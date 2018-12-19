Гальштатцы – европейцы железного века. Древние могилы рассказывают (часть 2)
Итак, мы начали знакомство с культурой европейцев железного века, получившей название гальштатской — по названию местности, где было обнаружено множество погребений этой культуры. Но именно этим местом она отнюдь не ограничена. Погребения гальштатцев и, в частности, кельтов, к ней принадлежавших, разбросаны по всей Европе. В некоторых местах археологами были найдены очень богатые гробницы. Сегодня мы расскажем о двух таких погребениях.
Викс (кельтский некрополь) расположен в районе французской деревни Викс на севере Бургундии. Это очень важный доисторический погребальный комплекс эпохи позднего Гальштата и раннего Латенского времени. Это было большое укрепленное поселение и вдобавок еще и несколько курганов. И вот в одном из них и было найдено погребение «леди из Викса», датированное примерно 500 г. до н. э. Причем очень важно, что эта могила не была ограблена и дошла до наших дней в целости и сохранности. В ней были найдены просто удивительные по богатству находки, включая множество ювелирных изделий и – самое главное – уникальный «кратер из Викса», который на сегодня является самым большим из известных сосудов античного времени (высота 1,63 м).
Одна из впечатляющих ручек «кратера из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Комплекс находится в центре крутого холма с плоской вершиной на месте древнего укрепленного поселения кельтов. Общая площадь некрополя в этом районе занимает 42 га. Причем все его погребения относятся к позднему бронзовому веку (Гальштатская культура вплоть до конца латенского времени). В VI и V вв. до н.э. здесь также было поселение, находившееся на плодородной равнине и к тому же ставшее еще и важным речным и сухопутным транспортным узлом Северной Европы.
«Кратер из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Тот же катер. Вид на фриз.
Копать здесь начали с апреля 1930 года и копали как профессионалы, так и любители. Нашли массу керамических черепков (на сегодня зафиксировано более чем 40 тыс. штук), различные фибулы и разные изделия из бронзы и железа. Но сам курган с погребением «дамы» был раскопан лишь только в 1953 году. И вот там помимо всех других находок был обнаружен уникальный кратер – сосуд для вина, изготовленный спартанскими мастерами. Видимо, что это впечатляющее изделие произвело впечатление и на современников «леди из Викса», которые не пожалели для нее столь ценного погребального дара. После этого раскопки в районе Викса шли и в 90-ые, и после 2001 года. Словом, сколько ни стараются, а выкопать там «все» до сих пор никак не удается. Видимо долго жили люди в этом месте и много оставили здесь своих «следов».
Например, на соседствующей с местом погребения горе Лассуа нашли остатки укреплений, рвов и стен толщиной до 8 м. Нашли здесь и дома с очагами, и различные бытовые постройки. Словом, это было действительно очень крупное и хорошо укрепленное поселение эпохи бронзы и металла.
Раскопки 2006 года были особенно успешны. Был обнаружен целый комплекс из нескольких построек, самый большой из которых имел длину 35 м и ширину 21 м, при высоте потолка 12 м. Самое важное, что у этой находки нет аналогов в культуре ранней кельтской Европы. Археологи назвали это сооружение «Дворец владычицы Викс». Ну, а черепков отыскалось так много, что это однозначно говорит о том, что данное место представляло собой населенное место, жители которого вели торговлю с удаленными районами, например, Грецией, поскольку здесь найдены обломки характерных чернофигурных ваз. Хотя попасть сюда они могли и с юга Франции, где были греческие колонии. Особенно много обломков амфор для вина. Видимо, жители этого поселения любили греческое вино, и вот в этих амфорах его им и транспортировали.
Реконструкция «повозки из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Нашли и много ювелирных изделий: фибул, причем украшенных янтарем или даже кораллами, а также еще и серьги, бусы, кольца и браслеты. То есть местные жители любили себя украшать и средств на покупку (или изготовление) украшений не жалели! Нашли также изделия из стекла и небольшие статуэтки из бронзы, скорее всего работы греческих мастеров из колоний по берегам Средиземного моря. А вот из оружия в основном попадались наконечники стрел и копий и еще топоры.
То есть поселение на горе Лассуа явно обладало весьма высоким статусом. Доказывает это и уровень его фортификации, наличие цитадели и лежащего у подножия горы нижнего города, а также редких и импортных товаров. Ну и конечно о том же свидетельствуют и местные погребения в местных курганах.
