"Стандартные" линкоры США, Германии и Англии. Британские "Ривенджи"
Начнем наше сравнение с описания британских линкоров типа «Ривендж», которые часто называют также типом «Ройал Соверин», или же просто типом «R». Все пять линкоров данного типа строились по программе 1913 года: первым заложили «Ривендж» 22 октября 1913 г., последними – «Ройал Оак» и «Ройал Соверин», вставшие на стапели в один день, 15 января 1914 г.
Безусловно, еще на этапе определения ТТХ «Ривенджи» выглядели эдаким шагом назад в сравнении с великолепными «Куин Элизабет», строившимися по программе предыдущего года. Основными отличиями от «Королевы» должны были стать:
1. Меньшая скорость: вместо 25 уз. всего 21,5 (а затем – 21) уз.
2. Возврат к смешанной энергетической установке – вместо чисто нефтяных котлов, на «Ривенджи» следовало установить агрегаты, способные работать как на нефти, так и на угле.
3. И, наконец, стоимость – Великобритания желала получить несколько более дешевые линкоры, чем быстроходные «Куин Элизабет».
Правда, насчет последнего пункта есть изрядные разночтения. Так, А.А. Михайлов в своей монографии «Линейные корабли типа «Ройал Соверин» указывает, что в случае с «Ривенджами» британцы желали уложиться в 2 млн. 150 тыс. ф.ст., в то время как стоимость «Куин Элизабет» составляла от 2 млн. 408 тыс. ф.ст. до 3 млн. 14 тыс. ф.ст. Все бы ничего, но далее А.А. Михайлов указывает стоимость «Ривенджей» от 2 406 500 ф.ст. (головной корабль) до 3 295 800 ф.ст. (построенный позднее всех «Рэмиллис») О. Паркс, в своем знаменитом многотомном труде, посвященном линкорам Англии, указывает стоимость линкоров типа «Куин Элизабет» на уровне 1 960 тыс. ф. ст., а вот о цене «Ривенджей» не говорит ничего.
Точную причину подобного расхождения автору настоящей статьи выяснить не удалось. Конечно, можно предположить, что все дело в инфляции: Первая мировая война достаточно сильно ударила практически по всем валютам мира, и английский фунт стерлингов не был исключением. Линкоры типа «Куин Элизабет» достраивались уже в годы войны, и быть может, цена от 2,4 до более чем 3 млн. ф.ст. представляют собой фактические затраты на их строительство, а указанные О. Парксом 1 980 тыс. ф.ст. – стоимость, приведенную к довоенному курсу фунта стерлингов. Но в этом случае Адмиралтейство никак не могло бы оценить «Ривенджи» в 2 150 тыс. ф.ст. еще до войны – откуда тогда им было знать о начале войны и возникшей в связи с ней инфляции? С другой стороны, допустить, что указываемая О. Парксом стоимость кораблей не включает в себя какие-то нюансы их комплектации, тоже не получается – что же это за комплектация такая, в 50% стоимости самого корабля?
Во всяком случае об одном можно говорить с уверенностью – «Ривенджи» должны были быть дешевле своих предшественников.
Артиллерия
Главный калибр повторял установленный на линкорах типа «Куин Элизабет» — четыре двухорудийные башни 381-мм орудиями Mk I. Напомним, что указанные артсистемы имели длину ствола в 42 калибра и отправляли в полет 871-кг снаряды с начальной скоростью 752 м/сек. Максимальный угол возвышения также соответствовал установкам «Куин Элизабет» — 20 град., что обеспечивало максимальную дальность 121 кабельтов. Размещение башен также полностью соответствовало принятому на линкорах предыдущей серии – они располагались линейно-возвышенно, по две в оконечностях, причем артпогреба каждой пары башен располагались под башнями и между ними. Боекомплект составлял 100 выстрелов на орудие.
Противоминный калибр был представлен 14 152-мм орудиями MK-XII, что на 2 пушки меньше, чем у «Куин Элизабет». Первоначально на «Ривенджах» предполагали ставить те же 16 пушек, из которых дюжина располагалась в каземате, а четыре орудия должны были стоять открыто на верхней палубе, защищенные только щитами. Впоследствии от кормовой пары «открытых» пушек решено было отказаться, а носовые, расположенные в районе дымовой трубы, поместили в надстройку, защитив «полуказематом» — но это случилось уже после того, как корабли вошли в строй, в ходе одной из их модернизаций.
В целом же, несмотря на сокращение числа орудий противоминного калибра и уменьшение их защиты (в казематах находилось только 12 пушек) следует признать ПМК «Ривенджей» лучшим в сравнении со всеми предыдущими британскими линкорами. Все дело в том, что, приняв во внимание высокую заливаемость казематов на линейных кораблях типа «Айрон Дюк», англичане сдвинули расположение каземата в корму. В итоге, хотя 152-мм артиллерия «Ривенджей» располагалась примерно на той же высоте, что и у остальных британских линкоров, но захлестывало ее все же ощутимо меньше. Боекомплект повторял «Куин Элизабет» – 130 выстрелов на орудие, плюс 100 осветительных снарядов на корабль.
Кроме вышеуказанного, к моменту вступления в строй, «Ривенджи» располагали двумя 76,2-мм зенитными орудиями и четырьмя трехфунтовыми салютными пушками, а также пятью пулеметами «Максим». Не обошлось, разумеется, и без минного оружия – оно было представлено четырьмя подводными 533-мм торпедными аппаратами с боекомплектом 5 торпед на аппарат.
Бронирование
Схема бронезащиты линкоров типа «Ривендж» во многом повторяла примененную на «Куин Элизабет», но все же имела от нее и существенные отличия.
Основу вертикальной защиты составлял 330 мм бронепояс, простиравшийся от середины барбета 1-ой башни до середины барбета 4-ой. На «Куин Элизабет» высота бронеплит составляла 4,4 м, но 330 мм участок продолжался только на протяжении 2,28 м. Выше его на 1,21 м бронеплита имела всего 152 мм толщины, а ниже (0,914 м) – 203 мм. А вот на «Ривендже» высота бронеплит была на 52 см меньше – только 3,88 м, но зато они по всей высоте имели 330 мм толщину. Вне всякого сомнения, подобная защита существенно превосходила ту, которой располагали линкоры типа «Куин Элизабет».
От 330 мм бронепояс в нос и корму продолжался 152 мм плитами той же толщины, которые, ближе к оконечностям, уменьшались до 102 мм. От 102 пояса в нос следовало бронирование толщиной один дюйм (25,4 мм), хотя не исключено, что это была не броня, а просто обшивка увеличенной толщины, корма оставалась незащищенной. При этом 102 мм участки замыкались траверзами той же толщины, только в корме он располагался перпендикулярно оси корабля, а в носу – под углом примерно 45 град. к ней же. Это, конечно, был не единственный траверз – в местах, где смыкались 152 мм и 102 мм бронепояса, в носу и в корме располагались 38 мм бронепереборки, а края 330 мм бронеплит и передние стенки барбетов 1-ой и 4-ой башен главного калибра соединяли 152 мм траверзы, располагающиеся под углом к продольной плоскости корабля. То есть, для того, чтобы попасть в подачную трубу носовой или кормовой башни, вражеский снаряд сперва должен был пробить 152 мм бортовой бронепояс, а затем 152 мм траверз, расположенный под большим углом к траектории полета снаряда.
