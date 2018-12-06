О врождённом пороке империи Романовых

Почему Российская империя сломалась на полпути и не завершила своего «экономического чуда»? Почему Россия, несмотря на свой огромный потенциал, не стала лидирующей сверхдержавой в начале XX века?Самое интересное, что печальный финал Российской империи видели ведущие мыслители той эпохи, независимо от идеологических и политических воззрений. Ожидание грядущей катастрофы уже с 1870-х годов стало ведущим настроением русской интеллигенции. Ф. Достоевский, Н. Чернышевский, К. Леонтьев, В. Соловьев, Александр III и Г. Плеханов сходились в одном: империя подошла к своему финалу.Активное развитие капиталистических отношений происходило в полуфеодальной, крестьянско-аграрной стране. Индустриализация, бурное строительство железных дорог, которые связали страну в одно целое и впервые создали единый рынок России, повлекли за собой быстрое развитие металлургии, машиностроения, угольной отрасли, строительства и банковского дела. Они дали мощный импульс развитию оптовой и розничной торговле. Развивалась финансовая система и образование. Молодому российскому капитализму нужны были кадры.Однако этот бурный рост привёл к ещё одному мощному разрыву ткани общества — первым было создание мира дворян-«европейцев», вестернизированной интеллигенции и остальной части населения. Внутри России возникли как бы ещё две России: «Россия молодая» — страна железных дорог, индустрии, банков и высшего образования; вторая Россия – аграрная, крестьянская, бедных и неграмотных крестьянских общин, средневековых окраин на юге империи (Кавказ, Средняя Азия). Таким образом, к началу XX столетия русская статика, многовековая неизменность деревни пришла в жесткое противоречие с капиталистической динамикой. В политической сфере это выразилось в противостоянии либеральной интеллигенции и появившихся либерально-демократических, социал-демократических движениях и партиях с царизмом (самодержавием). Либеральная, прозападная интеллигенция и буржуазия желали жить «как на Западе» — в парламентской республике или конституционной монархии.Царская власть тщетно пыталась соединить «две России» и в итоге утратила контроль над ситуацией. Так, традиционный русский уклад жизни ориентировался на крестьянскую общину. А капиталистические отношения требовали её разрушения с целью освобождения резервов рабочей силы, свободной от оков общины. Также развитие капитализма привело к появлению слоя городской буржуазии, которая желала сбросить «оковы царизма». Политические представители буржуазии – демократы, считали, что для дальнейшего развития страны требуется более эффективная и действенная власть. Благо высшая бюрократия и царская семья в лице великих князей сама давала поводы к недовольству, участвуя в махинациях по разворовыванию казенных денег.(схожие процессы мы можем увидеть в современной РФ). Появилось уже не два «народа» — дворяне-«европейцы» и собственно народа, как раньше, а гораздо больше. Доживала свой век русская аристократия и феодалы национальных окраин, быстро разрушалось сословие дворян и крестьянская община (в ней появились два полюса – зажиточные хозяева, кулаки, которые «вписались в рынок» и масса бедняков, батраков), появилась буржуазия, быстро рос рабочий класс. Существовали традиционно-народный, включая старообрядческий, радикально-разночинский, интеллигентский, буржуазно-капиталистический, инородческий (еврейский, польский, финский и т. д.) миры. И у каждого «мира» были претензии к самодержавию. В частности, старообрядцы ненавидели режим Романовых со времен раскола. В свою очередь, Романовы очень долго придерживались репрессивной политики в отношении староверов.Связи внутри каждого «мира» к началу Первой революции оказались сильнее, чем с другими частями имперского общества. Интересы отдельных «миров-народов» были поставлены выше общеимперских, противопоставлены им. Началось дробление, разрыв связей и как итог хаос и смута 1917 – 1920 гг. Поэтому не надо верить в миф о «проклятых большевиках-безбожников», которые разрушили процветающую и обильную Российскую империю. Единство империи погибло ещё при царях. Большевики же были до февральско-мартовского переворота, организованного февралистами-западниками, лишь незначительной частью революционного лагеря.