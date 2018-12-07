Остриё копья. Реальное количество авианосцев у Японии и их возможности
Рассматривая наращивание Японией военного могущества надо предельно чётко понимать две вещи. Первая – в военных вопросах японцы лгут. И вторая – они умеют показывать вещи не такими, какие они есть на самом деле. Военные программы Японии – прекрасная иллюстрация обоих тезисов.
Формат отдельно взятой статьи не допускает подробного разбора того, что реально имеют японцы и что они могут получить для себя в короткие (несколько месяцев) сроки, если снимут политические ограничения на военное развитие. Также придётся оставить за рамками материала социальные предпосылки к тому, что делают и что скрывают японцы.
Тем не менее, ради интереса на примере японской авианосной программы можно рассмотреть разницу между реальностью японского военного строительства и той «пылью», которую Япония поистине гениально пускает в глаза и союзникам, и противникам.
В современном мире почти невозможно скрыть значимые факты. Нельзя в обществе, где у каждого есть телефон с камерой и интернет, скрыть авианосец или переброску десантной дивизии. Поэтому для ввода противника в заблуждение, выполняется инициирование так называемого когнитивного искажения — ситуации, когда противник видит реальность, но его разум отказывается её воспринимать объективно. Примеров в истории немало. Так, в июне 1941-го года многие советские командиры частей и соединений не просто знали, что война начнётся буквально на днях, но и знали номера противостоящих им немецких дивизий, имена их командиров, слышали по ночам однозначно идентифицируемый шум от перебрасываемых на границу механизированных соединений, видели реконгносцировочные группы немцев – и всё равно противнику удалось добиться внезапности. В 2015 году всё лето в интернете пестрели фото российских БПЛА и солдат в Сирии, потом видео с переброской самолётов, но открытое вмешательство России в эту войну стало для мира сюрпризом. Все всё видели… но не верили.
В результате поддерживаемого японцами когнитивного искажения рождаются клише: «Японские силы самообороны — это придаток к ВС США, неспособный к самостоятельным действиям», «противолодочный флот» и тому подобное. За этими клише теряются и испытания баллистических ракет средней дальности (под видом сверхлёгких ракет-носителей), и уже достигнутое техническое превосходство над США в лёгких противокорабельных ракетах, вторая по численности противолодочная авиация в мире, надводный флот, по численности боевых кораблей океанской зоны без малого вдвое превосходящий все российские флоты вместе взятые, подготовка к производству крылатых ракет большой дальности и ещё много чего. Способность построить реактор-наработчик оружейного плутония тоже там, за пеленой из стереотипов. Хотя тут специалисты знают как оно на самом деле, всё же тема чувствительная, и «примерно девять месяцев до бомбы» были где надо озвучены уже давно…
Авианосная программа Японии – ярчайший пример такого когнитивного искажения. Мнения, которые о ней имеют как обыватели, так и даже специалисты, как правило, расходятся с реальностью полностью и отражают не её саму, а тот её симулякр, которым японцы пытаются прикрыть свои приготовления. Ярчайшим примером того, какую точку зрения на свой флот пытается «протолкнуть в массы» Япония, является свежая статья Дмитрия Верхотурова «У Японии уже есть авианосец». Она, безусловно, заслуживает того, чтобы с ней ознакомиться – это та самая искажённая версия реальности, в которую японцы заставили поверить и Дмитрия Верхотурова, и, скажем честно, большую часть человечества.
А теперь рассмотрим, как выглядит реальность.
Ещё в конце девяностых «элитам» японского общества стало очевидно, что японцы как народ обвалились в жесточайший системный кризис. И речь шла не об экономике. Речь шла о том, что развитие японцев как нации остановилось, о том, что общество в целом стало на путь деградации, в конце которого гибель. Инфантилизм, вырождение, демографический кризис, нежелание бороться за лучшую жизнь были только некоторыми из частных симптомов. Если для японской молодёжи прошлого ценностью были качественное образование, работа и семья, а ранее, во времена до Второй Мировой – ещё и военная служба, то к концу двадцатого века «огонь погас», силы нации закончились. Молодёжь погрязла в детских развлечениях, средний возраст населения стремительно рос, рождаемость падала. Это, в общем, и сейчас так.
Одним из последствий всего этого стало появление занятного документа – «Цели Японии в XXI веке», из которого чётко следовало – чтобы в будущем не утратить конкурентоспособность (и не только промышленную), японцам надо поднимать качество своего человеческого потенциала. Улучшать людей. Люди рассматривались авторами доклада как то самое «решающее звено», потянув за которое можно вытащить всю цепь.
И тогда же началась быстрая милитаризация. Трудно сказать, каким был механизм принятия японцами решений, но отдадим им должное – без милитаризации из людей, полностью утративших желание жить, бойцовскую нацию не сделать. А без бойцовского духа нет ни побед, ни достижений, только поражения и не обязательно военные. Военная угроза же, как и военная романтика стимулирует эмоции, порождает уверенность в себе, и, как следствие, делает человека и сильнее, и активнее. Что было и есть необходимо.
Одним из аспектов начинающейся милитаризации было начало работ над возрождением авианосного флота, начатое тогда же, в конце девяностых. Ведь для островного государства военная сила это флот, а что за флот без авианосцев? Всё было закономерно.
