Боги войны на Донбассе. «Точка-У» и не только. Окончание







Подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar)





Порошенко и американское "вундерваффе"





Момент приемки контрбатарейного вооружения Украиной Подвижные радиолокационные станции LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar)Порошенко и американское "вундерваффе"Момент приемки контрбатарейного вооружения Украиной



VZ-77 "Дана", поставленная для Украины польскими товарищами VZ-77 "Дана", поставленная для Украины польскими товарищами









Шасси комплекса "Точка-У" из состава 19-й отдельной ракетной бригады Шасси комплекса "Точка-У" из состава 19-й отдельной ракетной бригады



Боевая часть тактической ракеты "Точка-У" с суббобеприпасами





Пуск ракеты "Точка — У" с позиции под Краматорском, 2014 г. Боевая часть тактической ракеты "Точка-У" с суббобеприпасамиПуск ракеты "Точка — У" с позиции под Краматорском, 2014 г.



Ракета 9М79-1 с заводским номером Ш905922 1990 г. выпуска, применённая по району Алчевского металлургического комбината в феврале 2015 г.























Ракета 9М79-1 с заводским номером Ш905922 1990 г. выпуска, применённая по району Алчевского металлургического комбината в феврале 2015 г.



Момент взрыва запасов гексогена на Донецком заводе химических изделий после попадания "Точки-У" Момент взрыва запасов гексогена на Донецком заводе химических изделий после попадания "Точки-У"

По материалам:

nevskii-bastion.ru

bmpd.livejournal.com

lostarmour.info

Широкорад А. Б. Война на Донбассе. Оружие и тактика.

Цыганок А. Д. Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016): русский взгляд.