Мы описали главный бронепояс корабля – над ним возвышался второй, верхний броневой пояс, имевший толщину 152 мм. Он был короче 330 мм участка главного броневого пояса: начинаясь там же, где и 330 мм бронеплиты в носу, то есть примерно на середине барбета носовой (1-ой) башни, он продолжался всего только до середины барбета 3-ей башни, оставляя четвертую совершенно незащищенной. При этом от краев верхнего, 152 мм бронепояса также отходили «косые» траверзы, прикрывающие барбеты 1-ой и 3-ей башен.
И, наконец, над верхним броневым поясом располагался каземат, который был еще короче верхнего броневого пояса. Его толщина у борта составляла 152 мм, при этом с кормы он замыкался 102 мм траверзом, проходящим перпендикулярно оси корабля в районе кормовой боевой рубки, а в носу 152 мм бронеплиты каземата, опять же под углом к диаметральной плоскости корабля, соединялись с барбетом 2-ой башни, примыкая к нему примерно на середине его длины. Сам каземат делился по оси корабля 51 мм бронепереборкой, а орудия в нем разделяли 38 мм бронестенки, не доходившие, впрочем, до середины корпуса.
«Ривенджи» имели также противоторпедные переборки, шедшие вдоль бортов вдоль 152-330 мм участков главного бронепояса, то есть от носового траверза 38 мм к кормовому той же толщины. По высоте противоторпедная переборка проходила от днища корабля до средней палубы, то есть даже немного выше ватерлинии. Там, где эта переборка располагалась за 152-330 мм бронепоясом, ее толщина составляла 25,4 мм, ниже – 38 мм. Кроме этого, вертикальную бронезащиту имели дымоходы – 25 мм от главной броневой палубы и до крыши казематов, выше, до основания дымовой трубы – 38 мм.
Что до горизонтальной защиты линкоров типа «Ривендж», то у кораблей данного типа имелось 5 палуб: палуба полубака, верхняя, главная, средняя и нижняя, и все они на том или ином участке имели какое-то бронирование, так что описать все это будет не так-то легко. Расположение палуб указано на приведенной выше схеме бронезащиты корабля, и мы опишем его горизонтальную защиту, двигаясь по ней сверху-вниз.
По одним данным, палуба полубака не бронировалась нигде, за исключением участка, на котором она являлась также крышей каземата 152-мм орудий, и там она состояла из 25,4 мм бронеплит. Получается, что указанную защиту «Ривенджи» получили на протяжении от 2-ой башни главного калибра и до кормовой боевой рубки. Однако по данным других источников, палуба полубака имела защиту и вне каземата – в нос, вплоть до 1-ой башни главного калибра 19 мм, в корму, до барбета третьей башни, 25 мм (это показано на схеме из книги О.Паркса)
Ниже шла верхняя палуба – она являлась «полом» каземата и пролегала над верхним 152 мм поясом, продолжаясь, разумеется, и далее, в нос и корму корабля. Но бронирована она была только на площади, ограниченной 152 мм поясом и траверзами, то есть от 1-ой и до 4-ой башни главного калибра включительно. Толщина ее была переменной, составляя от 25,4 до 31,7- 38 мм, к сожалению, где именно дифференцировалось бронирование, разобраться не удалось.
Ну, а далее мы переходим к основе горизонтальной бронезащиты «Ривенджей» — главной броневой палубе. Ее горизонтальная часть проходила на уровне верхней палубы (на уровне верхней кромки 152-330 мм броневого пояса) по всей его протяженности, и имела толщину 50,8 мм над погребами боеприпасов и над машинными отделениями, а вот котельные отделения, судя по всему, защищались всего лишь 25,4 мм броней. Горизонтальный участок броневой палубы соединялся с нижней кромкой главного бронепояса скосами, имевшими по всей цитадели толщину 50,8 мм. Таким образом корабль бронировался на всем протяжении 152-330 мм бронепояса, от носового 38 мм траверза до кормового. А вот за ними в корму и в нос до 102 мм траверзов главная палуба скосов не имела и бронировалась от борта до борта 25,4 мм. Далее от 102 мм траверзов к форштевню и ахтерштевню верхняя палуба «Ривенджей» не бронировалась.
Средняя палуба бронировалась в корме, над погребами 4-ой башни и кормовыми торпедными аппаратами (25,4 мм), между 38 мм и 102 мм траверзом – 50,8 мм, за 102 мм траверзом в сторону ахтерштевня (над рулевым управлением) 76-102 мм. Нижняя – наоборот, только в носу, от барбета 1-ой башни и практически до форштевня – 25,4 мм.
В целом же получалось следующее. Над котельными отделениями суммарно горизонтальная защита достигала 82,5 мм (25,4 мм палубы полубака, 32 мм верхней палубы и 25,4 мм главной). Наиболее прочной горизонтальная защита была над погребами – в основном, те же 82,5 мм (31,7 мм верхней палубы и 50,8 мм главной), но в районе кормовой башни – 107,9 мм (еще и 25,4 мм средней палубы), и такую же защиту имели машинные отделения на протяжении примерно половины своей длины, только там вместо средней палубы дополнительную защиту создавала «крыша» каземата – 25,4 мм палуба полубака. Над устройствами рулевого управления защита составляла 76-102 мм.
Надо сказать, что подобная защита имела, с одной стороны, много общего с предыдущими британскими «капитальными» кораблями, а с другой – сильно от них отличалась. Общее заключалось в «лоскутной» схеме, когда вроде бы приемлемые толщины размазывались по нескольким палубам. Отличие заключалось в необычно высоком расположении главной бронепалубы – если раньше ее горизонтальная часть едва возвышалась над ватерлинией, то у линкоров типа «Ривендж» она проходила на уровне главной палубы, то есть на уровне верхней кромки главного бронепояса, на 2,44 м выше уровня конструктивной ватерлинии.
Подобную новацию сложно назвать большой удачей британских конструкторов, и дело тут было вот в чем. Мы уже обсуждали уязвимое место линкоров типа «Куин Элизабет», которое являлось следствием дифференцированной толщины его главного бронепояса: проблема заключалась в том, что вражеский снаряд, пробив бронеплиту там, где ее толщина составляла 152 мм, «влетал» в броневую палубу каких-то 25,4 мм толщиной.
Такая защита не могла отразить ни осколков крупнокалиберного снаряда, ни, тем более, сам снаряд – а вот у последнего были неплохие шансы, пробить и 152 мм пояс, и 25,4 мм палубу и войти в машинное или котельное отделение в целом виде – или же взорваться во время пролома броневой палубы.