Колеса из погребения. Реконструировано по сохранившимся металлическим деталям. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Очень интересно и собственно погребение «Леди из Викс». Правда, вся органика в нем практически разложилась. Все-таки с 500 г. до н. э. прошло много времени. Но пол погребенной все же определили. Это была явно женщина, поскольку в гробнице нашли много украшений, но зато оружие отсутствовало совсем. Кем она была, разумеется, сказать невозможно. Королева или жрица высокого ранга. Важно, что ее положение в обществе обитателей поселения на горе Лассуа было очень высоким. Иначе бы они не стали класть в ее гробницу столько ювелирных украшений и таких дорогих вещей, как «кратер из Викса». Считается, что на момент смерти ей было от 30 до 35 лет.
Реконструкция здания, в котором жила «Леди и Викса».
Макет этого здания. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Погребение имело вид камеры, сделанной из дерева размером 4 м х 4 м, над которой была сооружена насыпь из земли и камней, причем насыпь немаленькая: 42 м в диаметре и еще 5 метров в высоту. Тело усопшей лежало в повозке, снятой с колес, однако они находились тут же. Дерево сгнило, но деревянные части сохранились хорошо и по ним повозку удалось реконструировать. А еще с погребенной было захоронено: 24-каратная золотая шейная гривна весом в 480 граммов, гривна из бронзы, шесть фибул, шесть браслетов и еще браслет, сделанный из бусин из янтаря. Здесь же находился и тот самый кратер этрусской работы ойнохойя из бронзы («кувшин для вина») — характерный древнегреческий кувшин с одной ручкой и оригинальным венчиком, похожим на лист клевера, чтобы наливать вино сразу в три кубка, что умели делать мастера-виночерпии!), а еще несколько кубков для вина, сделанных в Этрурии и Аттики. Один из последних датировали 525 г. до н. э. То есть по нему датируется и время заложения могильника. Интересно, что вся посуда стояла явно на лавках, а не на земле, но деревянные столы и скамьи не сохранились и до наших дней не дошли.
Типичная ойнохойя. (Лувр, Париж)
Еще одна этрусская керамическая ойнохойя. (Музей керамики, Валенсия, Испания)
Реконструкция погребальной камеры. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Золотая гривна с фигурками пегасов. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Что же касается знаменитого кратера 1.63 м высотой, то о нем нужно рассказать особо. Начнем с того, что его собственный вес составляет более 200 кг. Кратер у греков, это сосуд, предназначенный для того, чтобы на пиру смешивать вино с водой, потому как греки неразбавленного вина не пили. Но обычно кратеры делали из глины. Кратер же из Викса был, во-первых, очень большим, а во-вторых – металлическим. Сделан он был более чем из семи отдельных деталей, имевших алфавитные маркировки, что говорит нам о том, что в Бургундию его доставили в разобранном виде (и впрямь тащить эту громадину и тяжесть удовольствие ниже среднего!), и уже здесь, на месте, собрали из них сосуд. Саму емкость изготовили из листа чеканной бронзы. Ее вес около 60 кг. Дно округлое, максимального диаметра 1,27 м, при этом объем ее равен 1100 литрам. Причем работа очень тонкая в прямом смысле этого слова, ведь толщина стенок кратера составляет всего от 1 мм до 1,3 мм. Вот почему нашли его в раздавленном виде, то есть веса кургана над ним он не выдержал. Так что потом его пришлось восстанавливать, что было очень нелегким делом. Ножки металлические, литые, весом 20.2 кг. Ручки кратера очень массивные и весят примерно по 46 кг каждая. На них изображены лики Медузы Горгоны, а по венчику кратера идет фриз с изображением гоплитов в доспехах. Он изготовлен в виде бронзового кольца, приделанного к кратеру, и к которому прикреплены ручки. На фризе изображено восемь колесниц, запряженных четверкой коней. Каждую колесницу с возничим сопровождает один вооруженный гоплит. Крышка из бронзового листа, имеет вес 13.8 кг. На сегодня этот кратер считается самым крупным среди известных греческих бронзовых сосудов. И надо же, где его нашли? В Бургундии!!! Скорее всего это был подарок, каким-то образом имевший отношение к виноделию. К сожалению, историю этого кратера, возможно по-своему совершенно уникальную, мы не узнаем уже никогда.