– подпитки божественной, религиозной, потока энергии от Неба (Бога). Именно вера (православие – «славие прави, правды», продолжающее традиции древней языческой веры русов) была мощнейшим конденсатором и генератором, который собирал и вырабатывал высшую социальную энергию, необходимую для развития державы. Эта энергия была позволяла совершить чудо, в один момент изменить историю, выдержать самое тяжелое испытание, победить в самой жестокой войне. Примером служит империя Сталина (социальная справедливость, правда, как основа русской веры), когда Советская Россия совершила сразу три чуда – восстановилась после катастрофы 1917 года и сделала качественный рыков в развитии; выдержала удар гитлеровского Евросоюза и победила в Великой войне; смогла быстро восстановиться после самой страшной войны в своей истории и продолжить движение к звездам.Если власть подпитывается живой верой, она получает мощный источник в деле развития, решения цивилизационных и национальных задач. Романовы же, идя по пути вестернизации России, пытаясь сделать её частью Европы, подрубили корни православия, подмяли его, взяли под контроль и превратили в «казенное», часть государственного аппарата. Никон и Алексей Михайлович церковной реформой вызвали раскол. Старообрядцы стали настоящими духовными наследниками Сергия Радонежского и его учеников. Они подверглись террору и репрессиям.При Петре Первом, уничтожившим институт патриаршества, церковь окончательно стала частью госаппарата. Начинается постепенная утрата народом веры, падение авторитета духовенства. Народ начинает презирать попов. Официальное никонианское православие мельчает, вырождается, становится видимостью. Трагическим итогом станут взорванные и разграбленные храмы, убитые священники, при полном равнодушии народа.Таким образом, Россия Романовых была лишена энергетической подпитки Светлой Руси (мира Прави). Вера стала формальностью. Живая вера при Романовых умерла! Она сохранилась только у староверов, которые создали свою отдельную Россию.Ещё одним способом энергетической подпитки является энергетический вампиризм. На его основе живет Запад, западный проект. Постоянная экспансия, захват и грабеж чужих территорий. Убийство других цивилизаций, культур, народов и племен. Отсюда такая любовь западного кинематографа в разного рода вампирам-упырям. Это сущность западного мира – это мир-вампир, высасывающий «кровь» — энергию и ресурсы других стран и народов. Запад убивает жертву, забирает её энергию. Без вампиризма, паразитирования западный мир существовать не может, быстро деградирует и начинает умирать. Отсюда необходимость постоянного расширения, экспансии и агрессии.Западные державы создали огромные колониальные империи. Позднее они стали частью полуколониальной системы, когда страны и народы формально получили независимость, а в реальности остались зависимы от Запада в сфере культуры и образования, науки и технологий, экономики и финансов. Колонии, их беспощадное ограбление, кровь и пот десятков миллионов людей позволили ведущим западным державам создать первоначальный капитал и провести промышленную революцию, индустриализацию. Была создана капиталистическая система, где есть мир-ядро, метрополия, процветающая и развивающаяся за счёт колониальной и полуколониальной периферии.Российская империя также расширялась, но окраины не грабила, менее развитые народности и племена не порабощала. Колоний у России не было. Шло расширение именно русской земли. Русские осваивали новые территории и несли с собой более высокую духовную и материальную культуру. Более того, империя развивала окраины за счёт ресурсов и энергии русского народа. Русские несли все тяготы по строительству и сохранению империи – воевали, созидали, платили налоги. Помогали другим народам в развитии. В частности, русские создали финскую государственность.