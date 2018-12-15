Японо-китайская война 20 века. Об особенностях боевых действий и тактике сторон. Ч. 2

Японское командование, готовя большую операцию против «особого административного района» в провинции Шаньси, было вынуждено, в первую очередь, заняться обеспечением своего тыла.Характерной особенностью войны в Китае стало широкое использование японскими агрессорами так называемой «пятой колонны», т. е. осуществление (при помощи широко разветвленной и заранее подготовленной сети шпионско-диверсионных организаций) удара изнутри. В течение первого периода войны обороноспособность Китая значительно страдала от деятельности японских агентов, засевших на руководящих постах в армии и даже в высших правительственных органах. Не в последнюю очередь из-за этого китайская армия потерпела серьезные неудачи — в провинции Шаньдун и в других районах. А Кантон был оставлен китайскими войсками в значительной степени потому, что из-за предательства некоторых генералов японцам удалось захватить г. Вэйчжоу, создав угрозу обхода Кантона с тыла. Целый ряд японских агентов (в том числе несколько видных китайских генералов) были выявлены и расстреляны. Характерным фактом, иллюстрирующим действия японской агентуры, стало и выступление Ван Цзинвэя.Оказалась неудачна попытка японского Генерального штаба развить так называемое «автономистское» движение — среди монгольских племен и др. народностей, населяющих северо-западные и западные провинции Китая. Особенно настойчивую работу японские агенты проводили в провинциях Ганьсу и Синьцзян — вплоть до организации антикитайских восстаний дунган, составляющих значительный процент населения этих провинций.Преследуя цель окончания войны в кратчайший срок — путем нанесения сокрушительного удара армии Китая — японский Генеральный штаб неоднократно пытался применить пресловутую схему шлиффеновских «Канн» — в оперативном и даже в стратегическом масштабе.В качестве наиболее ярких примеров операций на полное окружение основной группировки китайской армии можно привести: а) высадку японского оперативного десанта в Ханьчжоуском заливе 5 — 13 ноября 1937 г. — для окружения китайских войск, оборонявших Шанхай; б) Нанкинскую операцию (декабрь 1937 г.); в) Сюйчжоускую операцию (май 1938 г.) и г) Ханькоускую операцию 1937 г.После 2,5-месячной безуспешной борьбы за овладение Шанхаем японское командование решает с целью окружения защитников Шанхая высадить крупный оперативный десант в заливе Ханьчжоу (три пехотных дивизии).Высадка этого десанта и выдвижение его в северном и западном направлениях создали реальную угрозу окружения шанхайского гарнизона. Поэтому китайское командование решило оставить Шанхай и отвести войска на третью линию обороны. Отход был произведен под прикрытием 165-й бригады 53-й дивизии и полицейских отрядов. Прикрывающие части с совершенно исключительным мужеством выполняли поставленную задачу и в течение суток под ураганным огнем японской артиллерии и ударами авиации, испытывая сильную нужду в воде, удерживали район Наньдао до тех пор, пока полностью не осуществился отход китайских войск из Шанхая — через аэродром Лунхуа на Хунцзяо. Цель окружения китайской армии японцами достигнута не была.При наступлении японской армии на Нанкин японское командование вновь ставит себе целью окружить и уничтожить основную китайскую группировку — отходящую от Шанхая на Нанкин.Для выполнения этой задачи создаются две группы (схема 1): северная — в составе четырех дивизий, с осью наступления Ганьчжоу — Цзюйюн (во взаимодействии с флотом, продвигающимся по р. Янцзы), и южная — в составе двух пехотных дивизий, имеющая задачу наступать в обход оз. Тайху с юга на Гуайдэ, Нинго, Уху. В резерве остается одна пехотная дивизия. Общая численность японских войск — около 180000 человек с большим количеством артиллерии, танков и авиации. На стороне китайцев действовало около 300000 человек при поддержке весьма слабой техники.Однако и здесь окружить и уничтожить китайскую армию не удалось. Главные силы японских войск вышли к городу с юга и юго-востока. В это время китайские войска, находившиеся на северном берегу р. Янцзы, применив полевую артиллерию, задержали продвижение японского флота вверх по реке. Правофланговая группа японцев, лишенная поддержки флота, безуспешно пыталась овладеть крепостью Чжэньцзян. Для ликвидации пробки на реке на северный берег пришлось перебросить до двух пехотных дивизий — вследствие чего северная группа японцев была ослаблена, и осталась «отдушина», через которую китайские части отошли на переправы.