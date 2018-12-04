Боги войны на Донбассе. «Точка-У» и не только. Окончание
Военная помощью Украине требуется постоянно. Кажется, что это состояние сохранится еще многие годы. Однако большинство стран Европы, в том числе Германия и Франция, отказались официально поставлять для ВСУ оружие. А вот Соединенные Штаты открыто дарят стране военную технику. Причем, по неофициальной информации, летом 2014 года на вооружение артиллерийских подразделений украинской армии поступили несколько американских буксируемых гаубиц М777. Привез их с запасом 155-мм управляемых «Экскалибуров» транспортный С17 из штата Оклахома. Орудие отличается высокой точностью: отклонение корректируемого снаряда от цели не превышает 2 метров, а также быстрым переводом в боевое положение. Однако документальных доказательств присутствия на полях сражений Донбасса М777 пока нет.
М777, которая, как предполагается, присутствует в арсенале ВСУ
Еще в октябре 2014 года, после возвращения из Милана, президент Порошенко в Верховной раде заявил: «Мы договорились использовать современные станции противобатарейной борьбы. Они будут установлены в 15-17 пунктах, и как только раздастся первый выстрел, оператор сможет определить азимут, дальность, фиксировать точку, откуда ведется огонь». Сказано – сделано. В ноябре США передали Украине три подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar). На тот момент официальный представитель Пентагона Стив Уоррен заявил, что это лишь первая ласточка в рамках поставки нелетального оружия на Украину. Кроме того, поставщики сразу же упомянули, что снимают с себя всякую ответственность касательно последствий использования подобного оружия.
Подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar)
Порошенко и американское "вундерваффе"
Момент приемки контрбатарейного вооружения Украиной
Поставки продолжились в 2015 году, а летом 2016 в киевском аэропорту «Борисполь» торжественно встречали дополнительно 14 контрбатарейных систем AN/TPQ-36 и 10 более современных AN/TPQ-49. Такие РЛС позволяют фиксировать до 20 целей за одну минуту во всех ракурсах. Обычно AN/TPQ-36 располагают на одноосном прицепе М116 и в автоконтейнере на M1097 «Хамви». На прицепе располагаются антенна и передатчик с системами управления, а также генератор на 10 кВт. Сама антенна построена на базе фазированной решетки с 64 элементами. ЭВМ AN/UIK-15 на основе полученных данных радиолокационного перехвата автоматически вычисляет координаты артиллерийских батарей. В кузове «Хамви» находятся два оператора, терминалы управления, аппаратура связи и навигации. 81-мм миномет РЛС может отследить на дальности до 8 км, а 120-мм миномет до 10 км. ВСУ активно использовали американские подарки в боевых действиях и даже теряли их – в Дебальцево как минимум один был захвачен, а другой в Горловке уничтожен.
Польша также не осталась в стороне от общемирового тренда помощи Украины, только вот она решилась на поставки летального оружия. 16 июля 2014 года в порту Одессы поляки в условиях строгой секретности выгрузили сразу 12 чешских самоходных колесных пушек-гаубиц VZ-77 «Дана». Техника хоть и первой свежести, однако, принята на Украине с пониманием и благодарностью.
Самое интересное, что и Россия была среди поставщиков артиллерийского вооружения в ВСУ! Весной-летом 2014 года с территории Республики Крым было возвращено 120 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Это кроме 32 кораблей, 1341 автомобиля и 121 единицы бронетехники. После 5 июля эти возвраты остановились – ВСУ начали тяжелым вооружением утюжить жилые кварталы Донбасса.
Со временем артиллеристы Украины поняли, что для достижения успеха им необходимо подлинное «вундерваффе». Как раз на вооружении оказались выпущенные еще в Советском Союзе ракетные комплексы «Точка-У», позволяющие некоторые проблемы на поле боя решать одним ударом. Особенностью использования столь мощного оружия является зависимость от точных разведданых, которые закладываются в полетную карту. Нетрудно догадаться, что ВСУ по состоянию на 2014 год было не в состоянии провести полноценную разведку целей для тактических ракет. Поэтому и применялись они нередко «наугад», словно мощные РСЗО. Работала подобной техникой в ходе конфликта отдельная 19-я ракетная бригада из г. Хмельницкий с 12-ю пусковыми установками ТРК (тактический ракетный комплекс) 9К79-1 «Точка-У». Общее количество ракет в запасах ВСУ на тот момент могло достигать 500 штук. Скорее всего, на Донбассе применялись осколочно-фугасные ракеты 9Н123Ф в составе ракет 9М79Ф или 9М79-1Ф. Головная часть такого боеприпаса имеет массу 482 кг, а общая масса ВВ превышает 162 кг. Во время взрыва ракета создает поле из поражающих элементов, состоящих из 14,5 тыс. осколков. Однако не чурались артиллеристы-ракетчики ВСУ применять и кассетные головные части, состоящие из 50 осколочных боевых элементов (суббоеприпасов) 9Н24. В этом случае площадь поражения живой силы и легкой техники увеличивается до 7 га.
