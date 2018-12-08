Как русский народ приговорили к уничтожению
В августе—декабре 1991 года третья мировая война, которую США и страны НАТО, а также «пятая колонна», предатели в рядах советской верхушки, вели против великой России (СССР), русского народа, народов СССР и социалистического лагеря, завершилась полным разгромом России-СССР и полной капитуляцией большей части стран социализма.
К сожалению, большинство людей не знает даже элементарную историю новейшего времени, не говоря уж о более поздних периодах. Подлинную историю уже с успехом заменяют голливудские сказки, где бравые американцы побеждают Гитлера и т. п. Суть же истории XX — начала XXI вв. в кризисе капитализма, всего западного (библейского) проекта в целом. Западный проект основан на несправедливой концепции. Запад живёт только за счёт постоянного расширения, захвата и грабежа. Это мир-вампир, питающийся чужой энергией и ресурсами, убивающий соседние цивилизации, культуры, страны, народы и племена. Капитализм – это лишь новая маска, прикрывающая невольничью цивилизацию, мир господ-рабовладельцев, «избранных» и «двуногих орудий», рабов.
Как только расширение прекращается, скудеют потоки награбленного, нет новых рабов, рынков сбыта, на Западе начинается системный кризис. Кризис капитализма. Система начинает разрушаться, пожирать себя. Первый кризис наступил в начале XX столетия, когда Запад превратил в свои колонии и полуколонии почти весь мир. Так, Латинская Америка была под полным контролем Запада, Африка поделена на колонии, как и большая часть Азии, Тихоокеанского региона. Древняя Индия была британской колонией, а Китай – полуколонией, как и Османская империя (Турция). В технологической, экономико-финансовой зависимости была Япония, которую превратили в «таран», направленный против Китая, для его дальнейшего закабаления и России. Самодержавие сохранила только Россия, хотя и она была частично зависима от западных технологий и финансов.
Чтобы предотвратить распад, хозяева Запада, сложившаяся к этому времени глобальная мафия (финансовый интернационал, золотая элита, мировая закулиса и т. д.) организовали Первую мировую войну. Она была необходима, чтобы разрушить и разграбить Россию, уничтожить тысячелетнего геополитического противника Запада; разрушить старые монархии, аристократические империи – Германскую, Австро-Венгерскую (борьба внутри западного проекта, англосаксонские элиты против германских), ядро тогдашнего мусульманского мира – Османскую империю. Таким образом, хозяева Запада должны были получить абсолютную власть над народами планеты. Затем на обломках старого мира планировали создать «новый мировой порядок» — устойчивую неорабовладельческую цивилизацию. Итоги: страшная бойня, миллионы убитых и покалеченных, уничтожение четырех империй, их тотальное разграбление, русская катастрофа.
Однако хозяева Запада не смогли реализовать все задачи. Русская империя возродилась как птица феникс в образе Красной (советской) империи. Более того был запущен советский (русский) проект глобализации. Впервые в истории человечества на планете возникла страна-цивилизации системного антикапитализма, на основе социальной справедливости начинается создание общества будущего – общества знания, служения и созидания. В мире появляется реальная альтернатива западному проекту порабощения человечества. На Западе начинается второй этап кризиса капитализма. Великая депрессия. Хозяева Запада готовят новую мировую бойню. Поддерживают в Европе фашистов и нацистов. Позволяют восстановить Германскую империю (Третий рейх), её военно-экономическую мощь. Отдают Гитлеру большую часть Европы (даже Францию!), оставшиеся свободными страны помогают усилить мощь рейха. Лондон негласно обещает Берлину не открывать второй фронт, пока немцы воюют на Востоке.
По замыслу хозяев Лондона и Вашингтона германский «Евросоюз» и Японская империя должна были раздавить СССР, но понести серьёзные потери, завязнуть на русских просторах. После этого Англия и США собирались решить задачу по разгрому Германии и Японии. При этом в Германии имелась «пятая колонна» — военные, которые должны были в нужный момент устранить Гитлера и «договориться» с Англией и США. Таким образом, снова ставилась задача-максимум – полный контроль над планетой («новый мировой порядок»), и задача-минимум – уничтожение русской (советской) цивилизации.
