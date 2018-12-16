Суоми в огне Гражданской войны. Ч. 2
Было создано так называемое «Вазское правительство», начавшее готовить поход на революционный юг Финляндии.
Части К. Г. Э. Маннергейма нанесли удар по русским войскам.
27 — 28 января 1918 г. в Ваза (Николайштадт), Пиетарсаари (Якобштадт), Сейняйоки, Торнео и ряде других северных городов они расстреляли сотни русских солдат. Газета писала по этому поводу, что вечером 28. 01. 1918 г. отряд маннергеймовцев в 2000 человек, окружив г. Якобштадт, открыл огонь – прежде всего по военным казармам. Спавшие солдаты стали жертвами убийства из-за угла. Финны убивали солдат в постелях и зачастую их же собственными штыками.
На юге Финляндии подобные попытки были подавлены Красной гвардией. Только в некоторых городах Южной Финляндии, как, например, Борго (Порво), Керава и Ловиза произошли эксцессы: «В Борго белогвардейцы задержали около 200 человек мирных жителей и безоружных рабочих. Аресты производились на местах работы и на улицах, а равно и в домах. Обыски производились днем и ночью».
Белофинны
Русские солдаты и матросы на своих собраниях вынесли решение бороться на стороне красногвардейцев. Из военной секции Бьернеборгского гарнизона 31 января 1918 г. телеграфировали в Областной комитет Финляндии, что в ответ на требование Маннергейма сдать оружие солдаты постановили: «Оружия белой гвардии не сдавать, соединившись с Красной гвардией, приготовиться к решительному отражению нападения белой гвардии. Все войсковые части из района Пейпохья присоединены к гарнизону города Бьернеборг».
Аналогичные решения были вынесены в большинстве гарнизонов русских войск. 1 февраля 1918 г. военный отдел Областного комитета Финляндии издал приказ, обращенный к солдатам и матросам, в котором говорилось: «... Военный отдел, отдавая настоящий приказ, глубоко уверен в том, что русские революционные войска никогда не сдадут позорно своих позиций реакционерам маннергеймам».
По просьбе штабов Красной гвардии все излишки оружия были переданы рабочим. Так, по просьбе штаба Красной гвардии Таммерфорса 422-й пехотный Колпинский полк выдал рабочим 100000 патронов. По распоряжению комитета 42-го армейского корпуса (42-й армейский корпус в январе 1918 г. насчитывал в своих рядах до 10000 бойцов и занимался охраной русского военного имущества, оставшегося в Финляндии; штаб корпуса находился в Выборге), рабочим города Выборга было выдано 300 винтовок и по 60 патронов к ним.
Из Петрограда в Финляндию отправлялись отряды рабочих и солдат. В сводке оперативного отдела штаба Петроградского военного округа за февраль 1918 г. даются следующие сведения: «Вследствие ходатайства представителя Выборгского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов дана телеграмма командиру и комитету Белгорайского полка приготовить немедленно команду в составе 300 человек для сопровождения в г. Выборг бронированного поезда... Рабочие Петрограда уже откликнулись на призыв о помощи со стороны финляндских братьев и туда направились отряды красногвардейцев... Послано предписание комиссару гвардейского Кексгольмского полка о немедленной организации 1 эшелона в 250 человек с пулеметами, кухнями и своим продовольствием для отправки в Финляндию...». Далее идет перечисление отрядов, получивших предписание выступить на борьбу с белофиннами.
Но К. Г. Э. Маннергейму все же удалось — путем нанесения внезапных ударов и быстрой переброски сил с одного участка фронта на другой — разъединить красные войска. Предпринятые красными наступления в феврале и начале марта не увенчались успехом.
К. Г. Э. Маннергейму удавалось пополнять свои резервы гораздо быстрее, чем Красной гвардии. Значительную помощь он получил из Швеции. Помимо материальной и организационной помощи следует упомянуть шведскую «Черную бригаду», воевавшую на его стороне.
Заняв в первых числах февраля район Ваза, Улеаборг и Касне, Сейняйоки, Кристиненштадт, части К. Г. Э. Маннергейма повели наступление на Таммерфорс.
