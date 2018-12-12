"Стандартные" линкоры США, Германии и Англии. Британские "Ривенджи"

381-мм пушки "Ройал Оук"

Линкор «Ройал Соверин». На фотографии хорошо видно 152-мм орудие за щитом.

Траектория критического попадания для "Куин Элизабет"

Траектория критического попадания для линкора "Ривендж"

Красивое фото линкора "Рэмиллис"

Кто сказал, что линкоры не качает? "Ройал Оук" в штормовую погоду