Так вот, на «Ривендже» у конструкторов появилась возможность в значительной мере избавиться от этого недостатка, за счет того, что его главный бронепояс имеет 330 мм по всей высоте бронеплиты. Если бы броневая палуба сохранилась на высоте, как у «Куин Элизабет», то для того, чтобы добраться до 25,4-50,8 мм палубы, снаряду требовалось преодолеть 330 мм брони, а не 152 мм. Конечно, снаряд мог попасть в верхний броневой пояс, который имел только 152 мм, но дело в том, что в описанном нами случае он располагался бы достаточно высоко над главной броневой палубой, и попадание снаряда непосредственно в нее было бы намного менее вероятно. Конечно, снаряд, пробив верхний бронепояс, мог просто взорваться внутри корабля, и в этом случае у 25,4-50,8 мм горизонтальных бронеплит было не так много шансов отразить его осколки, но все же даже в этом случае в защищенные помещения проходили бы только осколки, причем – значительно утратившие свою кинетическую энергию. Так что масштаб наносимых ими повреждений все же был бы несопоставим с ситуацией, когда тяжелый снаряд взрывался непосредственно на палубе, или вообще проходил ее в целом виде.
Однако конструкторы «Ривенджа» не оставили броневую палубу на высоте, свойственной «Куин Элизабет» — они подняли ее над ватерлинией на уровень верхней палубы. В результате получилось следующее – на уровне главного броневого пояса защита «Ривенджа», включавшая 330 мм бронепояса и 50,8 мм скоса броневой палубы, ощутимо превосходила таковую у «Куин Элизабет», располагавшего бронеплитой переменной толщины 203-330-152 мм (снизу-вверх) и 25,4 мм скосом и палубой за плитой. Однако выше 330 мм пояса линкоры типа «Ривендж» получали то же самое «окно» в защите, что имели их предшественники – вражеский снаряд, пробив 152 мм верхний бронепояс, вполне мог угодить в горизонтальную часть броневой палубы толщиной 25,4-50,8 мм.
Иными словами, вместо того, чтобы уничтожить уязвимость линкоров типа «Куин Элизабет», конструкторы «Ривенджей» попросту говоря, подняли ее на один «этаж» (одну палубу) выше. Что же до защиты других важнейших элементов конструкции, то их бронирование мало отличалось от того, чем располагали линкоры типа «Куин Элизабет».
381-мм башни имели лоб 330 мм, боковые плиты – 280 мм и крышу 114 мм. (башни «Куин Элизабет», возможно, имели только 229 мм боковые бронеплиты и совершенно наверняка – крышу толщиной 108 мм). Барбеты башен представляли собой чрезвычайно сложносочиненную конструкцию, имевшую защиту от 102 до 254 мм. Так, например, барбет 4-ой, кормовой башни над верхней палубой, и в промежутке между верхней и главной палубой, где бронепояс полностью отсутствовал, имела 254 мм броню по бортам, 229 мм – в направлении кормы и 178 мм – на тыльной стороне, обращенной к 3-ей башне. Ниже, между главной и средней палубой, где имелся 152 мм бронепояс, толщина барбета составляла 152 мм с боков и на корму, но 102 мм в части, обращенной к 3-ей башне. В целом можно констатировать как желание англичан всемерно уменьшить массу барбетов, так и то, что они на данном пути зашли слишком далеко – даже 254 мм барбет выглядит откровенно слабой защитой.
Боевая рубка имела 280 мм стенки и 152 мм шахту, спускающуюся вниз, к центральному посту. Кормовая боевая рубка (пост управления торпедной стрельбой) имела, соответственно, 152 и 102 мм.
Энергетическая установка и ПТЗ
Строго говоря, перед тем, как перейти к описанию машин и котлов линкоров типа «Ривендж», нам следовало бы поговорить об их противоторпедной защите, но если поступить так, то некоторые нюансы ПТЗ не будут понятны, так что мы расскажем о ней в этом разделе.
История энергетической установки «Ривенджей» сродни хорошему детективу. Первоначально англичане хотели получить корабль, способный на форсаже достичь 21,5-узловой скорости – расчеты показывали, что в нормальном водоизмещении 25 500 т (именно таким виделся британцам будущий линкор) для этого будет вполне достаточно энергетической установки мощностью в 31 000 л.с. При этом решено было отказаться от чисто нефтяного отопления, используя котлы, способные работать как на нефти, так и на угле. Это решение, с одной стороны, выглядит форменным ретроградством, но с другой имело под собой весьма веские основания. Во-первых, по всей видимости, подобные котлы были дешевле, во-вторых, угольные ямы тогда считались важным элементом защиты корабля, в-третьих «Ривенджам» все равно предстояло действовать в едином строю с «угольными» линкорами предыдущих серий, где преимущество чисто-нефтяных кораблей не могло реализоваться. Существовало также немаловажное «в-четвертых»: в самой Англии нефти не было, так что любые перебои с ее поставками самым негативным образом сказались бы на боеспособности флота – ставить его в полную зависимость от импортных поставок представлялось опрометчивым. Как ни странно, это было очень весомое соображение – несмотря на то, что в Первую мировую войну хохзеефлотте так не смог оспорить господство Королевского флота, в 1917 г. в метрополии ощущался недостаток нефти.
Таким образом, было принято решение об установке котлов на смешанном отоплении, что же до мощности машин, то она оставалась неизменной, даже когда водоизмещение будущего «Ривенджа» в ходе проектирования «поползло» вверх – адмиралы предпочли снизить максимальную скорость на пол-узла, то есть до 21 уз, оставив энергетическую установку в первоначальном виде.
Однако затем в Адмиралтейство вернулся Джон Фишер, и все вышеупомянутые планы полетели в тар-тарары. В январе 1915 г. Д. Фишер настоял на чисто нефтяном отоплении котлов, как оказалось, достаточно было небольших изменений для того, чтобы мощность энергетической установки выросла до 40 000 л.с. При этом скорость будущих «Ривенджей» должна была возрасти до 23 узлов. Именно такими их в итоге и строили.
Тем не менее, «23-узловыми» линкорами «Ривенджи» так никогда и не стали. Их водоизмещение стремительно росло – стартовав с 25 500 т, оно очень быстро превратилось в 25 800 т, а затем как-то незаметно превратилось в 27 970 – 28 000 т. Впрочем, с учетом увеличения мощности машин это было не критично, потому что скорость в 21 узел, на которую согласились адмиралы, оставалась вполне достижимой. Но возникла другая проблема.
Дело в том, что, как мы уже говорили, угольные ямы, помимо хранилища топлива, являлись также и элементом конструктивной защиты корабля, которой он теперь лишился. По проекту ширина «Ривенджей» была меньше, чем у линкоров «Куин Элизабет», при этом, англичане считали, что угольные ямы позволяют уменьшить толщину противоторпедной переборки – она составляла только 25,4-38 мм против 50,8 мм на «Куин Элизабет» и было очевидно, что в части противоторпедной защиты «Ривенджи» будут уступать своим предшественникам. Это, разумеется, было сочтено неприемлемым.
Конечно, можно было бы просто нарастить толщину противоторпедной переборки, но британцы пошли по другому пути. Они уже некоторое время экспериментировали с «Чатамским плотом», который представлял собой отсек боевого корабля по миделевому сечению, предназначенный для натурных испытаний воздействия подводных взрывов на корпус. Эти опыты убедили их в полезности булей.
Надо сказать, что из всей серии линкоров типа «R» були в процессе постройки получил только один «Рэмиллис» — остальные четыре корабля было решено оснастить ими в октябре 1917 г., уже после того, как они вступили в строй. К сожалению, приходится констатировать, что информации по булям весьма мало, а та, что есть – очень противоречива.