Южная группа оказалась слишком слабой для того, чтобы окружить все китайские части, находившиеся на восточном берегу, а флот, задержанный китайской артиллерией, не мог своевременно выйти к переправам и перерезать последние. Брошенная в обход Нанкина на западный берег р. Янцзы одна пехотная бригада, истощенная 50-километровым маршем, также не смогла оказать решающего влияния на ход операции.Громадную роль сыграло упорство китайских арьергардов, которые, прекрасно используя местность, упорно сдерживали наступление японских войск.Таким образом, японские войска ударом с юга выталкивали китайские войска на переправы, не сумев предварительно перерезать последние. Китайская армия, полностью сохранив свою боеспособность, оставила Нанкин и ушла за р. Янцзы.После ряда неудачных попыток разгрома китайской армии на северном и центральном фронтах, главным объектом японского наступления становится г. Сюйчжоу на Лунхайской железной дороге. Операция мыслилась в виде концентрических ударов на Сюйчжоу с севера и юга — чтобы соединить северный и центральный фронты и окружить китайскую группировку к востоку от меридиана Сюйчжоу. Январское, мартовское и апрельское наступления японцев 1938 г. на Сюйчжоу закончились полнейшей неудачей.В мае 1938 г. японцы повторили эту операцию, делая новую попытку осуществить «Канны» (схема 2).Общая глубина этой операции — около 380 км. На стороне японцев действовало около 200000 человек с мощной техникой, на стороне китайцев — 500000 человек. Средний темп продвижения японских войск, вследствие упорства обороняющихся китайских войск, оказался не выше 10 км в сутки. Особого упорства бои достигли тогда, когда выход из пресловутого «железного кольца» был готов замкнуться в районе Сюйчжоу. Однако японским войскам не удалось быстро преодолеть сопротивление китайских батальонов, оборонявших подступы к Сюйчжоу с севера и юга — и вся масса китайских войск сумела планомерно отойти из района Сюйчжоу на запад. Кольцо замкнулось, но внутри кольца ничего не оказалось.Следующей крупной попыткой осуществления «Канн» стала Ханькоуская операция. Операция против Ханькоу развивалась по нескольким направлениям. Главное направление — вдоль северного и южного берегов р. Янзцы, во взаимодействии с флотом. Северная группа японцев силой в три дивизии вела наступление в обход Ханькоу с севера по линии Лучжоу — Люаньчжоу — Синьян (схема 3).К югу от главного направления японцы, использовав водный путь, высадили оперативный десант на западном берегу оз. Поянху — с задачей наступать на Ханькоу с юга. Для этой операции японцы использовали громадное количество войск — свыше 300000 человек — с большим количеством авиации, артиллерии и танков.Операция тянулась почти шесть месяцев, стоила японцам колоссальных потерь как в живой силе, так и в технике, и окончилась неудачей. Китайцы сумели полностью эвакуировать Ханькоу и безболезненно вывести войска из-под занесенного удара.Основной причиной неудачи здесь также является слишком медленный темп развития операции (достигавший иногда нескольких сотен метров в день), объяснявшийся колоссальной сопротивляемостью китайской обороны — как с фронта, так и против обходящих групп японских войск. При этом в ряде случаев китайские войска сами переходили к активным действиям, нанося японцам существенные потери. Так, например, в районе Дэаня китайскими войсками были полностью уничтожены две бригады японских войск (около 20000 человек).Таким образом, ни одна из попыток организации «Канн» со стороны японской военщины не удалась. Основные причины этих неудач кроются в следующем. Успешному выполнению этих операций мешала исключительная сопротивляемость китайских войск и стойкость китайской обороны. Темп наступления японских войск падал до низкого уровня, и все попытки совершить быстрый охватывающий маневр срывались (Шанхай, Нанкин).Следует отметить, что японцы не имели в своем распоряжении достаточных средств, обладающих большой ударной силой и большой оперативной подвижностью – прежде всего, мото-механизированных войск, взаимодействующих с боевой авиацией. Попытки же осуществить окружение выброской в тыл противника пехотных частей, естественно, полезного эффекта не давали (действия бригады на западном берегу р. Янцзы во время Нанкинской операции).