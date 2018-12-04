Почему погиб Советский Союз

Эпоха «большого застоя» в СССР началась, когда партийная элита испугалась будущего, своего народа, его пассионарности, энтузиазма и творчества. Вместо развития послесталинское руководство выбрало стабильность, существование. Вместо перемен – неизменность. Советской верхушке больше не нужна была новая реальность, «светлое будущее» для всех.Теперь в Москве решали задачу, как примириться со старым миром, капиталистической (западной) системой, договориться с хозяевами Запада о сосуществовании. Фактически это была сдача – примирение и сосуществование означало отказ от борьбы с несправедливой концепцией жизни, с постепенной сдачей позиций и вовлечением в западную систему. Причём при отказе от своего проекта развития великая Россия (СССР) неизбежно должна была стать культурной, технологической полуколониальной, сырьевой периферией Запада. Что мы и видели в 1990—2000-е годы и видим и в настоящее время. Другого не дано., возможно, сначала в иллюзиях «свободы» и потребительского рая. Но платить за этот «рай» придётся будущим целых поколений и преданным прошлым великой державы.После устранения Сталина советская верхушка стала вырождаться, и каждое её поколение было слабее и больнее предыдущего. Что и привело к катастрофе 1991 года. При этом катастрофа ещё не завершилась и продолжается. Её развитие только заморозили в 2000-е годы. Но сам процесс гниения продолжается. Ядро великой России (СССР) – РФ, ещё существует. Запад по-прежнему ведёт войну на уничтожение, которая решится ликвидацией «русского вопроса» — русской цивилизации и народа. Страшная и кровавая трагедия разворачивается прямо на наших глазах. Даже морок информационных технологий и цифрового мира уже не может прикрыть очевидное. Русские вымирают, и если не произойдёт коренного перелома, они не переживут XXI столетия. От них останутся жалкие обломки некогда великого народа, «этнографический материал», который будет поглощен глобальным Югом, Севером и Китаем. Ситуация уже дошла до того, что в 1990-е и даже 2000-е годы показалось бы бредом сумасшедшего – до братоубийственной войне на Донбассе, русские против русских, два русских государства, РФ и Малую Русь (Украину), стравили друг с другом. Хозяева Запада вырастили в малой России агрессивный, олигархический, бандитско-нацистский режим, ненавидящий всё русское и обирающий вымирающий обломок русского мира, его историческую колыбель. Ситуация катастрофическая, а большинство людей даже не видит, что происходит.Материя победила дух. Наследники Сталина в один момент обесценили все подвиги, героизм, тяготы и многомиллионные потери народа. Нанесли смертельный удар по советской цивилизации, проекту и новому обществу будущего. Предали проект русской (советской) глобализации на принципах сопроцветания.Понятно, что страна по инерции ещё шла вперёд, при Хрущёве и Брежневе были ещё великие победы и достижения, открытия и прорывы. Строились школы и институты, дороги и мосты, космос и военные технологии показывали удивительные возможности будущей реальности. Но это была уже инерция, а не сознательное движение. Почему так получилось? Очевидно, из-за психологии, нравственных качеств тогдашней партийной верхушки. Партийная знать исходила из материальных, шкурных интересов. Желала власти ради личных, клановых, групповых интересов. Эти люди легко становились в ряды «пятой колонны», «врагов народа». Они желали «жить красиво», как за границей жили представители западной элиты. Как только прекратился процесс «зачистки» и обновления элиты, так и началось её гниение.Эти люди изо всех сил цеплялись за власть, так как власть давала широкие материальные возможности. Отсюда стремительное коррумпирование власти, быстрое обрастание «элиты» связями, капиталами, собственностью, предметами роскоши, нарочитое сверхпотребление. «Элита» отпадает от цивилизационных, национальных задач развития и превращается в мародеров, воров, мафию. Теряет опору в народе и ищет контакты с такой же мафией за рубежом. Всё это мы прекрасно наблюдали и наблюдаем ныне на просторах бывшего СССР. Ясно, что процент активных «крыс» сначала был небольшим. Основная часть партии и чиновничества СССР были обычными людьми, пассивными и ведомыми. Но дело дела небольшая часть – пассионарная (со знаком минус), энергичная, хитрая и циничная. Всевозможные хрущевы, горбачевы, сусловы, яковлевы, чубайсы и гайдары. Так народу закрыли дверь в будущее.При этом 1960—1970-е годы считаются «золотым веком» СССР. Жила ещё надежда на светлое будущее. Родились и выросли новые поколения, которые или затронули частично, или не видели ужасов Гражданской войны, последующей разрухи, трудов, крови и пота индустриализации и коллективизации, страшной Великой Отечественной войны. Впервые в истории Руси-России страна жила в безопасности, имея самые мощные вооруженные силы на планете. Постоянная угроза войны ушла в прошлое. Люди видели, как жизнь улучшается буквально на глазах. Реформы Косыгина, сталинского выдвиженца, блестящего хозяйственника и умнейшего человека, продолжили дело Сталина. Косыгин старался подстегнуть производство, улучшить жизнь лучших работников, тех, кто работает лучше бездельников. Одновременно развивались общественные фонды, из которых оплачивалось медицинское обслуживание, пенсии, санаторное лечение, путевки и пр. В результате произошли положительные структурные сдвиги в советской экономике.