Расположение булей хорошо просматривается на приведенной ниже схеме, но следует отметить, что «Ройал Оук» на ней изображен по состоянию на 1937 г.
А.А. Михайлов пишет о том, что були добавили 2,13 м к ширине линкора, но из контекста неясно, обе или каждая: но по всей видимости, все же это ширина одной були. Также уважаемый автор сообщает, что масса булей составила 2 500 т., но это крайне сомнительно, потому что он сам же в приложениях утверждает, что нормальное водоизмещение "Роял Соверен" после вступления в строй оставляло 27 970 т., а после установки булей — 29 560 т. Для «Ривенджа» указывается 28 000 и 29 560 т соответственно, то есть масса булей на этих кораблях составляла не более 1 590 т. Правда, для «Рэмиллиса» нормальное водоизмещение указывается значительно большим, 30 300 т., что предполагает массу булей 2 300 т или чуть более. Нам остается лишь предположить, что по конструкции були, которые были установлены на «Рэмиллис» и на остальные корабли серии, различались. Хотя возможен и другой вариант – для того, чтобы обеспечить непотопляемость корабля, англичане комплектовали були стальными трубами с запаянными концами, предполагалось что это уменьшит осколочные повреждения и придаст кораблю дополнительную плавучесть. Масса этих труб на одном линкоре составляла 773 т. Если предположить, что остальные корабли серии получили були без этих труб (представлявших собой крайне сомнительное нововведение), то уменьшение массы булей до 1 590 т выглядит логичным, но это не более, чем догадка. Но в целом следует признать, что установка булей на «Ривенджи» обеспечила им наилучшую защиту от подводных взрывов среди всех линкоров Великобритании.
Но вернемся к энергетической установке. Как мы уже говорили ранее, переход на нефтяное отопление вкупе с некоторыми усовершенствованиями турбин привели к резкому приросту мощности энергетической установки. К сожалению, точно сказать, как отразился этот рост на скорости кораблей, нет никакой возможности. Проблема в том, что все линкоры типа «Ривендж» вошли в состав Королевского флота в годы войны, и их ходовые испытания производились по сокращенной программе, и не так, как это было принято до войны.
Фактически, мы располагаем только данными об испытаниях линкоров «Ривендж» и «Рэмиллес», причем первый на момент их проведения не имел булей. Однако оба линкора на испытаниях имели не нормальное, а полное, или близкое к этому водоизмещение, и показали:
«Ривендж» (без булей) – достигнута скорость 21,9 уз. при мощности 42 650 л.с., водоизмещение при этом составляло 30 750 т.
«Рэмиллис» (с булями) – 21,5 уз. при мощности 42 383 л.с. и водоизмещении 33 000 т.
Расчет по формуле, с использованием адмиралтейского коэффициента, позволяет предположить, что эти корабли в своем нормальном водоизмещении могли рассчитывать на 22,4 и 21,9 уз. соответственно, то есть установка булей «съела» не больше, чем пол-узла, и это весьма похоже на правду. Но во всяком случае, даже без учета булей, и несмотря на то, что у всех линкоров типа «Ривендж» мощность энергетической установки на испытаниях превзошла плановые 40 000 л.с., плановых 23 узлов они не достигли.
И, опять же, следует понимать, что все вышеуказанные скорости достигнуты при форсировании турбин. Без него скорость «Ривенджей» была, по всей видимости, на 1-1,5 узла меньше максимальной. Не совсем ясно, откуда у О.Паркс взял данные о том, что в нормальном водоизмещении и без форсирования механизмов линкоры данного типа развивали не более 19,7-20,4 уз., но эти цифры, безусловно, похожи на правду. И понятно, что после нескольких лет эксплуатации они снизились еще.
Поэтому можно говорить о том, что решение Д.Фишера перевести «Ривенджи» на нефтяное отопление, и повысить мощность с 31 000 до 40 000 л.с. было полностью обоснованным – можно сказать, оно спасло линкоры этого типа. Со старой энергетической установкой англичане уже не смогли бы увеличивать водоизмещение корабля от изначально планировавшегося, так что линкоры получились куда менее совершенными, чем в реальности, а скорость все равно была бы на уровне минимально приемлемых величин. Установка тех же булей, скорее всего, была бы уже неприемлема.
Запас топлива линкоров типа «Ривендж» составлял 3 400 т нефти и 160 т. угля, дальность хода, к сожалению, неизвестна.
В целом о линейных кораблях типа «Ривендж» можно сказать следующее. В сущности, еще до создания 15-дюймового (381-мм) орудия британцы приступили к строительству быстроходных линкоров, несущих такие пушки – на тот момент это были мощнейшие артсистемы мира. В дальнейшем англичане взяли курс на создание флота «15-дюймовых» линкоров, что очень хорошо просматривается по их довоенным программам. Так, по программе 1912 г. было заложено 5 кораблей типа «Куин Элизабет» — их строительство ознаменовало собой изменение взглядов англичан, не считавших более, что британские линейные крейсера могут успешно исполнять роль «быстроходного крыла» в линейном сражении. Теперь Адмиралтейство считало, что эту роль способны будут выполнить «25-узловые» линкоры, чья скорость, хоть и не дотягивает до линейного крейсера, но значительно превосходит стандартные «21-узловые» корабли линии. Однако это вовсе не означало, что англичане собираются отказаться от «21-узловых» линкоров, и по программе 1913 г на стапеля встала пятерка «21-узловых» дредноутов типа «Ривендж».
Программой следующего, 1914 года предусматривалось создание еще одного линкора типа «Куин Элизабет» и трех – типа «Ривендж», и по ее завершении Королевский флот располагал бы 8 «стандартными» и 6 быстроходными линкорами, вооруженными 15-дюймовыми пушками, и не исключено, что постройку «15-дюймовых» линкоров, хотя бы и по скорректированным проектам, продолжили бы и в 1915 году. Однако в программы строительства флота вмешалась Первая мировая война, и новое строительство линкоров было приостановлено и возобновилось уже в послевоенные годы — разумеется, по совершенно иным проектам.
Мы не будем давать сейчас развернутый анализ проекта линкоров типа «Ривендж», отметим только, что он изначально создавался как «бюджетный» линкор, от которого вряд ли можно ожидать многого – и, тем не менее, эти корабли претендовали на звание одних из сильнейших линкоров мира. Основным козырем «Ривенджей» являлись сверхмощные на тот момент 381-мм орудия, которые и должны были обеспечить им преимущество над иностранными ровесниками того же класса. Проектируя корабли типа «Ривендж», англичане предприняли большие усилия для того, чтобы усилить его защиту относительно кораблей предыдущих проектов. Тем не менее, результат их усилий сложно назвать идеальным, так как наряду с удачными решениями, такими, как були, англичане допустили ряд просчетов в схеме бронирования «Ривенджей». В итоге линкоры типа «Ривендж», на момент своего создания, стали наиболее сильно защищенными британскими линкорами, но, вне всякого сомнения, изменив схему бронирования, можно было бы добиться и большего.
Продолжение следует…
P.S. Судьба кораблей бывает на редкость причудливой: линкор "Ройал Соверин", один из серии кораблей типа "R", почти пять лет прослужил под Советским флагом, став, тем самым, сильнейшим линкором Российской империи и СССР.