Кроме того, на стороне китайских войск всегда было численное превосходство. Поэтому, естественно, японских войск в решающий момент всегда оказывалось недостаточно для реализации окружения: создавался лишь жидкий кордон, легко прорываемый китайскими войсками.Наконец, одной из решающих причин неудач японцев было то, что китайское правительство и военное командование во всех операциях последовательно выполняли свой общий стратегический план. Обороной на определенных выгодных рубежах они сдерживали японское наступление, в то же время избегая ввязываться в решительные бои, могущие поставить под угрозу разгрома отдельные группировки китайской армии. Поэтому во всех перечисленных (и других) операциях, после ряда изматывающих японские войска боев, после нанесения последним жестоких потерь, китайские войска своевременно начинали отход, опираясь на стойкость своих арьергардов — и всегда успешно выходили из-под занесенного удара, полностью сохраняя боеспособность.В наступательном бою в группу войск, предназначенную для охватывающего или обходного маневра, обычно выделялось до двух третей и даже до трех четвертей всех войск и средств усиления. Для фронтальных операций оставлялись сравнительно слабые части, имеющие задачу не столько разгромить противника, сколько сковать и не дать уйти из-под занесенного удара.Следует отметить, что в первый период войны, вследствие пассивности китайской обороны и ее линейности, а также отсутствия глубоко эшелонированных резервов и неподготовленности командного состава к быстрой организации маневра, японцы зачастую простым выходом во фланг и созданием угрозы тылу, вынуждали китайские войска отходить на новый рубеж. Исключение составляла лишь 8-я армия НОАК, которая, ведя в провинции Шаньси в основном оборонительные операции, широко практиковала метод нанесения отдельных внезапных ударов по флангам обходящих японских группировок.Во время наступательных операций японской армии от Шанхая к Нанкину японское командование неоднократно использовало свой флот, оперирующий на р. Янцзы — для высадки десантов в тылу у обороняющихся китайских войск. Но и в этом случае японцам не удавалось осуществление «Канн» в тактическом масштабе, ибо китайские войска, почувствовав угрозу флангу, начинали выходить из боя. Действия же сковывающей группы, вследствие ее слабости, оказывались недостаточными для того, чтобы воспрепятствовать китайским войскам оторваться и выйти из боя.Если мы перейдем к рассмотрению ряда боев, имевших место в 1938 г., то картина резко меняется. Китайская оборона постепенно активизируется, начинают практиковаться частные контратаки, а затем и крупные контрманевры. Характерными примерами такой операции являются бои под Кайфыном и Гуйде летом 1938 г. (в результате которых японцы понесли огромные потери, а затем были уничтожены разливом р. Хуанхэ), а также бой у Дэаня во время Ханькоуской операции (закончившийся полным разгромом и пленением отряда в 20000 японцев).В основном наступательный бой японскими войсками организовывался следующим образом.Наступающая дивизия разворачивается, как правило, на широком — 8 — 10 км фронте. Обычно она строит боевой порядок в двух эшелонах, выделяя части первой линии и резерв (последний используется для развития наметившегося успеха). Наблюдались и случаи использования японцами своих дивизий по-бригадно — для действий на различных направлениях.Наступлению обычно предшествовала артиллерийская и авиационная подготовка продолжительностью от двух часов до суток и более.Насыщенность артиллерией в обычных (маневренных) условиях не высока: до 6 орудий на 1 км фронта (не считая пехотной артиллерии). Обычная норма усиления пехотной дивизии, наступающей на направлении главного удара, — один тяжелый полевой артполк. Вследствие большой пересеченности местности широко применялись горные орудия и гаубичная артиллерия. Так как китайцы умело использовали для обороны населенные пункты с глинобитными постройками, была высока потребность в тяжелой артиллерии. На практике именно тяжелая артиллерия использовалась преимущественно для разрушения укреплений, тогда как авиация – для уничтожения живой силы.Артиллерийский огонь велся преимущественно путем его последовательного сосредоточения по отдельным важным пунктам и районам и во взаимодействии с бомбардировочной авиацией.Вследствие количественной слабости китайской aртиллерии и авиации, японская артиллерия зачастую пренебрегала маскировкой: очень часто артиллерия вела огонь с открытых позиций, выдвигаясь к расположению передовых частей своей пехоты. Но огонь японской артиллерии не отличался большой меткостью – практикой стало ведение огня не по выявленным целям, а по площадям.