«Кратер из Викса» очень точно передает облик воинов и колесниц той эпохи. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Спартанский воин на фризе с кратера.
Кроме женского погребения в «кургане I», там же было обнаружено еще целых пять крупных курганов и три из них раскопали. «Курган II» был тоже не маленький – 33 м в диаметре. В кургане так же была найдена урна с кремированными останками, но датировка другая – 850 г. до н. э. Во втором кургане тоже нашли останки женщины, а также колесницу (вернее, то, что от нее осталось!), на двух осях из железа и… еще золотой браслет. В третьем кургане, разрушенном в 1846 году, опять-таки была повозка, а еще этрусская бронзовая чаша с четырьмя ручками и изображениями грифонов. Здесь же в 1994 году были найдены фрагменты двух статуй – воина и женщины, сделанных из камня и окруженных небольшой оградой. Что все это могло означать… никому неизвестно.
Курган из Хохдорфа.
Тот же курган вид с высоты.
Впрочем, значение этих находок и без того очень велико. Прежде всего оно говорит о ярко выраженном расслоении в обществе Ла-Тене. Были здесь похоронены «принцессы» или «князья» в том смысле, как мы сегодня понимаем эти два термина – неизвестно и дискутируется. В любом случае сравнение очевидно: имеет место резкий контраст с предыдущей эпохой, в которую все погребения похожи одно на другое. Причем похожие некрополи этого же времени, что и Викс, существуют и в других местах. Это укрепленные поселки, найденные в Хойнебурге и Глауберге. И здесь мы видим то же самое. То есть имелся новый социальный класс, который при погребении получал сложные и затратные в постройке курганы, золотые ювелирные изделия, которых нет в рядовых могилах, «дорогой импорт» (тот же спартанский кратер) и даже бусы из янтаря.
Реконструкция погребальной камеры «Хохдорского вождя». (Музей погребения в Хохдорфе, Германия)
Похожее погребение, только мужское, погребение «князя», датированное примерно 530 г. до н. э., нашел археолог-любитель в Германии в 1977 г. вблизи селения Хохдорф-ан-дер-Энц, принадлежащего муниципалитету Эбердинген, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Высота кургана – 6 м, диаметр – 40. Но таковы, как определили, были его первоначальные размеры. А к моменту раскопок, из-за эрозии почвы, его высота понизилась до одного метра. Погребение «Хохдорфского вождя» считается гробницей «Кельтского Тутанхамона» и это не преувеличение.
Вот он какой был… «красавец». Усы отпустил, а еще и в шляпе! (Музей погребения в Хохдорфе, Германия)
А это его погребальные дары!
Погребенный был мужчиной примерно 40 лет отроду, и ростом 178 см (по другим данным – 187 см). Лежал он не в гробу, и не был сожжен, а был положен на изящное бронзовое ложе, похожее на диван или садово-парковую скамью, в 275 см длиной. Это был явно кельтский вождь, поскольку золотых украшений в загробный мир для него не пожалели. Среди украшений была золотая шейная гривна и браслет, надетый на правую руку, а еще его снабдили украшениями из янтаря. На голове у него была конической формы (ну совершенно вьетнамская!) шляпа из бересты, хотя сам он был одет в богатые одежды. Из оружия при нем нашлись два кинжала длиной 42 см с клинками из железа и бронзы, в золотых ножнах и позолоченными рукоятями.
Очень необычно украшенная обувь, не правда ли?
Кинжалы: один бронзовый, другой «золотой», вернее, в золотых ножнах.
Рог для питья.
А это повозка с посудой!
Но особенно необычно смотрятся, найденные здесь же, орнаментированные пластины из листового золота, украшавшие его обувь. Возле ложа нашли еще и большой котел, в котором на момент погребения находилось… 400 литров мёда. Кроме того, в погребении опять-таки оказалась четырехколесная повозка, в которую был уложен впечатляющий набор бронзовой посуды, включая рога для питья, рассчитанной на девять человек.
Вон он какой был – котел на 400 литров меда!
После того как погребение было изучено, курган был отсыпан до первоначальной высоты и диаметра, а рядом устроен музей. Причем, когда рыли под его фундамент котлован, нашли еще и остатки кельтской деревни, которой, видимо, «руководил» этот «вождь». В экспозиции музея можно увидеть сохранившийся скелет усопшего и все найденные в погребальной камере предметы, часть которых была реставрирована. То есть побывав в нем, можно увидеть, как именно выглядело это погребение на момент его закладки.