Однако тут надо было как-то обойти фактор американских «господ». Гайдзины, разбившие страну Ямато и оккупировавшие всю её территорию в своё время, называли себя «союзниками», но это были скорее хозяева, чем союзники. Американцы прекрасно помнили, сколько проблем они имели с технологически уступающей им Японией. Трудно сказать, как бы они оценили полномасштабный ренессанс японской военной машины, и японцы не стали рисковать. Существуют сферы вооружений, в которых американцы не просто не препятствуют своим союзникам, а открыто помогают, стимулируют их. Одним их таких видов вооружений являются лёгкие эскортные авианосцы.
В 70-х годах, командующий морскими операциями США адмирал Элмо Зумвалт предложил воссоздать на новом техническом уровне концепцию эскортного авианосца. Это был известный проект Sea Control Ship – корабль морского контроля. Его задачи были просты – охранять конвои с военными грузами и войсками от советских подводных лодок в Атлантике с помощью палубных противолодочных вертолётов, а если на горизонте окажется Ту-95 РЦ, или гипотетический ракетоносец большой дальности (они потом появились), то палубные «Харриеры» должны были расправиться с ним. Конгресс денег на это начинание Зумвалту не дал, но проработанный проект ушёл в Испанию, которая построила на его базе своего «Принца Астурийского». До этого, ещё в 1967-м, американцы передали Испании лёгкий авианосец «Кэбот» времён Второй Мировой войны, который служил испанцам до 1989 года. К восьмидесятым годам британцы построили серию лёгких авианосцев, а итальянцы – похожий на SCS «Гарибальди», так что кому работать в Атлантике было и без SCS.
В начале 2000-х годов массовые поставки оружия в Китай из России уже были фактом, усиление Китая уже было вполне зримым и строительство лёгкого противолодочного корабля, заявленного как helicopter-destroyer – вертолётоносный эсминец, не вызвало у «хозяев» никаких опасений. А о том, чтобы оно не вызвало никаких опасений у потенциальных неприятелей, японцы позаботились весьма своеобразно.
В 2006 был заложен головной корабль 16DDH “Hyuga” («Хиюга»). А в 2009 он был введён в боевой состав Морских Сил Самообороны.
Японцы заявили авиагруппу в 4 вертолёта. Это вызвало массу недоумений со стороны наблюдателей – корабль с полным водоизмещением 18000 тонн, сквозной полётной палубой, двумя вертолётоподъёмниками и всего четырьмя вертолётами в виде основного оружия выглядел странно. Японцы, однако, пожимали плечами и говорили примерно следующее: «Мы мирная страна, и отказались от решения вопросов с помощью силы. Поэтому не стоит удивляться, что на таком корабле у нас всего четыре вертолёта. Для задач мирного времени больше и не надо, а на случай, если Япония будет атакована, то мы сможем добавить ещё определённое количество вертолётов. Может двенадцать а может и четырнадцать – смотря какие вертолёты. Да и надо понимать, что у нас там кубрики для десанта есть, а они требуют внутренних объёмов. В целом не волнуйтесь. Это маленький корабль, угрожать он никому не может, хотя действительно, вертолётов сможет нести и больше, если будет необходимо». Примерно такая точка зрения буквально растекалась от японской специализированной прессы далее, по англоязычным справочникам и потом везде. Да и трамплина у корабля не было, и самолётов вертикального взлёта и посадки Япония не имела и не собиралась закупать.
А через год японцы показали изображение своего будущего более крупного корабля – класса “Izumo” («Изумо»). И сразу же пустили слух о том, что вот этот-то проект, возможно, окажется способным нести и самолёты, а «Хиюга» это так, тренировка. Будет страховать корабли своими противолодочными вертолётами. Это отвлекло внимание от «Хиюги» и его систершипа «Исе».
Примерно так публика и оценивает этот корабль до сих пор. Японцы добились того, что это точка зрения на их «эсминец» стала доминирующей, они даже все фото этого корабля делают с такого ракурса, что его размеры оценить довольно трудно. Хотя они даже в Википедии есть, но кто их там будет смотреть…
Но мы попробуем оценить размеры и посмотрим справочные материалы. Смотрим картинку.
И пелена спадает! «Хиюга» — вполне себе большой и полноценный авианосный корабль. На этом изображении он воспринимается точно таким же, как британский «герой войны» на Фолклендах – «Invincible-class». Тот самый тип кораблей, который обеспечил бриттам возможность трансконтинентальной войны на другой, относительно их домашней территории, стороне планеты. И, правда, «Хиюга» совсем чуть-чуть меньше «Инвинсибла». А ведь на последнем немалая авиагруппа может базироваться.
Для сравнения, на предыдущем изображении добавлен тайский «Чакри Нарубет» — последняя реинкарнация SCS. Вот он – маленький, восемь самолётов всего несёт. «Хиюга» существенно больше.
Так что, получается, эти корабли были построены как полноценные авианосцы? Почти. Для того, чтобы с «Хиюги» стартовали F-35B, им необходимо застелить палубу жаростойким покрытием, как американцам пришлось делать на УДК класса “Wasp” («Уосп»), и смонтировать трамплин, как сделали британцы. После этого, F-35B спокойно и без проблем будут стартовать с этого корабля, и садиться на него. В идеале, ещё нужен газоотбойник на стартовой позиции, тогда парковка самолётов позади стартовой позиции не будет мешать взлетать. Но сколько таких самолётов корабль сможет нести?