Так началась Вторая мировая война, которую организовали и подготовили хозяева Запада, а Германия и Япония выступили в роли «фигур» в Большой игре. И снова Запад не смог реализовать все задачи. Лондону и Вашингтону удалось вторично ограбить и унизить Германию, её западная часть (ФРГ) попала под их контроль, позднее удалось подчинить и восточную (ГДР). Берлин до настоящего времени под контролем глобальной мафии. Также была разгромлена, ограблена и подчинена японская цивилизация. Но Советский Союз выстоял, и стал ещё сильнее. Москва создает мировой социалистический лагерь, получает в Европе защитный барьер лице союзников. На Дальнем Востоке русские громят японцев, берут реванш за позор 1904 – 1905 гг., возвращают утраченные территории и позиции на Курилах, Сахалине, в Корее и Северном Китае. Огромный Китай освобождается от гнета японских и западных колонизаторов, вверх при помощи СССР берут китайские коммунисты. Китай признает СССР «старшим братом».
Хозяева США, которые с этого времени становятся основным «командным пунктом» западного проекта, сказочно обогатились на мировой бойне, но их планы по сокрушению СССР не сбылись, а без этого нельзя было установить полный контроль над планетой. Поэтому Запад развязывает третью мировую войну – «холодную войну». В 1946 году Черчилль и 1947 году Трумэн объявляют России холодную войну. И начинают внутри своих стран бешеную «борьбу с коммунизмом». На Западе прокатывается волна арестов, расправ, репрессий. Тысячи невиновных пострадали за «антиамериканскую деятельность». Атмосфера страха и ужаса, повальной «охоты на ведьм» позволяют глобальной мафии мобилизовать общество, превратить его в послушный механизм тоталитарного общества. Население запугивают, создают миф о «советской угрозе» («русские идут»).
Человечество освоило ракетно-ядерное оружие, поэтому традиционная «горячая» война с СССР стала невозможной. Хозяева Запада не собирались кончать жизнь самоубийством. Поэтому новая мировая война стало иной – иррегулярной, гибридной. Это была война нового поколения – идеологическая, информационная, тайная – противостоянии дипломатии и спецслужб, диверсионная, экономическая, технологическая. Гонка вооружений и передовых технологий, в космосе. При этом на территории третьих стран могла идти и традиционная война, как в Корее и Вьетнаме. Устраивались восстания, мятежи, перевороты, революции, убийства ведущих политических, общественных и военных деятелей и т. д. Шла схватка, кто кого свалит окончательно: Красная империя или Западный мир.
При этом с конца 1940-х годов начался третий виток кризиса капитализма. Считалось, что советский проект возьмет вверх и свалит Запад, что на планете возникнет мировая система стран социализма во главе с СССР. Многие ведущие западные и советские мыслители считали, что Запад обречен в этом соревновании систем. Вопрос только в том, когда капитализм рухнет. Во многом это были верные выводы. Запад, не имея возможности грабить планету в прежнем режиме, когда появился соцлагерь и страны «третьего мира», в 1970-е годы впал в сильнейших кризис. И вопрос в это время стоял в том, кто упадёт первым? США или СССР? Америка была надломлена морально, началась массовая деградация (проект «секс, наркотики и рок-н-ролл»), идёт массовая наркотизация населения, особенно молодежи. Деградация затронула и вооруженные силы – падение дисциплины, наркотики, алкоголизм, самоубийства. Поражение во Вьетнаме. Политический кризис президента Никсона, который готовил в Америке диктатуру (Уотергейтский скандал). США сворачивают ряд космических программ, связанных с Луной и Марсом.