С помощью солдат-добровольцев 422-го пехотного Колпинского полка рабочие Таммерфорса организовали оборону своего родного города. В районе станции Люлю, в 40 километрах к северу от Таммерфорса, 1 февраля произошло первое крупное сражение Красной гвардии с маннергеймовскими отрядами – и последние были разбиты и отброшены на север к станции Вильпула. Это первое сражение показало белым финнам, что захватить Таммерфорс прямым ударом вдоль железной дороги и этим открыть путь на Гельсингфорс, не удастся. Ключевое значение в поражении белофиннов имело участие в этом бою на стороне рабочей самообороны частей 422-го полка. Этот факт воочию показал — какую большую силу (несмотря на развал) представляли из себя русские (теперь советские) войска, находившиеся в Финляндии.
Одновременно с действиями на северо-западе, в районе Вазы, начались активные операции белофиннов в районах Выборг, Антреа и Выборг, Райвола. Прежде всего они разрушили железнодорожную линию во многих местах между Выборгом и Петроградом, Выборгом и Гельсингфорсом, а также Гельсингфорсом и Таммерфорсом. Этими действиями им удалось не только отрезать красные войска от Петрограда, но и разъединить их между собой.
Таким образом, на юге Финляндии образовалось две основные группы красных войск: 1) Таммерфорсская группа (Центральный фронт), ядром которой стали отряды Красной гвардии Таммерфорса и части 106-й пехотной дивизии; 2) Выборгская группа (Восточный фронт) с крепостью Выборгом во главе, со штабом выборгской Красной гвардии и штабом 42-го армейского корпуса. Кроме того, существовала еще Западная группа красных войск, объединявшая действия небольших частей Абосской (Турку) укрепленной позиции и местных отрядов Красной гвардии. На долю Главного штаба финской Красной гвардии в Гельсингфорсе выпало руководство и координация боевых действий отрядов Красной гвардии на внутреннем фронте — по борьбе с выступлениями в тылу.
Получив сильный отпор у Таммерфорса и не реализовав попыток прорваться к Гельсингфорсу, финские белогвардейцы начали накапливать силы на Таммерфорсском направлении и двигаться на восток — в районы Ювяскюля, Микелли (С. Михель). Они пытались установить контакт с карельским штабом белогвардейцев в Антреа и белогвардейскими организациями Выборга и его окрестностей.
Одновременно было предпринято обходное движение на запад через Кристиненштадт (Кристина) на Бьернеборг (Мянтюлуото) и Раума. По плану белого командования основной удар должен был быть нанесен по линии Таммерфорс, Тавастгус, Гельсингфорс. Вспомогательные удары наносились из Антреа на Выборг и из С. Михель на Куовола — и имели целью отрезать Красную гвардию от Советской России, лишив ее возможности получать помощь, а при вынужденном отступлении — и надежных путей отхода. Лохтари взрывали мосты, разрушали железные дороги, жгли станции и села, стараясь всеми силами расстроить тыл красных и дезорганизовать оборону.
Захваченный белофиннами красный бронепоезд
Но рабочие дружины Красной гвардии оказывали упорное сопротивление. Как сообщала газета, при наступлении белофиннов на Кристиненштадт «был горячий бой, во время которого мясники (так пресса окрестила молодчиков Маннергейма — А. О.) не один раз отступали, неся крупные потери». Город был захвачен белогвардейцами только после того, как у защитников закончились боеприпасы.
Несмотря на то, что К. Г. Э. Маннергейму удавалось достаточно быстро пополнять свои резервы за счет принудительных мобилизаций и помощи извне, в течение всего февраля он не мог занять ни одного более — менее значительного города на юге Финляндии. Важнейшие железнодорожные магистрали Петроград, Выборг, Рихимяки и Таммерфорс, Тавастгус, Гельсингфорс продолжали оставаться в руках красных войск.
