млн. тонн и в Нафт Канэ - 150 тыс. тоннВ Бахрейне и в Саудовской Аравии нефтяные концессии целиком принадлежали американским компаниям «Стандард Ойл оф Калифорния» и «Тексас Ойл». В Бахрейне эксплуатация нефтяных месторождений была начата в 1932 г. компанией «Бахрейн Петролеум компани» - дочерней компанией вышеуказанных двух американских компаний. А в 1937 г. был пущен в ход первый нефтеперегонный завод. Общая мощность бахрейнских заводов - 3,25 млн. тонн. Нефтеперегонные заводы в Саудовской Аравии мощностью в 3,75 млн. тонн находились в Рас-Тануре.В Кувейте промыслы находились в руках смешанного общества «Кувейт Ойл», акции которого пополам принадлежали «Англо-Ираниен Сил» и «Гольф Ойл». Вся добываемая нефть вывозилась на нефтеперегонные заводы, принадлежащие английским компаниям.После окончания Первой мировой войны Мосульский вилайет отошел от Турции к новому государству - Ираку. В начале 1920 г., после напряженной борьбы между Англией и Францией, последняя добилась акций в бывшей англо-германской концессии. В мае 1920 г. США потребовали допуска их к эксплуатации иракских месторождений. Англия вынуждена была согласиться. В организованной впоследствии «Иракской нефтяной компании» акции были распределены следующим образом: трест «Ройял Детч Шелл» и «Англо-саксон Петролеум» - 52,5%, «Стандард Ойл» (Нью Джерси) и «Сокони Вакуум» - 23,75%, французская компания «Франсез де Петроль» - 23,75%.Нефть, добываемая главным образом в районе Киркука, транспортировалась по нефтепроводу, имеющему два ответвления у Хадиты: одно в Триполи, другое в Хайфе. В обоих городах значительная часть нефти поступала для переработки на специально построенные нефтеперегонные заводы.«Ирак Петролеум корпорейшн» принадлежали нефтяные концессии в Катаре и в Омане - на берегу Персидского залива. Кроме того, ее дочерняя компания «Петролеум Девелопмент» получила в 1947 г. исключительное право на разведку и эксплуатацию нефти в Трансиордании сроком на 75 лет.Общим для всех иностранных концессий стали исключительно кабальные условия, навязанные государствам, на территории которых добывалась нефть, и систематическое нарушение взятых на себя обязательств. Заслуживают внимания выступления в иракской печати, подчеркивающие, что Ирак отдает основную долю нефтяных концессий Англии за малую плату и что правительство Ирака должно принять меры для устранения ущерба - в результате деятельности иностранных компаний.Общественность также Ирана неоднократно выражала свое возмущение порядками, установленными на предприятиях «Англо-Ираниен Ойл». Условия концессионного договора систематически нарушались.До начала Второй мировой войны английские нефтяные компании играли руководящую роль на Ближнем и Среднем Востоке. Используя военный и дипломатический аппарат Британской империи, они всячески препятствовали развитию добычи нефти на концессиях, полученных их конкурентами.Большинство аравийских стран управлялось Великобританией в силу мандата или же находилось под ее военным и политическим контролем. Экономически английские нефтяные компании были в лучшем положении, чем американские - так как фактически являлись хозяевами нефтепроводов в Иране и Ираке, и только с их разрешения мог быть проложен тот или иной нефтепровод не только в странах, где добывалась нефть, но и в странах, через которые она транспортировалась (Трансиордания, Палестина - см. схему).Расширение добычи и сбыта средневосточной нефти затруднялось также заключением специальных соглашений. Американские, английские и французские компании, входившие в «Ирак Петролеум компани», не имели права самостоятельно принимать участие в нефтяных концессиях в т. н. районе Красной черты. В этот район были включены: Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Трансиордания, Саудовская Аравия и др. арабские страны. По соглашению между «Англо-Ираниен Ойл» и «Гольф компани», владеющими совместно концессией в Кувейте, между этими двумя компаниями были распределены рынки сбыта.В результате, хотя американские нефтяные компании контролировали почти 40% всех геологических запасов Среднего и Ближнего Востока, мощность принадлежавших им нефтеперегонных заводов составляла только 12%, а добыча – 10%.В ходе войны и особенно после ее окончания положение резко меняется. Американские нефтяные компании не только развертывают добычу и переработку нефти на своих концессиях, но и захватывают руководящие позиции в тех странах, в которых предполагалось наличие нефти или которые имели значение в деле транспортировки нефти к Средиземному морю.В 1946 г. добыча нефти «Арабиэн Америкэн Ойл» повысилась по сравнению с предвоенным периодом в 11 раз.Представление о добыче нефти на Среднем Востоке (в тыс. тонн) и удельном весе в ней американских и английских концессий дает приводимая ниже таблица:В 1946 г. в Кувейте была организована добыча нефти из скважин, которые ранее не эксплуатировались. К 1946 г. в результате проведенных мероприятий удельный вес американских нефтяных компаний увеличился втрое по сравнению с 1938 г.Необходимо отметить экспансию США и в другие страны Ближнего и Среднего Востока. В Ливане в 1945 г. во время конфликта между Францией и Англией, вызванного в основном борьбой за нефть, американским компаниям была предоставлена концессия на постройку нефтеперегонных заводов. В Турции в ряде районов американцы получили право производить нефтяную разведку.