Для этого обратим внимание на его ангар. Согласно западным источникам, размеры ангара «Хиюги» составляют в футах примерно 350х60х22 (фут 0,3048 метра). Это почти столько же, сколько на «Уоспах». Из них, около 60% площади доступно для хранения самолётов вне подъёмников, то есть площадка размером около 66х18 метров (точные размеры неизвестны). У F-35B крылья не складываются, их размах составляет чуть меньше 11 метров. Длина самолёта – 15,6 метра. В прямоугольник 22х18 метров можно поставить 2 таких самолёта в шахматном порядке, «носом к крылу». При этом, вокруг будет хватать места для ходьбы и переноса инструмента и оборудования. Возможны и более плотные варианты расстановки. Итого, вне подъёмников можно поставить минимум 6 F-35. Ещё один такой самолёт может стоять на одном из подъёмников (переднем), а на втором пара поисково-спасательных вертолётов. Однако, на западе (а технологически Япония – «Запад») практикуется т.н. палубная парковка. При ней на корабль берётся больше самолётов, чем помещается в ангаре, и часть самолётов всегда находится на палубе. На палубе «Хиюги» можно «прописать» до четырёх F-35B, и ещё на два-три вертолёта со сложенными лопастями место останется (перед островом). Или на F-35B и вертолёт.
Таким образом, после установки трамплина и газоотбойника (что для японского судопрома ни разу не проблема) и перестилания палубного покрытия (разрушительная сила выхлопа F-35B в своё время стала сюрпризом для всех), «Хиюга» сможет нести до 11-12 истребителей и 3-5 вертолётов. Вполне полноценный эскортник, да ещё и с 16-ю ракетными ячейками, ГАС, торпедными аппаратами и зенитными установками «Фаланкс». Один такой корабль сможет прикрыть трансокеанский переход немаленького конвоя, в зависимости от состава авиагруппы (пропорций между вертолётами ПЛО и истребителями), сможет и перехватывать вражеские патрульные самолёты, воевать с авиаразведкой, топить ударами с воздуха одиночные корабли или их мелкие группы. Для КПУГ из китайских корветов проекта 056 этот корабль станет просто бичом Божьим. Его огневой мощи хватит для поддержки небольшой десантной операции, скажем, батальонного масштаба. Пара таких кораблей, это уже интегрально половина российской авиагруппы в Сирии по воздушной мощи.
«Хиюга» вступил в строй в 2009 году, систершип «Исе» в 2011-м. Именно в эти годы Япония по факту и обрела авианосный флот. Просто не сказала об этом никому. Ведь это не долго – поставить трамплины и перестелить палубу. Да и газоотбойник сделать несложно. Вопрос был только в покупке самолётов по сути, но куда им было спешить в 2011-м?
Забавно, но первыми, кто не смог «держать язык за зубами», оказались производители игрушек. На картинке ниже совместное изображение «Хиюги» с F-35B и британским «Харриером» в правильном масштабе, сделанное в целях рекламы. Игрушка, но оцените масштаб, как говорится.
Тем не менее, это были «пробные шары» — вести серьёзную войну такими кораблями неудобно и трудно, надо побольше.
Через год после сдачи «Исе», японцы заложили головной корабль нового класса «Изумо». На этот раз корабль был куда больше. Головной авианосец сдали заказчику в 2015, а его систершип «Кага» встал под флаг с восходящим солнцем в 2017-м году. По оценке Jane’s (сейчас потёртой отовсюду), корабль мог нести до 28 летательных аппаратов разных типов. Но японцы опять заявили, что их будет девять, и что это будут только вертолёты. И опять, та же песня: «мы мирная страна…», фото на 3/4 на которых сложно оценить размеры корабля.
Но правду не скроешь.
Корабль уже по-настоящему большой, и возможно, что японцы солгали насчёт водоизмещения. Чисто вертолётная палуба для такого гиганта это смешно.
И вот в этом году, совсем недавно, японцы наконец-то признались, что да, будет переделывать в авианосец. До десяти F-35B корабль якобы сможет нести… но мы ведь уже слышали про четыре вертолёта на «Хиюге», да?
Смотрим ангар на «Изумо». В футах примерно 550х80х22. Это вдвое больше, чем у «Уоспа». При этом кормовой подъёмник выполнен по борту и места хранения самолётов не занимает. Померив ангар также, как на «Хиюге», приходим к выводу, что в его ангаре можно разместить минимум 14 F-35B, причём опять же без тесноты. А если набивать их туда крылом к крылу, то, возможно и побольше. Беглый взгляд на палубу говорит о ещё примерно 6-ти или 8-ми самолётах и 4-6-ти вертолётах. Это примерно как у «Уоспа» и это логично, так как корабли по размеру почти одинаковые, только у «Уоспа» на палубе больше техники придётся хранить.
Таким образом, даже поверхностный анализ показывает, что реально Япония готовится прямо сейчас получить пару авианосцев, на каждом из которых будет от двадцати истребителей и некоторое количество вертолётов, и имеет в резерве ещё два потенциальных авианосца вспомогательных классов.
Стоит заметить, что сорок истребителей с коротким взлётом/вертикальной посадкой, о закупке которых объявила Япония, это как раз две авиагруппы для пары «Изумо», про «Хиюги» пока японцы и речи не ведут. Они же мирная страна. Вот чуть-чуть погодя, когда все привыкнут к «Изумо»…
Так что у японцев потенциально четыре авианосца, включая два лёгких и пару, условно говоря «средних». Последние предстанут в своём настоящем обличье совсем скоро.