Путем новых формирований Красной гвардии удалось в течение февраля 1918 г. значительно укрепить фронт. Общее количество бойцов красных войск в Финляндии в марте 1918 г. составляло уже 60000 — 70000 человек. Командование над отрядами Красной гвардии и частями русских войск было сосредоточено в едином штабе. Было значительно улучшено снабжение и боепитание фронта. По мере приближения белогвардейских войск к густонаселенным районам юга Гражданская война принимала общенародный характер. Буквально все население вооружилось, создавались отряды Красной гвардии — даже из женщин. Активно участвовало и крестьянство. Только в одном Абосском округе насчитывалось 3530 красногвардейцев из крестьян. Селение Паймио выставило 150 вооруженных красногвардейцев, Сало — 200, Перниэ — 300, Паргас — 200, Лиэто — 100, Лайма — 300, Юляне — 300, Тарвойки — 75 и т. п. В конце февраля и начале марта на Таммерфорсском направлении Красная гвардия дважды переходила в наступление. Эти наступления, хоть и не принесли победы, тем не менее причинили белогвардейцам значительные потери в живой силе.
Происшедшие в середине марта изменения в области международных отношений поставили красную Финляндию в крайне невыгодное положение. Дружественная Советская Россия по условиям Брестского мира должна была отказаться от любой помощи финнам. Выполняя условия Брестского мира, советское правительство 15-го марта вывело все свои воинские части из Финляндии. Лишь несколько небольших отрядов, в общей сложности не превышавших 1000 человек, не пожелали оставить финнов, и бойцы по своей личной инициативе вступили в качестве добровольцев в ряды финляндской Красной гвардии.
Т. о., Брестский мир повлиял на судьбу еще одного региона бывшей Российской империи – фактически сдав его националистам. Оказалась предана красная Финляндия. А ведь регион во все эпохи имел важнейшее стратегическое значение для России.
Вначале (во второй половине марта) отряды К. Г. Э. Маннергейма не одержали сколько-нибудь значительных побед. На всех фронтах Красная гвардия продолжала успешно сдерживать натиск противника.
Помощь К. Г. Э. Маннергейму пришла извне. В первых числах апреля в районах Ганге, Гельсингфорса и Ловизы высадился двадцатитысячный корпус генерала фон дер Гольца. Появление германских войск окончательно решило судьбу Финляндии.
Германо-финский договор от 7 марта 1918 г. имел пункты, которые делали Финляндию в политическом и экономическом отношениях зависимой от Германии. Об этом свидетельствовал и факт избрания сеймом 9 октября 1918 г. финляндским королем германского принца Фридриха-Карла Гессенского. Нанесшие удар с тыла германские войска быстро подавили сопротивление красногвардейских отрядов. Таммерфорс, цитадель красных финнов, пришлось брать путем длительной осады.
Фридрих Карл Гессенский, король Финляндии 9 октября — 12 декабря 1918 г. (Фредерик Карл)
Захватив станцию Лемпеля 9 апреля 1918 г., белогвардейцы отрезали Таммерфорс от Гельсингфорса. Город потерял возможность получать подкрепление, продовольствие и боеприпасы. Противник подвез к нему тяжелую артиллерию. 17 — 18 апреля город непрерывно обстреливался артиллерийским огнем. 19-го апреля белогвардейцам удалось в него ворваться. Накануне красногвардейцам были выданы последние запасы патронов — по 20 штук на человека. Началась ожесточенная рукопашная схватка. Каждый дом и каждую улицу защитники города сдавали только после долгого и упорного боя. Из 10000 красных бойцов 2000 были убиты, 5000 захвачены в плен, а остальным удалось прорваться через вражеское кольцо. Большая часть из них просочилась в Тавастгус и Гельсингфорс.
После занятия Таммерфорса белогвардейские войска с помощью немцев приступили к осаде Гельсингфорса. 24 апреля начались бои в предместьях города. После трехдневного сопротивления 27 апреля Гельсингфорс был занят германскими и белофинскими войсками. Над защитниками города была учинена кровавая расправа.
После падения Таммерфорса и Гельсингфорса остатки частей Красной гвардии с упорными боями пробивались на восток. Отступление осложнялось тем, что впереди и вслед за отрядами Красной гвардии следовало большое количество беженцев, спасавшихся от маннергеймовского террора. Рабочие и их семьи с домашним скарбом заполняли дороги.