Викс (кельтский некрополь) расположен в районе французской деревни Викс на севере Бургундии. Это очень важный доисторический погребальный комплекс эпохи позднего Гальштата и раннего Латенского времени. Это было большое укрепленное поселение и вдобавок еще и несколько курганов. И вот в одном из них и было найдено погребение «леди из Викса», датированное примерно 500 г. до н. э. Причем очень важно, что эта могила не была ограблена и дошла до наших дней в целости и сохранности. В ней были найдены просто удивительные по богатству находки, включая множество ювелирных изделий и – самое главное – уникальный «кратер из Викса», который на сегодня является самым большим из известных сосудов античного времени (высота 1,63 м).
Одна из впечатляющих ручек «кратера из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Комплекс находится в центре крутого холма с плоской вершиной на месте древнего укрепленного поселения кельтов. Общая площадь некрополя в этом районе занимает 42 га. Причем все его погребения относятся к позднему бронзовому веку (Гальштатская культура вплоть до конца латенского времени). В VI и V вв. до н.э. здесь также было поселение, находившееся на плодородной равнине и к тому же ставшее еще и важным речным и сухопутным транспортным узлом Северной Европы.
«Кратер из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Тот же катер. Вид на фриз.
Копать здесь начали с апреля 1930 года и копали как профессионалы, так и любители. Нашли массу керамических черепков (на сегодня зафиксировано более чем 40 тыс. штук), различные фибулы и разные изделия из бронзы и железа. Но сам курган с погребением «дамы» был раскопан лишь только в 1953 году. И вот там помимо всех других находок был обнаружен уникальный кратер – сосуд для вина, изготовленный спартанскими мастерами. Видимо, что это впечатляющее изделие произвело впечатление и на современников «леди из Викса», которые не пожалели для нее столь ценного погребального дара. После этого раскопки в районе Викса шли и в 90-ые, и после 2001 года. Словом, сколько ни стараются, а выкопать там «все» до сих пор никак не удается. Видимо долго жили люди в этом месте и много оставили здесь своих «следов».
Например, на соседствующей с местом погребения горе Лассуа нашли остатки укреплений, рвов и стен толщиной до 8 м. Нашли здесь и дома с очагами, и различные бытовые постройки. Словом, это было действительно очень крупное и хорошо укрепленное поселение эпохи бронзы и металла.
Раскопки 2006 года были особенно успешны. Был обнаружен целый комплекс из нескольких построек, самый большой из которых имел длину 35 м и ширину 21 м, при высоте потолка 12 м. Самое важное, что у этой находки нет аналогов в культуре ранней кельтской Европы. Археологи назвали это сооружение «Дворец владычицы Викс». Ну, а черепков отыскалось так много, что это однозначно говорит о том, что данное место представляло собой населенное место, жители которого вели торговлю с удаленными районами, например, Грецией, поскольку здесь найдены обломки характерных чернофигурных ваз. Хотя попасть сюда они могли и с юга Франции, где были греческие колонии. Особенно много обломков амфор для вина. Видимо, жители этого поселения любили греческое вино, и вот в этих амфорах его им и транспортировали.
Реконструкция «повозки из Викса» (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Нашли и много ювелирных изделий: фибул, причем украшенных янтарем или даже кораллами, а также еще и серьги, бусы, кольца и браслеты. То есть местные жители любили себя украшать и средств на покупку (или изготовление) украшений не жалели! Нашли также изделия из стекла и небольшие статуэтки из бронзы, скорее всего работы греческих мастеров из колоний по берегам Средиземного моря. А вот из оружия в основном попадались наконечники стрел и копий и еще топоры.
То есть поселение на горе Лассуа явно обладало весьма высоким статусом. Доказывает это и уровень его фортификации, наличие цитадели и лежащего у подножия горы нижнего города, а также редких и импортных товаров. Ну и конечно о том же свидетельствуют и местные погребения в местных курганах.