Однако надо понимать, что два или четыре японских авианосца, это только остриё копья японской воздушной мощи. Само копьё на островах, и к палубной авиации не сводится. В настоящее время, в ВВС Сил Самообороны имеется более семидесяти глубоко модернизированных истребителей-бомбардировщиков Phantom F-4, каждый из которых способен нести пару японских противокорабельных ракет ASM-1 или ASM-2, первая из которых примерно аналогична российской Х-35 или американской ПКР «Гарпун», а вторая аналогична первой за исключением системы наведения, на ней вместо ГСН РЛ-диапазона используется инфракрасное наведение. Недавно японцы продемонстрировали новое поколение ракет в тех же габаритах и с той же дальностью – опытные сверхзвуковые «трёхмаховые» XASM-3. В ближайшее время они должны начать поступать в боевые части.
Также имеется шестьдесят два более новых многофункциональных истребителя Mitsubishi F-2, являющихся дальнейшим развитием американского F-16. Эти самолёты способны нести до четырёх ПКР, по паре подвесных топливных баков одновременно с ракетами «воздух-воздух» для самообороны.
При ведении наступательной войны над морем, авиагруппы с авианосцев способны провести авиаразведку над большой акваторией, обнаружить корабельные ударные группы противника (в случае с Китаем – и авианосные), уничтожить корабли, выдвинутые в радиолокационный дозор, дать непрерывное целеуказание для береговых самолётов, которые и ударят по цели своими сотнями противокорабельных ракет. А палубники зафиксируют результат удара и добьют уцелевших бомбами при необходимости. Для москитного флота пара десятков F-35B будут просто страшной угрозой, иранская операция «Жемчужина» в 1980-м хорошо показала, какую страшную опасность для малого флота представляет собой даже небольшое количество самолётов. Десантные корабли, транспорта снабжения, отдельные боевые корабли, устаревшие боевые корабли, неприкрытые с воздуха десантные отряды на берегу, стационарные объекты – всё это для авиагруппы из пары десятков истребителей пятого поколения – лёгкие цели, даже не взирая на недостатки F-35B как боевого самолёта.
Кроме того, нельзя недооценивать возможности этой машины по наведению ракетного оружия, и перехватам воздушных целей (например, атакующих японскую КУГ ударных самолётов, обвешанных ракетами и неспособных к маневрированию). А для ударов по надводным целям вполне подойдут наводимые авиагруппой береговые самолёты. В ходе их атак палубники вполне могут и ложную атаку провести, оттянув на себя авиацию или внимание противника, и усилить их атаку своей, с другого курса, и осуществить эскорт и взять на себя перехватчики противника. Они же способны «прикрыть» свой ракетный залп с кораблей УРО или закрыть небо над акваторией для противолодочной авиации противника, обеспечив комфортные условия для действий своих подводных лодок.
И уж конечно, над районами действий палубных истребителей своя противолодочная авиация будет работать вполне спокойно. Поближе к берегу её бы и базовые истребители эскортипровали, но на большом расстоянии это неудобно, понадобится дозаправка в воздухе, а заправщиков у Японии немного, и для них и более важной работы хватит. А тут палубники, весьма кстати.
Фактически, даже с парой переоборудованных «Изумо» Япония уже сейчас способна провести операцию, сравнимую с британской войной за Фолкленды. Не хватает только кораблей снабжения, и ещё один-два десантных корабля необходимо. Либо посадить десант на «Хиуги» и на них же развернуть боевые вертолёты для его поддержки – место там есть. И всё, надо только дооснастить оба «Изумо» как обещали.
А мы всё ещё фантазируем насчёт того, что «ничего не могут без американцев».
Вот настолько реальность отличается от японских миражей. Милитаризм в Японии, кстати, потихоньку растёт. Так, серьёзную популярность приобрела манга (не смейтесь) про сражения японской авианосной ударной группы против китайцев. По ней даже снимают фильм. А центральный «герой» — DDH-192, вымышленный авианосец класса «Изумо», переоборудованный под базирование F-35B.
Впрочем, настоящий авианосный «Изумо» может выглядеть и как-то иначе.
Конечно, такой милитаризм пока вызывает смех. Правда, японцы уже участвовали в военных операциях за границей, а Абэ недавно принимал очень масштабный военный парад… но японцы всё это делают очень медленно, не привлекая внимания. Ведь им надо, чтобы окружающие не видели всех этих перемен, а продолжали видеть ту старую реальность, которая скоро начнёт свой «уход». Чтобы никто не волновался. «Мы мирная страна…»
Они всё делают тихо. Не привлекая внимания, отводя чужие взгляды в нужную им сторону, и умело используя когнитивные техники влияния на сознание людей. Вы вот учитываете четыре японских авианосца? А они есть. И так во всём. И американцы уже совсем не против того, чтобы страна восходящего солнца возрождала самурайский дух. Ведь впереди схватка с Китаем. А в ней такой союзник будет очень к месту.
А наши аналитики пока могут плотоядно фантазировать на тему будущих боёв японцев с китайцами за острова Сенкаку. Ведь максимальную напряжённость между Японией и Китаем, вызывает именно вопрос островов. И японцы явно к противостоянию с ними и готовятся.