При этом СССР тогда был на пике военной и политической мощи. Казалось, что ещё один рывок и Союз окажется в светлом будущем, а Западный мир рухнет в агонии. Однако этого не произошло. Что случилось? Дело в том, что Запад в «холодной войне» сделал главную ставку на перерождение советской партийной верхушки. На формирование «пятой колонны» из состава номенклатуры, национальных кадров, космополитической интеллигенции и дегенеративного слоя населения, желающего «жить красиво», «как на Западе», готового продать мать родную за красивый фантик. И эта ставка привела Запад к победе! После устранения Сталина, который зачищал и регулярно обновлял советскую верхушку, в номенклатуре оказалось немало людей, готовых к предательству ради власти и доступа к кормушке. Они изо всех сил стремились получить власть и ради её сохранения шли на сделку с дьяволом («золотым тельцом»), в роли которого выступали хозяева Запада. В силу низких моральных качеств эти люди считали, что имеют право преобразовать власть в материальное благополучие – капиталы, имущество, собственность. Так происходило отпадение советской верхушки от задачи развития и противостояния с западным миром капиталистов-рабовладельцев. Часть номенклатуры сгнила, пожелала договориться с Западом, приватизировать социалистическую (народную) собственность и стать «новыми господами» в советских республиках. Сначала советская верхушка устроила десталинизацию (хрущевская «перестройка»), отказавшись от планов дальнейшего развития и создания общества будущего. Затем вместо развития выбрали стабилизацию, начался брежневский «застой». От новой реальности отказались. Допустили мирное сосуществование социализма и капитализма, начали сближение с Западом. Таким образом, советская верхушка сдала советскую цивилизацию, великую Россию (СССР).
С 1985 года начинается завершающий этап третьей мировой войны. «Перестройка» — это закамуфлированная сдача советской цивилизации. В декабре 1989 года на американском кораблей в районе Мальты преступник и изменник Горбачев подписывает условия предварительной капитуляции. В августе—декабре 1991 года к власти в России приходит откровенный предатель Ельцин, СССР развален, на его обломках формируются полуколониальные «бантустаны». Хозяева Запада вывозят из великой России (СССР) колоссальные богатства и ресурсы. При этом в России и бывших советских республиках выстраивают колониальные модели, что позволяет грабить их на систематической основе. По схожей схеме идёт уничтожение и разграбление бывших социалистических республик Восточной и Юго-Восточной Европы. Это ограбление, не имеющее аналогов в истории, спасают США и Запад в целом от кризиса, который грозил уничтожить всю капиталистическую, западную систему. США и Запад спаслись за счёт уничтожения и ограбления Великой России (СССР).
Так завершилась третья мировая война. Известно, что мировые войны характеризуются несколькими основными признаками: передел мира и границ; передел сфер влияния; передел колоний и рынков сбыта; репарации и контрибуции. Все признаки свершившейся мировой войны в 1991 годы были налицо. И только интересы полуколониальных режимов, которые обслуживали основные СМИ и придворной, «казенной» лжекоммунистической оппозиции позволили долго скрывать от народа чудовищную правду. Факт беспрецедентного в мировой истории преступления и предательства советской верхушки, а также наследовавшей ей «демократической» власти. Лицемеры «реформаторы», «оптимизаторы» и обслуживающая их «оппозиция» скрыла от народа факт страшного поражения – крупнейшей геополитической катастрофы в истории человечества., что позднее всё-таки признал В. В. Путин.
В итоге жалкие обломки и огрызки некогда советской сверхдержавы, разгромленной дотла в третьей мировой войне, оказались под властью глобальной мафии и обслуживающих её интересы полуколониальных режимов. При этом глобальная мафия ещё в 1960—1970-е годы пришла к выводу, что 80% населения Земли — «лишние». Что люди слишком много потребляют, что общество потребления убивает планету, её биосферу. Хозяева Запада приступили к ликвидации «избыточного населения» путем войн, перманентных конфликтов, революций, восстаний, болезней, голода, с помощью оружия геноцида: наркотиков, алкоголя, табака, отравленной пищи и т. д.
С 1991 года народы России попали под власть глобальной мафии и её ставленников-марионеток, колониальной администрации. Начался геноцид русского народа и других коренных народов русской цивилизации: военными методами (как в Чечне и на Донбассе), с помощью оружия геноцида массовая алкоголизация, наркотизация, замена качественных продуктов на искусственные, генетически модифицированные и пр. Культурный, языковой геноцид русских, дерусификация территории великой России (СССР). Социально-экономический геноцид. В частности, последняя пенсионная «реформа» — яркий пример методов социально-экономического геноцида народов России. Результаты не заставили себя ждать – в Малой и Великой России установился режим сверхсмертности. Русский народ стремительно вымирает. Если темны депопуляции-вымирания будут сохранены, то к середине XXI века русскому суперэтносу будет нанесён уже смертельный урон, и Россия не сможет удержать свою территорию. А к концу столетия Россию и русский народ можно будет вычеркнуть из истории.
