Бронепалубная молния. Крейсер II-го ранга "Новик". Особенности конструкции

"Новик" на стапеле

"Новик" на стапеле

"Новик" в достройке

«которые, хотя, вероятно, повлияли бы вредно на скорость крейсера, но в то же время дали бы ему необходимую для артиллерийской стрельбы устойчивость».

"Новик" на ходовых испытаниях

Кормовое 120-мм/45 орудие крейсера "Новик"

«Ввиду того, что крейсер по своей конструкции легко подвергается сильной боковой качке, стрельба с него весьма затруднительна и без достаточной практики не может быть меткой… … По сему же желательно дать возможность практиковаться вспомогательной стрельбой из стволов (вероятно, речь идет о стволиковых стрельбах – прим. авт.) при всех обстоятельствах погоды сверх положенного числа стрельб и по возможности на контр-галсах и на большом ходу».

Схема носовой пары минных аппаратов "Новика"