Безусловно, еще на этапе определения ТТХ «Ривенджи» выглядели эдаким шагом назад в сравнении с великолепными «Куин Элизабет», строившимися по программе предыдущего года. Основными отличиями от «Королевы» должны были стать:
1. Меньшая скорость: вместо 25 уз. всего 21,5 (а затем – 21) уз.
2. Возврат к смешанной энергетической установке – вместо чисто нефтяных котлов, на «Ривенджи» следовало установить агрегаты, способные работать как на нефти, так и на угле.
3. И, наконец, стоимость – Великобритания желала получить несколько более дешевые линкоры, чем быстроходные «Куин Элизабет».
Правда, насчет последнего пункта есть изрядные разночтения. Так, А.А. Михайлов в своей монографии «Линейные корабли типа «Ройал Соверин» указывает, что в случае с «Ривенджами» британцы желали уложиться в 2 млн. 150 тыс. ф.ст., в то время как стоимость «Куин Элизабет» составляла от 2 млн. 408 тыс. ф.ст. до 3 млн. 14 тыс. ф.ст. Все бы ничего, но далее А.А. Михайлов указывает стоимость «Ривенджей» от 2 406 500 ф.ст. (головной корабль) до 3 295 800 ф.ст. (построенный позднее всех «Рэмиллис») О. Паркс, в своем знаменитом многотомном труде, посвященном линкорам Англии, указывает стоимость линкоров типа «Куин Элизабет» на уровне 1 960 тыс. ф. ст., а вот о цене «Ривенджей» не говорит ничего.
Точную причину подобного расхождения автору настоящей статьи выяснить не удалось. Конечно, можно предположить, что все дело в инфляции: Первая мировая война достаточно сильно ударила практически по всем валютам мира, и английский фунт стерлингов не был исключением. Линкоры типа «Куин Элизабет» достраивались уже в годы войны, и быть может, цена от 2,4 до более чем 3 млн. ф.ст. представляют собой фактические затраты на их строительство, а указанные О. Парксом 1 980 тыс. ф.ст. – стоимость, приведенную к довоенному курсу фунта стерлингов. Но в этом случае Адмиралтейство никак не могло бы оценить «Ривенджи» в 2 150 тыс. ф.ст. еще до войны – откуда тогда им было знать о начале войны и возникшей в связи с ней инфляции? С другой стороны, допустить, что указываемая О. Парксом стоимость кораблей не включает в себя какие-то нюансы их комплектации, тоже не получается – что же это за комплектация такая, в 50% стоимости самого корабля?
Во всяком случае об одном можно говорить с уверенностью – «Ривенджи» должны были быть дешевле своих предшественников.
Артиллерия
381-мм пушки "Ройал Оук"
Главный калибр повторял установленный на линкорах типа «Куин Элизабет» — четыре двухорудийные башни 381-мм орудиями Mk I. Напомним, что указанные артсистемы имели длину ствола в 42 калибра и отправляли в полет 871-кг снаряды с начальной скоростью 752 м/сек. Максимальный угол возвышения также соответствовал установкам «Куин Элизабет» — 20 град., что обеспечивало максимальную дальность 121 кабельтов. Размещение башен также полностью соответствовало принятому на линкорах предыдущей серии – они располагались линейно-возвышенно, по две в оконечностях, причем артпогреба каждой пары башен располагались под башнями и между ними. Боекомплект составлял 100 выстрелов на орудие.
Противоминный калибр был представлен 14 152-мм орудиями MK-XII, что на 2 пушки меньше, чем у «Куин Элизабет». Первоначально на «Ривенджах» предполагали ставить те же 16 пушек, из которых дюжина располагалась в каземате, а четыре орудия должны были стоять открыто на верхней палубе, защищенные только щитами. Впоследствии от кормовой пары «открытых» пушек решено было отказаться, а носовые, расположенные в районе дымовой трубы, поместили в надстройку, защитив «полуказематом» — но это случилось уже после того, как корабли вошли в строй, в ходе одной из их модернизаций.
Линкор «Ройал Соверин». На фотографии хорошо видно 152-мм орудие за щитом.
В целом же, несмотря на сокращение числа орудий противоминного калибра и уменьшение их защиты (в казематах находилось только 12 пушек) следует признать ПМК «Ривенджей» лучшим в сравнении со всеми предыдущими британскими линкорами. Все дело в том, что, приняв во внимание высокую заливаемость казематов на линейных кораблях типа «Айрон Дюк», англичане сдвинули расположение каземата в корму. В итоге, хотя 152-мм артиллерия «Ривенджей» располагалась примерно на той же высоте, что и у остальных британских линкоров, но захлестывало ее все же ощутимо меньше. Боекомплект повторял «Куин Элизабет» – 130 выстрелов на орудие, плюс 100 осветительных снарядов на корабль.
Кроме вышеуказанного, к моменту вступления в строй, «Ривенджи» располагали двумя 76,2-мм зенитными орудиями и четырьмя трехфунтовыми салютными пушками, а также пятью пулеметами «Максим». Не обошлось, разумеется, и без минного оружия – оно было представлено четырьмя подводными 533-мм торпедными аппаратами с боекомплектом 5 торпед на аппарат.
Бронирование
Схема бронезащиты линкоров типа «Ривендж» во многом повторяла примененную на «Куин Элизабет», но все же имела от нее и существенные отличия.
Основу вертикальной защиты составлял 330 мм бронепояс, простиравшийся от середины барбета 1-ой башни до середины барбета 4-ой. На «Куин Элизабет» высота бронеплит составляла 4,4 м, но 330 мм участок продолжался только на протяжении 2,28 м. Выше его на 1,21 м бронеплита имела всего 152 мм толщины, а ниже (0,914 м) – 203 мм. А вот на «Ривендже» высота бронеплит была на 52 см меньше – только 3,88 м, но зато они по всей высоте имели 330 мм толщину. Вне всякого сомнения, подобная защита существенно превосходила ту, которой располагали линкоры типа «Куин Элизабет».
От 330 мм бронепояс в нос и корму продолжался 152 мм плитами той же толщины, которые, ближе к оконечностям, уменьшались до 102 мм. От 102 пояса в нос следовало бронирование толщиной один дюйм (25,4 мм), хотя не исключено, что это была не броня, а просто обшивка увеличенной толщины, корма оставалась незащищенной. При этом 102 мм участки замыкались траверзами той же толщины, только в корме он располагался перпендикулярно оси корабля, а в носу – под углом примерно 45 град. к ней же. Это, конечно, был не единственный траверз – в местах, где смыкались 152 мм и 102 мм бронепояса, в носу и в корме располагались 38 мм бронепереборки, а края 330 мм бронеплит и передние стенки барбетов 1-ой и 4-ой башен главного калибра соединяли 152 мм траверзы, располагающиеся под углом к продольной плоскости корабля. То есть, для того, чтобы попасть в подачную трубу носовой или кормовой башни, вражеский снаряд сперва должен был пробить 152 мм бортовой бронепояс, а затем 152 мм траверз, расположенный под большим углом к траектории полета снаряда.