Если только не учитывать пары важных фактов. Первый: японцы лгут в военных вопросах. И второй: они умеют показывать вещи не такими, какие они есть на самом деле.
Формат отдельно взятой статьи не допускает подробного разбора того, что реально имеют японцы и что они могут получить для себя в короткие (несколько месяцев) сроки, если снимут политические ограничения на военное развитие. Также придётся оставить за рамками материала социальные предпосылки к тому, что делают и что скрывают японцы.
Тем не менее, ради интереса на примере японской авианосной программы можно рассмотреть разницу между реальностью японского военного строительства и той «пылью», которую Япония поистине гениально пускает в глаза и союзникам, и противникам.
В современном мире почти невозможно скрыть значимые факты. Нельзя в обществе, где у каждого есть телефон с камерой и интернет, скрыть авианосец или переброску десантной дивизии. Поэтому для ввода противника в заблуждение, выполняется инициирование так называемого когнитивного искажения — ситуации, когда противник видит реальность, но его разум отказывается её воспринимать объективно. Примеров в истории немало. Так, в июне 1941-го года многие советские командиры частей и соединений не просто знали, что война начнётся буквально на днях, но и знали номера противостоящих им немецких дивизий, имена их командиров, слышали по ночам однозначно идентифицируемый шум от перебрасываемых на границу механизированных соединений, видели реконгносцировочные группы немцев – и всё равно противнику удалось добиться внезапности. В 2015 году всё лето в интернете пестрели фото российских БПЛА и солдат в Сирии, потом видео с переброской самолётов, но открытое вмешательство России в эту войну стало для мира сюрпризом. Все всё видели… но не верили.
В результате поддерживаемого японцами когнитивного искажения рождаются клише: «Японские силы самообороны — это придаток к ВС США, неспособный к самостоятельным действиям», «противолодочный флот» и тому подобное. За этими клише теряются и испытания баллистических ракет средней дальности (под видом сверхлёгких ракет-носителей), и уже достигнутое техническое превосходство над США в лёгких противокорабельных ракетах, вторая по численности противолодочная авиация в мире, надводный флот, по численности боевых кораблей океанской зоны без малого вдвое превосходящий все российские флоты вместе взятые, подготовка к производству крылатых ракет большой дальности и ещё много чего. Способность построить реактор-наработчик оружейного плутония тоже там, за пеленой из стереотипов. Хотя тут специалисты знают как оно на самом деле, всё же тема чувствительная, и «примерно девять месяцев до бомбы» были где надо озвучены уже давно…
Авианосная программа Японии – ярчайший пример такого когнитивного искажения. Мнения, которые о ней имеют как обыватели, так и даже специалисты, как правило, расходятся с реальностью полностью и отражают не её саму, а тот её симулякр, которым японцы пытаются прикрыть свои приготовления. Ярчайшим примером того, какую точку зрения на свой флот пытается «протолкнуть в массы» Япония, является свежая статья Дмитрия Верхотурова «У Японии уже есть авианосец». Она, безусловно, заслуживает того, чтобы с ней ознакомиться – это та самая искажённая версия реальности, в которую японцы заставили поверить и Дмитрия Верхотурова, и, скажем честно, большую часть человечества.
А теперь рассмотрим, как выглядит реальность.
Ещё в конце девяностых «элитам» японского общества стало очевидно, что японцы как народ обвалились в жесточайший системный кризис. И речь шла не об экономике. Речь шла о том, что развитие японцев как нации остановилось, о том, что общество в целом стало на путь деградации, в конце которого гибель. Инфантилизм, вырождение, демографический кризис, нежелание бороться за лучшую жизнь были только некоторыми из частных симптомов. Если для японской молодёжи прошлого ценностью были качественное образование, работа и семья, а ранее, во времена до Второй Мировой – ещё и военная служба, то к концу двадцатого века «огонь погас», силы нации закончились. Молодёжь погрязла в детских развлечениях, средний возраст населения стремительно рос, рождаемость падала. Это, в общем, и сейчас так.
Одним из последствий всего этого стало появление занятного документа – «Цели Японии в XXI веке», из которого чётко следовало – чтобы в будущем не утратить конкурентоспособность (и не только промышленную), японцам надо поднимать качество своего человеческого потенциала. Улучшать людей. Люди рассматривались авторами доклада как то самое «решающее звено», потянув за которое можно вытащить всю цепь.
И тогда же началась быстрая милитаризация. Трудно сказать, каким был механизм принятия японцами решений, но отдадим им должное – без милитаризации из людей, полностью утративших желание жить, бойцовскую нацию не сделать. А без бойцовского духа нет ни побед, ни достижений, только поражения и не обязательно военные. Военная угроза же, как и военная романтика стимулирует эмоции, порождает уверенность в себе, и, как следствие, делает человека и сильнее, и активнее. Что было и есть необходимо.
Одним из аспектов начинающейся милитаризации было начало работ над возрождением авианосного флота, начатое тогда же, в конце девяностых. Ведь для островного государства военная сила это флот, а что за флот без авианосцев? Всё было закономерно.
Однако тут надо было как-то обойти фактор американских «господ». Гайдзины, разбившие страну Ямато и оккупировавшие всю её территорию в своё время, называли себя «союзниками», но это были скорее хозяева, чем союзники. Американцы прекрасно помнили, сколько проблем они имели с технологически уступающей им Японией. Трудно сказать, как бы они оценили полномасштабный ренессанс японской военной машины, и японцы не стали рисковать. Существуют сферы вооружений, в которых американцы не просто не препятствуют своим союзникам, а открыто помогают, стимулируют их. Одним их таких видов вооружений являются лёгкие эскортные авианосцы.