В конце 1947 г. были заключены два важных соглашения, еще больше усилившие позиции американских нефтяных монополий. По первому из них «Ираниен Ойл» совместно с «Сокони Вакуум» и «Стандард Ойл» (Нью Джерси) организовали компанию «Мидл Ист Пайплайнс», в которой половина акций принадлежала «Ираниен Ойл», 10% «Сокони Вакуум» и остальные 40% «Стандард Ойл» (Нью-Джерси).По этому же соглашению англичане обязались поставлять значительное количество иранской нефти американским партнерам в течение не менее 20 лет.По второму соглашению «Арабиэн Америкэн Ойл» получала заем в сумме 102 млн. долларов от «Стандард Ойл» (Нью Джерси) и «Сокони Вакуум» и переуступала первой 40%, а второй – 10% акций.Оба соглашения отражали не только изменение соотношения сил внутри американских монополий и между ними и английскими, но и затрагивали интересы Франции - вопреки соглашению о Красной черте, американские компании действовали, игнорируя французских компаньонов.В результате этих соглашений к американским нефтяным компаниям переходит доминирующая роль в добыче и транспортировке нефти, английские же компании вынуждены подчиниться более мощному конкуренту и перейти на положение младшего партнера. Что касается французских компаний, то их интересы не учитываются ни английской, ни американской сторонами. Францию лишь уведомляют о состоявшихся решениях.Американские монополии, в частности «Стандард Ойл» (Нью Джерси), стремились снабжать Европу главным образом средневосточной нефтью. В 1947 г. произошел раздел нефтеперегонной промышленности Италии между компаниями «Стандард Ойл» и «Ираниен Ойл». Первая, по соглашению с итальянским правительством, фактически получила в свое распоряжение нефтеперегонный завод в Бари, вторая - заводы в Порта Маргера. Формально обе компании заключили договор с итальянским обществом «Аджип», которое ранее полностью контролировало переработку и сбыт нефти в Италии.Перевод государств Западной Европы на снабжение исключительно средневосточной нефтью усиливало зависимость региона от английских и, особенно, американских монополий.Т. о., ключевой тенденцией в первую половину 20 века являлось стремление нефтяных компаний монополизировать добычу и сбыт нефти во всем мире.После Первой мировой войны, в результате разгрома Германии, резко усилилась экономическая мощь английских и американских нефтяных монополий и их влияние во внешней политике. Несмотря на захват почти всех свободных или полусвободных источников нефти, английским и американским нефтяным монополиям не удалось добиться полного господства на нефтяном рынке.Стоит отметить и тот факт, что картельные соглашения «Стандард Ойл» (Нью Джерси) с «И. Г. Фарбениндустри», оказав серьезную поддержку гитлеровской Германии, одновременно причинили немалый вред интересам национальной обороны США. Так, в соответствии с договором, заключенным между этими двумя монополиями, результаты изысканий по повышению качества авиабензина, производившихся в лабораториях «Стандард Ойл», сообщались в первую очередь в Германию. Во время войны «Стандард Ойл» всячески стремилась спасти капиталы «И. Г. Фарбениндусгри» от конфискации американскими властями. После начала военных действий в Европе «Стандард Ойл» был передан полный контроль над обществом «Джаско» в США и Британской империи - половина акций которого принадлежала «И. Г. Фарбениндустри». Последняя взамен получала акции, находившиеся в остальных государствах мира. Этой сделкой спасались капиталы «И. Г. Фарбениндустри», подлежавшие конфискации в Британской империи.Налицо и англо-американское соперничество - за источники сырья и рынки сбыта. Целью США и Англии во время Второй мировой войны было устранение своих конкурентов - Германии и Японии. Но появился еще более мощный конкурент – в лице блока, в который входили СССР и его союзники.После окончания Второй мировой войны на стороне американских монополий оказался решающий перевес - в связи с усилением финансово-экономической зависимости Англии от США. Англия была вынуждена сделать ряд серьезных уступок и, в частности, допустить активизацию американских нефтяных компаний в странах, которые до войны считались монопольной сферой влияния английского капитала (Арабский Восток, Иран и др.). Но американцы стали добиваться полного господства во всем мире.Таким образом, если после Первой мировой войны пришел конец безраздельному господству нефтяных монополий на рынках сбыта, то в результате Второй мировой войны крупные источники нефти, сосредоточенные на территории стран, контролируемых СССР, выпали из-под контроля англо-американских нефтяных монополий.До Первой мировой войны базой развития и источником могущества американских нефтяных монополий были нефтяные месторождения США. Затем положение изменилось – и геологические запасы нефти в зарубежных странах, контролируемые американским капиталом, превысили геологические запасы США. И если удельный же вес этих стран в общей добыче нефти непрерывно увеличивался, то удельный вес самих США имел тенденцию к неуклонному снижению. США предпочли эксплуатировать зарубежные источники нефти.Вышеуказанные тенденции наложили более чем существенный отпечаток на военно-экономическое и политическое развитие как Европы, так и мира в целом. А нефть, эта подлинная «кровь войны» в силу ее экономического и военного значения, была и будет одним из первоочередных объектов вооруженных конфликтов между ведущими государствами мира.