Страна совершила новый рывок. Так, Советский Союз совершил прорыв в радиоэлектронике и самолетостроении. В Союзе создают первые спутники связи и развертывают наземные комплексы космических коммуникаций. На новый уровень выходит автомобилестроение. Советские машины тогда продавались за рубежом и ценились. СССР тогда не отставал от Америки в деле создания больших компьютеров. Причём шёл своим курсом. Нарастающими темпами шло жилищное строительство. Семьи получали квартиры бесплатно! Большими массами выпускалась собственная бытовая техника, радиоэлектроника, практически не уступающая западным образцам. Развивалась культура, искусство. Страна была самой читающей в мире. Нигде в мире молодежь не имела таких возможностей по развитию своего интеллекта, творческих способностей. Миллионы пенсионеров получили пусть и небогатое, но обеспечение, спокойную старость.Развивается химическая отрасль, нефтедобыча и нефтепереработка. Правительство Косыгина вкладывает средства в геологоразведку, открывая огромные залежи нефти и газа. Осваиваются новые методы добычи. Стоит отметить, что большинство нефтеперерабатывающих заводов было построено ещё в 1930—1960-е годы. В 1970-е годы нефтяные заводы не строились, так как Брежнев стал продавать (при высоких ценах на нефть) нефть за рубеж.Таким образом, потенциал развития у хозяйства СССР был огромным! Проблема была в том, что партийная верхушка уже отказалась от собственного проекта-концепции развития и утратила «ключи к небу» (приток созидательной энергии, необходимой для прорыва в будущее). Всё внимание номенклатуры были приковано к борьбе за власть. Начался торг с хозяевами Запада за выгодные условия «сближения» и сосуществования (по сути, поглощения Западом соцлагеря и СССР). Партийная верхушка мечтала стать частью глобальной «элиты». Поэтому любая новизна, нарушение стабильности пугала власть. И реформы Косыгина свернули.При Брежневе номенклатура стала искать более спокойный способ сохранения существующего положения. И нашла его. Нефть. Огромные запасы «чёрного золота», необходимые мировой экономике. В 1967 году Москва получила обильную нефть Западной Сибири. К тому же началась очередная арабо-израильская война, и цены на нефть резко подскочили. В конце 1960-х годов Союз начинает массовый экспорт нефти. Во время арабо-израильской войны 1973 года цены на «чёрное золото» ещё раз резко выросли. Казалось, что в Москве нашли «Эльдорадо» — золотую страну. Валюта хлынула в СССР. В результате экономику подсадили на продажу сырья за рубеж. Началось перерождение советского хозяйства в экономику «трубы». Дело дошло до того, что прекратили даже развитие нефтепереработки. При этом стоит помнить, что СССР до последнего сохранял своё производство, несмотря на развитие негативных тенденций. Своё производство уничтожили уже в 1990-е годы Ельцин, Гайдар и Чубайс и затем в 2000-е годы их наследники – тандем Путина и Медведева. Тогда же был создан слой олигархов-капиталистов и компрадорской буржуазии, процветающей на продаже сырья и пожирании собственной страны.Трудящиеся жили всё лучше, не по средствам, повышая свой жизненный уровень вне связи с ростом эффективности производства, производительности труда и ростом производства. На валюту закупались дополнительные товары народного потребления. Начался «золотой век» советского обывателя. В обмен советская верхушка получила «индульгенцию», молчаливое одобрение большинства, возможность забалтывать проблему отказа от развития, загнивать болоте стабильности. Начинается постепенная приватизация народных богатств номенклатурой, взращивание национальных кланов мародеров, будущих ханов-баев-президентов в Закавказье, Средней Азии и т. д.Ничего удивительного в этом процессе нет. Обычно человек старается жить в условиях сохранения ресурсов, энергии. Нефтяная «халява» развратила власть и народ. Критерии труда были извращены. Зачем работать как «стахановец», если страна богата ресурсами, нефтью. Уровень жизни оторвался от реальной производительности. Не важно, как работать, если ресурсов много. В такой системе отпадала необходимость в развитии, в качестве человека, продукции. Зачем поддерживать высокий уровень инженерного корпуса и его высокий статус, если и так сойдёт? Большинство купили «халявой».По сути, при Путине эту «большую сделку» повторили. Нефть была дорогой. Нефтедоллары лились рекой. Население жило не по средствам. В условиях развала, грабежа и распродажи наследия прошлого и капитала будущих поколений. В условиях гибели собственного производства страну завалили товарами широкого потребления (как выяснилось позднее, часто эти товары, к примеру, продукты питания, намного хуже качеством, чем советские). «Элита» жила в роскоши, но с барского стола перепадали крохи. В обмен народ, дополнительно обманутый мороком ТВ и других СМИ, внушавших, что страна «встаёт с колен» и скоро мы будем жить как в Португалии, закрывал глаза на страшный рост коррупции и воровства. На то, что будущее страны продано. На то, что верхушка страны, от депутатов и чиновников до творческой интеллигенции, всеми силами пытается стать частью Запада, переводит туда капиталы, семьи и детей. Что у страны и народа нет цели, проекта и программы развития. Что совесть и правда подменены идеологией «золотого тельца». Что идёт вымирание русского суперэтноса. И времени для спасения цивилизации, страны и народа уже практически не осталось.