В руках красных войск еще оставался Выборг. Но 9 мая начался мятеж. После двухдневного боя красногвардейцы вынуждены были оставить город. Падение Выборга означало ликвидацию красной Финляндии. Только в течение весны — лета 1918 г. белофиннами было повешено и расстреляно около 20000 красногвардейцев. Всего было убито и замучено около 40000 человек, среди них много женщин, стариков и детей. До 90000 человек было брошено в тюрьмы и концлагеря.
Расстрел в Лянкипохье
Поражение привело к полному развалу социал-демократической партии. В результате образовалась коммунистическая партия Финляндии, учредительный съезд которой состоялся 13 августа 1918 г.
После поражения революции в Финляндии была установлена диктатура К. Г. Э. Маннергейма.
Анализируя причины поражения революции в Финляндии, прежде всего следует отметить, что разгром был произведен комплексом сил – как извне, так и изнутри. Без вооруженного вмешательства извне белофинны были бы разгромлены. Имея в своем распоряжении все основные промышленные районы юга Финляндии, Совет народных уполномоченных и Красная гвардия располагали всеми возможностями, чтобы организовать сопротивление, а затем перейти в наступление против белогвардейцев на севере страны.
Сыграли роль и ошибки (политические и военные), допущенные в ходе рассмотренных событий.
Самое главное – красные финны упустили темп, а затем, после заключения Брестского договора были брошены Советской Россией. Брестский мир не только нанес тяжелый удар по судьбе России — он перечеркнул и судьбу советской Финляндии. Русские, а не немецкие войска в Финляндии могли стать той решающей силой — повлиявшей на исход Гражданской войны. Но Брест и, как следствие, вывод группировки советских войск из Финляндии, позволил оппонентам красных финнов собрать свои силы, вооружиться и с помощью германцев, нанесших решающий удар в стратегически важном пункте, переломить ход событий.
Р. фон дер Гольц и К. Г. Э. Маннергейм.
Части К. Г. Э. Маннергейма нанесли удар по русским войскам.
27 — 28 января 1918 г. в Ваза (Николайштадт), Пиетарсаари (Якобштадт), Сейняйоки, Торнео и ряде других северных городов они расстреляли сотни русских солдат. Газета писала по этому поводу, что вечером 28. 01. 1918 г. отряд маннергеймовцев в 2000 человек, окружив г. Якобштадт, открыл огонь – прежде всего по военным казармам. Спавшие солдаты стали жертвами убийства из-за угла. Финны убивали солдат в постелях и зачастую их же собственными штыками.
На юге Финляндии подобные попытки были подавлены Красной гвардией. Только в некоторых городах Южной Финляндии, как, например, Борго (Порво), Керава и Ловиза произошли эксцессы: «В Борго белогвардейцы задержали около 200 человек мирных жителей и безоружных рабочих. Аресты производились на местах работы и на улицах, а равно и в домах. Обыски производились днем и ночью».
Белофинны
Русские солдаты и матросы на своих собраниях вынесли решение бороться на стороне красногвардейцев. Из военной секции Бьернеборгского гарнизона 31 января 1918 г. телеграфировали в Областной комитет Финляндии, что в ответ на требование Маннергейма сдать оружие солдаты постановили: «Оружия белой гвардии не сдавать, соединившись с Красной гвардией, приготовиться к решительному отражению нападения белой гвардии. Все войсковые части из района Пейпохья присоединены к гарнизону города Бьернеборг».
Аналогичные решения были вынесены в большинстве гарнизонов русских войск. 1 февраля 1918 г. военный отдел Областного комитета Финляндии издал приказ, обращенный к солдатам и матросам, в котором говорилось: «... Военный отдел, отдавая настоящий приказ, глубоко уверен в том, что русские революционные войска никогда не сдадут позорно своих позиций реакционерам маннергеймам».