Мы описали главный бронепояс корабля – над ним возвышался второй, верхний броневой пояс, имевший толщину 152 мм. Он был короче 330 мм участка главного броневого пояса: начинаясь там же, где и 330 мм бронеплиты в носу, то есть примерно на середине барбета носовой (1-ой) башни, он продолжался всего только до середины барбета 3-ей башни, оставляя четвертую совершенно незащищенной. При этом от краев верхнего, 152 мм бронепояса также отходили «косые» траверзы, прикрывающие барбеты 1-ой и 3-ей башен.
И, наконец, над верхним броневым поясом располагался каземат, который был еще короче верхнего броневого пояса. Его толщина у борта составляла 152 мм, при этом с кормы он замыкался 102 мм траверзом, проходящим перпендикулярно оси корабля в районе кормовой боевой рубки, а в носу 152 мм бронеплиты каземата, опять же под углом к диаметральной плоскости корабля, соединялись с барбетом 2-ой башни, примыкая к нему примерно на середине его длины. Сам каземат делился по оси корабля 51 мм бронепереборкой, а орудия в нем разделяли 38 мм бронестенки, не доходившие, впрочем, до середины корпуса.
«Ривенджи» имели также противоторпедные переборки, шедшие вдоль бортов вдоль 152-330 мм участков главного бронепояса, то есть от носового траверза 38 мм к кормовому той же толщины. По высоте противоторпедная переборка проходила от днища корабля до средней палубы, то есть даже немного выше ватерлинии. Там, где эта переборка располагалась за 152-330 мм бронепоясом, ее толщина составляла 25,4 мм, ниже – 38 мм. Кроме этого, вертикальную бронезащиту имели дымоходы – 25 мм от главной броневой палубы и до крыши казематов, выше, до основания дымовой трубы – 38 мм.
Что до горизонтальной защиты линкоров типа «Ривендж», то у кораблей данного типа имелось 5 палуб: палуба полубака, верхняя, главная, средняя и нижняя, и все они на том или ином участке имели какое-то бронирование, так что описать все это будет не так-то легко. Расположение палуб указано на приведенной выше схеме бронезащиты корабля, и мы опишем его горизонтальную защиту, двигаясь по ней сверху-вниз.
По одним данным, палуба полубака не бронировалась нигде, за исключением участка, на котором она являлась также крышей каземата 152-мм орудий, и там она состояла из 25,4 мм бронеплит. Получается, что указанную защиту «Ривенджи» получили на протяжении от 2-ой башни главного калибра и до кормовой боевой рубки. Однако по данным других источников, палуба полубака имела защиту и вне каземата – в нос, вплоть до 1-ой башни главного калибра 19 мм, в корму, до барбета третьей башни, 25 мм (это показано на схеме из книги О.Паркса)
Ниже шла верхняя палуба – она являлась «полом» каземата и пролегала над верхним 152 мм поясом, продолжаясь, разумеется, и далее, в нос и корму корабля. Но бронирована она была только на площади, ограниченной 152 мм поясом и траверзами, то есть от 1-ой и до 4-ой башни главного калибра включительно. Толщина ее была переменной, составляя от 25,4 до 31,7- 38 мм, к сожалению, где именно дифференцировалось бронирование, разобраться не удалось.
Ну, а далее мы переходим к основе горизонтальной бронезащиты «Ривенджей» — главной броневой палубе. Ее горизонтальная часть проходила на уровне верхней палубы (на уровне верхней кромки 152-330 мм броневого пояса) по всей его протяженности, и имела толщину 50,8 мм над погребами боеприпасов и над машинными отделениями, а вот котельные отделения, судя по всему, защищались всего лишь 25,4 мм броней. Горизонтальный участок броневой палубы соединялся с нижней кромкой главного бронепояса скосами, имевшими по всей цитадели толщину 50,8 мм. Таким образом корабль бронировался на всем протяжении 152-330 мм бронепояса, от носового 38 мм траверза до кормового. А вот за ними в корму и в нос до 102 мм траверзов главная палуба скосов не имела и бронировалась от борта до борта 25,4 мм. Далее от 102 мм траверзов к форштевню и ахтерштевню верхняя палуба «Ривенджей» не бронировалась.
Средняя палуба бронировалась в корме, над погребами 4-ой башни и кормовыми торпедными аппаратами (25,4 мм), между 38 мм и 102 мм траверзом – 50,8 мм, за 102 мм траверзом в сторону ахтерштевня (над рулевым управлением) 76-102 мм. Нижняя – наоборот, только в носу, от барбета 1-ой башни и практически до форштевня – 25,4 мм.
В целом же получалось следующее. Над котельными отделениями суммарно горизонтальная защита достигала 82,5 мм (25,4 мм палубы полубака, 32 мм верхней палубы и 25,4 мм главной). Наиболее прочной горизонтальная защита была над погребами – в основном, те же 82,5 мм (31,7 мм верхней палубы и 50,8 мм главной), но в районе кормовой башни – 107,9 мм (еще и 25,4 мм средней палубы), и такую же защиту имели машинные отделения на протяжении примерно половины своей длины, только там вместо средней палубы дополнительную защиту создавала «крыша» каземата – 25,4 мм палуба полубака. Над устройствами рулевого управления защита составляла 76-102 мм.
Надо сказать, что подобная защита имела, с одной стороны, много общего с предыдущими британскими «капитальными» кораблями, а с другой – сильно от них отличалась. Общее заключалось в «лоскутной» схеме, когда вроде бы приемлемые толщины размазывались по нескольким палубам. Отличие заключалось в необычно высоком расположении главной бронепалубы – если раньше ее горизонтальная часть едва возвышалась над ватерлинией, то у линкоров типа «Ривендж» она проходила на уровне главной палубы, то есть на уровне верхней кромки главного бронепояса, на 2,44 м выше уровня конструктивной ватерлинии.
Подобную новацию сложно назвать большой удачей британских конструкторов, и дело тут было вот в чем. Мы уже обсуждали уязвимое место линкоров типа «Куин Элизабет», которое являлось следствием дифференцированной толщины его главного бронепояса: проблема заключалась в том, что вражеский снаряд, пробив бронеплиту там, где ее толщина составляла 152 мм, «влетал» в броневую палубу каких-то 25,4 мм толщиной.
Траектория критического попадания для "Куин Элизабет"
Такая защита не могла отразить ни осколков крупнокалиберного снаряда, ни, тем более, сам снаряд – а вот у последнего были неплохие шансы, пробить и 152 мм пояс, и 25,4 мм палубу и войти в машинное или котельное отделение в целом виде – или же взорваться во время пролома броневой палубы.
Так вот, на «Ривендже» у конструкторов появилась возможность в значительной мере избавиться от этого недостатка, за счет того, что его главный бронепояс имеет 330 мм по всей высоте бронеплиты. Если бы броневая палуба сохранилась на высоте, как у «Куин Элизабет», то для того, чтобы добраться до 25,4-50,8 мм палубы, снаряду требовалось преодолеть 330 мм брони, а не 152 мм. Конечно, снаряд мог попасть в верхний броневой пояс, который имел только 152 мм, но дело в том, что в описанном нами случае он располагался бы достаточно высоко над главной броневой палубой, и попадание снаряда непосредственно в нее было бы намного менее вероятно. Конечно, снаряд, пробив верхний бронепояс, мог просто взорваться внутри корабля, и в этом случае у 25,4-50,8 мм горизонтальных бронеплит было не так много шансов отразить его осколки, но все же даже в этом случае в защищенные помещения проходили бы только осколки, причем – значительно утратившие свою кинетическую энергию. Так что масштаб наносимых ими повреждений все же был бы несопоставим с ситуацией, когда тяжелый снаряд взрывался непосредственно на палубе, или вообще проходил ее в целом виде.