Колеса из погребения. Реконструировано по сохранившимся металлическим деталям. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Очень интересно и собственно погребение «Леди из Викс». Правда, вся органика в нем практически разложилась. Все-таки с 500 г. до н. э. прошло много времени. Но пол погребенной все же определили. Это была явно женщина, поскольку в гробнице нашли много украшений, но зато оружие отсутствовало совсем. Кем она была, разумеется, сказать невозможно. Королева или жрица высокого ранга. Важно, что ее положение в обществе обитателей поселения на горе Лассуа было очень высоким. Иначе бы они не стали класть в ее гробницу столько ювелирных украшений и таких дорогих вещей, как «кратер из Викса». Считается, что на момент смерти ей было от 30 до 35 лет.
Реконструкция здания, в котором жила «Леди и Викса».
Макет этого здания. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Погребение имело вид камеры, сделанной из дерева размером 4 м х 4 м, над которой была сооружена насыпь из земли и камней, причем насыпь немаленькая: 42 м в диаметре и еще 5 метров в высоту. Тело усопшей лежало в повозке, снятой с колес, однако они находились тут же. Дерево сгнило, но деревянные части сохранились хорошо и по ним повозку удалось реконструировать. А еще с погребенной было захоронено: 24-каратная золотая шейная гривна весом в 480 граммов, гривна из бронзы, шесть фибул, шесть браслетов и еще браслет, сделанный из бусин из янтаря. Здесь же находился и тот самый кратер этрусской работы ойнохойя из бронзы («кувшин для вина») — характерный древнегреческий кувшин с одной ручкой и оригинальным венчиком, похожим на лист клевера, чтобы наливать вино сразу в три кубка, что умели делать мастера-виночерпии!), а еще несколько кубков для вина, сделанных в Этрурии и Аттики. Один из последних датировали 525 г. до н. э. То есть по нему датируется и время заложения могильника. Интересно, что вся посуда стояла явно на лавках, а не на земле, но деревянные столы и скамьи не сохранились и до наших дней не дошли.
Типичная ойнохойя. (Лувр, Париж)
Еще одна этрусская керамическая ойнохойя. (Музей керамики, Валенсия, Испания)
Реконструкция погребальной камеры. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Золотая гривна с фигурками пегасов. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Что же касается знаменитого кратера 1.63 м высотой, то о нем нужно рассказать особо. Начнем с того, что его собственный вес составляет более 200 кг. Кратер у греков, это сосуд, предназначенный для того, чтобы на пиру смешивать вино с водой, потому как греки неразбавленного вина не пили. Но обычно кратеры делали из глины. Кратер же из Викса был, во-первых, очень большим, а во-вторых – металлическим. Сделан он был более чем из семи отдельных деталей, имевших алфавитные маркировки, что говорит нам о том, что в Бургундию его доставили в разобранном виде (и впрямь тащить эту громадину и тяжесть удовольствие ниже среднего!), и уже здесь, на месте, собрали из них сосуд. Саму емкость изготовили из листа чеканной бронзы. Ее вес около 60 кг. Дно округлое, максимального диаметра 1,27 м, при этом объем ее равен 1100 литрам. Причем работа очень тонкая в прямом смысле этого слова, ведь толщина стенок кратера составляет всего от 1 мм до 1,3 мм. Вот почему нашли его в раздавленном виде, то есть веса кургана над ним он не выдержал. Так что потом его пришлось восстанавливать, что было очень нелегким делом. Ножки металлические, литые, весом 20.2 кг. Ручки кратера очень массивные и весят примерно по 46 кг каждая. На них изображены лики Медузы Горгоны, а по венчику кратера идет фриз с изображением гоплитов в доспехах. Он изготовлен в виде бронзового кольца, приделанного к кратеру, и к которому прикреплены ручки. На фризе изображено восемь колесниц, запряженных четверкой коней. Каждую колесницу с возничим сопровождает один вооруженный гоплит. Крышка из бронзового листа, имеет вес 13.8 кг. На сегодня этот кратер считается самым крупным среди известных греческих бронзовых сосудов. И надо же, где его нашли? В Бургундии!!! Скорее всего это был подарок, каким-то образом имевший отношение к виноделию. К сожалению, историю этого кратера, возможно по-своему совершенно уникальную, мы не узнаем уже никогда.
«Кратер из Викса» очень точно передает облик воинов и колесниц той эпохи. (Музей в Шатийон-сюр-Сен, Бургундия, Франция)
Спартанский воин на фризе с кратера.