По просьбе штабов Красной гвардии все излишки оружия были переданы рабочим. Так, по просьбе штаба Красной гвардии Таммерфорса 422-й пехотный Колпинский полк выдал рабочим 100000 патронов. По распоряжению комитета 42-го армейского корпуса (42-й армейский корпус в январе 1918 г. насчитывал в своих рядах до 10000 бойцов и занимался охраной русского военного имущества, оставшегося в Финляндии; штаб корпуса находился в Выборге), рабочим города Выборга было выдано 300 винтовок и по 60 патронов к ним.
Из Петрограда в Финляндию отправлялись отряды рабочих и солдат. В сводке оперативного отдела штаба Петроградского военного округа за февраль 1918 г. даются следующие сведения: «Вследствие ходатайства представителя Выборгского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов дана телеграмма командиру и комитету Белгорайского полка приготовить немедленно команду в составе 300 человек для сопровождения в г. Выборг бронированного поезда... Рабочие Петрограда уже откликнулись на призыв о помощи со стороны финляндских братьев и туда направились отряды красногвардейцев... Послано предписание комиссару гвардейского Кексгольмского полка о немедленной организации 1 эшелона в 250 человек с пулеметами, кухнями и своим продовольствием для отправки в Финляндию...». Далее идет перечисление отрядов, получивших предписание выступить на борьбу с белофиннами.
Но К. Г. Э. Маннергейму все же удалось — путем нанесения внезапных ударов и быстрой переброски сил с одного участка фронта на другой — разъединить красные войска. Предпринятые красными наступления в феврале и начале марта не увенчались успехом.
К. Г. Э. Маннергейму удавалось пополнять свои резервы гораздо быстрее, чем Красной гвардии. Значительную помощь он получил из Швеции. Помимо материальной и организационной помощи следует упомянуть шведскую «Черную бригаду», воевавшую на его стороне.
Заняв в первых числах февраля район Ваза, Улеаборг и Касне, Сейняйоки, Кристиненштадт, части К. Г. Э. Маннергейма повели наступление на Таммерфорс.
С помощью солдат-добровольцев 422-го пехотного Колпинского полка рабочие Таммерфорса организовали оборону своего родного города. В районе станции Люлю, в 40 километрах к северу от Таммерфорса, 1 февраля произошло первое крупное сражение Красной гвардии с маннергеймовскими отрядами – и последние были разбиты и отброшены на север к станции Вильпула. Это первое сражение показало белым финнам, что захватить Таммерфорс прямым ударом вдоль железной дороги и этим открыть путь на Гельсингфорс, не удастся. Ключевое значение в поражении белофиннов имело участие в этом бою на стороне рабочей самообороны частей 422-го полка. Этот факт воочию показал — какую большую силу (несмотря на развал) представляли из себя русские (теперь советские) войска, находившиеся в Финляндии.
Одновременно с действиями на северо-западе, в районе Вазы, начались активные операции белофиннов в районах Выборг, Антреа и Выборг, Райвола. Прежде всего они разрушили железнодорожную линию во многих местах между Выборгом и Петроградом, Выборгом и Гельсингфорсом, а также Гельсингфорсом и Таммерфорсом. Этими действиями им удалось не только отрезать красные войска от Петрограда, но и разъединить их между собой.
Таким образом, на юге Финляндии образовалось две основные группы красных войск: 1) Таммерфорсская группа (Центральный фронт), ядром которой стали отряды Красной гвардии Таммерфорса и части 106-й пехотной дивизии; 2) Выборгская группа (Восточный фронт) с крепостью Выборгом во главе, со штабом выборгской Красной гвардии и штабом 42-го армейского корпуса. Кроме того, существовала еще Западная группа красных войск, объединявшая действия небольших частей Абосской (Турку) укрепленной позиции и местных отрядов Красной гвардии. На долю Главного штаба финской Красной гвардии в Гельсингфорсе выпало руководство и координация боевых действий отрядов Красной гвардии на внутреннем фронте — по борьбе с выступлениями в тылу.