Боевая часть тактической ракеты "Точка-У" с суббобеприпасами
Пуск ракеты "Точка — У" с позиции под Краматорском, 2014 г.
Начало применения «Точки-У» по объектам инфраструктуры Донбасса и позициям ополчения датируется 29 июля 2014 года. Первыми под многочисленные удары ракетами попали позиции ополчения под Саур-Могилой – пуски осуществлялись из Краматорска. Далее в список целей добавились станция Вергунка, населенные пункты Макеевка, Ровеньки, Снежное, Иловайск, Белояровка, Амвросиевка, Харцызска, Алчевск, Донецк, Логвиново и район 238-й высоты. Удивляет низкая точность попадания некоторых ракет – множество фотографий фиксируют последствия ударов в чистом поле без видимых вблизи целей. Обычно ВСУ наносили удары лишь парами ракет по предполагаемым объектам в глубине обороны противника. Стоит в этой связи помнить, что в Советской Армии в практику вошли групповые удары сразу четырьмя ракетами, благодаря чему хотя бы одна ракета «Точка-У» гарантировано попадала в круг радиусом 50 метров.
Ракета 9М79-1 с заводским номером Ш905922 1990 г. выпуска, применённая по району Алчевского металлургического комбината в феврале 2015 г.
Многочисленные свидетельства применения ВСУ тактических ракет "Точка-У" на Донбассе
Последствия удара суббоеприпасами "Точки-У" по территории Донбасса[/center]
Одним из первых объектов инфраструктуры, попавших под тактические ракеты, стал Донецкий казённый завод химических изделий. Надо сказать, что попали украинцы в него очень удачно – в итоге сдетонировало порядка 12 т гексогена. Завод не случайно оказался под обстрелом – на нем производили взрывчатые вещества для широкого спектра боеприпасов. Далее ракеты упали в самом Донецке и у шахты «Октябрьская», приведя к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Момент взрыва запасов гексогена на Донецком заводе химических изделий после попадания "Точки-У"
Пытались бойцы 19-й отдельной ракетной бригады попасть в хранилища аммиака, расположенные в Донецке, Луганске и Горловке. Задача была простая – лишить регион сырья для производства взрывчатых веществ и отравить немалое количество жителей токсичным газом. В этот раз «Точки-У» не долетели до химически опасных объектов. Стоит помнить, что на территории Донецка находится спецкомбинат «Радон», занимающийся переработкой и хранением радиоактивных отходов широкого спектра, кроме отработанного топлива АЭС. Что сейчас находится на этот объекте и какие последствия для региона и прилегающих государств могут быть после попадания в него «Точки-У», остается только догадываться.
По материалам:
nevskii-bastion.ru
bmpd.livejournal.com
lostarmour.info
Широкорад А. Б. Война на Донбассе. Оружие и тактика.
Цыганок А. Д. Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016): русский взгляд.
М777, которая, как предполагается, присутствует в арсенале ВСУ
Еще в октябре 2014 года, после возвращения из Милана, президент Порошенко в Верховной раде заявил: «Мы договорились использовать современные станции противобатарейной борьбы. Они будут установлены в 15-17 пунктах, и как только раздастся первый выстрел, оператор сможет определить азимут, дальность, фиксировать точку, откуда ведется огонь». Сказано – сделано. В ноябре США передали Украине три подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar). На тот момент официальный представитель Пентагона Стив Уоррен заявил, что это лишь первая ласточка в рамках поставки нелетального оружия на Украину. Кроме того, поставщики сразу же упомянули, что снимают с себя всякую ответственность касательно последствий использования подобного оружия.
Подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar)
Порошенко и американское "вундерваффе"
Момент приемки контрбатарейного вооружения Украиной
Поставки продолжились в 2015 году, а летом 2016 в киевском аэропорту «Борисполь» торжественно встречали дополнительно 14 контрбатарейных систем AN/TPQ-36 и 10 более современных AN/TPQ-49. Такие РЛС позволяют фиксировать до 20 целей за одну минуту во всех ракурсах. Обычно AN/TPQ-36 располагают на одноосном прицепе М116 и в автоконтейнере на M1097 «Хамви». На прицепе располагаются антенна и передатчик с системами управления, а также генератор на 10 кВт. Сама антенна построена на базе фазированной решетки с 64 элементами. ЭВМ AN/UIK-15 на основе полученных данных радиолокационного перехвата автоматически вычисляет координаты артиллерийских батарей. В кузове «Хамви» находятся два оператора, терминалы управления, аппаратура связи и навигации. 81-мм миномет РЛС может отследить на дальности до 8 км, а 120-мм миномет до 10 км. ВСУ активно использовали американские подарки в боевых действиях и даже теряли их – в Дебальцево как минимум один был захвачен, а другой в Горловке уничтожен.
Польша также не осталась в стороне от общемирового тренда помощи Украины, только вот она решилась на поставки летального оружия. 16 июля 2014 года в порту Одессы поляки в условиях строгой секретности выгрузили сразу 12 чешских самоходных колесных пушек-гаубиц VZ-77 «Дана». Техника хоть и первой свежести, однако, принята на Украине с пониманием и благодарностью.