Таким образом, колоний у Российской империи не было. ОднакоЗападная элита грабила не только колонии, но и подвергала жестокой эксплуатации и собственные народы. Эта система существовала как при феодализме, так и при капитализме. Достаточно вспомнить «белых рабов» Британской империи – шотландцев, ирландцев, поляков и др., которых вместе с неграми завозили в Америку.Романовы разделили народ на две части — господ и податное, закрепощенное население. Русских закрепостили. Крепостное право, окончательно оформленное Соборным уложением 1649 года, становилось с каждым десятилетием всё более жестким и косным. Основная массам населения страны попала в положение рабов, которые должны были содержать и своим потом и кровью, имуществом поддерживать безбедное положение господ-дворян, и одновременно строить и сохранять империю. Элита в Российской империи обособилась от своего народа. В России появились дворяне-«европейцы», для которых родным языком был немецкий, французский и английский. Получая доход с поместий, они предпочитали жить в Петербурге, в Берлине, Риме, Париже и Лондоне. Раньше социальная верхушка Руси-России была частью народа, с одним языком, культурой и бытом. Она выполняла задачу защиты Руси, дворяне проливали кровь за страну и народ, в обмен получали высокий статус, земли и крестьян в кормление. Романовы извратили эту систему. Если Петр Первый заставлял дворян быть лучшими, образованными, служить в армии, на флоте и госаппарате, то после него помещики получили возможность быть социальными паразитами.В итоге сложилась примитивная энергетическая схема.Народ жил в беспросветной нищете. Деревня осталась в прошлом, средневековье. Дворянство же получило возможность развиваться, получать образование, жить цивилизованных условиях. При этом культура была преимущество европейская.Реформы Александра II не изменила суть жизни империи. Крестьяне в реальности остались зависимыми, платили выкупные платежи за свои земли и продолжали кормить помещиков. Им необходимо было брать в аренду земли у помещиков, которые сохранили большую часть имений. При этом крестьяне массово разорялись и шли в батраки, рабочие, то есть теперь попадали в зависимость и от нарождающегося буржуазного класса, капиталистов. Понятно, что земская и судебная реформы, меры по развитию образования и здравоохранения, города и деревни несколько улучшили ситуацию. Да и культурный взлёт – золотой и серебряный век русской культуры, скрасили ситуацию.Надежда на спасение появилась в правление Александра III. Стало очевидно, что на Западе у нас нет «партнеров», что единственные союзники России – армия и флот. Что прежние попытки Петербурга «вписаться в Европу» бессмысленны и опасны. Стала стремительно русеть наша культура. Она начала поиск глубинных основ Святой Руси, нравственных истоков народа. Великие русские писатели, художники и композиторы заложили основы общенародной русской культуры. Крупнейшие деятели русской культуры перестали быть европейцами-западниками по духу, стали настоящими русскими. При этом отлично знали европейскую культуру – историю, языки и искусство. Однако и этот прорыв не смог коренным образом изменить ситуацию, дать России Романовых созидательную энергию, чтобы завершить процесс преображения в сверхдержаву, создать свой русский проект глобализации.Таким образом, источник энергии в империи остался прежним – высасывание энергии и ресурсов из народа. Паразитирование на народе было сохранено. Правда, дворянское сословие быстро разлагалось, размывалось, но появилась буржуазия, которая также эксплуатировала народ, но уже в рамках капиталистической системы. Также появился активный слой разночинной, либеральной интеллигенции, которая начала «раскачивать лодку», втягивая народ в смуту. Она стала основой для формирования группы политических террористов, профессиональных революционеров, «пятой колонны» и запустила процесс разрушения империи. Поэтому катастрофа 1917 года была вполне закономерной.«Энергетический запас» народа к Первой мировой войне был исчерпан. Солдаты, бывшие крестьяне, уже не желали умирать за «за веру, царя и Отечество», как во времена Суворова и Кутузова. Отсутствие энергетической подпитки вызвало застой, а затем и крушение Российской империи. Более того, накопился запас «чёрной энергии» разрушения (многочисленные проблемы и противоречия в обществе), который и рванул в 1917 году.