Однако конструкторы «Ривенджа» не оставили броневую палубу на высоте, свойственной «Куин Элизабет» — они подняли ее над ватерлинией на уровень верхней палубы. В результате получилось следующее – на уровне главного броневого пояса защита «Ривенджа», включавшая 330 мм бронепояса и 50,8 мм скоса броневой палубы, ощутимо превосходила таковую у «Куин Элизабет», располагавшего бронеплитой переменной толщины 203-330-152 мм (снизу-вверх) и 25,4 мм скосом и палубой за плитой. Однако выше 330 мм пояса линкоры типа «Ривендж» получали то же самое «окно» в защите, что имели их предшественники – вражеский снаряд, пробив 152 мм верхний бронепояс, вполне мог угодить в горизонтальную часть броневой палубы толщиной 25,4-50,8 мм.
Траектория критического попадания для линкора "Ривендж"
Иными словами, вместо того, чтобы уничтожить уязвимость линкоров типа «Куин Элизабет», конструкторы «Ривенджей» попросту говоря, подняли ее на один «этаж» (одну палубу) выше. Что же до защиты других важнейших элементов конструкции, то их бронирование мало отличалось от того, чем располагали линкоры типа «Куин Элизабет».
381-мм башни имели лоб 330 мм, боковые плиты – 280 мм и крышу 114 мм. (башни «Куин Элизабет», возможно, имели только 229 мм боковые бронеплиты и совершенно наверняка – крышу толщиной 108 мм). Барбеты башен представляли собой чрезвычайно сложносочиненную конструкцию, имевшую защиту от 102 до 254 мм. Так, например, барбет 4-ой, кормовой башни над верхней палубой, и в промежутке между верхней и главной палубой, где бронепояс полностью отсутствовал, имела 254 мм броню по бортам, 229 мм – в направлении кормы и 178 мм – на тыльной стороне, обращенной к 3-ей башне. Ниже, между главной и средней палубой, где имелся 152 мм бронепояс, толщина барбета составляла 152 мм с боков и на корму, но 102 мм в части, обращенной к 3-ей башне. В целом можно констатировать как желание англичан всемерно уменьшить массу барбетов, так и то, что они на данном пути зашли слишком далеко – даже 254 мм барбет выглядит откровенно слабой защитой.
Боевая рубка имела 280 мм стенки и 152 мм шахту, спускающуюся вниз, к центральному посту. Кормовая боевая рубка (пост управления торпедной стрельбой) имела, соответственно, 152 и 102 мм.
Энергетическая установка и ПТЗ
Красивое фото линкора "Рэмиллис"
Строго говоря, перед тем, как перейти к описанию машин и котлов линкоров типа «Ривендж», нам следовало бы поговорить об их противоторпедной защите, но если поступить так, то некоторые нюансы ПТЗ не будут понятны, так что мы расскажем о ней в этом разделе.
История энергетической установки «Ривенджей» сродни хорошему детективу. Первоначально англичане хотели получить корабль, способный на форсаже достичь 21,5-узловой скорости – расчеты показывали, что в нормальном водоизмещении 25 500 т (именно таким виделся британцам будущий линкор) для этого будет вполне достаточно энергетической установки мощностью в 31 000 л.с. При этом решено было отказаться от чисто нефтяного отопления, используя котлы, способные работать как на нефти, так и на угле. Это решение, с одной стороны, выглядит форменным ретроградством, но с другой имело под собой весьма веские основания. Во-первых, по всей видимости, подобные котлы были дешевле, во-вторых, угольные ямы тогда считались важным элементом защиты корабля, в-третьих «Ривенджам» все равно предстояло действовать в едином строю с «угольными» линкорами предыдущих серий, где преимущество чисто-нефтяных кораблей не могло реализоваться. Существовало также немаловажное «в-четвертых»: в самой Англии нефти не было, так что любые перебои с ее поставками самым негативным образом сказались бы на боеспособности флота – ставить его в полную зависимость от импортных поставок представлялось опрометчивым. Как ни странно, это было очень весомое соображение – несмотря на то, что в Первую мировую войну хохзеефлотте так не смог оспорить господство Королевского флота, в 1917 г. в метрополии ощущался недостаток нефти.
Таким образом, было принято решение об установке котлов на смешанном отоплении, что же до мощности машин, то она оставалась неизменной, даже когда водоизмещение будущего «Ривенджа» в ходе проектирования «поползло» вверх – адмиралы предпочли снизить максимальную скорость на пол-узла, то есть до 21 уз, оставив энергетическую установку в первоначальном виде.
Однако затем в Адмиралтейство вернулся Джон Фишер, и все вышеупомянутые планы полетели в тар-тарары. В январе 1915 г. Д. Фишер настоял на чисто нефтяном отоплении котлов, как оказалось, достаточно было небольших изменений для того, чтобы мощность энергетической установки выросла до 40 000 л.с. При этом скорость будущих «Ривенджей» должна была возрасти до 23 узлов. Именно такими их в итоге и строили.
Тем не менее, «23-узловыми» линкорами «Ривенджи» так никогда и не стали. Их водоизмещение стремительно росло – стартовав с 25 500 т, оно очень быстро превратилось в 25 800 т, а затем как-то незаметно превратилось в 27 970 – 28 000 т. Впрочем, с учетом увеличения мощности машин это было не критично, потому что скорость в 21 узел, на которую согласились адмиралы, оставалась вполне достижимой. Но возникла другая проблема.
Дело в том, что, как мы уже говорили, угольные ямы, помимо хранилища топлива, являлись также и элементом конструктивной защиты корабля, которой он теперь лишился. По проекту ширина «Ривенджей» была меньше, чем у линкоров «Куин Элизабет», при этом, англичане считали, что угольные ямы позволяют уменьшить толщину противоторпедной переборки – она составляла только 25,4-38 мм против 50,8 мм на «Куин Элизабет» и было очевидно, что в части противоторпедной защиты «Ривенджи» будут уступать своим предшественникам. Это, разумеется, было сочтено неприемлемым.
Конечно, можно было бы просто нарастить толщину противоторпедной переборки, но британцы пошли по другому пути. Они уже некоторое время экспериментировали с «Чатамским плотом», который представлял собой отсек боевого корабля по миделевому сечению, предназначенный для натурных испытаний воздействия подводных взрывов на корпус. Эти опыты убедили их в полезности булей.
Надо сказать, что из всей серии линкоров типа «R» були в процессе постройки получил только один «Рэмиллис» — остальные четыре корабля было решено оснастить ими в октябре 1917 г., уже после того, как они вступили в строй. К сожалению, приходится констатировать, что информации по булям весьма мало, а та, что есть – очень противоречива.
Расположение булей хорошо просматривается на приведенной ниже схеме, но следует отметить, что «Ройал Оук» на ней изображен по состоянию на 1937 г.