Получив сильный отпор у Таммерфорса и не реализовав попыток прорваться к Гельсингфорсу, финские белогвардейцы начали накапливать силы на Таммерфорсском направлении и двигаться на восток — в районы Ювяскюля, Микелли (С. Михель). Они пытались установить контакт с карельским штабом белогвардейцев в Антреа и белогвардейскими организациями Выборга и его окрестностей.
Одновременно было предпринято обходное движение на запад через Кристиненштадт (Кристина) на Бьернеборг (Мянтюлуото) и Раума. По плану белого командования основной удар должен был быть нанесен по линии Таммерфорс, Тавастгус, Гельсингфорс. Вспомогательные удары наносились из Антреа на Выборг и из С. Михель на Куовола — и имели целью отрезать Красную гвардию от Советской России, лишив ее возможности получать помощь, а при вынужденном отступлении — и надежных путей отхода. Лохтари взрывали мосты, разрушали железные дороги, жгли станции и села, стараясь всеми силами расстроить тыл красных и дезорганизовать оборону.
Захваченный белофиннами красный бронепоезд
Но рабочие дружины Красной гвардии оказывали упорное сопротивление. Как сообщала газета, при наступлении белофиннов на Кристиненштадт «был горячий бой, во время которого мясники (так пресса окрестила молодчиков Маннергейма — А. О.) не один раз отступали, неся крупные потери». Город был захвачен белогвардейцами только после того, как у защитников закончились боеприпасы.
Несмотря на то, что К. Г. Э. Маннергейму удавалось достаточно быстро пополнять свои резервы за счет принудительных мобилизаций и помощи извне, в течение всего февраля он не мог занять ни одного более — менее значительного города на юге Финляндии. Важнейшие железнодорожные магистрали Петроград, Выборг, Рихимяки и Таммерфорс, Тавастгус, Гельсингфорс продолжали оставаться в руках красных войск.
Путем новых формирований Красной гвардии удалось в течение февраля 1918 г. значительно укрепить фронт. Общее количество бойцов красных войск в Финляндии в марте 1918 г. составляло уже 60000 — 70000 человек. Командование над отрядами Красной гвардии и частями русских войск было сосредоточено в едином штабе. Было значительно улучшено снабжение и боепитание фронта. По мере приближения белогвардейских войск к густонаселенным районам юга Гражданская война принимала общенародный характер. Буквально все население вооружилось, создавались отряды Красной гвардии — даже из женщин. Активно участвовало и крестьянство. Только в одном Абосском округе насчитывалось 3530 красногвардейцев из крестьян. Селение Паймио выставило 150 вооруженных красногвардейцев, Сало — 200, Перниэ — 300, Паргас — 200, Лиэто — 100, Лайма — 300, Юляне — 300, Тарвойки — 75 и т. п. В конце февраля и начале марта на Таммерфорсском направлении Красная гвардия дважды переходила в наступление. Эти наступления, хоть и не принесли победы, тем не менее причинили белогвардейцам значительные потери в живой силе.
Происшедшие в середине марта изменения в области международных отношений поставили красную Финляндию в крайне невыгодное положение. Дружественная Советская Россия по условиям Брестского мира должна была отказаться от любой помощи финнам. Выполняя условия Брестского мира, советское правительство 15-го марта вывело все свои воинские части из Финляндии. Лишь несколько небольших отрядов, в общей сложности не превышавших 1000 человек, не пожелали оставить финнов, и бойцы по своей личной инициативе вступили в качестве добровольцев в ряды финляндской Красной гвардии.
Т. о., Брестский мир повлиял на судьбу еще одного региона бывшей Российской империи – фактически сдав его националистам. Оказалась предана красная Финляндия. А ведь регион во все эпохи имел важнейшее стратегическое значение для России.
Вначале (во второй половине марта) отряды К. Г. Э. Маннергейма не одержали сколько-нибудь значительных побед. На всех фронтах Красная гвардия продолжала успешно сдерживать натиск противника.
Помощь К. Г. Э. Маннергейму пришла извне. В первых числах апреля в районах Ганге, Гельсингфорса и Ловизы высадился двадцатитысячный корпус генерала фон дер Гольца. Появление германских войск окончательно решило судьбу Финляндии.