Кроме женского погребения в «кургане I», там же было обнаружено еще целых пять крупных курганов и три из них раскопали. «Курган II» был тоже не маленький – 33 м в диаметре. В кургане так же была найдена урна с кремированными останками, но датировка другая – 850 г. до н. э. Во втором кургане тоже нашли останки женщины, а также колесницу (вернее, то, что от нее осталось!), на двух осях из железа и… еще золотой браслет. В третьем кургане, разрушенном в 1846 году, опять-таки была повозка, а еще этрусская бронзовая чаша с четырьмя ручками и изображениями грифонов. Здесь же в 1994 году были найдены фрагменты двух статуй – воина и женщины, сделанных из камня и окруженных небольшой оградой. Что все это могло означать… никому неизвестно.
Курган из Хохдорфа.
Тот же курган вид с высоты.
Впрочем, значение этих находок и без того очень велико. Прежде всего оно говорит о ярко выраженном расслоении в обществе Ла-Тене. Были здесь похоронены «принцессы» или «князья» в том смысле, как мы сегодня понимаем эти два термина – неизвестно и дискутируется. В любом случае сравнение очевидно: имеет место резкий контраст с предыдущей эпохой, в которую все погребения похожи одно на другое. Причем похожие некрополи этого же времени, что и Викс, существуют и в других местах. Это укрепленные поселки, найденные в Хойнебурге и Глауберге. И здесь мы видим то же самое. То есть имелся новый социальный класс, который при погребении получал сложные и затратные в постройке курганы, золотые ювелирные изделия, которых нет в рядовых могилах, «дорогой импорт» (тот же спартанский кратер) и даже бусы из янтаря.
Реконструкция погребальной камеры «Хохдорского вождя». (Музей погребения в Хохдорфе, Германия)
Похожее погребение, только мужское, погребение «князя», датированное примерно 530 г. до н. э., нашел археолог-любитель в Германии в 1977 г. вблизи селения Хохдорф-ан-дер-Энц, принадлежащего муниципалитету Эбердинген, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Высота кургана – 6 м, диаметр – 40. Но таковы, как определили, были его первоначальные размеры. А к моменту раскопок, из-за эрозии почвы, его высота понизилась до одного метра. Погребение «Хохдорфского вождя» считается гробницей «Кельтского Тутанхамона» и это не преувеличение.
Вот он какой был… «красавец». Усы отпустил, а еще и в шляпе! (Музей погребения в Хохдорфе, Германия)
А это его погребальные дары!
Погребенный был мужчиной примерно 40 лет отроду, и ростом 178 см (по другим данным – 187 см). Лежал он не в гробу, и не был сожжен, а был положен на изящное бронзовое ложе, похожее на диван или садово-парковую скамью, в 275 см длиной. Это был явно кельтский вождь, поскольку золотых украшений в загробный мир для него не пожалели. Среди украшений была золотая шейная гривна и браслет, надетый на правую руку, а еще его снабдили украшениями из янтаря. На голове у него была конической формы (ну совершенно вьетнамская!) шляпа из бересты, хотя сам он был одет в богатые одежды. Из оружия при нем нашлись два кинжала длиной 42 см с клинками из железа и бронзы, в золотых ножнах и позолоченными рукоятями.
Очень необычно украшенная обувь, не правда ли?
Кинжалы: один бронзовый, другой «золотой», вернее, в золотых ножнах.
Рог для питья.
А это повозка с посудой!
Но особенно необычно смотрятся, найденные здесь же, орнаментированные пластины из листового золота, украшавшие его обувь. Возле ложа нашли еще и большой котел, в котором на момент погребения находилось… 400 литров мёда. Кроме того, в погребении опять-таки оказалась четырехколесная повозка, в которую был уложен впечатляющий набор бронзовой посуды, включая рога для питья, рассчитанной на девять человек.
Вон он какой был – котел на 400 литров меда!
После того как погребение было изучено, курган был отсыпан до первоначальной высоты и диаметра, а рядом устроен музей. Причем, когда рыли под его фундамент котлован, нашли еще и остатки кельтской деревни, которой, видимо, «руководил» этот «вождь». В экспозиции музея можно увидеть сохранившийся скелет усопшего и все найденные в погребальной камере предметы, часть которых была реставрирована. То есть побывав в нем, можно увидеть, как именно выглядело это погребение на момент его закладки.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
- Статьи из этой серии:
- Гальштатцы – европейцы железного века. Древние могилы рассказывают (часть 1)
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