А.А. Михайлов пишет о том, что були добавили 2,13 м к ширине линкора, но из контекста неясно, обе или каждая: но по всей видимости, все же это ширина одной були. Также уважаемый автор сообщает, что масса булей составила 2 500 т., но это крайне сомнительно, потому что он сам же в приложениях утверждает, что нормальное водоизмещение "Роял Соверен" после вступления в строй оставляло 27 970 т., а после установки булей — 29 560 т. Для «Ривенджа» указывается 28 000 и 29 560 т соответственно, то есть масса булей на этих кораблях составляла не более 1 590 т. Правда, для «Рэмиллиса» нормальное водоизмещение указывается значительно большим, 30 300 т., что предполагает массу булей 2 300 т или чуть более. Нам остается лишь предположить, что по конструкции були, которые были установлены на «Рэмиллис» и на остальные корабли серии, различались. Хотя возможен и другой вариант – для того, чтобы обеспечить непотопляемость корабля, англичане комплектовали були стальными трубами с запаянными концами, предполагалось что это уменьшит осколочные повреждения и придаст кораблю дополнительную плавучесть. Масса этих труб на одном линкоре составляла 773 т. Если предположить, что остальные корабли серии получили були без этих труб (представлявших собой крайне сомнительное нововведение), то уменьшение массы булей до 1 590 т выглядит логичным, но это не более, чем догадка. Но в целом следует признать, что установка булей на «Ривенджи» обеспечила им наилучшую защиту от подводных взрывов среди всех линкоров Великобритании.
Но вернемся к энергетической установке. Как мы уже говорили ранее, переход на нефтяное отопление вкупе с некоторыми усовершенствованиями турбин привели к резкому приросту мощности энергетической установки. К сожалению, точно сказать, как отразился этот рост на скорости кораблей, нет никакой возможности. Проблема в том, что все линкоры типа «Ривендж» вошли в состав Королевского флота в годы войны, и их ходовые испытания производились по сокращенной программе, и не так, как это было принято до войны.
Фактически, мы располагаем только данными об испытаниях линкоров «Ривендж» и «Рэмиллес», причем первый на момент их проведения не имел булей. Однако оба линкора на испытаниях имели не нормальное, а полное, или близкое к этому водоизмещение, и показали:
«Ривендж» (без булей) – достигнута скорость 21,9 уз. при мощности 42 650 л.с., водоизмещение при этом составляло 30 750 т.
«Рэмиллис» (с булями) – 21,5 уз. при мощности 42 383 л.с. и водоизмещении 33 000 т.
Расчет по формуле, с использованием адмиралтейского коэффициента, позволяет предположить, что эти корабли в своем нормальном водоизмещении могли рассчитывать на 22,4 и 21,9 уз. соответственно, то есть установка булей «съела» не больше, чем пол-узла, и это весьма похоже на правду. Но во всяком случае, даже без учета булей, и несмотря на то, что у всех линкоров типа «Ривендж» мощность энергетической установки на испытаниях превзошла плановые 40 000 л.с., плановых 23 узлов они не достигли.
И, опять же, следует понимать, что все вышеуказанные скорости достигнуты при форсировании турбин. Без него скорость «Ривенджей» была, по всей видимости, на 1-1,5 узла меньше максимальной. Не совсем ясно, откуда у О.Паркс взял данные о том, что в нормальном водоизмещении и без форсирования механизмов линкоры данного типа развивали не более 19,7-20,4 уз., но эти цифры, безусловно, похожи на правду. И понятно, что после нескольких лет эксплуатации они снизились еще.
Поэтому можно говорить о том, что решение Д.Фишера перевести «Ривенджи» на нефтяное отопление, и повысить мощность с 31 000 до 40 000 л.с. было полностью обоснованным – можно сказать, оно спасло линкоры этого типа. Со старой энергетической установкой англичане уже не смогли бы увеличивать водоизмещение корабля от изначально планировавшегося, так что линкоры получились куда менее совершенными, чем в реальности, а скорость все равно была бы на уровне минимально приемлемых величин. Установка тех же булей, скорее всего, была бы уже неприемлема.
Запас топлива линкоров типа «Ривендж» составлял 3 400 т нефти и 160 т. угля, дальность хода, к сожалению, неизвестна.
Кто сказал, что линкоры не качает? "Ройал Оук" в штормовую погоду
В целом о линейных кораблях типа «Ривендж» можно сказать следующее. В сущности, еще до создания 15-дюймового (381-мм) орудия британцы приступили к строительству быстроходных линкоров, несущих такие пушки – на тот момент это были мощнейшие артсистемы мира. В дальнейшем англичане взяли курс на создание флота «15-дюймовых» линкоров, что очень хорошо просматривается по их довоенным программам. Так, по программе 1912 г. было заложено 5 кораблей типа «Куин Элизабет» — их строительство ознаменовало собой изменение взглядов англичан, не считавших более, что британские линейные крейсера могут успешно исполнять роль «быстроходного крыла» в линейном сражении. Теперь Адмиралтейство считало, что эту роль способны будут выполнить «25-узловые» линкоры, чья скорость, хоть и не дотягивает до линейного крейсера, но значительно превосходит стандартные «21-узловые» корабли линии. Однако это вовсе не означало, что англичане собираются отказаться от «21-узловых» линкоров, и по программе 1913 г на стапеля встала пятерка «21-узловых» дредноутов типа «Ривендж».
Программой следующего, 1914 года предусматривалось создание еще одного линкора типа «Куин Элизабет» и трех – типа «Ривендж», и по ее завершении Королевский флот располагал бы 8 «стандартными» и 6 быстроходными линкорами, вооруженными 15-дюймовыми пушками, и не исключено, что постройку «15-дюймовых» линкоров, хотя бы и по скорректированным проектам, продолжили бы и в 1915 году. Однако в программы строительства флота вмешалась Первая мировая война, и новое строительство линкоров было приостановлено и возобновилось уже в послевоенные годы — разумеется, по совершенно иным проектам.
Мы не будем давать сейчас развернутый анализ проекта линкоров типа «Ривендж», отметим только, что он изначально создавался как «бюджетный» линкор, от которого вряд ли можно ожидать многого – и, тем не менее, эти корабли претендовали на звание одних из сильнейших линкоров мира. Основным козырем «Ривенджей» являлись сверхмощные на тот момент 381-мм орудия, которые и должны были обеспечить им преимущество над иностранными ровесниками того же класса. Проектируя корабли типа «Ривендж», англичане предприняли большие усилия для того, чтобы усилить его защиту относительно кораблей предыдущих проектов. Тем не менее, результат их усилий сложно назвать идеальным, так как наряду с удачными решениями, такими, как були, англичане допустили ряд просчетов в схеме бронирования «Ривенджей». В итоге линкоры типа «Ривендж», на момент своего создания, стали наиболее сильно защищенными британскими линкорами, но, вне всякого сомнения, изменив схему бронирования, можно было бы добиться и большего.
Продолжение следует…
P.S. Судьба кораблей бывает на редкость причудливой: линкор "Ройал Соверин", один из серии кораблей типа "R", почти пять лет прослужил под Советским флагом, став, тем самым, сильнейшим линкором Российской империи и СССР.
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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