Атака, как правило, начиналась обычно лишь после того, как комбинированным огнем артиллерии и авиации разрушены основные участки обороны противника и подавлена его живая сила. Но, вследствие недостаточности средств подавления, искусного применения китайцев к местности, недостаточно меткого огня японской артиллерии, много огневых средств обороняющегося обычно оставалось неподавленными — в результате атакующие японские части несли большие потери, а атаки захлебывались перед передним краем или непосредственно за ним.Наступление пехоты предваряло движение танков непосредственной поддержки пехоты. Насыщенность ударных боевых участков танками также была невысокой. Обычно дивизия на направлении главного удара усиливалась ротой или батальоном танков. Последние большей частью применялись централизованно, действуя в масштабе всей дивизии (пехотный полк, как правило, танков не получал). Пределом дробления танковых частей являлась рота (за исключением отдельных случаев, когда танковые взводы получали самостоятельные задачи). Усиление пехотных дивизий танками осуществлялось, как правило, за счет армейских танковых рот и отрядов. Дивизионные броневые отряды (бронеавтомобили, танкетки) обычно использовались для разведки, подвоза боеприпасов, для несения службы связи; непосредственного участия в бою на первом этапе войны не принимали. Но полевой устав японской армии 1938 г. предписывал в критические минуты боя задействовать и танкетки.Танки шли в атаку на интервалах от 25 до 100 м — под прикрытием артиллерийского огня, который подавлял огневые и противотанковые мощности противника на переднем крае, а затем переносился в глубину обороны – прежде всего по артиллерии обороняющегося. Иногда артиллерия расчищала для танков путь в противотанковых препятствиях, прокладывая проходы через противотанковые рвы.Пехота следовала за танками на дистанции 100 — 150 м. Непосредственно за танками, на расстоянии 10 — 15 м, двигались группы пехотинцев по 15 — 20 человек.Для ударов на дальнее расстояние японские танки почти нe применялись — что объясняется недостаточным количеством танковых частей, находящихся в распоряжении японского командования, и сильно пересеченной местностью, затрудняющей маневр танковых подразделений.Наступление японской пехоты развивалось стремительно, с умелым применением к местности. Для уничтожения отдельных огневых точек, противодействующих наступлению, выдвигались специальные группы в 5 — 10 человек, обильно снабженные гранатами. Наступление обычно проводилось с большой настойчивостью, не считаясь с очень крупными потерями. Неудавшаяся атака повторялась снова — при поддержке артиллерии и авиации.Для прохода через проволочные заграждения, не разрушенные артиллерией и танками, выдвигались саперные группы с подрывными средствами — причем часто использовались наполненные взрывчатым веществом полые бамбуковые стволы. Саперные труппы взаимодействовали с пехотой и танками и в глубине обороны, помогая танкам преодолевать противотанковые препятствия. Во избежание поражений пехоты своими танками во время боя в глубине оборонительной полосы, каждое пехотное отделение снабжалось специальным опознавательным знаком — флажком.Исходное положение для атаки японская пехота старалась занимать как можно ближе к переднему краю (в 150 — 200 м), проделывая это ночью или под прикрытием дымзавесы. Танки занимали исходное положение в зависимости от обстановки, на удалении от 500 до 1000 м от переднего края.В 1939 г. японцы все шире и шире стали использовать при наступлении химические средства — главным образом снаряды с нестойкими ядовитыми и раздражающими 0В. Кроме того, для стрельбы химическими минами использовались 100-мм минометы (являющиеся орудиями сопровождения пехоты), а также 160-мм газометы с дальностью стрельбы до 2,5 км. Применялись и газометные батареи в составе 20 — 30 газометов.Для маскировки действий своих войск японцы применяли дымовые завесы (иногда комбинируя нейтральные дымы с ядовитыми газами).Японская авиация участвовала в подготовке наступательного боя, а затем во взаимодействии с танками и пехотой во время боя в глубине обороны, поддерживала последних — атакуя наземного противника или прикрывая свои наземные войска от воздушных атак противника. Вследствие ограниченного количества авиации, зачастую для взаимодействия с наземными войсками использовался авиационный отряд дивизии — основными функциями которого являлись ведение разведки, поддержание связи и обслуживание артиллерии. Для взаимодействия с наступающими наземными войсками иногда использовалась и армейская разведывательная авиация.