К сожалению, большинство людей не знает даже элементарную историю новейшего времени, не говоря уж о более поздних периодах. Подлинную историю уже с успехом заменяют голливудские сказки, где бравые американцы побеждают Гитлера и т. п. Суть же истории XX — начала XXI вв. в кризисе капитализма, всего западного (библейского) проекта в целом. Западный проект основан на несправедливой концепции. Запад живёт только за счёт постоянного расширения, захвата и грабежа. Это мир-вампир, питающийся чужой энергией и ресурсами, убивающий соседние цивилизации, культуры, страны, народы и племена. Капитализм – это лишь новая маска, прикрывающая невольничью цивилизацию, мир господ-рабовладельцев, «избранных» и «двуногих орудий», рабов.
Как только расширение прекращается, скудеют потоки награбленного, нет новых рабов, рынков сбыта, на Западе начинается системный кризис. Кризис капитализма. Система начинает разрушаться, пожирать себя. Первый кризис наступил в начале XX столетия, когда Запад превратил в свои колонии и полуколонии почти весь мир. Так, Латинская Америка была под полным контролем Запада, Африка поделена на колонии, как и большая часть Азии, Тихоокеанского региона. Древняя Индия была британской колонией, а Китай – полуколонией, как и Османская империя (Турция). В технологической, экономико-финансовой зависимости была Япония, которую превратили в «таран», направленный против Китая, для его дальнейшего закабаления и России. Самодержавие сохранила только Россия, хотя и она была частично зависима от западных технологий и финансов.
Чтобы предотвратить распад, хозяева Запада, сложившаяся к этому времени глобальная мафия (финансовый интернационал, золотая элита, мировая закулиса и т. д.) организовали Первую мировую войну. Она была необходима, чтобы разрушить и разграбить Россию, уничтожить тысячелетнего геополитического противника Запада; разрушить старые монархии, аристократические империи – Германскую, Австро-Венгерскую (борьба внутри западного проекта, англосаксонские элиты против германских), ядро тогдашнего мусульманского мира – Османскую империю. Таким образом, хозяева Запада должны были получить абсолютную власть над народами планеты. Затем на обломках старого мира планировали создать «новый мировой порядок» — устойчивую неорабовладельческую цивилизацию. Итоги: страшная бойня, миллионы убитых и покалеченных, уничтожение четырех империй, их тотальное разграбление, русская катастрофа.
Однако хозяева Запада не смогли реализовать все задачи. Русская империя возродилась как птица феникс в образе Красной (советской) империи. Более того был запущен советский (русский) проект глобализации. Впервые в истории человечества на планете возникла страна-цивилизации системного антикапитализма, на основе социальной справедливости начинается создание общества будущего – общества знания, служения и созидания. В мире появляется реальная альтернатива западному проекту порабощения человечества. На Западе начинается второй этап кризиса капитализма. Великая депрессия. Хозяева Запада готовят новую мировую бойню. Поддерживают в Европе фашистов и нацистов. Позволяют восстановить Германскую империю (Третий рейх), её военно-экономическую мощь. Отдают Гитлеру большую часть Европы (даже Францию!), оставшиеся свободными страны помогают усилить мощь рейха. Лондон негласно обещает Берлину не открывать второй фронт, пока немцы воюют на Востоке.
По замыслу хозяев Лондона и Вашингтона германский «Евросоюз» и Японская империя должна были раздавить СССР, но понести серьёзные потери, завязнуть на русских просторах. После этого Англия и США собирались решить задачу по разгрому Германии и Японии. При этом в Германии имелась «пятая колонна» — военные, которые должны были в нужный момент устранить Гитлера и «договориться» с Англией и США. Таким образом, снова ставилась задача-максимум – полный контроль над планетой («новый мировой порядок»), и задача-минимум – уничтожение русской (советской) цивилизации.