В 70-х годах, командующий морскими операциями США адмирал Элмо Зумвалт предложил воссоздать на новом техническом уровне концепцию эскортного авианосца. Это был известный проект Sea Control Ship – корабль морского контроля. Его задачи были просты – охранять конвои с военными грузами и войсками от советских подводных лодок в Атлантике с помощью палубных противолодочных вертолётов, а если на горизонте окажется Ту-95 РЦ, или гипотетический ракетоносец большой дальности (они потом появились), то палубные «Харриеры» должны были расправиться с ним. Конгресс денег на это начинание Зумвалту не дал, но проработанный проект ушёл в Испанию, которая построила на его базе своего «Принца Астурийского». До этого, ещё в 1967-м, американцы передали Испании лёгкий авианосец «Кэбот» времён Второй Мировой войны, который служил испанцам до 1989 года. К восьмидесятым годам британцы построили серию лёгких авианосцев, а итальянцы – похожий на SCS «Гарибальди», так что кому работать в Атлантике было и без SCS.
В начале 2000-х годов массовые поставки оружия в Китай из России уже были фактом, усиление Китая уже было вполне зримым и строительство лёгкого противолодочного корабля, заявленного как helicopter-destroyer – вертолётоносный эсминец, не вызвало у «хозяев» никаких опасений. А о том, чтобы оно не вызвало никаких опасений у потенциальных неприятелей, японцы позаботились весьма своеобразно.
В 2006 был заложен головной корабль 16DDH “Hyuga” («Хиюга»). А в 2009 он был введён в боевой состав Морских Сил Самообороны.
Японцы заявили авиагруппу в 4 вертолёта. Это вызвало массу недоумений со стороны наблюдателей – корабль с полным водоизмещением 18000 тонн, сквозной полётной палубой, двумя вертолётоподъёмниками и всего четырьмя вертолётами в виде основного оружия выглядел странно. Японцы, однако, пожимали плечами и говорили примерно следующее: «Мы мирная страна, и отказались от решения вопросов с помощью силы. Поэтому не стоит удивляться, что на таком корабле у нас всего четыре вертолёта. Для задач мирного времени больше и не надо, а на случай, если Япония будет атакована, то мы сможем добавить ещё определённое количество вертолётов. Может двенадцать а может и четырнадцать – смотря какие вертолёты. Да и надо понимать, что у нас там кубрики для десанта есть, а они требуют внутренних объёмов. В целом не волнуйтесь. Это маленький корабль, угрожать он никому не может, хотя действительно, вертолётов сможет нести и больше, если будет необходимо». Примерно такая точка зрения буквально растекалась от японской специализированной прессы далее, по англоязычным справочникам и потом везде. Да и трамплина у корабля не было, и самолётов вертикального взлёта и посадки Япония не имела и не собиралась закупать.
А через год японцы показали изображение своего будущего более крупного корабля – класса “Izumo” («Изумо»). И сразу же пустили слух о том, что вот этот-то проект, возможно, окажется способным нести и самолёты, а «Хиюга» это так, тренировка. Будет страховать корабли своими противолодочными вертолётами. Это отвлекло внимание от «Хиюги» и его систершипа «Исе».
Примерно так публика и оценивает этот корабль до сих пор. Японцы добились того, что это точка зрения на их «эсминец» стала доминирующей, они даже все фото этого корабля делают с такого ракурса, что его размеры оценить довольно трудно. Хотя они даже в Википедии есть, но кто их там будет смотреть…
Но мы попробуем оценить размеры и посмотрим справочные материалы. Смотрим картинку.
И пелена спадает! «Хиюга» — вполне себе большой и полноценный авианосный корабль. На этом изображении он воспринимается точно таким же, как британский «герой войны» на Фолклендах – «Invincible-class». Тот самый тип кораблей, который обеспечил бриттам возможность трансконтинентальной войны на другой, относительно их домашней территории, стороне планеты. И, правда, «Хиюга» совсем чуть-чуть меньше «Инвинсибла». А ведь на последнем немалая авиагруппа может базироваться.
Для сравнения, на предыдущем изображении добавлен тайский «Чакри Нарубет» — последняя реинкарнация SCS. Вот он – маленький, восемь самолётов всего несёт. «Хиюга» существенно больше.
Так что, получается, эти корабли были построены как полноценные авианосцы? Почти. Для того, чтобы с «Хиюги» стартовали F-35B, им необходимо застелить палубу жаростойким покрытием, как американцам пришлось делать на УДК класса “Wasp” («Уосп»), и смонтировать трамплин, как сделали британцы. После этого, F-35B спокойно и без проблем будут стартовать с этого корабля, и садиться на него. В идеале, ещё нужен газоотбойник на стартовой позиции, тогда парковка самолётов позади стартовой позиции не будет мешать взлетать. Но сколько таких самолётов корабль сможет нести?