Самое интересное, что и Россия была среди поставщиков артиллерийского вооружения в ВСУ! Весной-летом 2014 года с территории Республики Крым было возвращено 120 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Это кроме 32 кораблей, 1341 автомобиля и 121 единицы бронетехники. После 5 июля эти возвраты остановились – ВСУ начали тяжелым вооружением утюжить жилые кварталы Донбасса.
Со временем артиллеристы Украины поняли, что для достижения успеха им необходимо подлинное «вундерваффе». Как раз на вооружении оказались выпущенные еще в Советском Союзе ракетные комплексы «Точка-У», позволяющие некоторые проблемы на поле боя решать одним ударом. Особенностью использования столь мощного оружия является зависимость от точных разведданых, которые закладываются в полетную карту. Нетрудно догадаться, что ВСУ по состоянию на 2014 год было не в состоянии провести полноценную разведку целей для тактических ракет. Поэтому и применялись они нередко «наугад», словно мощные РСЗО. Работала подобной техникой в ходе конфликта отдельная 19-я ракетная бригада из г. Хмельницкий с 12-ю пусковыми установками ТРК (тактический ракетный комплекс) 9К79-1 «Точка-У». Общее количество ракет в запасах ВСУ на тот момент могло достигать 500 штук. Скорее всего, на Донбассе применялись осколочно-фугасные ракеты 9Н123Ф в составе ракет 9М79Ф или 9М79-1Ф. Головная часть такого боеприпаса имеет массу 482 кг, а общая масса ВВ превышает 162 кг. Во время взрыва ракета создает поле из поражающих элементов, состоящих из 14,5 тыс. осколков. Однако не чурались артиллеристы-ракетчики ВСУ применять и кассетные головные части, состоящие из 50 осколочных боевых элементов (суббоеприпасов) 9Н24. В этом случае площадь поражения живой силы и легкой техники увеличивается до 7 га.
Боевая часть тактической ракеты "Точка-У" с суббобеприпасами
Пуск ракеты "Точка — У" с позиции под Краматорском, 2014 г.
Начало применения «Точки-У» по объектам инфраструктуры Донбасса и позициям ополчения датируется 29 июля 2014 года. Первыми под многочисленные удары ракетами попали позиции ополчения под Саур-Могилой – пуски осуществлялись из Краматорска. Далее в список целей добавились станция Вергунка, населенные пункты Макеевка, Ровеньки, Снежное, Иловайск, Белояровка, Амвросиевка, Харцызска, Алчевск, Донецк, Логвиново и район 238-й высоты. Удивляет низкая точность попадания некоторых ракет – множество фотографий фиксируют последствия ударов в чистом поле без видимых вблизи целей. Обычно ВСУ наносили удары лишь парами ракет по предполагаемым объектам в глубине обороны противника. Стоит в этой связи помнить, что в Советской Армии в практику вошли групповые удары сразу четырьмя ракетами, благодаря чему хотя бы одна ракета «Точка-У» гарантировано попадала в круг радиусом 50 метров.
Ракета 9М79-1 с заводским номером Ш905922 1990 г. выпуска, применённая по району Алчевского металлургического комбината в феврале 2015 г.
Многочисленные свидетельства применения ВСУ тактических ракет "Точка-У" на Донбассе
Последствия удара суббоеприпасами "Точки-У" по территории Донбасса[/center]
Одним из первых объектов инфраструктуры, попавших под тактические ракеты, стал Донецкий казённый завод химических изделий. Надо сказать, что попали украинцы в него очень удачно – в итоге сдетонировало порядка 12 т гексогена. Завод не случайно оказался под обстрелом – на нем производили взрывчатые вещества для широкого спектра боеприпасов. Далее ракеты упали в самом Донецке и у шахты «Октябрьская», приведя к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Момент взрыва запасов гексогена на Донецком заводе химических изделий после попадания "Точки-У"
Пытались бойцы 19-й отдельной ракетной бригады попасть в хранилища аммиака, расположенные в Донецке, Луганске и Горловке. Задача была простая – лишить регион сырья для производства взрывчатых веществ и отравить немалое количество жителей токсичным газом. В этот раз «Точки-У» не долетели до химически опасных объектов. Стоит помнить, что на территории Донецка находится спецкомбинат «Радон», занимающийся переработкой и хранением радиоактивных отходов широкого спектра, кроме отработанного топлива АЭС. Что сейчас находится на этот объекте и какие последствия для региона и прилегающих государств могут быть после попадания в него «Точки-У», остается только догадываться.
По материалам:
nevskii-bastion.ru
bmpd.livejournal.com
lostarmour.info
Широкорад А. Б. Война на Донбассе. Оружие и тактика.
Цыганок А. Д. Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016): русский взгляд.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- politikus.ru, nevskii-bastion.ru, ru.wikipedia.org, bmpd.livejournal.com, lostarmour.info
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