Так началась Вторая мировая война, которую организовали и подготовили хозяева Запада, а Германия и Япония выступили в роли «фигур» в Большой игре. И снова Запад не смог реализовать все задачи. Лондону и Вашингтону удалось вторично ограбить и унизить Германию, её западная часть (ФРГ) попала под их контроль, позднее удалось подчинить и восточную (ГДР). Берлин до настоящего времени под контролем глобальной мафии. Также была разгромлена, ограблена и подчинена японская цивилизация. Но Советский Союз выстоял, и стал ещё сильнее. Москва создает мировой социалистический лагерь, получает в Европе защитный барьер лице союзников. На Дальнем Востоке русские громят японцев, берут реванш за позор 1904 – 1905 гг., возвращают утраченные территории и позиции на Курилах, Сахалине, в Корее и Северном Китае. Огромный Китай освобождается от гнета японских и западных колонизаторов, вверх при помощи СССР берут китайские коммунисты. Китай признает СССР «старшим братом».
Хозяева США, которые с этого времени становятся основным «командным пунктом» западного проекта, сказочно обогатились на мировой бойне, но их планы по сокрушению СССР не сбылись, а без этого нельзя было установить полный контроль над планетой. Поэтому Запад развязывает третью мировую войну – «холодную войну». В 1946 году Черчилль и 1947 году Трумэн объявляют России холодную войну. И начинают внутри своих стран бешеную «борьбу с коммунизмом». На Западе прокатывается волна арестов, расправ, репрессий. Тысячи невиновных пострадали за «антиамериканскую деятельность». Атмосфера страха и ужаса, повальной «охоты на ведьм» позволяют глобальной мафии мобилизовать общество, превратить его в послушный механизм тоталитарного общества. Население запугивают, создают миф о «советской угрозе» («русские идут»).
Человечество освоило ракетно-ядерное оружие, поэтому традиционная «горячая» война с СССР стала невозможной. Хозяева Запада не собирались кончать жизнь самоубийством. Поэтому новая мировая война стало иной – иррегулярной, гибридной. Это была война нового поколения – идеологическая, информационная, тайная – противостоянии дипломатии и спецслужб, диверсионная, экономическая, технологическая. Гонка вооружений и передовых технологий, в космосе. При этом на территории третьих стран могла идти и традиционная война, как в Корее и Вьетнаме. Устраивались восстания, мятежи, перевороты, революции, убийства ведущих политических, общественных и военных деятелей и т. д. Шла схватка, кто кого свалит окончательно: Красная империя или Западный мир.
При этом с конца 1940-х годов начался третий виток кризиса капитализма. Считалось, что советский проект возьмет вверх и свалит Запад, что на планете возникнет мировая система стран социализма во главе с СССР. Многие ведущие западные и советские мыслители считали, что Запад обречен в этом соревновании систем. Вопрос только в том, когда капитализм рухнет. Во многом это были верные выводы. Запад, не имея возможности грабить планету в прежнем режиме, когда появился соцлагерь и страны «третьего мира», в 1970-е годы впал в сильнейших кризис. И вопрос в это время стоял в том, кто упадёт первым? США или СССР? Америка была надломлена морально, началась массовая деградация (проект «секс, наркотики и рок-н-ролл»), идёт массовая наркотизация населения, особенно молодежи. Деградация затронула и вооруженные силы – падение дисциплины, наркотики, алкоголизм, самоубийства. Поражение во Вьетнаме. Политический кризис президента Никсона, который готовил в Америке диктатуру (Уотергейтский скандал). США сворачивают ряд космических программ, связанных с Луной и Марсом.
При этом СССР тогда был на пике военной и политической мощи. Казалось, что ещё один рывок и Союз окажется в светлом будущем, а Западный мир рухнет в агонии. Однако этого не произошло. Что случилось? Дело в том, что Запад в «холодной войне» сделал главную ставку на перерождение советской партийной верхушки. На формирование «пятой колонны» из состава номенклатуры, национальных кадров, космополитической интеллигенции и дегенеративного слоя населения, желающего «жить красиво», «как на Западе», готового продать мать родную за красивый фантик. И эта ставка привела Запад к победе! После устранения Сталина, который зачищал и регулярно обновлял советскую верхушку, в номенклатуре оказалось немало людей, готовых к предательству ради власти и доступа к кормушке. Они изо всех сил стремились получить власть и ради её сохранения шли на сделку с дьяволом («золотым тельцом»), в роли которого выступали хозяева Запада. В силу низких моральных качеств эти люди считали, что имеют право преобразовать власть в материальное благополучие – капиталы, имущество, собственность. Так происходило отпадение советской верхушки от задачи развития и противостояния с западным миром капиталистов-рабовладельцев. Часть номенклатуры сгнила, пожелала договориться с Западом, приватизировать социалистическую (народную) собственность и стать «новыми господами» в советских республиках. Сначала советская верхушка устроила десталинизацию (хрущевская «перестройка»), отказавшись от планов дальнейшего развития и создания общества будущего. Затем вместо развития выбрали стабилизацию, начался брежневский «застой». От новой реальности отказались. Допустили мирное сосуществование социализма и капитализма, начали сближение с Западом. Таким образом, советская верхушка сдала советскую цивилизацию, великую Россию (СССР).