Успешно проведенное наступление завершалось преследованием, причем пехота в отдельных преследованиях покрывала в день расстояние до 25 — 30 км.Для преследования отходящих китайских войск японцы широко применяли выброску передовых отрядов в составе одной – двух рот танков и моторизованной пехоты. С ними взаимодействовали и самолеты.Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.Во-первых, методы наступательных действий японской армии, применяемые в Китае, в значительной степени приближались к методам, регламентированным уставами большинства европейских армий.Во-вторых, частые неудачи наступательных операций японской армии и громадные потери японцев в наступательных боях объяснялись возросшей стойкостью китайской обороны (при минимуме технических средств) – которая осуществлялась энтузиастами, решившими бороться до последней капли крови за каждый метр родной земли. Технические ресурсы, которыми располагала японская армия в Китае, в первую очередь артиллерия и танки, оказались явно недостаточными для нанесения решительных сокрушающих ударов. К этому следует прибавить и недостаточную подготовку личного состава японской армии, в частности артиллеристов.В-третьих, следует подчеркнуть, что зачастую неудача наступательных операций японцев обусловливалась переоценкой маневра против флангов (для чего выделялись серьезные силы), что приводило к истощению сковывающей группы и не позволяло ей надежно сковать оборонявшегося противника, помешав последнему выйти из боя.В-четвертых, опыт наступательных действий японцев заставляет подчеркнуть исключительную роль, которую играла в наступательном бою артиллерия. Недостаток последней обрекал на неудачу всю операцию. Недостаток артиллерии вынуждал японское командование привлекать армейскую артиллерию (предназначенную обычно для действий в качестве АДД) для поддержки пехоты — что даже нашло свое отражение в японском полевом уставе 1938 г.Японцы вынуждены применять для борьбы с пехотной обороной тяжелую артиллерию (150-мм гаубицы и 105-мм пушки), а для разрушения приспособленных к обороне населенных пунктов задействовать даже осадную артиллерию.В-пятых, выявилась большая роль авиации на поле боя — особенно в условиях недостаточной насыщенности войск наступающего артиллерией. Малочисленность авиации заставила японское командование привлечь для боевой работы на поле боя разведывательную авиацию. Конечно, следует учесть, что действия японской авиации на поле боя облегчались слабостью китайской ПВО.В-шестых, опыт наступательных боев японцев в Китае подтверждает важность четкого взаимодействия между родами войск. Устав 1938 г. требовал, чтобы командиры родов войск перед боем обязательно встретились на местности — и установили план взаимодействия.В-седьмых, следует отметить, что, несмотря на линейность китайской обороны, японским войскам (за исключением отдельных случаев) нe удалось нанести китайским войскам сколько-нибудь значительного поражения – и наступление превращалось в отталкивание противника.Это в значительной степени объяснялось отсутствием в распоряжении командиров японских дивизий достаточного количества механизированных средств и моторизованной пехоты — которые могли быть использованы в качестве тактических эшелонов развития прорыва и, главным образом, для того, чтобы помешать обороняющемуся под прикрытием контратак выйти из боя.Китайское командование овладело умением быстро и скрытно производить перегруппировку достаточно крупных отрядов и осуществлять внезапный маневр. Блестящим подтверждением этого является контрманевр китайской армии против японского наступления из провинции Шаньси в западном направлении (из района Лиши — Цзичжоу) в начале января 1939 г. Отдельные колонны японских войск вышли к р. Хуанхэ и захватили переправы; частично японские отряды переправились на западный берег, захватив Цзичжоу, Данин, Сянин. Однако китайское командование скрытно организовало мощный контрудар против правого фланга японской армии и, перебросив несколько дивизий на восточный берег реки, заставило японские войска начать поспешное отступление. Китайские части организовали преследование. В результате этих боев потери японцев достигли 7000 — 8000 человек. Кроме того, китайским войскам достались богатые трофеи.