Для этого обратим внимание на его ангар. Согласно западным источникам, размеры ангара «Хиюги» составляют в футах примерно 350х60х22 (фут 0,3048 метра). Это почти столько же, сколько на «Уоспах». Из них, около 60% площади доступно для хранения самолётов вне подъёмников, то есть площадка размером около 66х18 метров (точные размеры неизвестны). У F-35B крылья не складываются, их размах составляет чуть меньше 11 метров. Длина самолёта – 15,6 метра. В прямоугольник 22х18 метров можно поставить 2 таких самолёта в шахматном порядке, «носом к крылу». При этом, вокруг будет хватать места для ходьбы и переноса инструмента и оборудования. Возможны и более плотные варианты расстановки. Итого, вне подъёмников можно поставить минимум 6 F-35. Ещё один такой самолёт может стоять на одном из подъёмников (переднем), а на втором пара поисково-спасательных вертолётов. Однако, на западе (а технологически Япония – «Запад») практикуется т.н. палубная парковка. При ней на корабль берётся больше самолётов, чем помещается в ангаре, и часть самолётов всегда находится на палубе. На палубе «Хиюги» можно «прописать» до четырёх F-35B, и ещё на два-три вертолёта со сложенными лопастями место останется (перед островом). Или на F-35B и вертолёт.
Таким образом, после установки трамплина и газоотбойника (что для японского судопрома ни разу не проблема) и перестилания палубного покрытия (разрушительная сила выхлопа F-35B в своё время стала сюрпризом для всех), «Хиюга» сможет нести до 11-12 истребителей и 3-5 вертолётов. Вполне полноценный эскортник, да ещё и с 16-ю ракетными ячейками, ГАС, торпедными аппаратами и зенитными установками «Фаланкс». Один такой корабль сможет прикрыть трансокеанский переход немаленького конвоя, в зависимости от состава авиагруппы (пропорций между вертолётами ПЛО и истребителями), сможет и перехватывать вражеские патрульные самолёты, воевать с авиаразведкой, топить ударами с воздуха одиночные корабли или их мелкие группы. Для КПУГ из китайских корветов проекта 056 этот корабль станет просто бичом Божьим. Его огневой мощи хватит для поддержки небольшой десантной операции, скажем, батальонного масштаба. Пара таких кораблей, это уже интегрально половина российской авиагруппы в Сирии по воздушной мощи.
«Хиюга» вступил в строй в 2009 году, систершип «Исе» в 2011-м. Именно в эти годы Япония по факту и обрела авианосный флот. Просто не сказала об этом никому. Ведь это не долго – поставить трамплины и перестелить палубу. Да и газоотбойник сделать несложно. Вопрос был только в покупке самолётов по сути, но куда им было спешить в 2011-м?
Забавно, но первыми, кто не смог «держать язык за зубами», оказались производители игрушек. На картинке ниже совместное изображение «Хиюги» с F-35B и британским «Харриером» в правильном масштабе, сделанное в целях рекламы. Игрушка, но оцените масштаб, как говорится.
Тем не менее, это были «пробные шары» — вести серьёзную войну такими кораблями неудобно и трудно, надо побольше.
Через год после сдачи «Исе», японцы заложили головной корабль нового класса «Изумо». На этот раз корабль был куда больше. Головной авианосец сдали заказчику в 2015, а его систершип «Кага» встал под флаг с восходящим солнцем в 2017-м году. По оценке Jane’s (сейчас потёртой отовсюду), корабль мог нести до 28 летательных аппаратов разных типов. Но японцы опять заявили, что их будет девять, и что это будут только вертолёты. И опять, та же песня: «мы мирная страна…», фото на 3/4 на которых сложно оценить размеры корабля.
Но правду не скроешь.
Корабль уже по-настоящему большой, и возможно, что японцы солгали насчёт водоизмещения. Чисто вертолётная палуба для такого гиганта это смешно.
И вот в этом году, совсем недавно, японцы наконец-то признались, что да, будет переделывать в авианосец. До десяти F-35B корабль якобы сможет нести… но мы ведь уже слышали про четыре вертолёта на «Хиюге», да?
Смотрим ангар на «Изумо». В футах примерно 550х80х22. Это вдвое больше, чем у «Уоспа». При этом кормовой подъёмник выполнен по борту и места хранения самолётов не занимает. Померив ангар также, как на «Хиюге», приходим к выводу, что в его ангаре можно разместить минимум 14 F-35B, причём опять же без тесноты. А если набивать их туда крылом к крылу, то, возможно и побольше. Беглый взгляд на палубу говорит о ещё примерно 6-ти или 8-ми самолётах и 4-6-ти вертолётах. Это примерно как у «Уоспа» и это логично, так как корабли по размеру почти одинаковые, только у «Уоспа» на палубе больше техники придётся хранить.
Таким образом, даже поверхностный анализ показывает, что реально Япония готовится прямо сейчас получить пару авианосцев, на каждом из которых будет от двадцати истребителей и некоторое количество вертолётов, и имеет в резерве ещё два потенциальных авианосца вспомогательных классов.
Стоит заметить, что сорок истребителей с коротким взлётом/вертикальной посадкой, о закупке которых объявила Япония, это как раз две авиагруппы для пары «Изумо», про «Хиюги» пока японцы и речи не ведут. Они же мирная страна. Вот чуть-чуть погодя, когда все привыкнут к «Изумо»…
Так что у японцев потенциально четыре авианосца, включая два лёгких и пару, условно говоря «средних». Последние предстанут в своём настоящем обличье совсем скоро.