Германо-финский договор от 7 марта 1918 г. имел пункты, которые делали Финляндию в политическом и экономическом отношениях зависимой от Германии. Об этом свидетельствовал и факт избрания сеймом 9 октября 1918 г. финляндским королем германского принца Фридриха-Карла Гессенского. Нанесшие удар с тыла германские войска быстро подавили сопротивление красногвардейских отрядов. Таммерфорс, цитадель красных финнов, пришлось брать путем длительной осады.
Фридрих Карл Гессенский, король Финляндии 9 октября — 12 декабря 1918 г. (Фредерик Карл)
Захватив станцию Лемпеля 9 апреля 1918 г., белогвардейцы отрезали Таммерфорс от Гельсингфорса. Город потерял возможность получать подкрепление, продовольствие и боеприпасы. Противник подвез к нему тяжелую артиллерию. 17 — 18 апреля город непрерывно обстреливался артиллерийским огнем. 19-го апреля белогвардейцам удалось в него ворваться. Накануне красногвардейцам были выданы последние запасы патронов — по 20 штук на человека. Началась ожесточенная рукопашная схватка. Каждый дом и каждую улицу защитники города сдавали только после долгого и упорного боя. Из 10000 красных бойцов 2000 были убиты, 5000 захвачены в плен, а остальным удалось прорваться через вражеское кольцо. Большая часть из них просочилась в Тавастгус и Гельсингфорс.
После занятия Таммерфорса белогвардейские войска с помощью немцев приступили к осаде Гельсингфорса. 24 апреля начались бои в предместьях города. После трехдневного сопротивления 27 апреля Гельсингфорс был занят германскими и белофинскими войсками. Над защитниками города была учинена кровавая расправа.
После падения Таммерфорса и Гельсингфорса остатки частей Красной гвардии с упорными боями пробивались на восток. Отступление осложнялось тем, что впереди и вслед за отрядами Красной гвардии следовало большое количество беженцев, спасавшихся от маннергеймовского террора. Рабочие и их семьи с домашним скарбом заполняли дороги.
В руках красных войск еще оставался Выборг. Но 9 мая начался мятеж. После двухдневного боя красногвардейцы вынуждены были оставить город. Падение Выборга означало ликвидацию красной Финляндии. Только в течение весны — лета 1918 г. белофиннами было повешено и расстреляно около 20000 красногвардейцев. Всего было убито и замучено около 40000 человек, среди них много женщин, стариков и детей. До 90000 человек было брошено в тюрьмы и концлагеря.
Расстрел в Лянкипохье
Поражение привело к полному развалу социал-демократической партии. В результате образовалась коммунистическая партия Финляндии, учредительный съезд которой состоялся 13 августа 1918 г.
После поражения революции в Финляндии была установлена диктатура К. Г. Э. Маннергейма.
Анализируя причины поражения революции в Финляндии, прежде всего следует отметить, что разгром был произведен комплексом сил – как извне, так и изнутри. Без вооруженного вмешательства извне белофинны были бы разгромлены. Имея в своем распоряжении все основные промышленные районы юга Финляндии, Совет народных уполномоченных и Красная гвардия располагали всеми возможностями, чтобы организовать сопротивление, а затем перейти в наступление против белогвардейцев на севере страны.
Сыграли роль и ошибки (политические и военные), допущенные в ходе рассмотренных событий.
Самое главное – красные финны упустили темп, а затем, после заключения Брестского договора были брошены Советской Россией. Брестский мир не только нанес тяжелый удар по судьбе России — он перечеркнул и судьбу советской Финляндии. Русские, а не немецкие войска в Финляндии могли стать той решающей силой — повлиявшей на исход Гражданской войны. Но Брест и, как следствие, вывод группировки советских войск из Финляндии, позволил оппонентам красных финнов собрать свои силы, вооружиться и с помощью германцев, нанесших решающий удар в стратегически важном пункте, переломить ход событий.
Р. фон дер Гольц и К. Г. Э. Маннергейм.
- Автор:
- Олейников Алексей
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