С 1985 года начинается завершающий этап третьей мировой войны. «Перестройка» — это закамуфлированная сдача советской цивилизации. В декабре 1989 года на американском кораблей в районе Мальты преступник и изменник Горбачев подписывает условия предварительной капитуляции. В августе—декабре 1991 года к власти в России приходит откровенный предатель Ельцин, СССР развален, на его обломках формируются полуколониальные «бантустаны». Хозяева Запада вывозят из великой России (СССР) колоссальные богатства и ресурсы. При этом в России и бывших советских республиках выстраивают колониальные модели, что позволяет грабить их на систематической основе. По схожей схеме идёт уничтожение и разграбление бывших социалистических республик Восточной и Юго-Восточной Европы. Это ограбление, не имеющее аналогов в истории, спасают США и Запад в целом от кризиса, который грозил уничтожить всю капиталистическую, западную систему. США и Запад спаслись за счёт уничтожения и ограбления Великой России (СССР).
Так завершилась третья мировая война. Известно, что мировые войны характеризуются несколькими основными признаками: передел мира и границ; передел сфер влияния; передел колоний и рынков сбыта; репарации и контрибуции. Все признаки свершившейся мировой войны в 1991 годы были налицо. И только интересы полуколониальных режимов, которые обслуживали основные СМИ и придворной, «казенной» лжекоммунистической оппозиции позволили долго скрывать от народа чудовищную правду. Факт беспрецедентного в мировой истории преступления и предательства советской верхушки, а также наследовавшей ей «демократической» власти. Лицемеры «реформаторы», «оптимизаторы» и обслуживающая их «оппозиция» скрыла от народа факт страшного поражения – крупнейшей геополитической катастрофы в истории человечества., что позднее всё-таки признал В. В. Путин.
В итоге жалкие обломки и огрызки некогда советской сверхдержавы, разгромленной дотла в третьей мировой войне, оказались под властью глобальной мафии и обслуживающих её интересы полуколониальных режимов. При этом глобальная мафия ещё в 1960—1970-е годы пришла к выводу, что 80% населения Земли — «лишние». Что люди слишком много потребляют, что общество потребления убивает планету, её биосферу. Хозяева Запада приступили к ликвидации «избыточного населения» путем войн, перманентных конфликтов, революций, восстаний, болезней, голода, с помощью оружия геноцида: наркотиков, алкоголя, табака, отравленной пищи и т. д.
С 1991 года народы России попали под власть глобальной мафии и её ставленников-марионеток, колониальной администрации. Начался геноцид русского народа и других коренных народов русской цивилизации: военными методами (как в Чечне и на Донбассе), с помощью оружия геноцида массовая алкоголизация, наркотизация, замена качественных продуктов на искусственные, генетически модифицированные и пр. Культурный, языковой геноцид русских, дерусификация территории великой России (СССР). Социально-экономический геноцид. В частности, последняя пенсионная «реформа» — яркий пример методов социально-экономического геноцида народов России. Результаты не заставили себя ждать – в Малой и Великой России установился режим сверхсмертности. Русский народ стремительно вымирает. Если темны депопуляции-вымирания будут сохранены, то к середине XXI века русскому суперэтносу будет нанесён уже смертельный урон, и Россия не сможет удержать свою территорию. А к концу столетия Россию и русский народ можно будет вычеркнуть из истории.
- Автор:
- Самсонов Александр
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