Однако надо понимать, что два или четыре японских авианосца, это только остриё копья японской воздушной мощи. Само копьё на островах, и к палубной авиации не сводится. В настоящее время, в ВВС Сил Самообороны имеется более семидесяти глубоко модернизированных истребителей-бомбардировщиков Phantom F-4, каждый из которых способен нести пару японских противокорабельных ракет ASM-1 или ASM-2, первая из которых примерно аналогична российской Х-35 или американской ПКР «Гарпун», а вторая аналогична первой за исключением системы наведения, на ней вместо ГСН РЛ-диапазона используется инфракрасное наведение. Недавно японцы продемонстрировали новое поколение ракет в тех же габаритах и с той же дальностью – опытные сверхзвуковые «трёхмаховые» XASM-3. В ближайшее время они должны начать поступать в боевые части.
Также имеется шестьдесят два более новых многофункциональных истребителя Mitsubishi F-2, являющихся дальнейшим развитием американского F-16. Эти самолёты способны нести до четырёх ПКР, по паре подвесных топливных баков одновременно с ракетами «воздух-воздух» для самообороны.
При ведении наступательной войны над морем, авиагруппы с авианосцев способны провести авиаразведку над большой акваторией, обнаружить корабельные ударные группы противника (в случае с Китаем – и авианосные), уничтожить корабли, выдвинутые в радиолокационный дозор, дать непрерывное целеуказание для береговых самолётов, которые и ударят по цели своими сотнями противокорабельных ракет. А палубники зафиксируют результат удара и добьют уцелевших бомбами при необходимости. Для москитного флота пара десятков F-35B будут просто страшной угрозой, иранская операция «Жемчужина» в 1980-м хорошо показала, какую страшную опасность для малого флота представляет собой даже небольшое количество самолётов. Десантные корабли, транспорта снабжения, отдельные боевые корабли, устаревшие боевые корабли, неприкрытые с воздуха десантные отряды на берегу, стационарные объекты – всё это для авиагруппы из пары десятков истребителей пятого поколения – лёгкие цели, даже не взирая на недостатки F-35B как боевого самолёта.
Кроме того, нельзя недооценивать возможности этой машины по наведению ракетного оружия, и перехватам воздушных целей (например, атакующих японскую КУГ ударных самолётов, обвешанных ракетами и неспособных к маневрированию). А для ударов по надводным целям вполне подойдут наводимые авиагруппой береговые самолёты. В ходе их атак палубники вполне могут и ложную атаку провести, оттянув на себя авиацию или внимание противника, и усилить их атаку своей, с другого курса, и осуществить эскорт и взять на себя перехватчики противника. Они же способны «прикрыть» свой ракетный залп с кораблей УРО или закрыть небо над акваторией для противолодочной авиации противника, обеспечив комфортные условия для действий своих подводных лодок.
И уж конечно, над районами действий палубных истребителей своя противолодочная авиация будет работать вполне спокойно. Поближе к берегу её бы и базовые истребители эскортипровали, но на большом расстоянии это неудобно, понадобится дозаправка в воздухе, а заправщиков у Японии немного, и для них и более важной работы хватит. А тут палубники, весьма кстати.
Фактически, даже с парой переоборудованных «Изумо» Япония уже сейчас способна провести операцию, сравнимую с британской войной за Фолкленды. Не хватает только кораблей снабжения, и ещё один-два десантных корабля необходимо. Либо посадить десант на «Хиуги» и на них же развернуть боевые вертолёты для его поддержки – место там есть. И всё, надо только дооснастить оба «Изумо» как обещали.
А мы всё ещё фантазируем насчёт того, что «ничего не могут без американцев».
Вот настолько реальность отличается от японских миражей. Милитаризм в Японии, кстати, потихоньку растёт. Так, серьёзную популярность приобрела манга (не смейтесь) про сражения японской авианосной ударной группы против китайцев. По ней даже снимают фильм. А центральный «герой» — DDH-192, вымышленный авианосец класса «Изумо», переоборудованный под базирование F-35B.
Впрочем, настоящий авианосный «Изумо» может выглядеть и как-то иначе.
Конечно, такой милитаризм пока вызывает смех. Правда, японцы уже участвовали в военных операциях за границей, а Абэ недавно принимал очень масштабный военный парад… но японцы всё это делают очень медленно, не привлекая внимания. Ведь им надо, чтобы окружающие не видели всех этих перемен, а продолжали видеть ту старую реальность, которая скоро начнёт свой «уход». Чтобы никто не волновался. «Мы мирная страна…»
Они всё делают тихо. Не привлекая внимания, отводя чужие взгляды в нужную им сторону, и умело используя когнитивные техники влияния на сознание людей. Вы вот учитываете четыре японских авианосца? А они есть. И так во всём. И американцы уже совсем не против того, чтобы страна восходящего солнца возрождала самурайский дух. Ведь впереди схватка с Китаем. А в ней такой союзник будет очень к месту.
А наши аналитики пока могут плотоядно фантазировать на тему будущих боёв японцев с китайцами за острова Сенкаку. Ведь максимальную напряжённость между Японией и Китаем, вызывает именно вопрос островов. И японцы явно к противостоянию с ними и готовятся.
Если только не учитывать пары важных фактов. Первый: японцы лгут в военных вопросах. И второй: они умеют показывать вещи не такими, какие они есть на самом деле.
- Автор:
- Александр Тимохин
- Использованы фотографии:
- Seaforces.org, Силы самообороны Японии, japangoods, Tamya
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